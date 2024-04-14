Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Первый тайм

48' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

48' АГФ Орхус совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Пикок-Фаррелл Бэйли взял и забрал мяч на выходе

46' Брондбю совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

46' АГФ Орхус совершает вбрасывание на половине поля противника

45' АГФ Орхус совершает вбрасывание на своей половине поля

44' АГФ Орхус совершает вбрасывание на половине поля противника

43' Валлис Николай оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

43' Клейбер Шон создает голевую возможность для своего партнера по команде.

42' Брондбю идет вперед с потенциально опасной атакой.

41' Радошевич Йосип выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

41' Пикок-Фаррелл Бэйли взял и забрал мяч на выходе

40' Брондбю идет вперед с потенциально опасной атакой.

40' Матч возобновится спорным мячом

39' Васс Даниэль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

39' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

39' Кнудсен Магнус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

38' АГФ Орхус совершает вбрасывание на своей половине поля

37' Матч возобновлен

37' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

36' Удар от ворот произведет Брондбю

36' Линкс Гифт навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

34' Дуэлунд Миккель навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

33' АГФ Орхус идет вперед с потенциально опасной атакой.

33' Пикок-Фаррелл Бэйли взял и забрал мяч на выходе

33' Брондбю идет вперед с потенциально опасной атакой.

32' Матч возобновлен

31' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

31' Линкс Гифт выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

31' Валлис Николай выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

30' Радошевич Йосип из команды Брондбю своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

30' Брондбю идет вперед с потенциально опасной атакой.

28' Ванлерберге Йорди выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

28' Андерсон Микаэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

27' Удар от ворот произведет Брондбю

26' Брондбю совершает вбрасывание на половине поля противника

26' Менса Кевин из команды Брондбю своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

26' Брондбю идет вперед с потенциально опасной атакой.

26' АГФ Орхус совершает вбрасывание на своей половине поля

25' Удар от ворот произведет Брондбю

23' Васс Даниэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' Удар от ворот произведет Брондбю

21' Клейбер Шон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

20' АГФ Орхус совершает вбрасывание на половине поля противника

17' Лауритсен Расмус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Акото Михаэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' Дуэлунд Миккель выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' Брондбю идет вперед с потенциально опасной атакой.

13' Брондбю совершает вбрасывание на половине поля противника

13' Судзуки Юито навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

12' Брондбю совершает вбрасывание на своей половине поля

10' Брондбю совершает вбрасывание на своей половине поля

8' Г О О О О Л - Кнудсен Магнус забивает с правой ноги!

8' Tobias Bach выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Брондбю совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Хорошую попытку сделал Васс Даниэль . Удар в створ, но вратарь начеку

8' Судзуки Юито создает голевую возможность для своего партнера по команде.

4' Ванлерберге Йорди выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' АГФ Орхус совершает вбрасывание на половине поля противника

4' Лауритсен Расмус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Хорошую попытку сделал Tobias Bach . Удар в створ, но вратарь начеку

3' АГФ Орхус идет вперед с потенциально опасной атакой.

2' Брондбю идет вперед с потенциально опасной атакой.

1' Сильный ветер сегодня будет мешать командам.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Брондбю начинает с центра поля