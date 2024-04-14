Тур: 25. Стадион: Ceres Park. Главный судья: Кристофферсен Мадс
Ход матча
5'
0:1
8'
1:1
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
0 Удары по воротам 0
-
2 Удары в створ 2
-
0 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
34 Владение мячом, % 66
Владение мячом
11
Линкс
Гифт
19
Каль
Эрик
23
Tobias
Bach
13
Серра
Янни
31
Клейбер
Шон
10
Васс
Даниэль
14
Менса
Кевин
28
Судзуки
Юито
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Линкс ГифтЗащитник
-
19 Каль ЭрикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Tobias BachПолузащитник
- Полузащитник
-
13 Серра ЯнниНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
21 Бьюр ПетерПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
31 Бех ТобиасНападающий
-
-
-
33 Luka Callo
-
Главный тренер: Уве Рослер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
-
31 Клейбер ШонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Васс ДаниэльПолузащитник
-
14 Менса КевинПолузащитник
- Нападающий
-
28 Судзуки ЮитоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
18 Шиембе КевинЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
35 Noah Nartey
-
-
Главный тренер: Jesper Soerensen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
АГФ Орхус
Брондбю
20 матчей
70%
30%
14 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
45%
5%
10 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
85%
30%
17 побед 6 ничьих 0 побед
25 матчей
24%
76%
0 побед 6 ничьих 19 побед
Первый тайм
36%
64%
0 побед 9 ничьих 17 побед
Второй тайм
20%
80%
0 побед 5 ничьих 17 побед
45 матчей
31.1%
26.7%
42.2%
14 побед 12 ничьих 19 побед
Первый тайм
22.2%
40%
37.8%
10 побед 18 ничьих 17 побед
Второй тайм
37.8%
24.4%
37.8%
17 побед 11 ничьих 17 побед
История матчей
Голы
Всего голов
39
17
Голов в среднем за матч
1.56
0.85
Среднее время на гол
57
105
Всего голов
29
38
Голов в среднем за матч
1.45
1.52
Среднее время на гол
62
59
Всего голов
68
55
Голов в среднем за матч
1.51
1.22
Тотал матчей
2.5
43
Больше 96%
Меньше 4%
2
35
Больше 78%
Меньше 22%
10
25
Больше 56%
Меньше 44%
20
11
Больше 24%
Меньше 76%
34
5
Больше 11%
Меньше 89%
40
3
Больше 7%
Меньше 93%
42
1
Больше 2%
Меньше 98%
44
Среднее время на гол
59
73
Бомбардиры внутри турнира
АГФ Орхус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мортенсен Патрик
|9 (3)
|0.36
|Бех Тобиас
|6
|0.24
|Беихмо Феликс
|2
|0.08
|Поульсен Николай
|2
|0.08
|Тингагер Фредерик
|2
|0.08
|Серра Янни
|2
|0.08
|Андерсон Микаэль
|1 (1)
|0.04
|Кнудсен Магнус
|1
|0.04
|Дуэлунд Миккель
|1
|0.04
|Йенсен-Эббью Йонас
|1
|0.04
|Линкс Гифт
|0
|0
|Frederik Brandhof
|0
|0
|Каль Эрик
|0
|0
Брондбю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Валлис Николай
|10
|0.4
|Омойджуфано Охи
|9 (2)
|0.36
|Квистгарден Матиас
|8
|0.32
|Судзуки Юито
|5
|0.2
|Клейбер Шон
|3
|0.12
|Дивкович Марко
|2
|0.08
|Васс Даниэль
|2 (2)
|0.08
|Радошевич Йосип
|2
|0.08
|Расмуссен Якоб
|1
|0.04
|Греве Матиас
|1
|0.04
|Эвьен Хэкон
|1
|0.04
|Бундгаард Филип
|1 (1)
|0.04
|Ванлерберге Йорди
|1
|0.04
|Алвес Фредерик
|1
|0.04
|Менса Кевин
|0
|0
|Риверос Блас
|0
|0
|Шиембе Кевин
|0
|0
|Noah Nartey
|0
|0
Карточки
