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  3. Дания
  4. Суперлига Дании 2023-2024
Тур: 25. Стадион: . Главный судья: Peter Kjaersgaard
Вайле
1:2
Конец матча
Раннерс
0'
0:1
18' Гол
Хег Даниэль
26' Желтая карточка
Офори Эбенезер
41' Желтая карточка
Велков Стефан
0:2
57' Гол
Фусейни Мохаммед
1:2
66' Гол
Онугха Герман
81' Желтая карточка
Энггаард Мэдс
90'+6

Ход матча

18'
0:1
Хег Даниэль
(Эйджийри Эрнест)
26'
Офори Эбенезер
 
41'
Велков Стефан
 
46'
Барри Хамза
Офори Эбенезер
 
46'
Онугха Герман
Линн Виктор
 
57'
0:2
Фусейни Мохаммед
(Энггаард Мэдс)
59'
 
Mike Themsen
Эйджийри Эрнест
59'
 
Одей Стивен
Tammer Bany Odeh
62'
Marius Elvius
Альборнос Миико
 
66'
Онугха Герман
(Anders Jacobsen II)
1:2
69'
 
Браянац Муамер
Фусейни Мохаммед
81'
 
Энггаард Мэдс
82'
Леуритсен Тобиас
Франсуа Тайриз
 
90'
 
Hugo Andersson2
Кулибали Лассо

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 0 Удары по воротам 5
  • 3 Удары в створ 4
  • 6 Угловые 4
  • 4 Офсайды 0
  • 10 Нарушения правил 8
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 52 Владение мячом, % 48

Владение мячом

1
Тротт
Натан
13
Велков
Стефан
6
Альбентоса
Рауль
4
Oliver
Provstgaard
14
Гуннелунн
Томас
3
Альборнос
Миико
15
Офори
Эбенезер
35
Франсуа
Тайриз
19
Линн
Виктор
11
Ювара
Муса
18
Anders
Jacobsen
II
1
Карлгрен
Патрик
27
Ольсен
Оливер
4
Даммерс
Вессель
3
Хег
Даниэль
15
Копплин
Бьорн
28
Кулибали
Лассо
8
Энггаард
Мэдс
6
Бьёркенгрен
Йон
21
Эйджийри
Эрнест
77
Фусейни
Мохаммед
II
19
Tammer
Bany
Odeh
Вайле
3-4-2-1
Раннерс
4-4-2

История личных встреч

Вайле
Раннерс

5 матчей

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

120%
100%
6 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
80%
3 победы 4 ничьи 0 побед

17 матчей

17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 14 побед

Первый тайм

23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Второй тайм

17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 12 побед

22 матча

9.1%
27.3%
63.6%
2 победы 6 ничьих 14 побед

Первый тайм

27.3%
40.9%
31.8%
6 побед 9 ничьих 7 побед

Второй тайм

13.6%
31.8%
54.6%
3 победы 7 ничьих 12 побед

История матчей

СД
0:0
СД
1:2
СД
4:1
СД
0:2
К
3:1
К
0:0
СД
3:1
СД
0:3
ТМС
1:0
ТМК
2:0
СД
2:0
СД
1:1
ТМК
1:1
ТМК
1:3
ТМК
2:1
ТМК
1:3
ТМК
1:0
ПД
3:0
ПД
4:1
СЛ
3:2
СЛ
1:1
СЛ
1:1

Голы

Всего голов

9
9

Голов в среднем за матч

0.9
0.75

Среднее время на гол

100
120

Всего голов

26
15

Голов в среднем за матч

2.17
1.5

Среднее время на гол

41
60

Всего голов

35
24

Голов в среднем за матч

1.59
1.09

Тотал матчей

2.5
20
Больше 91%
Меньше 9%
2
18
Больше 82%
Меньше 18%
4
11
Больше 50%
Меньше 50%
11
7
Больше 32%
Меньше 68%
15
3
Больше 14%
Меньше 86%
19

