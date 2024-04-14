  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Дания
  4. Суперлига Дании 2023-2024
Тур: 25. Стадион: . Главный судья: Кристофферсен Мадс
АГФ Орхус
2:2
Конец матча
Брондбю
0'
0:1
5' Гол
Васс Даниэль
1:1
8' Гол
Кнудсен Магнус
1:2
55' Гол
Клейбер Шон
74' Желтая карточка
Лауритсен Расмус
2:2
90' Гол
Мортенсен Патрик
90'+7

Ход матча

5'
0:1
Васс Даниэль
(Судзуки Юито)
8'
Кнудсен Магнус
(Серра Янни)
1:1
53'
Мортенсен Патрик
Серра Янни
 
53'
Бех Тобиас
Дуэлунд Миккель
 
55'
1:2
Клейбер Шон
(Судзуки Юито)
65'
 
Греве Матиас
Радошевич Йосип
66'
 
Noah Nartey
Судзуки Юито
74'
 
Лауритсен Расмус
78'
Бек Юлиус Эскелунд
Кнудсен Магнус
 
78'
Бьюр Петер
Tobias Bach
 
79'
 
Clement Bischoff
Менса Кевин
85'
Luka Callo
Кнустер Матс
 
87'
 
Бундгаард Филип
Валлис Николай
90'
Мортенсен Патрик
(Линкс Гифт)
2:2

Статистика матча

  • 2 Голы 2
  • 1 Удары по воротам 2
  • 5 Удары в створ 3
  • 2 Угловые 6
  • 0 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 16
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 380 Количество передач 507
  • 44 Владение мячом, % 56

Владение мячом

45
Пикок-Фаррелл
Бэйли
27
Акото
Михаэль
3
Кнустер
Матс
19
Каль
Эрик
11
Линкс
Гифт
23
Tobias
Bach
15
Кнудсен
Магнус
7
Мадсен
Мадс
Эмиль
20
Дуэлунд
Миккель
8
Андерсон
Микаэль
13
Серра
Янни
1
Пенц
Патрик
30
Ванлерберге
Йорди
5
Лауритсен
Расмус
4
Расмуссен
Якоб
31
Клейбер
Шон
14
Менса
Кевин
10
Васс
Даниэль
22
Радошевич
Йосип
28
Судзуки
Юито
7
Валлис
Николай
9
Омойджуфано
Охи
АГФ Орхус
3-4-2-1
Брондбю
3-4-2-1

История личных встреч

АГФ Орхус
Брондбю

20 матчей

70%
30%
14 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
45%
5%
10 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

85%
30%
17 побед 6 ничьих 0 побед

25 матчей

24%
76%
0 побед 6 ничьих 19 побед

Первый тайм

36%
64%
0 побед 9 ничьих 17 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 5 ничьих 17 побед

45 матчей

31.1%
26.7%
42.2%
14 побед 12 ничьих 19 побед

Первый тайм

22.2%
40%
37.8%
10 побед 18 ничьих 17 побед

Второй тайм

37.8%
24.4%
37.8%
17 побед 11 ничьих 17 побед

История матчей

К
2:1
К
2:0
СД
1:1
СД
0:3
СД
3:3
СД
1:0
СД
2:2
СД
1:0
ТМК
1:2
СД
1:1
СД
1:1
СД
1:2
СД
2:2
СД
1:1
ТМК
2:1
СД
3:1
СД
0:1
СД
0:0
СД
2:1
СД
0:3
СД
2:0
СД
3:2
СД
2:2
СД
2:0
СД
1:0
СД
0:7
СД
2:1
СД
1:1
СД
2:1
СД
1:2
СД
3:0
СД
1:3
СД
3:2
СД
0:3
СД
3:1
СД
5:1
СЛ
0:0
СЛ
1:0
СЛ
1:0
СЛ
1:0
СЛ
1:0
СЛ
2:0
СЛ
2:1
СЛ
1:1
СЛ
2:1

Голы

Всего голов

39
17

Голов в среднем за матч

1.56
0.85

Среднее время на гол

57
105

Всего голов

29
38

Голов в среднем за матч

1.45
1.52

Среднее время на гол

62
59

Всего голов

68
55

Голов в среднем за матч

1.51
1.22

Тотал матчей

2.5
43
Больше 96%
Меньше 4%
2
35
Больше 78%
Меньше 22%
10
25
Больше 56%
Меньше 44%
20
11
Больше 24%
Меньше 76%
34
5
Больше 11%
Меньше 89%
40
3
Больше 7%
Меньше 93%
42
1
Больше 2%
Меньше 98%
44

Среднее время на гол

59
73

Бомбардиры внутри турнира

АГФ Орхус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мортенсен Патрик 10 (3) 0.4
Бех Тобиас 6 0.24
Беихмо Феликс 2 0.08
Серра Янни 2 0.08
Кнудсен Магнус 2 0.08
Поульсен Николай 2 0.08
Тингагер Фредерик 2 0.08
Андерсон Микаэль 1 (1) 0.04
Дуэлунд Миккель 1 0.04
Йенсен-Эббью Йонас 1 0.04
Линкс Гифт 0 0
Frederik Brandhof 0 0
Каль Эрик 0 0
Брондбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Валлис Николай 10 0.4
Омойджуфано Охи 9 (2) 0.36
Квистгарден Матиас 8 0.32
Судзуки Юито 5 0.2
Клейбер Шон 4 0.16
Васс Даниэль 3 (2) 0.12
Дивкович Марко 2 0.08
Радошевич Йосип 2 0.08
Расмуссен Якоб 1 0.04
Греве Матиас 1 0.04
Эвьен Хэкон 1 0.04
Бундгаард Филип 1 (1) 0.04
Ванлерберге Йорди 1 0.04
Алвес Фредерик 1 0.04
Менса Кевин 0 0
Риверос Блас 0 0
Шиембе Кевин 0 0
Noah Nartey 0 0

Карточки

АГФ Орхус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Поульсен Николай 8 0
Каль Эрик 7 0
Frederik Brandhof 3 1
Якоб Андерсен 4 0
Беихмо Феликс 4 0
Андерсон Микаэль 4 0
Кнудсен Магнус 4 0
Линкс Гифт 3 0
Бех Тобиас 3 0
Пикок-Фаррелл Бэйли 1 1
Tobias Anker 1 1
Кристенсен Томас 2 0
Кнустер Матс 2 0
Мадсен Мадс Эмиль 2 0
Мортенсен Патрик 1 0
Хансен Йеспер 1 0
Хенриксен Тобиас 1 0
Уве Реслер 1 0
Брондбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алвес Фредерик 6 0
Васс Даниэль 5 0
Расмуссен Якоб 5 0
Хеггхейм Хенрик 3 1
Квистгарден Матиас 4 0
Омойджуфано Охи 3 0
Радошевич Йосип 3 0
Греве Матиас 3 0
Лауритсен Расмус 3 0
Шиембе Кевин 1 1
Дивкович Марко 2 0
Ванлерберге Йорди 1 0
Пенц Патрик 1 0
Риверос Блас 1 0
Валлис Николай 1 0
Салех Юсеф 1 0
Oscar Schwartau 1 0
Clement Bischoff 1 0

Результаты матчей

АГФ Орхус
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
23% (3)
62% (8)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Брондбю
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
42% (5)
58% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

9
8
АГФ Орхус
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
50% (6)
42% (5)
Брондбю
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
46% (6)
46% (6)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
31% (4)
15% (2)

Сухие победы

0
5

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

2
5

Упущенные победы

12
20
АГФ Орхус
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
28% (7)
48% (12)
24% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (4)
48% (12)
36% (9)
Брондбю
55.6%
44.4%
10 побед 8 поражений
Первый тайм
24% (6)
44% (11)
32% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (11)
28% (7)
28% (7)

Сухие победы

4
5

Сухие поражения

5
4

Волевые победы

3
8

Упущенные победы

21
28

Голы по времени матча

Забито

16
25
7 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 10
14 Не забивали 13
3
19%
5
20%
1-15
2
13%
2
8%
16-30
2
13%
5
20%
31-45
1
6%
3
12%
46-60
2
13%
3
12%
61-75
6
38%
7
28%
76-90

Пропущено

17
13
7 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 7
1
6%
2
15%
1-15
2
12%
0
0%
16-30
4
24%
2
15%
31-45
4
24%
2
15%
46-60
1
6%
2
15%
61-75
5
29%
29%
5
38%
76-90

Забито

13
23
6 В 1-м тайме 13
7 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 11
16 Не забивали 13
2
15%
3
13%
1-15
1
8%
4
17%
16-30
3
23%
6
26%
31-45
2
15%
3
13%
46-60
3
23%
4
17%
61-75
2
15%
3
13%
76-90

Пропущено

10
12
7 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 1
8 Не пропускали 9
2
20%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
4
40%
1
8%
31-45
1
10%
2
17%
46-60
2
20%
3
25%
61-75
0
0%
6
50%
76-90

Забито

29
48
13 В 1-м тайме 25
16 Во 2-м тайме 23
12 Забивали первыми 21
5 Не забивали 1
5
17%
8
17%
1-15
3
10%
6
13%
16-30
5
17%
11
23%
31-45
3
10%
6
13%
46-60
5
17%
7
15%
61-75
8
28%
10
21%
76-90

Пропущено

27
25
14 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 20
11 Пропускали первыми 3
17 Не пропускали 16
3
11%
2
8%
1-15
3
11%
0
0%
16-30
8
30%
30%
3
12%
31-45
5
19%
4
16%
46-60
3
11%
5
20%
61-75
5
19%
11
44%
76-90

Результаты последних матчей

АГФ Орхус
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
АГФ Орхус - Норшелланн 1:0 АГФ Орхус - Мидтьюлланн 0:1 Силькеборг - АГФ Орхус 2:2 Норшелланн - АГФ Орхус 2:3
АГФ Орхус - Видовре 1:0 Силькеборг - АГФ Орхус 0:1 АГФ Орхус - Оденсе 1:1 АГФ Орхус - Мидтьюлланн 2:3 Вайле - АГФ Орхус 0:0 АГФ Орхус - Брюне 1:0 АГФ Орхус - Виборг 2:1 Виктория Пльзень - АГФ Орхус 1:1 АГФ Орхус - Копенгаген 1:5 Пушкаш-Академи - АГФ Орхус 3:3 АГФ Орхус - Диошдьёр 3:3 Брондбю - АГФ Орхус 2:1 АГФ Орхус - Брондбю 2:0 Копенгаген - АГФ Орхус 1:2 Норшелланн - АГФ Орхус 0:0 АГФ Орхус - Виборг 2:0
Брондбю
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Брондбю - Силькеборг 1:1 Копенгаген - Брондбю 1:2 Брондбю - Силькеборг 4:1 Виборг - Брондбю 1:2
Брондбю - Вайле 1:1 Оденсе - Брондбю 0:3 Брондбю - Мидтьюлланн 1:0 Брондбю - Хиллерёд 3:3 Брондбю - Гётеборг 1:3 Копенгаген - Брондбю 1:2 Брондбю - Реал Солт-Лейк 2:1 Брондбю - Фредерисия 9:0 Брондбю - Видовре 1:3 Брондбю - АГФ Орхус 2:1 АГФ Орхус - Брондбю 2:0 Брондбю - Видовре 4:0 Люнгбю - Брондбю 3:3 Копенгаген - Брондбю 0:0 Брондбю - АГФ Орхус 1:1 Раннерс - Брондбю 0:1

Результаты матчей

АГФ Орхус
Брондбю

Точный счет

1:0
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
1:1
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 46%
2
5 раз 38%
0
2 раза 15%
1
6 раз 50%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
4
2 раза 17%

Точный счет

1:1
4 раза 33%
0:0
2 раза 17%
0:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
0:3
3 раза 23%
1:2
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 50%
2
4 раза 33%
0
2 раза 17%
2
5 раз 38%
3
4 раза 31%
1
3 раза 23%
0
1 раз 8%

Точный счет

1:1
6 раз 24%
1:0
3 раза 12%
2:2
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
1:2
4 раза 16%
0:3
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
12 раз 48%
2
9 раз 36%
0
4 раза 16%
1
9 раз 36%
2
7 раз 28%
3
6 раз 24%
4
2 раза 8%
0
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

АГФ Орхус
Брондбю

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
5
8
1.5
6
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
12
1
4
8
1.5
9
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
4
0.5
Больше Меньше
24
1
9
16
1.5
15
10

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мидтьюлланн
 2:1 25 17 3 5 48 - 27 54
2.
Брондбю
 25 15 7 3 49 - 24 52
3.
Копенгаген
 1:2 25 14 3 8 48 - 29 45
4.
Норшелланн
 24 12 7 5 40 - 24 43
5.
АГФ Орхус
 25 9 11 5 30 - 26 38
6.
Силькеборг
 24 8 5 11 31 - 35 29

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Раннерс
 25 8 8 9 34 - 41 32
2.
Виборг
 25 8 6 11 31 - 40 30
3.
Оденсе
 25 6 7 12 26 - 36 25
4.
Люнгбю
 25 6 7 12 30 - 46 25
5.
Вайле
 25 5 8 12 22 - 29 23
6.
Видовре
 25 2 6 17 20 - 52 12

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мидтьюлланн
 2:1 13 9 2 2 26 - 11 29
2.
Норшелланн
 12 7 4 1 22 - 10 25
3.
Брондбю
 12 7 3 2 24 - 11 24
4.
Копенгаген
 1:2 12 7 1 4 23 - 11 22
5.
АГФ Орхус
 13 5 4 4 16 - 17 19
6.
Силькеборг
 12 5 3 4 17 - 14 18

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Виборг
 12 6 3 3 20 - 15 21
2.
Люнгбю
 13 4 6 3 20 - 17 18
3.
Раннерс
 12 4 4 4 16 - 18 16
4.
Вайле
 13 3 4 6 13 - 14 13
5.
Оденсе
 13 0 3 10 9 - 26 3
6.
Видовре
 12 0 2 10 9 - 30 2

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брондбю
 13 8 4 1 25 - 13 28
2.
Мидтьюлланн
 2:1 12 8 1 3 22 - 16 25
3.
Копенгаген
 1:2 13 7 2 4 25 - 18 23
4.
АГФ Орхус
 12 4 7 1 14 - 9 19
5.
Норшелланн
 12 5 3 4 18 - 14 18
6.
Силькеборг
 12 3 2 7 14 - 21 11

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Оденсе
 12 6 4 2 17 - 10 22
2.
Раннерс
 13 4 4 5 18 - 23 16
3.
Вайле
 12 2 4 6 9 - 15 10
4.
Видовре
 13 2 4 7 11 - 22 10
5.
Виборг
 13 2 3 8 11 - 25 9
6.
Люнгбю
 12 2 1 9 10 - 29 7

Топ бомбардиров
Мидтьюлланн Гуэ-Сон Чо 11 (2)
Брондбю Валлис Николай 10 (6)
АГФ Орхус Мортенсен Патрик 10 (3)
Силькеборг Линд Александр 10 (2)
Люнгбю Гудьонсен Андри 10
Весь список

Топ нарушителей
Вайле Альбентоса Рауль 10
Видовре Геммер Йонас 9
АГФ Орхус Поульсен Николай 8
Оденсе Кёлер Свен 8
Виборг Ибрагим Саид 1 6
Весь список
  • Второй тайм
  • 97'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 97'
    Контроль мяча: АГФ Орхус: 44%, Брондбю: 56%.
  • 97'
    Брондбю идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 97'
    Удар от ворот произведет АГФ Орхус
  • 96'
    Бьюр Петер ослабляет давление, выбив мяч.
  • 96'
    Брондбю идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 95'
    Тобиас Бех наказан за толчок Расмуссен Якоб
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    Где смотреть матч АГФ Орхус 2:2 Брондбю онлайн

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