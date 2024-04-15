  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Украина
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 24. Стадион: .
ЛНЗ Черкассы
1:0
Конец матча
Верес
0'
39' Желтая карточка
Кухарук Андрей
1:0
48' Гол
Хобленко Алексей
90'+4
21
Кучеренко
Евгений
95
Стасюк
Пётр
34
Муравский
Назарий
5
Салиху
Хайдин
17
Норенков
Денис
8
Бар
Арад
1
Тилль
Оливье
15
Яшари
Мухаррем
70
Наумец
Владислав
19
Хобленко
Алексей
11
Пасич
Геннадий
47
Когут
Богдан
39
Балан
Денис
23
Кучеренко
Александр
3
Вовченко
Семён
95
Evgeny
Shevchenko
III
5
Курко
Василий
88
Кухарук
Андрей
99
Морозко
Евгений
20
Iago
Siqueira
30
Шастал
Дмитрий
87
Мрвалевич
Марко
ЛНЗ Черкассы
Верес

История личных встреч

ЛНЗ Черкассы
Верес

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ПЛ
0:0

Голы

Всего голов

0
0

Голов в среднем за матч

0
0

Среднее время на гол

0
0

Всего голов

0
0

Голов в среднем за матч

0
0

Среднее время на гол

0
0

Бомбардиры внутри турнира

ЛНЗ Черкассы
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шестаков Сергей 3 0.13
Прядун Максим 3 0.13
Наумец Владислав 3 0.13
Олейник Денис 2 0.08
Хобленко Алексей 2 0.08
Пасич Геннадий 2 0.08
Бойко Виталий 2 (1) 0.08
Норенков Денис 1 0.04
Ковалёв Максим 1 0.04
Рыбалка Сергей 1 (1) 0.04
Савин Антон 0 0
Стасюк Пётр 0 0
Ivan Tyshchenko 0 0
Муравский Назарий 0 0
Верес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Iago Siqueira 3 (1) 0.13
Мрвалевич Марко 3 (1) 0.13
Шарай Станислав 2 0.09
Гайдучик Николай 2 0.09
Evgeny Shevchenko III 2 0.09
Шарай Владислав 2 0.09
Кучеров Валерий 1 (1) 0.04
Дахновский Виталий 1 (1) 0.04
Балан Денис 1 0.04
Близниченко Андрей 1 0.04
Шестаков Михаил 1 0.04
Вовченко Семён 1 0.04
Янаков Денис 1 (1) 0.04
Марусич Максим 0 0
Шастал Дмитрий 0 0
Roman Kovalyuk 0 0
Сезар Жулио 0 0
Denys Svityukha 0 0
Vasyl Gakman 0 0

Карточки

ЛНЗ Черкассы
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пасич Геннадий 6 0
Норенков Денис 6 0
Муравский Назарий 6 0
Бар Арад 4 1
Рыбалка Сергей 5 0
Бойко Виталий 4 0
Олейник Денис 3 0
Ковалёв Максим 3 0
Савин Антон 3 0
Насонов Александр 3 0
Пеньков Герман 3 0
Шестаков Сергей 3 0
Калюжный Иван 3 0
Хобленко Алексей 2 0
Хамелюк Владислав 2 0
Кучеренко Евгений 2 0
Лопырёнок Максим 0 1
Тарасенко Олег 1 0
Тилль Оливье 1 0
Прядун Максим 1 0
Яшари Мухаррем 1 0
Стасюк Пётр 1 0
Наумец Владислав 1 0
Нич Назарий 1 0
Sergiy Kopyl 1 0
Верес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кухарук Андрей 7 1
Балан Денис 5 1
Шарай Владислав 5 1
Iago Siqueira 6 0
Evgeny Shevchenko III 5 0
Вовченко Семён 5 0
Сезар Жулио 4 0
Кучеров Валерий 4 0
Шестаков Михаил 4 0
Vasyl Gakman 4 0
Марусич Максим 1 1
Банада Евгений 2 0
Близниченко Андрей 2 0
Кучеренко Александр 2 0
Шарай Станислав 2 0
Гайдучик Николай 2 0
Курко Василий 2 0
Когут Богдан 1 0
Паст Евгений 1 0
Морозко Евгений 1 0
Мрвалевич Марко 1 0
Смиян Максим 1 0

Результаты матчей

ЛНЗ Черкассы
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
Верес
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

5
4
ЛНЗ Черкассы
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
17% (2)
67% (8)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
Верес
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
45% (5)
55% (6)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

6
11

Упущенные победы

11
14
ЛНЗ Черкассы
37.5%
62.5%
6 побед 10 поражений
Первый тайм
21% (5)
50% (12)
29% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (5)
46% (11)
33% (8)
Верес
37.5%
62.5%
6 побед 10 поражений
Первый тайм
30% (7)
43% (10)
26% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (3)
43% (10)
43% (10)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

5
6

Волевые победы

7
11

Упущенные победы

16
18

Голы по времени матча

Забито

11
5
3 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 2
17 Не забивали 18
0
0%
1
20%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
0
0%
3
60%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
5
45%
1
20%
76-90

Пропущено

18
12
5 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 8
1
6%
3
25%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
4
22%
0
0%
31-45
5
28%
2
17%
46-60
4
22%
3
25%
61-75
4
22%
3
25%
76-90

Забито

11
19
3 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 3
18 Не забивали 14
1
9%
3
16%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
2
18%
4
21%
31-45
2
18%
1
5%
46-60
0
0%
3
16%
61-75
6
55%
6
32%
76-90

Пропущено

10
19
3 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 10
1
10%
4
21%
1-15
1
10%
2
11%
16-30
1
10%
4
21%
31-45
0
0%
2
11%
46-60
1
10%
2
11%
61-75
6
60%
5
26%
76-90

Забито

22
24
6 В 1-м тайме 13
16 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 5
11 Не забивали 9
1
5%
4
17%
1-15
3
14%
2
8%
16-30
2
9%
7
29%
29%
31-45
4
18%
1
4%
46-60
1
5%
3
13%
61-75
11
50%
7
29%
29%
76-90

Пропущено

28
31
8 В 1-м тайме 14
20 Во 2-м тайме 17
11 Пропускали первыми 15
16 Не пропускали 18
2
7%
7
23%
1-15
1
4%
3
10%
16-30
5
18%
4
13%
31-45
5
18%
4
13%
46-60
5
18%
5
16%
61-75
10
36%
8
26%
76-90

Результаты последних матчей

ЛНЗ Черкассы
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Динамо Киев - ЛНЗ Черкассы 1:1 Рух Львов - ЛНЗ Черкассы 1:0 ЛНЗ Черкассы - Минай 1:2 ЛНЗ Черкассы - Днепр-1 1:1
Металлист-1925 - ЛНЗ Черкассы 1:1 Полесье - ЛНЗ Черкассы 0:1 ЛНЗ Черкассы - Кривбасс 0:3 Черноморец Од - ЛНЗ Черкассы 1:3 Ворскла - ЛНЗ Черкассы 0:0 Заря - ЛНЗ Черкассы 1:2 ЛНЗ Черкассы - Колос Ковалёвка 1:1 ЛНЗ Черкассы - Оболонь 3:0 Шахтёр Донецк - ЛНЗ Черкассы 3:0 ЛНЗ Черкассы - Александрия 0:0 Верес - ЛНЗ Черкассы 0:0 ЛНЗ Черкассы - Динамо Киев 2:4 ЛНЗ Черкассы - Рух Львов 2:1 Днепр-1 - ЛНЗ Черкассы 0:0 ЛНЗ Черкассы - Металлист-1925 0:1 ЛНЗ Черкассы - Полесье 1:2
Верес
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Верес - Оболонь 3:0 Верес - Кривбасс 0:2 Рот-Вайсс Эссен - Верес 3:1 Черноморец Од - Верес 0:1
Верес - Динамо Киев 1:1 Ворскла - Верес 2:1 Верес - Колос Ковалёвка 0:2 Верес - Ауда 2:0 Верес - Лиепая 1:0 Сигма Оломоуц Б - Верес 2:2 Верес - Люнгбю 0:0 Яблонец - Верес 2:2 Верес - Злате Моравце 0:0 Верес - Брера Струмица 3:2 Шахтёр Донецк - Верес 2:0 Полесье - Верес 1:1 Верес - Металлист-1925 4:3 Колос Ковалёвка - Верес 0:1 Александрия - Верес 1:0 Верес - Заря 2:2

Результаты матчей

ЛНЗ Черкассы
Верес

Точный счет

1:2
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
0:2
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:5
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 42%
0
4 раза 33%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
0
4 раза 33%
1
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
4
1 раз 8%

Точный счет

0:0
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
2:0
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%

Точное количество голов

0
6 раз 50%
1
3 раза 25%
3
2 раза 17%
2
1 раз 8%
0
7 раз 64%
1
4 раза 36%

Точный счет

0:0
4 раза 17%
1:1
4 раза 17%
1:2
3 раза 13%
0:1
2 раза 8%
0:3
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
0:0
3 раза 13%
0:2
3 раза 13%
1:1
3 раза 13%
2:0
3 раза 13%
1:0
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
0:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:5
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%

Точное количество голов

0
10 раз 42%
1
8 раз 33%
2
3 раза 13%
3
3 раза 13%
0
11 раз 48%
1
7 раз 30%
2
2 раза 9%
3
2 раза 9%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

ЛНЗ Черкассы
Верес

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
0.5
Больше Меньше
8
4
3
9
1.5
5
7
1
11
2.5
3
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
6
0.5
Больше Меньше
4
7
3
9
1.5
2
10
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
10
0.5
Больше Меньше
12
11
6
18
1.5
5
18
3
21
2.5
3
20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 22 15 5 2 43 - 18 50
2.
Динамо Киев
 22 15 3 4 51 - 23 48
3.
Кривбасс
 24 14 6 4 42 - 24 48
4.
Днепр-1
 1:0 24 13 7 4 34 - 21 46
5.
Рух Львов
 24 10 10 4 35 - 25 40
6.
Полесье
 24 11 6 7 31 - 23 39
7.
Ворскла
 24 8 6 10 23 - 35 30
8.
Черноморец Од
 23 9 2 12 33 - 32 29
9.
ЛНЗ Черкассы
 24 7 8 9 23 - 27 29
10.
Заря
 22 6 8 8 23 - 27 26
11.
Александрия
 23 6 7 10 19 - 27 25
12.
Колос Ковалёвка
 23 5 10 8 16 - 19 25
13.
Верес
 23 4 7 12 21 - 34 19
14.
Оболонь
 23 4 7 12 13 - 32 19
15.
Металлист-1925
 0:1 24 4 5 15 23 - 43 17
16.
Минай
 23 2 9 12 16 - 36 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 12 9 1 2 25 - 11 28
2.
Динамо Киев
 11 8 1 2 22 - 8 25
3.
Кривбасс
 12 7 3 2 19 - 13 24
4.
Черноморец Од
 11 6 1 4 16 - 12 19
5.
Днепр-1
 1:0 12 5 4 3 17 - 12 19
6.
Полесье
 12 5 3 4 15 - 15 18
7.
Рух Львов
 12 3 8 1 14 - 11 17
8.
Александрия
 11 4 3 4 6 - 11 15
9.
Заря
 11 4 2 5 8 - 11 14
10.
Колос Ковалёвка
 12 3 5 4 8 - 10 14
11.
Верес
 12 3 4 5 17 - 21 13
12.
ЛНЗ Черкассы
 12 3 3 6 12 - 17 12
13.
Ворскла
 12 3 3 6 13 - 23 12
14.
Металлист-1925
 0:1 11 3 2 6 11 - 20 11
15.
Оболонь
 12 2 5 5 8 - 15 11
16.
Минай
 11 1 5 5 9 - 16 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Днепр-1
 1:0 12 8 3 1 17 - 9 27
2.
Кривбасс
 12 7 3 2 23 - 11 24
3.
Динамо Киев
 11 7 2 2 29 - 15 23
4.
Рух Львов
 12 7 2 3 21 - 14 23
5.
Шахтёр Донецк
 10 6 4 0 18 - 7 22
6.
Полесье
 12 6 3 3 16 - 8 21
7.
Ворскла
 12 5 3 4 10 - 12 18
8.
ЛНЗ Черкассы
 12 4 5 3 11 - 10 17
9.
Заря
 11 2 6 3 15 - 16 12
10.
Колос Ковалёвка
 11 2 5 4 8 - 9 11
11.
Черноморец Од
 12 3 1 8 17 - 20 10
12.
Александрия
 12 2 4 6 13 - 16 10
13.
Оболонь
 11 2 2 7 5 - 17 8
14.
Минай
 12 1 4 7 7 - 20 7
15.
Верес
 11 1 3 7 4 - 13 6
16.
Металлист-1925
 0:1 13 1 3 9 12 - 23 6
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Динамо Киев Ванат Владислав 11 (5)
Днепр-1 Филиппов Александр 8 (3)
Днепр-1 Гуцуляк Алексей 8 (2)
Кривбасс Кожушко Олег 8 (2)
Динамо Киев Буяльский Виталий 7 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Оболонь Taras Moroz 2 9
Ворскла Скляр Александр 1 9
Полесье Танковский Вячеслав 1 8
Заря Джордан 2 6
Верес Кухарук Андрей 1 7
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 39'
    Кухарук Андрей получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    Где смотреть матч ЛНЗ Черкассы 1:0 Верес онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (15) Обзор Играть
    4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
    5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный