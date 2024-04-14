Тур: 24. Стадион: Центральный городской стадион.
0:0
Первый тайм: 44'
Ход матча
13
Лукас
Тэйлор
59
Козак
Артём
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Лукас ТэйлорЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
59 Козак АртёмПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
71 Бойко ДенисВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Петряк ИванПолузащитник
-
14 Фортюн ЯссинПолузащитник
-
-
-
31 Denys Ndukve
-
Главный тренер: Sergiy Shyshchenko
- Основной состав
-
23 Фесюн КириллВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
69 Ильин ОлегПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 РангелНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
20 Мисак РоманВратарь
- Защитник
-
14 Милько ВадимПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Вишняк Ярослав
История личных встреч
Полесье
Колос Ковалёвка
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
3
0
Среднее время на гол
30
0
Всего голов
0
3
Голов в среднем за матч
0
3
Среднее время на гол
0
30
Всего голов
3
3
Голов в среднем за матч
1.5
1.5
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
60
60
Бомбардиры внутри турнира
Полесье
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Козак Артём
|4 (1)
|0.17
|Макуана Бени
|4
|0.17
|Будковский Филипп
|4
|0.17
|Кушниренко Богдан
|3 (1)
|0.13
|Крушиньский Борис
|2
|0.08
|Мустафаев Эмиль
|2
|0.08
|Грицук Василий
|2 (2)
|0.08
|Шастал Дмитрий
|2
|0.08
|Эрнандес Луйфер
|2
|0.08
|Arielson
|1
|0.04
|Назаренко Александр
|1
|0.04
|Лукас Тэйлор
|1
|0.04
|Artem Smolyakov
|1
|0.04
|Янаков Денис
|1 (1)
|0.04
|Танковский Вячеслав
|0
|0
|Таллиш Энрике
|0
|0
|Чоботенко Сергей
|0
|0
|Кравченко Никита
|0
|0
Колос Ковалёвка
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Цуриков Андрей
|3
|0.13
|Милько Вадим
|2 (1)
|0.09
|Лучкевич Валерий
|2
|0.09
|Ореховский Павел
|1 (1)
|0.04
|Бурда Никита
|1
|0.04
|Рангел
|1
|0.04
|Безбородько Денис
|1
|0.04
|Ильин Олег
|1
|0.04
|Паулаускас Гитис
|1
|0.04
|Салабай Антон
|1
|0.04
|Vladyslav Veleten
|1
|0.04
|Тотовицкий Андрей
|0
|0
|Богданов Андрей
|0
|0
|Золотов Николай
|0
|0
|Черноморец Александр
|0
|0
Карточки
Полесье
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Танковский Вячеслав
|8
|1
|Лукас Тэйлор
|5
|1
|Кушниренко Богдан
|3
|2
|Artem Smolyakov
|5
|0
|Будковский Филипп
|4
|0
|Шаповал Владислав
|2
|1
|Михайличенко Богдан
|3
|0
|Кравченко Никита
|3
|0
|Крушиньский Борис
|3
|0
|Морозко Евгений
|1
|1
|Бойко Денис
|2
|0
|Шабанов Артём
|2
|0
|Грицук Василий
|2
|0
|Козак Артём
|2
|0
|Назаренко Александр
|2
|0
|Макуана Бени
|2
|0
|Arielson
|2
|0
|Гитченко Андрей
|0
|1
|Чоботенко Сергей
|0
|1
|Огиря Владислав
|1
|0
|Петряк Иван
|1
|0
|Таллиш Энрике
|1
|0
|Шастал Дмитрий
|1
|0
|Фортюн Яссин
|1
|0
|Мустафаев Эмиль
|1
|0
|Denys Ndukve
|1
|0
Колос Ковалёвка
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Богданов Андрей
|7
|0
|Бурда Никита
|7
|0
|Золотов Николай
|3
|1
|Черноморец Александр
|4
|0
|Бондаренко Валерий
|4
|0
|Демченко Александр
|4
|0
|Рангел
|3
|0
|Цуриков Андрей
|2
|0
|Мякушко Сергей
|2
|0
|Лучкевич Валерий
|2
|0
|Безбородько Денис
|2
|0
|Ореховский Павел
|2
|0
|Емец Владислав
|2
|0
|Салабай Антон
|2
|0
|Vladyslav Veleten
|2
|0
|Попов Кирилл I
|0
|1
|Болбат Сергей
|1
|0
|Ильин Олег
|1
|0
|Паулаускас Гитис
|1
|0
|Catalin Cucos
|1
|0
Результаты матчей
Полесье
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
64% (7)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Колос Ковалёвка
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
Сухие победы
1
4
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
5
4
Полесье
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
58% (7)
25% (3)
Колос Ковалёвка
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
4
8
Упущенные победы
15
8
Полесье
41.2%
58.8%
7 побед 10 поражений
Первый тайм
9% (2)
57% (13)
35% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (7)
43% (10)
26% (6)
Колос Ковалёвка
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
36% (8)
45% (10)
18% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (5)
45% (10)
32% (7)
Сухие победы
