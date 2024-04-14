  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Дания
  4. Суперлига Дании 2023-2024
Тур: 25. Стадион: . Главный судья: Кристофферсен Мадс
АГФ Орхус
1:1
Первый тайм: 9'
Брондбю
0'
0:1
5' Гол
Васс Даниэль
1:1
8' Гол

Ход матча

5'
0:1
Васс Даниэль
(Судзуки Юито)
8'
1:1

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 0 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 2
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 34 Владение мячом, % 66

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
АГФ Орхус
Ничья
Брондбю
5.20
Реклама, fon.bet
3.50
Реклама, fon.bet
3.35
Все Коэффициенты
45
Пикок-Фаррелл
Бэйли
15
Кнудсен
Магнус
27
Акото
Михаэль
3
Кнустер
Матс
11
Линкс
Гифт
19
Каль
Эрик
20
Дуэлунд
Миккель
7
Мадсен
Мадс
Эмиль
23
Tobias
Bach
8
Андерсон
Микаэль
13
Серра
Янни
1
Пенц
Патрик
31
Клейбер
Шон
30
Ванлерберге
Йорди
5
Лауритсен
Расмус
4
Расмуссен
Якоб
22
Радошевич
Йосип
7
Валлис
Николай
10
Васс
Даниэль
14
Менса
Кевин
9
Омойджуфано
Охи
28
Судзуки
Юито
АГФ Орхус
3-4-2-1
Брондбю
3-5-2

История личных встреч

АГФ Орхус
Брондбю

20 матчей

70%
30%
14 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
45%
5%
10 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

85%
30%
17 побед 6 ничьих 0 побед

25 матчей

24%
76%
0 побед 6 ничьих 19 побед

Первый тайм

36%
64%
0 побед 9 ничьих 17 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 5 ничьих 17 побед

45 матчей

31.1%
26.7%
42.2%
14 побед 12 ничьих 19 побед

Первый тайм

22.2%
40%
37.8%
10 побед 18 ничьих 17 побед

Второй тайм

37.8%
24.4%
37.8%
17 побед 11 ничьих 17 побед

История матчей

К
2:1
К
2:0
СД
1:1
СД
0:3
СД
3:3
СД
1:0
СД
2:2
СД
1:0
ТМК
1:2
СД
1:1
СД
1:1
СД
1:2
СД
2:2
СД
1:1
ТМК
2:1
СД
3:1
СД
0:1
СД
0:0
СД
2:1
СД
0:3
СД
2:0
СД
3:2
СД
2:2
СД
2:0
СД
1:0
СД
0:7
СД
2:1
СД
1:1
СД
2:1
СД
1:2
СД
3:0
СД
1:3
СД
3:2
СД
0:3
СД
3:1
СД
5:1
СЛ
0:0
СЛ
1:0
СЛ
1:0
СЛ
1:0
СЛ
1:0
СЛ
2:0
СЛ
2:1
СЛ
1:1
СЛ
2:1

Голы

Всего голов

39
17

Голов в среднем за матч

1.56
0.85

Среднее время на гол

57
105

Всего голов

29
38

Голов в среднем за матч

1.45
1.52

Среднее время на гол

62
59

Всего голов

68
55

Голов в среднем за матч

1.51
1.22

Тотал матчей

2.5
43
Больше 96%
Меньше 4%
2
35
Больше 78%
Меньше 22%
10
25
Больше 56%
Меньше 44%
20
11
Больше 24%
Меньше 76%
34
5
Больше 11%
Меньше 89%
40
3
Больше 7%
Меньше 93%
42
1
Больше 2%
Меньше 98%
44

Среднее время на гол

59
73

Бомбардиры внутри турнира

АГФ Орхус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мортенсен Патрик 9 (3) 0.36
Бех Тобиас 6 0.24
Беихмо Феликс 2 0.08
Поульсен Николай 2 0.08
Тингагер Фредерик 2 0.08
Серра Янни 2 0.08
Андерсон Микаэль 1 (1) 0.04
Кнудсен Магнус 1 0.04
Дуэлунд Миккель 1 0.04
Йенсен-Эббью Йонас 1 0.04
Линкс Гифт 0 0
Frederik Brandhof 0 0
Каль Эрик 0 0
Брондбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Валлис Николай 10 0.4
Омойджуфано Охи 9 (2) 0.36
Квистгарден Матиас 8 0.32
Судзуки Юито 5 0.2
Клейбер Шон 3 0.12
Дивкович Марко 2 0.08
Васс Даниэль 2 (2) 0.08
Радошевич Йосип 2 0.08
Расмуссен Якоб 1 0.04
Греве Матиас 1 0.04
Эвьен Хэкон 1 0.04
Бундгаард Филип 1 (1) 0.04
Ванлерберге Йорди 1 0.04
Алвес Фредерик 1 0.04
Менса Кевин 0 0
Риверос Блас 0 0
Шиембе Кевин 0 0
Noah Nartey 0 0

Карточки

АГФ Орхус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Поульсен Николай 8 0
Каль Эрик 7 0
Frederik Brandhof 3 1
Якоб Андерсен 4 0
Беихмо Феликс 4 0
Андерсон Микаэль 4 0
Кнудсен Магнус 4 0
Линкс Гифт 3 0
Бех Тобиас 3 0
Пикок-Фаррелл Бэйли 1 1
Tobias Anker 1 1
Кристенсен Томас 2 0
Кнустер Матс 2 0
Мадсен Мадс Эмиль 2 0
Мортенсен Патрик 1 0
Хансен Йеспер 1 0
Хенриксен Тобиас 1 0
Уве Реслер 1 0
Брондбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алвес Фредерик 6 0
Васс Даниэль 5 0
Расмуссен Якоб 5 0
Хеггхейм Хенрик 3 1
Квистгарден Матиас 4 0
Омойджуфано Охи 3 0
Радошевич Йосип 3 0
Греве Матиас 3 0
Шиембе Кевин 1 1
Лауритсен Расмус 2 0
Дивкович Марко 2 0
Ванлерберге Йорди 1 0
Пенц Патрик 1 0
Риверос Блас 1 0
Валлис Николай 1 0
Салех Юсеф 1 0
Oscar Schwartau 1 0
Clement Bischoff 1 0

Результаты матчей

АГФ Орхус
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Брондбю
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
42% (5)
58% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

7
6
АГФ Орхус
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
50% (6)
42% (5)
Брондбю
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (6)
42% (5)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
25% (3)
17% (2)

Сухие победы

0
5

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

2
5

Упущенные победы

12
20
АГФ Орхус
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
29% (7)
46% (11)
25% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (4)
46% (11)
38% (9)
Брондбю
55.6%
44.4%
10 побед 8 поражений
Первый тайм
25% (6)
42% (10)
33% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (11)
25% (6)
29% (7)

Сухие победы

4
5

Сухие поражения

5
4

Волевые победы

3
8

Упущенные победы

19
26

Голы по времени матча

Забито

14
23
6 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 9
14 Не забивали 13
2
14%
4
17%
1-15
2
14%
2
9%
16-30
2
14%
5
22%
31-45
1
7%
2
9%
46-60
2
14%
3
13%
61-75
5
36%
7
30%
76-90

Пропущено

15
11
6 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 6
0
0%
1
9%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
4
27%
2
18%
31-45
3
20%
2
18%
46-60
1
7%
2
18%
61-75
5
33%
4
36%
76-90

Забито

13
23
6 В 1-м тайме 13
7 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 11
15 Не забивали 12
2
15%
3
13%
1-15
1
8%
4
17%
16-30
3
23%
6
26%
31-45
2
15%
3
13%
46-60
3
23%
4
17%
61-75
2
15%
3
13%
76-90

