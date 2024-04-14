Тур: 25. Стадион: Люнгбю. Главный судья: Jens Grabski Maae
0'
0:0
20' Не забитый пенальтиГудьонсен Андри
45' Желтая карточкаГеммер Йонас
0:1
64' ГолТомсен Тобиас
1:1
71' ПенальтиГудьонсен Андри
73' Желтая карточкаТомсен Тобиас
90'+5
Ход матча
20'
0:0
45'
64'
71'
1:1
73'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
4 Удары по воротам 2
-
5 Удары в створ 7
-
4 Угловые 3
-
1 Офсайды 1
-
12 Нарушения правил 20
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
430 Количество передач 404
-
51 Владение мячом, % 49
Владение мячом
32
Сторк
Янник
26
Marc
Nielsen
22
Andreas
Smed
- Основной состав
-
32 Сторк ЯнникВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
33 Enock Otoo
-
-
Главный тренер: Нильсен Давид
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Marc NielsenЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
22 Andreas SmedНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
16 Jeffrey Papa
-
-
Главный тренер: Per Frandsen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Люнгбю
Видовре
15 матчей
93.3%
6.7%
2.6645352591004E-15%
14 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
60%
33.3%
6.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
73.3%
20%
6.7%
11 побед 3 ничьи 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 3 победы
20 матчей
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
45%
45%
10%
9 побед 9 ничьих 2 победы
Второй тайм
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
30
6
Голов в среднем за матч
2.31
0.86
Среднее время на гол
39
105
Всего голов
4
14
Голов в среднем за матч
0.57
1.08
Среднее время на гол
157
83
Всего голов
34
20
Голов в среднем за матч
1.7
1
Тотал матчей
2.5
18
Больше 90%
Меньше 10%
2
12
Больше 60%
Меньше 40%
8
10
Больше 50%
Меньше 50%
10
8
Больше 40%
Меньше 60%
12
5
Больше 25%
Меньше 75%
15
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
Среднее время на гол
52
90
Бомбардиры внутри турнира
Люнгбю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гудьонсен Андри
|10 (1)
|0.4
|Гюткьяер Фредерик
|4 (2)
|0.16
|Чуквуани Точи
|3
|0.12
|Финнссон Кольбейн
|2
|0.08
|Йенсен Магнус
|2
|0.08
|Финнбогасон Альфред
|2
|0.08
|Магнуссон Сайвар-Атли
|1
|0.04
|Грегор Паскаль
|1
|0.04
|Ромер Марсель
|1
|0.04
|Бьеллан Андреас
|1
|0.04
|Винтер Каспер
|1
|0.04
|William Kumado
|0
|0
|Хамалайнен Брайан
|0
|0
|Муньеса Марк
|0
|0
|Tobias Storm
|0
|0
Видовре
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Томсен Тобиас
|6
|0.24
|Якобсен Кристиан II
|3
|0.12
|Камили Лирим
|3 (1)
|0.12
|Макиенок Симон
|2
|0.08
|Andreas Smed
|2
|0.08
|Magnus Fredslund
|1
|0.04
|Каалунд Ларсен Мадс
|1
|0.04
|Jeffrey Papa
|1
|0.04
|Ильязовски Ахмед
|0
|0
|Marc Nielsen
|0
|0
|Линдберг Маркус
|0
|0
Карточки
Люнгбю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Финнссон Кольбейн
|4
|1
|Винтер Каспер
|4
|1
|Муньеса Марк
|5
|0
|Грегор Паскаль
|4
|0
|Йенсен Магнус
|4
|0
|Хамалайнен Брайан
|3
|0
|Сигурдссон Гильфи
|3
|0
|Ромер Марсель
|3
|0
|Чуквуани Точи
|3
|0
|Бьеллан Андреас
|2
|0
|Магнуссон Сайвар-Атли
|2
|0
|William Kumado
|2
|0
|Tobias Storm
|2
|0
|Freyr Alexandersson
|2
|0
|Гудьонсен Андри
