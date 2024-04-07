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  2. Матчи
  3. Дания
  4. Суперлига Дании 2023-2024
Тур: 24. Стадион: . Зрители: 9034 Главный судья: Jakob Sundberg
АГФ Орхус
0:1
Конец матча
Мидтьюлланн
0'
0:1
21' Пенальти
Осорио Дарио
33' Желтая карточка
Осорио Дарио
39' Желтая карточка
Каль Эрик
57' Желтая карточка
Рёмер Андре
73' Желтая карточка
Якоб Андерсен
84' Красная карточка
Tobias Anker
90'+8

Ход матча

21'
0:1
Осорио Дарио
33'
 
Осорио Дарио
39'
Каль Эрик
 
39'
Акото Михаэль
Йенсен-Эббью Йонас
 
46'
Frederik Brandhof
Бек Юлиус Эскелунд
 
57'
 
Рёмер Андре
60'
 
Гигович Армин
Осорио Дарио
61'
 
Брюнхильдсен Ола
Франкулино
61'
Tobias Anker
Кнустер Матс
 
61'
Бех Тобиас
Tobias Bach
 
68'
 
Мартинес Эмилиано
Рёмер Андре
69'
 
Симсир Араль
Шарлес
73'
Якоб Андерсен
 
76'
Дуэлунд Миккель
Каль Эрик
 
84'
Tobias Anker
 
86'
 
Жуниньо
Бак Виктор

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 4
  • 2 Удары в створ 3
  • 5 Угловые 3
  • 0 Офсайды 4
  • 12 Нарушения правил 9
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 1 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 414 Количество передач 376
  • 53 Владение мячом, % 47

Владение мячом

45
Пикок-Фаррелл
Бэйли
40
Йенсен-Эббью
Йонас
5
Тингагер
Фредерик
3
Кнустер
Матс
26
Якоб
Андерсен
16
Бек
Юлиус
Эскелунд
7
Мадсен
Мадс
Эмиль
8
Андерсон
Микаэль
19
Каль
Эрик
23
Tobias
Bach
9
Мортенсен
Патрик
1
Лоссль
Йонас
14
Далсгор
Хенрик
15
Ингасон
Сверрир
22
Соренсен
Мадс
Бек
55
Бак
Виктор
11
Осорио
Дарио
24
Серенсен
Оливер
2
Рёмер
Андре
35
Шарлес
10
Гуэ-Сон
Чо
17
Франкулино
АГФ Орхус
3-5-2
Мидтьюлланн
4-4-2

История личных встреч

АГФ Орхус
Мидтьюлланн

14 матчей

78.6%
21.4%
7.105427357601E-15%
11 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.1%
78.6%
8 побед 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

85.7%
42.9%
12 побед 6 ничьих 0 побед

36 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 6 ничьих 30 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 9 ничьих 22 победы

Второй тайм

27.8%
72.2%
0 побед 10 ничьих 22 победы

50 матчей

22%
18%
60%
11 побед 9 ничьих 30 побед

Первый тайм

16%
40%
44%
8 побед 20 ничьих 22 победы

Второй тайм

24%
32%
44%
12 побед 16 ничьих 22 победы

История матчей

СД
2:3
СД
1:1
ТМК
2:3
СД
0:1
СД
0:2
СД
3:0
СД
4:0
СД
4:0
СД
1:4
СД
0:1
ТМК
2:0
СД
1:2
СД
3:0
СД
3:4
СД
1:3
СД
0:1
СД
1:2
СД
0:0
ТМК
1:3
СД
4:0
СД
0:3
СД
0:1
СД
1:1
СД
1:1
ТМК
1:1
СД
2:1
СД
2:0
ТМК
2:1
ТМС
4:1
СД
0:4
СД
3:0
СД
0:2
СД
3:2
СД
1:1
СД
3:2
СД
0:2
СЛ
4:2
К
0:1
СЛ
1:0
ТМС
1:1
СЛ
2:2
СЛ
2:4
ТМС
1:4
СЛ
3:2
ТМС
3:3
СЛ
2:1
СЛ
2:1
СЛ
3:2
ТМС
1:2
К
0:1

