Тур: 24. Стадион: Левый Берег.
1:1
Конец матча
Ход матча
19'
53'
90'
37
Мозиль
Олег
14
Юсов
Дмитрий
- Основной состав
-
37 Мозиль ОлегВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Юсов ДмитрийПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Гармаш ДенисПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Скрипник Виктор
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Максимов Юрий
История личных встреч
Металлист-1925
Днепр-1
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
200%
200%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
5 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
1 победа 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
16.7%
83.3%
1 победа 0 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
0.67
0.67
Среднее время на гол
135
135
Всего голов
4
7
Голов в среднем за матч
1.33
2.33
Среднее время на гол
67
38
Всего голов
6
9
Голов в среднем за матч
1
1.5
Тотал матчей
2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
Среднее время на гол
90
60
Бомбардиры внутри турнира
Металлист-1925
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Борячук Андрей
|4 (1)
|0.17
|Юсов Дмитрий
|4
|0.17
|Дмитренко Владислав
|3
|0.13
|Имереков Максим
|2
|0.08
|Русин Ростислав
|2
|0.08
|Юрченко Владлен
|1 (1)
|0.04
|Овусу Раймонд
|1
|0.04
|Oleksiy Sydorov
|1
|0.04
|Гармаш Денис
|1
|0.04
|Ткачук Евгений
|1
|0.04
|Вачиберадзе Бека
|1
|0.04
|Ременюк Андрей
|1
|0.04
|Ari Moura
|1
|0.04
|Фарина Марьян
|1
|0.04
|Габелок Артём
|0
|0
|Курило Игорь
|0
|0
|Жичиков Максим
|0
|0
|Мартынюк Ярослав
|0
|0
|Безуглый Никита
|0
|0
Днепр-1
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Филиппов Александр
|8
|0.33
|Гуцуляк Алексей
|8
|0.33
|Пихалёнок Александр
|5 (2)
|0.21
|Леднeв Богдан
|4
|0.17
|Адамюк Владимир
|1
|0.04
|Мирошниченко Денис
|1
|0.04
|Сарапий Эдуард
|1
|0.04
|Танчик Владимир
|1
|0.04
|Бабенко Руслан
|1
|0.04
|Сваток Александр
|1
|0.04
|Когут Игорь
|1
|0.04
|Бланко Доминго
|1 (1)
|0.04
|Рубчинский Валентин
|0
|0
|Пурита Эмилиано
|0
|0
Карточки
Металлист-1925
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Жичиков Максим
|5
|1
|Курило Игорь
|3
|2
|Ткачук Андрей
|4
|0
|Борячук Андрей
|4
|0
|Мозиль Олег
|2
|1
|Русин Ростислав
|2
|1
|Мартынюк Ярослав
|2
|1
|Габелок Артём
|3
|0
|Червак Вадим
|3
|0
|Безуглый Никита
|3
|0
|Бичек Константин
|1
|1
|Ткачук Евгений
|2
|0
|Юрченко Владлен
|2
|0
|Юсов Дмитрий
|2
|0
|Дмитренко Владислав
|2
|0
|Фарина Марьян
|2
|0
|Andrii Chyruk
|2
|0
|Имереков Максим
|1
|0
|Гармаш Денис
|1
|0
|Вачиберадзе Бека
|1
|0
|Ременюк Андрей
|1
|0
|Ari Moura
|1
|0
|Овусу Раймонд
|1
|0
|Oleksiy Sydorov
|1
|0
|Samuel Obinaiia
|1
|0
Днепр-1
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сарапий Эдуард
|7
|1
|Бабенко Руслан
|5
|0
|Адамюк Владимир
|4
|0
|Гуцуляк Алексей
|4
|0
|Рубчинский Валентин
|4
|0
|Каплиенко Александр
|3
|0
|Пихалёнок Александр
|3
|0
|Кравец Василий
|2
|0
|Горбунов Сергей Олегович
|2
|0
|Когут Игорь
|2
|0
|Волынец Евгений
|2
|0
|Горин Олег
|2
|0
|Yuriy Maksymov
|2
|0
|Мирошниченко Денис
|1
|0
|Пасич Евгений
|1
|0
|Сваток Александр
|1
|0
|Бланко Доминго
|1
|0
|Леднeв Богдан
|1
|0
|Очеретько Олег
|1
|0
|Ramik Hadzhyiev
|1
|0
Результаты матчей
Металлист-1925
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Днепр-1
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
58% (7)
33% (4)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
7
4
Металлист-1925
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
54% (7)
23% (3)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
54% (7)
8% (1)
Днепр-1
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
58% (7)
33% (4)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
67% (8)
17% (2)
Сухие победы
5
5
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
19
4
Упущенные победы
6
15
Металлист-1925
66.7%
33.3%
12 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (8)
33% (8)
33% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (9)
46% (11)
17% (4)
Днепр-1
62.5%
37.5%
10 побед 6 поражений
Первый тайм
42% (10)
42% (10)
17% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (3)
63% (15)
25% (6)
Сухие победы
6
