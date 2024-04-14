Тур: 25. Стадион: Вейле. Главный судья: Peter Kjaersgaard
0'
0:1
18' ГолХег Даниэль
26' Желтая карточкаОфори Эбенезер
41' Желтая карточкаВелков Стефан
0:2
57' ГолФусейни Мохаммед
1:2
66' ГолОнугха Герман
81' Желтая карточкаЭнггаард Мэдс
90'+6
Ход матча
18'
0:1
26'
41'
57'
66'
81'
Статистика матча
-
1 Голы 2
-
0 Удары по воротам 5
-
3 Удары в створ 4
-
6 Угловые 4
-
4 Офсайды 0
-
10 Нарушения правил 8
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 4
-
52 Владение мячом, % 48
Владение мячом
19
Линн
Виктор
11
Ювара
Муса
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Линн ВикторПолузащитник
-
11 Ювара МусаПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Векич ИгорВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
23 Lasse Floe
-
Главный тренер: Ivan Prelec
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Снорре ОскарВратарь
- Полузащитник
- Нападающий
-
90 Одей СтивенНападающий
-
-
-
24 Sabil Hansen
-
53 Mike Themsen
-
Главный тренер: Rasmus Bertelsen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Вайле
Раннерс
5 матчей
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
120%
100%
6 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
60%
80%
3 победы 4 ничьи 0 побед
17 матчей
17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 14 побед
Первый тайм
23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 7 побед
Второй тайм
17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 12 побед
22 матча
9.1%
27.3%
63.6%
2 победы 6 ничьих 14 побед
Первый тайм
27.3%
40.9%
31.8%
6 побед 9 ничьих 7 побед
Второй тайм
13.6%
31.8%
54.6%
3 победы 7 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
9
9
Голов в среднем за матч
0.9
0.75
Среднее время на гол
100
120
Всего голов
26
15
Голов в среднем за матч
2.17
1.5
Среднее время на гол
41
60
Всего голов
35
24
Голов в среднем за матч
1.59
1.09
Тотал матчей
2.5
20
Больше 91%
Меньше 9%
2
18
Больше 82%
Меньше 18%
4
11
Больше 50%
Меньше 50%
11
7
Больше 32%
Меньше 68%
15
3
Больше 14%
Меньше 86%
19
Среднее время на гол
56
82
Бомбардиры внутри турнира
Вайле
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Онугха Герман
|8
|0.32
|Kristian Kirkegaard
|2
|0.08
|Альбентоса Рауль
|2
|0.08
|Нгбакото Йени
|2
|0.08
|Барри Хамза
|1
|0.04
|Ювара Муса
|1
|0.04
|Эззатоллахи Саид
|1
|0.04
|Леуритсен Тобиас
|1
|0.04
|Эммануилидис Димитриос
|1
|0.04
|Ассехнун Джасин-Амин
|1
|0.04
|Oliver Provstgaard
|1
|0.04
|Гуннелунн Томас
|0
|0
|Альборнос Миико
|0
|0
|Anders Jacobsen II
|0
|0
|Marius Elvius
|0
|0
Раннерс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фусейни Мохаммед II
|7
|0.28
|Нордли Симен Болькан
|5 (1)
|0.2
|Одей Стивен
|4
|0.16
|Бундгаард Филип
|4 (2)
|0.16
|Хег Даниэль
|2
|0.08
|Копплин Бьорн
|2
|0.08
|Ольсен Оливер
|1
|0.04
|Эйджийри Эрнест
|1
|0.04
|Бьёркенгрен Йон
|1
|0.04
|Даммерс Вессель
|1
|0.04
|Hugo Andersson2
|1
|0.04
|Каллесеэ Миккель
|0
|0
|Эгхо Марвин
|0
|0
|Педерсен Миккель
|0
|0
|Энггаард Мэдс
|0
|0
|Tammer Bany Odeh
|0
|0
Карточки
Вайле
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Альбентоса Рауль
|10
|0
|Колингер Денис