Голы

Всего голов

33
27

Голов в среднем за матч

1.27
1.13

Среднее время на гол

70
80

Всего голов

48
52

Голов в среднем за матч

2
2

Среднее время на гол

45
45

Всего голов

81
79

Голов в среднем за матч

1.62
1.58

Тотал матчей

2.5
49
Больше 98%
Меньше 2%
1
42
Больше 84%
Меньше 16%
8
31
Больше 62%
Меньше 38%
19
20
Больше 40%
Меньше 60%
30
13
Больше 26%
Меньше 74%
37
4
Больше 8%
Меньше 92%
46
1
Больше 2%
Меньше 98%
49

Среднее время на гол

55
56

Бомбардиры внутри турнира

АГФ Орхус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мортенсен Патрик 9 (3) 0.38
Бех Тобиас 6 0.25
Беихмо Феликс 2 0.08
Поульсен Николай 2 0.08
Тингагер Фредерик 2 0.08
Серра Янни 2 0.08
Андерсон Микаэль 1 (1) 0.04
Кнудсен Магнус 1 0.04
Дуэлунд Миккель 1 0.04
Йенсен-Эббью Йонас 1 0.04
Линкс Гифт 0 0
Frederik Brandhof 0 0
Каль Эрик 0 0
Мидтьюлланн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гуэ-Сон Чо 11 (5) 0.46
Франкулино 6 0.25
Осорио Дарио 6 (1) 0.25
Серенсен Оливер 5 0.21
Брюнхильдсен Ола 4 0.17
Симсир Араль 3 0.13
Шарлес 3 0.13
Далсгор Хенрик 2 0.08
Паулиньо VI 1 0.04
Габриэль Адам 1 0.04
Han-Beom Lee 1 0.04
Ингасон Сверрир 1 0.04
Соренсен Мадс Бек 1 0.04
Олссон Кристоффер 0 0
Гигович Армин 0 0
Рёмер Андре 0 0

Карточки

АГФ Орхус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Поульсен Николай 8 0
Каль Эрик 7 0
Frederik Brandhof 3 1
Якоб Андерсен 4 0
Беихмо Феликс 4 0
Андерсон Микаэль 4 0
Кнудсен Магнус 4 0
Линкс Гифт 3 0
Бех Тобиас 3 0
Пикок-Фаррелл Бэйли 1 1
Tobias Anker 1 1
Кристенсен Томас 2 0
Кнустер Матс 2 0
Мадсен Мадс Эмиль 2 0
Мортенсен Патрик 1 0
Хансен Йеспер 1 0
Хенриксен Тобиас 1 0
Уве Реслер 1 0
Мидтьюлланн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Паулиньо VI 5 1
Ингасон Сверрир 4 1
Рёмер Андре 4 0
Шарлес 4 0
Габриэль Адам 4 0
Thomas Thomasberg 3 0
Гигович Армин 3 0
Серенсен Оливер 3 0
Гуэ-Сон Чо 3 0
Гартенманн Стефан 1 1
Далсгор Хенрик 2 0
Олссон Кристоффер 2 0
Соренсен Мадс Бек 2 0
Брюнхильдсен Ола 2 0
Симсир Араль 2 0
Ортис Пабло 0 1
Лоссль Йонас 1 0
Мартинес Эмилиано 1 0
Каба Сори 1 0
Брумадо Жуниор 1 0
Осорио Дарио 1 0
Гогорза Микель 1 0

Результаты матчей

АГФ Орхус
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Мидтьюлланн
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
17% (2)
67% (8)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

1
7

Упущенные победы

7
4
АГФ Орхус
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
50% (6)
42% (5)
Мидтьюлланн
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

2
4

Упущенные победы

12
22
АГФ Орхус
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
29% (7)
46% (11)
25% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (4)
46% (11)
38% (9)
Мидтьюлланн
47.6%
52.4%
10 побед 11 поражений
Первый тайм
21% (5)
50% (12)
29% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (7)
29% (7)
42% (10)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

5
7

Волевые победы

3
11

Упущенные победы

19
26

Голы по времени матча

Забито

14
22
6 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 15
8 Забивали первыми 8
14 Не забивали 14
2
14%
0
0%
1-15
2
14%
6
27%
16-30
2
14%
1
5%
31-45
1
7%
6
27%
46-60
2
14%
4
18%
61-75
5
36%
5
23%
76-90

