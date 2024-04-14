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  3. Дания
  4. Суперлига Дании 2023-2024
Тур: 25. Стадион: . Главный судья: Крог Мортен
Мидтьюлланн
2:1
Второй тайм: 58'
Копенгаген
0'
0:1
11' Гол
Корнелиус Андреас
1:1
20' Гол
Франкулино
28' Желтая карточка
Лерагер Лукас
36' Желтая карточка
Эльюнусси Мохамед
2:1
41' Гол
Осорио Дарио

Ход матча

11'
0:1
Корнелиус Андреас
(Ачури Мохамед Элиас)
20'
Франкулино
(Осорио Дарио)
1:1
28'
 
Лерагер Лукас
36'
 
Эльюнусси Мохамед
41'
Осорио Дарио
2:1

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 3
  • 4 Удары в створ 2
  • 4 Угловые 3
  • 0 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 187 Количество передач 222
  • 47 Владение мячом, % 53

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
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Мидтьюлланн
Ничья
Копенгаген
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3.80
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Лоссль
Йонас
14
Далсгор
Хенрик
22
Соренсен
Мадс
Бек
73
Жуниньо
55
Бак
Виктор
11
Осорио
Дарио
24
Серенсен
Оливер
2
Рёмер
Андре
35
Шарлес
10
Гуэ-Сон
Чо
17
Франкулино
1
Грабара
Камиль
22
Анкерсен
Петер
3
Вавро
Денис
26
Маккена
Скотт
2
Дикс
Кевин
12
Лерагер
Лукас
36
Клем
Виллиам
10
Эльюнусси
Мохамед
11
Ларссон
Джордан
14
Корнелиус
Андреас
30
Ачури
Мохамед
Элиас
Мидтьюлланн
4-4-2
Копенгаген
4-3-3

История личных встреч

Мидтьюлланн
Копенгаген

29 матчей

86.2%
13.8%
25 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

62.1%
31%
6.9%
18 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

79.3%
17.2%
3.5%
23 победы 5 ничьих 0 побед

28 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 4 ничьи 24 победы

Первый тайм

46.4%
53.6%
0 побед 13 ничьих 17 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 8 ничьих 21 победа

57 матчей

43.9%
14%
42.1%
25 побед 8 ничьих 24 победы

Первый тайм

31.6%
38.6%
29.8%
18 побед 22 ничьи 17 побед

Второй тайм

40.4%
22.8%
36.8%
23 победы 13 ничьих 21 победа

История матчей

СД
2:0
К
1:0
СД
0:2
СД
1:1
СД
2:1
СД
0:0
СД
1:0
СД
0:1
СД
0:1
СД
4:2
СД
4:1
СД
0:0
К
1:1
СД
4:0
СД
3:1
СД
1:2
СД
4:1
СД
0:0
СД
4:0
СД
3:0
СД
2:1
К
2:0
СД
3:1
СД
0:2
СД
3:2
СД
3:1
СД
4:3
СД
3:2
СД
3:1
СД
1:3
СД
3:1
СД
5:3
СД
0:1
СД
0:0
СД
2:0
СД
3:0
СД
1:2
СД
2:3
СД
1:5
СД
1:0
СД
2:2
СД
2:1
СД
4:2
СД
1:0
СЛ
0:0
СЛ
2:0
СЛ
5:2
СЛ
2:0
СЛ
0:3
СЛ
3:2
СЛ
2:0
СЛ
1:4
СЛ
2:1
СЛ
0:3
СЛ
3:1
СЛ
0:2
СЛ
2:2

Голы

Всего голов

54
36

Голов в среднем за матч

1.93
1.24

Среднее время на гол

46
72

Всего голов

54
34

Голов в среднем за матч

1.86
1.21

Среднее время на гол

48
74

Всего голов

108
70

Голов в среднем за матч

1.89
1.23

Тотал матчей

2.5
52
Больше 91%
Меньше 9%
5
45
Больше 79%
Меньше 21%
12
34
Больше 60%
Меньше 40%
23
24
Больше 42%
Меньше 58%
33
13
Больше 23%
Меньше 77%
44
6
Больше 11%
Меньше 89%
51
3
Больше 5%
Меньше 95%
54
1
Больше 2%
Меньше 98%
56

