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  2. Матчи
  3. Дания
  4. Суперлига Дании 2023-2024
Тур: 25. Стадион: . Зрители: 2891 Главный судья: Sandi Putros
Силькеборг
0:1
Конец матча
Норшелланн
0'
15' Желтая карточка
Фресе Мартин
0:1
46' Гол
Скьеллеруп Андреас
48' Желтая карточка
Сертдемир Зидан
70' Undefined phrase: football_event_
Свенссон Даниэль
88' Желтая карточка
Тордарсон Стефан-Тейтюр
90'+5

Ход матча

15'
 
Фресе Мартин
46'
 
Расмуссен Кристиан
Хансен Мадс
46'
0:1
Скьеллеруп Андреас
48'
 
Сертдемир Зидан
54'
Mads Larsen
Маккоуотт Каллум
 
62'
 
Доржелес Марио
Сертдемир Зидан
70'
 
Свенссон Даниэль
73'
 
Антман Оливер
Скьеллеруп Андреас
73'
 
Хардер Конрад
Ингвартсен Маркус
85'
Гаммельбю Йенс-Мартин
Поульсен Андреас
 
85'
Asbjom Bondergaard
Адамсен Тонни
 
85'
Куск Каспер
Клинг Андерс
 
88'
Тордарсон Стефан-Тейтюр
 

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 9 Удары по воротам 4
  • 5 Удары в створ 6
  • 4 Угловые 4
  • 0 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 8
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 741 Количество передач 528
  • 58 Владение мячом, % 42

Владение мячом

1
Ларсен
Николай
5
Сонне
Оливер
25
Редин
Понтус
4
Феликс
Йоэль
2
Поульсен
Андреас
6
Маттссон
Пелле
14
Бринк
Марк
21
Клинг
Андерс
17
Маккоуотт
Каллум
8
Тордарсон
Стефан-Тейтюр
23
Адамсен
Тонни
13
Хансен
Андреас
III
23
Вилладсен
Оливер
4
Хансен
Киан
39
Нагало
Адамо
5
Фресе
Мартин
6
Тверсков
Йеппе
27
Свенссон
Даниэль
11
Хансен
Мадс
21
Сертдемир
Зидан
8
Скьеллеруп
Андреас
7
Ингвартсен
Маркус
Силькеборг
4-3-2-1
Норшелланн
4-2-3-1

История личных встреч

Силькеборг
Норшелланн

9 матчей

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

88.9%
55.6%
8 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

77.8%
33.3%
7 побед 3 ничьи 0 побед

19 матчей

10.5%
89.5%
0 побед 2 ничьи 17 побед

Первый тайм

15.8%
84.2%
0 побед 3 ничьи 12 побед

Второй тайм

21.1%
78.9%
0 побед 4 ничьи 14 побед

28 матчей

21.4%
17.9%
60.7%
6 побед 5 ничьих 17 побед

Первый тайм

28.6%
28.6%
42.8%
8 побед 8 ничьих 12 побед

Второй тайм

25%
25%
50%
7 побед 7 ничьих 14 побед

История матчей

СД
3:1
СД
2:0
СД
2:1
СД
0:2
СД
1:1
СД
4:1
СД
0:2
СД
2:2
СД
3:1
СД
2:4
СД
5:1
СД
2:2
СД
1:0
СД
2:2
СД
1:2
СД
2:2
СД
3:0
СД
6:1
С
2:1
СЛ
1:2
СЛ
2:1
СЛ
3:2
СЛ
1:0
СЛ
4:1
СЛ
1:4
К
1:3
СЛ
0:1
СЛ
3:0

Голы

Всего голов

21
15

Голов в среднем за матч

1.62
1

Среднее время на гол

55
90

Всего голов

38
25

Голов в среднем за матч

2.53
1.92

Среднее время на гол

35
46

Всего голов

59
40

Голов в среднем за матч

2.11
1.43

Тотал матчей

2.5
25
Больше 89%
Меньше 11%
3
21
Больше 75%
Меньше 25%
7
14
Больше 50%
Меньше 50%
14
7
Больше 25%
Меньше 75%
21
3
Больше 11%
Меньше 89%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
27

