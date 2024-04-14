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  3. Украина
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 24. Стадион: .
Ворскла
0:1
Конец матча
Шахтёр Донецк
0'
0:1
22' Гол
Сикан Даниил
56' Красная карточка
Зубков Александр
72' Желтая карточка
Крупский Илья
90'+7
7
Исенко
Павел
27
Крупский
Илья
44
Хрипчук
Даниил
4
Пердута
Игорь
25
Якубу
Наджиб
18
Павлюк
Евгений
92
Сиссоко
Самбу
50
Кане
Ибрахим
38
Челядин
Артём
33
Мякушко
Сергей
11
Степанюк
Руслан
31
Ризнык
Дмитрий
26
Конопля
Ефим
5
Бондарь
Валерий
22
Матвиенко
Николай
16
Азаров
Ираклий
21
Бондаренко
Артём
8
Крыськив
Дмитрий
11
Зубков
Александр
10
Судаков
Георгий
37
Кевин
IV
14
Сикан
Даниил
Ворскла
Шахтёр Донецк

История личных встреч

Ворскла
Шахтёр Донецк

10 матчей

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

80%
80%
8 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

30%
70%
3 победы 7 ничьих 0 побед

28 матчей

7.1%
92.9%
0 побед 2 ничьи 26 побед

Первый тайм

21.4%
78.6%
0 побед 6 ничьих 16 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 7 ничьих 21 победа

38 матчей

18.4%
13.2%
68.4%
7 побед 5 ничьих 26 побед

Первый тайм

21.1%
36.8%
42.1%
8 побед 14 ничьих 16 побед

Второй тайм

7.9%
36.8%
55.3%
3 победы 14 ничьих 21 победа

История матчей

ПЛ
1:2
ПЛ
2:1
ПЛ
3:2
ПЛ
0:2
ПЛ
0:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
4:0
ПЛ
0:2
ПЛ
4:1
ПЛ
4:2
ПЛ
0:3
ПЛ
3:2
ПЛ
0:3
ПЛ
2:1
ПЛ
0:1
К
1:2
ПЛ
3:1
К
0:4
ПЛ
2:2
ПЛ
3:0
ПЛ
1:2
ПЛ
1:0
ПЛ
3:0
ПЛ
0:1
ПЛ
4:1
ПЛ
0:2
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
К
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
К
1:1
К
0:3

Голы

Всего голов

11
16

Голов в среднем за матч

0.55
0.89

Среднее время на гол

163
101

Всего голов

41
31

Голов в среднем за матч

2.28
1.55

Среднее время на гол

39
58

Всего голов

52
47

Голов в среднем за матч

1.37
1.24

Тотал матчей

2.5
27
Больше 71%
Меньше 29%
11
19
Больше 50%
Меньше 50%
19
9
Больше 24%
Меньше 76%
29
5
Больше 13%
Меньше 87%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
37

Среднее время на гол

65
72

Бомбардиры внутри турнира

Ворскла
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Степанюк Руслан 6 (2) 0.25
Юрченко Владлен 3 0.13
Мякушко Сергей 2 0.08
Скляр Александр 2 (2) 0.08
Родригес Фелипе II 2 0.08
Челядин Артём 2 0.08
Нестеренко Иван 2 0.08
Бацула Андрей 1 0.04
Корниенко Виктор 1 0.04
Ковталюк Николай 1 0.04
Кане Ибрахим 0 0
Пердута Игорь 0 0
Крупский Илья 0 0
Павлюк Евгений 0 0
Шахтёр Донецк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Крыськив Дмитрий 6 (1) 0.27
Сикан Даниил 6 0.27
Зубков Александр 5 0.23
Траоре Лассина 4 0.18
Бондаренко Артём 3 0.14
Кащук Алексей 3 0.14
Судаков Георгий 3 (1) 0.14
Матвиенко Николай 3 0.14
Швед Марьян 2 0.09
Кевин IV 2 0.09
Назарина Егор 2 0.09
Келси Кевин 2 0.09
Вьюнник Богдан 1 0.05
Конопля Ефим 1 0.05
Гочолеишвили Гиорги 0 0
Азаров Ираклий 0 0
Козик Эдуард 0 0
Невертон 0 0

Карточки

Ворскла
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Скляр Александр 9 1
Челядин Артём 8 0
Крупский Илья 5 1
Tiago Santana 6 0
Хрипчук Даниил 1 2
Пердута Игорь 4 0
Кане Ибрахим 4 0
Степанюк Руслан 2 1
Исенко Павел 3 0
Павлюк Евгений 3 0
Мякушко Сергей 2 0
Ковталюк Николай 2 0
Сиссоко Самбу 2 0
Якубу Наджиб 2 0
Корниенко Виктор 2 0
Нестеренко Иван 2 0
Thiago Cunha 1 0
Бацула Андрей 1 0
Родригес Фелипе II 1 0
Taras Galas 1 0
Шахтёр Донецк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бондаренко Артём 2 2
Судаков Георгий 5 0
Степаненко Тарас 4 0
Матвиенко Николай 4 0
Крыськив Дмитрий 4 0
Гочолеишвили Гиорги 2 1
Чигринский Дмитрий 1 1
Траоре Лассина 2 0
Бондарь Валерий 2 0
Конопля Ефим 2 0
Кастильо Денил 2 0
Кевин IV 2 0
Ракицкий Ярослав 0 1
Зубков Александр 0 1
Топалов Дмитрий 1 0
Назарина Егор 1 0
Сикан Даниил 1 0
Ризнык Дмитрий 1 0
Вьюнник Богдан 1 0
Келси Кевин 1 0
Лемкин Став 1 0
Фарина Марьян 1 0

Результаты матчей

Ворскла
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
17% (2)
8% (1)
75% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Шахтёр Донецк
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
25% (3)
58% (7)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

8
5
Ворскла
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
17% (2)
58% (7)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)
Шахтёр Донецк
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
80% (8)
20% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

7
5

Упущенные победы

8
24
Ворскла
38.9%
61.1%
7 побед 11 поражений
Первый тайм
17% (4)
33% (8)
50% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (6)
50% (12)
25% (6)
Шахтёр Донецк
47.1%
52.9%
8 побед 9 поражений
Первый тайм
45% (10)
27% (6)
27% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (5)
32% (7)
45% (10)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

8
7

Упущенные победы

16
29

Голы по времени матча

Забито

14
18
5 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 9
15 Не забивали 13
1
7%
1
6%
1-15
2
14%
6
33%
16-30
2
14%
5
28%
31-45
3
21%
3
17%
46-60
1
7%
1
6%
61-75
5
36%
2
11%
76-90

Пропущено

22
7
12 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 5
8 Пропускали первыми 0
9 Не пропускали 5
2
9%
0
0%
1-15
4
18%
1
14%
16-30
6
27%
1
14%
31-45
4
18%
1
14%
46-60
0
0%
3
43%
61-75
6
27%
1
14%
76-90

Забито

10
26
6 В 1-м тайме 11
4 Во 2-м тайме 15
4 Забивали первыми 9
17 Не забивали 11
1
10%
5
19%
1-15
3
30%
5
19%
16-30
2
20%
1
4%
31-45
0
0%
3
12%
46-60
2
20%
3
12%
61-75
2
20%
9
35%
76-90

Пропущено

12
10
7 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 6
3
25%
1
10%
1-15
2
17%
2
20%
16-30
2
17%
2
20%
31-45
2
17%
3
30%
46-60
2
17%
1
10%
61-75
1
8%
1
10%
76-90

Забито

24
44
11 В 1-м тайме 23
13 Во 2-м тайме 21
7 Забивали первыми 18
8 Не забивали 2
2
8%
6
14%
1-15
5
21%
11
25%
16-30
4
17%
6
14%
31-45
3
13%
6
14%
46-60
3
13%
4
9%
61-75
7
29%
29%
11
25%
76-90

Пропущено

34
17
19 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 10
14 Пропускали первыми 2
17 Не пропускали 11
5
15%
1
6%
1-15
6
18%
3
18%
16-30
8
24%
3
18%
31-45
6
18%
4
24%
46-60
2
6%
4
24%
61-75
7
21%
2
12%
76-90

Результаты последних матчей

Ворскла
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Кривбасс - Ворскла 1:1 Полесье - Ворскла 0:1 Ворскла - Динамо Киев 1:5 Александрия - Ворскла 1:0
Черноморец Од - Ворскла 0:1 Ворскла - Верес 2:1 Заря - Ворскла 1:0 Ворскла - Согдиана 3:1 Ворскла - Брук-Бет Термалица 1:0 Арка Гдыня - Ворскла 2:3 Ворскла - КФ Лапи 0:2 Ворскла - Кайсар 4:1 Сабах Баку - Ворскла 0:3 Ворскла - Рух Львов 1:1 Днепр-1 - Ворскла 1:2 Ворскла - ЛНЗ Черкассы 0:0 Оболонь - Ворскла 0:1 Минай - Ворскла 0:0 Оболонь - Ворскла 0:3 Ворскла - Металлист-1925 2:2
Шахтёр Донецк
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Шахтёр Донецк - Рух Львов 3:1 Шахтёр Донецк - Черноморец Од 4:1 Оболонь - Шахтёр Донецк 0:3 Карпаты - Шахтёр Донецк 2:2
Шахтёр Донецк - Минай 2:0 Шахтёр Донецк - Колос Ковалёвка 3:2 Шахтёр Донецк - Кривбасс 5:2 Александрия - Шахтёр Донецк 0:0 Марсель - Шахтёр Донецк 3:1 Шахтёр Донецк - Марсель 2:2 Лехия Гданьск - Шахтёр Донецк 1:1 Шахтёр Донецк - Аркадаг 4:1 Шахтёр Донецк - Вележ 2:3 Шахтёр Донецк - Градец Кралове 0:2 Шахтёр Донецк - Марибор 0:0 Лех - Шахтёр Донецк 1:3 Шахтёр Донецк - Пюник 2:0 Шахтёр Донецк - Ависпа Фукуока 2:2 Порту - Шахтёр Донецк 5:3 Шахтёр Донецк - Верес 2:0

