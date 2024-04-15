Тур: 24. Стадион: Cherkasy Arena.
1:0
Конец матча
Ход матча
39'
48'
1:0
95
Стасюк
Пётр
8
Бар
Арад
47
Когут
Богдан
39
Балан
Денис
- Основной состав
- Вратарь
-
95 Стасюк ПётрЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
8 Бар АрадПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
22 Eynel Soares
-
-
Главный тренер: Дулуб Олег
- Основной состав
-
47 Когут БогданВратарь
-
39 Балан ДенисЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Клёц ДмитрийПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
71 Vasyl Gakman
-
Главный тренер: Олег Шендрук
История личных встреч
ЛНЗ Черкассы
Верес
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
0
Голов в среднем за матч
0
0
Среднее время на гол
0
0
Всего голов
0
0
Голов в среднем за матч
0
0
Среднее время на гол
0
0
Бомбардиры внутри турнира
ЛНЗ Черкассы
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шестаков Сергей
|3
|0.13
|Прядун Максим
|3
|0.13
|Наумец Владислав
|3
|0.13
|Олейник Денис
|2
|0.08
|Хобленко Алексей
|2
|0.08
|Пасич Геннадий
|2
|0.08
|Бойко Виталий
|2 (1)
|0.08
|Норенков Денис
|1
|0.04
|Ковалёв Максим
|1
|0.04
|Рыбалка Сергей
|1 (1)
|0.04
|Савин Антон
|0
|0
|Стасюк Пётр
|0
|0
|Ivan Tyshchenko
|0
|0
|Муравский Назарий
|0
|0
Верес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Iago Siqueira
|3 (1)
|0.13
|Мрвалевич Марко
|3 (1)
|0.13
|Шарай Станислав
|2
|0.09
|Гайдучик Николай
|2
|0.09
|Evgeny Shevchenko III
|2
|0.09
|Шарай Владислав
|2
|0.09
|Кучеров Валерий
|1 (1)
|0.04
|Дахновский Виталий
|1 (1)
|0.04
|Балан Денис
|1
|0.04
|Близниченко Андрей
|1
|0.04
|Шестаков Михаил
|1
|0.04
|Вовченко Семён
|1
|0.04
|Янаков Денис
|1 (1)
|0.04
|Марусич Максим
|0
|0
|Шастал Дмитрий
|0
|0
|Roman Kovalyuk
|0
|0
|Сезар Жулио
|0
|0
|Denys Svityukha
|0
|0
|Vasyl Gakman
|0
|0
Карточки
ЛНЗ Черкассы
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пасич Геннадий
|6
|0
|Норенков Денис
|6
|0
|Муравский Назарий
|6
|0
|Бар Арад
|4
|1
|Рыбалка Сергей
|5
|0
|Бойко Виталий
|4
|0
|Олейник Денис
|3
|0
|Ковалёв Максим
|3
|0
|Савин Антон
|3
|0
|Насонов Александр
|3
|0
|Пеньков Герман
|3
|0
|Шестаков Сергей
|3
|0
|Калюжный Иван
|3
|0
|Хобленко Алексей
|2
|0
|Хамелюк Владислав
|2
|0
|Кучеренко Евгений
|2
|0
|Лопырёнок Максим
|0
|1
|Тарасенко Олег
|1
|0
|Тилль Оливье
|1
|0
|Прядун Максим
|1
|0
|Яшари Мухаррем
|1
|0
|Стасюк Пётр
|1
|0
|Наумец Владислав
|1
|0
|Нич Назарий
|1
|0
|Sergiy Kopyl
|1
|0
Верес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кухарук Андрей
|7
|1
|Балан Денис
|5
|1
|Шарай Владислав
|5
|1
|Iago Siqueira
|6
|0
|Evgeny Shevchenko III
|5
|0
|Вовченко Семён
|5
|0
|Сезар Жулио
|4
|0
|Кучеров Валерий
|4
|0
|Шестаков Михаил
|4
|0
|Vasyl Gakman
|4
|0
|Марусич Максим
|1
|1
|Банада Евгений
|2
|0
|Близниченко Андрей
|2
|0
|Кучеренко Александр
|2
|0
|Шарай Станислав
|2
|0
|Гайдучик Николай
|2
|0
|Курко Василий
|2
|0
|Когут Богдан
|1
|0
|Паст Евгений
|1
|0
|Морозко Евгений
|1
|0
|Мрвалевич Марко
|1
|0
|Смиян Максим
|1
|0
Результаты матчей
ЛНЗ Черкассы
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
Верес
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
5
4
ЛНЗ Черкассы
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
17% (2)
67% (8)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
Верес
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
45% (5)
55% (6)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
6
11
Упущенные победы
11
14
ЛНЗ Черкассы
37.5%
62.5%
6 побед 10 поражений
Первый тайм
21% (5)
50% (12)
29% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (5)
46% (11)
33% (8)
Верес
37.5%
62.5%
6 побед 10 поражений
Первый тайм
30% (7)
43% (10)
26% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (3)
43% (10)
43% (10)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
5
6
Волевые победы
7
11
Упущенные победы
16
18
Голы по времени матча
Забито
11
5