Среднее время на гол

42
63

Бомбардиры внутри турнира

Силькеборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Линд Александр 10 0.4
Тордарсон Стефан-Тейтюр 6 0.24
Маккоуотт Каллум 4 0.16
Тенгстедт Сёрен 4 (2) 0.16
Адамсен Тонни 3 0.12
Маттссон Пелле 2 0.08
Клинг Андерс 1 0.04
Сонне Оливер 1 0.04
Куск Каспер 0 0
Эстрём Робин 0 0
Мусонда Лубамба 0 0
Бринк Марк 0 0
Энгель Лукас 0 0
Норшелланн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ингвартсен Маркус 9 (2) 0.36
Фресе Мартин 4 0.16
Нуама Эрнест 4 0.16
Осман Ибрагим 3 0.12
Скьеллеруп Андреас 3 0.12
Беньямин Нюгрен 3 0.12
Тверсков Йеппе 2 0.08
Хансен Мадс 2 0.08
Антман Оливер 2 0.08
Хардер Конрад 2 0.08
Свенссон Даниэль 1 0.04
Хансен Киан 1 0.04
Вилладсен Оливер 1 0.04
Нагало Адамо 1 0.04
Доржелес Марио 1 0.04
Диоманде Мохаммед 0 0
Хансен Андреас III 0 0
Кулибали Лассо 0 0
Сертдемир Зидан 0 0

Карточки

Силькеборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сонне Оливер 6 0
Линд Александр 3 1
Бринк Марк 4 0
Маттссон Пелле 4 0
Буш Александер Магнус 4 0
Тордарсон Стефан-Тейтюр 3 0
Мусонда Лубамба 3 0
Сальквист Тобиас 2 0
Адамсен Тонни 2 0
Куск Каспер 1 0
Феликс Йоэль 1 0
Клинг Андерс 1 0
Норшелланн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фресе Мартин 6 0
Диоманде Мохаммед 5 0
Хардер Конрад 4 0
Тверсков Йеппе 3 0
Нагало Адамо 3 0
Хансен Андреас III 2 0
Беньямин Нюгрен 2 0
Расмуссен Кристиан 2 0
Скьеллеруп Андреас 2 0
Хэй Лукас 2 0
Johannes Hoff Thorup 2 0
Хансен Киан 1 0
Свенссон Даниэль 1 0
Хансен Мадс 1 0
Антман Оливер 1 0
Асконе Рокко 1 0
Сертдемир Зидан 1 0
Нуама Эрнест 1 0
Барслунд Каре 1 0
Осман Ибрагим 1 0

Результаты матчей

Силькеборг
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
15% (2)
69% (9)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)
Норшелланн
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
42% (5)
50% (6)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

1
5

Упущенные победы

6
3
Силькеборг
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
58% (7)
33% (4)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
17% (2)
42% (5)
Норшелланн
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

16
1

Упущенные победы

11
22
Силькеборг
60%
40%
12 побед 8 поражений
Первый тайм
36% (9)
52% (13)
12% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (11)
20% (5)
36% (9)
Норшелланн
38.9%
61.1%
7 побед 11 поражений
Первый тайм
24% (6)
52% (13)
24% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (6)
32% (8)
44% (11)

Сухие победы

8
4

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

17
6

Упущенные победы

17
25

Голы по времени матча

Забито

18
18
9 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 5
15 Не забивали 16
3
17%
0
0%
1-15
2
11%
2
11%
16-30
4
22%
3
17%
31-45
2
11%
5
28%
46-60
3
17%
3
17%
61-75
4
22%
5
28%
76-90

Пропущено

14
15
4 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 10
0
0%
1
7%
1-15
3
21%
2
13%
16-30
1
7%
2
13%
31-45
4
29%
3
20%
46-60
5
36%
5
33%
61-75
1
7%
2
13%
76-90