Пропущено

15
16
6 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 9
0
0%
2
13%
1-15
2
13%
2
13%
16-30
4
27%
4
25%
31-45
3
20%
2
13%
46-60
1
7%
1
6%
61-75
5
33%
5
31%
76-90

Забито

13
24
6 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 17
4 Забивали первыми 8
15 Не забивали 13
2
15%
1
4%
1-15
1
8%
2
8%
16-30
3
23%
4
17%
31-45
2
15%
5
21%
46-60
3
23%
5
21%
61-75
2
15%
7
29%
29%
76-90

Пропущено

10
10
7 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 7
2
20%
1
10%
1-15
1
10%
3
30%
16-30
4
40%
0
0%
31-45
1
10%
3
30%
46-60
2
20%
1
10%
61-75
0
0%
2
20%
76-90

Забито

27
46
12 В 1-м тайме 14
15 Во 2-м тайме 32
12 Забивали первыми 16
5 Не забивали 3
4
15%
1
2%
1-15
3
11%
8
17%
16-30
5
19%
5
11%
31-45
3
11%
11
24%
46-60
5
19%
9
20%
61-75
7
26%
12
26%
76-90

Пропущено

25
26
13 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 14
10 Пропускали первыми 8
16 Не пропускали 16
2
8%
3
12%
1-15
3
12%
5
19%
16-30
8
32%
4
15%
31-45
4
16%
5
19%
46-60
3
12%
2
8%
61-75
5
20%
7
27%
76-90

Результаты последних матчей

АГФ Орхус
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Силькеборг - АГФ Орхус 2:2 Норшелланн - АГФ Орхус 2:3 АГФ Орхус - Видовре 1:0 Силькеборг - АГФ Орхус 0:1
АГФ Орхус - Оденсе 1:1 АГФ Орхус - Мидтьюлланн 2:3 Вайле - АГФ Орхус 0:0 АГФ Орхус - Брюне 1:0 АГФ Орхус - Виборг 2:1 Виктория Пльзень - АГФ Орхус 1:1 АГФ Орхус - Копенгаген 1:5 Пушкаш-Академи - АГФ Орхус 3:3 АГФ Орхус - Диошдьёр 3:3 Брондбю - АГФ Орхус 2:1 АГФ Орхус - Брондбю 2:0 Копенгаген - АГФ Орхус 1:2 Норшелланн - АГФ Орхус 0:0 АГФ Орхус - Виборг 2:0 Брондбю - АГФ Орхус 1:1 Ишой - АГФ Орхус 0:4
Мидтьюлланн
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Мидтьюлланн - Норшелланн 2:3 Мидтьюлланн - Вайле 3:0 Раннерс - Мидтьюлланн 0:1 Мидтьюлланн - Копенгаген 2:0
АГФ Орхус - Мидтьюлланн 2:3 Брондбю - Мидтьюлланн 1:0 Эсбьерг - Мидтьюлланн 6:0 Мидтьюлланн - Фредрикстад 0:1 Мольде - Мидтьюлланн 2:1 Мидтьюлланн - Фредерисия 7:0 Хеккен - Мидтьюлланн 2:4 Мидтьюлланн - Ольборг 1:4 Мидтьюлланн - Виборг 5:1 Силькеборг - Мидтьюлланн 1:4 Мидтьюлланн - Норшелланн 2:0 Видовре - Мидтьюлланн 1:4 Копенгаген - Мидтьюлланн 1:0 Мидтьюлланн - Люнгбю 2:1 Оденсе - Мидтьюлланн 1:2 Мидтьюлланн - Раннерс 2:2

Результаты матчей

АГФ Орхус
Мидтьюлланн

Точный счет

1:0
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
2:0
3 раза 25%
2:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 50%
2
4 раза 33%
0
2 раза 17%
2
7 раз 58%
1
2 раза 17%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%

Точный счет

1:1
4 раза 33%
0:0
2 раза 17%
0:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
0:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
1:4
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 50%
2
4 раза 33%
0
2 раза 17%
2
4 раза 33%
1
3 раза 25%
0
2 раза 17%
4
2 раза 17%
3
1 раз 8%

