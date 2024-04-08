Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол

Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

90' Бундгаард Филип пробует нанести удар издали, но Николай Ларсен держит все под контролем

90' Брондбю совершает вбрасывание на половине поля противника

89' Брондбю совершает вбрасывание на своей половине поля

87' Удар от ворот произведет Силькеборг

86' Удар от ворот произведет Брондбю

84' Адамсен Тонни навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

84' Лауритсен Расмус - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

81' Удар от ворот произведет Силькеборг

80' Команда Силькеборг сравняла счет! Игра продолжается!

80' Г О О О О Л - Сонне Оливер точно бьет ножницами и забивает гол правой ногой! Супер!

80' О, нет. Из многообещающей позиции Адамсен Тонни из команды Силькеборг наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.

79' Силькеборг совершает вбрасывание на своей половине поля

78' Силькеборг совершает вбрасывание на своей половине поля

78' Сонне Оливер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

77' Расмуссен Якоб выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

76' Пелле Мэттсон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

76' Удар от ворот произведет Силькеборг

76' Бундгаард Филип не смог попасть в створ ударом издали

73' Матч возобновлен

72' Поульсен Андреас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

72' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

69' Брондбю совершает вбрасывание на своей половине поля

68' Мадс Ларсен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

68' Удар от ворот произведет Силькеборг

67' Брондбю совершает вбрасывание на своей половине поля

67' Силькеборг совершает вбрасывание на половине поля противника

66' Пелле Мэттсон нанес удар головой, но Патрик Пенц спокойно отбил мяч.

65' Матч возобновлен

64' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

64' Силькеборг совершает вбрасывание на своей половине поля

63' Хорошую попытку сделал Линд Александр . Удар в створ, но вратарь начеку

63' Маккоуотт Каллум не смог попасть в створ ударом издали

60' Матч возобновлен

59' Васс Даниэль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

58' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

57' Линд Александр получает желтую карточку за нырок

57' Линд Александр упал на газон, пытаясь заработать штрафной, но судья не поверил

57' Силькеборг идет вперед с потенциально опасной атакой.

57' Брондбю совершает вбрасывание на половине поля противника

56' Команда Брондбю забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

55' Г О О О О Л - Омойджуфано Охи забивает с правой ноги!

55' Силькеборг совершает вбрасывание на половине поля противника

54' Удар от ворот произведет Силькеборг

54' Омойджуфано Охи оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

53' Васс Даниэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

51' Пенц Патрик взял и забрал мяч на выходе

51' Силькеборг совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Удар от ворот произведет Силькеборг

47' Васс Даниэль решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно