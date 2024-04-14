Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

49' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

49' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

49' Финнссон Кольбейн пробил со штрафного прямо в стенку

48' Бьеллан Андреас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Геммер Йонас совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

47' Люнгбю совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

45' Сторк Янник взял и забрал мяч на выходе

44' Джукич Филип взял и забрал мяч на выходе

44' Макиенок Симон нанес удар головой, но Янник Сторч спокойно отбил мяч.

44' Камили Лирим создает голевую возможность для своего партнера по команде.

44' Видовре идет вперед с потенциально опасной атакой.

43' Magnus Fredslund выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

42' Видовре совершает вбрасывание на половине поля противника

41' Сторк Янник взял и забрал мяч на выходе

41' Камили Лирим пробует нанести удар издали, но Янник Сторч держит все под контролем

40' William Kumado навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

40' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

40' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Видовре

40' Матч возобновлен

39' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

38' Хорошую попытку сделал Макиенок Симон . Удар в створ, но вратарь начеку

38' Марк Нильсен из команды Видовре своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

37' Видовре совершает вбрасывание на половине поля противника

37' Видовре совершает вбрасывание на своей половине поля

37' Люнгбю совершает вбрасывание на своей половине поля

32' Геммер Йонас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

31' Игрок из команды Люнгбю делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

31' Матч возобновлен

30' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

30' William Kumado выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

29' Люнгбю совершает вбрасывание на половине поля противника

28' Джукич Филип взял и забрал мяч на выходе

27' Люнгбю совершает вбрасывание на половине поля противника

26' Удар от ворот произведет Видовре

26' Люнгбю идет вперед с потенциально опасной атакой.

24' Andreas Smed выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' Люнгбю совершает вбрасывание на своей половине поля

21' Люнгбю совершает вбрасывание на половине поля противника

20' СПАСЕНО - Гудьонсен Андри пробил пенальти, но Филип Джукич отбивает!

20' После проверки VAR судья изменил решение - Люнгбю пробьет пенальти!

19' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Люнгбю

16' Видовре совершает вбрасывание на половине поля противника

16' Видовре идет вперед с потенциально опасной атакой.

15' Удар от ворот произведет Видовре

15' Люнгбю идет вперед с потенциально опасной атакой.

14' Люнгбю совершает вбрасывание на своей половине поля

13' Бьеллан Андреас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Якобсен Кристиан II выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Сторк Янник взял и забрал мяч на выходе

12' Марк Нильсен навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

11' Видовре идет вперед с потенциально опасной атакой.

11' Видовре совершает вбрасывание на своей половине поля

10' Джукич Филип взял и забрал мяч на выходе

9' Видовре совершает вбрасывание на половине поля противника

9' Хорошую попытку сделал Thomas Joergensen . Удар в створ, но вратарь начеку

8' Видовре идет вперед с потенциально опасной атакой.

7' Якобсен Кристиан II выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Видовре совершает вбрасывание на половине поля противника

5' Хорошую попытку сделал Финнссон Кольбейн . Удар в створ, но вратарь начеку

5' Люнгбю идет вперед с потенциально опасной атакой.

5' Удар от ворот произведет Люнгбю

3' Видовре совершает вбрасывание на своей половине поля

2' Удар от ворот произведет Люнгбю

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Видовре начинает с центра поля