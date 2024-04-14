Тур: 24. Стадион: Левый Берег.
1:0
Второй тайм: 83'
Ход матча
12'
1:0
55
Джордан
47
Вантух
Роман
21
Jakov
Basic
17
Горбач
Игорь
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
55 ДжорданЗащитник
- Защитник
-
47 Вантух РоманЗащитник
-
21 Jakov BasicПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Горбач ИгорьНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
10 ЛеовижилдуЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Мичин ПетарПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Ндур АлиунНападающий
-
32 Artem Slesar
-
Главный тренер: Коваль Юрий
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Билык ОлегВратарь
-
71 Вечный ЯнВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Гомеш ЖозеНападающий
-
70 Samson Iyede
-
-
-
17 Danylo Golub
-
-
Главный тренер: Григорчук Роман
История личных встреч
Заря
Черноморец Од
16 матчей
87.5%
12.5%
14 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
75%
31.3%
12 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
62.5%
31.3%
6.2%
10 побед 5 ничьих 0 побед
12 матчей
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 6 ничьих 5 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 8 ничьих 5 побед
28 матчей
50%
25%
25%
14 побед 7 ничьих 7 побед
Первый тайм
42.9%
39.3%
17.8%
12 побед 11 ничьих 5 побед
Второй тайм
35.7%
46.4%
17.9%
10 побед 13 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
26
21
Голов в среднем за матч
1.86
1.5
Среднее время на гол
48
60
Всего голов
14
11
Голов в среднем за матч
1
0.79
Среднее время на гол
90
114
Всего голов
40
32
Голов в среднем за матч
1.43
1.14
Тотал матчей
2.5
25
Больше 89%
Меньше 11%
3
21
Больше 75%
Меньше 25%
7
14
Больше 50%
Меньше 50%
14
9
Больше 32%
Меньше 68%
19
3
Больше 11%
Меньше 89%
25
Среднее время на гол
63
78
Бомбардиры внутри турнира
Заря
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Герреро Эдуардо
|7
|0.32
|Антюх Денис
|3 (2)
|0.14
|Батагов Арсений
|2
|0.09
|Горбач Игорь
|2
|0.09
|Нагнойный Денис
|1
|0.05
|Волошин Викентий
|1
|0.05
|Яцык Александр
|1
|0.05
|Джордан
|1
|0.05
|Бугай Владислав
|1
|0.05
|Кирюханцев Игорь
|1
|0.05
|Русин Назарий
|1
|0.05
|Алефиренко Даниил
|1
|0.05
|Jakov Basic
|1
|0.05
|Чурко Вячеслав
|0
|0
|Бутко Богдан
|0
|0
|Данченко Олег
|0
|0
|Мишнёв Дмитрий
|0
|0
|Вантух Роман
|0
|0
|Мичин Петар
|0
|0
Черноморец Од
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Штогрин Андрей
|7
|0.3
|Авагимян Артур
|4
|0.17
|Кузык Орест
|4
|0.17
|Бойчук Богдан
|3
|0.13
|Путря Илья
|3 (3)
|0.13
|Samson Iyede
|2
|0.09
|Васильев Александр Андреевич
|2
|0.09
|Ермаков Виталий
|2
|0.09
|Бадибанга Зигей
|1
|0.04
|Шпорн Йон
|1
|0.04
|Guy Hadida
|1
|0.04
|Брагару Максим
|0
|0
|Dada Belmonte
|0
|0
Карточки
Заря
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джордан
|6
|2
|Мишнёв Дмитрий
|4
|0
|Снурницын Игорь
|4
|0
|Антюх Денис
|3
|0
|Вантух Роман
|3
|0
|Батагов Арсений
|3
|0
|Герреро Эдуардо
|3
|0
|Азиангбе Коджо
|3
|0
|Гулько Илья
|1
|1
|Чурко Вячеслав
|2
|0
|Кирюханцев Игорь
|2
|0
|Нагнойный Денис
|2
|0
|Волошин Викентий
|2
|0
|Горбач Игорь
|2
|0
|Ненад Лалатович
|0
|1
|Бутко Богдан
|1
|0
|Венделл Боргес
|1
|0
|Бугай Владислав
|1
|0
|Ндур Алиун
|1
|0
|Дришлюк Кирилл
|1
|0
|Яцык Александр
|1
|0
|Jakov Basic
|1
|0
Черноморец Од
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Салюк Владимир
|4
|2
|Авагимян Артур
|4
|1
|Шпорн Йон
|5
|0
|Путря Илья
|5
|0
|Кузык Орест
|3
|1
|Samson Iyede
|3
|1
|Luka Gucek
|3
|1
|Брагару Максим
|4
|0
|Васильев Александр Андреевич
|3
|0
|Бойчук Богдан
|3
|0
|Бадибанга Зигей
|2
|0
|Штогрин Андрей
|2
|0
|Альваренга Фабрисио
|1
|0
|Guy Hadida
|1
|0
|Гомеш Жозе
|1
|0
|Билык Олег
|1
|0
|Dada Belmonte
|1
|0
|Варакута Даниил
|1
|0
Результаты матчей
Заря
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
70% (7)
20% (2)
Черноморец Од
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
2
4
Заря
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
64% (7)
18% (2)
Черноморец Од
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
6
9
Упущенные победы
13
13
Заря
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
29% (6)
43% (9)
29% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (3)
67% (14)
19% (4)
Черноморец Од
35%
65%
7 побед 13 поражений
Первый тайм
18% (4)
45% (10)
36% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (7)
32% (7)
36% (8)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
3
7
Волевые победы
7
11
Упущенные победы
15
17
Голы по времени матча
Забито
7
15
4 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 5
16 Не забивали 15
1
14%
1
7%
1-15
1
14%
4
27%
16-30
2
29%
2
13%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
1
14%
2
13%
61-75
2
29%
4
27%
76-90
Пропущено
11
21
6 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 14
4 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 10
2
18%
1
5%
1-15
3
27%
2
10%
16-30
1
9%
4
19%
31-45
1
9%
5
24%
46-60
2
18%
4
19%
61-75
2
18%
5
24%
76-90
Забито
15
15
8 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 6
13 Не забивали 14
2
13%
3
20%
1-15
3
20%
3
20%
16-30
3
20%
1
7%
31-45
1
7%
2
13%
46-60
3
20%
3
20%
61-75
3
20%
3
20%
76-90
Пропущено
16
13
9 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 6
2
13%
2
15%
1-15
5
31%
1
8%
16-30
2
13%
1
8%
31-45
2
13%
4
31%
46-60
2
13%
1
8%
61-75
3
19%
4
31%
76-90
Забито
22
30
12 В 1-м тайме 14
10 Во 2-м тайме 16
9 Забивали первыми 11
8 Не забивали 7
3
14%
4
13%
1-15
4
18%
7
23%
16-30
5
23%
3
10%
31-45
1
5%
4
13%
46-60
4
18%
5
17%
61-75
5
23%
7
23%
76-90
Пропущено
27
34
15 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 23
8 Пропускали первыми 10
15 Не пропускали 16
4
15%
3
9%
1-15
8
30%
30%
3
9%
16-30
3
11%
5
15%
31-45
3
11%
9
26%
46-60
4
15%
5
15%
61-75
5
19%
9
26%
76-90
Результаты последних матчей
Заря
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Днепр-1 - Заря 2:2 Заря - Динамо Киев 0:3 Заря - Металлист-1925 2:1 Оболонь - Заря 1:2
Динамо Киев - Заря 2:0 Заря - Минай 2:0 Александрия - Заря 0:0 Заря - Ворскла 1:0 Заря - ФК Валмиера 2:1 Динамо Батуми - Заря 2:2 Заря - Пюник 4:0 Заря - Динамо Тбилиси 1:0 Заря - Арка Гдыня 2:1 Ягеллония Белосток - Заря 2:2 Краковия - Заря 2:0 Заря - Брейдаблик 4:0 Кривбасс - Заря 2:2 Заря - Рух Львов 0:0 Гент - Заря 4:1 Маккаби Тель-Авив - Заря 3:2
Черноморец Од
(20 матчей)
30%
5%
65%
6 побед 1 ничья 13 поражений
Черноморец Од - Александрия 3:2 Шахтёр Донецк - Черноморец Од 4:1 Полесье - Черноморец Од 1:4 Черноморец Од - Верес 0:1
Черноморец Од - Ворскла 0:1 Динамо Киев - Черноморец Од 1:0 Оболонь - Черноморец Од 1:1 Черноморец Од - Алашкерт 1:4 Черноморец Од - Брера Струмица 3:1 Черноморец Од - Альтах 0:2 Черноморец Од - ТС Гэлакси 0:4 Черноморец Од - Дрита 1:3 Черноморец Од - Уйпешт 1:3 Черноморец Од - Петролул Плоешти 1:0 Черноморец Од - Колос Ковалёвка 1:0 Черноморец Од - ЛНЗ Черкассы 1:3 Днепр-1 - Черноморец Од 5:2 Черноморец Од - Рух Львов 2:3 Металлист-1925 - Черноморец Од 2:1 Черноморец Од - Заря 4:1
Результаты матчей
Заря
Черноморец Од
Точный счет
0:0
2 раза 20%
0:1
2 раза 20%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
0:1
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
3:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
Точное количество голов
0
5 раз 50%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
0
3 раза 27%
1
3 раза 27%
3
3 раза 27%
2
2 раза 18%
Точный счет
2:2
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
2:1
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
1:5
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
5:2
1 раз 9%
Точное количество голов
2
4 раза 36%
0
3 раза 27%
1
3 раза 27%
4
1 раз 9%
1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
2
2 раза 18%
4
1 раз 9%
5
1 раз 9%
Точный счет
0:0
4 раза 19%
2:1
3 раза 14%
2:2
3 раза 14%
0:1
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
1:0
4 раза 18%
0:1
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
3:2
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
1:5
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%
Точное количество голов
0
8 раз 38%
1
6 раз 29%
2
6 раз 29%
4
1 раз 5%
1
7 раз 32%
0
6 раз 27%
2
4 раза 18%
3
3 раза 14%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Заря
Черноморец Од
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
55
Больше Меньше
83
28
56
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
83
56
47
110
29
110
29
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
138
Больше Меньше
166
714
913
120
517
120
220
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|22
|15
|5
|2
|43 - 18
|50
|2.