3 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 2
17 Не забивали 18
0
0%
1
20%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
0
0%
3
60%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
5
45%
1
20%
76-90
Пропущено
18
12
5 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 8
1
6%
3
25%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
4
22%
0
0%
31-45
5
28%
2
17%
46-60
4
22%
3
25%
61-75
4
22%
3
25%
76-90
Забито
11
19
3 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 3
18 Не забивали 14
1
9%
3
16%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
2
18%
4
21%
31-45
2
18%
1
5%
46-60
0
0%
3
16%
61-75
6
55%
6
32%
76-90
Пропущено
10
19
3 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 10
1
10%
4
21%
1-15
1
10%
2
11%
16-30
1
10%
4
21%
31-45
0
0%
2
11%
46-60
1
10%
2
11%
61-75
6
60%
5
26%
76-90
Забито
22
24
6 В 1-м тайме 13
16 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 5
11 Не забивали 9
1
5%
4
17%
1-15
3
14%
2
8%
16-30
2
9%
7
29%
29%
31-45
4
18%
1
4%
46-60
1
5%
3
13%
61-75
11
50%
7
29%
29%
76-90
Пропущено
28
31
8 В 1-м тайме 14
20 Во 2-м тайме 17
11 Пропускали первыми 15
16 Не пропускали 18
2
7%
7
23%
1-15
1
4%
3
10%
16-30
5
18%
4
13%
31-45
5
18%
4
13%
46-60
5
18%
5
16%
61-75
10
36%
8
26%
76-90
Результаты последних матчей
ЛНЗ Черкассы
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Динамо Киев - ЛНЗ Черкассы 1:1 Рух Львов - ЛНЗ Черкассы 1:0 ЛНЗ Черкассы - Минай 1:2 ЛНЗ Черкассы - Днепр-1 1:1
Металлист-1925 - ЛНЗ Черкассы 1:1 Полесье - ЛНЗ Черкассы 0:1 ЛНЗ Черкассы - Кривбасс 0:3 Черноморец Од - ЛНЗ Черкассы 1:3 Ворскла - ЛНЗ Черкассы 0:0 Заря - ЛНЗ Черкассы 1:2 ЛНЗ Черкассы - Колос Ковалёвка 1:1 ЛНЗ Черкассы - Оболонь 3:0 Шахтёр Донецк - ЛНЗ Черкассы 3:0 ЛНЗ Черкассы - Александрия 0:0 Верес - ЛНЗ Черкассы 0:0 ЛНЗ Черкассы - Динамо Киев 2:4 ЛНЗ Черкассы - Рух Львов 2:1 Днепр-1 - ЛНЗ Черкассы 0:0 ЛНЗ Черкассы - Металлист-1925 0:1 ЛНЗ Черкассы - Полесье 1:2
Верес
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Верес - Оболонь 3:0 Верес - Кривбасс 0:2 Рот-Вайсс Эссен - Верес 3:1 Черноморец Од - Верес 0:1
Верес - Динамо Киев 1:1 Ворскла - Верес 2:1 Верес - Колос Ковалёвка 0:2 Верес - Ауда 2:0 Верес - Лиепая 1:0 Сигма Оломоуц Б - Верес 2:2 Верес - Люнгбю 0:0 Яблонец - Верес 2:2 Верес - Злате Моравце 0:0 Верес - Брера Струмица 3:2 Шахтёр Донецк - Верес 2:0 Полесье - Верес 1:1 Верес - Металлист-1925 4:3 Колос Ковалёвка - Верес 0:1 Александрия - Верес 1:0 Верес - Заря 2:2
Результаты матчей
ЛНЗ Черкассы
Верес
Точный счет
1:2
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
0:2
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:5
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 42%
0
4 раза 33%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
0
4 раза 33%
1
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
4
1 раз 8%
Точный счет
0:0
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
2:0
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
Точное количество голов
0
6 раз 50%
1
3 раза 25%
3
2 раза 17%
2
1 раз 8%
0
7 раз 64%
1
4 раза 36%
Точный счет
0:0
4 раза 17%
1:1
4 раза 17%
1:2
3 раза 13%
0:1
2 раза 8%
0:3
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
0:0
3 раза 13%
0:2
3 раза 13%
1:1
3 раза 13%
2:0
3 раза 13%
1:0
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
0:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:5
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
Точное количество голов
0
10 раз 42%
1
8 раз 33%
2
3 раза 13%
3
3 раза 13%
0
11 раз 48%
1
7 раз 30%
2
2 раза 9%
3
2 раза 9%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
ЛНЗ Черкассы
Верес
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
84
Больше Меньше
84
39
57
111
39
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
66
Больше Меньше
47
39
210
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1410
Больше Меньше
1211
618
518
321
320
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|22
|15
|5
|2
|43 - 18
|50
|2.
