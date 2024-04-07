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  4. Суперлига Дании 2023-2024
Тур: 24. Стадион: . Главный судья: Jakob Sundberg
АГФ Орхус
0:1
Первый тайм: 22'
Мидтьюлланн
0'
0:1
21' Пенальти
Осорио Дарио

Ход матча

21'
0:1
Осорио Дарио

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 4 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 43 Владение мячом, % 57

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
АГФ Орхус
Ничья
Мидтьюлланн
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3.30
Все Коэффициенты
45
Пикок-Фаррелл
Бэйли
40
Йенсен-Эббью
Йонас
5
Тингагер
Фредерик
3
Кнустер
Матс
26
Якоб
Андерсен
16
Бек
Юлиус
Эскелунд
7
Мадсен
Мадс
Эмиль
8
Андерсон
Микаэль
19
Каль
Эрик
9
Мортенсен
Патрик
23
Tobias
Bach
1
Лоссль
Йонас
14
Далсгор
Хенрик
15
Ингасон
Сверрир
22
Соренсен
Мадс
Бек
55
Бак
Виктор
11
Осорио
Дарио
24
Серенсен
Оливер
2
Рёмер
Андре
35
Шарлес
10
Гуэ-Сон
Чо
17
Франкулино
АГФ Орхус
3-5-2
Мидтьюлланн
4-4-2

История личных встреч

АГФ Орхус
Мидтьюлланн

14 матчей

78.6%
21.4%
7.105427357601E-15%
11 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.1%
78.6%
8 побед 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

85.7%
42.9%
12 побед 6 ничьих 0 побед

36 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 6 ничьих 30 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 9 ничьих 22 победы

Второй тайм

27.8%
72.2%
0 побед 10 ничьих 22 победы

50 матчей

22%
18%
60%
11 побед 9 ничьих 30 побед

Первый тайм

16%
40%
44%
8 побед 20 ничьих 22 победы

Второй тайм

24%
32%
44%
12 побед 16 ничьих 22 победы

История матчей

СД
2:3
СД
1:1
ТМК
2:3
СД
0:1
СД
0:2
СД
3:0
СД
4:0
СД
4:0
СД
1:4
СД
0:1
ТМК
2:0
СД
1:2
СД
3:0
СД
3:4
СД
1:3
СД
0:1
СД
1:2
СД
0:0
ТМК
1:3
СД
4:0
СД
0:3
СД
0:1
СД
1:1
СД
1:1
ТМК
1:1
СД
2:1
СД
2:0
ТМК
2:1
ТМС
4:1
СД
0:4
СД
3:0
СД
0:2
СД
3:2
СД
1:1
СД
3:2
СД
0:2
СЛ
4:2
К
0:1
СЛ
1:0
ТМС
1:1
СЛ
2:2
СЛ
2:4
ТМС
1:4
СЛ
3:2
ТМС
3:3
СЛ
2:1
СЛ
2:1
СЛ
3:2
ТМС
1:2
К
0:1

Голы

Всего голов

33
27

Голов в среднем за матч

1.27
1.13

Среднее время на гол

70
80

Всего голов

48
52

Голов в среднем за матч

2
2

Среднее время на гол

45
45

Всего голов

81
79

Голов в среднем за матч

1.62
1.58

Тотал матчей

2.5
49
Больше 98%
Меньше 2%
1
42
Больше 84%
Меньше 16%
8
31
Больше 62%
Меньше 38%
19
20
Больше 40%
Меньше 60%
30
13
Больше 26%
Меньше 74%
37
4
Больше 8%
Меньше 92%
46
1
Больше 2%
Меньше 98%
49