Среднее время на гол

56
82

Бомбардиры внутри турнира

Вайле
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Онугха Герман 8 0.32
Kristian Kirkegaard 2 0.08
Альбентоса Рауль 2 0.08
Нгбакото Йени 2 0.08
Барри Хамза 1 0.04
Ювара Муса 1 0.04
Эззатоллахи Саид 1 0.04
Леуритсен Тобиас 1 0.04
Эммануилидис Димитриос 1 0.04
Ассехнун Джасин-Амин 1 0.04
Oliver Provstgaard 1 0.04
Гуннелунн Томас 0 0
Альборнос Миико 0 0
Anders Jacobsen II 0 0
Marius Elvius 0 0
Раннерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фусейни Мохаммед II 7 0.28
Нордли Симен Болькан 5 (1) 0.2
Одей Стивен 4 0.16
Бундгаард Филип 4 (2) 0.16
Хег Даниэль 2 0.08
Копплин Бьорн 2 0.08
Ольсен Оливер 1 0.04
Эйджийри Эрнест 1 0.04
Бьёркенгрен Йон 1 0.04
Даммерс Вессель 1 0.04
Hugo Andersson2 1 0.04
Каллесеэ Миккель 0 0
Эгхо Марвин 0 0
Педерсен Миккель 0 0
Энггаард Мэдс 0 0
Tammer Bany Odeh 0 0

Карточки

Вайле
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Альбентоса Рауль 10 0
Колингер Денис 7 0
Эззатоллахи Саид 6 0
Велков Стефан 5 0
Онугха Герман 3 1
Альборнос Миико 4 0
Леуритсен Тобиас 2 1
Oliver Provstgaard 3 0
Нгбакото Йени 2 0
Офори Эбенезер 2 0
Тротт Натан 2 0
Гуннелунн Томас 2 0
Ассехнун Джасин-Амин 2 0
Ювара Муса 2 0
Marius Elvius 2 0
Франсуа Тайриз 2 0
Ролантссон Гилли 2 0
Бусуладжич Азер 1 0
Барри Хамза 1 0
Чолина Давид 1 0
Kristian Kirkegaard 1 0
Ivan Prelec 1 0
Раннерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Энггаард Мэдс 7 0
Даммерс Вессель 4 1
Ольсен Оливер 5 0
Бьёркенгрен Йон 3 0
Карлгрен Патрик 2 0
Каллесеэ Миккель 2 0
Одей Стивен 2 0
Hugo Andersson2 2 0
Занден Оливер 2 0
Кулибали Лассо 2 0
Альбек Мадс 1 0
Хег Даниэль 1 0
Бабаян Эдгар 1 0
Фусейни Мохаммед II 1 0
Педерсен Миккель 1 0
Нордли Симен Болькан 1 0
Бундгаард Филип 1 0
Jeppe Kudsk 1 0
Tammer Bany Odeh 1 0
William Kaastrup 1 0

Результаты матчей

Вайле
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Раннерс
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

5
8
Вайле
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
8% (1)
83% (10)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
50% (6)
8% (1)
Раннерс
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
17% (2)
50% (6)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

11
10

Упущенные победы

6
13
Вайле
56.3%
43.7%
9 побед 7 поражений
Первый тайм
17% (4)
71% (17)
13% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (8)
46% (11)
21% (5)
Раннерс
43.8%
56.2%
7 побед 9 поражений
Первый тайм
25% (6)
38% (9)
38% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (8)
29% (7)
38% (9)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

12
13

Упущенные победы

11
21

Голы по времени матча

Забито

11
16
5 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 5
16 Не забивали 15
0
0%
4
25%
1-15
2
18%
1
6%
16-30
3
27%
1
6%
31-45
1
9%
4
25%
46-60
2
18%
2
13%
61-75
3
27%
4
25%
76-90

