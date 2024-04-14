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  3. Украина
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 24. Стадион: .
Заря
1:0
Второй тайм: 83'
Черноморец Од
0'
1:0
12' Гол
Горбач Игорь

Ход матча

12'
Горбач Игорь
(Бутко Богдан)
1:0
73'
Леовижилду
Кирюханцев Игорь
 
74'
Ндур Алиун
Горбач Игорь
 
80'
 
Гомеш Жозе
Кузык Орест
80'
 
Artem Prysyazhnyuk
Авагимян Артур
81'
Дришлюк Кирилл
Чурко Вячеслав
 
Лучшие коэффициенты
Заря
Ничья
Черноморец Од
3.55
5.70
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3.28
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Все Коэффициенты
1
Сапутин
Александр
2
Бутко
Богдан
55
Джордан
44
Батагов
Арсений
47
Вантух
Роман
21
Jakov
Basic
7
Антюх
Денис
20
Чурко
Вячеслав
5
Яцык
Александр
70
Кирюханцев
Игорь
17
Горбач
Игорь
1
Варакута
Даниил
9
Путря
Илья
79
Салюк
Владимир
5
Luka
Gucek
3
Ермаков
Виталий
18
Альваренга
Фабрисио
27
Васильев
Александр
Андреевич
7
Кузык
Орест
39
Бадибанга
Зигей
20
Авагимян
Артур
77
Штогрин
Андрей
Заря
Черноморец Од

История личных встреч

Заря
Черноморец Од

16 матчей

87.5%
12.5%
14 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

75%
31.3%
12 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

62.5%
31.3%
6.2%
10 побед 5 ничьих 0 побед

12 матчей

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 8 ничьих 5 побед

28 матчей

50%
25%
25%
14 побед 7 ничьих 7 побед

Первый тайм

42.9%
39.3%
17.8%
12 побед 11 ничьих 5 побед

Второй тайм

35.7%
46.4%
17.9%
10 побед 13 ничьих 5 побед

История матчей

К
4:1
ПЛ
0:0
ПЛ
3:1
ПЛ
0:4
ПЛ
3:0
ПЛ
0:3
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
5:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:2
ПЛ
0:0
ПЛ
4:0
ПЛ
4:0
ПЛ
0:2
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
3:1
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
2:3
ПЛ
0:2
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:3
ПЛ
0:2

Голы

Всего голов

26
21

Голов в среднем за матч

1.86
1.5

Среднее время на гол

48
60

Всего голов

14
11

Голов в среднем за матч

1
0.79

Среднее время на гол

90
114

Всего голов

40
32

Голов в среднем за матч

1.43
1.14

Тотал матчей

2.5
25
Больше 89%
Меньше 11%
3
21
Больше 75%
Меньше 25%
7
14
Больше 50%
Меньше 50%
14
9
Больше 32%
Меньше 68%
19
3
Больше 11%
Меньше 89%
25

Среднее время на гол

63
78

Бомбардиры внутри турнира

Заря
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Герреро Эдуардо 7 0.32
Антюх Денис 3 (2) 0.14
Батагов Арсений 2 0.09
Горбач Игорь 2 0.09
Нагнойный Денис 1 0.05
Волошин Викентий 1 0.05
Яцык Александр 1 0.05
Джордан 1 0.05
Бугай Владислав 1 0.05
Кирюханцев Игорь 1 0.05
Русин Назарий 1 0.05
Алефиренко Даниил 1 0.05
Jakov Basic 1 0.05
Чурко Вячеслав 0 0
Бутко Богдан 0 0
Данченко Олег 0 0
Мишнёв Дмитрий 0 0
Вантух Роман 0 0
Мичин Петар 0 0
Черноморец Од
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Штогрин Андрей 7 0.3
Авагимян Артур 4 0.17
Кузык Орест 4 0.17
Бойчук Богдан 3 0.13
Путря Илья 3 (3) 0.13
Samson Iyede 2 0.09
Васильев Александр Андреевич 2 0.09
Ермаков Виталий 2 0.09
Бадибанга Зигей 1 0.04
Шпорн Йон 1 0.04
Guy Hadida 1 0.04
Брагару Максим 0 0
Dada Belmonte 0 0

Карточки

Заря
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джордан 6 2
Мишнёв Дмитрий 4 0
Снурницын Игорь 4 0
Антюх Денис 3 0
Вантух Роман 3 0
Батагов Арсений 3 0
Герреро Эдуардо 3 0
Азиангбе Коджо 3 0
Гулько Илья 1 1
Чурко Вячеслав 2 0
Кирюханцев Игорь 2 0
Нагнойный Денис 2 0
Волошин Викентий 2 0
Горбач Игорь 2 0
Ненад Лалатович 0 1
Бутко Богдан 1 0
Венделл Боргес 1 0
Бугай Владислав 1 0
Ндур Алиун 1 0
Дришлюк Кирилл 1 0
Яцык Александр 1 0
Jakov Basic 1 0
Черноморец Од
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Салюк Владимир 4 2
Авагимян Артур 4 1
Шпорн Йон 5 0
Путря Илья 5 0
Кузык Орест 3 1
Samson Iyede 3 1
Luka Gucek 3 1
Брагару Максим 4 0
Васильев Александр Андреевич 3 0
Бойчук Богдан 3 0
Бадибанга Зигей 2 0
Штогрин Андрей 2 0
Альваренга Фабрисио 1 0
Guy Hadida 1 0
Гомеш Жозе 1 0
Билык Олег 1 0
Dada Belmonte 1 0
Варакута Даниил 1 0

Результаты матчей

Заря
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
70% (7)
20% (2)
Черноморец Од
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

2
4
Заря
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
64% (7)
18% (2)
Черноморец Од
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

6
9

Упущенные победы

13
13
Заря
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
29% (6)
43% (9)
29% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (3)
67% (14)
19% (4)
Черноморец Од
35%
65%
7 побед 13 поражений
Первый тайм
18% (4)
45% (10)
36% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (7)
32% (7)
36% (8)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

3
7

Волевые победы

7
11

Упущенные победы

15
17

Голы по времени матча

Забито

7
15
4 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 5
16 Не забивали 15
1
14%
1
7%
1-15
1
14%
4
27%
16-30
2
29%
2
13%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
1
14%
2
13%
61-75
2
29%
4
27%
76-90

Пропущено

11
21
6 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 14
4 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 10
2
18%
1
5%
1-15
3
27%
2
10%
16-30
1
9%
4
19%
31-45
1
9%
5
24%
46-60
2
18%
4
19%
61-75
2
18%
5
24%
76-90

Забито

15
15
8 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 6
13 Не забивали 14
2
13%
3
20%
1-15
3
20%
3
20%
16-30
3
20%
1
7%
31-45
1
7%
2
13%
46-60
3
20%
3
20%
61-75
3
20%
3
20%
76-90

Пропущено

16
13
9 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 6
2
13%
2
15%
1-15
5
31%
1
8%
16-30
2
13%
1
8%
31-45
2
13%
4
31%
46-60
2
13%
1
8%
61-75
3
19%
4
31%
76-90

Забито

22
30
12 В 1-м тайме 14
10 Во 2-м тайме 16
9 Забивали первыми 11
8 Не забивали 7
3
14%
4
13%
1-15
4
18%
7
23%
16-30
5
23%
3
10%
31-45
1
5%
4
13%
46-60
4
18%
5
17%
61-75
5
23%
7
23%
76-90

Пропущено

27
34
15 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 23
8 Пропускали первыми 10
15 Не пропускали 16
4
15%
3
9%
1-15
8
30%
30%
3
9%
16-30
3
11%
5
15%
31-45
3
11%
9
26%
46-60
4
15%
5
15%
61-75
5
19%
9
26%
76-90

Результаты последних матчей

Заря
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Днепр-1 - Заря 2:2 Заря - Динамо Киев 0:3 Заря - Металлист-1925 2:1 Оболонь - Заря 1:2
Динамо Киев - Заря 2:0 Заря - Минай 2:0 Александрия - Заря 0:0 Заря - Ворскла 1:0 Заря - ФК Валмиера 2:1 Динамо Батуми - Заря 2:2 Заря - Пюник 4:0 Заря - Динамо Тбилиси 1:0 Заря - Арка Гдыня 2:1 Ягеллония Белосток - Заря 2:2 Краковия - Заря 2:0 Заря - Брейдаблик 4:0 Кривбасс - Заря 2:2 Заря - Рух Львов 0:0 Гент - Заря 4:1 Маккаби Тель-Авив - Заря 3:2
Черноморец Од
(20 матчей)
30%
5%
65%
6 побед 1 ничья 13 поражений
Черноморец Од - Александрия 3:2 Шахтёр Донецк - Черноморец Од 4:1 Полесье - Черноморец Од 1:4 Черноморец Од - Верес 0:1
Черноморец Од - Ворскла 0:1 Динамо Киев - Черноморец Од 1:0 Оболонь - Черноморец Од 1:1 Черноморец Од - Алашкерт 1:4 Черноморец Од - Брера Струмица 3:1 Черноморец Од - Альтах 0:2 Черноморец Од - ТС Гэлакси 0:4 Черноморец Од - Дрита 1:3 Черноморец Од - Уйпешт 1:3 Черноморец Од - Петролул Плоешти 1:0 Черноморец Од - Колос Ковалёвка 1:0 Черноморец Од - ЛНЗ Черкассы 1:3 Днепр-1 - Черноморец Од 5:2 Черноморец Од - Рух Львов 2:3 Металлист-1925 - Черноморец Од 2:1 Черноморец Од - Заря 4:1

Результаты матчей

Заря
Черноморец Од

Точный счет

0:0
2 раза 20%
0:1
2 раза 20%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
0:1
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
3:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%

Точное количество голов

0
5 раз 50%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
0
3 раза 27%
1
3 раза 27%
3
3 раза 27%
2
2 раза 18%