Забито

14
22
4 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 13
2 Забивали первыми 5
17 Не забивали 16
2
14%
2
9%
1-15
1
7%
5
23%
16-30
1
7%
2
9%
31-45
3
21%
4
18%
46-60
3
21%
4
18%
61-75
4
29%
5
23%
76-90

Пропущено

21
10
13 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 4
10 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 8
4
19%
2
20%
1-15
3
14%
2
20%
16-30
6
29%
2
20%
31-45
2
10%
2
20%
46-60
2
10%
0
0%
61-75
4
19%
2
20%
76-90

Забито

32
40
13 В 1-м тайме 14
19 Во 2-м тайме 26
9 Забивали первыми 10
7 Не забивали 7
5
16%
2
5%
1-15
3
9%
7
18%
16-30
5
16%
5
13%
31-45
5
16%
9
23%
46-60
6
19%
7
18%
61-75
8
25%
10
25%
76-90

Пропущено

35
25
17 В 1-м тайме 11
18 Во 2-м тайме 14
15 Пропускали первыми 12
18 Не пропускали 18
4
11%
3
12%
1-15
6
17%
4
16%
16-30
7
20%
4
16%
31-45
6
17%
5
20%
46-60
7
20%
5
20%
61-75
5
14%
4
16%
76-90

Результаты последних матчей

Силькеборг
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Фредерисия - Силькеборг 2:0 Брондбю - Силькеборг 1:1 Силькеборг - АГФ Орхус 2:2 Силькеборг - Фредерисия 6:1
Брондбю - Силькеборг 4:1 Силькеборг - АГФ Орхус 0:1 Норшелланн - Силькеборг 3:1 Вайле - Силькеборг 2:0 Силькеборг - Копенгаген 0:3 Эльфсборг - Силькеборг 1:2 Силькеборг - Клаксвик 3:0 Гётеборг - Силькеборг 2:3 Силькеборг - Виборг 2:2 Мальмё - Силькеборг 2:0 Силькеборг - Копенгаген 1:2 Копенгаген - Силькеборг 0:2 Люнгбю - Силькеборг 2:0 Силькеборг - Мидтьюлланн 1:4 Силькеборг - Раннерс 1:1 Виборг - Силькеборг 2:1
Норшелланн
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
АГФ Орхус - Норшелланн 1:0 Норшелланн - Копенгаген 2:1 Мидтьюлланн - Норшелланн 2:3 Норшелланн - АГФ Орхус 2:3
Норшелланн - Раннерс 1:1 Видовре - Норшелланн 1:2 Норшелланн - Силькеборг 3:1 Копенгаген - Норшелланн 2:0 Норшелланн - Люнгбю 3:2 Норшелланн - Хеккен 3:0 Лос-Анджелес - Норшелланн 1:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Норшелланн 1:5 Колдинг - Норшелланн 1:0 Норшелланн - Б-93 4:0 Лудогорец - Норшелланн 1:0 Академик БК - Норшелланн 1:2 Норшелланн - Академик БК 3:0 Оденсе - Норшелланн 1:1 Норшелланн - Фенербахче 6:1 Норшелланн - АГФ Орхус 0:0

Результаты матчей

Силькеборг
Норшелланн

Точный счет

0:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
0:0
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
4 раза 31%
1
4 раза 31%
2
4 раза 31%
5
1 раз 8%
3
4 раза 33%
0
3 раза 25%
1
2 раза 17%
2
2 раза 17%
4
1 раз 8%

Точный счет

2:0
3 раза 25%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
2:0
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%

Точное количество голов

0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
0
4 раза 31%
1
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
5
1 раз 8%

Точный счет

2:0
5 раз 20%
0:1
2 раза 8%
0:3
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
0:0
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
2:0
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%