Пропущено

13
22
4 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 12
1
8%
2
9%
1-15
1
8%
7
32%
16-30
2
15%
3
14%
31-45
4
31%
3
14%
46-60
3
23%
4
18%
61-75
2
15%
3
14%
76-90

Забито

9
16
3 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 7
16 Не забивали 16
2
22%
4
25%
1-15
1
11%
2
13%
16-30
0
0%
4
25%
31-45
1
11%
5
31%
46-60
3
33%
0
0%
61-75
2
22%
1
6%
76-90

Пропущено

15
18
3 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 9
1
7%
1
6%
1-15
1
7%
2
11%
16-30
1
7%
3
17%
31-45
2
13%
2
11%
46-60
4
27%
4
22%
61-75
6
40%
6
33%
76-90

Забито

20
32
8 В 1-м тайме 16
12 Во 2-м тайме 16
8 Забивали первыми 12
8 Не забивали 7
2
10%
8
25%
1-15
3
15%
3
9%
16-30
3
15%
5
16%
31-45
2
10%
9
28%
46-60
5
25%
2
6%
61-75
5
25%
5
16%
76-90

Пропущено

28
40
7 В 1-м тайме 18
21 Во 2-м тайме 22
13 Пропускали первыми 11
18 Не пропускали 21
2
7%
3
8%
1-15
2
7%
9
23%
16-30
3
11%
6
15%
31-45
6
21%
5
13%
46-60
7
25%
8
20%
61-75
8
29%
9
23%
76-90

Результаты последних матчей

Вайле
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Вайле - Виборг 1:1 Оденсе - Вайле 0:1 Мидтьюлланн - Вайле 3:0 Вайле - Оденсе 0:1
Брондбю - Вайле 1:1 Вайле - Силькеборг 2:0 Вайле - АГФ Орхус 0:0 Вайле - Александрия 3:0 Сигма Оломоуц - Вайле 1:1 Ботев Пловдив - Вайле 1:0 Вайле - Вележ 2:1 Вайле - Трактор 3:3 Вайле - Тракторсази 3:3 Раннерс - Вайле 0:0 Видовре - Вайле 1:1 Вайле - Люнгбю 1:0 Норшелланн - Вайле 1:0 Академик БК - Вайле 1:1 Вайле - Виборг 1:1 Копенгаген - Вайле 2:1
Раннерс
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Видовре - Раннерс 1:3 Раннерс - Люнгбю 6:2 Норшелланн - Раннерс 1:1 Раннерс - Мидтьюлланн 0:1
Виборг - Раннерс 3:0 Раннерс - Люнгбю 1:0 Видовре - Раннерс 1:3 Сириус - Раннерс 0:3 Хальмстад - Раннерс 0:1 Раннерс - Венсюссель 4:0 Раннерс - Ольборг 0:4 Раннерс - Хобро 3:0 Раннерс - Вайле 0:0 Раннерс - Оденсе 0:1 Силькеборг - Раннерс 1:1 Раннерс - Копенгаген 2:4 Раннерс - Брондбю 0:1 АГФ Орхус - Раннерс 2:1 Раннерс - Брондбю 2:2 Мидтьюлланн - Раннерс 2:2

Результаты матчей

Вайле
Раннерс

Точный счет

0:0
2 раза 17%
0:1
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
1:0
3 раза 25%
0:1
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
6:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 42%
0
4 раза 33%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
6
1 раз 8%

Точный счет

1:1
3 раза 25%
2:1
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
1:1
2 раза 17%
1:3
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
7 раз 58%
0
4 раза 33%
2
1 раз 8%
1
4 раза 33%
0
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
2 раза 17%

Точный счет

1:1
5 раз 21%
0:0
3 раза 13%
0:1
3 раза 13%
1:0
3 раза 13%
1:2
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
2:2
4 раза 17%
1:0
4 раза 17%
1:1
3 раза 13%
0:1
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
6:2
1 раз 4%

Точное количество голов

1
12 раз 50%
0
8 раз 33%
2
3 раза 13%
3
1 раз 4%
1
8 раз 33%
0
7 раз 29%
2
6 раз 25%
3
2 раза 8%
6
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Вайле
Раннерс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
0.5
Больше Меньше
8
4
3
9
1.5
4
8
1
11
2.5
1
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
0.5
Больше Меньше
9
3
1
11
1.5
5
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
8
0.5
Больше Меньше
17
7
4
20
1.5
9
15
1
23
2.5
3
21

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брондбю
 1:0 25 16 6 3 48 - 22 54
2.
Мидтьюлланн
 24 16 3 5 46 - 26 51
3.
Копенгаген
 24 14 3 7 47 - 27 45
4.
Норшелланн
 24 12 7 5 40 - 24 43
5.
АГФ Орхус
 0:1 25 9 10 6 28 - 25 37
6.
Силькеборг
 24 8 5 11 31 - 35 29

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Раннерс
 25 8 8 9 34 - 41 32
2.
Виборг
 25 8 6 11 31 - 40 30
3.
Оденсе
 25 6 7 12 26 - 36 25
4.
Люнгбю
 25 6 7 12 30 - 46 25
5.
Вайле
 25 5 8 12 22 - 29 23
6.
Видовре
 25 2 6 17 20 - 52 12

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мидтьюлланн
 12 8 2 2 24 - 10 26
2.
Норшелланн
 12 7 4 1 22 - 10 25
3.
Брондбю
 1:0 12 7 3 2 24 - 11 24
4.
Копенгаген
 12 7 1 4 23 - 11 22
5.
Силькеборг
 12 5 3 4 17 - 14 18
6.
АГФ Орхус
 0:1 13 5 3 5 14 - 16 18

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Виборг
 12 6 3 3 20 - 15 21
2.
Люнгбю
 13 4 6 3 20 - 17 18
3.
Раннерс
 12 4 4 4 16 - 18 16
4.
Вайле
 13 3 4 6 13 - 14 13
5.
Оденсе
 13 0 3 10 9 - 26 3
6.
Видовре
 12 0 2 10 9 - 30 2

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брондбю
 1:0 13 9 3 1 24 - 11 30
2.
Мидтьюлланн
 12 8 1 3 22 - 16 25
3.
Копенгаген
 12 7 2 3 24 - 16 23
4.
АГФ Орхус
 0:1 12 4 7 1 14 - 9 19
5.
Норшелланн
 12 5 3 4 18 - 14 18
6.
Силькеборг
 12 3 2 7 14 - 21 11

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Оденсе
 12 6 4 2 17 - 10 22
2.
Раннерс
 13 4 4 5 18 - 23 16
3.
Вайле
 12 2 4 6 9 - 15 10
4.
Видовре
 13 2 4 7 11 - 22 10
5.
Виборг
 13 2 3 8 11 - 25 9
6.
Люнгбю
 12 2 1 9 10 - 29 7

Топ бомбардиров
Мидтьюлланн Гуэ-Сон Чо 11 (2)
Брондбю Валлис Николай 10 (6)
Силькеборг Линд Александр 10 (2)
Люнгбю Гудьонсен Андри 10
АГФ Орхус Мортенсен Патрик 9 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Вайле Альбентоса Рауль 10
Видовре Геммер Йонас 9
АГФ Орхус Поульсен Николай 8
Оденсе Кёлер Свен 8
Виборг Ибрагим Саид 1 6
Весь список
  • Второй тайм
  • 95'
    Обе команды могли выиграть сегодня, но Раннерс вырывает победу
  • 95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Контроль мяча: Вайле: 52%, Раннерс: 48%.
  • 95'
    Копплин Бьорн ослабляет давление, выбив мяч.
  • 95'
    Карлгрен Патрик из команды Раннерс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 95'
    Вайле совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 95'
    Тротт Натан ослабляет давление, выбив мяч.
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    Где смотреть матч Вайле 1:2 Раннерс онлайн

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