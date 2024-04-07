Тур: 24. Стадион: Ceres Park. Главный судья: Jakob Sundberg
0:1
Первый тайм: 22'
Ход матча
21'
0:1
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
1 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 1
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 1
-
4 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
43 Владение мячом, % 57
Владение мячом
19
Каль
Эрик
23
Tobias
Bach
55
Бак
Виктор
11
Осорио
Дарио
35
Шарлес
10
Гуэ-Сон
Чо
17
Франкулино
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Каль ЭрикПолузащитник
- Нападающий
-
23 Tobias BachНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
11 Линкс ГифтПолузащитник
-
21 Бьюр ПетерПолузащитник
- Полузащитник
-
13 Серра ЯнниНападающий
- Нападающий
-
31 Бех ТобиасНападающий
-
-
Главный тренер: Уве Рослер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
55 Бак ВикторЗащитник
-
11 Осорио ДариоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
35 ШарлесПолузащитник
-
10 Гуэ-Сон ЧоНападающий
-
17 ФранкулиноНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
73 ЖуниньоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
58 Симсир АральПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Томас Томасберг
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
АГФ Орхус
Мидтьюлланн
14 матчей
78.6%
21.4%
7.105427357601E-15%
11 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
57.1%
78.6%
8 побед 11 ничьих 0 побед
Второй тайм
85.7%
42.9%
12 побед 6 ничьих 0 побед
36 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 6 ничьих 30 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 9 ничьих 22 победы
Второй тайм
27.8%
72.2%
0 побед 10 ничьих 22 победы
50 матчей
22%
18%
60%
11 побед 9 ничьих 30 побед
Первый тайм
16%
40%
44%
8 побед 20 ничьих 22 победы
Второй тайм
24%
32%
44%
12 побед 16 ничьих 22 победы
История матчей
Голы
Всего голов
33
27
Голов в среднем за матч
1.27
1.13
Среднее время на гол
70
80
Всего голов
48
52
Голов в среднем за матч
2
2
Среднее время на гол
45
45
Всего голов
81
79
Голов в среднем за матч
1.62
1.58
Тотал матчей
2.5
49
Больше 98%
Меньше 2%
1
42
Больше 84%
Меньше 16%
8
31
Больше 62%
Меньше 38%
19
20
Больше 40%
Меньше 60%
30
13
Больше 26%
Меньше 74%
37
4
Больше 8%
Меньше 92%
46
1
Больше 2%
Меньше 98%
49
Среднее время на гол
55
56
Бомбардиры внутри турнира
АГФ Орхус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мортенсен Патрик
|9 (3)
|0.38
|Бех Тобиас
|6
|0.25
|Беихмо Феликс
|2
|0.08
|Поульсен Николай
|2
|0.08
|Тингагер Фредерик
|2
|0.08
|Серра Янни
|2
|0.08
|Андерсон Микаэль
|1 (1)
|0.04
|Кнудсен Магнус
|1
|0.04
|Дуэлунд Миккель
|1
|0.04
|Йенсен-Эббью Йонас
|1
|0.04
|Линкс Гифт
|0
|0
|Frederik Brandhof
|0
|0
|Каль Эрик
|0
|0
Мидтьюлланн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гуэ-Сон Чо
|11 (5)
|0.46
|Франкулино
|6
|0.25
|Серенсен Оливер
|5
|0.21
|Осорио Дарио
|5
|0.21
|Брюнхильдсен Ола
|4
|0.17
|Симсир Араль
|3
|0.13
|Шарлес
|3
|0.13
|Далсгор Хенрик
|2
|0.08
|Паулиньо VI
|1
|0.04
|Габриэль Адам
|1
|0.04
|Han-Beom Lee
|1
|0.04
|Ингасон Сверрир
|1
|0.04
|Соренсен Мадс Бек
|1
|0.04
|Олссон Кристоффер
|0
|0
|Гигович Армин
|0
|0
|Рёмер Андре
|0
|0
Карточки
АГФ Орхус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Поульсен Николай
|8
|0
|Каль Эрик
