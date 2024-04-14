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  3. Украина
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 24. Стадион: .
Заря
1:0
Конец матча
Черноморец Од
0'
1:0
12' Гол
Горбач Игорь
86' Желтая карточка
Леовижилду
90'+4
1
Сапутин
Александр
2
Бутко
Богдан
55
Джордан
44
Батагов
Арсений
47
Вантух
Роман
21
Jakov
Basic
7
Антюх
Денис
20
Чурко
Вячеслав
5
Яцык
Александр
70
Кирюханцев
Игорь
17
Горбач
Игорь
1
Варакута
Даниил
9
Путря
Илья
79
Салюк
Владимир
5
Luka
Gucek
3
Ермаков
Виталий
18
Альваренга
Фабрисио
27
Васильев
Александр
Андреевич
7
Кузык
Орест
39
Бадибанга
Зигей
20
Авагимян
Артур
77
Штогрин
Андрей
Заря
Черноморец Од

История личных встреч

Заря
Черноморец Од

16 матчей

87.5%
12.5%
14 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

75%
31.3%
12 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

62.5%
31.3%
6.2%
10 побед 5 ничьих 0 побед

12 матчей

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 8 ничьих 5 побед

28 матчей

50%
25%
25%
14 побед 7 ничьих 7 побед

Первый тайм

42.9%
39.3%
17.8%
12 побед 11 ничьих 5 побед

Второй тайм

35.7%
46.4%
17.9%
10 побед 13 ничьих 5 побед

История матчей

К
4:1
ПЛ
0:0
ПЛ
3:1
ПЛ
0:4
ПЛ
3:0
ПЛ
0:3
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
5:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:2
ПЛ
0:0
ПЛ
4:0
ПЛ
4:0
ПЛ
0:2
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
3:1
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
2:3
ПЛ
0:2
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:3
ПЛ
0:2

Голы

Всего голов

26
21

Голов в среднем за матч

1.86
1.5

Среднее время на гол

48
60

Всего голов

14
11

Голов в среднем за матч

1
0.79

Среднее время на гол

90
114

Всего голов

40
32

Голов в среднем за матч

1.43
1.14

Тотал матчей

2.5
25
Больше 89%
Меньше 11%
3
21
Больше 75%
Меньше 25%
7
14
Больше 50%
Меньше 50%
14
9
Больше 32%
Меньше 68%
19
3
Больше 11%
Меньше 89%
25

Среднее время на гол

63
78

Бомбардиры внутри турнира

Заря
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Герреро Эдуардо 7 0.32
Антюх Денис 3 (2) 0.14
Батагов Арсений 2 0.09
Горбач Игорь 2 0.09
Нагнойный Денис 1 0.05
Волошин Викентий 1 0.05
Яцык Александр 1 0.05
Джордан 1 0.05
Бугай Владислав 1 0.05
Кирюханцев Игорь 1 0.05
Русин Назарий 1 0.05
Алефиренко Даниил 1 0.05
Jakov Basic 1 0.05
Чурко Вячеслав 0 0
Бутко Богдан 0 0
Данченко Олег 0 0
Мишнёв Дмитрий 0 0
Вантух Роман 0 0
Мичин Петар 0 0
Черноморец Од
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Штогрин Андрей 7 0.3
Авагимян Артур 4 0.17
Кузык Орест 4 0.17
Бойчук Богдан 3 0.13
Путря Илья 3 (3) 0.13
Samson Iyede 2 0.09
Васильев Александр Андреевич 2 0.09
Ермаков Виталий 2 0.09
Бадибанга Зигей 1 0.04
Шпорн Йон 1 0.04
Guy Hadida 1 0.04
Брагару Максим 0 0
Dada Belmonte 0 0

Карточки

Заря
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джордан 6 2
Мишнёв Дмитрий 4 0
Снурницын Игорь 4 0
Антюх Денис 3 0
Вантух Роман 3 0
Батагов Арсений 3 0
Герреро Эдуардо 3 0
Азиангбе Коджо 3 0
Гулько Илья 1 1
Чурко Вячеслав 2 0
Кирюханцев Игорь 2 0
Нагнойный Денис 2 0
Волошин Викентий 2 0
Горбач Игорь 2 0
Ненад Лалатович 0 1
Бутко Богдан 1 0
Венделл Боргес 1 0
Бугай Владислав 1 0
Ндур Алиун 1 0
Дришлюк Кирилл 1 0
Леовижилду 1 0
Яцык Александр 1 0
Jakov Basic 1 0
Черноморец Од
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Салюк Владимир 4 2
Авагимян Артур 4 1
Шпорн Йон 5 0
Путря Илья 5 0
Кузык Орест 3 1
Samson Iyede 3 1
Luka Gucek 3 1
Брагару Максим 4 0
Васильев Александр Андреевич 3 0
Бойчук Богдан 3 0
Бадибанга Зигей 2 0
Штогрин Андрей 2 0
Альваренга Фабрисио 1 0
Guy Hadida 1 0
Гомеш Жозе 1 0
Билык Олег 1 0
Dada Belmonte 1 0
Варакута Даниил 1 0