Среднее время на гол

47
73

Бомбардиры внутри турнира

Мидтьюлланн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гуэ-Сон Чо 11 (5) 0.44
Франкулино 7 0.28
Осорио Дарио 7 (1) 0.28
Серенсен Оливер 5 0.2
Брюнхильдсен Ола 4 0.16
Симсир Араль 3 0.12
Шарлес 3 0.12
Далсгор Хенрик 2 0.08
Паулиньо VI 1 0.04
Габриэль Адам 1 0.04
Han-Beom Lee 1 0.04
Ингасон Сверрир 1 0.04
Соренсен Мадс Бек 1 0.04
Олссон Кристоффер 0 0
Гигович Армин 0 0
Рёмер Андре 0 0
Копенгаген
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бардгджи Руни 7 0.28
Эльюнусси Мохамед 6 0.24
Гонсалвеш Диогу 6 (3) 0.24
Ачури Мохамед Элиас 4 0.16
Оскарссон Орри 4 0.16
Классон Виктор 4 0.16
Фальк Расмус 3 0.12
Лерагер Лукас 2 0.08
Корнелиус Андреас 2 0.08
Маттссон Магнус 2 0.08
Ларссон Джордан 2 0.08
Дикс Кевин 1 0.04
Фрохолдт Виктор 1 0.04
Анкерсен Петер 1 0.04
Вавро Денис 1 0.04
Лунд Йенсен Вальдемар 1 0.04
Соренсен Кристиан I 0 0
Йелерт Элиас 0 0
Хёйлунн Оскар 0 0

Карточки

Мидтьюлланн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Паулиньо VI 5 1
Ингасон Сверрир 4 1
Рёмер Андре 4 0
Шарлес 4 0
Габриэль Адам 4 0
Thomas Thomasberg 3 0
Гигович Армин 3 0
Серенсен Оливер 3 0
Гуэ-Сон Чо 3 0
Гартенманн Стефан 1 1
Далсгор Хенрик 2 0
Олссон Кристоффер 2 0
Соренсен Мадс Бек 2 0
Брюнхильдсен Ола 2 0
Симсир Араль 2 0
Ортис Пабло 0 1
Лоссль Йонас 1 0
Мартинес Эмилиано 1 0
Каба Сори 1 0
Брумадо Жуниор 1 0
Осорио Дарио 1 0
Гогорза Микель 1 0
Копенгаген
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ачури Мохамед Элиас 5 0
Гонсалвеш Диогу 4 0
Йелерт Элиас 4 0
Дикс Кевин 2 1
Нееструп Якоб 3 0
Фальк Расмус 3 0
Ларссон Джордан 3 0
Соренсен Кристиан I 3 0
Лерагер Лукас 2 0
Эльюнусси Мохамед 2 0
Вавро Денис 2 0
Грабара Камиль 2 0
Бардгджи Руни 2 0
Анкерсен Петер 1 0
Бойлесен Николай 1 0
Классон Виктор 1 0
Мелинг Биргер 1 0
Маттссон Магнус 1 0
Лунд Йенсен Вальдемар 1 0

Результаты матчей

Мидтьюлланн
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (8)
17% (2)
17% (2)
Копенгаген
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
8% (1)
42% (5)
50% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
8% (1)
67% (8)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

3
6

Упущенные победы

5
5
Мидтьюлланн
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
Копенгаген
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

7
9

Упущенные победы

20
19
Мидтьюлланн
52.4%
47.6%
11 побед 10 поражений
Первый тайм
29% (7)
50% (12)
21% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (10)
29% (7)
29% (7)
Копенгаген
52.4%
47.6%
11 побед 10 поражений
Первый тайм
25% (6)
38% (9)
38% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (9)
21% (5)
42% (10)

Сухие победы

7
4

Сухие поражения

4
6

Волевые победы

10
15

Упущенные победы

25
24

Голы по времени матча

Забито

24
25
7 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 17
8 Забивали первыми 7
13 Не забивали 13
1
4%
2
8%
1-15
2
8%
3
12%
16-30
4
17%
3
12%
31-45
5
21%
6
24%
46-60
5
21%
5
20%
61-75
7
29%
29%
6
24%
76-90