Среднее время на гол

55
56

Бомбардиры внутри турнира

АГФ Орхус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мортенсен Патрик 9 (3) 0.38
Бех Тобиас 6 0.25
Беихмо Феликс 2 0.08
Поульсен Николай 2 0.08
Тингагер Фредерик 2 0.08
Серра Янни 2 0.08
Андерсон Микаэль 1 (1) 0.04
Кнудсен Магнус 1 0.04
Дуэлунд Миккель 1 0.04
Йенсен-Эббью Йонас 1 0.04
Линкс Гифт 0 0
Frederik Brandhof 0 0
Каль Эрик 0 0
Мидтьюлланн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гуэ-Сон Чо 11 (5) 0.46
Франкулино 6 0.25
Серенсен Оливер 5 0.21
Осорио Дарио 5 0.21
Брюнхильдсен Ола 4 0.17
Симсир Араль 3 0.13
Шарлес 3 0.13
Далсгор Хенрик 2 0.08
Паулиньо VI 1 0.04
Габриэль Адам 1 0.04
Han-Beom Lee 1 0.04
Ингасон Сверрир 1 0.04
Соренсен Мадс Бек 1 0.04
Олссон Кристоффер 0 0
Гигович Армин 0 0
Рёмер Андре 0 0

Карточки

АГФ Орхус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Поульсен Николай 8 0
Каль Эрик 6 0
Frederik Brandhof 3 1
Беихмо Феликс 4 0
Андерсон Микаэль 4 0
Кнудсен Магнус 4 0
Якоб Андерсен 3 0
Линкс Гифт 3 0
Бех Тобиас 3 0
Пикок-Фаррелл Бэйли 1 1
Кристенсен Томас 2 0
Кнустер Матс 2 0
Мадсен Мадс Эмиль 2 0
Мортенсен Патрик 1 0
Хансен Йеспер 1 0
Хенриксен Тобиас 1 0
Tobias Anker 1 0
Уве Реслер 1 0
Мидтьюлланн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Паулиньо VI 5 1
Ингасон Сверрир 4 1
Шарлес 4 0
Габриэль Адам 4 0
Thomas Thomasberg 3 0
Рёмер Андре 3 0
Гигович Армин 3 0
Серенсен Оливер 3 0
Гуэ-Сон Чо 3 0
Гартенманн Стефан 1 1
Далсгор Хенрик 2 0
Олссон Кристоффер 2 0
Соренсен Мадс Бек 2 0
Брюнхильдсен Ола 2 0
Симсир Араль 2 0
Ортис Пабло 0 1
Лоссль Йонас 1 0
Мартинес Эмилиано 1 0
Каба Сори 1 0
Брумадо Жуниор 1 0
Гогорза Микель 1 0

Результаты матчей

АГФ Орхус
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
64% (7)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Мидтьюлланн
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
17% (2)
67% (8)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

1
7

Упущенные победы

7
4
АГФ Орхус
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
50% (6)
42% (5)
Мидтьюлланн
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

2
4

Упущенные победы

12
22
АГФ Орхус
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
30% (7)
48% (11)
22% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (4)
43% (10)
39% (9)
Мидтьюлланн
45%
55%
9 побед 11 поражений
Первый тайм
17% (4)
52% (12)
30% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (7)
26% (6)
43% (10)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

4
7

Волевые победы

3
11

Упущенные победы

19
26

Голы по времени матча

Забито

14
21
6 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 15
8 Забивали первыми 7
13 Не забивали 14
2
14%
0
0%
1-15
2
14%
5
24%
16-30
2
14%
1
5%
31-45
1
7%
6
29%
46-60
2
14%
4
19%
61-75
5
36%
5
24%
76-90

Пропущено

14
16
5 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 9
0
0%
2
13%
1-15
1
7%
2
13%
16-30
4
29%
4
25%
31-45
3
21%
2
13%
46-60
1
7%
1
6%
61-75
5
36%
5
31%
76-90

Забито

13
24
6 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 17
4 Забивали первыми 8
14 Не забивали 12
2
15%
1
4%
1-15
1
8%
2
8%
16-30
3
23%
4
17%
31-45
2
15%
5
21%
46-60
3
23%
5
21%
61-75
2
15%
7
29%
29%
76-90