Результаты матчей

Ворскла
Шахтёр Донецк

Точный счет

2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
2:0
3 раза 25%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 42%
2
4 раза 33%
0
3 раза 25%
2
4 раза 33%
1
3 раза 25%
3
3 раза 25%
0
1 раз 8%
5
1 раз 8%

Точный счет

1:2
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
0:1
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
0:1
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%

Точное количество голов

0
5 раз 42%
1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
1
4 раза 40%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
0
1 раз 10%
4
1 раз 10%

Точный счет

1:2
4 раза 17%
0:0
3 раза 13%
0:1
3 раза 13%
1:0
3 раза 13%
1:1
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
2:0
3 раза 14%
0:0
2 раза 9%
0:1
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%

Точное количество голов

1
9 раз 38%
0
8 раз 33%
2
7 раз 29%
1
7 раз 32%
2
6 раз 27%
3
5 раз 23%
0
2 раза 9%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Ворскла
Шахтёр Донецк

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
11
1
4
8
1.5
8
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
5
0.5
Больше Меньше
9
1
3
9
1.5
5
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
8
0.5
Больше Меньше
20
2
7
17
1.5
13
9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 22 15 5 2 43 - 18 50
2.
Динамо Киев
 22 15 3 4 51 - 23 48
3.
Кривбасс
 24 14 6 4 42 - 24 48
4.
Днепр-1
 23 12 7 4 33 - 21 43
5.
Рух Львов
 24 10 10 4 35 - 25 40
6.
Полесье
 23 10 6 7 30 - 23 36
7.
Черноморец Од
 0:0 23 9 3 11 33 - 31 30
8.
Ворскла
 24 8 6 10 23 - 35 30
9.
ЛНЗ Черкассы
 23 6 8 9 22 - 27 26
10.
Колос Ковалёвка
 22 5 10 7 16 - 18 25
11.
Александрия
 23 6 7 10 19 - 27 25
12.
Заря
 0:0 22 5 9 8 22 - 27 24
13.
Верес
 22 4 7 11 21 - 33 19
14.
Оболонь
 23 4 7 12 13 - 32 19
15.
Металлист-1925
 23 4 5 14 23 - 42 17
16.
Минай
 23 2 9 12 16 - 36 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 12 9 1 2 25 - 11 28
2.
Динамо Киев
 11 8 1 2 22 - 8 25
3.
Кривбасс
 12 7 3 2 19 - 13 24
4.
Черноморец Од
 0:0 11 6 1 4 16 - 12 19
5.
Днепр-1
 12 5 4 3 17 - 12 19
6.
Рух Львов
 12 3 8 1 14 - 11 17
7.
Полесье
 11 4 3 4 14 - 15 15
8.
Александрия
 11 4 3 4 6 - 11 15
9.
Колос Ковалёвка
 12 3 5 4 8 - 10 14
10.
Верес
 12 3 4 5 17 - 21 13
11.
Заря
 0:0 11 3 3 5 7 - 11 12
12.
Ворскла
 12 3 3 6 13 - 23 12
13.
Металлист-1925
 10 3 2 5 11 - 19 11
14.
Оболонь
 12 2 5 5 8 - 15 11
15.
ЛНЗ Черкассы
 11 2 3 6 11 - 17 9
16.
Минай
 11 1 5 5 9 - 16 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Днепр-1
 11 7 3 1 16 - 9 24
2.
Кривбасс
 12 7 3 2 23 - 11 24
3.
Динамо Киев
 11 7 2 2 29 - 15 23
4.
Рух Львов
 12 7 2 3 21 - 14 23
5.
Шахтёр Донецк
 10 6 4 0 18 - 7 22
6.
Полесье
 12 6 3 3 16 - 8 21
7.
Ворскла
 12 5 3 4 10 - 12 18
8.
ЛНЗ Черкассы
 12 4 5 3 11 - 10 17
9.
Заря
 0:0 11 2 6 3 15 - 16 12
10.
Колос Ковалёвка
 10 2 5 3 8 - 8 11
11.
Черноморец Од
 0:0 12 3 2 7 17 - 19 11
12.
Александрия
 12 2 4 6 13 - 16 10
13.
Оболонь
 11 2 2 7 5 - 17 8
14.
Минай
 12 1 4 7 7 - 20 7
15.
Верес
 10 1 3 6 4 - 12 6
16.
Металлист-1925
 13 1 3 9 12 - 23 6
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Динамо Киев Ванат Владислав 11 (5)
Днепр-1 Филиппов Александр 8 (3)
Кривбасс Кожушко Олег 8 (2)
Динамо Киев Буяльский Виталий 7 (5)
Черноморец Од Штогрин Андрей 7 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Оболонь Taras Moroz 2 9
Ворскла Скляр Александр 1 9
Полесье Танковский Вячеслав 1 8
Заря Джордан 2 6
Ворскла Челядин Артём 8
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 22'
    Г О О О О Л - Сикан Даниил бьет в цель!
  • Судья начинает матч
Где смотреть матч Ворскла 0:1 Шахтёр Донецк онлайн

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