Пропущено

10
15
4 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 9
1
10%
1
7%
1-15
3
30%
5
33%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
3
30%
2
13%
46-60
1
10%
4
27%
61-75
2
20%
2
13%
76-90

Забито

22
22
7 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 6
14 Не забивали 14
0
0%
5
23%
1-15
6
27%
3
14%
16-30
1
5%
3
14%
31-45
6
27%
3
14%
46-60
4
18%
4
18%
61-75
5
23%
4
18%
76-90

Пропущено

16
12
8 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 7
2
13%
1
8%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
4
25%
3
25%
31-45
2
13%
2
17%
46-60
1
6%
5
42%
61-75
5
31%
1
8%
76-90

Забито

46
47
14 В 1-м тайме 19
32 Во 2-м тайме 28
16 Забивали первыми 13
3 Не забивали 3
1
2%
7
15%
1-15
8
17%
6
13%
16-30
5
11%
6
13%
31-45
11
24%
9
19%
46-60
9
20%
9
19%
61-75
12
26%
10
21%
76-90

Пропущено

26
27
12 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 16
8 Пропускали первыми 10
16 Не пропускали 16
3
12%
2
7%
1-15
5
19%
5
19%
16-30
4
15%
4
15%
31-45
5
19%
4
15%
46-60
2
8%
9
33%
61-75
7
27%
3
11%
76-90

Результаты последних матчей

Мидтьюлланн
(20 матчей)
65%
35%
13 побед 0 ничьих 7 поражений
АГФ Орхус - Мидтьюлланн 0:1 Мидтьюлланн - Норшелланн 2:3 Мидтьюлланн - Вайле 3:0 Раннерс - Мидтьюлланн 0:1
Мидтьюлланн - Копенгаген 2:0 АГФ Орхус - Мидтьюлланн 2:3 Брондбю - Мидтьюлланн 1:0 Эсбьерг - Мидтьюлланн 6:0 Мидтьюлланн - Фредрикстад 0:1 Мольде - Мидтьюлланн 2:1 Мидтьюлланн - Фредерисия 7:0 Хеккен - Мидтьюлланн 2:4 Мидтьюлланн - Ольборг 1:4 Мидтьюлланн - Виборг 5:1 Силькеборг - Мидтьюлланн 1:4 Мидтьюлланн - Норшелланн 2:0 Видовре - Мидтьюлланн 1:4 Копенгаген - Мидтьюлланн 1:0 Мидтьюлланн - Люнгбю 2:1 Оденсе - Мидтьюлланн 1:2
Копенгаген
(20 матчей)
50%
5%
45%
10 побед 1 ничья 9 поражений
Норшелланн - Копенгаген 2:1 Копенгаген - Брондбю 1:2 Копенгаген - Б-93 3:2 Оденсе - Копенгаген 0:2
Копенгаген - Люнгбю 4:0 Манчестер Сити - Копенгаген 3:1 Мидтьюлланн - Копенгаген 2:0 Копенгаген - Норшелланн 2:0 Силькеборг - Копенгаген 0:3 Копенгаген - Манчестер Сити 1:3 Копенгаген - Мольде 3:1 Копенгаген - Брондбю 1:2 Эльфсборг - Копенгаген 4:5 АГФ Орхус - Копенгаген 1:5 Спарта Прага - Копенгаген 2:0 Рейнджерс - Копенгаген 2:2 Копенгаген - Галатасарай 1:0 Силькеборг - Копенгаген 1:2 Копенгаген - Силькеборг 0:2 Копенгаген - АГФ Орхус 1:2

Результаты матчей

Мидтьюлланн
Копенгаген

Точный счет

2:0
3 раза 25%
2:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
4:0
3 раза 25%
1:2
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%

Точное количество голов

2
7 раз 58%
1
2 раза 17%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%
2
4 раза 33%
1
3 раза 25%
4
3 раза 25%
0
2 раза 17%

Точный счет

0:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
1:4
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
0:2
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
2:3
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%