Пропущено

10
12
7 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 1
8 Не пропускали 9
2
20%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
4
40%
1
8%
31-45
1
10%
2
17%
46-60
2
20%
3
25%
61-75
0
0%
6
50%
76-90

Забито

27
46
12 В 1-м тайме 24
15 Во 2-м тайме 22
12 Забивали первыми 20
5 Не забивали 1
4
15%
7
15%
1-15
3
11%
6
13%
16-30
5
19%
11
24%
31-45
3
11%
5
11%
46-60
5
19%
7
15%
61-75
7
26%
10
22%
76-90

Пропущено

25
23
13 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 19
10 Пропускали первыми 3
16 Не пропускали 15
2
8%
1
4%
1-15
3
12%
0
0%
16-30
8
32%
3
13%
31-45
4
16%
4
17%
46-60
3
12%
5
22%
61-75
5
20%
10
43%
76-90

Результаты последних матчей

АГФ Орхус
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
АГФ Орхус - Норшелланн 1:0 АГФ Орхус - Мидтьюлланн 0:1 Силькеборг - АГФ Орхус 2:2 Норшелланн - АГФ Орхус 2:3
АГФ Орхус - Видовре 1:0 Силькеборг - АГФ Орхус 0:1 АГФ Орхус - Оденсе 1:1 АГФ Орхус - Мидтьюлланн 2:3 Вайле - АГФ Орхус 0:0 АГФ Орхус - Брюне 1:0 АГФ Орхус - Виборг 2:1 Виктория Пльзень - АГФ Орхус 1:1 АГФ Орхус - Копенгаген 1:5 Пушкаш-Академи - АГФ Орхус 3:3 АГФ Орхус - Диошдьёр 3:3 Брондбю - АГФ Орхус 2:1 АГФ Орхус - Брондбю 2:0 Копенгаген - АГФ Орхус 1:2 Норшелланн - АГФ Орхус 0:0 АГФ Орхус - Виборг 2:0
Брондбю
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Брондбю - Силькеборг 1:1 Копенгаген - Брондбю 1:2 Брондбю - Силькеборг 4:1 Виборг - Брондбю 1:2
Брондбю - Вайле 1:1 Оденсе - Брондбю 0:3 Брондбю - Мидтьюлланн 1:0 Брондбю - Хиллерёд 3:3 Брондбю - Гётеборг 1:3 Копенгаген - Брондбю 1:2 Брондбю - Реал Солт-Лейк 2:1 Брондбю - Фредерисия 9:0 Брондбю - Видовре 1:3 Брондбю - АГФ Орхус 2:1 АГФ Орхус - Брондбю 2:0 Брондбю - Видовре 4:0 Люнгбю - Брондбю 3:3 Копенгаген - Брондбю 0:0 Брондбю - АГФ Орхус 1:1 Раннерс - Брондбю 0:1

Результаты матчей

АГФ Орхус
Брондбю

Точный счет

1:0
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
1:1
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 50%
2
4 раза 33%
0
2 раза 17%
1
6 раз 50%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
4
2 раза 17%

Точный счет

1:1
4 раза 33%
0:0
2 раза 17%
0:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
0:3
3 раза 25%
1:2
3 раза 25%
0:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 50%
2
4 раза 33%
0
2 раза 17%
2
4 раза 33%
3
4 раза 33%
1
3 раза 25%
0
1 раз 8%

Точный счет

1:1
6 раз 25%
1:0
3 раза 13%
0:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
1:2
4 раза 17%
0:3
3 раза 13%
1:1
3 раза 13%
0:1
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
12 раз 50%
2
8 раз 33%
0
4 раза 17%
1
9 раз 38%
2
6 раз 25%
3
6 раз 25%
4
2 раза 8%
0
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

АГФ Орхус
Брондбю

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
4
8
1.5
6
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
11
1
4
8
1.5
8
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
4
0.5
Больше Меньше
23
1
8
16
1.5
14
10

