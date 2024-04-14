Тур: 24. Стадион: Ворскла им. Алексея Бутовского.
0:0
Первый тайм: 8'
0'
25
Якубу
Наджиб
50
Кане
Ибрахим
26
Конопля
Ефим
37
Кевин
IV
14
Сикан
Даниил
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Якубу НаджибЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
50 Кане ИбрахимПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
77 Толи АрдитПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
57 Taras Galas
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Доланский Сергей
- Основной состав
- Вратарь
-
26 Конопля ЕфимЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 КевинПолузащитник
-
14 Сикан ДаниилНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Гомес МарлонПолузащитник
-
39 НевертонПолузащитник
- Нападающий
-
18 Келси КевинНападающий
-
Главный тренер: Пушич Марино
История личных встреч
Ворскла
Шахтёр Донецк
10 матчей
70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
80%
80%
8 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
30%
70%
3 победы 7 ничьих 0 побед
28 матчей
7.1%
92.9%
0 побед 2 ничьи 26 побед
Первый тайм
21.4%
78.6%
0 побед 6 ничьих 16 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 7 ничьих 21 победа
38 матчей
18.4%
13.2%
68.4%
7 побед 5 ничьих 26 побед
Первый тайм
21.1%
36.8%
42.1%
8 побед 14 ничьих 16 побед
Второй тайм
7.9%
36.8%
55.3%
3 победы 14 ничьих 21 победа
История матчей
Голы
Всего голов
11
16
Голов в среднем за матч
0.55
0.89
Среднее время на гол
163
101
Всего голов
41
31
Голов в среднем за матч
2.28
1.55
Среднее время на гол
39
58
Всего голов
52
47
Голов в среднем за матч
1.37
1.24
Тотал матчей
2.5
27
Больше 71%
Меньше 29%
11
19
Больше 50%
Меньше 50%
19
9
Больше 24%
Меньше 76%
29
5
Больше 13%
Меньше 87%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
37
Среднее время на гол
65
72
Бомбардиры внутри турнира
Ворскла
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Степанюк Руслан
|6 (2)
|0.26
|Юрченко Владлен
|3
|0.13
|Мякушко Сергей
|2
|0.09
|Скляр Александр
|2 (2)
|0.09
|Родригес Фелипе II
|2
|0.09
|Челядин Артём
|2
|0.09
|Нестеренко Иван
|2
|0.09
|Бацула Андрей
|1
|0.04
|Корниенко Виктор
|1
|0.04
|Ковталюк Николай
|1
|0.04
|Кане Ибрахим
|0
|0
|Пердута Игорь
|0
|0
|Крупский Илья
|0
|0
|Павлюк Евгений
|0
|0
Шахтёр Донецк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Крыськив Дмитрий
|6 (1)
|0.29
|Зубков Александр
|5
|0.24
|Сикан Даниил
|5
|0.24
|Траоре Лассина
|4
|0.19
|Бондаренко Артём
|3
|0.14
|Кащук Алексей
|3
|0.14
|Судаков Георгий
|3 (1)
|0.14
|Матвиенко Николай
|3
|0.14
|Швед Марьян
|2
|0.1
|Кевин IV
|2
|0.1
|Назарина Егор
|2
|0.1
|Келси Кевин
|2
|0.1
|Вьюнник Богдан
|1
|0.05
|Конопля Ефим
|1
|0.05
|Гочолеишвили Гиорги
|0
|0
|Азаров Ираклий
|0
|0
|Козик Эдуард
|0
|0
|Невертон
|0
|0
Карточки
Ворскла
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Скляр Александр
|9
|1
|Челядин Артём
|8
|0
|Tiago Santana
|6
|0
|Крупский Илья
|4
|1
|Хрипчук Даниил
|1
|2
|Пердута Игорь
|4
|0
|Кане Ибрахим
|4
|0
|Степанюк Руслан
|2
|1
|Исенко Павел
|3
|0
|Павлюк Евгений
|3
|0
|Мякушко Сергей
|2
|0
|Ковталюк Николай
|2
|0
|Сиссоко Самбу
|2
|0
|Якубу Наджиб
|2
|0
|Корниенко Виктор
|2
|0
|Нестеренко Иван
|2
|0
|Thiago Cunha
|1
|0
|Бацула Андрей
|1
|0
|Родригес Фелипе II
|1
|0
|Taras Galas
|1
|0
Шахтёр Донецк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бондаренко Артём
|2
|2
|Судаков Георгий
|5
|0
|Степаненко Тарас
|4
|0
|Матвиенко Николай
|4
|0
|Крыськив Дмитрий
|4
|0
|Гочолеишвили Гиорги
|2
|1
|Чигринский Дмитрий
|1
|1
|Траоре Лассина
|2
|0
|Бондарь Валерий
|2
|0
|Конопля Ефим
|2
|0
|Кастильо Денил
|2
|0
|Кевин IV
|2
|0
|Ракицкий Ярослав
|0
|1
|Топалов Дмитрий
|1
|0
|Назарина Егор
|1
|0
|Сикан Даниил
|1
|0
|Ризнык Дмитрий
|1
|0
|Вьюнник Богдан
|1
|0
|Келси Кевин
|1
|0
|Лемкин Став
|1
|0
|Фарина Марьян
|1
|0
Результаты матчей
Ворскла
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
18% (2)
9% (1)
73% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Шахтёр Донецк
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
25% (3)
58% (7)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
8
5
Ворскла
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
17% (2)
58% (7)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)