Точный счет

1:1
6 раз 25%
1:0
3 раза 13%
0:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:0
3 раза 13%
0:1
3 раза 13%
1:0
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
1:4
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
2:3
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
12 раз 50%
2
8 раз 33%
0
4 раза 17%
2
11 раз 46%
1
5 раз 21%
0
3 раза 13%
3
2 раза 8%
4
2 раза 8%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

АГФ Орхус
Мидтьюлланн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
11
1
4
8
1.5
9
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
10
2
4
8
1.5
7
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
4
0.5
Больше Меньше
21
3
8
16
1.5
16
8

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мидтьюлланн
 24 16 3 5 46 - 26 51
2.
Брондбю
 23 15 5 3 46 - 21 50
3.
Копенгаген
 24 14 3 7 47 - 27 45
4.
Норшелланн
 24 12 7 5 40 - 24 43
5.
АГФ Орхус
 24 9 10 5 28 - 24 37
6.
Силькеборг
 23 8 4 11 30 - 34 28

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Раннерс
 24 7 8 9 32 - 40 29
2.
Виборг
 24 7 6 11 28 - 39 27
3.
Оденсе
 24 6 7 11 25 - 33 25
4.
Люнгбю
 24 6 6 12 29 - 45 24
5.
Вайле
 24 5 8 11 21 - 27 23
6.
Видовре
 24 2 5 17 19 - 51 11

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мидтьюлланн
 12 8 2 2 24 - 10 26
2.
Норшелланн
 12 7 4 1 22 - 10 25
3.
Брондбю
 11 7 2 2 23 - 10 23
4.
Копенгаген
 12 7 1 4 23 - 11 22
5.
Силькеборг
 12 5 3 4 17 - 14 18
6.
АГФ Орхус
 12 5 3 4 14 - 15 18

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Виборг
 12 6 3 3 20 - 15 21
2.
Люнгбю
 12 4 5 3 19 - 16 17
3.
Раннерс
 12 4 4 4 16 - 18 16
4.
Вайле
 12 3 4 5 12 - 12 13
5.
Оденсе
 12 0 3 9 8 - 23 3
6.
Видовре
 12 0 2 10 9 - 30 2

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брондбю
 12 8 3 1 23 - 11 27
2.
Мидтьюлланн
 12 8 1 3 22 - 16 25
3.
Копенгаген
 12 7 2 3 24 - 16 23
4.
АГФ Орхус
 12 4 7 1 14 - 9 19
5.
Норшелланн
 12 5 3 4 18 - 14 18
6.
Силькеборг
 11 3 1 7 13 - 20 10

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Оденсе
 12 6 4 2 17 - 10 22
2.
Раннерс
 12 3 4 5 16 - 22 13
3.
Вайле
 12 2 4 6 9 - 15 10
4.
Видовре
 12 2 3 7 10 - 21 9
5.
Люнгбю
 12 2 1 9 10 - 29 7
6.
Виборг
 12 1 3 8 8 - 24 6

Топ бомбардиров
Мидтьюлланн Гуэ-Сон Чо 11 (2)
Брондбю Валлис Николай 10 (6)
Силькеборг Линд Александр 10 (2)
АГФ Орхус Мортенсен Патрик 9 (3)
Норшелланн Ингвартсен Маркус 9 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Вайле Альбентоса Рауль 10
АГФ Орхус Поульсен Николай 8
Видовре Геммер Йонас 8
Оденсе Кёлер Свен 8
Вайле Колингер Денис 7
Весь список
  • Второй тайм
  • 98'
    Обе команды могли выиграть сегодня, но Мидтьюлланн вырывает победу
  • 98'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 98'
    Сегодняшная посещаемость составляет 9034 болельщиков
  • 98'
    Контроль мяча: АГФ Орхус: 53%, Мидтьюлланн: 47%.
  • 98'
    Серенсен Оливер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 98'
    Ингасон Сверрир ослабляет давление, выбив мяч.
  • 98'
    Жуниньо из команды Мидтьюлланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
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    Где смотреть матч АГФ Орхус 0:1 Мидтьюлланн онлайн

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