Тур: 24. Стадион: Центральный городской стадион.
1:0
Конец матча
0'
15' Желтая карточкаНазаренко Александр
59' Желтая карточкаИльин Олег
80' Желтая карточкаСалабай Антон
1:0
83' ГолТанковский Вячеслав
86' Желтая карточкаГончаренко Роман
88' Желтая карточкаVladyslav Veleten
90' Желтая карточкаDenys Ndukve
90'+6
Ход матча
59'
80'
83'
86'
90'
13
Лукас
Тэйлор
59
Козак
Артём
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Лукас ТэйлорЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
59 Козак АртёмПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
71 Бойко ДенисВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Петряк ИванПолузащитник
-
14 Фортюн ЯссинПолузащитник
-
-
-
31 Denys Ndukve
-
Главный тренер: Sergiy Shyshchenko
- Основной состав
-
23 Фесюн КириллВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
69 Ильин ОлегПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 РангелНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
20 Мисак РоманВратарь
- Защитник
-
14 Милько ВадимПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Вишняк Ярослав
История личных встреч
Полесье
Колос Ковалёвка
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
3
0
Среднее время на гол
30
0
Всего голов
0
3
Голов в среднем за матч
0
3
Среднее время на гол
0
30
Всего голов
3
3
Голов в среднем за матч
1.5
1.5
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
60
60
Бомбардиры внутри турнира
Полесье
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Козак Артём
|4 (1)
|0.17
|Макуана Бени
|4
|0.17
|Будковский Филипп
|4
|0.17
|Кушниренко Богдан
|3 (1)
|0.13
|Крушиньский Борис
|2
|0.08
|Мустафаев Эмиль
|2
|0.08
|Грицук Василий
|2 (2)
|0.08
|Шастал Дмитрий
|2
|0.08
|Эрнандес Луйфер
|2
|0.08
|Танковский Вячеслав
|1
|0.04
|Arielson
|1
|0.04
|Назаренко Александр
|1
|0.04
|Лукас Тэйлор
|1
|0.04
|Artem Smolyakov
|1
|0.04
|Янаков Денис
|1 (1)
|0.04
|Таллиш Энрике
|0
|0
|Чоботенко Сергей
|0
|0
|Кравченко Никита
|0
|0
|Фортюн Яссин
|0
|0
Колос Ковалёвка
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Цуриков Андрей
|3
|0.13
|Милько Вадим
|2 (1)
|0.09
|Лучкевич Валерий
|2
|0.09
|Ореховский Павел
|1 (1)
|0.04
|Бурда Никита
|1
|0.04
|Рангел
|1
|0.04
|Безбородько Денис
|1
|0.04
|Ильин Олег
|1
|0.04
|Паулаускас Гитис
|1
|0.04
|Салабай Антон
|1
|0.04
|Vladyslav Veleten
|1
|0.04
|Тотовицкий Андрей
|0
|0
|Богданов Андрей
|0
|0
|Золотов Николай
|0
|0
|Черноморец Александр
|0
|0
Карточки
Полесье
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Танковский Вячеслав
|8
|1
|Лукас Тэйлор
|5
|1
|Кушниренко Богдан
|3
|2
|Artem Smolyakov
|5
|0
|Будковский Филипп
|4
|0
|Шаповал Владислав
|2
|1
|Михайличенко Богдан
|3
|0
|Кравченко Никита
|3
|0
|Крушиньский Борис
|3
|0
|Морозко Евгений
|1
|1
|Бойко Денис
|2
|0
|Шабанов Артём
|2
|0
|Грицук Василий
|2
|0
|Козак Артём
|2
|0
|Назаренко Александр
|2
|0
|Макуана Бени
|2
|0
|Arielson
|2
|0
|Denys Ndukve
|2
|0
|Гитченко Андрей
|0
|1
|Чоботенко Сергей
|0
|1
|Огиря Владислав
|1
|0
|Петряк Иван
|1
|0
|Таллиш Энрике
|1
|0
|Шастал Дмитрий
|1
|0
|Фортюн Яссин
|1
|0
|Мустафаев Эмиль
|1
|0
Колос Ковалёвка
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Богданов Андрей
|7
|0
|Бурда Никита
|7
|0
|Золотов Николай
|3
|1
|Черноморец Александр
|4
|0
|Бондаренко Валерий
|4
|0
|Демченко Александр
|4
|0
|Рангел
|3
|0
|Салабай Антон
|3
|0
|Vladyslav Veleten
|3
|0
|Цуриков Андрей
|2
|0
|Мякушко Сергей
|2
|0
|Лучкевич Валерий
|2
|0
|Безбородько Денис
|2
|0
|Ореховский Павел
|2
|0
|Ильин Олег
|2
|0
|Емец Владислав
|2
|0
|Попов Кирилл I
|0
|1
|Болбат Сергей
|1
|0
|Гончаренко Роман
|1
|0
|Паулаускас Гитис
|1
|0
|Catalin Cucos
|1
|0
Результаты матчей
Полесье
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (8)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)
Колос Ковалёвка
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
5
4
Полесье
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
58% (7)
25% (3)
Колос Ковалёвка
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
64% (7)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
4
8
Упущенные победы
15
8
Полесье
44.4%
55.6%
8 побед 10 поражений
Первый тайм
8% (2)
58% (14)
33% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (8)
42% (10)
25% (6)
Колос Ковалёвка
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
35% (8)
48% (11)
17% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (5)
43% (10)
35% (8)
Сухие победы
4