3
6
Сухие поражения
6
5
Волевые победы
8
8
Упущенные победы
20
12
Голы по времени матча
Забито
14
7
1 В 1-м тайме 3
13 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 5
14 Не забивали 16
1
7%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
8
57%
1
14%
61-75
4
29%
3
43%
76-90
Пропущено
15
9
5 В 1-м тайме 1
10 Во 2-м тайме 8
9 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 6
3
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
4
27%
2
22%
46-60
1
7%
2
22%
61-75
5
33%
4
44%
76-90
Забито
16
8
7 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 4
15 Не забивали 17
3
19%
0
0%
1-15
2
13%
3
38%
16-30
2
13%
1
13%
31-45
3
19%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
6
38%
2
25%
76-90
Пропущено
8
10
3 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
2
25%
3
30%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
1
13%
1
10%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
2
25%
2
20%
61-75
3
38%
1
10%
76-90
Забито
30
15
8 В 1-м тайме 7
22 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 9
6 Не забивали 11
4
13%
1
7%
1-15
2
7%
3
20%
16-30
2
7%
3
20%
31-45
4
13%
1
7%
46-60
8
27%
2
13%
61-75
10
33%
5
33%
76-90
Пропущено
23
19
8 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 12
12 Пропускали первыми 8
16 Не пропускали 12
5
22%
3
16%
1-15
0
0%
3
16%
16-30
3
13%
1
5%
31-45
4
17%
3
16%
46-60
3
13%
4
21%
61-75
8
35%
5
26%
76-90
Результаты последних матчей
Полесье
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Минай - Полесье 2:3 Полесье - Ворскла 0:1 Полесье - Черноморец Од 1:4 Оболонь - Полесье 1:0
Полесье - Александрия 1:2 Полесье - ЛНЗ Черкассы 0:1 Рух Львов - Полесье 1:1 Полесье - ФК Левый Берег 1:0 Стьярнан - Полесье 1:1 Кальмар - Полесье 1:0 Полесье - Сталь Мелец 1:1 Мурсия-2 - Полесье 1:2 Полесье - Днепр-1 1:1 Полесье - Верес 1:1 Шахтёр Донецк - Полесье 0:0 Полесье - Металлист-1925 2:1 Полесье - Кривбасс 1:1 Полесье - Александрия 0:0 Заря - Полесье 0:1 Ворскла - Полесье 0:3
Колос Ковалёвка
(20 матчей)
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 поражений
Колос Ковалёвка - Металлист-1925 1:1 Колос Ковалёвка - Днепр-1 0:2 Кривбасс - Колос Ковалёвка 1:0 Шахтёр Донецк - Колос Ковалёвка 3:2
Колос Ковалёвка - Рух Львов 0:1 Верес - Колос Ковалёвка 0:2 Колос Ковалёвка - Рига 2:2 Динамо Батуми - Колос Ковалёвка 1:3 Колос Ковалёвка - Пахтакор 2:2 Вардар - Колос Ковалёвка 2:0 Ческе-Будеёвице - Колос Ковалёвка 1:1 Черноморец Од - Колос Ковалёвка 1:0 Колос Ковалёвка - Оболонь 0:0 Колос Ковалёвка - Верес 0:1 Колос Ковалёвка - Минай 2:0 ЛНЗ Черкассы - Колос Ковалёвка 1:1 Колос Ковалёвка - Динамо Киев 1:1 Александрия - Колос Ковалёвка 0:1 Колос Ковалёвка - Ворскла 0:0 Колос Ковалёвка - Полесье 0:0
Результаты матчей
Полесье
Колос Ковалёвка
Точный счет
1:1
3 раза 27%
0:1
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
1:2
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
0:0
3 раза 25%
2:0
3 раза 25%
0:2
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 45%
2
3 раза 27%
0
2 раза 18%
3
1 раз 9%
0
7 раз 58%
2
3 раза 25%
1
2 раза 17%
Точный счет
0:0
2 раза 17%
0:3
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
1:1
3 раза 30%
0:0
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
Точное количество голов
0
4 раза 33%
1
3 раза 25%
3
3 раза 25%
2
2 раза 17%
0
4 раза 40%
1
4 раза 40%
2
2 раза 20%
Точный счет
1:1
4 раза 17%
0:1
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
0:0
2 раза 9%
0:3
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
0:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
0:0
5 раз 23%
1:1
5 раз 23%
0:2
3 раза 14%
2:0
3 раза 14%
0:1
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
0:3
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
Точное количество голов
1
8 раз 35%
0
6 раз 26%
2
5 раз 22%
3
4 раза 17%
0
11 раз 50%
1
6 раз 27%
2
5 раз 23%
Тоталы голов в матче
Полесье
Колос Ковалёвка
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
57
47
39
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
84
Больше Меньше
64
57
28
39
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
176
Больше Меньше
1111
914
517
419
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|22
|15
|5
|2
|43 - 18
|50
|2.
|22
|15
|3
|4
|51 - 23
|48
|3.
|24
|14
|6
|4
|42 - 24
|48
|4.
|23
|12
|7
|4
|33 - 21
|43
|5.
|24
|10
|10
|4
|35 - 25
|40
|6.
|0:0
|24
|10
|7
|7
|30 - 23
|37
|7.
|24
|8
|6
|10
|23 - 35
|30
|8.
|23
|9
|2
|12
|33 - 32
|29
|9.
|22
|6
|8
|8
|23 - 27
|26
|10.
|23
|6
|8
|9
|22 - 27
|26
|11.
|0:0
|23
|5
|11
|7
|16 - 18
|26
|12.
|23
|6
|7
|10
|19 - 27
|25
|13.
|22
|4
|7
|11
|21 - 33
|19
|14.
|23
|4
|7
|12
|13 - 32
|19
|15.
|23
|4
|5
|14
|23 - 42
|17
|16.
|23
|2
|9
|12
|16 - 36
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|9
|1
|2
|25 - 11
|28
|2.
|11
|8
|1
|2
|22 - 8
|25
|3.
|12
|7
|3
|2
|19 - 13
|24
|4.
|11
|6
|1
|4
|16 - 12
|19
|5.
|12
|5
|4
|3
|17 - 12
|19
|6.
|12
|3
|8
|1
|14 - 11
|17
|7.
|0:0
|12
|4
|4
|4
|14 - 15
|16
|8.
|11
|4
|3
|4
|6 - 11
|15
|9.
|11
|4
|2
|5
|8 - 11
|14
|10.
|0:0
|12
|3
|5
|4
|8 - 10
|14
|11.
|12
|3
|4
|5
|17 - 21
|13
|12.
|12
|3
|3
|6
|13 - 23
|12
|13.
|10
|3
|2
|5
|11 - 19
|11
|14.
|12
|2
|5
|5
|8 - 15
|11
|15.
|11
|2
|3
|6
|11 - 17
|9
|16.
|11
|1
|5
|5
|9 - 16
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|7
|3
|1
|16 - 9
|24
|2.
|12
|7
|3
|2
|23 - 11
|24
|3.
|11
|7
|2
|2
|29 - 15
|23
|4.
|12
|7
|2
|3
|21 - 14
|23
|5.
|10
|6
|4
|0
|18 - 7
|22
|6.
|0:0
|12
|6
|3
|3
|16 - 8
|21
|7.
|12
|5
|3
|4
|10 - 12
|18
|8.
|12
|4
|5
|3
|11 - 10
|17
|9.
|0:0
|11
|2
|6
|3
|8 - 8
|12
|10.
|11
|2
|6
|3
|15 - 16
|12
|11.
|12
|3
|1
|8
|17 - 20
|10
|12.
|12
|2
|4
|6
|13 - 16
|10
|13.
|11
|2
|2
|7
|5 - 17
|8
|14.
|12
|1
|4
|7
|7 - 20
|7
|15.
|10
|1
|3
|6
|4 - 12
|6
|16.
|13
|1
|3
|9
|12 - 23
|6
- — Выход в раунд плей-офф Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
- — Вылет в Первую лигу
|Динамо Киев
|Ванат Владислав
|11 (5)
|Днепр-1
|Филиппов Александр
|8 (3)
|Кривбасс
|Кожушко Олег
|8 (2)
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|7 (5)
|Черноморец Од
|Штогрин Андрей
|7 (3)
|Оболонь
|Taras Moroz
|2 9
|Ворскла
|Скляр Александр
|1 9
|Полесье
|Танковский Вячеслав
|1 8
|Заря
|Джордан
|2 6
|Ворскла
|Челядин Артём
|8