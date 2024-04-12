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  2. Матчи
  3. Дания
  4. Суперлига Дании 2023-2024
Тур: 25. Стадион: . Зрители: 6797 Главный судья: Jonas Hansen
Оденсе
1:3
Конец матча
Виборг
0'
1:0
14' Гол
Микельсон Николас
1:1
21' Гол
Бюрги Николас
43' Желтая карточка
Ибрагим Саид
1:2
80' Гол
Ибрагим Саид
90' Желтая карточка
Аниембе Даниэль
1:3
90' Гол
Абубакари Малик
90'+8

Ход матча

14'
Микельсон Николас
(Don Deedson Louicius)
1:0
21'
1:1
Бюрги Николас
(Sergio Andrade)
28'
 
Ибрагим Саид
Йенсен Исак
43'
 
Ибрагим Саид
46'
Nicklas Mouritzen
Микельсон Николас
 
64'
 
Абубакари Малик
Anosike Ementa
65'
 
Вестергорд Магнус
Бонде Якуб
74'
Манне Аласана
Хаяль Рами
 
74'
Charly Horneman
Кадри Башким
 
80'
1:2
Ибрагим Саид
(Sergio Andrade)
83'
Aske Adelgaard
Хеландер Филип
 
83'
Markus Gustav Jensen
Don Deedson Louicius
 
86'
 
Якобс Ями
Сёндергаард Мадс
87'
 
Гроннинг Йеппе
Sergio Andrade
90'
 
Аниембе Даниэль
90'
1:3
Абубакари Малик
(Вестергорд Магнус)

Статистика матча

  • 1 Голы 3
  • 4 Удары по воротам 6
  • 3 Удары в створ 7
  • 3 Угловые 6
  • 3 Офсайды 4
  • 8 Нарушения правил 10
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 341 Количество передач 520
  • 40 Владение мячом, % 60

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
16
Ресхольт-Мюра
Вильяр
28
Tobias
Slotsager
25
Хеландер
Филип
29
Гомес
Джеймс
2
Микельсон
Николас
20
Овюсу
Лерой
15
Трибулл
Том
22
Хаяль
Рами
10
Don
Deedson
Louicius
30
Фенгер
Макс
9
Кадри
Башким
58
Мантл
Нико
24
Аниембе
Даниэль
4
Бюрги
Николас
5
Залетел
Жан
23
Бундгаард
Оливер
17
Бонде
Якуб
18
Мбом
Жан-Мануэль
6
Сёндергаард
Мадс
7
Sergio
Andrade
14
Anosike
Ementa
15
Йенсен
Исак
Оденсе
3-4-2-1
Виборг
4-3-3

История личных встреч

Оденсе
Виборг

12 матчей

75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

91.7%
33.3%
11 побед 4 ничьи 0 побед

10 матчей

50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Первый тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 2 ничьи 5 побед

22 матча

40.9%
36.4%
22.7%
9 побед 8 ничьих 5 побед

Первый тайм

45.5%
22.7%
31.8%
10 побед 5 ничьих 7 побед

Второй тайм

50%
27.3%
22.7%
11 побед 6 ничьих 5 побед

История матчей

СД
1:2
СД
1:2
ТМК
4:0
СД
0:0
СД
1:2
СД
1:1
СД
1:1
СД
2:3
СД
1:1
СД
1:1
СД
0:0
СД
5:1
СД
0:1
СД
2:0
ТМС
2:4
ТМК
2:4
СД
2:2
СД
1:1
ТМС
0:2
СД
4:2
СЛ
1:0
СЛ
0:2

Голы

Всего голов

26
12

Голов в среднем за матч

2
1.33

Среднее время на гол

45
67

Всего голов

6
20

Голов в среднем за матч

0.67
1.54

Среднее время на гол

135
58

Всего голов

32
32

Голов в среднем за матч

1.45
1.45

Тотал матчей

2.5
20
Больше 91%
Меньше 9%
2
18
Больше 82%
Меньше 18%
4
10
Больше 45%
Меньше 55%
12
7
Больше 32%
Меньше 68%
15
5
Больше 23%
Меньше 77%
17
4
Больше 18%
Меньше 82%
18