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брондбю
 1:0 25 16 6 3 48 - 22 54
2.
Мидтьюлланн
 24 16 3 5 46 - 26 51
3.
Копенгаген
 24 14 3 7 47 - 27 45
4.
Норшелланн
 24 12 7 5 40 - 24 43
5.
АГФ Орхус
 0:1 25 9 10 6 28 - 25 37
6.
Силькеборг
 24 8 5 11 31 - 35 29

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Раннерс
 25 8 8 9 34 - 41 32
2.
Виборг
 25 8 6 11 31 - 40 30
3.
Оденсе
 25 6 7 12 26 - 36 25
4.
Люнгбю
 25 6 7 12 30 - 46 25
5.
Вайле
 25 5 8 12 22 - 29 23
6.
Видовре
 25 2 6 17 20 - 52 12

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мидтьюлланн
 12 8 2 2 24 - 10 26
2.
Норшелланн
 12 7 4 1 22 - 10 25
3.
Брондбю
 1:0 12 7 3 2 24 - 11 24
4.
Копенгаген
 12 7 1 4 23 - 11 22
5.
Силькеборг
 12 5 3 4 17 - 14 18
6.
АГФ Орхус
 0:1 13 5 3 5 14 - 16 18

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Виборг
 12 6 3 3 20 - 15 21
2.
Люнгбю
 13 4 6 3 20 - 17 18
3.
Раннерс
 12 4 4 4 16 - 18 16
4.
Вайле
 13 3 4 6 13 - 14 13
5.
Оденсе
 13 0 3 10 9 - 26 3
6.
Видовре
 12 0 2 10 9 - 30 2

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брондбю
 1:0 13 9 3 1 24 - 11 30
2.
Мидтьюлланн
 12 8 1 3 22 - 16 25
3.
Копенгаген
 12 7 2 3 24 - 16 23
4.
АГФ Орхус
 0:1 12 4 7 1 14 - 9 19
5.
Норшелланн
 12 5 3 4 18 - 14 18
6.
Силькеборг
 12 3 2 7 14 - 21 11

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Оденсе
 12 6 4 2 17 - 10 22
2.
Раннерс
 13 4 4 5 18 - 23 16
3.
Вайле
 12 2 4 6 9 - 15 10
4.
Видовре
 13 2 4 7 11 - 22 10
5.
Виборг
 13 2 3 8 11 - 25 9
6.
Люнгбю
 12 2 1 9 10 - 29 7

Топ бомбардиров
Мидтьюлланн Гуэ-Сон Чо 11 (2)
Брондбю Валлис Николай 10 (6)
Силькеборг Линд Александр 10 (2)
Люнгбю Гудьонсен Андри 10
АГФ Орхус Мортенсен Патрик 9 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Вайле Альбентоса Рауль 10
Видовре Геммер Йонас 9
АГФ Орхус Поульсен Николай 8
Оденсе Кёлер Свен 8
Виборг Ибрагим Саид 1 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 8'
    ГОООООЛ АГФ Орхус забивает
  • 8'
    АГФ Орхус начинает контратаку
  • 8'
    Tobias Bach выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 8'
    Брондбю совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 8'
    Кнустер Матс ослабляет давление, выбив мяч.
  • 8'
    Хорошую попытку сделал Васс Даниэль. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 8'
    Валлис Николай создает голевую возможность для своего партнера по команде.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 2'
      Брондбю идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 2'
      Брондбю контролирует мяч.
    • 1'
      Сильный ветер сегодня будет мешать командам.
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Брондбю начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Ceres Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Лучшие коэффициенты
    АГФ Орхус
    Ничья
    Брондбю
    5.20
    Реклама, fon.bet
    3.50
    Реклама, fon.bet
    3.35
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч АГФ Орхус 1:1 Брондбю онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    АГФ Орхус
    Брондбю
    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный