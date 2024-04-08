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  4. Суперлига Дании 2023-2024
Тур: 24. Стадион: . Главный судья: Кехлет Якоб
Брондбю
0:0
Первый тайм: 27'
Силькеборг
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 48 Владение мячом, % 52

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
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Брондбю
Ничья
Силькеборг
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Пенц
Патрик
30
Ванлерберге
Йорди
5
Лауритсен
Расмус
4
Расмуссен
Якоб
31
Клейбер
Шон
24
Дивкович
Марко
10
Васс
Даниэль
8
Греве
Матиас
28
Судзуки
Юито
7
Валлис
Николай
9
Омойджуфано
Охи
1
Ларсен
Николай
5
Сонне
Оливер
25
Редин
Понтус
4
Феликс
Йоэль
2
Поульсен
Андреас
6
Маттссон
Пелле
14
Бринк
Марк
21
Клинг
Андерс
17
Маккоуотт
Каллум
8
Тордарсон
Стефан-Тейтюр
23
Адамсен
Тонни
Брондбю
3-4-2-1
Силькеборг
4-3-2-1

История личных встреч

Брондбю
Силькеборг

24 матча

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
20 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

45.8%
25%
29.2%
11 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

70.8%
16.7%
12.5%
17 побед 4 ничьи 0 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

100%
0 побед 7 ничьих 7 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 7 побед

31 матч

64.5%
16.1%
19.4%
20 побед 5 ничьих 6 побед

Первый тайм

35.5%
41.9%
22.6%
11 побед 13 ничьих 7 побед

Второй тайм

54.8%
22.6%
22.6%
17 побед 7 ничьих 7 побед

История матчей

СД
4:1
СД
1:2
СД
2:1
СД
2:0
СД
2:1
СД
3:0
СД
0:1
СД
1:1
СД
0:1
СД
3:0
К
3:1
СД
1:3
СД
4:1
СД
3:1
СД
0:2
СД
0:2
СД
1:0
СД
2:0
СД
2:2
СД
1:2
К
3:0
СД
2:1
СД
3:2
СЛ
2:1
СЛ
0:1
СЛ
2:2
СЛ
2:2
СЛ
0:2
СЛ
2:2
СЛ
3:0
СЛ
4:1

Голы

Всего голов

39
18

Голов в среднем за матч

2.29
1.29

Среднее время на гол

39
70

Всего голов

19
18

Голов в среднем за матч

1.36
1.06

Среднее время на гол

66
85

Всего голов

58
36

Голов в среднем за матч

1.87
1.16

Тотал матчей

2.5
27
Больше 87%
Меньше 13%
4
21
Больше 68%
Меньше 32%
10
11
Больше 35%
Меньше 65%
20
4
Больше 13%
Меньше 87%
27

Среднее время на гол

48
77

Бомбардиры внутри турнира

Брондбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Валлис Николай 10 0.42
Квистгарден Матиас 8 0.33
Омойджуфано Охи 8 (2) 0.33
Судзуки Юито 5 0.21
Клейбер Шон 3 0.13
Дивкович Марко 2 0.08
Васс Даниэль 2 (2) 0.08
Радошевич Йосип 2 0.08
Расмуссен Якоб 1 0.04
Греве Матиас 1 0.04
Эвьен Хэкон 1 0.04
Ванлерберге Йорди 1 0.04
Алвес Фредерик 1 0.04
Менса Кевин 0 0
Риверос Блас 0 0
Шиембе Кевин 0 0
Бундгаард Филип 0 0
Noah Nartey 0 0
Силькеборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Линд Александр 10 0.42
Тордарсон Стефан-Тейтюр 6 0.25
Маккоуотт Каллум 4 0.17
Тенгстедт Сёрен 4 (2) 0.17
Адамсен Тонни 3 0.13
Маттссон Пелле 2 0.08
Клинг Андерс 1 0.04
Куск Каспер 0 0
Эстрём Робин 0 0
Сонне Оливер 0 0
Мусонда Лубамба 0 0
Бринк Марк 0 0
Энгель Лукас 0 0

Карточки

Брондбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алвес Фредерик 6 0
Васс Даниэль 5 0
Расмуссен Якоб 5 0
Хеггхейм Хенрик 3 1
Квистгарден Матиас 4 0
Омойджуфано Охи 3 0
Радошевич Йосип 3 0
Греве Матиас 3 0
Шиембе Кевин 1 1
Дивкович Марко 2 0
Ванлерберге Йорди 1 0
Пенц Патрик 1 0
Лауритсен Расмус 1 0
Риверос Блас 1 0
Валлис Николай 1 0
Салех Юсеф 1 0
Oscar Schwartau 1 0
Clement Bischoff 1 0
Силькеборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сонне Оливер 6 0
Бринк Марк 4 0
Маттссон Пелле 4 0
Буш Александер Магнус 4 0
Линд Александр 2 1
Мусонда Лубамба 3 0
Тордарсон Стефан-Тейтюр 2 0
Сальквист Тобиас 2 0
Адамсен Тонни 2 0
Куск Каспер 1 0
Феликс Йоэль 1 0
Клинг Андерс 1 0

