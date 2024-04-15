Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Обе команды могли выиграть сегодня, но Норшеланн вырывает победу

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Команда Норшеланн забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

47' Удар от ворот произведет Силькеборг

47' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

47' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

46' Норшеланн пытается что-то создать.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

46' Удар от ворот произведет Силькеборг

45' Норшеланн пытается что-то создать.

45' Редин Понтус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

45' Норшеланн пытается что-то создать.

44' Норшеланн контролирует мяч.

44' Хансен Киан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

42' Силькеборг совершает вбрасывание на половине поля противника

42' Удар от ворот произведет Норшеланн

42' Поульсен Андреас оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

41' Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника

41' Норшеланн пытается что-то создать.

40' Удар от ворот произведет Норшеланн

40' Бринк Марк оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

39' Вилладсен Оливер из команды Норшеланн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

38' Хансен Киан из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

38' Скьеллеруп Андреас из команды Норшеланн заходит слишком далеко, он валит Пелле Мэттсон.

37' Норшеланн пытается что-то создать.

36' Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля

35' Силькеборг совершает вбрасывание на своей половине поля

35' Силькеборг совершает вбрасывание на своей половине поля

34' Матч возобновлен

34' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

34' Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника

34' Норшеланн пытается что-то создать.

34' Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля

33' Матч возобновлен

33' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

32' Бринк Марк выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

32' Норшеланн пытается что-то создать.

31' Норшеланн контролирует мяч.

30' Хансен Киан из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

29' Силькеборг совершает вбрасывание на половине поля противника

29' Вилладсен Оливер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

28' Хорошую попытку сделал Маккоуотт Каллум . Удар в створ, но вратарь начеку

28' Сонне Оливер из команды Силькеборг не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

26' Поульсен Андреас из команды Силькеборг своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

25' Ингвартсен Маркус из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

24' Силькеборг совершает вбрасывание на своей половине поля

24' Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

24' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

23' Норшеланн контролирует мяч.

22' Маккоуотт Каллум навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

20' Удар от ворот произведет Силькеборг

20' Норшеланн пытается что-то создать.

20' Норшеланн пытается что-то создать.

18' Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника

18' Норшеланн пытается что-то создать.

18' Вилладсен Оливер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

18' Бринк Марк выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

18' Норшеланн контролирует мяч.

17' Норшеланн пытается что-то создать.

17' Хансен Киан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' Силькеборг совершает вбрасывание на своей половине поля

15' Фресе Мартин получил желтую карточку от судьи

15' Норшеланн пытается что-то создать.

15' Удар от ворот произведет Силькеборг

15' Шанс! Ингвартсен Маркус из команды Норшеланн пробил головой, но мимо

14' Свенссон Даниэль из команды Норшеланн подал угловой слева.

14' Норшеланн пытается что-то создать.

13' Норшеланн контролирует мяч.

12' Тверсков Йеппе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' Силькеборг совершает вбрасывание на своей половине поля

11' Тверсков Йеппе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Сонне Оливер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Норшеланн пытается что-то создать.

9' Фресе Мартин из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

9' Клинг Андерс навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

9' Тверсков Йеппе из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

7' Маккоуотт Каллум выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Хорошую попытку сделал Скьеллеруп Андреас . Удар в створ, но вратарь начеку

6' Норшеланн пытается что-то создать.

6' Ларсен Николай взял и забрал мяч на выходе

5' Норшеланн пытается что-то создать.

5' Ингвартсен Маркус оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

5' Свенссон Даниэль из команды Норшеланн разыграл угловой с левого угла.

4' Оооо... вот это был удар! Сертдемир Зидан должен был забить с этой позиции.

4' Хорошую попытку сделал Сертдемир Зидан . Удар в створ, но вратарь начеку

4' Свенссон Даниэль создает голевую возможность для своего партнера по команде.

4' Норшеланн пытается что-то создать.

4' Сонне Оливер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Норшеланн пытается что-то создать.

3' Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Тверсков Йеппе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Норшеланн контролирует мяч.

2' Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Норшеланн пытается что-то создать.

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Норшеланн начинает с центра поля