6
Сухие поражения
6
6
Волевые победы
8
8
Упущенные победы
20
12
Голы по времени матча
Забито
15
7
1 В 1-м тайме 3
14 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 5
14 Не забивали 17
1
7%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
8
53%
1
14%
61-75
5
33%
3
43%
76-90
Пропущено
15
10
5 В 1-м тайме 1
10 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 7
3
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
4
27%
2
20%
46-60
1
7%
2
20%
61-75
5
33%
5
50%
76-90
Забито
16
8
7 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 4
16 Не забивали 18
3
19%
0
0%
1-15
2
13%
3
38%
16-30
2
13%
1
13%
31-45
3
19%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
6
38%
2
25%
76-90
Пропущено
8
10
3 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
2
25%
3
30%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
1
13%
1
10%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
2
25%
2
20%
61-75
3
38%
1
10%
76-90
Забито
31
15
8 В 1-м тайме 7
23 Во 2-м тайме 8
10 Забивали первыми 9
6 Не забивали 12
4
13%
1
7%
1-15
2
6%
3
20%
16-30
2
6%
3
20%
31-45
4
13%
1
7%
46-60
8
26%
2
13%
61-75
11
35%
5
33%
76-90
Пропущено
23
20
8 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 13
12 Пропускали первыми 9
16 Не пропускали 13
5
22%
3
15%
1-15
0
0%
3
15%
16-30
3
13%
1
5%
31-45
4
17%
3
15%
46-60
3
13%
4
20%
61-75
8
35%
6
30%
76-90
Результаты последних матчей
Полесье
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Минай - Полесье 2:3 Полесье - Ворскла 0:1 Полесье - Черноморец Од 1:4 Оболонь - Полесье 1:0
Полесье - Александрия 1:2 Полесье - ЛНЗ Черкассы 0:1 Рух Львов - Полесье 1:1 Полесье - ФК Левый Берег 1:0 Стьярнан - Полесье 1:1 Кальмар - Полесье 1:0 Полесье - Сталь Мелец 1:1 Мурсия-2 - Полесье 1:2 Полесье - Днепр-1 1:1 Полесье - Верес 1:1 Шахтёр Донецк - Полесье 0:0 Полесье - Металлист-1925 2:1 Полесье - Кривбасс 1:1 Полесье - Александрия 0:0 Заря - Полесье 0:1 Ворскла - Полесье 0:3
Колос Ковалёвка
(20 матчей)
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 поражений
Колос Ковалёвка - Металлист-1925 1:1 Колос Ковалёвка - Днепр-1 0:2 Кривбасс - Колос Ковалёвка 1:0 Шахтёр Донецк - Колос Ковалёвка 3:2
Колос Ковалёвка - Рух Львов 0:1 Верес - Колос Ковалёвка 0:2 Колос Ковалёвка - Рига 2:2 Динамо Батуми - Колос Ковалёвка 1:3 Колос Ковалёвка - Пахтакор 2:2 Вардар - Колос Ковалёвка 2:0 Ческе-Будеёвице - Колос Ковалёвка 1:1 Черноморец Од - Колос Ковалёвка 1:0 Колос Ковалёвка - Оболонь 0:0 Колос Ковалёвка - Верес 0:1 Колос Ковалёвка - Минай 2:0 ЛНЗ Черкассы - Колос Ковалёвка 1:1 Колос Ковалёвка - Динамо Киев 1:1 Александрия - Колос Ковалёвка 0:1 Колос Ковалёвка - Ворскла 0:0 Колос Ковалёвка - Полесье 0:0
Результаты матчей
Полесье
Колос Ковалёвка
Точный счет
1:1
3 раза 25%
0:1
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
0:0
3 раза 25%
2:0
3 раза 25%
0:2
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 50%
2
3 раза 25%
0
2 раза 17%
3
1 раз 8%
0
7 раз 58%
2
3 раза 25%
1
2 раза 17%
Точный счет
0:0
2 раза 17%
0:3
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
1:0
3 раза 27%
1:1
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
Точное количество голов
0
4 раза 33%
1
3 раза 25%
3
3 раза 25%
2
2 раза 17%
0
5 раз 45%
1
4 раза 36%
2
2 раза 18%
Точный счет
1:1
4 раза 17%
0:1
3 раза 13%
1:0
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
0:0
2 раза 8%
0:3
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
0:0
5 раз 22%
1:1
5 раз 22%
0:2
3 раза 13%
1:0
3 раза 13%
2:0
3 раза 13%
0:1
2 раза 9%
0:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
Точное количество голов
1
9 раз 38%
0
6 раз 25%
2
5 раз 21%
3
4 раза 17%
0
12 раз 52%
1
6 раз 26%
2
5 раз 22%
Тоталы голов в матче
Полесье
Колос Ковалёвка
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
57
48
39
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
84
Больше Меньше
65
57
29
39
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
186
Больше Меньше
1112
915
518
420
- — Выход в раунд плей-офф Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
- — Вылет в Первую лигу
|Динамо Киев
|Ванат Владислав
|11 (5)
|Днепр-1
|Филиппов Александр
|8 (3)
|Кривбасс
|Кожушко Олег
|8 (2)
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|7 (5)
|Черноморец Од
|Штогрин Андрей
|7 (3)
|Оболонь
|Taras Moroz
|2 9
|Ворскла
|Скляр Александр
|1 9
|Полесье
|Танковский Вячеслав
|1 8
|Заря
|Джордан
|2 6
|Ворскла
|Челядин Артём
|8