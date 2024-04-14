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  3. Дания
  4. Суперлига Дании 2023-2024
Тур: 25. Стадион: . Главный судья: Jens Grabski Maae
Люнгбю
1:1
Конец матча
Видовре
0'
0:0
20' Не забитый пенальти
Гудьонсен Андри
45' Желтая карточка
Геммер Йонас
0:1
64' Гол
Томсен Тобиас
1:1
71' Пенальти
Гудьонсен Андри
73' Желтая карточка
Томсен Тобиас
90'+5

Ход матча

20'
Гудьонсен Андри
0:0
45'
 
Геммер Йонас
46'
Винтер Каспер
Бьеллан Андреас
 
46'
 
Томсен Тобиас
Макиенок Симон
61'
Enock Otoo
Магнуссон Сайвар-Атли
 
64'
0:1
Томсен Тобиас
(Magnus Fredslund)
66'
 
Jeffrey Papa
Andreas Smed
66'
 
Каалунд Ларсен Мадс
Геммер Йонас
71'
Гюткьяер Фредерик
Амон Джонатан
 
71'
Гудьонсен Андри
1:1
71'
Хамалайнен Брайан
Фрауло Густав
 
73'
 
Томсен Тобиас
85'
 
Ильязовски Ахмед
Magnus Fredslund
86'
Грегор Паскаль
William Kumado
 
87'
 
Mathias Andreasen
Thomas Joergensen

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 2
  • 5 Удары в створ 7
  • 4 Угловые 3
  • 1 Офсайды 1
  • 12 Нарушения правил 20
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 430 Количество передач 404
  • 51 Владение мячом, % 49

Владение мячом

32
Сторк
Янник
12
Йенсен
Магнус
6
Бьеллан
Андреас
5
Лиссенс
Лукас
7
William
Kumado
42
Чуквуани
Точи
21
Магнуссон
Сайвар-Атли
19
Фрауло
Густав
20
Финнссон
Кольбейн
17
Амон
Джонатан
22
Гудьонсен
Андри
1
Джукич
Филип
30
Magnus
Fredslund
5
Matti
Olsen
25
Киилерик
Мальте
26
Marc
Nielsen
11
Thomas
Joergensen
6
Геммер
Йонас
14
Якобсен
Кристиан
II
7
Камили
Лирим
24
Макиенок
Симон
22
Andreas
Smed
Люнгбю
3-5-2
Видовре
4-3-3

История личных встреч

Люнгбю
Видовре

15 матчей

93.3%
6.7%
2.6645352591004E-15%
14 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

60%
33.3%
6.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

73.3%
20%
6.7%
11 побед 3 ничьи 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 3 победы

20 матчей

70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

45%
45%
10%
9 побед 9 ничьих 2 победы

Второй тайм

55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 победы

История матчей

СД
2:4
СД
0:1
ТМК
1:0
ТМК
3:2
ПД
1:0
ПД
0:0
ПД
1:0
ПД
3:1
ТМС
3:0
ТМК
3:1
ПД
1:0
ПД
0:1
ПД
1:1
ПД
0:3
ПД
3:2
ПД
2:0
ПД
0:0
ПД
3:2
ПД
4:1
ПД
3:1

Голы

Всего голов

30
6

Голов в среднем за матч

2.31
0.86

Среднее время на гол

39
105

Всего голов

4
14

Голов в среднем за матч

0.57
1.08

Среднее время на гол

157
83

Всего голов

34
20

Голов в среднем за матч

1.7
1

Тотал матчей

2.5
18
Больше 90%
Меньше 10%
2
12
Больше 60%
Меньше 40%
8
10
Больше 50%
Меньше 50%
10
8
Больше 40%
Меньше 60%
12
5
Больше 25%
Меньше 75%
15
1
Больше 5%
Меньше 95%
19

