Тур: 24. Стадион: Брондбю. Зрители: 18156 Главный судья: Кехлет Якоб
1:1
Конец матча
0'
1:0
55' ГолОмойджуфано Охи
57' Желтая карточкаЛинд Александр
1:1
80' ГолСонне Оливер
84' Желтая карточкаЛауритсен Расмус
90'+7
Ход матча
55'
1:0
57'
80'
1:1
84'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
6 Удары по воротам 3
-
4 Удары в створ 3
-
4 Угловые 4
-
0 Офсайды 0
-
9 Нарушения правил 6
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
654 Количество передач 582
-
53 Владение мячом, % 47
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
31
Клейбер
Шон
10
Васс
Даниэль
28
Судзуки
Юито
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
31 Клейбер ШонЗащитник
- Защитник
-
10 Васс ДаниэльПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Судзуки ЮитоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
14 Менса КевинЗащитник
- Защитник
-
18 Шиембе КевинЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
35 Noah Nartey
-
-
Главный тренер: Jesper Soerensen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
25 Редин ПонтусЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Бринк МаркПолузащитник
-
21 Клинг АндерсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Mads LarsenПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Кент Нилсен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Брондбю
Силькеборг
24 матча
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
20 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
45.8%
25%
29.2%
11 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
70.8%
16.7%
12.5%
17 побед 4 ничьи 0 побед
7 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
Первый тайм
100%
0 побед 7 ничьих 7 побед
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 7 побед
31 матч
64.5%
16.1%
19.4%
20 побед 5 ничьих 6 побед
Первый тайм
35.5%
41.9%
22.6%
11 побед 13 ничьих 7 побед
Второй тайм
54.8%
22.6%
22.6%
17 побед 7 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
39
18
Голов в среднем за матч
2.29
1.29
Среднее время на гол
39
70
Всего голов
19
18
Голов в среднем за матч
1.36
1.06
Среднее время на гол
66
85
Всего голов
58
36
Голов в среднем за матч
1.87
1.16
Тотал матчей
2.5
27
Больше 87%
Меньше 13%
4
21
Больше 68%
Меньше 32%
10
11
Больше 35%
Меньше 65%
20
4
Больше 13%
Меньше 87%
27
Среднее время на гол
48
77
Бомбардиры внутри турнира
Брондбю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Валлис Николай
|10
|0.42
|Омойджуфано Охи
|9 (2)
|0.38
|Квистгарден Матиас
|8
|0.33
|Судзуки Юито
|5
|0.21
|Клейбер Шон
|3
|0.13
|Дивкович Марко
|2
|0.08
|Васс Даниэль
|2 (2)
|0.08
|Радошевич Йосип
|2
|0.08
|Расмуссен Якоб
|1
|0.04
|Греве Матиас
|1
|0.04
|Эвьен Хэкон
|1
|0.04
|Ванлерберге Йорди
|1
|0.04
|Алвес Фредерик
|1
|0.04
|Менса Кевин
|0
|0
|Риверос Блас
|0
|0
|Шиембе Кевин
|0
|0
|Бундгаард Филип
|0
|0
|Noah Nartey
|0
|0
Силькеборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Линд Александр
|10
|0.42
|Тордарсон Стефан-Тейтюр
|6
|0.25
|Маккоуотт Каллум
|4
|0.17
|Тенгстедт Сёрен
|4 (2)
|0.17
|Адамсен Тонни
|3
|0.13
|Маттссон Пелле
|2
|0.08
|Клинг Андерс
|1
|0.04
|Сонне Оливер
|1
|0.04
|Куск Каспер
|0
|0
|Эстрём Робин
|0
|0
|Мусонда Лубамба
|0
|0
|Бринк Марк
|0
|0
|Энгель Лукас
|0
|0
Карточки
Брондбю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Алвес Фредерик
|6
|0
|Васс Даниэль
|5
|0
|Расмуссен Якоб
|5
|0
|Хеггхейм Хенрик
|3
|1
|Квистгарден Матиас
|4
|0
|Омойджуфано Охи
|3
|0
|Радошевич Йосип
|3
|0
|Греве Матиас
|3
|0
|Шиембе Кевин
|1
|1
|Лауритсен Расмус
|2
|0
|Дивкович Марко
|2
|0
|Ванлерберге Йорди
|1
|0
|Пенц Патрик
|1
|0
|Риверос Блас
|1
|0
|Валлис Николай
|1
|0
|Салех Юсеф
|1
|0
|Oscar Schwartau
|1
|0
|Clement Bischoff
|1
|0
Силькеборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сонне Оливер
|6
|0
|Линд Александр
|3
|1
|Бринк Марк
|4
|0
|Маттссон Пелле
|4
|0
|Буш Александер Магнус
|4
|0
|Мусонда Лубамба
|3
|0
|Тордарсон Стефан-Тейтюр
|2
|0
|Сальквист Тобиас
|2
|0
|Адамсен Тонни
|2
|0
|Куск Каспер
|1
|0
|Феликс Йоэль
|1
|0
|Клинг Андерс
|1
|0
Результаты матчей
Брондбю
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
58% (7)
42% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
Силькеборг
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
17% (2)
67% (8)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
4
2
Упущенные победы
6
6
Брондбю
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
8% (1)
42% (5)
50% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
25% (3)
58% (7)
Силькеборг
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
8% (1)
33% (4)
58% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
17% (2)
42% (5)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
5
4
Волевые победы
3
9
Упущенные победы
22
15
Брондбю
44.4%
55.6%
8 побед 10 поражений
Первый тайм
33% (8)
42% (10)
25% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (7)
25% (6)
46% (11)
Силькеборг
36.8%
63.2%
7 побед 12 поражений
Первый тайм
13% (3)
50% (12)
38% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (8)
21% (5)
46% (11)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
5
8
Волевые победы
7
11
Упущенные победы
28
21
Голы по времени матча
Забито
23
14
13 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 10
11 Забивали первыми 2
12 Не забивали 16
3
13%
2
14%
1-15
4
17%
1
7%
16-30
6
26%
1
7%
31-45
3
13%
3
21%
46-60
4
17%
3
21%
61-75
3
13%
4
29%
76-90
Пропущено
12
21
1 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 10
9 Не пропускали 11
0
0%
4
19%
1-15
0
0%
3
14%
16-30
1
8%
6
29%
31-45
2
17%
2
10%
46-60
3
25%
2
10%
61-75
6
50%
4
19%
76-90
Забито
23
18
11 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 7
13 Не забивали 14
4
17%
3
17%
1-15
2
9%
2
11%
16-30
5
22%
4
22%
31-45
2
9%
2
11%
46-60
3
13%
3
17%
61-75
7
30%
4
22%
76-90
Пропущено
11
13
3 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
1
9%
0
0%
1-15
0
0%
3
23%
16-30
2
18%
1
8%
31-45
2
18%
3
23%
46-60
2
18%
5
38%
61-75
4
36%
1
8%
76-90
Забито
46
32
24 В 1-м тайме 13
22 Во 2-м тайме 19
20 Забивали первыми 9
1 Не забивали 6
7
15%
5
16%
1-15
6
13%
3
9%
16-30
11
24%
5
16%
31-45
5
11%
5
16%
46-60
7
15%
6
19%
61-75
10
22%
8
25%
76-90
Пропущено
23
34
4 В 1-м тайме 17
19 Во 2-м тайме 17
3 Пропускали первыми 14
15 Не пропускали 17
1
4%
4
12%
1-15
0
0%
6
18%
16-30
3
13%
7
21%
31-45
4
17%
5
15%
46-60
5
22%
7
21%
61-75
10
43%
5
15%
76-90
Результаты последних матчей
Брондбю
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Копенгаген - Брондбю 1:2 Брондбю - Силькеборг 4:1 Виборг - Брондбю 1:2 Брондбю - Вайле 1:1