Шахтёр Донецк
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
78% (7)
22% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
7
5
Упущенные победы
8
24
Ворскла
41.2%
58.8%
7 побед 10 поражений
Первый тайм
17% (4)
35% (8)
48% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (6)
48% (11)
26% (6)
Шахтёр Донецк
43.8%
56.2%
7 побед 9 поражений
Первый тайм
43% (9)
29% (6)
29% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (5)
29% (6)
48% (10)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
8
7
Упущенные победы
16
29
Голы по времени матча
Забито
14
17
5 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 8
14 Не забивали 13
1
7%
1
6%
1-15
2
14%
5
29%
29%
16-30
2
14%
5
29%
29%
31-45
3
21%
3
18%
46-60
1
7%
1
6%
61-75
5
36%
2
12%
76-90
Пропущено
21
7
11 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 0
8 Не пропускали 5
2
10%
0
0%
1-15
3
14%
1
14%
16-30
6
29%
1
14%
31-45
4
19%
1
14%
46-60
0
0%
3
43%
61-75
6
29%
1
14%
76-90
Забито
10
26
6 В 1-м тайме 11
4 Во 2-м тайме 15
4 Забивали первыми 9
16 Не забивали 10
1
10%
5
19%
1-15
3
30%
5
19%
16-30
2
20%
1
4%
31-45
0
0%
3
12%
46-60
2
20%
3
12%
61-75
2
20%
9
35%
76-90
Пропущено
12
10
7 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 6
3
25%
1
10%
1-15
2
17%
2
20%
16-30
2
17%
2
20%
31-45
2
17%
3
30%
46-60
2
17%
1
10%
61-75
1
8%
1
10%
76-90
Забито
24
43
11 В 1-м тайме 22
13 Во 2-м тайме 21
7 Забивали первыми 17
7 Не забивали 2
2
8%
6
14%
1-15
5
21%
10
23%
16-30
4
17%
6
14%
31-45
3
13%
6
14%
46-60
3
13%
4
9%
61-75
7
29%
29%
11
26%
76-90
Пропущено
33
17
18 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 10
13 Пропускали первыми 2
16 Не пропускали 11
5
15%
1
6%
1-15
5
15%
3
18%
16-30
8
24%
3
18%
31-45
6
18%
4
24%
46-60
2
6%
4
24%
61-75
7
21%
2
12%
76-90
Результаты последних матчей
Ворскла
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Кривбасс - Ворскла 1:1 Полесье - Ворскла 0:1 Ворскла - Динамо Киев 1:5 Александрия - Ворскла 1:0
Черноморец Од - Ворскла 0:1 Ворскла - Верес 2:1 Заря - Ворскла 1:0 Ворскла - Согдиана 3:1 Ворскла - Брук-Бет Термалица 1:0 Арка Гдыня - Ворскла 2:3 Ворскла - КФ Лапи 0:2 Ворскла - Кайсар 4:1 Сабах Баку - Ворскла 0:3 Ворскла - Рух Львов 1:1 Днепр-1 - Ворскла 1:2 Ворскла - ЛНЗ Черкассы 0:0 Оболонь - Ворскла 0:1 Минай - Ворскла 0:0 Оболонь - Ворскла 0:3 Ворскла - Металлист-1925 2:2
Шахтёр Донецк
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Шахтёр Донецк - Рух Львов 3:1 Шахтёр Донецк - Черноморец Од 4:1 Оболонь - Шахтёр Донецк 0:3 Карпаты - Шахтёр Донецк 2:2
Шахтёр Донецк - Минай 2:0 Шахтёр Донецк - Колос Ковалёвка 3:2 Шахтёр Донецк - Кривбасс 5:2 Александрия - Шахтёр Донецк 0:0 Марсель - Шахтёр Донецк 3:1 Шахтёр Донецк - Марсель 2:2 Лехия Гданьск - Шахтёр Донецк 1:1 Шахтёр Донецк - Аркадаг 4:1 Шахтёр Донецк - Вележ 2:3 Шахтёр Донецк - Градец Кралове 0:2 Шахтёр Донецк - Марибор 0:0 Лех - Шахтёр Донецк 1:3 Шахтёр Донецк - Пюник 2:0 Шахтёр Донецк - Ависпа Фукуока 2:2 Порту - Шахтёр Донецк 5:3 Шахтёр Донецк - Верес 2:0
Результаты матчей
Ворскла
Шахтёр Донецк
Точный счет
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
1:5
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
2:0
3 раза 25%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 45%
2
4 раза 36%
0
2 раза 18%
2
4 раза 33%
1
3 раза 25%
3
3 раза 25%
0
1 раз 8%
5
1 раз 8%
Точный счет
1:2
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
0:1
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
Точное количество голов
0
5 раз 42%
1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
4
1 раз 11%
Точный счет
1:2
4 раза 17%
0:0
3 раза 13%
1:0
3 раза 13%
0:1
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
0:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
2:0
3 раза 14%
0:0
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%
Точное количество голов
1
9 раз 39%
0
7 раз 30%
2
7 раз 30%
1
6 раз 29%
2
6 раз 29%
3
5 раз 24%
0
2 раза 10%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Ворскла
Шахтёр Донецк
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
111
47
84
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
75
Больше Меньше
81
39
54
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
167
Больше Меньше
192
716
138
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|22
|15
|3
|4
|51 - 23
|48
|2.