Результаты матчей

Брондбю
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
64% (7)
36% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
18% (2)
36% (4)
Силькеборг
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
17% (2)
67% (8)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

5
5
Брондбю
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
8% (1)
42% (5)
50% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
25% (3)
58% (7)
Силькеборг
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
9% (1)
27% (3)
64% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
9% (1)
45% (5)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

5
4

Волевые победы

3
9

Упущенные победы

22
15
Брондбю
44.4%
55.6%
8 побед 10 поражений
Первый тайм
35% (8)
39% (9)
26% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (7)
22% (5)
48% (11)
Силькеборг
36.8%
63.2%
7 побед 12 поражений
Первый тайм
13% (3)
48% (11)
39% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (8)
17% (4)
48% (11)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

5
8

Волевые победы

7
11

Упущенные победы

27
20

Голы по времени матча

Забито

22
13
13 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 9
10 Забивали первыми 2
12 Не забивали 16
3
14%
2
15%
1-15
4
18%
1
8%
16-30
6
27%
1
8%
31-45
2
9%
3
23%
46-60
4
18%
3
23%
61-75
3
14%
3
23%
76-90

Пропущено

11
20
1 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 10
0
0%
4
20%
1-15
0
0%
3
15%
16-30
1
9%
6
30%
31-45
2
18%
1
5%
46-60
3
27%
2
10%
61-75
5
45%
4
20%
76-90

Забито

23
18
11 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 7
12 Не забивали 13
4
17%
3
17%
1-15
2
9%
2
11%
16-30
5
22%
4
22%
31-45
2
9%
2
11%
46-60
3
13%
3
17%
61-75
7
30%
4
22%
76-90

Пропущено

11
13
3 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
1
9%
0
0%
1-15
0
0%
3
23%
16-30
2
18%
1
8%
31-45
2
18%
3
23%
46-60
2
18%
5
38%
61-75
4
36%
1
8%
76-90

Забито

45
31
24 В 1-м тайме 13
21 Во 2-м тайме 18
19 Забивали первыми 9
1 Не забивали 6
7
16%
5
16%
1-15
6
13%
3
10%
16-30
11
24%
5
16%
31-45
4
9%
5
16%
46-60
7
16%
6
19%
61-75
10
22%
7
23%
76-90

Пропущено

22
33
4 В 1-м тайме 17
18 Во 2-м тайме 16
3 Пропускали первыми 13
14 Не пропускали 16
1
5%
4
12%
1-15
0
0%
6
18%
16-30
3
14%
7
21%
31-45
4
18%
4
12%
46-60
5
23%
7
21%
61-75
9
41%
5
15%
76-90

Результаты последних матчей

Брондбю
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Копенгаген - Брондбю 1:2 Брондбю - Силькеборг 4:1 Виборг - Брондбю 1:2 Брондбю - Вайле 1:1
Оденсе - Брондбю 0:3 Брондбю - Мидтьюлланн 1:0 Брондбю - Хиллерёд 3:3 Брондбю - Гётеборг 1:3 Копенгаген - Брондбю 1:2 Брондбю - Реал Солт-Лейк 2:1 Брондбю - Фредерисия 9:0 Брондбю - Видовре 1:3 Брондбю - АГФ Орхус 2:1 АГФ Орхус - Брондбю 2:0 Брондбю - Видовре 4:0 Люнгбю - Брондбю 3:3 Копенгаген - Брондбю 0:0 Брондбю - АГФ Орхус 1:1 Раннерс - Брондбю 0:1 Брондбю - Норшелланн 2:1
Силькеборг
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Силькеборг - АГФ Орхус 2:2 Силькеборг - Фредерисия 6:1 Брондбю - Силькеборг 4:1 Силькеборг - АГФ Орхус 0:1
Норшелланн - Силькеборг 3:1 Вайле - Силькеборг 2:0 Силькеборг - Копенгаген 0:3 Эльфсборг - Силькеборг 1:2 Силькеборг - Клаксвик 3:0 Гётеборг - Силькеборг 2:3 Силькеборг - Виборг 2:2 Мальмё - Силькеборг 2:0 Силькеборг - Копенгаген 1:2 Копенгаген - Силькеборг 0:2 Люнгбю - Силькеборг 2:0 Силькеборг - Мидтьюлланн 1:4 Силькеборг - Раннерс 1:1 Виборг - Силькеборг 2:1 Видовре - Силькеборг 1:5 Силькеборг - Оденсе 0:0

