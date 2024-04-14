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  3. Украина
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 24. Стадион: .
Полесье
0:0
Первый тайм: 44'
Колос Ковалёвка
0'
15' Желтая карточка
Назаренко Александр

Ход матча

15'
Назаренко Александр
 
Лучшие коэффициенты
Полесье
Ничья
Колос Ковалёвка
2.87
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Все Коэффициенты
1
Кудрик
Олег
13
Лукас
Тэйлор
44
Чоботенко
Сергей
3
Кравец
Василий
29
Artem
Smolyakov
55
Крушиньский
Борис
37
Таллиш
Энрике
59
Козак
Артём
95
Мустафаев
Эмиль
7
Назаренко
Александр
9
Эрнандес
Луйфер
23
Фесюн
Кирилл
5
Бондаренко
Валерий
6
Бурда
Никита
3
Гончаренко
Роман
27
Лучкевич
Валерий
9
Цуриков
Андрей
69
Ильин
Олег
7
Демченко
Александр
10
Ореховский
Павел
70
Топалов
Дмитрий
11
Рангел
Полесье
Колос Ковалёвка

История личных встреч

Полесье
Колос Ковалёвка

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

История матчей

ПЛ
0:0
ТМК
3:3

Голы

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

3
0

Среднее время на гол

30
0

Всего голов

0
3

Голов в среднем за матч

0
3

Среднее время на гол

0
30

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

1.5
1.5

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

60
60

Бомбардиры внутри турнира

Полесье
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Козак Артём 4 (1) 0.17
Макуана Бени 4 0.17
Будковский Филипп 4 0.17
Кушниренко Богдан 3 (1) 0.13
Крушиньский Борис 2 0.08
Мустафаев Эмиль 2 0.08
Грицук Василий 2 (2) 0.08
Шастал Дмитрий 2 0.08
Эрнандес Луйфер 2 0.08
Arielson 1 0.04
Назаренко Александр 1 0.04
Лукас Тэйлор 1 0.04
Artem Smolyakov 1 0.04
Янаков Денис 1 (1) 0.04
Танковский Вячеслав 0 0
Таллиш Энрике 0 0
Чоботенко Сергей 0 0
Кравченко Никита 0 0
Колос Ковалёвка
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Цуриков Андрей 3 0.13
Милько Вадим 2 (1) 0.09
Лучкевич Валерий 2 0.09
Ореховский Павел 1 (1) 0.04
Бурда Никита 1 0.04
Рангел 1 0.04
Безбородько Денис 1 0.04
Ильин Олег 1 0.04
Паулаускас Гитис 1 0.04
Салабай Антон 1 0.04
Vladyslav Veleten 1 0.04
Тотовицкий Андрей 0 0
Богданов Андрей 0 0
Золотов Николай 0 0
Черноморец Александр 0 0

Карточки

Полесье
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Танковский Вячеслав 8 1
Лукас Тэйлор 5 1
Кушниренко Богдан 3 2
Artem Smolyakov 5 0
Будковский Филипп 4 0
Шаповал Владислав 2 1
Михайличенко Богдан 3 0
Кравченко Никита 3 0
Крушиньский Борис 3 0
Морозко Евгений 1 1
Бойко Денис 2 0
Шабанов Артём 2 0
Грицук Василий 2 0
Козак Артём 2 0
Назаренко Александр 2 0
Макуана Бени 2 0
Arielson 2 0
Гитченко Андрей 0 1
Чоботенко Сергей 0 1
Огиря Владислав 1 0
Петряк Иван 1 0
Таллиш Энрике 1 0
Шастал Дмитрий 1 0
Фортюн Яссин 1 0
Мустафаев Эмиль 1 0
Denys Ndukve 1 0
Колос Ковалёвка
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Богданов Андрей 7 0
Бурда Никита 7 0
Золотов Николай 3 1
Черноморец Александр 4 0
Бондаренко Валерий 4 0
Демченко Александр 4 0
Рангел 3 0
Цуриков Андрей 2 0
Мякушко Сергей 2 0
Лучкевич Валерий 2 0
Безбородько Денис 2 0
Ореховский Павел 2 0
Емец Владислав 2 0
Салабай Антон 2 0
Vladyslav Veleten 2 0
Попов Кирилл I 0 1
Болбат Сергей 1 0
Ильин Олег 1 0
Паулаускас Гитис 1 0
Catalin Cucos 1 0

Результаты матчей

Полесье
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
64% (7)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Колос Ковалёвка
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)

Сухие победы

1
4

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

5
4
Полесье
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
58% (7)
25% (3)
Колос Ковалёвка
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

