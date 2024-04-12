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  4. Суперлига Дании 2023-2024
Тур: 25. Стадион: . Главный судья: Jonas Hansen
Оденсе
0:0
Первый тайм: 6'
Виборг
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 62 Владение мячом, % 38

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Оденсе
Ничья
Виборг
2.45
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Все Коэффициенты
16
Ресхольт-Мюра
Вильяр
28
Tobias
Slotsager
25
Хеландер
Филип
29
Гомес
Джеймс
2
Микельсон
Николас
20
Овюсу
Лерой
15
Трибулл
Том
22
Хаяль
Рами
10
Don
Deedson
Louicius
30
Фенгер
Макс
9
Кадри
Башким
58
Мантл
Нико
24
Аниембе
Даниэль
4
Бюрги
Николас
5
Залетел
Жан
23
Бундгаард
Оливер
17
Бонде
Якуб
18
Мбом
Жан-Мануэль
6
Сёндергаард
Мадс
7
Sergio
Andrade
14
Anosike
Ementa
15
Йенсен
Исак
Оденсе
3-4-2-1
Виборг
4-3-3

История личных встреч

Оденсе
Виборг

12 матчей

75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

91.7%
33.3%
11 побед 4 ничьи 0 побед

10 матчей

50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Первый тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 2 ничьи 5 побед

22 матча

40.9%
36.4%
22.7%
9 побед 8 ничьих 5 побед

Первый тайм

45.5%
22.7%
31.8%
10 побед 5 ничьих 7 побед

Второй тайм

50%
27.3%
22.7%
11 побед 6 ничьих 5 побед

История матчей

СД
1:2
СД
1:2
ТМК
4:0
СД
0:0
СД
1:2
СД
1:1
СД
1:1
СД
2:3
СД
1:1
СД
1:1
СД
0:0
СД
5:1
СД
0:1
СД
2:0
ТМС
2:4
ТМК
2:4
СД
2:2
СД
1:1
ТМС
0:2
СД
4:2
СЛ
1:0
СЛ
0:2

Голы

Всего голов

26
12

Голов в среднем за матч

2
1.33

Среднее время на гол

45
67

Всего голов

6
20

Голов в среднем за матч

0.67
1.54

Среднее время на гол

135
58

Всего голов

32
32

Голов в среднем за матч

1.45
1.45

Тотал матчей

2.5
20
Больше 91%
Меньше 9%
2
18
Больше 82%
Меньше 18%
4
10
Больше 45%
Меньше 55%
12
7
Больше 32%
Меньше 68%
15
5
Больше 23%
Меньше 77%
17
4
Больше 18%
Меньше 82%
18

Среднее время на гол

61
61

Бомбардиры внутри турнира

Оденсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Don Deedson Louicius 8 0.33
Кадри Башким 7 (1) 0.29
Хаяль Рами 2 (1) 0.08
Микельсон Николас 1 0.04
Буя Турай Мохамед 1 0.04
Манне Аласана 1 0.04
Тонгья Франко 1 0.04
Фенгер Макс 1 0.04
Tobias Slotsager 1 0.04
Charly Horneman 1 0.04
Сельвен Йоханнес 1 0.04
Кёлер Свен 0 0
Bjoern Paulsen 0 0
Nicklas Mouritzen 0 0
Овюсу Лерой 0 0
Aske Adelgaard 0 0
Виборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Anosike Ementa 7 0.29
Йенсен Исак 5 0.21
Ибрагим Саид 2 0.08
Sergio Andrade 2 0.08
Сёндергаард Мадс 2 0.08
Бонде Якуб 2 0.08
Жуниор Ренато 1 0.04
Томас Найджел 1 0.04
Бундгаард Оливер 1 0.04
Аниембе Даниэль 1 0.04
Джатта Алассана 1 0.04
Залетел Жан 1 0.04
Абубакари Малик 1 0.04
Srdjan Kuzmic 1 0.04
Гроннинг Йеппе 0 0
Якобс Ями 0 0
Вестергорд Магнус 0 0
Гааей Антон 0 0

Карточки

Оденсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кёлер Свен 8 0
Трибулл Том 4 1
Don Deedson Louicius 5 0
Манне Аласана 4 0
Хаяль Рами 4 0
Хеландер Филип 3 0
Tobias Slotsager 3 0
Andreas Alm 1 1
Кадри Башким 2 0
Bjoern Paulsen 2 0
Овюсу Лерой 2 0
Мустафич Ален 2 0
Гомес Джеймс 2 0
Aske Adelgaard 2 0
Nicklas Mouritzen 1 0
Микельсон Николас 1 0
Бернат Ханс Кристиан 1 0
Фенгер Макс 1 0
Буя Турай Мохамед 1 0
Charly Horneman 1 0
Markus Gustav Jensen 1 0
Виборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ибрагим Саид 5 1
Anosike Ementa 6 0
Мбом Жан-Мануэль 5 0
Жуниор Ренато 2 1
Томас Найджел 3 0
Бундгаард Оливер 3 0
Сёндергаард Мадс 3 0
Гроннинг Йеппе 2 0
Sergio Andrade 2 0
Srdjan Kuzmic 2 0
Аниембе Даниэль 1 0
Бонде Якуб 1 0
Бюрги Николас 1 0
Вестергорд Магнус 1 0
Мортимер Нилс 1 0
Жамбурек Ян 1 0
Залетел Жан 1 0
Йенсен Исак 1 0
Педерсен Лукас Лунд 1 0
Jakob Nielsen 1 0