Среднее время на гол

61
61

Бомбардиры внутри турнира

Оденсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Don Deedson Louicius 8 0.32
Кадри Башким 7 (1) 0.28
Хаяль Рами 2 (1) 0.08
Микельсон Николас 2 0.08
Буя Турай Мохамед 1 0.04
Манне Аласана 1 0.04
Тонгья Франко 1 0.04
Фенгер Макс 1 0.04
Tobias Slotsager 1 0.04
Charly Horneman 1 0.04
Сельвен Йоханнес 1 0.04
Кёлер Свен 0 0
Bjoern Paulsen 0 0
Nicklas Mouritzen 0 0
Овюсу Лерой 0 0
Aske Adelgaard 0 0
Виборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Anosike Ementa 7 0.28
Йенсен Исак 5 0.2
Ибрагим Саид 3 0.12
Sergio Andrade 2 0.08
Сёндергаард Мадс 2 0.08
Бонде Якуб 2 0.08
Абубакари Малик 2 0.08
Жуниор Ренато 1 0.04
Томас Найджел 1 0.04
Бундгаард Оливер 1 0.04
Аниембе Даниэль 1 0.04
Бюрги Николас 1 0.04
Джатта Алассана 1 0.04
Залетел Жан 1 0.04
Srdjan Kuzmic 1 0.04
Вестергорд Магнус 0 0
Гроннинг Йеппе 0 0
Якобс Ями 0 0
Гааей Антон 0 0

Карточки

Оденсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кёлер Свен 8 0
Трибулл Том 4 1
Don Deedson Louicius 5 0
Манне Аласана 4 0
Хаяль Рами 4 0
Хеландер Филип 3 0
Tobias Slotsager 3 0
Andreas Alm 1 1
Кадри Башким 2 0
Bjoern Paulsen 2 0
Овюсу Лерой 2 0
Мустафич Ален 2 0
Гомес Джеймс 2 0
Aske Adelgaard 2 0
Nicklas Mouritzen 1 0
Микельсон Николас 1 0
Бернат Ханс Кристиан 1 0
Фенгер Макс 1 0
Буя Турай Мохамед 1 0
Charly Horneman 1 0
Markus Gustav Jensen 1 0
Виборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ибрагим Саид 6 1
Anosike Ementa 6 0
Мбом Жан-Мануэль 5 0
Жуниор Ренато 2 1
Томас Найджел 3 0
Бундгаард Оливер 3 0
Сёндергаард Мадс 3 0
Гроннинг Йеппе 2 0
Аниембе Даниэль 2 0
Sergio Andrade 2 0
Srdjan Kuzmic 2 0
Бонде Якуб 1 0
Бюрги Николас 1 0
Вестергорд Магнус 1 0
Мортимер Нилс 1 0
Жамбурек Ян 1 0
Залетел Жан 1 0
Йенсен Исак 1 0
Педерсен Лукас Лунд 1 0
Jakob Nielsen 1 0

Результаты матчей

Оденсе
100%
0 побед 10 поражений
Первый тайм
8% (1)
38% (5)
54% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
31% (4)
62% (8)
Виборг
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

5
1

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

9
6
Оденсе
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (6)
50% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)
Виборг
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
8% (1)
38% (5)
54% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
31% (4)
54% (7)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

4
5

Упущенные победы

15
18
Оденсе
11.1%
88.9%
2 победы 16 поражений
Первый тайм
4% (1)
44% (11)
52% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (4)
44% (11)
40% (10)
Виборг
26.3%
73.7%
5 побед 14 поражений
Первый тайм
20% (5)
36% (9)
44% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (4)
36% (9)
48% (12)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

8
7

Волевые победы

4
7

Упущенные победы

24
24

Голы по времени матча

Забито

9
11
6 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 4
17 Не забивали 18
2
22%
1
9%
1-15
1
11%
3
27%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
2
22%
2
18%
61-75
0
0%
5
45%
76-90

Пропущено

26
25
13 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 15
11 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 13
6
23%
2
8%
1-15
5
19%
3
12%
16-30
2
8%
5
20%
31-45
3
12%
6
24%
46-60
3
12%
4
16%
61-75
7
27%
5
20%
76-90

Забито

17
21
7 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 6
15 Не забивали 14
4
24%
1
5%
1-15
2
12%
4
19%
16-30
1
6%
3
14%
31-45
4
24%
5
24%
46-60
2
12%
3
14%
61-75
4
24%
5
24%
76-90