|7
|0
|Эззатоллахи Саид
|6
|0
|Велков Стефан
|5
|0
|Онугха Герман
|3
|1
|Альборнос Миико
|4
|0
|Леуритсен Тобиас
|2
|1
|Oliver Provstgaard
|3
|0
|Нгбакото Йени
|2
|0
|Офори Эбенезер
|2
|0
|Тротт Натан
|2
|0
|Гуннелунн Томас
|2
|0
|Ассехнун Джасин-Амин
|2
|0
|Ювара Муса
|2
|0
|Marius Elvius
|2
|0
|Франсуа Тайриз
|2
|0
|Ролантссон Гилли
|2
|0
|Бусуладжич Азер
|1
|0
|Барри Хамза
|1
|0
|Чолина Давид
|1
|0
|Kristian Kirkegaard
|1
|0
|Ivan Prelec
|1
|0
Раннерс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Энггаард Мэдс
|7
|0
|Даммерс Вессель
|4
|1
|Ольсен Оливер
|5
|0
|Бьёркенгрен Йон
|3
|0
|Карлгрен Патрик
|2
|0
|Каллесеэ Миккель
|2
|0
|Одей Стивен
|2
|0
|Hugo Andersson2
|2
|0
|Занден Оливер
|2
|0
|Кулибали Лассо
|2
|0
|Альбек Мадс
|1
|0
|Хег Даниэль
|1
|0
|Бабаян Эдгар
|1
|0
|Фусейни Мохаммед II
|1
|0
|Педерсен Миккель
|1
|0
|Нордли Симен Болькан
|1
|0
|Бундгаард Филип
|1
|0
|Jeppe Kudsk
|1
|0
|Tammer Bany Odeh
|1
|0
|William Kaastrup
|1
|0
Результаты матчей
Вайле
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Раннерс
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
1
3
Упущенные победы
5
8
Вайле
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
8% (1)
83% (10)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
50% (6)
8% (1)
Раннерс
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
17% (2)
50% (6)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
11
10
Упущенные победы
6
13
Вайле
56.3%
43.7%
9 побед 7 поражений
Первый тайм
17% (4)
71% (17)
13% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (8)
46% (11)
21% (5)
Раннерс
43.8%
56.2%
7 побед 9 поражений
Первый тайм
25% (6)
38% (9)
38% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (8)
29% (7)
38% (9)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
12
13
Упущенные победы
11
21
Голы по времени матча
Забито
11
16
5 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 5
16 Не забивали 15
0
0%
4
25%
1-15
2
18%
1
6%
16-30
3
27%
1
6%
31-45
1
9%
4
25%
46-60
2
18%
2
13%
61-75
3
27%
4
25%
76-90
Пропущено
13
22
4 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 12
1
8%
2
9%
1-15
1
8%
7
32%
16-30
2
15%
3
14%
31-45
4
31%
3
14%
46-60
3
23%
4
18%
61-75
2
15%
3
14%
76-90
Забито
9
16
3 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 7
16 Не забивали 16
2
22%
4
25%
1-15
1
11%
2
13%
16-30
0
0%
4
25%
31-45
1
11%
5
31%
46-60
3
33%
0
0%
61-75
2
22%
1
6%
76-90
Пропущено
15
18
3 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 9
1
7%
1
6%
1-15
1
7%
2
11%
16-30
1
7%
3
17%
31-45
2
13%
2
11%
46-60
4
27%
4
22%
61-75
6
40%
6
33%
76-90
Забито
20
32
8 В 1-м тайме 16
12 Во 2-м тайме 16
8 Забивали первыми 12
8 Не забивали 7
2
10%
8
25%
1-15
3
15%
3
9%
16-30
3
15%
5
16%
31-45
2
10%
9
28%
46-60
5
25%
2
6%
61-75
5
25%
5
16%
76-90
Пропущено
28
40
7 В 1-м тайме 18
21 Во 2-м тайме 22
13 Пропускали первыми 11
18 Не пропускали 21
2
7%
3
8%
1-15
2
7%
9
23%
16-30
3
11%
6
15%
31-45
6
21%
5
13%
46-60
7
25%
8
20%
61-75
8
29%
9
23%
76-90
Результаты последних матчей
Вайле
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Вайле - Виборг 1:1 Оденсе - Вайле 0:1 Мидтьюлланн - Вайле 3:0 Вайле - Оденсе 0:1