Результаты матчей

Заря
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
73% (8)
18% (2)
Черноморец Од
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

2
4
Заря
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
64% (7)
18% (2)
Черноморец Од
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

6
9

Упущенные победы

13
13
Заря
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
32% (7)
41% (9)
27% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (3)
68% (15)
18% (4)
Черноморец Од
33.3%
66.7%
7 побед 14 поражений
Первый тайм
17% (4)
43% (10)
39% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (7)
35% (8)
35% (8)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

3
8

Волевые победы

7
11

Упущенные победы

15
17

Голы по времени матча

Забито

8
15
5 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 5
16 Не забивали 16
2
25%
1
7%
1-15
1
13%
4
27%
16-30
2
25%
2
13%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
1
13%
2
13%
61-75
2
25%
4
27%
76-90

Пропущено

11
22
6 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 14
4 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 11
2
18%
2
9%
1-15
3
27%
2
9%
16-30
1
9%
4
18%
31-45
1
9%
5
23%
46-60
2
18%
4
18%
61-75
2
18%
5
23%
76-90

Забито

15
15
8 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 6
14 Не забивали 15
2
13%
3
20%
1-15
3
20%
3
20%
16-30
3
20%
1
7%
31-45
1
7%
2
13%
46-60
3
20%
3
20%
61-75
3
20%
3
20%
76-90

Пропущено

16
13
9 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 6
2
13%
2
15%
1-15
5
31%
1
8%
16-30
2
13%
1
8%
31-45
2
13%
4
31%
46-60
2
13%
1
8%
61-75
3
19%
4
31%
76-90

Забито

23
30
13 В 1-м тайме 14
10 Во 2-м тайме 16
10 Забивали первыми 11
8 Не забивали 8
4
17%
4
13%
1-15
4
17%
7
23%
16-30
5
22%
3
10%
31-45
1
4%
4
13%
46-60
4
17%
5
17%
61-75
5
22%
7
23%
76-90

Пропущено

27
35
15 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 23
8 Пропускали первыми 11
15 Не пропускали 17
4
15%
4
11%
1-15
8
30%
30%
3
9%
16-30
3
11%
5
14%
31-45
3
11%
9
26%
46-60
4
15%
5
14%
61-75
5
19%
9
26%
76-90

Результаты последних матчей

Заря
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Днепр-1 - Заря 2:2 Заря - Динамо Киев 0:3 Заря - Металлист-1925 2:1 Оболонь - Заря 1:2
Динамо Киев - Заря 2:0 Заря - Минай 2:0 Александрия - Заря 0:0 Заря - Ворскла 1:0 Заря - ФК Валмиера 2:1 Динамо Батуми - Заря 2:2 Заря - Пюник 4:0 Заря - Динамо Тбилиси 1:0 Заря - Арка Гдыня 2:1 Ягеллония Белосток - Заря 2:2 Краковия - Заря 2:0 Заря - Брейдаблик 4:0 Кривбасс - Заря 2:2 Заря - Рух Львов 0:0 Гент - Заря 4:1 Маккаби Тель-Авив - Заря 3:2
Черноморец Од
(20 матчей)
30%
5%
65%
6 побед 1 ничья 13 поражений
Черноморец Од - Александрия 3:2 Шахтёр Донецк - Черноморец Од 4:1 Полесье - Черноморец Од 1:4 Черноморец Од - Верес 0:1
Черноморец Од - Ворскла 0:1 Динамо Киев - Черноморец Од 1:0 Оболонь - Черноморец Од 1:1 Черноморец Од - Алашкерт 1:4 Черноморец Од - Брера Струмица 3:1 Черноморец Од - Альтах 0:2 Черноморец Од - ТС Гэлакси 0:4 Черноморец Од - Дрита 1:3 Черноморец Од - Уйпешт 1:3 Черноморец Од - Петролул Плоешти 1:0 Черноморец Од - Колос Ковалёвка 1:0 Черноморец Од - ЛНЗ Черкассы 1:3 Днепр-1 - Черноморец Од 5:2 Черноморец Од - Рух Львов 2:3 Металлист-1925 - Черноморец Од 2:1 Черноморец Од - Заря 4:1

Результаты матчей

Заря
Черноморец Од

Точный счет

0:0
2 раза 18%
0:1
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
0:1
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
3:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%

Точное количество голов

0
5 раз 45%
1
4 раза 36%
2
2 раза 18%
0
3 раза 27%
1
3 раза 27%
3
3 раза 27%
2
2 раза 18%

