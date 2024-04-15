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  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 24. Стадион: .
Металлист-1925
0:1
Второй тайм: 61'
Днепр-1
0'
0:1
19' Гол
Гуцуляк Алексей
54' Желтая карточка
Сарапий Эдуард

Ход матча

19'
0:1
Гуцуляк Алексей
(Сарапий Эдуард)
39'
 
Горбунов Сергей Олегович
Ramik Hadzhyiev
46'
Гармаш Денис
Дмитренко Владислав
 
54'
 
Сарапий Эдуард
Лучшие коэффициенты
Металлист-1925
Ничья
Днепр-1
4.60
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Все Коэффициенты
37
Мозиль
Олег
29
Жичиков
Максим
32
Имереков
Максим
74
Фарина
Марьян
2
Капинус
Дмитрий
28
Габелок
Артём
14
Юсов
Дмитрий
22
Дмитренко
Владислав
80
Юрченко
Владлен
9
Борячук
Андрей
97
Oleksiy
Sydorov
1
Волынец
Евгений
11
Мирошниченко
Денис
39
Сваток
Александр
5
Сарапий
Эдуард
42
Пасич
Евгений
18
Бабенко
Руслан
22
Рубчинский
Валентин
9
Гуцуляк
Алексей
17
Леднeв
Богдан
27
Очеретько
Олег
14
Ramik
Hadzhyiev
Металлист-1925
Днепр-1

История личных встреч

Металлист-1925
Днепр-1

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

200%
200%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
1 победа 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

16.7%
83.3%
1 победа 0 ничьих 5 побед

История матчей

ПЛ
1:0
ПЛ
0:3
ПЛ
3:0
ПЛ
1:2
ПД
1:2
ПД
0:2

Голы

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

0.67
0.67

Среднее время на гол

135
135

Всего голов

4
7

Голов в среднем за матч

1.33
2.33

Среднее время на гол

67
38

Всего голов

6
9

Голов в среднем за матч

1
1.5

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2

Среднее время на гол

90
60

Бомбардиры внутри турнира

Металлист-1925
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Борячук Андрей 4 (1) 0.17
Юсов Дмитрий 4 0.17
Дмитренко Владислав 3 0.13
Русин Ростислав 2 0.08
Овусу Раймонд 1 0.04
Oleksiy Sydorov 1 0.04
Юрченко Владлен 1 (1) 0.04
Имереков Максим 1 0.04
Гармаш Денис 1 0.04
Ткачук Евгений 1 0.04
Вачиберадзе Бека 1 0.04
Ременюк Андрей 1 0.04
Ari Moura 1 0.04
Фарина Марьян 1 0.04
Габелок Артём 0 0
Курило Игорь 0 0
Жичиков Максим 0 0
Мартынюк Ярослав 0 0
Безуглый Никита 0 0
Днепр-1
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Филиппов Александр 8 0.33
Гуцуляк Алексей 8 0.33
Пихалёнок Александр 5 (2) 0.21
Леднeв Богдан 4 0.17
Адамюк Владимир 1 0.04
Мирошниченко Денис 1 0.04
Сарапий Эдуард 1 0.04
Танчик Владимир 1 0.04
Бабенко Руслан 1 0.04
Сваток Александр 1 0.04
Когут Игорь 1 0.04
Бланко Доминго 1 (1) 0.04
Рубчинский Валентин 0 0
Пурита Эмилиано 0 0

Карточки

Металлист-1925
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жичиков Максим 5 1
Курило Игорь 3 2
Ткачук Андрей 4 0
Борячук Андрей 4 0
Мозиль Олег 2 1
Русин Ростислав 2 1
Мартынюк Ярослав 2 1
Габелок Артём 3 0
Червак Вадим 3 0
Безуглый Никита 3 0
Бичек Константин 1 1
Ткачук Евгений 2 0
Юрченко Владлен 2 0
Юсов Дмитрий 2 0
Дмитренко Владислав 2 0
Фарина Марьян 2 0
Andrii Chyruk 2 0
Имереков Максим 1 0
Гармаш Денис 1 0
Вачиберадзе Бека 1 0
Ременюк Андрей 1 0
Ari Moura 1 0
Овусу Раймонд 1 0
Oleksiy Sydorov 1 0
Samuel Obinaiia 1 0
Днепр-1
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сарапий Эдуард 6 1
Бабенко Руслан 5 0
Адамюк Владимир 4 0
Гуцуляк Алексей 4 0
Рубчинский Валентин 4 0
Каплиенко Александр 3 0
Пихалёнок Александр 3 0
Кравец Василий 2 0
Горбунов Сергей Олегович 2 0
Когут Игорь 2 0
Волынец Евгений 2 0
Горин Олег 2 0
Yuriy Maksymov 2 0
Мирошниченко Денис 1 0
Пасич Евгений 1 0
Сваток Александр 1 0
Бланко Доминго 1 0
Леднeв Богдан 1 0
Очеретько Олег 1 0
Ramik Hadzhyiev 1 0

