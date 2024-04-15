Тур: 25. Стадион: ДжиЮСК Парк. Зрители: 2891 Главный судья: Sandi Putros
0:1
Конец матча
0'
15' Желтая карточкаФресе Мартин
0:1
46' ГолСкьеллеруп Андреас
48' Желтая карточкаСертдемир Зидан
70' Undefined phrase: football_event_Свенссон Даниэль
88' Желтая карточкаТордарсон Стефан-Тейтюр
90'+5
Ход матча
15'
46'
48'
70'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
9 Удары по воротам 4
-
5 Удары в створ 6
-
4 Угловые 4
-
0 Офсайды 1
-
6 Нарушения правил 8
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 4
-
741 Количество передач 528
-
58 Владение мячом, % 42
Владение мячом
25
Редин
Понтус
14
Бринк
Марк
21
Клинг
Андерс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
25 Редин ПонтусЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Бринк МаркПолузащитник
-
21 Клинг АндерсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
20 Mads LarsenПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Кент Нилсен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
39 Нагало АдамоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Хансен МадсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
19 Хэй ЛукасЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Асконе РоккоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Торуп Йоханнес Хофф
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Силькеборг
Норшелланн
9 матчей
66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
88.9%
55.6%
8 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
77.8%
33.3%
7 побед 3 ничьи 0 побед
19 матчей
10.5%
89.5%
0 побед 2 ничьи 17 побед
Первый тайм
15.8%
84.2%
0 побед 3 ничьи 12 побед
Второй тайм
21.1%
78.9%
0 побед 4 ничьи 14 побед
28 матчей
21.4%
17.9%
60.7%
6 побед 5 ничьих 17 побед
Первый тайм
28.6%
28.6%
42.8%
8 побед 8 ничьих 12 побед
Второй тайм
25%
25%
50%
7 побед 7 ничьих 14 побед
История матчей
Голы
Всего голов
21
15
Голов в среднем за матч
1.62
1
Среднее время на гол
55
90
Всего голов
38
25
Голов в среднем за матч
2.53
1.92
Среднее время на гол
35
46
Всего голов
59
40
Голов в среднем за матч
2.11
1.43
Тотал матчей
2.5
25
Больше 89%
Меньше 11%
3
21
Больше 75%
Меньше 25%
7
14
Больше 50%
Меньше 50%
14
7
Больше 25%
Меньше 75%
21
3
Больше 11%
Меньше 89%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
27
Среднее время на гол
42
63
Бомбардиры внутри турнира
Силькеборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Линд Александр
|10
|0.4
|Тордарсон Стефан-Тейтюр
|6
|0.24
|Маккоуотт Каллум
|4
|0.16
|Тенгстедт Сёрен
|4 (2)
|0.16
|Адамсен Тонни
|3
|0.12
|Маттссон Пелле
|2
|0.08
|Клинг Андерс
|1
|0.04
|Сонне Оливер
|1
|0.04
|Куск Каспер
|0
|0
|Эстрём Робин
|0
|0
|Мусонда Лубамба
|0
|0
|Бринк Марк
|0
|0
|Энгель Лукас
|0
|0
Норшелланн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ингвартсен Маркус
|9 (2)
|0.36
|Фресе Мартин
|4
|0.16
|Нуама Эрнест
|4
|0.16
|Осман Ибрагим
|3
|0.12
|Скьеллеруп Андреас
|3
|0.12
|Беньямин Нюгрен
|3
|0.12
|Тверсков Йеппе
|2
|0.08
|Хансен Мадс
|2
|0.08
|Антман Оливер
|2
|0.08
|Хардер Конрад
|2
|0.08
|Свенссон Даниэль
|1
|0.04
|Хансен Киан
|1
|0.04
|Вилладсен Оливер
|1
|0.04
|Нагало Адамо
|1
|0.04
|Доржелес Марио
|1
|0.04
|Диоманде Мохаммед
|0
|0
|Хансен Андреас III
|0
|0
|Кулибали Лассо
|0
|0
|Сертдемир Зидан
|0
|0
Карточки
Силькеборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сонне Оливер
|6
|0
|Линд Александр
|3
|1
|Бринк Марк
|4
|0
|Маттссон Пелле
|4
|0
|Буш Александер Магнус
|4
|0
|Тордарсон Стефан-Тейтюр
|3
|0
|Мусонда Лубамба
|3
|0
|Сальквист Тобиас
|2
|0
|Адамсен Тонни
|2
|0
|Куск Каспер
|1
|0
|Феликс Йоэль
|1
|0
|Клинг Андерс
|1
|0
Норшелланн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фресе Мартин
|6
|0
|Диоманде Мохаммед
|5
|0
|Хардер Конрад
|4
|0
|Тверсков Йеппе
|3
|0
|Нагало Адамо
|3
|0
|Хансен Андреас III
|2
|0
|Беньямин Нюгрен
|2
|0
|Расмуссен Кристиан
|2
|0
|Скьеллеруп Андреас
|2
|0
|Хэй Лукас
|2
|0
|Johannes Hoff Thorup
|2
|0
|Хансен Киан
|1
|0
|Свенссон Даниэль
|1
|0
|Хансен Мадс
|1
|0
|Антман Оливер
|1
|0
|Асконе Рокко
|1
|0
|Сертдемир Зидан
|1
|0
|Нуама Эрнест
|1
|0
|Барслунд Каре
|1
|0
|Осман Ибрагим
|1
|0
Результаты матчей
Силькеборг
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
15% (2)
69% (9)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)
Норшелланн
