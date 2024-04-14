Тур: 25. Стадион: МСХ Арена. Главный судья: Крог Мортен
2:1
Второй тайм: 58'
0'
0:1
11' ГолКорнелиус Андреас
1:1
20' ГолФранкулино
28' Желтая карточкаЛерагер Лукас
36' Желтая карточкаЭльюнусси Мохамед
2:1
41' ГолОсорио Дарио
Ход матча
11'
20'
1:1
28'
41'
2:1
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
4 Удары по воротам 3
-
4 Удары в створ 2
-
4 Угловые 3
-
0 Офсайды 1
-
7 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
187 Количество передач 222
-
47 Владение мячом, % 53
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
73
Жуниньо
55
Бак
Виктор
11
Осорио
Дарио
35
Шарлес
10
Гуэ-Сон
Чо
17
Франкулино
36
Клем
Виллиам
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
73 ЖуниньоЗащитник
-
55 Бак ВикторЗащитник
-
11 Осорио ДариоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
35 ШарлесПолузащитник
-
10 Гуэ-Сон ЧоНападающий
-
17 ФранкулиноНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
58 Симсир АральПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Томас Томасберг
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
36 Клем ВиллиамПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
19 Йелерт ЭлиасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Нееструп Якоб
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Мидтьюлланн
Копенгаген
29 матчей
86.2%
13.8%
25 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
62.1%
31%
6.9%
18 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
79.3%
17.2%
3.5%
23 победы 5 ничьих 0 побед
28 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 4 ничьи 24 победы
Первый тайм
46.4%
53.6%
0 побед 13 ничьих 17 побед
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 8 ничьих 21 победа
57 матчей
43.9%
14%
42.1%
25 побед 8 ничьих 24 победы
Первый тайм
31.6%
38.6%
29.8%
18 побед 22 ничьи 17 побед
Второй тайм
40.4%
22.8%
36.8%
23 победы 13 ничьих 21 победа
История матчей
Голы
Всего голов
54
36
Голов в среднем за матч
1.93
1.24
Среднее время на гол
46
72
Всего голов
54
34
Голов в среднем за матч
1.86
1.21
Среднее время на гол
48
74
Всего голов
108
70
Голов в среднем за матч
1.89
1.23
Тотал матчей
2.5
52
Больше 91%
Меньше 9%
5
45
Больше 79%
Меньше 21%
12
34
Больше 60%
Меньше 40%
23
24
Больше 42%
Меньше 58%
33
13
Больше 23%
Меньше 77%
44
6
Больше 11%
Меньше 89%
51
3
Больше 5%
Меньше 95%
54
1
Больше 2%
Меньше 98%
56
Среднее время на гол
47
73
Бомбардиры внутри турнира
Мидтьюлланн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гуэ-Сон Чо
|11 (5)
|0.44
|Франкулино
|7
|0.28
|Осорио Дарио
|7 (1)
|0.28
|Серенсен Оливер
|5
|0.2
|Брюнхильдсен Ола
|4
|0.16
|Симсир Араль
|3
|0.12
|Шарлес
|3
|0.12
|Далсгор Хенрик
|2
|0.08
|Паулиньо VI
|1
|0.04
|Габриэль Адам
|1
|0.04
|Han-Beom Lee
|1
|0.04
|Ингасон Сверрир
|1
|0.04
|Соренсен Мадс Бек
|1
|0.04
|Олссон Кристоффер
|0
|0
|Гигович Армин
|0
|0
|Рёмер Андре
|0
|0
Копенгаген
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бардгджи Руни
|7
|0.28
|Эльюнусси Мохамед
|6
|0.24
|Гонсалвеш Диогу
|6 (3)
|0.24
|Ачури Мохамед Элиас
|4
|0.16
|Оскарссон Орри
|4
|0.16
|Классон Виктор
|4
|0.16
|Фальк Расмус
|3
|0.12
|Лерагер Лукас
|2
|0.08
|Корнелиус Андреас
|2
|0.08
|Маттссон Магнус
|2
|0.08
|Ларссон Джордан
|2
|0.08
|Дикс Кевин
|1
|0.04
|Фрохолдт Виктор
|1
|0.04
|Анкерсен Петер
|1
|0.04
|Вавро Денис
|1
|0.04
|Лунд Йенсен Вальдемар
|1
|0.04
|Соренсен Кристиан I
|0
|0
|Йелерт Элиас
|0
|0
|Хёйлунн Оскар
|0
|0
Карточки