|1
|0
|Гюткьяер Фредерик
|1
|0
|Бизоза Парфе
|1
|0
|Киккенборг Мадс
|1
|0
|Лиссенс Лукас
|1
|0
|Enock Otoo
|1
|0
Видовре
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Геммер Йонас
|9
|0
|Ильязовски Ахмед
|6
|0
|Спельманн Мартин
|4
|0
|Matti Olsen
|4
|0
|Линдберг Маркус
|2
|1
|Якобсен Кристиан II
|3
|0
|Геертсен Николай
|3
|0
|Magnus Fredslund
|3
|0
|Philip Reinhold
|3
|0
|Камили Лирим
|3
|0
|Marc Nielsen
|3
|0
|Томсен Тобиас
|2
|0
|Jeffrey Papa
|2
|0
|Пер Франдсен
|2
|0
|Макиенок Симон
|1
|0
|Andreas Smed
|1
|0
|Mathias Andreasen
|1
|0
|Джукич Филип
|1
|0
|Thomas Joergensen
|1
|0
Результаты матчей
Люнгбю
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
Видовре
100%
10 побед 0 поражений
Первый тайм
58% (7)
33% (4)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
42% (5)
0% (0)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
10
5
Люнгбю
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (9)
17% (2)
8% (1)
Видовре
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
54% (7)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
23% (3)
54% (7)
Сухие победы
6
1
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
23
27
Упущенные победы
5
3
Люнгбю
72.2%
27.8%
13 побед 5 поражений
Первый тайм
40% (10)
36% (9)
24% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (15)
24% (6)
16% (4)
Видовре
63.2%
36.8%
12 побед 7 поражений
Первый тайм
28% (7)
44% (11)
28% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (10)
32% (8)
28% (7)
Сухие победы
9
5
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
25
28
Упущенные победы
15
8
Голы по времени матча
Забито
18
12
6 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 3
14 Не забивали 19
1
6%
0
0%
1-15
3
17%
0
0%
16-30
2
11%
3
25%
31-45
4
22%
3
25%
46-60
4
22%
3
25%
61-75
4
22%
3
25%
76-90
Пропущено
19
21
6 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 10
2
11%
4
19%
1-15
0
0%
2
10%
16-30
4
21%
5
24%
31-45
4
21%
2
10%
46-60
3
16%
5
24%
61-75
6
32%
3
14%
76-90
Забито
13
9
7 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 2
16 Не забивали 18
0
0%
0
0%
1-15
3
23%
1
11%
16-30
4
31%
3
33%
31-45
3
23%
1
11%
46-60
0
0%
3
33%
61-75
3
23%
1
11%
76-90
Пропущено
26
30
14 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 19
6 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 12
4
15%
6
20%
1-15
4
15%
5
17%
16-30
6
23%
0
0%
31-45
6
23%
8
27%
46-60
2
8%
4
13%
61-75
4
15%
7
23%
76-90
Забито
31
21
13 В 1-м тайме 7
18 Во 2-м тайме 14
13 Забивали первыми 5
5 Не забивали 12
1
3%
0
0%
1-15
6
19%
1
5%
16-30
6
19%
6
29%
31-45
7
23%
4
19%
46-60
4
13%
6
29%
61-75
7
23%
4
19%
76-90
Пропущено
45
51
20 В 1-м тайме 22
25 Во 2-м тайме 29
11 Пропускали первыми 18
19 Не пропускали 22
6
13%
10
20%
1-15
4
9%
7
14%
16-30
10
22%
5
10%
31-45
10
22%
10
20%
46-60
5
11%
9
18%
61-75
10
22%
10
20%
76-90
Результаты последних матчей
Люнгбю
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Люнгбю - Оденсе 0:0 Раннерс - Люнгбю 6:2 Люнгбю - Виборг 2:0 Копенгаген - Люнгбю 4:0
Люнгбю - Видовре 2:4 Раннерс - Люнгбю 1:0 Норшелланн - Люнгбю 3:2 Люнгбю - Александрия 1:1 Хам-Кам - Люнгбю 2:1 Верес - Люнгбю 0:0 Люнгбю - ИФК Норрчепинг 4:1 Люнгбю - Хиллерёд 3:1 Нествед - Люнгбю 2:4 Люнгбю - Фредерисия 0:1 Фредерисия - Люнгбю 3:2 Люнгбю - Силькеборг 2:0 Люнгбю - Брондбю 3:3 Вайле - Люнгбю 1:0 Люнгбю - Оденсе 2:2 Хельсингёр - Люнгбю 2:2