|22
|15
|3
|4
|51 - 23
|48
|3.
|24
|14
|6
|4
|42 - 24
|48
|4.
|1:0
|24
|13
|7
|4
|34 - 21
|46
|5.
|24
|10
|10
|4
|35 - 25
|40
|6.
|24
|11
|6
|7
|31 - 23
|39
|7.
|24
|8
|6
|10
|23 - 35
|30
|8.
|23
|9
|2
|12
|33 - 32
|29
|9.
|24
|7
|8
|9
|23 - 27
|29
|10.
|22
|6
|8
|8
|23 - 27
|26
|11.
|23
|6
|7
|10
|19 - 27
|25
|12.
|23
|5
|10
|8
|16 - 19
|25
|13.
|23
|4
|7
|12
|21 - 34
|19
|14.
|23
|4
|7
|12
|13 - 32
|19
|15.
|0:1
|24
|4
|5
|15
|23 - 43
|17
|16.
|23
|2
|9
|12
|16 - 36
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|9
|1
|2
|25 - 11
|28
|2.
|11
|8
|1
|2
|22 - 8
|25
|3.
|12
|7
|3
|2
|19 - 13
|24
|4.
|11
|6
|1
|4
|16 - 12
|19
|5.
|1:0
|12
|5
|4
|3
|17 - 12
|19
|6.
|12
|5
|3
|4
|15 - 15
|18
|7.
|12
|3
|8
|1
|14 - 11
|17
|8.
|11
|4
|3
|4
|6 - 11
|15
|9.
|11
|4
|2
|5
|8 - 11
|14
|10.
|12
|3
|5
|4
|8 - 10
|14
|11.
|12
|3
|4
|5
|17 - 21
|13
|12.
|12
|3
|3
|6
|12 - 17
|12
|13.
|12
|3
|3
|6
|13 - 23
|12
|14.
|0:1
|11
|3
|2
|6
|11 - 20
|11
|15.
|12
|2
|5
|5
|8 - 15
|11
|16.
|11
|1
|5
|5
|9 - 16
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|12
|8
|3
|1
|17 - 9
|27
|2.
|12
|7
|3
|2
|23 - 11
|24
|3.
|11
|7
|2
|2
|29 - 15
|23
|4.
|12
|7
|2
|3
|21 - 14
|23
|5.
|10
|6
|4
|0
|18 - 7
|22
|6.
|12
|6
|3
|3
|16 - 8
|21
|7.
|12
|5
|3
|4
|10 - 12
|18
|8.
|12
|4
|5
|3
|11 - 10
|17
|9.
|11
|2
|6
|3
|15 - 16
|12
|10.
|11
|2
|5
|4
|8 - 9
|11
|11.
|12
|3
|1
|8
|17 - 20
|10
|12.
|12
|2
|4
|6
|13 - 16
|10
|13.
|11
|2
|2
|7
|5 - 17
|8
|14.
|12
|1
|4
|7
|7 - 20
|7
|15.
|11
|1
|3
|7
|4 - 13
|6
|16.
|0:1
|13
|1
|3
|9
|12 - 23
|6
- — Выход в раунд плей-офф Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
- — Вылет в Первую лигу
|Динамо Киев
|Ванат Владислав
|11 (5)
|Днепр-1
|Филиппов Александр
|8 (3)
|Днепр-1
|Гуцуляк Алексей
|8 (2)
|Кривбасс
|Кожушко Олег
|8 (2)
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|7 (5)
|Оболонь
|Taras Moroz
|2 9
|Ворскла
|Скляр Александр
|1 9
|Полесье
|Танковский Вячеслав
|1 8
|Заря
|Джордан
|2 6
|Верес
|Кухарук Андрей
|1 7