Пропущено

10
10
7 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 7
2
20%
1
10%
1-15
1
10%
3
30%
16-30
4
40%
0
0%
31-45
1
10%
3
30%
46-60
2
20%
1
10%
61-75
0
0%
2
20%
76-90

Забито

27
45
12 В 1-м тайме 13
15 Во 2-м тайме 32
12 Забивали первыми 15
4 Не забивали 3
4
15%
1
2%
1-15
3
11%
7
16%
16-30
5
19%
5
11%
31-45
3
11%
11
24%
46-60
5
19%
9
20%
61-75
7
26%
12
27%
76-90

Пропущено

24
26
12 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 14
9 Пропускали первыми 8
15 Не пропускали 16
2
8%
3
12%
1-15
2
8%
5
19%
16-30
8
33%
4
15%
31-45
4
17%
5
19%
46-60
3
13%
2
8%
61-75
5
21%
7
27%
76-90

Результаты последних матчей

АГФ Орхус
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Силькеборг - АГФ Орхус 2:2 Норшелланн - АГФ Орхус 2:3 АГФ Орхус - Видовре 1:0 Силькеборг - АГФ Орхус 0:1
АГФ Орхус - Оденсе 1:1 АГФ Орхус - Мидтьюлланн 2:3 Вайле - АГФ Орхус 0:0 АГФ Орхус - Брюне 1:0 АГФ Орхус - Виборг 2:1 Виктория Пльзень - АГФ Орхус 1:1 АГФ Орхус - Копенгаген 1:5 Пушкаш-Академи - АГФ Орхус 3:3 АГФ Орхус - Диошдьёр 3:3 Брондбю - АГФ Орхус 2:1 АГФ Орхус - Брондбю 2:0 Копенгаген - АГФ Орхус 1:2 Норшелланн - АГФ Орхус 0:0 АГФ Орхус - Виборг 2:0 Брондбю - АГФ Орхус 1:1 Ишой - АГФ Орхус 0:4
Мидтьюлланн
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Мидтьюлланн - Норшелланн 2:3 Мидтьюлланн - Вайле 3:0 Раннерс - Мидтьюлланн 0:1 Мидтьюлланн - Копенгаген 2:0
АГФ Орхус - Мидтьюлланн 2:3 Брондбю - Мидтьюлланн 1:0 Эсбьерг - Мидтьюлланн 6:0 Мидтьюлланн - Фредрикстад 0:1 Мольде - Мидтьюлланн 2:1 Мидтьюлланн - Фредерисия 7:0 Хеккен - Мидтьюлланн 2:4 Мидтьюлланн - Ольборг 1:4 Мидтьюлланн - Виборг 5:1 Силькеборг - Мидтьюлланн 1:4 Мидтьюлланн - Норшелланн 2:0 Видовре - Мидтьюлланн 1:4 Копенгаген - Мидтьюлланн 1:0 Мидтьюлланн - Люнгбю 2:1 Оденсе - Мидтьюлланн 1:2 Мидтьюлланн - Раннерс 2:2

Результаты матчей

АГФ Орхус
Мидтьюлланн

Точный счет

1:0
3 раза 27%
1:1
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
2:0
3 раза 25%
2:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 55%
2
4 раза 36%
0
1 раз 9%
2
7 раз 58%
1
2 раза 17%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%

Точный счет

1:1
4 раза 33%
0:0
2 раза 17%
0:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
1:2
2 раза 18%
1:4
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%

Точное количество голов

1
6 раз 50%
2
4 раза 33%
0
2 раза 17%
2
4 раза 36%
0
2 раза 18%
1
2 раза 18%
4
2 раза 18%
3
1 раз 9%

