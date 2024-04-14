Тур: 25. Стадион: Ceres Park. Главный судья: Кристофферсен Мадс
0'
0:1
5' ГолВасс Даниэль
1:1
8' ГолКнудсен Магнус
1:2
55' ГолКлейбер Шон
74' Желтая карточкаЛауритсен Расмус
2:2
90' ГолМортенсен Патрик
90'+7
Ход матча
5'
0:1
8'
1:1
55'
1:2
74'
90'
2:2
Статистика матча
-
2 Голы 2
-
1 Удары по воротам 2
-
5 Удары в створ 3
-
2 Угловые 6
-
0 Офсайды 1
-
6 Нарушения правил 16
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
380 Количество передач 507
-
44 Владение мячом, % 56
Владение мячом
19
Каль
Эрик
11
Линкс
Гифт
23
Tobias
Bach
13
Серра
Янни
31
Клейбер
Шон
14
Менса
Кевин
10
Васс
Даниэль
28
Судзуки
Юито
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Каль ЭрикЗащитник
-
11 Линкс ГифтЗащитник
-
23 Tobias BachЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Серра ЯнниНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
21 Бьюр ПетерПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
31 Бех ТобиасНападающий
-
-
-
33 Luka Callo
-
Главный тренер: Уве Рослер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
31 Клейбер ШонЗащитник
-
14 Менса КевинЗащитник
-
10 Васс ДаниэльПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Судзуки ЮитоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
18 Шиембе КевинЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
35 Noah Nartey
-
-
Главный тренер: Jesper Soerensen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
АГФ Орхус
Брондбю
20 матчей
70%
30%
14 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
45%
5%
10 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
85%
30%
17 побед 6 ничьих 0 побед
25 матчей
24%
76%
0 побед 6 ничьих 19 побед
Первый тайм
36%
64%
0 побед 9 ничьих 17 побед
Второй тайм
20%
80%
0 побед 5 ничьих 17 побед
45 матчей
31.1%
26.7%
42.2%
14 побед 12 ничьих 19 побед
Первый тайм
22.2%
40%
37.8%
10 побед 18 ничьих 17 побед
Второй тайм
37.8%
24.4%
37.8%
17 побед 11 ничьих 17 побед
История матчей
Голы
Всего голов
39
17
Голов в среднем за матч
1.56
0.85
Среднее время на гол
57
105
Всего голов
29
38
Голов в среднем за матч
1.45
1.52
Среднее время на гол
62
59
Всего голов
68
55
Голов в среднем за матч
1.51
1.22
Тотал матчей
2.5
43
Больше 96%
Меньше 4%
2
35
Больше 78%
Меньше 22%
10
25
Больше 56%
Меньше 44%
20
11
Больше 24%
Меньше 76%
34
5
Больше 11%
Меньше 89%
40
3
Больше 7%
Меньше 93%
42
1
Больше 2%
Меньше 98%
44
Среднее время на гол
59
73
Бомбардиры внутри турнира
АГФ Орхус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мортенсен Патрик
|10 (3)
|0.4
|Бех Тобиас
|6
|0.24
|Беихмо Феликс
|2
|0.08
|Серра Янни
|2
|0.08
|Кнудсен Магнус
|2
|0.08
|Поульсен Николай
|2
|0.08
|Тингагер Фредерик
|2
|0.08
|Андерсон Микаэль
|1 (1)
|0.04
|Дуэлунд Миккель
|1
|0.04
|Йенсен-Эббью Йонас
|1
|0.04
|Линкс Гифт
|0
|0
|Frederik Brandhof
|0
|0
|Каль Эрик
|0
|0
Брондбю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Валлис Николай
|10
|0.4
|Омойджуфано Охи
|9 (2)
|0.36
|Квистгарден Матиас
|8
|0.32
|Судзуки Юито
|5
|0.2
|Клейбер Шон
|4
|0.16
|Васс Даниэль
|3 (2)
|0.12
|Дивкович Марко
|2
|0.08
|Радошевич Йосип
|2
|0.08
|Расмуссен Якоб
|1
|0.04
|Греве Матиас
|1
|0.04
|Эвьен Хэкон
|1
|0.04
|Бундгаард Филип
|1 (1)
|0.04
|Ванлерберге Йорди
|1
|0.04
|Алвес Фредерик
