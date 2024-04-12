Тур: 25. Стадион: Nature Energy Park. Зрители: 6797 Главный судья: Jonas Hansen
0'
1:0
14' ГолМикельсон Николас
1:1
21' ГолБюрги Николас
43' Желтая карточкаИбрагим Саид
1:2
80' ГолИбрагим Саид
90' Желтая карточкаАниембе Даниэль
1:3
90' ГолАбубакари Малик
90'+8
Ход матча
14'
21'
1:1
43'
80'
1:2
90'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 3
-
4 Удары по воротам 6
-
3 Удары в створ 7
-
3 Угловые 6
-
3 Офсайды 4
-
8 Нарушения правил 10
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
341 Количество передач 520
-
40 Владение мячом, % 60
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
29
Гомес
Джеймс
20
Овюсу
Лерой
15
Трибулл
Том
22
Хаяль
Рами
30
Фенгер
Макс
58
Мантл
Нико
17
Бонде
Якуб
15
Йенсен
Исак
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
29 Гомес ДжеймсЗащитник
- Защитник
-
20 Овюсу ЛеройЗащитник
-
15 Трибулл ТомПолузащитник
-
22 Хаяль РамиПолузащитник
- Полузащитник
-
30 Фенгер МаксПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
18 Max Ejdum
-
-
24 Yaya Bojang
-
-
Главный тренер: Soeren Krogh
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Основной состав
-
58 Мантл НикоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Бонде ЯкубПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
15 Йенсен ИсакНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
55 Радич СтипеЗащитник
-
10 Якобс ЯмиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Якоб Поулсен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Оденсе
Виборг
12 матчей
75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
91.7%
33.3%
11 побед 4 ничьи 0 побед
10 матчей
50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед
Первый тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Второй тайм
20%
80%
0 побед 2 ничьи 5 побед
22 матча
40.9%
36.4%
22.7%
9 побед 8 ничьих 5 побед
Первый тайм
45.5%
22.7%
31.8%
10 побед 5 ничьих 7 побед
Второй тайм
50%
27.3%
22.7%
11 побед 6 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
26
12
Голов в среднем за матч
2
1.33
Среднее время на гол
45
67
Всего голов
6
20
Голов в среднем за матч
0.67
1.54
Среднее время на гол
135
58
Всего голов
32
32
Голов в среднем за матч
1.45
1.45
Тотал матчей
2.5
20
Больше 91%
Меньше 9%
2
18
Больше 82%
Меньше 18%
4
10
Больше 45%
Меньше 55%
12
7
Больше 32%
Меньше 68%
15
5
Больше 23%
Меньше 77%
17
4
Больше 18%
Меньше 82%
18
Среднее время на гол
61
61
Бомбардиры внутри турнира
Оденсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Don Deedson Louicius
|8
|0.32
|Кадри Башким
|7 (1)
|0.28
|Хаяль Рами
|2 (1)
|0.08
|Микельсон Николас
|2
|0.08
|Буя Турай Мохамед
|1
|0.04
|Манне Аласана
|1
|0.04
|Тонгья Франко
|1
|0.04
|Фенгер Макс
|1
|0.04
|Tobias Slotsager
|1
|0.04
|Charly Horneman
|1
|0.04
|Сельвен Йоханнес
|1
|0.04
|Кёлер Свен
|0
|0
|Bjoern Paulsen
|0
|0
|Nicklas Mouritzen
|0
|0
|Овюсу Лерой
|0
|0
|Aske Adelgaard
|0
|0
Виборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Anosike Ementa
|7
|0.28
|Йенсен Исак
|5
|0.2
|Ибрагим Саид
|3
|0.12
|Sergio Andrade
|2
|0.08
|Сёндергаард Мадс
|2
|0.08
|Бонде Якуб
|2
|0.08
|Абубакари Малик
|2
|0.08
|Жуниор Ренато
|1
|0.04
|Томас Найджел
|1
|0.04
|Бундгаард Оливер
|1
|0.04
|Аниембе Даниэль
|1
|0.04
|Бюрги Николас
|1
|0.04
|Джатта Алассана
|1
|0.04
|Залетел Жан
|1
|0.04
|Srdjan Kuzmic
|1
|0.04
|Вестергорд Магнус