Мидтьюлланн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Паулиньо VI
|5
|1
|Ингасон Сверрир
|4
|1
|Рёмер Андре
|4
|0
|Шарлес
|4
|0
|Габриэль Адам
|4
|0
|Thomas Thomasberg
|3
|0
|Гигович Армин
|3
|0
|Серенсен Оливер
|3
|0
|Гуэ-Сон Чо
|3
|0
|Гартенманн Стефан
|1
|1
|Далсгор Хенрик
|2
|0
|Олссон Кристоффер
|2
|0
|Соренсен Мадс Бек
|2
|0
|Брюнхильдсен Ола
|2
|0
|Симсир Араль
|2
|0
|Ортис Пабло
|0
|1
|Лоссль Йонас
|1
|0
|Мартинес Эмилиано
|1
|0
|Каба Сори
|1
|0
|Брумадо Жуниор
|1
|0
|Осорио Дарио
|1
|0
|Гогорза Микель
|1
|0
Копенгаген
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ачури Мохамед Элиас
|5
|0
|Гонсалвеш Диогу
|4
|0
|Йелерт Элиас
|4
|0
|Дикс Кевин
|2
|1
|Нееструп Якоб
|3
|0
|Фальк Расмус
|3
|0
|Ларссон Джордан
|3
|0
|Соренсен Кристиан I
|3
|0
|Лерагер Лукас
|2
|0
|Эльюнусси Мохамед
|2
|0
|Вавро Денис
|2
|0
|Грабара Камиль
|2
|0
|Бардгджи Руни
|2
|0
|Анкерсен Петер
|1
|0
|Бойлесен Николай
|1
|0
|Классон Виктор
|1
|0
|Мелинг Биргер
|1
|0
|Маттссон Магнус
|1
|0
|Лунд Йенсен Вальдемар
|1
|0
Результаты матчей
Мидтьюлланн
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (8)
17% (2)
17% (2)
Копенгаген
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
8% (1)
42% (5)
50% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
8% (1)
67% (8)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
3
6
Упущенные победы
5
5
Мидтьюлланн
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
Копенгаген
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
7
9
Упущенные победы
20
19
Мидтьюлланн
52.4%
47.6%
11 побед 10 поражений
Первый тайм
29% (7)
50% (12)
21% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (10)
29% (7)
29% (7)
Копенгаген
52.4%
47.6%
11 побед 10 поражений
Первый тайм
25% (6)
38% (9)
38% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (9)
21% (5)
42% (10)
Сухие победы
7
4
Сухие поражения
4
6
Волевые победы
10
15
Упущенные победы
25
24
Голы по времени матча
Забито
24
25
7 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 17
8 Забивали первыми 7
13 Не забивали 13
1
4%
2
8%
1-15
2
8%
3
12%
16-30
4
17%
3
12%
31-45
5
21%
6
24%
46-60
5
21%
5
20%
61-75
7
29%
29%
6
24%
76-90
Пропущено
10
15
4 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 9
1
10%
1
7%
1-15
3
30%
5
33%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
3
30%
2
13%
46-60
1
10%
4
27%
61-75
2
20%
2
13%
76-90
Забито
22
22
7 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 6
14 Не забивали 14
0
0%
5
23%
1-15
6
27%
3
14%
16-30
1
5%
3
14%
31-45
6
27%
3
14%
46-60
4
18%
4
18%
61-75
5
23%
4
18%
76-90
Пропущено
16
12
8 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 7
2
13%
1
8%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
4
25%
3
25%
31-45
2
13%
2
17%
46-60
1
6%
5
42%
61-75
5
31%
1
8%
76-90
Забито
46
47
14 В 1-м тайме 19
32 Во 2-м тайме 28
16 Забивали первыми 13
3 Не забивали 3
1
2%
7
15%
1-15
8
17%
6
13%
16-30
5
11%
6
13%
31-45
11
24%
9
19%
46-60
9
20%
9
19%
61-75
12
26%
10
21%
76-90
Пропущено
26
27
12 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 16
8 Пропускали первыми 10
16 Не пропускали 16
3
12%
2
7%
1-15
5
19%
5
19%
16-30
4
15%
4
15%
31-45
5
19%
4
15%
46-60
2
8%
9
33%
61-75
7
27%
3
11%
76-90
Результаты последних матчей
Мидтьюлланн
(20 матчей)
65%
35%
13 побед 0 ничьих 7 поражений
АГФ Орхус - Мидтьюлланн 0:1 Мидтьюлланн - Норшелланн 2:3 Мидтьюлланн - Вайле 3:0 Раннерс - Мидтьюлланн 0:1
