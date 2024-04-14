Тур: 24. Стадион: Левый Берег.
1:0
Конец матча
Ход матча
12'
1:0
86'
55
Джордан
47
Вантух
Роман
21
Jakov
Basic
17
Горбач
Игорь
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
55 ДжорданЗащитник
- Защитник
-
47 Вантух РоманЗащитник
-
21 Jakov BasicПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Горбач ИгорьНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
10 ЛеовижилдуЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Мичин ПетарПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Ндур АлиунНападающий
-
32 Artem Slesar
-
Главный тренер: Коваль Юрий
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Билык ОлегВратарь
-
71 Вечный ЯнВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Гомеш ЖозеНападающий
-
70 Samson Iyede
-
-
-
17 Danylo Golub
-
-
Главный тренер: Григорчук Роман
История личных встреч
Заря
Черноморец Од
16 матчей
87.5%
12.5%
14 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
75%
31.3%
12 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
62.5%
31.3%
6.2%
10 побед 5 ничьих 0 побед
12 матчей
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 6 ничьих 5 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 8 ничьих 5 побед
28 матчей
50%
25%
25%
14 побед 7 ничьих 7 побед
Первый тайм
42.9%
39.3%
17.8%
12 побед 11 ничьих 5 побед
Второй тайм
35.7%
46.4%
17.9%
10 побед 13 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
26
21
Голов в среднем за матч
1.86
1.5
Среднее время на гол
48
60
Всего голов
14
11
Голов в среднем за матч
1
0.79
Среднее время на гол
90
114
Всего голов
40
32
Голов в среднем за матч
1.43
1.14
Тотал матчей
2.5
25
Больше 89%
Меньше 11%
3
21
Больше 75%
Меньше 25%
7
14
Больше 50%
Меньше 50%
14
9
Больше 32%
Меньше 68%
19
3
Больше 11%
Меньше 89%
25
Среднее время на гол
63
78
Бомбардиры внутри турнира
Заря
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Герреро Эдуардо
|7
|0.32
|Антюх Денис
|3 (2)
|0.14
|Батагов Арсений
|2
|0.09
|Горбач Игорь
|2
|0.09
|Нагнойный Денис
|1
|0.05
|Волошин Викентий
|1
|0.05
|Яцык Александр
|1
|0.05
|Джордан
|1
|0.05
|Бугай Владислав
|1
|0.05
|Кирюханцев Игорь
|1
|0.05
|Русин Назарий
|1
|0.05
|Алефиренко Даниил
|1
|0.05
|Jakov Basic
|1
|0.05
|Чурко Вячеслав
|0
|0
|Бутко Богдан
|0
|0
|Данченко Олег
|0
|0
|Мишнёв Дмитрий
|0
|0
|Вантух Роман
|0
|0
|Мичин Петар
|0
|0
Черноморец Од
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Штогрин Андрей
|7
|0.3
|Авагимян Артур
|4
|0.17
|Кузык Орест
|4
|0.17
|Бойчук Богдан
|3
|0.13
|Путря Илья
|3 (3)
|0.13
|Samson Iyede
|2
|0.09
|Васильев Александр Андреевич
|2
|0.09
|Ермаков Виталий
|2
|0.09
|Бадибанга Зигей
|1
|0.04
|Шпорн Йон
|1
|0.04
|Guy Hadida
|1
|0.04
|Брагару Максим
|0
|0
|Dada Belmonte
|0
|0
Карточки
Заря
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джордан
|6
|2
|Мишнёв Дмитрий
|4
|0
|Снурницын Игорь
|4
|0
|Антюх Денис
|3
|0
|Вантух Роман
|3
|0
|Батагов Арсений
|3
|0
|Герреро Эдуардо
|3
|0
|Азиангбе Коджо
|3
|0
|Гулько Илья
|1
|1
|Чурко Вячеслав
|2
|0
|Кирюханцев Игорь
|2
|0
|Нагнойный Денис
|2
|0
|Волошин Викентий
|2
|0
|Горбач Игорь
|2
|0
|Ненад Лалатович
|0
|1
|Бутко Богдан
|1
|0
|Венделл Боргес
|1
|0
|Бугай Владислав
|1
|0
|Ндур Алиун
|1
|0
|Дришлюк Кирилл
|1
|0
|Леовижилду
|1
|0
|Яцык Александр
|1
|0
|Jakov Basic
|1
|0
Черноморец Од
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Салюк Владимир
|4
|2
|Авагимян Артур
|4
|1
|Шпорн Йон
|5
|0
|Путря Илья
|5
|0
|Кузык Орест
|3
|1
|Samson Iyede
|3
|1
|Luka Gucek
|3
|1
|Брагару Максим
|4
|0
|Васильев Александр Андреевич
|3
|0
|Бойчук Богдан
|3
|0
|Бадибанга Зигей
|2
|0
|Штогрин Андрей
|2
|0
|Альваренга Фабрисио
|1
|0
|Guy Hadida
|1
|0
|Гомеш Жозе
|1
|0
|Билык Олег
|1
|0
|Dada Belmonte
|1
|0
|Варакута Даниил
|1
|0
Результаты матчей
Заря
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
73% (8)
18% (2)
Черноморец Од
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
2
4
Заря
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
64% (7)
18% (2)
Черноморец Од
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
6
9
Упущенные победы
13
13
Заря
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
32% (7)
41% (9)
27% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (3)
68% (15)
18% (4)
Черноморец Од
33.3%
66.7%
7 побед 14 поражений
Первый тайм
17% (4)
43% (10)
39% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (7)
35% (8)