Точное количество голов

0
8 раз 32%
1
8 раз 32%
2
6 раз 24%
3
2 раза 8%
5
1 раз 4%
0
7 раз 28%
1
6 раз 24%
3
6 раз 24%
2
4 раза 16%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Силькеборг
Норшелланн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
9
3
5
8
1.5
7
5
1
12
2.5
5
7
1
12
3.5
1
11
1
12
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
0.5
Больше Меньше
9
4
4
8
1.5
5
8
2
10
2.5
3
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
8
0.5
Больше Меньше
18
7
9
16
1.5
12
13
3
22
2.5
8
17
1
24
3.5
2
23
1
24
4.5
1
24

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мидтьюлланн
 25 16 4 5 48 - 28 52
2.
Брондбю
 25 15 7 3 49 - 24 52
3.
Копенгаген
 25 14 4 7 49 - 29 46
4.
Норшелланн
 25 13 7 5 41 - 24 46
5.
АГФ Орхус
 25 9 11 5 30 - 26 38
6.
Силькеборг
 25 8 5 12 31 - 36 29

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Раннерс
 25 8 8 9 34 - 41 32
2.
Виборг
 25 8 6 11 31 - 40 30
3.
Оденсе
 25 6 7 12 26 - 36 25
4.
Люнгбю
 25 6 7 12 30 - 46 25
5.
Вайле
 25 5 8 12 22 - 29 23
6.
Видовре
 25 2 6 17 20 - 52 12

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мидтьюлланн
 13 8 3 2 26 - 12 27
2.
Норшелланн
 12 7 4 1 22 - 10 25
3.
Брондбю
 12 7 3 2 24 - 11 24
4.
Копенгаген
 12 7 1 4 23 - 11 22
5.
АГФ Орхус
 13 5 4 4 16 - 17 19
6.
Силькеборг
 13 5 3 5 17 - 15 18

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Виборг
 12 6 3 3 20 - 15 21
2.
Люнгбю
 13 4 6 3 20 - 17 18
3.
Раннерс
 12 4 4 4 16 - 18 16
4.
Вайле
 13 3 4 6 13 - 14 13
5.
Оденсе
 13 0 3 10 9 - 26 3
6.
Видовре
 12 0 2 10 9 - 30 2

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брондбю
 13 8 4 1 25 - 13 28
2.
Мидтьюлланн
 12 8 1 3 22 - 16 25
3.
Копенгаген
 13 7 3 3 26 - 18 24
4.
Норшелланн
 13 6 3 4 19 - 14 21
5.
АГФ Орхус
 12 4 7 1 14 - 9 19
6.
Силькеборг
 12 3 2 7 14 - 21 11

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Оденсе
 12 6 4 2 17 - 10 22
2.
Раннерс
 13 4 4 5 18 - 23 16
3.
Вайле
 12 2 4 6 9 - 15 10
4.
Видовре
 13 2 4 7 11 - 22 10
5.
Виборг
 13 2 3 8 11 - 25 9
6.
Люнгбю
 12 2 1 9 10 - 29 7

Топ бомбардиров
Мидтьюлланн Гуэ-Сон Чо 11 (2)
Брондбю Валлис Николай 10 (6)
АГФ Орхус Мортенсен Патрик 10 (3)
Силькеборг Линд Александр 10 (2)
Люнгбю Гудьонсен Андри 10
Весь список

Топ нарушителей
Вайле Альбентоса Рауль 10
Видовре Геммер Йонас 9
АГФ Орхус Поульсен Николай 8
Оденсе Кёлер Свен 8
Виборг Ибрагим Саид 1 6
Весь список
  • Второй тайм
  • 95'
    Обе команды могли выиграть сегодня, но Норшеланн вырывает победу
  • 95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Сегодняшная посещаемость составляет 2891 болельщиков
  • 95'
    Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 95'
    Феликс Йоэль выиграл воздушное противоборство у Расмуссен Кристиан.
  • 95'
    Удар от ворот произведет Норшеланн
  • 95'
    Гаммельбю Йенс-Мартин оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 94'
    Хансен Андреас III из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 94'
    Куск Каспер навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 94'
    Хорошую попытку сделал Asbjoern Boendergaard. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 94'
    Мадс Ларсен создает голевую возможность для своего партнера по команде.
  • 94'
    Силькеборг пытается что-то создать.
  • 93'
    Норшеланн пытается что-то создать.
  • 93'
    Силькеборг пытается что-то создать.
  • 92'
    Игра в одни ворота сейчас. Силькеборг доминирует и владеет мячом
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    • Первый тайм
    • 47'
      Удар от ворот произведет Силькеборг
    • 47'
      Бринк Марк успешно блокирует удар.
    • 47'
      Обе команды достойно сыграли в первом тайме
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 46'
      Скьеллеруп Андреас нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 46'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
    • 46'
      Удар от ворот произведет Силькеборг
    • 45'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 45'
      Редин Понтус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 45'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 45'
      Контроль мяча: Силькеборг: 57%, Норшеланн: 43%.
    • 44'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 44'
      Хансен Киан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 43'
      Силькеборг пытается что-то создать.
    • 42'
      Силькеборг совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 42'
      Удар от ворот произведет Норшеланн
    • 42'
      Поульсен Андреас оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 42'
      Силькеборг пытается что-то создать.
    • 41'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 41'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 40'
      Удар от ворот произведет Норшеланн
    • 40'
      Бринк Марк оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 40'
      Контроль мяча: Силькеборг: 56%, Норшеланн: 44%.
    • 39'
      Силькеборг пытается что-то создать.
    • 39'
      Феликс Йоэль успешно блокирует удар.
    • 39'
      Скьеллеруп Андреас нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 39'
      Вилладсен Оливер из команды Норшеланн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 39'
      Силькеборг контролирует мяч.
    • 38'
      Хансен Киан из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 38'
      Скьеллеруп Андреас из команды Норшеланн заходит слишком далеко, он валит Пелле Мэттсон.
    • 37'
      Силькеборг пытается что-то создать.
    • 37'
      Ларсен Николай ослабляет давление, выбив мяч.
    • 37'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 36'
      Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 36'
      Силькеборг пытается что-то создать.
    • 35'
      Контроль мяча: Силькеборг: 54%, Норшеланн: 46%.
    • 35'
      Силькеборг совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 35'
      Силькеборг совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 34'
      Матч возобновлен
    • 34'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 34'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 34'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 34'
      Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 33'
      Матч возобновлен
    • 33'
      Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
    • 33'
      Маккоуотт Каллум из команды Силькеборг опасно и грубо сыграл. Тверсков Йеппе пострадал.
    • 32'
      Фресе Мартин ослабляет давление, выбив мяч.
    • 32'
      Силькеборг пытается что-то создать.
    • 32'
      Бринк Марк выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 32'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 31'
      Силькеборг пытается что-то создать.
    • 31'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 30'
      Контроль мяча: Силькеборг: 53%, Норшеланн: 47%.
    • 30'
      Клинг Андерс из команды Силькеборг заходит слишком далеко, он валит Ингвартсен Маркус.
    • 30'
      Хансен Киан из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 29'
      Силькеборг совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 29'
      Вилладсен Оливер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 29'
      Силькеборг пытается что-то создать.
    • 28'
      Хансен Андреас III делает важнейший сейв!
    • 28'
      Хорошую попытку сделал Маккоуотт Каллум. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 28'
      Силькеборг пытается что-то создать.
    • 28'
      Сонне Оливер из команды Силькеборг не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
    • 27'
      Тордарсон Стефан-Тейтюр из команды Силькеборг своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 27'
      Силькеборг пытается что-то создать.
    • 26'
      Шанс! Маккоуотт Каллум из команды Силькеборг пробил головой, но мимо
    • 26'