Результаты матчей

Металлист-1925
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Днепр-1
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
58% (7)
33% (4)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

6
3
Металлист-1925
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
54% (7)
23% (3)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
54% (7)
8% (1)
Днепр-1
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
55% (6)
36% (4)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
73% (8)
9% (1)

Сухие победы

5
5

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

19
4

Упущенные победы

6
15
Металлист-1925
66.7%
33.3%
12 побед 6 поражений
Первый тайм
35% (8)
35% (8)
30% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (8)
48% (11)
17% (4)
Днепр-1
62.5%
37.5%
10 побед 6 поражений
Первый тайм
39% (9)
43% (10)
17% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (3)
65% (15)
22% (5)

Сухие победы

6
6

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

21
7

Упущенные победы

12
18

Голы по времени матча

Забито

11
16
4 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 8
15 Не забивали 13
2
18%
3
19%
1-15
1
9%
3
19%
16-30
1
9%
3
19%
31-45
2
18%
5
31%
46-60
2
18%
1
6%
61-75
3
27%
1
6%
76-90

Пропущено

19
9
10 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 6
1
5%
2
22%
1-15
5
26%
0
0%
16-30
4
21%
2
22%
31-45
1
5%
2
22%
46-60
6
32%
1
11%
61-75
2
11%
2
22%
76-90

Забито

13
18
7 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 9
15 Не забивали 12
2
15%
3
17%
1-15
4
31%
3
17%
16-30
1
8%
1
6%
31-45
3
23%
6
33%
46-60
2
15%
2
11%
61-75
1
8%
3
17%
76-90

Пропущено

22
11
10 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 2
11 Не пропускали 8
2
9%
0
0%
1-15
2
9%
1
9%
16-30
6
27%
3
27%
31-45
3
14%
2
18%
46-60
2
9%
2
18%
61-75
7
32%
3
27%
76-90

Забито

24
34
11 В 1-м тайме 16
13 Во 2-м тайме 18
8 Забивали первыми 17
7 Не забивали 2
4
17%
6
18%
1-15
5
21%
6
18%
16-30
2
8%
4
12%
31-45
5
21%
11
32%
46-60
4
17%
3
9%
61-75
4
17%
4
12%
76-90

Пропущено

41
20
20 В 1-м тайме 8
21 Во 2-м тайме 12
14 Пропускали первыми 5
19 Не пропускали 14
3
7%
2
10%
1-15
7
17%
1
5%
16-30
10
24%
5
25%
31-45
4
10%
4
20%
46-60
8
20%
3
15%
61-75
9
22%
5
25%
76-90

Результаты последних матчей

Металлист-1925
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Колос Ковалёвка - Металлист-1925 1:1 Заря - Металлист-1925 2:1 Металлист-1925 - Рух Львов 1:4 Металлист-1925 - ЛНЗ Черкассы 1:1
Минай - Металлист-1925 2:0 Металлист-1925 - Динамо Киев 2:4 Согндаль - Металлист-1925 1:2 Брентфорд 2 - Металлист-1925 0:4 Металлист-1925 - Левадия Таллин 1:0 Пяст - Металлист-1925 2:0 Вольфсбергер - Металлист-1925 3:1 Металлист-1925 - Александрия 0:3 Динамо Киев - Металлист-1925 4:2 Шахтёр Донецк - Металлист-1925 2:0 Верес - Металлист-1925 4:3 Полесье - Металлист-1925 2:1 Металлист-1925 - Черноморец Од 2:1 Ворскла - Металлист-1925 2:2 Металлист-1925 - Кривбасс 1:3 Оболонь - Металлист-1925 1:0
Днепр-1
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Днепр-1 - Заря 2:2 Колос Ковалёвка - Днепр-1 0:2 ЛНЗ Черкассы - Днепр-1 1:1 Днепр-1 - Рух Львов 0:1
Оболонь - Днепр-1 0:1 Днепр-1 - Минай 1:1 Днепр-1 - РФШ Рига 2:1 Днепр-1 - Аркадаг 1:0 Днепр-1 - Дечич 2:0 Ракув - Днепр-1 4:1 Черно Море - Днепр-1 2:2 Днепр-1 - Штурм Грац 1:2 Полесье - Днепр-1 1:1 Днепр-1 - Ворскла 1:2 Днепр-1 - Черноморец Од 5:2 Шахтёр Донецк - Днепр-1 1:3 Днепр-1 - Александрия 1:0 Рух Львов - Днепр-1 0:2 Кривбасс - Днепр-1 3:0 Ворскла - Днепр-1 2:3

Результаты матчей

Металлист-1925
Днепр-1

Точный счет

2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 50%
2
3 раза 30%
0
2 раза 20%
1
6 раз 50%
2
3 раза 25%
0
2 раза 17%
5
1 раз 8%