35% (8)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
3
8
Волевые победы
7
11
Упущенные победы
15
17
Голы по времени матча
Забито
8
15
5 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 5
16 Не забивали 16
2
25%
1
7%
1-15
1
13%
4
27%
16-30
2
25%
2
13%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
1
13%
2
13%
61-75
2
25%
4
27%
76-90
Пропущено
11
22
6 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 14
4 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 11
2
18%
2
9%
1-15
3
27%
2
9%
16-30
1
9%
4
18%
31-45
1
9%
5
23%
46-60
2
18%
4
18%
61-75
2
18%
5
23%
76-90
Забито
15
15
8 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 6
14 Не забивали 15
2
13%
3
20%
1-15
3
20%
3
20%
16-30
3
20%
1
7%
31-45
1
7%
2
13%
46-60
3
20%
3
20%
61-75
3
20%
3
20%
76-90
Пропущено
16
13
9 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 6
2
13%
2
15%
1-15
5
31%
1
8%
16-30
2
13%
1
8%
31-45
2
13%
4
31%
46-60
2
13%
1
8%
61-75
3
19%
4
31%
76-90
Забито
23
30
13 В 1-м тайме 14
10 Во 2-м тайме 16
10 Забивали первыми 11
8 Не забивали 8
4
17%
4
13%
1-15
4
17%
7
23%
16-30
5
22%
3
10%
31-45
1
4%
4
13%
46-60
4
17%
5
17%
61-75
5
22%
7
23%
76-90
Пропущено
27
35
15 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 23
8 Пропускали первыми 11
15 Не пропускали 17
4
15%
4
11%
1-15
8
30%
30%
3
9%
16-30
3
11%
5
14%
31-45
3
11%
9
26%
46-60
4
15%
5
14%
61-75
5
19%
9
26%
76-90
Результаты последних матчей
Заря
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Днепр-1 - Заря 2:2 Заря - Динамо Киев 0:3 Заря - Металлист-1925 2:1 Оболонь - Заря 1:2
Динамо Киев - Заря 2:0 Заря - Минай 2:0 Александрия - Заря 0:0 Заря - Ворскла 1:0 Заря - ФК Валмиера 2:1 Динамо Батуми - Заря 2:2 Заря - Пюник 4:0 Заря - Динамо Тбилиси 1:0 Заря - Арка Гдыня 2:1 Ягеллония Белосток - Заря 2:2 Краковия - Заря 2:0 Заря - Брейдаблик 4:0 Кривбасс - Заря 2:2 Заря - Рух Львов 0:0 Гент - Заря 4:1 Маккаби Тель-Авив - Заря 3:2
Черноморец Од
(20 матчей)
30%
5%
65%
6 побед 1 ничья 13 поражений
Черноморец Од - Александрия 3:2 Шахтёр Донецк - Черноморец Од 4:1 Полесье - Черноморец Од 1:4 Черноморец Од - Верес 0:1
Черноморец Од - Ворскла 0:1 Динамо Киев - Черноморец Од 1:0 Оболонь - Черноморец Од 1:1 Черноморец Од - Алашкерт 1:4 Черноморец Од - Брера Струмица 3:1 Черноморец Од - Альтах 0:2 Черноморец Од - ТС Гэлакси 0:4 Черноморец Од - Дрита 1:3 Черноморец Од - Уйпешт 1:3 Черноморец Од - Петролул Плоешти 1:0 Черноморец Од - Колос Ковалёвка 1:0 Черноморец Од - ЛНЗ Черкассы 1:3 Днепр-1 - Черноморец Од 5:2 Черноморец Од - Рух Львов 2:3 Металлист-1925 - Черноморец Од 2:1 Черноморец Од - Заря 4:1
Результаты матчей
Заря
Черноморец Од
Точный счет
0:0
2 раза 18%
0:1
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
0:1
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
3:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
Точное количество голов
0
5 раз 45%
1
4 раза 36%
2
2 раза 18%
0
3 раза 27%
1
3 раза 27%
3
3 раза 27%
2
2 раза 18%
Точный счет
2:2
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
1:0
3 раза 25%
2:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
Точное количество голов
2
4 раза 36%
0
3 раза 27%
1
3 раза 27%
4
1 раз 9%
0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
2
2 раза 17%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
Точный счет
0:0
4 раза 18%
2:1
3 раза 14%
2:2
3 раза 14%
0:1
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
0:3
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
1:0
5 раз 22%
0:1
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
3:2
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
Точное количество голов
0
8 раз 36%
1
7 раз 32%
2
6 раз 27%
4
1 раз 5%
0
7 раз 30%
1
7 раз 30%
2
4 раза 17%
3
3 раза 13%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Заря
Черноморец Од
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
65
Больше Меньше
83
29
56
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
84
56
48
110
210
110
210
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
148
Больше Меньше
167
715
914
121
518
121
221
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|Динамо Киев
|Ванат Владислав
|11 (5)
|Днепр-1
|Филиппов Александр
|8 (3)
|Кривбасс
|Кожушко Олег
|8 (2)
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|7 (5)
|Черноморец Од
|Штогрин Андрей
|7 (3)
|Оболонь
|Taras Moroz
|2 9
|Ворскла
|Скляр Александр
|1 9
|Полесье
|Танковский Вячеслав
|1 8
|Заря
|Джордан
|2 6
|Ворскла
|Челядин Артём
|8