Среднее время на гол

52
90

Бомбардиры внутри турнира

Люнгбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гудьонсен Андри 10 (1) 0.4
Гюткьяер Фредерик 4 (2) 0.16
Чуквуани Точи 3 0.12
Финнссон Кольбейн 2 0.08
Йенсен Магнус 2 0.08
Финнбогасон Альфред 2 0.08
Магнуссон Сайвар-Атли 1 0.04
Грегор Паскаль 1 0.04
Ромер Марсель 1 0.04
Бьеллан Андреас 1 0.04
Винтер Каспер 1 0.04
William Kumado 0 0
Хамалайнен Брайан 0 0
Муньеса Марк 0 0
Tobias Storm 0 0
Видовре
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Томсен Тобиас 6 0.24
Якобсен Кристиан II 3 0.12
Камили Лирим 3 (1) 0.12
Макиенок Симон 2 0.08
Andreas Smed 2 0.08
Magnus Fredslund 1 0.04
Каалунд Ларсен Мадс 1 0.04
Jeffrey Papa 1 0.04
Ильязовски Ахмед 0 0
Marc Nielsen 0 0
Линдберг Маркус 0 0

Карточки

Люнгбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Финнссон Кольбейн 4 1
Винтер Каспер 4 1
Муньеса Марк 5 0
Грегор Паскаль 4 0
Йенсен Магнус 4 0
Хамалайнен Брайан 3 0
Сигурдссон Гильфи 3 0
Ромер Марсель 3 0
Чуквуани Точи 3 0
Бьеллан Андреас 2 0
Магнуссон Сайвар-Атли 2 0
William Kumado 2 0
Tobias Storm 2 0
Freyr Alexandersson 2 0
Гудьонсен Андри 1 0
Гюткьяер Фредерик 1 0
Бизоза Парфе 1 0
Киккенборг Мадс 1 0
Лиссенс Лукас 1 0
Enock Otoo 1 0
Видовре
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Геммер Йонас 9 0
Ильязовски Ахмед 6 0
Спельманн Мартин 4 0
Matti Olsen 4 0
Линдберг Маркус 2 1
Якобсен Кристиан II 3 0
Геертсен Николай 3 0
Magnus Fredslund 3 0
Philip Reinhold 3 0
Камили Лирим 3 0
Marc Nielsen 3 0
Томсен Тобиас 2 0
Jeffrey Papa 2 0
Пер Франдсен 2 0
Макиенок Симон 1 0
Andreas Smed 1 0
Mathias Andreasen 1 0
Джукич Филип 1 0
Thomas Joergensen 1 0

Результаты матчей

Люнгбю
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
Видовре
100%
10 побед 0 поражений
Первый тайм
58% (7)
33% (4)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
42% (5)
0% (0)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

10
5
Люнгбю
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (9)
17% (2)
8% (1)
Видовре
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
54% (7)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
23% (3)
54% (7)

Сухие победы

6
1

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

23
27

Упущенные победы

5
3
Люнгбю
72.2%
27.8%
13 побед 5 поражений
Первый тайм
40% (10)
36% (9)
24% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (15)
24% (6)
16% (4)
Видовре
63.2%
36.8%
12 побед 7 поражений
Первый тайм
28% (7)
44% (11)
28% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (10)
32% (8)
28% (7)

Сухие победы

9
5

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

25
28

Упущенные победы

15
8

Голы по времени матча

Забито

18
12
6 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 3
14 Не забивали 19
1
6%
0
0%
1-15
3
17%
0
0%
16-30
2
11%
3
25%
31-45
4
22%
3
25%
46-60
4
22%
3
25%
61-75
4
22%
3
25%
76-90

Пропущено

19
21
6 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 10
2
11%
4
19%
1-15
0
0%
2
10%
16-30
4
21%
5
24%
31-45
4
21%
2
10%
46-60
3
16%
5
24%
61-75
6
32%
3
14%
76-90

Забито

13
9
7 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 2
16 Не забивали 18
0
0%
0
0%
1-15
3
23%
1
11%
16-30
4
31%
3
33%
31-45
3
23%
1
11%
46-60
0
0%
3
33%
61-75
3
23%
1
11%
76-90