Пропущено

10
14
1 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 10
0
0%
1
7%
1-15
1
10%
2
14%
16-30
0
0%
3
21%
31-45
4
40%
2
14%
46-60
1
10%
1
7%
61-75
4
40%
5
36%
76-90

Забито

26
32
13 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 20
10 Забивали первыми 10
7 Не забивали 7
6
23%
2
6%
1-15
3
12%
7
22%
16-30
4
15%
3
9%
31-45
5
19%
5
16%
46-60
4
15%
5
16%
61-75
4
15%
10
31%
76-90

Пропущено

36
39
14 В 1-м тайме 16
22 Во 2-м тайме 23
13 Пропускали первыми 14
20 Не пропускали 23
6
17%
3
8%
1-15
6
17%
5
13%
16-30
2
6%
8
21%
31-45
7
19%
8
21%
46-60
4
11%
5
13%
61-75
11
31%
10
26%
76-90

Результаты последних матчей

Оденсе
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Люнгбю - Оденсе 0:0 Оденсе - Вайле 0:1 Оденсе - Копенгаген 0:2 Вайле - Оденсе 0:1
АГФ Орхус - Оденсе 1:1 Оденсе - Брондбю 0:3 Виборг - Оденсе 1:2 Оденсе - Сиэтл Саундерс 2:1 Оденсе - Даллас 0:0 Пардубице - Оденсе 2:1 Эльфсборг - Оденсе 3:3 Б-93 - Оденсе 3:3 Колдинг - Оденсе 3:2 Оденсе - Норшелланн 1:1 Раннерс - Оденсе 0:1 Оденсе - Видовре 0:2 Люнгбю - Оденсе 2:2 Фредерисия - Оденсе 3:1 Силькеборг - Оденсе 0:0 Оденсе - Мидтьюлланн 1:2
Виборг
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Вайле - Виборг 1:1 Виборг - Видовре 3:1 Люнгбю - Виборг 2:0 Виборг - Брондбю 1:2
Виборг - Раннерс 3:0 Видовре - Виборг 2:2 Виборг - Оденсе 1:2 Кривбасс - Виборг 1:0 Кривбасс КР - Виборг 1:0 Стьярнан - Виборг 1:2 АГФ Орхус - Виборг 2:1 Силькеборг - Виборг 2:2 Виборг - Хорсенс 4:2 Эсбьерг - Виборг 3:1 Виборг - Сённерйюск 2:1 Мидтьюлланн - Виборг 5:1 Виборг - Копенгаген 2:1 АГФ Орхус - Виборг 2:0 Виборг - Силькеборг 2:1 Виборг - Норшелланн 2:3

Результаты матчей

Оденсе
Виборг

Точный счет

1:2
4 раза 31%
0:2
2 раза 15%
0:3
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:1
4 раза 33%
1:2
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
7 раз 54%
0
5 раз 38%
2
1 раз 8%
2
6 раз 50%
0
2 раза 17%
1
2 раза 17%
3
2 раза 17%

Точный счет

0:1
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
1:1
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:0
4 раза 31%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 50%
2
3 раза 25%
0
2 раза 17%
5
1 раз 8%
0
6 раз 46%
1
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%

Точный счет

1:2
6 раз 24%
0:1
4 раза 16%
1:1
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
0:3
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
1:3
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
2:0
4 раза 16%
2:1
4 раза 16%
1:2
3 раза 12%
2:2
3 раза 12%
1:0
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
13 раз 52%
0
7 раз 28%
2
4 раза 16%
5
1 раз 4%
0
8 раз 32%
2
8 раз 32%
1
6 раз 24%
3
3 раза 12%

Тоталы голов в матче

Оденсе
Виборг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
5
0.5
Больше Меньше
10
2
1
12
1.5
8
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
7
6
4
8
1.5
3
10
1
11
2.5
1
12
1
11
3.5
1
11
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
7
0.5
Больше Меньше
17
8
5
20
1.5
11
14
1
24
2.5
3
22
1
24
3.5
1
24
4.5

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мидтьюлланн
 24 16 3 5 46 - 26 51
2.
Брондбю
 24 15 6 3 47 - 22 51
3.
Копенгаген
 24 14 3 7 47 - 27 45
4.
Норшелланн
 24 12 7 5 40 - 24 43
5.
АГФ Орхус
 24 9 10 5 28 - 24 37
6.
Силькеборг
 24 8 5 11 31 - 35 29