      Поульсен Андреас из команды Силькеборг своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 25'
      Силькеборг пытается что-то создать.
    • 25'
      Ингвартсен Маркус из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 25'
      Контроль мяча: Силькеборг: 51%, Норшеланн: 49%.
    • 25'
      Нагало Адамо из команды Норшеланн заходит слишком далеко, он валит Адамсен Тонни.
    • 25'
      Силькеборг пытается что-то создать.
    • 24'
      Силькеборг совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 24'
      Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.
    • 24'
      Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
    • 23'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 22'
      Адамсен Тонни наказан за толчок Хансен Андреас III
    • 22'
      Хансен Андреас III взял и забрал мяч на выходе
    • 22'
      Маккоуотт Каллум навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 22'
      Вилладсен Оливер ослабляет давление, выбив мяч.
    • 21'
      Силькеборг пытается что-то создать.
    • 20'
      Контроль мяча: Силькеборг: 52%, Норшеланн: 48%.
    • 20'
      Удар от ворот произведет Силькеборг
    • 20'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 20'
      Редин Понтус ослабляет давление, выбив мяч.
    • 20'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 19'
      Силькеборг пытается что-то создать.
    • 19'
      Силькеборг контролирует мяч.
    • 18'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 18'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 18'
      Вилладсен Оливер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 18'
      Бринк Марк выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 18'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 17'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 17'
      Хансен Киан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 16'
      Силькеборг пытается что-то создать.
    • 16'
      Силькеборг совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 15'
      Фресе Мартин получил желтую карточку от судьи
    • 15'
      Безумный фол. Фресе Мартин грубо играет против соперника. Пострадал Сонне Оливер
    • 15'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 15'
      Контроль мяча: Силькеборг: 51%, Норшеланн: 49%.
    • 15'
      Удар от ворот произведет Силькеборг
    • 15'
      Шанс! Ингвартсен Маркус из команды Норшеланн пробил головой, но мимо
    • 14'
      Свенссон Даниэль из команды Норшеланн подал угловой слева.
    • 14'
      Сонне Оливер ослабляет давление, выбив мяч.
    • 14'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 13'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 12'
      Тверсков Йеппе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 12'
      Силькеборг контролирует мяч.
    • 12'
      Силькеборг совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 11'
      Тверсков Йеппе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 10'
      Силькеборг контролирует мяч.
    • 10'
      Контроль мяча: Силькеборг: 48%, Норшеланн: 52%.
    • 9'
      Сонне Оливер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 9'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 9'
      Фресе Мартин из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 9'
      Клинг Андерс навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 9'
      Тверсков Йеппе из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 9'
      Силькеборг пытается что-то создать.
    • 8'
      Силькеборг контролирует мяч.
    • 7'
      Силькеборг начинает контратаку
    • 7'
      Маккоуотт Каллум выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 7'
      Хорошую попытку сделал Скьеллеруп Андреас. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 6'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 6'
      Ларсен Николай взял и забрал мяч на выходе
    • 5'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 5'
      Контроль мяча: Силькеборг: 57%, Норшеланн: 43%.
    • 5'
      Ингвартсен Маркус оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 5'
      Свенссон Даниэль из команды Норшеланн разыграл угловой с левого угла.
    • 4'
      Ларсен Николай делает важнейший сейв!
    • 4'
      Оооо... вот это был удар! Сертдемир Зидан должен был забить с этой позиции.
    • 4'
      Хорошую попытку сделал Сертдемир Зидан. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 4'
      Свенссон Даниэль создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 4'
      Редин Понтус из команды Силькеборг перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 4'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 4'
      Сонне Оливер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 4'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 3'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 3'
      Тверсков Йеппе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 3'
      Силькеборг пытается что-то создать.
    • 3'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 2'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 2'
      Силькеборг контролирует мяч.
    • 1'
      Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 1'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 1'
      Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
    • 1'
      Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
    • 1'
      Норшеланн начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на JYSK Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч Силькеборг 0:1 Норшелланн онлайн

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