Мидтьюлланн - Копенгаген 2:0 АГФ Орхус - Мидтьюлланн 2:3 Брондбю - Мидтьюлланн 1:0 Эсбьерг - Мидтьюлланн 6:0 Мидтьюлланн - Фредрикстад 0:1 Мольде - Мидтьюлланн 2:1 Мидтьюлланн - Фредерисия 7:0 Хеккен - Мидтьюлланн 2:4 Мидтьюлланн - Ольборг 1:4 Мидтьюлланн - Виборг 5:1 Силькеборг - Мидтьюлланн 1:4 Мидтьюлланн - Норшелланн 2:0 Видовре - Мидтьюлланн 1:4 Копенгаген - Мидтьюлланн 1:0 Мидтьюлланн - Люнгбю 2:1 Оденсе - Мидтьюлланн 1:2
Копенгаген
(20 матчей)
50%
5%
45%
10 побед 1 ничья 9 поражений
Норшелланн - Копенгаген 2:1 Копенгаген - Брондбю 1:2 Копенгаген - Б-93 3:2 Оденсе - Копенгаген 0:2
Копенгаген - Люнгбю 4:0 Манчестер Сити - Копенгаген 3:1 Мидтьюлланн - Копенгаген 2:0 Копенгаген - Норшелланн 2:0 Силькеборг - Копенгаген 0:3 Копенгаген - Манчестер Сити 1:3 Копенгаген - Мольде 3:1 Копенгаген - Брондбю 1:2 Эльфсборг - Копенгаген 4:5 АГФ Орхус - Копенгаген 1:5 Спарта Прага - Копенгаген 2:0 Рейнджерс - Копенгаген 2:2 Копенгаген - Галатасарай 1:0 Силькеборг - Копенгаген 1:2 Копенгаген - Силькеборг 0:2 Копенгаген - АГФ Орхус 1:2
Результаты матчей
Мидтьюлланн
Копенгаген
Точный счет
2:0
3 раза 25%
2:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
4:0
3 раза 25%
1:2
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
Точное количество голов
2
7 раз 58%
1
2 раза 17%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%
2
4 раза 33%
1
3 раза 25%
4
3 раза 25%
0
2 раза 17%
Точный счет
0:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
1:4
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
0:2
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
2:3
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
Точное количество голов
2
4 раза 33%
1
3 раза 25%
0
2 раза 17%
4
2 раза 17%
3
1 раз 8%
2
4 раза 33%
1
3 раза 25%
3
3 раза 25%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Точный счет
2:0
3 раза 13%
0:1
3 раза 13%
1:0
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
1:4
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
2:3
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
2:1
4 раза 17%
0:2
3 раза 13%
1:2
3 раза 13%
2:0
3 раза 13%
4:0
3 раза 13%
2:3
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
Точное количество голов
2
11 раз 46%
1
5 раз 21%
0
3 раза 13%
3
2 раза 8%
4
2 раза 8%
5
1 раз 4%
2
8 раз 33%
1
6 раз 25%
4
4 раза 17%
0
3 раза 13%
3
3 раза 13%
Тоталы голов в матче
Мидтьюлланн
Копенгаген
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
111
Больше Меньше
102
93
75
210
39
111
39
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
111
75
84
39
48
210
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
213
Больше Меньше
213
168
159
519
717
321
420
123
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1
|25
|17
|3
|5
|48 - 27
|54
|2.
|25
|15
|7
|3
|49 - 24
|52
|3.
|1:2
|25
|14
|3
|8
|48 - 29
|45
|4.
|24
|12
|7
|5
|40 - 24
|43
|5.
|25
|9
|11
|5
|30 - 26
|38
|6.
|24
|8
|5
|11
|31 - 35
|29
Группа вылета
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1
|13
|9
|2
|2
|26 - 11
|29
|2.
|12
|7
|4
|1
|22 - 10
|25
|3.
|12
|7
|3
|2
|24 - 11
|24
|4.
|1:2
|12
|7
|1
|4
|23 - 11
|22
|5.
|13
|5
|4
|4
|16 - 17
|19
|6.
|12
|5
|3
|4
|17 - 14
|18
Группа вылета
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|8
|4
|1
|25 - 13
|28
|2.
|2:1
|12
|8
|1
|3
|22 - 16
|25
|3.
|1:2
|13
|7
|2
|4
|25 - 18
|23
|4.
|12
|4
|7
|1
|14 - 9
|19
|5.
|12
|5
|3
|4
|18 - 14
|18
|6.
|12
|3
|2
|7
|14 - 21
|11
Группа вылета
|Мидтьюлланн
|Гуэ-Сон Чо
|11 (2)
|Брондбю
|Валлис Николай
|10 (6)
|АГФ Орхус
|Мортенсен Патрик
|10 (3)
|Силькеборг
|Линд Александр
|10 (2)
|Люнгбю
|Гудьонсен Андри
|10
|Вайле
|Альбентоса Рауль
|10
|Видовре
|Геммер Йонас
|9
|АГФ Орхус
|Поульсен Николай
|8
|Оденсе
|Кёлер Свен
|8
|Виборг
|Ибрагим Саид
|1 6