Видовре
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Видовре - Раннерс 1:3 Виборг - Видовре 3:1 АГФ Орхус - Видовре 1:0 Видовре - Норшелланн 1:2
Люнгбю - Видовре 2:4 Видовре - Виборг 2:2 Видовре - Раннерс 1:3 Александрия - Видовре 1:2 Хиллерёд - Видовре 7:2 Брондбю - Видовре 1:3 Нюкёбинг - Видовре 1:5 Никобинг - Видовре 1:5 Брондбю - Видовре 4:0 Видовре - Вайле 1:1 Оденсе - Видовре 0:2 Видовре - Мидтьюлланн 1:4 Видовре - Силькеборг 1:5 Копенгаген - Видовре 4:0 Видовре - Силькеборг 1:2 Вайле - Видовре 3:1
Результаты матчей
Люнгбю
Видовре
Точный счет
1:1
3 раза 23%
2:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
0:2
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
1:3
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 38%
2
4 раза 31%
0
2 раза 15%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
1
7 раз 58%
0
4 раза 33%
2
1 раз 8%
Точный счет
1:0
3 раза 25%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
6:2
1 раз 8%
1:0
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
4:0
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
Точное количество голов
0
6 раз 50%
2
4 раза 33%
1
2 раза 17%
0
7 раз 54%
1
3 раза 23%
2
2 раза 15%
4
1 раз 8%
Точный счет
1:0
4 раза 16%
1:1
3 раза 12%
2:2
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
3:2
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
0:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
6:2
1 раз 4%
0:2
3 раза 12%
1:0
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
4:0
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
Точное количество голов
0
8 раз 32%
2
8 раз 32%
1
7 раз 28%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%
0
11 раз 44%
1
10 раз 40%
2
3 раза 12%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Люнгбю
Видовре
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
84
67
111
211
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
66
Больше Меньше
67
48
310
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
178
Больше Меньше
1411
1015
421
223
124
124
124
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|25
|16
|6
|3
|48 - 22
|54
|2.
|24
|16
|3
|5
|46 - 26
|51
|3.
|24
|14
|3
|7
|47 - 27
|45
|4.
|24
|12
|7
|5
|40 - 24
|43
|5.
|0:1
|25
|9
|10
|6
|28 - 25
|37
|6.
|24
|8
|5
|11
|31 - 35
|29
Группа вылета
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|8
|2
|2
|24 - 10
|26
|2.
|12
|7
|4
|1
|22 - 10
|25
|3.
|1:0
|12
|7
|3
|2
|24 - 11
|24
|4.
|12
|7
|1
|4
|23 - 11
|22
|5.
|12
|5
|3
|4
|17 - 14
|18
|6.
|0:1
|13
|5
|3
|5
|14 - 16
|18
Группа вылета
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|13
|9
|3
|1
|24 - 11
|30
|2.
|12
|8
|1
|3
|22 - 16
|25
|3.
|12
|7
|2
|3
|24 - 16
|23
|4.
|0:1
|12
|4
|7
|1
|14 - 9
|19
|5.
|12
|5
|3
|4
|18 - 14
|18
|6.
|12
|3
|2
|7
|14 - 21
|11
Группа вылета
|Мидтьюлланн
|Гуэ-Сон Чо
|11 (2)
|Брондбю
|Валлис Николай
|10 (6)
|Силькеборг
|Линд Александр
|10 (2)
|Люнгбю
|Гудьонсен Андри
|10
|АГФ Орхус
|Мортенсен Патрик
|9 (3)
|Вайле
|Альбентоса Рауль
|10
|Видовре
|Геммер Йонас
|9
|АГФ Орхус
|Поульсен Николай
|8
|Оденсе
|Кёлер Свен
|8
|Виборг
|Ибрагим Саид
|1 6