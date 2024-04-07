Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Тобиас Бех нанес удар, но тот был заблокирован.

ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

Хорошую попытку сделал Jacob Andersen. Удар в створ, но вратарь начеку

Тобиас Бех завершает атаку хорошим ударом, но мяч отбит с ленточки ворот!

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Jacob Andersen - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

Первый тайм

50' Команда Мидтьюлланн имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

50' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

50' Далсгор Хенрик оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

49' Мидтьюлланн совершает вбрасывание на своей половине поля

48' Хорошую попытку сделал Осорио Дарио . Удар в створ, но вратарь начеку

47' Мидтьюлланн идет вперед с потенциально опасной атакой.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

45' Каль Эрик навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

45' Серенсен Оливер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

45' Удар от ворот произведет Мидтьюлланн

44' АГФ Орхус идет вперед с потенциально опасной атакой.

43' Лоссль Йонас взял и забрал мяч на выходе

41' АГФ Орхус совершает вбрасывание на половине поля противника

41' Тингагер Фредерик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

41' АГФ Орхус совершает вбрасывание на своей половине поля

39' Мидтьюлланн идет вперед с потенциально опасной атакой.

39' Матч возобновлен

39' Ох, нехорошо это выглядит. Йенсен-Эббью Йонас получил травму и медбригада забирает его с поля.

38' Йенсен-Эббью Йонас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

38' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

38' Шарлес не смог попасть в створ ударом издали

37' Игрок из команды Мидтьюлланн делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

37' Мидтьюлланн совершает вбрасывание на своей половине поля

36' Мидтьюлланн совершает вбрасывание на своей половине поля

36' АГФ Орхус совершает вбрасывание на половине поля противника

36' Игрок из команды АГФ Орхус делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

35' Удар от ворот произведет Мидтьюлланн

34' АГФ Орхус совершает вбрасывание на своей половине поля

33' Судье надоело, что Осорио Дарио тянет время и он наказал его горчичником

32' Бак Виктор из команды Мидтьюлланн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

31' АГФ Орхус совершает вбрасывание на половине поля противника

31' Рёмер Андре из команды Мидтьюлланн не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

31' Ингасон Сверрир создает голевую возможность для своего партнера по команде.

30' Игрок из команды Мидтьюлланн делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

29' Мидтьюлланн совершает вбрасывание на половине поля противника

28' Удар от ворот произведет Мидтьюлланн

27' Пикок-Фаррелл Бэйли взял и забрал мяч на выходе

27' Йенсен-Эббью Йонас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

27' Мидтьюлланн идет вперед с потенциально опасной атакой.

26' Осорио Дарио навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

26' Мидтьюлланн идет вперед с потенциально опасной атакой.

25' Мидтьюлланн совершает вбрасывание на своей половине поля

25' АГФ Орхус совершает вбрасывание на половине поля противника

25' Пикок-Фаррелл Бэйли взял и забрал мяч на выходе

24' Игрок из команды Мидтьюлланн делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

24' Матч возобновится спорным мячом

23' Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

22' Команда Мидтьюлланн забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

21' Г О О О О О Л - Осорио Дарио из команды Мидтьюлланн забивает с точки! Удар был нанесен левой ногой! Бэйли Пикок-Фаррелл прыгнул не в ту сторону.

19' Мидтьюлланн идет вперед с потенциально опасной атакой.

17' АГФ Орхус совершает вбрасывание на своей половине поля

17' Матч возобновлен

17' Ох, нехорошо это выглядит. Рёмер Андре получил травму и медбригада забирает его с поля.

17' Рёмер Андре на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

16' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

15' Бек Юлиус Эскелунд выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

14' Судья сигнализирует, что Шарлес из команды Мидтьюлланн поставил подножку. Пострадал Jacob Andersen

14' Игрок из команды Мидтьюлланн делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

14' Удар от ворот произведет Мидтьюлланн

14' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар издали прямо в перекладину нанес Андерсон Микаэль

13' АГФ Орхус идет вперед с потенциально опасной атакой.

12' Андерсон Микаэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Удар от ворот произведет Мидтьюлланн

10' Далсгор Хенрик выиграл воздушное противоборство у Jacob Andersen.

10' АГФ Орхус совершает вбрасывание на своей половине поля

9' Мидтьюлланн идет вперед с потенциально опасной атакой.

8' АГФ Орхус совершает вбрасывание на половине поля противника

8' АГФ Орхус совершает вбрасывание на половине поля противника

7' Удар от ворот произведет Мидтьюлланн

6' Игрок из команды АГФ Орхус делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

4' АГФ Орхус совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Идеальный солнечный день для футбола