Пропущено

26
30
14 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 19
6 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 12
4
15%
6
20%
1-15
4
15%
5
17%
16-30
6
23%
0
0%
31-45
6
23%
8
27%
46-60
2
8%
4
13%
61-75
4
15%
7
23%
76-90

Забито

31
21
13 В 1-м тайме 7
18 Во 2-м тайме 14
13 Забивали первыми 5
5 Не забивали 12
1
3%
0
0%
1-15
6
19%
1
5%
16-30
6
19%
6
29%
31-45
7
23%
4
19%
46-60
4
13%
6
29%
61-75
7
23%
4
19%
76-90

Пропущено

45
51
20 В 1-м тайме 22
25 Во 2-м тайме 29
11 Пропускали первыми 18
19 Не пропускали 22
6
13%
10
20%
1-15
4
9%
7
14%
16-30
10
22%
5
10%
31-45
10
22%
10
20%
46-60
5
11%
9
18%
61-75
10
22%
10
20%
76-90

Результаты последних матчей

Люнгбю
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Люнгбю - Оденсе 0:0 Раннерс - Люнгбю 6:2 Люнгбю - Виборг 2:0 Копенгаген - Люнгбю 4:0
Люнгбю - Видовре 2:4 Раннерс - Люнгбю 1:0 Норшелланн - Люнгбю 3:2 Люнгбю - Александрия 1:1 Хам-Кам - Люнгбю 2:1 Верес - Люнгбю 0:0 Люнгбю - ИФК Норрчепинг 4:1 Люнгбю - Хиллерёд 3:1 Нествед - Люнгбю 2:4 Люнгбю - Фредерисия 0:1 Фредерисия - Люнгбю 3:2 Люнгбю - Силькеборг 2:0 Люнгбю - Брондбю 3:3 Вайле - Люнгбю 1:0 Люнгбю - Оденсе 2:2 Хельсингёр - Люнгбю 2:2
Видовре
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Видовре - Раннерс 1:3 Виборг - Видовре 3:1 АГФ Орхус - Видовре 1:0 Видовре - Норшелланн 1:2
Люнгбю - Видовре 2:4 Видовре - Виборг 2:2 Видовре - Раннерс 1:3 Александрия - Видовре 1:2 Хиллерёд - Видовре 7:2 Брондбю - Видовре 1:3 Нюкёбинг - Видовре 1:5 Никобинг - Видовре 1:5 Брондбю - Видовре 4:0 Видовре - Вайле 1:1 Оденсе - Видовре 0:2 Видовре - Мидтьюлланн 1:4 Видовре - Силькеборг 1:5 Копенгаген - Видовре 4:0 Видовре - Силькеборг 1:2 Вайле - Видовре 3:1

Результаты матчей

Люнгбю
Видовре

Точный счет

1:1
3 раза 23%
2:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
0:2
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
1:3
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 38%
2
4 раза 31%
0
2 раза 15%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
1
7 раз 58%
0
4 раза 33%
2
1 раз 8%

Точный счет

1:0
3 раза 25%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
6:2
1 раз 8%
1:0
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
4:0
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%

Точное количество голов

0
6 раз 50%
2
4 раза 33%
1
2 раза 17%
0
7 раз 54%
1
3 раза 23%
2
2 раза 15%
4
1 раз 8%

Точный счет

1:0
4 раза 16%
1:1
3 раза 12%
2:2
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
3:2
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
0:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
6:2
1 раз 4%
0:2
3 раза 12%
1:0
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
4:0
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%

Точное количество голов

0
8 раз 32%
2
8 раз 32%
1
7 раз 28%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%
0
11 раз 44%
1
10 раз 40%
2
3 раза 12%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Люнгбю
Видовре

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
8
4
6
7
1.5
1
11
2
11
2.5
1
12
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
6
0.5
Больше Меньше
6
7
4
8
1.5
3
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
8
0.5
Больше Меньше
14
11
10
15
1.5
4
21
2
23
2.5
1
24
1
24
3.5
1
24