АГФ Орхус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Поульсен Николай
|8
|0
|Каль Эрик
|7
|0
|Frederik Brandhof
|3
|1
|Якоб Андерсен
|4
|0
|Беихмо Феликс
|4
|0
|Андерсон Микаэль
|4
|0
|Кнудсен Магнус
|4
|0
|Линкс Гифт
|3
|0
|Бех Тобиас
|3
|0
|Пикок-Фаррелл Бэйли
|1
|1
|Tobias Anker
|1
|1
|Кристенсен Томас
|2
|0
|Кнустер Матс
|2
|0
|Мадсен Мадс Эмиль
|2
|0
|Мортенсен Патрик
|1
|0
|Хансен Йеспер
|1
|0
|Хенриксен Тобиас
|1
|0
|Уве Реслер
|1
|0
Брондбю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Алвес Фредерик
|6
|0
|Васс Даниэль
|5
|0
|Расмуссен Якоб
|5
|0
|Хеггхейм Хенрик
|3
|1
|Квистгарден Матиас
|4
|0
|Омойджуфано Охи
|3
|0
|Радошевич Йосип
|3
|0
|Греве Матиас
|3
|0
|Шиембе Кевин
|1
|1
|Лауритсен Расмус
|2
|0
|Дивкович Марко
|2
|0
|Ванлерберге Йорди
|1
|0
|Пенц Патрик
|1
|0
|Риверос Блас
|1
|0
|Валлис Николай
|1
|0
|Салех Юсеф
|1
|0
|Oscar Schwartau
|1
|0
|Clement Bischoff
|1
|0
Результаты матчей
АГФ Орхус
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Брондбю
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
42% (5)
58% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
1
3
Упущенные победы
7
6
АГФ Орхус
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
50% (6)
42% (5)
Брондбю
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (6)
42% (5)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
25% (3)
17% (2)
Сухие победы
0
5
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
2
5
Упущенные победы
12
20
АГФ Орхус
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
29% (7)
46% (11)
25% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (4)
46% (11)
38% (9)
Брондбю
55.6%
44.4%
10 побед 8 поражений
Первый тайм
25% (6)
42% (10)
33% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (11)
25% (6)
29% (7)
Сухие победы
4
5
Сухие поражения
5
4
Волевые победы
3
8
Упущенные победы
19
26
Голы по времени матча
Забито
14
23
6 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 9
14 Не забивали 13
2
14%
4
17%
1-15
2
14%
2
9%
16-30
2
14%
5
22%
31-45
1
7%
2
9%
46-60
2
14%
3
13%
61-75
5
36%
7
30%
76-90
Пропущено
15
11
6 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 6
0
0%
1
9%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
4
27%
2
18%
31-45
3
20%
2
18%
46-60
1
7%
2
18%
61-75
5
33%
4
36%
76-90
Забито
13
23
6 В 1-м тайме 13
7 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 11
15 Не забивали 12
2
15%
3
13%
1-15
1
8%
4
17%
16-30
3
23%
6
26%
31-45
2
15%
3
13%
46-60
3
23%
4
17%
61-75
2
15%
3
13%
76-90
Пропущено
10
12
7 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 1
8 Не пропускали 9
2
20%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
4
40%
1
8%
31-45
1
10%
2
17%
46-60
2
20%
3
25%
61-75
0
0%
6
50%
76-90
Забито
27
46
12 В 1-м тайме 24
15 Во 2-м тайме 22
12 Забивали первыми 20
5 Не забивали 1
4
15%
7
15%
1-15
3
11%
6
13%
16-30
5
19%
11
24%
31-45
3
11%
5
11%
46-60
5
19%
7
15%
61-75
7
26%
10
22%
76-90
Пропущено
25
23
13 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 19
10 Пропускали первыми 3
16 Не пропускали 15
2
8%
1
4%
1-15
3
12%
0
0%
16-30
8
32%
3
13%
31-45
4
16%
4
17%
46-60
3
12%
5
22%
61-75
5
20%
10
43%
76-90
Результаты последних матчей
АГФ Орхус
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