|0
|0
|Гроннинг Йеппе
|0
|0
|Якобс Ями
|0
|0
|Гааей Антон
|0
|0
Карточки
Оденсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кёлер Свен
|8
|0
|Трибулл Том
|4
|1
|Don Deedson Louicius
|5
|0
|Манне Аласана
|4
|0
|Хаяль Рами
|4
|0
|Хеландер Филип
|3
|0
|Tobias Slotsager
|3
|0
|Andreas Alm
|1
|1
|Кадри Башким
|2
|0
|Bjoern Paulsen
|2
|0
|Овюсу Лерой
|2
|0
|Мустафич Ален
|2
|0
|Гомес Джеймс
|2
|0
|Aske Adelgaard
|2
|0
|Nicklas Mouritzen
|1
|0
|Микельсон Николас
|1
|0
|Бернат Ханс Кристиан
|1
|0
|Фенгер Макс
|1
|0
|Буя Турай Мохамед
|1
|0
|Charly Horneman
|1
|0
|Markus Gustav Jensen
|1
|0
Виборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ибрагим Саид
|6
|1
|Anosike Ementa
|6
|0
|Мбом Жан-Мануэль
|5
|0
|Жуниор Ренато
|2
|1
|Томас Найджел
|3
|0
|Бундгаард Оливер
|3
|0
|Сёндергаард Мадс
|3
|0
|Гроннинг Йеппе
|2
|0
|Аниембе Даниэль
|2
|0
|Sergio Andrade
|2
|0
|Srdjan Kuzmic
|2
|0
|Бонде Якуб
|1
|0
|Бюрги Николас
|1
|0
|Вестергорд Магнус
|1
|0
|Мортимер Нилс
|1
|0
|Жамбурек Ян
|1
|0
|Залетел Жан
|1
|0
|Йенсен Исак
|1
|0
|Педерсен Лукас Лунд
|1
|0
|Jakob Nielsen
|1
|0
Результаты матчей
Оденсе
100%
0 побед 10 поражений
Первый тайм
8% (1)
38% (5)
54% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
31% (4)
62% (8)
Виборг
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
5
1
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
9
6
Оденсе
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (6)
50% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)
Виборг
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
8% (1)
38% (5)
54% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
31% (4)
54% (7)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
4
5
Упущенные победы
15
18
Оденсе
11.1%
88.9%
2 победы 16 поражений
Первый тайм
4% (1)
44% (11)
52% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (4)
44% (11)
40% (10)
Виборг
26.3%
73.7%
5 побед 14 поражений
Первый тайм
20% (5)
36% (9)
44% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (4)
36% (9)
48% (12)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
8
7
Волевые победы
4
7
Упущенные победы
24
24
Голы по времени матча
Забито
9
11
6 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 4
17 Не забивали 18
2
22%
1
9%
1-15
1
11%
3
27%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
2
22%
2
18%
61-75
0
0%
5
45%
76-90
Пропущено
26
25
13 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 15
11 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 13
6
23%
2
8%
1-15
5
19%
3
12%
16-30
2
8%
5
20%
31-45
3
12%
6
24%
46-60
3
12%
4
16%
61-75
7
27%
5
20%
76-90
Забито
17
21
7 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 6
15 Не забивали 14
4
24%
1
5%
1-15
2
12%
4
19%
16-30
1
6%
3
14%
31-45
4
24%
5
24%
46-60
2
12%
3
14%
61-75
4
24%
5
24%
76-90
Пропущено
10
14
1 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 10
0
0%
1
7%
1-15
1
10%
2
14%
16-30
0
0%
3
21%
31-45
4
40%
2
14%
46-60
1
10%
1
7%
61-75
4
40%
5
36%
76-90
Забито
26
32
13 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 20
10 Забивали первыми 10
7 Не забивали 7
6
23%
2
6%
1-15
3
12%
7
22%
16-30
4
15%
3
9%
31-45
5
19%
5
16%
46-60
4
15%
5
16%
61-75
4
15%
10
31%
76-90
Пропущено
36
39
14 В 1-м тайме 16
22 Во 2-м тайме 23
13 Пропускали первыми 14
20 Не пропускали 23
6
17%
3
8%
1-15
6
17%
5
13%
16-30
2
6%
8
21%
31-45
7
19%
8
21%
46-60
4
11%
5
13%
61-75
11
31%
10
26%
76-90
Результаты последних матчей