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брондбю
 1:0 25 16 6 3 48 - 22 54
2.
Мидтьюлланн
 24 16 3 5 46 - 26 51
3.
Копенгаген
 24 14 3 7 47 - 27 45
4.
Норшелланн
 24 12 7 5 40 - 24 43
5.
АГФ Орхус
 0:1 25 9 10 6 28 - 25 37
6.
Силькеборг
 24 8 5 11 31 - 35 29

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Раннерс
 25 8 8 9 34 - 41 32
2.
Виборг
 25 8 6 11 31 - 40 30
3.
Оденсе
 25 6 7 12 26 - 36 25
4.
Люнгбю
 25 6 7 12 30 - 46 25
5.
Вайле
 25 5 8 12 22 - 29 23
6.
Видовре
 25 2 6 17 20 - 52 12

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мидтьюлланн
 12 8 2 2 24 - 10 26
2.
Норшелланн
 12 7 4 1 22 - 10 25
3.
Брондбю
 1:0 12 7 3 2 24 - 11 24
4.
Копенгаген
 12 7 1 4 23 - 11 22
5.
Силькеборг
 12 5 3 4 17 - 14 18
6.
АГФ Орхус
 0:1 13 5 3 5 14 - 16 18

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Виборг
 12 6 3 3 20 - 15 21
2.
Люнгбю
 13 4 6 3 20 - 17 18
3.
Раннерс
 12 4 4 4 16 - 18 16
4.
Вайле
 13 3 4 6 13 - 14 13
5.
Оденсе
 13 0 3 10 9 - 26 3
6.
Видовре
 12 0 2 10 9 - 30 2

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брондбю
 1:0 13 9 3 1 24 - 11 30
2.
Мидтьюлланн
 12 8 1 3 22 - 16 25
3.
Копенгаген
 12 7 2 3 24 - 16 23
4.
АГФ Орхус
 0:1 12 4 7 1 14 - 9 19
5.
Норшелланн
 12 5 3 4 18 - 14 18
6.
Силькеборг
 12 3 2 7 14 - 21 11

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Оденсе
 12 6 4 2 17 - 10 22
2.
Раннерс
 13 4 4 5 18 - 23 16
3.
Вайле
 12 2 4 6 9 - 15 10
4.
Видовре
 13 2 4 7 11 - 22 10
5.
Виборг
 13 2 3 8 11 - 25 9
6.
Люнгбю
 12 2 1 9 10 - 29 7

Топ бомбардиров
Мидтьюлланн Гуэ-Сон Чо 11 (2)
Брондбю Валлис Николай 10 (6)
Силькеборг Линд Александр 10 (2)
Люнгбю Гудьонсен Андри 10
АГФ Орхус Мортенсен Патрик 9 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Вайле Альбентоса Рауль 10
Видовре Геммер Йонас 9
АГФ Орхус Поульсен Николай 8
Оденсе Кёлер Свен 8
Виборг Ибрагим Саид 1 6
Весь список
  • Второй тайм
  • 95'
    Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол
  • 95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Контроль мяча: Люнгбю: 51%, Видовре: 49%.
  • 95'
    Чуквуани Точи оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 95'
    Люнгбю пытается что-то создать.
  • 94'
    Видовре контролирует мяч.
  • 93'
    Хорошую попытку сделал Jeffrey Papa. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 93'
    Джукич Филип взял и забрал мяч на выходе
  • 92'
    Люнгбю начинает контратаку
  • 92'
    Видовре пытается что-то создать.
  • 92'
    Хорошую попытку сделал Гюткьяер Фредерик. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 92'
    Хамалайнен Брайан из команды Люнгбю своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
  • 92'
    Матч возобновлен
  • 91'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 91'
    Судья сигнализирует, что Ахмед Ильязовский из команды Видовре поставил подножку. Пострадал Чуквуани Точи
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