Точный счет

2:2
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
1:0
3 раза 25%
2:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%

Точное количество голов

2
4 раза 36%
0
3 раза 27%
1
3 раза 27%
4
1 раз 9%
0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
2
2 раза 17%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%

Точный счет

0:0
4 раза 18%
2:1
3 раза 14%
2:2
3 раза 14%
0:1
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
0:3
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
1:0
5 раз 22%
0:1
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
3:2
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%

Точное количество голов

0
8 раз 36%
1
7 раз 32%
2
6 раз 27%
4
1 раз 5%
0
7 раз 30%
1
7 раз 30%
2
4 раза 17%
3
3 раза 13%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Заря
Черноморец Од

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
5
0.5
Больше Меньше
8
3
2
9
1.5
5
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
8
4
5
6
1.5
4
8
1
10
2.5
2
10
1
10
3.5
2
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
8
0.5
Больше Меньше
16
7
7
15
1.5
9
14
1
21
2.5
5
18
1
21
3.5
2
21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 22 15 5 2 43 - 18 50
2.
Динамо Киев
 22 15 3 4 51 - 23 48
3.
Кривбасс
 24 14 6 4 42 - 24 48
4.
Днепр-1
 23 12 7 4 33 - 21 43
5.
Рух Львов
 24 10 10 4 35 - 25 40
6.
Полесье
 23 10 6 7 30 - 23 36
7.
Ворскла
 24 8 6 10 23 - 35 30
8.
Черноморец Од
 23 9 2 12 33 - 32 29
9.
Заря
 22 6 8 8 23 - 27 26
10.
ЛНЗ Черкассы
 23 6 8 9 22 - 27 26
11.
Колос Ковалёвка
 22 5 10 7 16 - 18 25
12.
Александрия
 23 6 7 10 19 - 27 25
13.
Верес
 22 4 7 11 21 - 33 19
14.
Оболонь
 23 4 7 12 13 - 32 19
15.
Металлист-1925
 23 4 5 14 23 - 42 17
16.
Минай
 23 2 9 12 16 - 36 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 12 9 1 2 25 - 11 28
2.
Динамо Киев
 11 8 1 2 22 - 8 25
3.
Кривбасс
 12 7 3 2 19 - 13 24
4.
Черноморец Од
 11 6 1 4 16 - 12 19
5.
Днепр-1
 12 5 4 3 17 - 12 19
6.
Рух Львов
 12 3 8 1 14 - 11 17
7.
Полесье
 11 4 3 4 14 - 15 15
8.
Александрия
 11 4 3 4 6 - 11 15
9.
Заря
 11 4 2 5 8 - 11 14
10.
Колос Ковалёвка
 12 3 5 4 8 - 10 14
11.
Верес
 12 3 4 5 17 - 21 13
12.
Ворскла
 12 3 3 6 13 - 23 12
13.
Металлист-1925
 10 3 2 5 11 - 19 11
14.
Оболонь
 12 2 5 5 8 - 15 11
15.
ЛНЗ Черкассы
 11 2 3 6 11 - 17 9
16.
Минай
 11 1 5 5 9 - 16 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Днепр-1
 11 7 3 1 16 - 9 24
2.
Кривбасс
 12 7 3 2 23 - 11 24
3.
Динамо Киев
 11 7 2 2 29 - 15 23
4.
Рух Львов
 12 7 2 3 21 - 14 23
5.
Шахтёр Донецк
 10 6 4 0 18 - 7 22
6.
Полесье
 12 6 3 3 16 - 8 21
7.
Ворскла
 12 5 3 4 10 - 12 18
8.
ЛНЗ Черкассы
 12 4 5 3 11 - 10 17
9.
Заря
 11 2 6 3 15 - 16 12
10.
Колос Ковалёвка
 10 2 5 3 8 - 8 11
11.
Черноморец Од
 12 3 1 8 17 - 20 10
12.
Александрия
 12 2 4 6 13 - 16 10
13.
Оболонь
 11 2 2 7 5 - 17 8
14.
Минай
 12 1 4 7 7 - 20 7
15.
Верес
 10 1 3 6 4 - 12 6
16.
Металлист-1925
 13 1 3 9 12 - 23 6
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Динамо Киев Ванат Владислав 11 (5)
Днепр-1 Филиппов Александр 8 (3)
Кривбасс Кожушко Олег 8 (2)
Динамо Киев Буяльский Виталий 7 (5)
Черноморец Од Штогрин Андрей 7 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Оболонь Taras Moroz 2 9
Ворскла Скляр Александр 1 9
Полесье Танковский Вячеслав 1 8
Заря Джордан 2 6
Ворскла Челядин Артём 8
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 12'
    Бутко Богдан сделал результативную передачу.
  • 12'
    Г О О О О Л - Горбач Игорь бьет в цель!
  • Судья начинает матч
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