Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

88' Удар от ворот произведет Виборг

86' Оденсе совершает вбрасывание на половине поля противника

85' Хорошую попытку сделал Сержиу Андраде . Удар в створ, но вратарь начеку

84' Виборг совершает вбрасывание на своей половине поля

83' Оденсе совершает вбрасывание на половине поля противника

80' Г О О О О Л - Ибрагим Саид из команды Виборг правой ногой наносит удар из-за пределов штрафной!

80' Абубакари Малик из команды Виборг своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

80' Виборг совершает вбрасывание на половине поля противника

78' Ресхольт-Мюра Вильяр взял и забрал мяч на выходе

77' Удар от ворот произведет Виборг

77' Оливер Бундгар Кристенсен из команды Виборг перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

76' Трибулл Том выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

76' Виборг совершает вбрасывание на половине поля противника

76' Сержиу Андраде навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

76' Матч возобновлен

75' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

75' Игрок из команды Виборг делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

73' Хорошую попытку сделал Кадри Башким . Удар в створ, но вратарь начеку

72' Оденсе совершает вбрасывание на своей половине поля

70' Оденсе совершает вбрасывание на половине поля противника

70' Виборг совершает вбрасывание на половине поля противника

69' Вестергорд Магнус навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

66' Игрок из команды Виборг делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

66' Оденсе совершает вбрасывание на половине поля противника

66' Оденсе совершает вбрасывание на половине поля противника

64' Оденсе совершает вбрасывание на половине поля противника

63' Удар от ворот произведет Оденсе

63' Сёндергаард Мадс решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

61' Оденсе совершает вбрасывание на половине поля противника

61' Удар от ворот произведет Оденсе

61' Матч возобновлен

60' Ох, нехорошо это выглядит. Аносике Эмента получил травму и медбригада забирает его с поля.

60' Аносике Эмента на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

60' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

59' Аносике Эмента из команды Виборг не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

58' Виборг совершает вбрасывание на своей половине поля

57' Удар от ворот произведет Оденсе

57' Аносике Эмента оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

56' Tobias Slotsager выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

55' Удар от ворот произведет Виборг

55' Кадри Башким не смог попасть в створ ударом издали

55' Оливер Бундгар Кристенсен ослабляет давление, выбив мяч.

54' Виборг совершает вбрасывание на своей половине поля

54' Удар от ворот произведет Оденсе

54' Бюрги Николас из команды Виборг не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

52' Оливер Бундгар Кристенсен из команды Виборг в офсайде

50' Оливер Бундгар Кристенсен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

49' Матч возобновится спорным мячом

49' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

49' Овюсу Лерой из команды Оденсе своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

48' Оденсе совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Оденсе совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Оденсе совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Овюсу Лерой выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Удар от ворот произведет Оденсе