Брондбю - Вайле 1:1 Вайле - Силькеборг 2:0 Вайле - АГФ Орхус 0:0 Вайле - Александрия 3:0 Сигма Оломоуц - Вайле 1:1 Ботев Пловдив - Вайле 1:0 Вайле - Вележ 2:1 Вайле - Трактор 3:3 Вайле - Тракторсази 3:3 Раннерс - Вайле 0:0 Видовре - Вайле 1:1 Вайле - Люнгбю 1:0 Норшелланн - Вайле 1:0 Академик БК - Вайле 1:1 Вайле - Виборг 1:1 Копенгаген - Вайле 2:1
Раннерс
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Видовре - Раннерс 1:3 Раннерс - Люнгбю 6:2 Норшелланн - Раннерс 1:1 Раннерс - Мидтьюлланн 0:1
Виборг - Раннерс 3:0 Раннерс - Люнгбю 1:0 Видовре - Раннерс 1:3 Сириус - Раннерс 0:3 Хальмстад - Раннерс 0:1 Раннерс - Венсюссель 4:0 Раннерс - Ольборг 0:4 Раннерс - Хобро 3:0 Раннерс - Вайле 0:0 Раннерс - Оденсе 0:1 Силькеборг - Раннерс 1:1 Раннерс - Копенгаген 2:4 Раннерс - Брондбю 0:1 АГФ Орхус - Раннерс 2:1 Раннерс - Брондбю 2:2 Мидтьюлланн - Раннерс 2:2
Результаты матчей
Вайле
Раннерс
Точный счет
0:0
2 раза 17%
0:1
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
1:0
3 раза 25%
0:1
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
6:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 42%
0
4 раза 33%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
6
1 раз 8%
Точный счет
1:1
3 раза 25%
2:1
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
1:1
2 раза 17%
1:3
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
7 раз 58%
0
4 раза 33%
2
1 раз 8%
1
4 раза 33%
0
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
2 раза 17%
Точный счет
1:1
5 раз 21%
0:0
3 раза 13%
0:1
3 раза 13%
1:0
3 раза 13%
1:2
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
2:2
4 раза 17%
1:0
4 раза 17%
1:1
3 раза 13%
0:1
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
6:2
1 раз 4%
Точное количество голов
1
12 раз 50%
0
8 раз 33%
2
3 раза 13%
3
1 раз 4%
1
8 раз 33%
0
7 раз 29%
2
6 раз 25%
3
2 раза 8%
6
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Вайле
Раннерс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
84
Больше Меньше
84
39
48
111
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
84
Больше Меньше
93
111
57
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
168
Больше Меньше
177
420
915
123
321
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|25
|16
|6
|3
|48 - 22
|54
|2.
|24
|16
|3
|5
|46 - 26
|51
|3.
|24
|14
|3
|7
|47 - 27
|45
|4.
|24
|12
|7
|5
|40 - 24
|43
|5.
|0:1
|25
|9
|10
|6
|28 - 25
|37
|6.
|24
|8
|5
|11
|31 - 35
|29
Группа вылета
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|8
|2
|2
|24 - 10
|26
|2.
|12
|7
|4
|1
|22 - 10
|25
|3.
|1:0
|12
|7
|3
|2
|24 - 11
|24
|4.
|12
|7
|1
|4
|23 - 11
|22
|5.
|12
|5
|3
|4
|17 - 14
|18
|6.
|0:1
|13
|5
|3
|5
|14 - 16
|18
Группа вылета
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|13
|9
|3
|1
|24 - 11
|30
|2.
|12
|8
|1
|3
|22 - 16
|25
|3.
|12
|7
|2
|3
|24 - 16
|23
|4.
|0:1
|12
|4
|7
|1
|14 - 9
|19
|5.
|12
|5
|3
|4
|18 - 14
|18
|6.
|12
|3
|2
|7
|14 - 21
|11
Группа вылета
|Мидтьюлланн
|Гуэ-Сон Чо
|11 (2)
|Брондбю
|Валлис Николай
|10 (6)
|Силькеборг
|Линд Александр
|10 (2)
|Люнгбю
|Гудьонсен Андри
|10
|АГФ Орхус
|Мортенсен Патрик
|9 (3)
|Вайле
|Альбентоса Рауль
|10
|Видовре
|Геммер Йонас
|9
|АГФ Орхус
|Поульсен Николай
|8
|Оденсе
|Кёлер Свен
|8
|Виборг
|Ибрагим Саид
|1 6