Точный счет

1:1
6 раз 26%
1:0
3 раза 13%
0:0
2 раза 9%
0:2
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:0
3 раза 13%
0:1
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
1:4
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
2:3
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
0:2
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
12 раз 52%
2
8 раз 35%
0
3 раза 13%
2
11 раз 48%
1
4 раза 17%
0
3 раза 13%
3
2 раза 9%
4
2 раза 9%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

АГФ Орхус
Мидтьюлланн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
1
0.5
Больше Меньше
11
1
4
7
1.5
9
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
9
2
4
8
1.5
7
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
3
0.5
Больше Меньше
20
3
8
15
1.5
16
7

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брондбю
 23 15 5 3 46 - 21 50
2.
Мидтьюлланн
 0:0 24 15 4 5 45 - 26 49
3.
Копенгаген
 24 14 3 7 47 - 27 45
4.
Норшелланн
 24 12 7 5 40 - 24 43
5.
АГФ Орхус
 0:0 24 9 11 4 28 - 23 38
6.
Силькеборг
 23 8 4 11 30 - 34 28

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Раннерс
 24 7 8 9 32 - 40 29
2.
Виборг
 24 7 6 11 28 - 39 27
3.
Оденсе
 24 6 7 11 25 - 33 25
4.
Люнгбю
 24 6 6 12 29 - 45 24
5.
Вайле
 24 5 8 11 21 - 27 23
6.
Видовре
 24 2 5 17 19 - 51 11

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мидтьюлланн
 0:0 12 8 2 2 24 - 10 26
2.
Норшелланн
 12 7 4 1 22 - 10 25
3.
Брондбю
 11 7 2 2 23 - 10 23
4.
Копенгаген
 12 7 1 4 23 - 11 22
5.
АГФ Орхус
 0:0 12 5 4 3 14 - 14 19
6.
Силькеборг
 12 5 3 4 17 - 14 18

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Виборг
 12 6 3 3 20 - 15 21
2.
Люнгбю
 12 4 5 3 19 - 16 17
3.
Раннерс
 12 4 4 4 16 - 18 16
4.
Вайле
 12 3 4 5 12 - 12 13
5.
Оденсе
 12 0 3 9 8 - 23 3
6.
Видовре
 12 0 2 10 9 - 30 2

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брондбю
 12 8 3 1 23 - 11 27
2.
Копенгаген
 12 7 2 3 24 - 16 23
3.
Мидтьюлланн
 0:0 12 7 2 3 21 - 16 23
4.
АГФ Орхус
 0:0 12 4 7 1 14 - 9 19
5.
Норшелланн
 12 5 3 4 18 - 14 18
6.
Силькеборг
 11 3 1 7 13 - 20 10

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Оденсе
 12 6 4 2 17 - 10 22
2.
Раннерс
 12 3 4 5 16 - 22 13
3.
Вайле
 12 2 4 6 9 - 15 10
4.
Видовре
 12 2 3 7 10 - 21 9
5.
Люнгбю
 12 2 1 9 10 - 29 7
6.
Виборг
 12 1 3 8 8 - 24 6

Топ бомбардиров
Мидтьюлланн Гуэ-Сон Чо 11 (2)
Брондбю Валлис Николай 10 (6)
Силькеборг Линд Александр 10 (2)
АГФ Орхус Мортенсен Патрик 9 (3)
Норшелланн Ингвартсен Маркус 9 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Вайле Альбентоса Рауль 10
АГФ Орхус Поульсен Николай 8
Видовре Геммер Йонас 8
Оденсе Кёлер Свен 8
Вайле Колингер Денис 7
Весь список
  • 17'
    АГФ Орхус совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 17'
    Матч возобновлен
  • 17'
    Ох, нехорошо это выглядит. Рёмер Андре получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • 17'
    Рёмер Андре на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 16'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 16'
    Мидтьюлланн пытается что-то создать.
  • 15'
    Контроль мяча: АГФ Орхус: 47%, Мидтьюлланн: 53%.
  • 15'
    Бек Юлиус Эскелунд выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
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