4
8

Упущенные победы

15
8
Полесье
41.2%
58.8%
7 побед 10 поражений
Первый тайм
9% (2)
57% (13)
35% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (7)
43% (10)
26% (6)
Колос Ковалёвка
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
36% (8)
45% (10)
18% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (5)
45% (10)
32% (7)

Сухие победы

3
6

Сухие поражения

6
5

Волевые победы

8
8

Упущенные победы

20
12

Голы по времени матча

Забито

14
7
1 В 1-м тайме 3
13 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 5
14 Не забивали 16
1
7%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
8
57%
1
14%
61-75
4
29%
3
43%
76-90

Пропущено

15
9
5 В 1-м тайме 1
10 Во 2-м тайме 8
9 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 6
3
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
4
27%
2
22%
46-60
1
7%
2
22%
61-75
5
33%
4
44%
76-90

Забито

16
8
7 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 4
15 Не забивали 17
3
19%
0
0%
1-15
2
13%
3
38%
16-30
2
13%
1
13%
31-45
3
19%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
6
38%
2
25%
76-90

Пропущено

8
10
3 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
2
25%
3
30%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
1
13%
1
10%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
2
25%
2
20%
61-75
3
38%
1
10%
76-90

Забито

30
15
8 В 1-м тайме 7
22 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 9
6 Не забивали 11
4
13%
1
7%
1-15
2
7%
3
20%
16-30
2
7%
3
20%
31-45
4
13%
1
7%
46-60
8
27%
2
13%
61-75
10
33%
5
33%
76-90

Пропущено

23
19
8 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 12
12 Пропускали первыми 8
16 Не пропускали 12
5
22%
3
16%
1-15
0
0%
3
16%
16-30
3
13%
1
5%
31-45
4
17%
3
16%
46-60
3
13%
4
21%
61-75
8
35%
5
26%
76-90

Результаты последних матчей

Полесье
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Минай - Полесье 2:3 Полесье - Ворскла 0:1 Полесье - Черноморец Од 1:4 Оболонь - Полесье 1:0
Полесье - Александрия 1:2 Полесье - ЛНЗ Черкассы 0:1 Рух Львов - Полесье 1:1 Полесье - ФК Левый Берег 1:0 Стьярнан - Полесье 1:1 Кальмар - Полесье 1:0 Полесье - Сталь Мелец 1:1 Мурсия-2 - Полесье 1:2 Полесье - Днепр-1 1:1 Полесье - Верес 1:1 Шахтёр Донецк - Полесье 0:0 Полесье - Металлист-1925 2:1 Полесье - Кривбасс 1:1 Полесье - Александрия 0:0 Заря - Полесье 0:1 Ворскла - Полесье 0:3
Колос Ковалёвка
(20 матчей)
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 поражений
Колос Ковалёвка - Металлист-1925 1:1 Колос Ковалёвка - Днепр-1 0:2 Кривбасс - Колос Ковалёвка 1:0 Шахтёр Донецк - Колос Ковалёвка 3:2
Колос Ковалёвка - Рух Львов 0:1 Верес - Колос Ковалёвка 0:2 Колос Ковалёвка - Рига 2:2 Динамо Батуми - Колос Ковалёвка 1:3 Колос Ковалёвка - Пахтакор 2:2 Вардар - Колос Ковалёвка 2:0 Ческе-Будеёвице - Колос Ковалёвка 1:1 Черноморец Од - Колос Ковалёвка 1:0 Колос Ковалёвка - Оболонь 0:0 Колос Ковалёвка - Верес 0:1 Колос Ковалёвка - Минай 2:0 ЛНЗ Черкассы - Колос Ковалёвка 1:1 Колос Ковалёвка - Динамо Киев 1:1 Александрия - Колос Ковалёвка 0:1 Колос Ковалёвка - Ворскла 0:0 Колос Ковалёвка - Полесье 0:0

Результаты матчей

Полесье
Колос Ковалёвка

Точный счет

1:1
3 раза 27%
0:1
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
1:2
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
0:0
3 раза 25%
2:0
3 раза 25%
0:2
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 45%
2
3 раза 27%
0
2 раза 18%
3
1 раз 9%
0
7 раз 58%
2
3 раза 25%
1
2 раза 17%

Точный счет

0:0
2 раза 17%
0:3
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
1:1
3 раза 30%
0:0
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%

Точное количество голов

0
4 раза 33%
1
3 раза 25%
3
3 раза 25%
2
2 раза 17%
0
4 раза 40%
1
4 раза 40%
2
2 раза 20%