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Виборг
 25 8 6 11 31 - 40 30
2.
Раннерс
 24 7 8 9 32 - 40 29
3.
Оденсе
 25 6 7 12 26 - 36 25
4.
Люнгбю
 24 6 6 12 29 - 45 24
5.
Вайле
 24 5 8 11 21 - 27 23
6.
Видовре
 24 2 5 17 19 - 51 11

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мидтьюлланн
 12 8 2 2 24 - 10 26
2.
Норшелланн
 12 7 4 1 22 - 10 25
3.
Брондбю
 12 7 3 2 24 - 11 24
4.
Копенгаген
 12 7 1 4 23 - 11 22
5.
Силькеборг
 12 5 3 4 17 - 14 18
6.
АГФ Орхус
 12 5 3 4 14 - 15 18

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Виборг
 12 6 3 3 20 - 15 21
2.
Люнгбю
 12 4 5 3 19 - 16 17
3.
Раннерс
 12 4 4 4 16 - 18 16
4.
Вайле
 12 3 4 5 12 - 12 13
5.
Оденсе
 13 0 3 10 9 - 26 3
6.
Видовре
 12 0 2 10 9 - 30 2

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брондбю
 12 8 3 1 23 - 11 27
2.
Мидтьюлланн
 12 8 1 3 22 - 16 25
3.
Копенгаген
 12 7 2 3 24 - 16 23
4.
АГФ Орхус
 12 4 7 1 14 - 9 19
5.
Норшелланн
 12 5 3 4 18 - 14 18
6.
Силькеборг
 12 3 2 7 14 - 21 11

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Оденсе
 12 6 4 2 17 - 10 22
2.
Раннерс
 12 3 4 5 16 - 22 13
3.
Вайле
 12 2 4 6 9 - 15 10
4.
Видовре
 12 2 3 7 10 - 21 9
5.
Виборг
 13 2 3 8 11 - 25 9
6.
Люнгбю
 12 2 1 9 10 - 29 7

Топ бомбардиров
Мидтьюлланн Гуэ-Сон Чо 11 (2)
Брондбю Валлис Николай 10 (6)
Силькеборг Линд Александр 10 (2)
АГФ Орхус Мортенсен Патрик 9 (3)
Норшелланн Ингвартсен Маркус 9 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Вайле Альбентоса Рауль 10
АГФ Орхус Поульсен Николай 8
Видовре Геммер Йонас 8
Оденсе Кёлер Свен 8
Виборг Ибрагим Саид 1 6
Весь список
  • Второй тайм
  • 98'
    Виборг заслуженно побеждает в отличном матче
  • 98'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 98'
    Сегодняшная посещаемость составляет 6797 болельщиков
  • 98'
    Контроль мяча: Оденсе: 40%, Виборг: 60%.
  • 98'
    Удар от ворот произведет Виборг
  • 98'
    Судья сигнализирует, что Трибулл Том из команды Оденсе поставил подножку. Пострадал Мбом Жан-Мануэль
  • 98'
    Оливер Бундгар Кристенсен ослабляет давление, выбив мяч.
  • 98'
    Залетел Жан ослабляет давление, выбив мяч.
  • 97'
    ГОЛ! После пересмотра ситуации судья изменил первоначальное решение и засчитал гол команды Виборг!
  • 95'
    VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Виборг.
  • 94'
    Виборг совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 94'
    Судье надоело, что Аниембе Даниэль тянет время и он наказал его горчичником
  • 94'
    Вестергорд Магнус сделал результативную передачу.
  • 94'
    Г О О О О Л - Абубакари Малик забивает с правой ноги!
  • 94'
    Виборг начинает контратаку
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    • 93'
      Оденсе совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 93'
      Судья сигнализирует, что Манне Аласана из команды Оденсе поставил подножку. Пострадал Якобс Ями
    • 92'
      Оденсе совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 91'
      Контроль мяча: Оденсе: 38%, Виборг: 62%.
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
    • 91'
      Ресхольт-Мюра Вильяр взял и забрал мяч на выходе
    • 91'
      Абубакари Малик выиграл воздушное противоборство у Tobias Slotsager.
    • 90'
      Матч возобновлен
    • 89'
      Мантл Нико на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 89'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Nature Energy Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Где смотреть матч Оденсе 1:3 Виборг онлайн

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