|1
|0.04
|Менса Кевин
|0
|0
|Риверос Блас
|0
|0
|Шиембе Кевин
|0
|0
|Noah Nartey
|0
|0
Карточки
АГФ Орхус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Поульсен Николай
|8
|0
|Каль Эрик
|7
|0
|Frederik Brandhof
|3
|1
|Якоб Андерсен
|4
|0
|Беихмо Феликс
|4
|0
|Андерсон Микаэль
|4
|0
|Кнудсен Магнус
|4
|0
|Линкс Гифт
|3
|0
|Бех Тобиас
|3
|0
|Пикок-Фаррелл Бэйли
|1
|1
|Tobias Anker
|1
|1
|Кристенсен Томас
|2
|0
|Кнустер Матс
|2
|0
|Мадсен Мадс Эмиль
|2
|0
|Мортенсен Патрик
|1
|0
|Хансен Йеспер
|1
|0
|Хенриксен Тобиас
|1
|0
|Уве Реслер
|1
|0
Брондбю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Алвес Фредерик
|6
|0
|Васс Даниэль
|5
|0
|Расмуссен Якоб
|5
|0
|Хеггхейм Хенрик
|3
|1
|Квистгарден Матиас
|4
|0
|Омойджуфано Охи
|3
|0
|Радошевич Йосип
|3
|0
|Греве Матиас
|3
|0
|Лауритсен Расмус
|3
|0
|Шиембе Кевин
|1
|1
|Дивкович Марко
|2
|0
|Ванлерберге Йорди
|1
|0
|Пенц Патрик
|1
|0
|Риверос Блас
|1
|0
|Валлис Николай
|1
|0
|Салех Юсеф
|1
|0
|Oscar Schwartau
|1
|0
|Clement Bischoff
|1
|0
Результаты матчей
АГФ Орхус
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
23% (3)
62% (8)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Брондбю
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
42% (5)
58% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
1
3
Упущенные победы
9
8
АГФ Орхус
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
50% (6)
42% (5)
Брондбю
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
46% (6)
46% (6)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
31% (4)
15% (2)
Сухие победы
0
5
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
2
5
Упущенные победы
12
20
АГФ Орхус
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
28% (7)
48% (12)
24% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (4)
48% (12)
36% (9)
Брондбю
55.6%
44.4%
10 побед 8 поражений
Первый тайм
24% (6)
44% (11)
32% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (11)
28% (7)
28% (7)
Сухие победы
4
5
Сухие поражения
5
4
Волевые победы
3
8
Упущенные победы
21
28
Голы по времени матча
Забито
16
25
7 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 10
14 Не забивали 13
3
19%
5
20%
1-15
2
13%
2
8%
16-30
2
13%
5
20%
31-45
1
6%
3
12%
46-60
2
13%
3
12%
61-75
6
38%
7
28%
76-90
Пропущено
17
13
7 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 7
1
6%
2
15%
1-15
2
12%
0
0%
16-30
4
24%
2
15%
31-45
4
24%
2
15%
46-60
1
6%
2
15%
61-75
5
29%
29%
5
38%
76-90
Забито
13
23
6 В 1-м тайме 13
7 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 11
16 Не забивали 13
2
15%
3
13%
1-15
1
8%
4
17%
16-30
3
23%
6
26%
31-45
2
15%
3
13%
46-60
3
23%
4
17%
61-75
2
15%
3
13%
76-90
Пропущено
10
12
7 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 1
8 Не пропускали 9
2
20%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
4
40%
1
8%
31-45
1
10%
2
17%
46-60
2
20%
3
25%
61-75
0
0%
6
50%
76-90
Забито
29
48
13 В 1-м тайме 25
16 Во 2-м тайме 23
12 Забивали первыми 21
5 Не забивали 1
5
17%
8
17%
1-15
3
10%
6
13%
16-30
5
17%
11
23%
31-45
3
10%
6
13%
46-60
5
17%
7
15%
61-75
8
28%
10
21%
76-90
Пропущено
27
25
14 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 20
11 Пропускали первыми 3
17 Не пропускали 16
3
11%
2
8%
1-15
3
11%
0
0%
16-30
8
30%
30%
3
12%
31-45
5
19%
4
16%
46-60
3
11%
5
20%
61-75
5
19%
11
44%
76-90
Результаты последних матчей
АГФ Орхус
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
АГФ Орхус - Норшелланн 1:0 АГФ Орхус - Мидтьюлланн 0:1 Силькеборг - АГФ Орхус 2:2 Норшелланн - АГФ Орхус 2:3
АГФ Орхус - Видовре 1:0 Силькеборг - АГФ Орхус 0:1 АГФ Орхус - Оденсе 1:1 АГФ Орхус - Мидтьюлланн 2:3 Вайле - АГФ Орхус 0:0 АГФ Орхус - Брюне 1:0 АГФ Орхус - Виборг 2:1 Виктория Пльзень - АГФ Орхус 1:1 АГФ Орхус - Копенгаген 1:5 Пушкаш-Академи - АГФ Орхус 3:3 АГФ Орхус - Диошдьёр 3:3 Брондбю - АГФ Орхус 2:1 АГФ Орхус - Брондбю 2:0 Копенгаген - АГФ Орхус 1:2 Норшелланн - АГФ Орхус 0:0 АГФ Орхус - Виборг 2:0
Брондбю
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Брондбю - Силькеборг 1:1 Копенгаген - Брондбю 1:2 Брондбю - Силькеборг 4:1 Виборг - Брондбю 1:2
Брондбю - Вайле 1:1 Оденсе - Брондбю 0:3 Брондбю - Мидтьюлланн 1:0 Брондбю - Хиллерёд 3:3 Брондбю - Гётеборг 1:3 Копенгаген - Брондбю 1:2 Брондбю - Реал Солт-Лейк 2:1 Брондбю - Фредерисия 9:0 Брондбю - Видовре 1:3 Брондбю - АГФ Орхус 2:1 АГФ Орхус - Брондбю 2:0 Брондбю - Видовре 4:0 Люнгбю - Брондбю 3:3 Копенгаген - Брондбю 0:0 Брондбю - АГФ Орхус 1:1 Раннерс - Брондбю 0:1
Результаты матчей
АГФ Орхус
Брондбю
Точный счет
1:0
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
1:1
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 46%
2
5 раз 38%
0
2 раза 15%
1
6 раз 50%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
4
2 раза 17%
Точный счет
1:1
4 раза 33%
0:0
2 раза 17%
0:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
0:3
3 раза 23%
1:2
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 50%
2
4 раза 33%
0
2 раза 17%
2
5 раз 38%
3
4 раза 31%
1
3 раза 23%
0
1 раз 8%
Точный счет
1:1
6 раз 24%
1:0
3 раза 12%
2:2
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
1:2
4 раза 16%
0:3
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
Точное количество голов
1
12 раз 48%
2
9 раз 36%
0
4 раза 16%
1
9 раз 36%
2
7 раз 28%
3
6 раз 24%
4
2 раза 8%
0
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
АГФ Орхус
Брондбю
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
58
66
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
121
48
94
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
214
Больше Меньше
241
916
1510
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1
|25
|17
|3
|5
|48 - 27
|54
|2.
|25
|15
|7
|3
|49 - 24
|52
|3.
|1:2
|25
|14
|3
|8
|48 - 29
|45
|4.
|24
|12
|7
|5
|40 - 24
|43
|5.
|25
|9
|11
|5
|30 - 26
|38
|6.
|24
|8
|5
|11
|31 - 35
|29
Группа вылета
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1
|13
|9
|2
|2
|26 - 11
|29
|2.
|12
|7
|4
|1
|22 - 10
|25
|3.
|12
|7
|3
|2
|24 - 11
|24
|4.
|1:2
|12
|7
|1
|4
|23 - 11
|22
|5.
|13
|5
|4
|4
|16 - 17
|19
|6.
|12
|5
|3
|4
|17 - 14
|18
Группа вылета
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|8
|4
|1
|25 - 13
|28
|2.
|2:1
|12
|8
|1
|3
|22 - 16
|25
|3.
|1:2
|13
|7
|2
|4
|25 - 18
|23
|4.
|12
|4
|7
|1
|14 - 9
|19
|5.
|12
|5
|3
|4
|18 - 14
|18
|6.
|12
|3
|2
|7
|14 - 21
|11
Группа вылета
|Мидтьюлланн
|Гуэ-Сон Чо
|11 (2)
|Брондбю
|Валлис Николай
|10 (6)
|АГФ Орхус
|Мортенсен Патрик
|10 (3)
|Силькеборг
|Линд Александр
|10 (2)
|Люнгбю
|Гудьонсен Андри
|10
|Вайле
|Альбентоса Рауль
|10
|Видовре
|Геммер Йонас
|9
|АГФ Орхус
|Поульсен Николай
|8
|Оденсе
|Кёлер Свен
|8
|Виборг
|Ибрагим Саид
|1 6