Точный счет

1:1
4 раза 17%
0:1
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
0:0
2 раза 9%
0:3
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
0:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
0:0
5 раз 23%
1:1
5 раз 23%
0:2
3 раза 14%
2:0
3 раза 14%
0:1
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
0:3
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%

Точное количество голов

1
8 раз 35%
0
6 раз 26%
2
5 раз 22%
3
4 раза 17%
0
11 раз 50%
1
6 раз 27%
2
5 раз 23%

Тоталы голов в матче

Полесье
Колос Ковалёвка

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
5
7
4
7
1.5
3
9
1
10
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
0.5
Больше Меньше
6
4
5
7
1.5
2
8
3
9
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
6
0.5
Больше Меньше
11
11
9
14
1.5
5
17
4
19
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 22 15 5 2 43 - 18 50
2.
Динамо Киев
 22 15 3 4 51 - 23 48
3.
Кривбасс
 24 14 6 4 42 - 24 48
4.
Днепр-1
 23 12 7 4 33 - 21 43
5.
Рух Львов
 24 10 10 4 35 - 25 40
6.
Полесье
 0:0 24 10 7 7 30 - 23 37
7.
Ворскла
 24 8 6 10 23 - 35 30
8.
Черноморец Од
 23 9 2 12 33 - 32 29
9.
Заря
 22 6 8 8 23 - 27 26
10.
ЛНЗ Черкассы
 23 6 8 9 22 - 27 26
11.
Колос Ковалёвка
 0:0 23 5 11 7 16 - 18 26
12.
Александрия
 23 6 7 10 19 - 27 25
13.
Верес
 22 4 7 11 21 - 33 19
14.
Оболонь
 23 4 7 12 13 - 32 19
15.
Металлист-1925
 23 4 5 14 23 - 42 17
16.
Минай
 23 2 9 12 16 - 36 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 12 9 1 2 25 - 11 28
2.
Динамо Киев
 11 8 1 2 22 - 8 25
3.
Кривбасс
 12 7 3 2 19 - 13 24
4.
Черноморец Од
 11 6 1 4 16 - 12 19
5.
Днепр-1
 12 5 4 3 17 - 12 19
6.
Рух Львов
 12 3 8 1 14 - 11 17
7.
Полесье
 0:0 12 4 4 4 14 - 15 16
8.
Александрия
 11 4 3 4 6 - 11 15
9.
Заря
 11 4 2 5 8 - 11 14
10.
Колос Ковалёвка
 0:0 12 3 5 4 8 - 10 14
11.
Верес
 12 3 4 5 17 - 21 13
12.
Ворскла
 12 3 3 6 13 - 23 12
13.
Металлист-1925
 10 3 2 5 11 - 19 11
14.
Оболонь
 12 2 5 5 8 - 15 11
15.
ЛНЗ Черкассы
 11 2 3 6 11 - 17 9
16.
Минай
 11 1 5 5 9 - 16 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Днепр-1
 11 7 3 1 16 - 9 24
2.
Кривбасс
 12 7 3 2 23 - 11 24
3.
Динамо Киев
 11 7 2 2 29 - 15 23
4.
Рух Львов
 12 7 2 3 21 - 14 23
5.
Шахтёр Донецк
 10 6 4 0 18 - 7 22
6.
Полесье
 0:0 12 6 3 3 16 - 8 21
7.
Ворскла
 12 5 3 4 10 - 12 18
8.
ЛНЗ Черкассы
 12 4 5 3 11 - 10 17
9.
Колос Ковалёвка
 0:0 11 2 6 3 8 - 8 12
10.
Заря
 11 2 6 3 15 - 16 12
11.
Черноморец Од
 12 3 1 8 17 - 20 10
12.
Александрия
 12 2 4 6 13 - 16 10
13.
Оболонь
 11 2 2 7 5 - 17 8
14.
Минай
 12 1 4 7 7 - 20 7
15.
Верес
 10 1 3 6 4 - 12 6
16.
Металлист-1925
 13 1 3 9 12 - 23 6
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  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Динамо Киев Ванат Владислав 11 (5)
Днепр-1 Филиппов Александр 8 (3)
Кривбасс Кожушко Олег 8 (2)
Динамо Киев Буяльский Виталий 7 (5)
Черноморец Од Штогрин Андрей 7 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Оболонь Taras Moroz 2 9
Ворскла Скляр Александр 1 9
Полесье Танковский Вячеслав 1 8
Заря Джордан 2 6
Ворскла Челядин Артём 8
Весь список
  • Первый тайм
  • 15'
    Александр Назаренко получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Полесье
Ничья
Колос Ковалёвка
2.87
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2.93
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3.70
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