Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Первый тайм

48' Матч возобновится спорным мячом

48' Команда Раннерс имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

48' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

47' Ох, нехорошо это выглядит. Копплин Бьорн получил травму и медбригада забирает его с поля.

47' Копплин Бьорн на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

46' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

45' Удар от ворот произведет Раннерс

45' Андерс К. Якобсен оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

44' Вайле совершает вбрасывание на половине поля противника

44' Oliver Provstgaard выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

42' Линн Виктор навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

42' Вайле идет вперед с потенциально опасной атакой.

41' Велков Стефан получает желтую карточку за толчок соперника.

40' Раннерс совершает вбрасывание на своей половине поля

39' Вайле совершает вбрасывание на половине поля противника

39' Вайле совершает вбрасывание на половине поля противника

38' Вайле совершает вбрасывание на половине поля противника

37' Альборнос Миико из команды Вайле своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

37' Вайле совершает вбрасывание на половине поля противника

37' Раннерс совершает вбрасывание на своей половине поля

36' Удар от ворот произведет Раннерс

36' Матч возобновлен

35' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

35' Ювара Муса навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

34' Ювара Муса выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

33' Вайле совершает вбрасывание на половине поля противника

33' Альборнос Миико навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

32' Энггаард Мэдс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

31' Альборнос Миико выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

31' Раннерс совершает вбрасывание на половине поля противника

30' Эйджийри Эрнест из команды Раннерс наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

30' Карлгрен Патрик взял и забрал мяч на выходе

29' Хорошую попытку сделал Фусейни Мохаммед II . Удар в створ, но вратарь начеку

29' Вайле совершает вбрасывание на половине поля противника

28' Раннерс совершает вбрасывание на своей половине поля

28' Кулибали Лассо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

27' Вайле совершает вбрасывание на половине поля противника

26' Офори Эбенезер тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку

24' Тротт Натан взял и забрал мяч на выходе

24' Раннерс совершает вбрасывание на половине поля противника

23' Матч возобновлен

23' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

22' Удар от ворот произведет Вайле

22' Копплин Бьорн оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

22' Ольсен Оливер из команды Раннерс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

21' Удар от ворот произведет Раннерс

20' Вайле совершает вбрасывание на половине поля противника

20' Вайле совершает вбрасывание на половине поля противника

17' Эйджийри Эрнест выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' Удар от ворот произведет Раннерс

16' Альборнос Миико выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

15' Вайле совершает вбрасывание на половине поля противника

12' Раннерс совершает вбрасывание на своей половине поля

11' Раннерс совершает вбрасывание на своей половине поля

11' Вайле совершает вбрасывание на половине поля противника

10' Вайле совершает вбрасывание на половине поля противника

9' Раннерс совершает вбрасывание на половине поля противника

5' Удар от ворот произведет Раннерс

2' Франсуа Тайриз навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

1' Тротт Натан взял и забрал мяч на выходе

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Раннерс начинает с центра поля