|0:0
|22
|14
|6
|2
|42 - 18
|48
|3.
|24
|14
|6
|4
|42 - 24
|48
|4.
|23
|12
|7
|4
|33 - 21
|43
|5.
|24
|10
|10
|4
|35 - 25
|40
|6.
|23
|10
|6
|7
|30 - 23
|36
|7.
|0:0
|24
|8
|7
|9
|23 - 34
|31
|8.
|22
|9
|2
|11
|33 - 31
|29
|9.
|23
|6
|8
|9
|22 - 27
|26
|10.
|22
|5
|10
|7
|16 - 18
|25
|11.
|23
|6
|7
|10
|19 - 27
|25
|12.
|21
|5
|8
|8
|22 - 27
|23
|13.
|22
|4
|7
|11
|21 - 33
|19
|14.
|23
|4
|7
|12
|13 - 32
|19
|15.
|23
|4
|5
|14
|23 - 42
|17
|16.
|23
|2
|9
|12
|16 - 36
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|12
|9
|1
|2
|25 - 11
|28
|2.
|11
|8
|1
|2
|22 - 8
|25
|3.
|12
|7
|3
|2
|19 - 13
|24
|4.
|11
|6
|1
|4
|16 - 12
|19
|5.
|12
|5
|4
|3
|17 - 12
|19
|6.
|12
|3
|8
|1
|14 - 11
|17
|7.
|11
|4
|3
|4
|14 - 15
|15
|8.
|11
|4
|3
|4
|6 - 11
|15
|9.
|12
|3
|5
|4
|8 - 10
|14
|10.
|12
|3
|4
|5
|17 - 21
|13
|11.
|0:0
|12
|3
|4
|5
|13 - 22
|13
|12.
|10
|3
|2
|5
|7 - 11
|11
|13.
|10
|3
|2
|5
|11 - 19
|11
|14.
|12
|2
|5
|5
|8 - 15
|11
|15.
|11
|2
|3
|6
|11 - 17
|9
|16.
|11
|1
|5
|5
|9 - 16
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|7
|3
|1
|16 - 9
|24
|2.
|12
|7
|3
|2
|23 - 11
|24
|3.
|11
|7
|2
|2
|29 - 15
|23
|4.
|12
|7
|2
|3
|21 - 14
|23
|5.
|12
|6
|3
|3
|16 - 8
|21
|6.
|0:0
|10
|5
|5
|0
|17 - 7
|20
|7.
|0:0
|12
|5
|3
|4
|10 - 12
|18
|8.
|12
|4
|5
|3
|11 - 10
|17
|9.
|11
|2
|6
|3
|15 - 16
|12
|10.
|10
|2
|5
|3
|8 - 8
|11
|11.
|11
|3
|1
|7
|17 - 19
|10
|12.
|12
|2
|4
|6
|13 - 16
|10
|13.
|11
|2
|2
|7
|5 - 17
|8
|14.
|12
|1
|4
|7
|7 - 20
|7
|15.
|10
|1
|3
|6
|4 - 12
|6
|16.
|13
|1
|3
|9
|12 - 23
|6
- — Выход в раунд плей-офф Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
- — Вылет в Первую лигу
|Динамо Киев
|Ванат Владислав
|11 (5)
|Днепр-1
|Филиппов Александр
|8 (3)
|Кривбасс
|Кожушко Олег
|8 (2)
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|7 (5)
|Черноморец Од
|Штогрин Андрей
|7 (3)
|Оболонь
|Taras Moroz
|2 9
|Ворскла
|Скляр Александр
|1 9
|Полесье
|Танковский Вячеслав
|1 8
|Заря
|Джордан
|2 6
|Ворскла
|Челядин Артём
|8