АГФ Орхус - Норшелланн 1:0 АГФ Орхус - Мидтьюлланн 0:1 Силькеборг - АГФ Орхус 2:2 Норшелланн - АГФ Орхус 2:3
АГФ Орхус - Видовре 1:0 Силькеборг - АГФ Орхус 0:1 АГФ Орхус - Оденсе 1:1 АГФ Орхус - Мидтьюлланн 2:3 Вайле - АГФ Орхус 0:0 АГФ Орхус - Брюне 1:0 АГФ Орхус - Виборг 2:1 Виктория Пльзень - АГФ Орхус 1:1 АГФ Орхус - Копенгаген 1:5 Пушкаш-Академи - АГФ Орхус 3:3 АГФ Орхус - Диошдьёр 3:3 Брондбю - АГФ Орхус 2:1 АГФ Орхус - Брондбю 2:0 Копенгаген - АГФ Орхус 1:2 Норшелланн - АГФ Орхус 0:0 АГФ Орхус - Виборг 2:0
Брондбю
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Брондбю - Силькеборг 1:1 Копенгаген - Брондбю 1:2 Брондбю - Силькеборг 4:1 Виборг - Брондбю 1:2
Брондбю - Вайле 1:1 Оденсе - Брондбю 0:3 Брондбю - Мидтьюлланн 1:0 Брондбю - Хиллерёд 3:3 Брондбю - Гётеборг 1:3 Копенгаген - Брондбю 1:2 Брондбю - Реал Солт-Лейк 2:1 Брондбю - Фредерисия 9:0 Брондбю - Видовре 1:3 Брондбю - АГФ Орхус 2:1 АГФ Орхус - Брондбю 2:0 Брондбю - Видовре 4:0 Люнгбю - Брондбю 3:3 Копенгаген - Брондбю 0:0 Брондбю - АГФ Орхус 1:1 Раннерс - Брондбю 0:1
Результаты матчей
АГФ Орхус
Брондбю
Точный счет
1:0
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
1:1
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 50%
2
4 раза 33%
0
2 раза 17%
1
6 раз 50%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
4
2 раза 17%
Точный счет
1:1
4 раза 33%
0:0
2 раза 17%
0:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
0:3
3 раза 25%
1:2
3 раза 25%
0:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 50%
2
4 раза 33%
0
2 раза 17%
2
4 раза 33%
3
4 раза 33%
1
3 раза 25%
0
1 раз 8%
Точный счет
1:1
6 раз 25%
1:0
3 раза 13%
0:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
1:2
4 раза 17%
0:3
3 раза 13%
1:1
3 раза 13%
0:1
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
Точное количество голов
1
12 раз 50%
2
8 раз 33%
0
4 раза 17%
1
9 раз 38%
2
6 раз 25%
3
6 раз 25%
4
2 раза 8%
0
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
АГФ Орхус
Брондбю
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
48
66
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
111
48
84
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
204
Больше Меньше
231
816
1410
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|25
|16
|6
|3
|48 - 22
|54
|2.
|24
|16
|3
|5
|46 - 26
|51
|3.
|24
|14
|3
|7
|47 - 27
|45
|4.
|24
|12
|7
|5
|40 - 24
|43
|5.
|0:1
|25
|9
|10
|6
|28 - 25
|37
|6.
|24
|8
|5
|11
|31 - 35
|29
Группа вылета
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|8
|2
|2
|24 - 10
|26
|2.
|12
|7
|4
|1
|22 - 10
|25
|3.
|1:0
|12
|7
|3
|2
|24 - 11
|24
|4.
|12
|7
|1
|4
|23 - 11
|22
|5.
|12
|5
|3
|4
|17 - 14
|18
|6.
|0:1
|13
|5
|3
|5
|14 - 16
|18
Группа вылета
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|13
|9
|3
|1
|24 - 11
|30
|2.
|12
|8
|1
|3
|22 - 16
|25
|3.
|12
|7
|2
|3
|24 - 16
|23
|4.
|0:1
|12
|4
|7
|1
|14 - 9
|19
|5.
|12
|5
|3
|4
|18 - 14
|18
|6.
|12
|3
|2
|7
|14 - 21
|11
Группа вылета
|Мидтьюлланн
|Гуэ-Сон Чо
|11 (2)
|Брондбю
|Валлис Николай
|10 (6)
|Силькеборг
|Линд Александр
|10 (2)
|Люнгбю
|Гудьонсен Андри
|10
|АГФ Орхус
|Мортенсен Патрик
|9 (3)
|Вайле
|Альбентоса Рауль
|10
|Видовре
|Геммер Йонас
|9
|АГФ Орхус
|Поульсен Николай
|8
|Оденсе
|Кёлер Свен
|8
|Виборг
|Ибрагим Саид
|1 6