Точное количество голов

2
4 раза 33%
1
3 раза 25%
0
2 раза 17%
4
2 раза 17%
3
1 раз 8%
2
4 раза 33%
1
3 раза 25%
3
3 раза 25%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Точный счет

2:0
3 раза 13%
0:1
3 раза 13%
1:0
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
1:4
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
2:3
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
2:1
4 раза 17%
0:2
3 раза 13%
1:2
3 раза 13%
2:0
3 раза 13%
4:0
3 раза 13%
2:3
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%

Точное количество голов

2
11 раз 46%
1
5 раз 21%
0
3 раза 13%
3
2 раза 8%
4
2 раза 8%
5
1 раз 4%
2
8 раз 33%
1
6 раз 25%
4
4 раза 17%
0
3 раза 13%
3
3 раза 13%

Тоталы голов в матче

Мидтьюлланн
Копенгаген

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
1
0.5
Больше Меньше
10
2
9
3
1.5
7
5
2
10
2.5
3
9
1
11
3.5
3
9
1
11
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
11
1
7
5
1.5
8
4
3
9
2.5
4
8
2
10
3.5
1
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
3
0.5
Больше Меньше
21
3
16
8
1.5
15
9
5
19
2.5
7
17
3
21
3.5
4
20
1
23
4.5

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мидтьюлланн
 2:1 25 17 3 5 48 - 27 54
2.
Брондбю
 25 15 7 3 49 - 24 52
3.
Копенгаген
 1:2 25 14 3 8 48 - 29 45
4.
Норшелланн
 24 12 7 5 40 - 24 43
5.
АГФ Орхус
 25 9 11 5 30 - 26 38
6.
Силькеборг
 24 8 5 11 31 - 35 29

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Раннерс
 25 8 8 9 34 - 41 32
2.
Виборг
 25 8 6 11 31 - 40 30
3.
Оденсе
 25 6 7 12 26 - 36 25
4.
Люнгбю
 25 6 7 12 30 - 46 25
5.
Вайле
 25 5 8 12 22 - 29 23
6.
Видовре
 25 2 6 17 20 - 52 12

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мидтьюлланн
 2:1 13 9 2 2 26 - 11 29
2.
Норшелланн
 12 7 4 1 22 - 10 25
3.
Брондбю
 12 7 3 2 24 - 11 24
4.
Копенгаген
 1:2 12 7 1 4 23 - 11 22
5.
АГФ Орхус
 13 5 4 4 16 - 17 19
6.
Силькеборг
 12 5 3 4 17 - 14 18

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Виборг
 12 6 3 3 20 - 15 21
2.
Люнгбю
 13 4 6 3 20 - 17 18
3.
Раннерс
 12 4 4 4 16 - 18 16
4.
Вайле
 13 3 4 6 13 - 14 13
5.
Оденсе
 13 0 3 10 9 - 26 3
6.
Видовре
 12 0 2 10 9 - 30 2

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брондбю
 13 8 4 1 25 - 13 28
2.
Мидтьюлланн
 2:1 12 8 1 3 22 - 16 25
3.
Копенгаген
 1:2 13 7 2 4 25 - 18 23
4.
АГФ Орхус
 12 4 7 1 14 - 9 19
5.
Норшелланн
 12 5 3 4 18 - 14 18
6.
Силькеборг
 12 3 2 7 14 - 21 11

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Оденсе
 12 6 4 2 17 - 10 22
2.
Раннерс
 13 4 4 5 18 - 23 16
3.
Вайле
 12 2 4 6 9 - 15 10
4.
Видовре
 13 2 4 7 11 - 22 10
5.
Виборг
 13 2 3 8 11 - 25 9
6.
Люнгбю
 12 2 1 9 10 - 29 7

Топ бомбардиров
Мидтьюлланн Гуэ-Сон Чо 11 (2)
Брондбю Валлис Николай 10 (6)
АГФ Орхус Мортенсен Патрик 10 (3)
Силькеборг Линд Александр 10 (2)
Люнгбю Гудьонсен Андри 10
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Топ нарушителей
Вайле Альбентоса Рауль 10
Видовре Геммер Йонас 9
АГФ Орхус Поульсен Николай 8
Оденсе Кёлер Свен 8
Виборг Ибрагим Саид 1 6
Весь список
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