|6
|0
|Frederik Brandhof
|3
|1
|Беихмо Феликс
|4
|0
|Андерсон Микаэль
|4
|0
|Кнудсен Магнус
|4
|0
|Якоб Андерсен
|3
|0
|Линкс Гифт
|3
|0
|Бех Тобиас
|3
|0
|Пикок-Фаррелл Бэйли
|1
|1
|Кристенсен Томас
|2
|0
|Кнустер Матс
|2
|0
|Мадсен Мадс Эмиль
|2
|0
|Мортенсен Патрик
|1
|0
|Хансен Йеспер
|1
|0
|Хенриксен Тобиас
|1
|0
|Tobias Anker
|1
|0
|Уве Реслер
|1
|0
Мидтьюлланн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Паулиньо VI
|5
|1
|Ингасон Сверрир
|4
|1
|Шарлес
|4
|0
|Габриэль Адам
|4
|0
|Thomas Thomasberg
|3
|0
|Рёмер Андре
|3
|0
|Гигович Армин
|3
|0
|Серенсен Оливер
|3
|0
|Гуэ-Сон Чо
|3
|0
|Гартенманн Стефан
|1
|1
|Далсгор Хенрик
|2
|0
|Олссон Кристоффер
|2
|0
|Соренсен Мадс Бек
|2
|0
|Брюнхильдсен Ола
|2
|0
|Симсир Араль
|2
|0
|Ортис Пабло
|0
|1
|Лоссль Йонас
|1
|0
|Мартинес Эмилиано
|1
|0
|Каба Сори
|1
|0
|Брумадо Жуниор
|1
|0
|Гогорза Микель
|1
|0
Результаты матчей
АГФ Орхус
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
64% (7)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Мидтьюлланн
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
17% (2)
67% (8)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
1
7
Упущенные победы
7
4
АГФ Орхус
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
50% (6)
42% (5)
Мидтьюлланн
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
2
4
Упущенные победы
12
22
АГФ Орхус
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
30% (7)
48% (11)
22% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (4)
43% (10)
39% (9)
Мидтьюлланн
45%
55%
9 побед 11 поражений
Первый тайм
17% (4)
52% (12)
30% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (7)
26% (6)
43% (10)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
4
7
Волевые победы
3
11
Упущенные победы
19
26
Голы по времени матча
Забито
14
21
6 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 15
8 Забивали первыми 7
13 Не забивали 14
2
14%
0
0%
1-15
2
14%
5
24%
16-30
2
14%
1
5%
31-45
1
7%
6
29%
46-60
2
14%
4
19%
61-75
5
36%
5
24%
76-90
Пропущено
14
16
5 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 9
0
0%
2
13%
1-15
1
7%
2
13%
16-30
4
29%
4
25%
31-45
3
21%
2
13%
46-60
1
7%
1
6%
61-75
5
36%
5
31%
76-90
Забито
13
24
6 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 17
4 Забивали первыми 8
14 Не забивали 12
2
15%
1
4%
1-15
1
8%
2
8%
16-30
3
23%
4
17%
31-45
2
15%
5
21%
46-60
3
23%
5
21%
61-75
2
15%
7
29%
29%
76-90
Пропущено
10
10
7 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 7
2
20%
1
10%
1-15
1
10%
3
30%
16-30
4
40%
0
0%
31-45
1
10%
3
30%
46-60
2
20%
1
10%
61-75
0
0%
2
20%
76-90
Забито
27
45
12 В 1-м тайме 13
15 Во 2-м тайме 32
12 Забивали первыми 15
4 Не забивали 3
4
15%
1
2%
1-15
3
11%
7
16%
16-30
5
19%
5
11%
31-45
3
11%
11
24%
46-60
5
19%
9
20%
61-75
7
26%
12
27%
76-90
Пропущено
24
26
12 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 14
9 Пропускали первыми 8
15 Не пропускали 16
2
8%
3
12%
1-15
2
8%
5
19%
16-30
8
33%
4
15%
31-45
4
17%
5
19%
46-60
3
13%
2
8%
61-75
5
21%
7
27%
76-90
Результаты последних матчей
АГФ Орхус
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Силькеборг - АГФ Орхус 2:2 Норшелланн - АГФ Орхус 2:3 АГФ Орхус - Видовре 1:0 Силькеборг - АГФ Орхус 0:1