Оденсе - Брондбю 0:3 Брондбю - Мидтьюлланн 1:0 Брондбю - Хиллерёд 3:3 Брондбю - Гётеборг 1:3 Копенгаген - Брондбю 1:2 Брондбю - Реал Солт-Лейк 2:1 Брондбю - Фредерисия 9:0 Брондбю - Видовре 1:3 Брондбю - АГФ Орхус 2:1 АГФ Орхус - Брондбю 2:0 Брондбю - Видовре 4:0 Люнгбю - Брондбю 3:3 Копенгаген - Брондбю 0:0 Брондбю - АГФ Орхус 1:1 Раннерс - Брондбю 0:1 Брондбю - Норшелланн 2:1
Силькеборг
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Силькеборг - АГФ Орхус 2:2 Силькеборг - Фредерисия 6:1 Брондбю - Силькеборг 4:1 Силькеборг - АГФ Орхус 0:1
Норшелланн - Силькеборг 3:1 Вайле - Силькеборг 2:0 Силькеборг - Копенгаген 0:3 Эльфсборг - Силькеборг 1:2 Силькеборг - Клаксвик 3:0 Гётеборг - Силькеборг 2:3 Силькеборг - Виборг 2:2 Мальмё - Силькеборг 2:0 Силькеборг - Копенгаген 1:2 Копенгаген - Силькеборг 0:2 Люнгбю - Силькеборг 2:0 Силькеборг - Мидтьюлланн 1:4 Силькеборг - Раннерс 1:1 Виборг - Силькеборг 2:1 Видовре - Силькеборг 1:5 Силькеборг - Оденсе 0:0
Результаты матчей
Брондбю
Силькеборг
Точный счет
1:1
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
2:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 50%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
4
2 раза 17%
2
4 раза 33%
1
4 раза 33%
0
3 раза 25%
5
1 раз 8%
Точный счет
0:3
3 раза 25%
1:2
3 раза 25%
0:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
2:0
3 раза 25%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
2
4 раза 33%
3
4 раза 33%
1
3 раза 25%
0
1 раз 8%
0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
Точный счет
1:2
4 раза 17%
0:3
3 раза 13%
1:1
3 раза 13%
0:1
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
2:0
5 раз 21%
0:3
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
Точное количество голов
1
9 раз 38%
2
6 раз 25%
3
6 раз 25%
4
2 раза 8%
0
1 раз 4%
1
8 раз 33%
0
7 раз 29%
2
6 раз 25%
3
2 раза 8%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Брондбю
Силькеборг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
66
Больше Меньше
57
48
111
210
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
111
Больше Меньше
84
84
48
48
210
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
231
Больше Меньше
177
1410
915
816
321
222
123
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|24
|16
|3
|5
|46 - 26
|51
|2.
|24
|15
|6
|3
|47 - 22
|51
|3.
|24
|14
|3
|7
|47 - 27
|45
|4.
|24
|12
|7
|5
|40 - 24
|43
|5.
|24
|9
|10
|5
|28 - 24
|37
|6.
|24
|8
|5
|11
|31 - 35
|29
Группа вылета
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|8
|2
|2
|24 - 10
|26
|2.
|12
|7
|4
|1
|22 - 10
|25
|3.
|12
|7
|3
|2
|24 - 11
|24
|4.
|12
|7
|1
|4
|23 - 11
|22
|5.
|12
|5
|3
|4
|17 - 14
|18
|6.
|12
|5
|3
|4
|14 - 15
|18
Группа вылета
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|8
|3
|1
|23 - 11
|27
|2.
|12
|8
|1
|3
|22 - 16
|25
|3.
|12
|7
|2
|3
|24 - 16
|23
|4.
|12
|4
|7
|1
|14 - 9
|19
|5.
|12
|5
|3
|4
|18 - 14
|18
|6.
|12
|3
|2
|7
|14 - 21
|11
Группа вылета
|Мидтьюлланн
|Гуэ-Сон Чо
|11 (2)
|Брондбю
|Валлис Николай
|10 (6)
|Силькеборг
|Линд Александр
|10 (2)
|АГФ Орхус
|Мортенсен Патрик
|9 (3)
|Норшелланн
|Ингвартсен Маркус
|9 (2)
|Вайле
|Альбентоса Рауль
|10
|АГФ Орхус
|Поульсен Николай
|8
|Видовре
|Геммер Йонас
|8
|Оденсе
|Кёлер Свен
|8
|Вайле
|Колингер Денис
|7