Результаты матчей

Оденсе
100%
0 побед 9 поражений
Первый тайм
8% (1)
33% (4)
58% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
33% (4)
58% (7)
Виборг
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

5
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

8
6
Оденсе
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (6)
50% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)
Виборг
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
8% (1)
33% (4)
58% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
33% (4)
58% (7)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

4
5

Упущенные победы

15
18
Оденсе
11.8%
88.2%
2 победы 15 поражений
Первый тайм
4% (1)
42% (10)
54% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (4)
46% (11)
38% (9)
Виборг
22.2%
77.8%
4 победы 14 поражений
Первый тайм
21% (5)
33% (8)
46% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (3)
38% (9)
50% (12)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

8
7

Волевые победы

4
6

Упущенные победы

23
24

Голы по времени матча

Забито

8
8
5 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 4
17 Не забивали 18
1
13%
1
13%
1-15
1
13%
2
25%
16-30
3
38%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
2
25%
61-75
0
0%
3
38%
76-90

Пропущено

23
24
12 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 15
11 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 12
6
26%
1
4%
1-15
4
17%
3
13%
16-30
2
9%
5
21%
31-45
3
13%
6
25%
46-60
3
13%
4
17%
61-75
5
22%
5
21%
76-90

Забито

17
21
7 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 6
14 Не забивали 13
4
24%
1
5%
1-15
2
12%
4
19%
16-30
1
6%
3
14%
31-45
4
24%
5
24%
46-60
2
12%
3
14%
61-75
4
24%
5
24%
76-90

Пропущено

10
14
1 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 10
0
0%
1
7%
1-15
1
10%
2
14%
16-30
0
0%
3
21%
31-45
4
40%
2
14%
46-60
1
10%
1
7%
61-75
4
40%
5
36%
76-90

Забито

25
29
12 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 18
9 Забивали первыми 10
7 Не забивали 7
5
20%
2
7%
1-15
3
12%
6
21%
16-30
4
16%
3
10%
31-45
5
20%
5
17%
46-60
4
16%
5
17%
61-75
4
16%
8
28%
76-90

Пропущено

33
38
13 В 1-м тайме 15
20 Во 2-м тайме 23
13 Пропускали первыми 13
19 Не пропускали 22
6
18%
2
5%
1-15
5
15%
5
13%
16-30
2
6%
8
21%
31-45
7
21%
8
21%
46-60
4
12%
5
13%
61-75
9
27%
10
26%
76-90

Результаты последних матчей

Оденсе
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Люнгбю - Оденсе 0:0 Оденсе - Вайле 0:1 Оденсе - Копенгаген 0:2 Вайле - Оденсе 0:1
АГФ Орхус - Оденсе 1:1 Оденсе - Брондбю 0:3 Виборг - Оденсе 1:2 Оденсе - Сиэтл Саундерс 2:1 Оденсе - Даллас 0:0 Пардубице - Оденсе 2:1 Эльфсборг - Оденсе 3:3 Б-93 - Оденсе 3:3 Колдинг - Оденсе 3:2 Оденсе - Норшелланн 1:1 Раннерс - Оденсе 0:1 Оденсе - Видовре 0:2 Люнгбю - Оденсе 2:2 Фредерисия - Оденсе 3:1 Силькеборг - Оденсе 0:0 Оденсе - Мидтьюлланн 1:2
Виборг
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Вайле - Виборг 1:1 Виборг - Видовре 3:1 Люнгбю - Виборг 2:0 Виборг - Брондбю 1:2
Виборг - Раннерс 3:0 Видовре - Виборг 2:2 Виборг - Оденсе 1:2 Кривбасс - Виборг 1:0 Кривбасс КР - Виборг 1:0 Стьярнан - Виборг 1:2 АГФ Орхус - Виборг 2:1 Силькеборг - Виборг 2:2 Виборг - Хорсенс 4:2 Эсбьерг - Виборг 3:1 Виборг - Сённерйюск 2:1 Мидтьюлланн - Виборг 5:1 Виборг - Копенгаген 2:1 АГФ Орхус - Виборг 2:0 Виборг - Силькеборг 2:1 Виборг - Норшелланн 2:3