Точный счет

1:0
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
0:1
3 раза 27%
1:1
3 раза 27%
0:2
2 раза 18%
1:3
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%

Точное количество голов

0
5 раз 38%
1
5 раз 38%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
1
6 раз 55%
2
2 раза 18%
3
2 раза 18%
0
1 раз 9%

Точный счет

1:0
4 раза 17%
2:1
4 раза 17%
1:1
3 раза 13%
2:0
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
1:1
5 раз 22%
0:1
4 раза 17%
0:2
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%

Точное количество голов

1
10 раз 43%
0
7 раз 30%
2
5 раз 22%
3
1 раз 4%
1
12 раз 52%
2
5 раз 22%
0
3 раза 13%
3
2 раза 9%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Металлист-1925
Днепр-1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
10
2
3
7
1.5
4
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
5
0.5
Больше Меньше
10
1
3
10
1.5
4
7
1
12
2.5
2
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
7
0.5
Больше Меньше
20
3
6
17
1.5
8
15
1
22
2.5
3
20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 22 15 5 2 43 - 18 50
2.
Динамо Киев
 22 15 3 4 51 - 23 48
3.
Кривбасс
 24 14 6 4 42 - 24 48
4.
Днепр-1
 1:0 24 13 7 4 34 - 21 46
5.
Рух Львов
 24 10 10 4 35 - 25 40
6.
Полесье
 24 11 6 7 31 - 23 39
7.
Ворскла
 24 8 6 10 23 - 35 30
8.
Черноморец Од
 23 9 2 12 33 - 32 29
9.
ЛНЗ Черкассы
 24 7 8 9 23 - 27 29
10.
Заря
 22 6 8 8 23 - 27 26
11.
Александрия
 23 6 7 10 19 - 27 25
12.
Колос Ковалёвка
 23 5 10 8 16 - 19 25
13.
Верес
 23 4 7 12 21 - 34 19
14.
Оболонь
 23 4 7 12 13 - 32 19
15.
Металлист-1925
 0:1 24 4 5 15 23 - 43 17
16.
Минай
 23 2 9 12 16 - 36 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 12 9 1 2 25 - 11 28
2.
Динамо Киев
 11 8 1 2 22 - 8 25
3.
Кривбасс
 12 7 3 2 19 - 13 24
4.
Черноморец Од
 11 6 1 4 16 - 12 19
5.
Днепр-1
 1:0 12 5 4 3 17 - 12 19
6.
Полесье
 12 5 3 4 15 - 15 18
7.
Рух Львов
 12 3 8 1 14 - 11 17
8.
Александрия
 11 4 3 4 6 - 11 15
9.
Заря
 11 4 2 5 8 - 11 14
10.
Колос Ковалёвка
 12 3 5 4 8 - 10 14
11.
Верес
 12 3 4 5 17 - 21 13
12.
ЛНЗ Черкассы
 12 3 3 6 12 - 17 12
13.
Ворскла
 12 3 3 6 13 - 23 12
14.
Металлист-1925
 0:1 11 3 2 6 11 - 20 11
15.
Оболонь
 12 2 5 5 8 - 15 11
16.
Минай
 11 1 5 5 9 - 16 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Днепр-1
 1:0 12 8 3 1 17 - 9 27
2.
Кривбасс
 12 7 3 2 23 - 11 24
3.
Динамо Киев
 11 7 2 2 29 - 15 23
4.
Рух Львов
 12 7 2 3 21 - 14 23
5.
Шахтёр Донецк
 10 6 4 0 18 - 7 22
6.
Полесье
 12 6 3 3 16 - 8 21
7.
Ворскла
 12 5 3 4 10 - 12 18
8.
ЛНЗ Черкассы
 12 4 5 3 11 - 10 17
9.
Заря
 11 2 6 3 15 - 16 12
10.
Колос Ковалёвка
 11 2 5 4 8 - 9 11
11.
Черноморец Од
 12 3 1 8 17 - 20 10
12.
Александрия
 12 2 4 6 13 - 16 10
13.
Оболонь
 11 2 2 7 5 - 17 8
14.
Минай
 12 1 4 7 7 - 20 7
15.
Верес
 11 1 3 7 4 - 13 6
16.
Металлист-1925
 0:1 13 1 3 9 12 - 23 6
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Динамо Киев Ванат Владислав 11 (5)
Днепр-1 Филиппов Александр 8 (3)
Днепр-1 Гуцуляк Алексей 8 (2)
Кривбасс Кожушко Олег 8 (2)
Динамо Киев Буяльский Виталий 7 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Оболонь Taras Moroz 2 9
Ворскла Скляр Александр 1 9
Полесье Танковский Вячеслав 1 8
Заря Джордан 2 6
Верес Кухарук Андрей 1 7
Весь список
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Металлист-1925
Ничья
Днепр-1
4.60
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4.70
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1.78
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Металлист-1925
Днепр-1
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