Точный счет

2:2
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
2:1
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
1:5
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
5:2
1 раз 9%

Точное количество голов

2
4 раза 36%
0
3 раза 27%
1
3 раза 27%
4
1 раз 9%
1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
2
2 раза 18%
4
1 раз 9%
5
1 раз 9%

Точный счет

0:0
4 раза 19%
2:1
3 раза 14%
2:2
3 раза 14%
0:1
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
1:0
4 раза 18%
0:1
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
3:2
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
1:5
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%

Точное количество голов

0
8 раз 38%
1
6 раз 29%
2
6 раз 29%
4
1 раз 5%
1
7 раз 32%
0
6 раз 27%
2
4 раза 18%
3
3 раза 14%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Заря
Черноморец Од

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
5
0.5
Больше Меньше
8
3
2
8
1.5
5
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
8
3
5
6
1.5
4
7
1
10
2.5
2
9
1
10
3.5
2
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
8
0.5
Больше Меньше
16
6
7
14
1.5
9
13
1
20
2.5
5
17
1
20
3.5
2
20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 22 15 5 2 43 - 18 50
2.
Динамо Киев
 22 15 3 4 51 - 23 48
3.
Кривбасс
 24 14 6 4 42 - 24 48
4.
Днепр-1
 23 12 7 4 33 - 21 43
5.
Рух Львов
 24 10 10 4 35 - 25 40
6.
Полесье
 23 10 6 7 30 - 23 36
7.
Ворскла
 24 8 6 10 23 - 35 30
8.
Черноморец Од
 0:1 23 9 2 12 33 - 32 29
9.
Заря
 1:0 22 6 8 8 23 - 27 26
10.
ЛНЗ Черкассы
 23 6 8 9 22 - 27 26
11.
Колос Ковалёвка
 22 5 10 7 16 - 18 25
12.
Александрия
 23 6 7 10 19 - 27 25
13.
Верес
 22 4 7 11 21 - 33 19
14.
Оболонь
 23 4 7 12 13 - 32 19
15.
Металлист-1925
 23 4 5 14 23 - 42 17
16.
Минай
 23 2 9 12 16 - 36 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 12 9 1 2 25 - 11 28
2.
Динамо Киев
 11 8 1 2 22 - 8 25
3.
Кривбасс
 12 7 3 2 19 - 13 24
4.
Черноморец Од
 0:1 11 6 1 4 16 - 12 19
5.
Днепр-1
 12 5 4 3 17 - 12 19
6.
Рух Львов
 12 3 8 1 14 - 11 17
7.
Полесье
 11 4 3 4 14 - 15 15
8.
Александрия
 11 4 3 4 6 - 11 15
9.
Заря
 1:0 11 4 2 5 8 - 11 14
10.
Колос Ковалёвка
 12 3 5 4 8 - 10 14
11.
Верес
 12 3 4 5 17 - 21 13
12.
Ворскла
 12 3 3 6 13 - 23 12
13.
Металлист-1925
 10 3 2 5 11 - 19 11
14.
Оболонь
 12 2 5 5 8 - 15 11
15.
ЛНЗ Черкассы
 11 2 3 6 11 - 17 9
16.
Минай
 11 1 5 5 9 - 16 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Днепр-1
 11 7 3 1 16 - 9 24
2.
Кривбасс
 12 7 3 2 23 - 11 24
3.
Динамо Киев
 11 7 2 2 29 - 15 23
4.
Рух Львов
 12 7 2 3 21 - 14 23
5.
Шахтёр Донецк
 10 6 4 0 18 - 7 22
6.
Полесье
 12 6 3 3 16 - 8 21
7.
Ворскла
 12 5 3 4 10 - 12 18
8.
ЛНЗ Черкассы
 12 4 5 3 11 - 10 17
9.
Заря
 1:0 11 2 6 3 15 - 16 12
10.
Колос Ковалёвка
 10 2 5 3 8 - 8 11
11.
Черноморец Од
 0:1 12 3 1 8 17 - 20 10
12.
Александрия
 12 2 4 6 13 - 16 10
13.
Оболонь
 11 2 2 7 5 - 17 8
14.
Минай
 12 1 4 7 7 - 20 7
15.
Верес
 10 1 3 6 4 - 12 6
16.
Металлист-1925
 13 1 3 9 12 - 23 6
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Динамо Киев Ванат Владислав 11 (5)
Днепр-1 Филиппов Александр 8 (3)
Кривбасс Кожушко Олег 8 (2)
Динамо Киев Буяльский Виталий 7 (5)
Черноморец Од Штогрин Андрей 7 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Оболонь Taras Moroz 2 9
Ворскла Скляр Александр 1 9
Полесье Танковский Вячеслав 1 8
Заря Джордан 2 6
Ворскла Челядин Артём 8
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Лучшие коэффициенты
Заря
Ничья
Черноморец Од
3.55
5.70
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3.28
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Где смотреть матч Заря 1:0 Черноморец Од онлайн

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Заря
Черноморец Од
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