Результаты матчей

Брондбю
Силькеборг

Точный счет

1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
2:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 45%
2
2 раза 18%
3
2 раза 18%
4
2 раза 18%
2
4 раза 33%
1
4 раза 33%
0
3 раза 25%
5
1 раз 8%

Точный счет

0:3
3 раза 25%
1:2
3 раза 25%
0:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
2:0
3 раза 27%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%

Точное количество голов

2
4 раза 33%
3
4 раза 33%
1
3 раза 25%
0
1 раз 8%
0
4 раза 36%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
2 раза 18%

Точный счет

1:2
4 раза 17%
0:3
3 раза 13%
0:1
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
2:0
5 раз 22%
0:3
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%

Точное количество голов

1
8 раз 35%
2
6 раз 26%
3
6 раз 26%
4
2 раза 9%
0
1 раз 4%
0
7 раз 30%
1
7 раз 30%
2
6 раз 26%
3
2 раза 9%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Брондбю
Силькеборг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
5
1.5
Больше Меньше
5
7
4
7
2.5
1
11
2
9
3.5
1
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
1
0.5
Больше Меньше
7
4
8
4
1.5
4
7
4
8
2.5
2
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
1
0.5
Больше Меньше
16
7
14
9
1.5
9
14
8
15
2.5
3
20
2
21
3.5
1
22

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мидтьюлланн
 24 16 3 5 46 - 26 51
2.
Брондбю
 0:0 24 15 6 3 46 - 21 51
3.
Копенгаген
 24 14 3 7 47 - 27 45
4.
Норшелланн
 24 12 7 5 40 - 24 43
5.
АГФ Орхус
 24 9 10 5 28 - 24 37
6.
Силькеборг
 0:0 24 8 5 11 30 - 34 29

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Раннерс
 24 7 8 9 32 - 40 29
2.
Виборг
 24 7 6 11 28 - 39 27
3.
Оденсе
 24 6 7 11 25 - 33 25
4.
Люнгбю
 24 6 6 12 29 - 45 24
5.
Вайле
 24 5 8 11 21 - 27 23
6.
Видовре
 24 2 5 17 19 - 51 11

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мидтьюлланн
 12 8 2 2 24 - 10 26
2.
Норшелланн
 12 7 4 1 22 - 10 25
3.
Брондбю
 0:0 12 7 3 2 23 - 10 24
4.
Копенгаген
 12 7 1 4 23 - 11 22
5.
Силькеборг
 0:0 12 5 3 4 17 - 14 18
6.
АГФ Орхус
 12 5 3 4 14 - 15 18

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Виборг
 12 6 3 3 20 - 15 21
2.
Люнгбю
 12 4 5 3 19 - 16 17
3.
Раннерс
 12 4 4 4 16 - 18 16
4.
Вайле
 12 3 4 5 12 - 12 13
5.
Оденсе
 12 0 3 9 8 - 23 3
6.
Видовре
 12 0 2 10 9 - 30 2

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брондбю
 0:0 12 8 3 1 23 - 11 27
2.
Мидтьюлланн
 12 8 1 3 22 - 16 25
3.
Копенгаген
 12 7 2 3 24 - 16 23
4.
АГФ Орхус
 12 4 7 1 14 - 9 19
5.
Норшелланн
 12 5 3 4 18 - 14 18
6.
Силькеборг
 0:0 12 3 2 7 13 - 20 11

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Оденсе
 12 6 4 2 17 - 10 22
2.
Раннерс
 12 3 4 5 16 - 22 13
3.
Вайле
 12 2 4 6 9 - 15 10
4.
Видовре
 12 2 3 7 10 - 21 9
5.
Люнгбю
 12 2 1 9 10 - 29 7
6.
Виборг
 12 1 3 8 8 - 24 6

Топ бомбардиров
Мидтьюлланн Гуэ-Сон Чо 11 (2)
Брондбю Валлис Николай 10 (6)
Силькеборг Линд Александр 10 (2)
АГФ Орхус Мортенсен Патрик 9 (3)
Норшелланн Ингвартсен Маркус 9 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Вайле Альбентоса Рауль 10
АГФ Орхус Поульсен Николай 8
Видовре Геммер Йонас 8
Оденсе Кёлер Свен 8
Вайле Колингер Денис 7
Весь список
  • 23'
    Тордарсон Стефан-Тейтюр оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 22'
    Силькеборг контролирует мяч.
  • 21'
    Феликс Йоэль возвращается на поле.
  • 21'
    Матч возобновлен
  • 21'
    Ох, нехорошо это выглядит. Феликс Йоэль получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • 20'
    Контроль мяча: Брондбю: 53%, Силькеборг: 47%.
  • 20'
    Феликс Йоэль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 19'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
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