6
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
21
7
Упущенные победы
13
19
Голы по времени матча
Забито
12
17
4 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 9
15 Не забивали 13
2
17%
3
18%
1-15
1
8%
4
24%
16-30
1
8%
3
18%
31-45
2
17%
5
29%
29%
46-60
2
17%
1
6%
61-75
4
33%
1
6%
76-90
Пропущено
20
10
11 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 7
1
5%
2
20%
1-15
6
30%
0
0%
16-30
4
20%
2
20%
31-45
1
5%
2
20%
46-60
6
30%
1
10%
61-75
2
10%
3
30%
76-90
Забито
13
18
7 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 9
16 Не забивали 13
2
15%
3
17%
1-15
4
31%
3
17%
16-30
1
8%
1
6%
31-45
3
23%
6
33%
46-60
2
15%
2
11%
61-75
1
8%
3
17%
76-90
Пропущено
22
11
10 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 2
11 Не пропускали 8
2
9%
0
0%
1-15
2
9%
1
9%
16-30
6
27%
3
27%
31-45
3
14%
2
18%
46-60
2
9%
2
18%
61-75
7
32%
3
27%
76-90
Забито
25
35
11 В 1-м тайме 17
14 Во 2-м тайме 18
8 Забивали первыми 18
7 Не забивали 2
4
16%
6
17%
1-15
5
20%
7
20%
16-30
2
8%
4
11%
31-45
5
20%
11
31%
46-60
4
16%
3
9%
61-75
5
20%
4
11%
76-90
Пропущено
42
21
21 В 1-м тайме 8
21 Во 2-м тайме 13
15 Пропускали первыми 5
20 Не пропускали 15
3
7%
2
10%
1-15
8
19%
1
5%
16-30
10
24%
5
24%
31-45
4
10%
4
19%
46-60
8
19%
3
14%
61-75
9
21%
6
29%
76-90
Результаты последних матчей
Металлист-1925
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Колос Ковалёвка - Металлист-1925 1:1 Заря - Металлист-1925 2:1 Металлист-1925 - Рух Львов 1:4 Металлист-1925 - ЛНЗ Черкассы 1:1
Минай - Металлист-1925 2:0 Металлист-1925 - Динамо Киев 2:4 Согндаль - Металлист-1925 1:2 Брентфорд 2 - Металлист-1925 0:4 Металлист-1925 - Левадия Таллин 1:0 Пяст - Металлист-1925 2:0 Вольфсбергер - Металлист-1925 3:1 Металлист-1925 - Александрия 0:3 Динамо Киев - Металлист-1925 4:2 Шахтёр Донецк - Металлист-1925 2:0 Верес - Металлист-1925 4:3 Полесье - Металлист-1925 2:1 Металлист-1925 - Черноморец Од 2:1 Ворскла - Металлист-1925 2:2 Металлист-1925 - Кривбасс 1:3 Оболонь - Металлист-1925 1:0
Днепр-1
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Днепр-1 - Заря 2:2 Колос Ковалёвка - Днепр-1 0:2 ЛНЗ Черкассы - Днепр-1 1:1 Днепр-1 - Рух Львов 0:1
Оболонь - Днепр-1 0:1 Днепр-1 - Минай 1:1 Днепр-1 - РФШ Рига 2:1 Днепр-1 - Аркадаг 1:0 Днепр-1 - Дечич 2:0 Ракув - Днепр-1 4:1 Черно Море - Днепр-1 2:2 Днепр-1 - Штурм Грац 1:2 Полесье - Днепр-1 1:1 Днепр-1 - Ворскла 1:2 Днепр-1 - Черноморец Од 5:2 Шахтёр Донецк - Днепр-1 1:3 Днепр-1 - Александрия 1:0 Рух Львов - Днепр-1 0:2 Кривбасс - Днепр-1 3:0 Ворскла - Днепр-1 2:3
Результаты матчей
Металлист-1925
Днепр-1
Точный счет
1:1
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 55%
2
3 раза 27%
0
2 раза 18%
1
6 раз 50%
2
3 раза 25%
0
2 раза 17%
5
1 раз 8%
Точный счет
1:0
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
1:1
4 раза 33%
0:1
3 раза 25%
0:2
2 раза 17%
1:3
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 38%
1
5 раз 38%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
1
7 раз 58%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
0
1 раз 8%
Точный счет
1:0
4 раза 17%
1:1
4 раза 17%
2:1
4 раза 17%
2:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
1:1
6 раз 25%
0:1
4 раза 17%
0:2
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
Точное количество голов
1
11 раз 46%
0
7 раз 29%
2
5 раз 21%
3
1 раз 4%
1
13 раз 54%
2
5 раз 21%
0
3 раза 13%
3
2 раза 8%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Металлист-1925
Днепр-1
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
102
38
48
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
85
Больше Меньше
111
310
48
112
210
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
177
Больше Меньше
213
618
816
123
321
- — Выход в раунд плей-офф Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
- — Вылет в Первую лигу
|Динамо Киев
|Ванат Владислав
|11 (5)
|Днепр-1
|Филиппов Александр
|8 (3)
|Днепр-1
|Гуцуляк Алексей
|8 (2)
|Кривбасс
|Кожушко Олег
|8 (2)
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|7 (5)
|Оболонь
|Taras Moroz
|2 9
|Ворскла
|Скляр Александр
|1 9
|Полесье
|Танковский Вячеслав
|1 8
|Заря
|Джордан
|2 6
|Верес
|Кухарук Андрей
|1 7