Результаты матчей

Оденсе
Виборг

Точный счет

1:2
4 раза 33%
0:2
2 раза 17%
0:3
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:1
4 раза 33%
1:2
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 50%
0
5 раз 42%
2
1 раз 8%
2
6 раз 50%
0
2 раза 17%
1
2 раза 17%
3
2 раза 17%

Точный счет

0:1
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
1:1
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:0
4 раза 33%
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 50%
2
3 раза 25%
0
2 раза 17%
5
1 раз 8%
0
6 раз 50%
1
4 раза 33%
2
2 раза 17%

Точный счет

1:2
6 раз 25%
0:1
4 раза 17%
1:1
3 раза 13%
0:0
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
0:3
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
1:5
1 раз 4%
2:1
4 раза 17%
2:0
4 раза 17%
1:2
3 раза 13%
2:2
3 раза 13%
1:0
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
12 раз 50%
0
7 раз 29%
2
4 раза 17%
5
1 раз 4%
0
8 раз 33%
2
8 раз 33%
1
6 раз 25%
3
2 раза 8%

Тоталы голов в матче

Оденсе
Виборг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
5
0.5
Больше Меньше
10
2
1
11
1.5
8
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
6
6
4
8
1.5
2
10
1
11
2.5
1
11
3.5
1
11
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
7
0.5
Больше Меньше
16
8
5
19
1.5
10
14
1
23
2.5
2
22
1
23
3.5
1
23
4.5

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мидтьюлланн
 24 16 3 5 46 - 26 51
2.
Брондбю
 24 15 6 3 47 - 22 51
3.
Копенгаген
 24 14 3 7 47 - 27 45
4.
Норшелланн
 24 12 7 5 40 - 24 43
5.
АГФ Орхус
 24 9 10 5 28 - 24 37
6.
Силькеборг
 24 8 5 11 31 - 35 29

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Раннерс
 24 7 8 9 32 - 40 29
2.
Виборг
 0:0 25 7 7 11 28 - 39 28
3.
Оденсе
 0:0 25 6 8 11 25 - 33 26
4.
Люнгбю
 24 6 6 12 29 - 45 24
5.
Вайле
 24 5 8 11 21 - 27 23
6.
Видовре
 24 2 5 17 19 - 51 11

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мидтьюлланн
 12 8 2 2 24 - 10 26
2.
Норшелланн
 12 7 4 1 22 - 10 25
3.
Брондбю
 12 7 3 2 24 - 11 24
4.
Копенгаген
 12 7 1 4 23 - 11 22
5.
Силькеборг
 12 5 3 4 17 - 14 18
6.
АГФ Орхус
 12 5 3 4 14 - 15 18

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Виборг
 0:0 12 6 3 3 20 - 15 21
2.
Люнгбю
 12 4 5 3 19 - 16 17
3.
Раннерс
 12 4 4 4 16 - 18 16
4.
Вайле
 12 3 4 5 12 - 12 13
5.
Оденсе
 0:0 13 0 4 9 8 - 23 4
6.
Видовре
 12 0 2 10 9 - 30 2

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брондбю
 12 8 3 1 23 - 11 27
2.
Мидтьюлланн
 12 8 1 3 22 - 16 25
3.
Копенгаген
 12 7 2 3 24 - 16 23
4.
АГФ Орхус
 12 4 7 1 14 - 9 19
5.
Норшелланн
 12 5 3 4 18 - 14 18
6.
Силькеборг
 12 3 2 7 14 - 21 11

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Оденсе
 0:0 12 6 4 2 17 - 10 22
2.
Раннерс
 12 3 4 5 16 - 22 13
3.
Вайле
 12 2 4 6 9 - 15 10
4.
Видовре
 12 2 3 7 10 - 21 9
5.
Люнгбю
 12 2 1 9 10 - 29 7
6.
Виборг
 0:0 13 1 4 8 8 - 24 7

Топ бомбардиров
Мидтьюлланн Гуэ-Сон Чо 11 (2)
Брондбю Валлис Николай 10 (6)
Силькеборг Линд Александр 10 (2)
АГФ Орхус Мортенсен Патрик 9 (3)
Норшелланн Ингвартсен Маркус 9 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Вайле Альбентоса Рауль 10
АГФ Орхус Поульсен Николай 8
Видовре Геммер Йонас 8
Оденсе Кёлер Свен 8
Вайле Колингер Денис 7
Весь список
  • 3'
    Хеландер Филип ослабляет давление, выбив мяч.
  • 3'
    Виборг пытается что-то создать.
  • 3'
    Бонде Якуб выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 2'
    Оденсе пытается что-то создать.
  • 2'
    Хаяль Рами ослабляет давление, выбив мяч.
  • 2'
    Удар от ворот произведет Виборг
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
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    • 1'
      Оденсе начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Nature Energy Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Оденсе
    Ничья
    Виборг
    2.45
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    3.30
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    3.20
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