|22
|15
|3
|4
|51 - 23
|48
|3.
|24
|14
|6
|4
|42 - 24
|48
|4.
|23
|12
|7
|4
|33 - 21
|43
|5.
|24
|10
|10
|4
|35 - 25
|40
|6.
|23
|10
|6
|7
|30 - 23
|36
|7.
|24
|8
|6
|10
|23 - 35
|30
|8.
|0:1
|23
|9
|2
|12
|33 - 32
|29
|9.
|1:0
|22
|6
|8
|8
|23 - 27
|26
|10.
|23
|6
|8
|9
|22 - 27
|26
|11.
|22
|5
|10
|7
|16 - 18
|25
|12.
|23
|6
|7
|10
|19 - 27
|25
|13.
|22
|4
|7
|11
|21 - 33
|19
|14.
|23
|4
|7
|12
|13 - 32
|19
|15.
|23
|4
|5
|14
|23 - 42
|17
|16.
|23
|2
|9
|12
|16 - 36
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|9
|1
|2
|25 - 11
|28
|2.
|11
|8
|1
|2
|22 - 8
|25
|3.
|12
|7
|3
|2
|19 - 13
|24
|4.
|0:1
|11
|6
|1
|4
|16 - 12
|19
|5.
|12
|5
|4
|3
|17 - 12
|19
|6.
|12
|3
|8
|1
|14 - 11
|17
|7.
|11
|4
|3
|4
|14 - 15
|15
|8.
|11
|4
|3
|4
|6 - 11
|15
|9.
|1:0
|11
|4
|2
|5
|8 - 11
|14
|10.
|12
|3
|5
|4
|8 - 10
|14
|11.
|12
|3
|4
|5
|17 - 21
|13
|12.
|12
|3
|3
|6
|13 - 23
|12
|13.
|10
|3
|2
|5
|11 - 19
|11
|14.
|12
|2
|5
|5
|8 - 15
|11
|15.
|11
|2
|3
|6
|11 - 17
|9
|16.
|11
|1
|5
|5
|9 - 16
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|7
|3
|1
|16 - 9
|24
|2.
|12
|7
|3
|2
|23 - 11
|24
|3.
|11
|7
|2
|2
|29 - 15
|23
|4.
|12
|7
|2
|3
|21 - 14
|23
|5.
|10
|6
|4
|0
|18 - 7
|22
|6.
|12
|6
|3
|3
|16 - 8
|21
|7.
|12
|5
|3
|4
|10 - 12
|18
|8.
|12
|4
|5
|3
|11 - 10
|17
|9.
|1:0
|11
|2
|6
|3
|15 - 16
|12
|10.
|10
|2
|5
|3
|8 - 8
|11
|11.
|0:1
|12
|3
|1
|8
|17 - 20
|10
|12.
|12
|2
|4
|6
|13 - 16
|10
|13.
|11
|2
|2
|7
|5 - 17
|8
|14.
|12
|1
|4
|7
|7 - 20
|7
|15.
|10
|1
|3
|6
|4 - 12
|6
|16.
|13
|1
|3
|9
|12 - 23
|6
- — Выход в раунд плей-офф Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
- — Вылет в Первую лигу
|Динамо Киев
|Ванат Владислав
|11 (5)
|Днепр-1
|Филиппов Александр
|8 (3)
|Кривбасс
|Кожушко Олег
|8 (2)
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|7 (5)
|Черноморец Од
|Штогрин Андрей
|7 (3)
|Оболонь
|Taras Moroz
|2 9
|Ворскла
|Скляр Александр
|1 9
|Полесье
|Танковский Вячеслав
|1 8
|Заря
|Джордан
|2 6
|Ворскла
|Челядин Артём
|8