Оденсе
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Люнгбю - Оденсе 0:0 Оденсе - Вайле 0:1 Оденсе - Копенгаген 0:2 Вайле - Оденсе 0:1
АГФ Орхус - Оденсе 1:1 Оденсе - Брондбю 0:3 Виборг - Оденсе 1:2 Оденсе - Сиэтл Саундерс 2:1 Оденсе - Даллас 0:0 Пардубице - Оденсе 2:1 Эльфсборг - Оденсе 3:3 Б-93 - Оденсе 3:3 Колдинг - Оденсе 3:2 Оденсе - Норшелланн 1:1 Раннерс - Оденсе 0:1 Оденсе - Видовре 0:2 Люнгбю - Оденсе 2:2 Фредерисия - Оденсе 3:1 Силькеборг - Оденсе 0:0 Оденсе - Мидтьюлланн 1:2
Виборг
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Вайле - Виборг 1:1 Виборг - Видовре 3:1 Люнгбю - Виборг 2:0 Виборг - Брондбю 1:2
Виборг - Раннерс 3:0 Видовре - Виборг 2:2 Виборг - Оденсе 1:2 Кривбасс - Виборг 1:0 Кривбасс КР - Виборг 1:0 Стьярнан - Виборг 1:2 АГФ Орхус - Виборг 2:1 Силькеборг - Виборг 2:2 Виборг - Хорсенс 4:2 Эсбьерг - Виборг 3:1 Виборг - Сённерйюск 2:1 Мидтьюлланн - Виборг 5:1 Виборг - Копенгаген 2:1 АГФ Орхус - Виборг 2:0 Виборг - Силькеборг 2:1 Виборг - Норшелланн 2:3
Результаты матчей
Оденсе
Виборг
Точный счет
1:2
4 раза 31%
0:2
2 раза 15%
0:3
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:1
4 раза 33%
1:2
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
7 раз 54%
0
5 раз 38%
2
1 раз 8%
2
6 раз 50%
0
2 раза 17%
1
2 раза 17%
3
2 раза 17%
Точный счет
0:1
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
1:1
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:0
4 раза 31%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 50%
2
3 раза 25%
0
2 раза 17%
5
1 раз 8%
0
6 раз 46%
1
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
Точный счет
1:2
6 раз 24%
0:1
4 раза 16%
1:1
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
0:3
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
1:3
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
2:0
4 раза 16%
2:1
4 раза 16%
1:2
3 раза 12%
2:2
3 раза 12%
1:0
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
Точное количество голов
1
13 раз 52%
0
7 раз 28%
2
4 раза 16%
5
1 раз 4%
0
8 раз 32%
2
8 раз 32%
1
6 раз 24%
3
3 раза 12%
Тоталы голов в матче
Оденсе
Виборг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
85
Больше Меньше
102
112
84
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
76
48
310
111
112
111
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
187
Больше Меньше
178
520
1114
124
322
124
124
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|24
|16
|3
|5
|46 - 26
|51
|2.
|24
|15
|6
|3
|47 - 22
|51
|3.
|24
|14
|3
|7
|47 - 27
|45
|4.
|24
|12
|7
|5
|40 - 24
|43
|5.
|24
|9
|10
|5
|28 - 24
|37
|6.
|24
|8
|5
|11
|31 - 35
|29
Группа вылета
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|8
|2
|2
|24 - 10
|26
|2.
|12
|7
|4
|1
|22 - 10
|25
|3.
|12
|7
|3
|2
|24 - 11
|24
|4.
|12
|7
|1
|4
|23 - 11
|22
|5.
|12
|5
|3
|4
|17 - 14
|18
|6.
|12
|5
|3
|4
|14 - 15
|18
Группа вылета
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|8
|3
|1
|23 - 11
|27
|2.
|12
|8
|1
|3
|22 - 16
|25
|3.
|12
|7
|2
|3
|24 - 16
|23
|4.
|12
|4
|7
|1
|14 - 9
|19
|5.
|12
|5
|3
|4
|18 - 14
|18
|6.
|12
|3
|2
|7
|14 - 21
|11
Группа вылета
|Мидтьюлланн
|Гуэ-Сон Чо
|11 (2)
|Брондбю
|Валлис Николай
|10 (6)
|Силькеборг
|Линд Александр
|10 (2)
|АГФ Орхус
|Мортенсен Патрик
|9 (3)
|Норшелланн
|Ингвартсен Маркус
|9 (2)
|Вайле
|Альбентоса Рауль
|10
|АГФ Орхус
|Поульсен Николай
|8
|Видовре
|Геммер Йонас
|8
|Оденсе
|Кёлер Свен
|8
|Виборг
|Ибрагим Саид
|1 6