АГФ Орхус - Оденсе 1:1 АГФ Орхус - Мидтьюлланн 2:3 Вайле - АГФ Орхус 0:0 АГФ Орхус - Брюне 1:0 АГФ Орхус - Виборг 2:1 Виктория Пльзень - АГФ Орхус 1:1 АГФ Орхус - Копенгаген 1:5 Пушкаш-Академи - АГФ Орхус 3:3 АГФ Орхус - Диошдьёр 3:3 Брондбю - АГФ Орхус 2:1 АГФ Орхус - Брондбю 2:0 Копенгаген - АГФ Орхус 1:2 Норшелланн - АГФ Орхус 0:0 АГФ Орхус - Виборг 2:0 Брондбю - АГФ Орхус 1:1 Ишой - АГФ Орхус 0:4
Мидтьюлланн
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Мидтьюлланн - Норшелланн 2:3 Мидтьюлланн - Вайле 3:0 Раннерс - Мидтьюлланн 0:1 Мидтьюлланн - Копенгаген 2:0
АГФ Орхус - Мидтьюлланн 2:3 Брондбю - Мидтьюлланн 1:0 Эсбьерг - Мидтьюлланн 6:0 Мидтьюлланн - Фредрикстад 0:1 Мольде - Мидтьюлланн 2:1 Мидтьюлланн - Фредерисия 7:0 Хеккен - Мидтьюлланн 2:4 Мидтьюлланн - Ольборг 1:4 Мидтьюлланн - Виборг 5:1 Силькеборг - Мидтьюлланн 1:4 Мидтьюлланн - Норшелланн 2:0 Видовре - Мидтьюлланн 1:4 Копенгаген - Мидтьюлланн 1:0 Мидтьюлланн - Люнгбю 2:1 Оденсе - Мидтьюлланн 1:2 Мидтьюлланн - Раннерс 2:2
Результаты матчей
АГФ Орхус
Мидтьюлланн
Точный счет
1:0
3 раза 27%
1:1
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
2:0
3 раза 25%
2:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 55%
2
4 раза 36%
0
1 раз 9%
2
7 раз 58%
1
2 раза 17%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%
Точный счет
1:1
4 раза 33%
0:0
2 раза 17%
0:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
1:2
2 раза 18%
1:4
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
Точное количество голов
1
6 раз 50%
2
4 раза 33%
0
2 раза 17%
2
4 раза 36%
0
2 раза 18%
1
2 раза 18%
4
2 раза 18%
3
1 раз 9%
Точный счет
1:1
6 раз 26%
1:0
3 раза 13%
0:0
2 раза 9%
0:2
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:0
3 раза 13%
0:1
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
1:4
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
2:3
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
0:2
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
Точное количество голов
1
12 раз 52%
2
8 раз 35%
0
3 раза 13%
2
11 раз 48%
1
4 раза 17%
0
3 раза 13%
3
2 раза 9%
4
2 раза 9%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
АГФ Орхус
Мидтьюлланн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
101
Больше Меньше
111
47
93
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
92
48
74
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
203
Больше Меньше
203
815
167
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|23
|15
|5
|3
|46 - 21
|50
|2.
|0:0
|24
|15
|4
|5
|45 - 26
|49
|3.
|24
|14
|3
|7
|47 - 27
|45
|4.
|24
|12
|7
|5
|40 - 24
|43
|5.
|0:0
|24
|9
|11
|4
|28 - 23
|38
|6.
|23
|8
|4
|11
|30 - 34
|28
Группа вылета
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|12
|8
|2
|2
|24 - 10
|26
|2.
|12
|7
|4
|1
|22 - 10
|25
|3.
|11
|7
|2
|2
|23 - 10
|23
|4.
|12
|7
|1
|4
|23 - 11
|22
|5.
|0:0
|12
|5
|4
|3
|14 - 14
|19
|6.
|12
|5
|3
|4
|17 - 14
|18
Группа вылета
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|8
|3
|1
|23 - 11
|27
|2.
|12
|7
|2
|3
|24 - 16
|23
|3.
|0:0
|12
|7
|2
|3
|21 - 16
|23
|4.
|0:0
|12
|4
|7
|1
|14 - 9
|19
|5.
|12
|5
|3
|4
|18 - 14
|18
|6.
|11
|3
|1
|7
|13 - 20
|10
Группа вылета
|Мидтьюлланн
|Гуэ-Сон Чо
|11 (2)
|Брондбю
|Валлис Николай
|10 (6)
|Силькеборг
|Линд Александр
|10 (2)
|АГФ Орхус
|Мортенсен Патрик
|9 (3)
|Норшелланн
|Ингвартсен Маркус
|9 (2)
|Вайле
|Альбентоса Рауль
|10
|АГФ Орхус
|Поульсен Николай
|8
|Видовре
|Геммер Йонас
|8
|Оденсе
|Кёлер Свен
|8
|Вайле
|Колингер Денис
|7