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
42% (5)
50% (6)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
1
5
Упущенные победы
6
3
Силькеборг
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
58% (7)
33% (4)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
17% (2)
42% (5)
Норшелланн
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
16
1
Упущенные победы
11
22
Силькеборг
60%
40%
12 побед 8 поражений
Первый тайм
36% (9)
52% (13)
12% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (11)
20% (5)
36% (9)
Норшелланн
38.9%
61.1%
7 побед 11 поражений
Первый тайм
24% (6)
52% (13)
24% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (6)
32% (8)
44% (11)
Сухие победы
8
4
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
17
6
Упущенные победы
17
25
Голы по времени матча
Забито
18
18
9 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 5
15 Не забивали 16
3
17%
0
0%
1-15
2
11%
2
11%
16-30
4
22%
3
17%
31-45
2
11%
5
28%
46-60
3
17%
3
17%
61-75
4
22%
5
28%
76-90
Пропущено
14
15
4 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 10
0
0%
1
7%
1-15
3
21%
2
13%
16-30
1
7%
2
13%
31-45
4
29%
3
20%
46-60
5
36%
5
33%
61-75
1
7%
2
13%
76-90
Забито
14
22
4 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 13
2 Забивали первыми 5
17 Не забивали 16
2
14%
2
9%
1-15
1
7%
5
23%
16-30
1
7%
2
9%
31-45
3
21%
4
18%
46-60
3
21%
4
18%
61-75
4
29%
5
23%
76-90
Пропущено
21
10
13 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 4
10 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 8
4
19%
2
20%
1-15
3
14%
2
20%
16-30
6
29%
2
20%
31-45
2
10%
2
20%
46-60
2
10%
0
0%
61-75
4
19%
2
20%
76-90
Забито
32
40
13 В 1-м тайме 14
19 Во 2-м тайме 26
9 Забивали первыми 10
7 Не забивали 7
5
16%
2
5%
1-15
3
9%
7
18%
16-30
5
16%
5
13%
31-45
5
16%
9
23%
46-60
6
19%
7
18%
61-75
8
25%
10
25%
76-90
Пропущено
35
25
17 В 1-м тайме 11
18 Во 2-м тайме 14
15 Пропускали первыми 12
18 Не пропускали 18
4
11%
3
12%
1-15
6
17%
4
16%
16-30
7
20%
4
16%
31-45
6
17%
5
20%
46-60
7
20%
5
20%
61-75
5
14%
4
16%
76-90
Результаты последних матчей
Силькеборг
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Фредерисия - Силькеборг 2:0 Брондбю - Силькеборг 1:1 Силькеборг - АГФ Орхус 2:2 Силькеборг - Фредерисия 6:1
Брондбю - Силькеборг 4:1 Силькеборг - АГФ Орхус 0:1 Норшелланн - Силькеборг 3:1 Вайле - Силькеборг 2:0 Силькеборг - Копенгаген 0:3 Эльфсборг - Силькеборг 1:2 Силькеборг - Клаксвик 3:0 Гётеборг - Силькеборг 2:3 Силькеборг - Виборг 2:2 Мальмё - Силькеборг 2:0 Силькеборг - Копенгаген 1:2 Копенгаген - Силькеборг 0:2 Люнгбю - Силькеборг 2:0 Силькеборг - Мидтьюлланн 1:4 Силькеборг - Раннерс 1:1 Виборг - Силькеборг 2:1
Норшелланн
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
АГФ Орхус - Норшелланн 1:0 Норшелланн - Копенгаген 2:1 Мидтьюлланн - Норшелланн 2:3 Норшелланн - АГФ Орхус 2:3
Норшелланн - Раннерс 1:1 Видовре - Норшелланн 1:2 Норшелланн - Силькеборг 3:1 Копенгаген - Норшелланн 2:0 Норшелланн - Люнгбю 3:2 Норшелланн - Хеккен 3:0 Лос-Анджелес - Норшелланн 1:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Норшелланн 1:5 Колдинг - Норшелланн 1:0 Норшелланн - Б-93 4:0 Лудогорец - Норшелланн 1:0 Академик БК - Норшелланн 1:2 Норшелланн - Академик БК 3:0 Оденсе - Норшелланн 1:1 Норшелланн - Фенербахче 6:1 Норшелланн - АГФ Орхус 0:0
Результаты матчей
Силькеборг
Норшелланн
Точный счет
0:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
0:0
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
4 раза 31%
1
4 раза 31%
2
4 раза 31%
5
1 раз 8%
3
4 раза 33%
0
3 раза 25%
1
2 раза 17%
2
2 раза 17%
4
1 раз 8%
Точный счет
2:0
3 раза 25%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
2:0
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
Точное количество голов
0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
0
4 раза 31%
1
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
5
1 раз 8%
Точный счет
2:0
5 раз 20%
0:1
2 раза 8%
0:3
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
0:0
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
2:0
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
Точное количество голов
0
8 раз 32%
1
8 раз 32%
2
6 раз 24%
3
2 раза 8%
5
1 раз 4%
0
7 раз 28%
1
6 раз 24%
3
6 раз 24%
2
4 раза 16%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Силькеборг
Норшелланн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
94
Больше Меньше
93
58
75
112
57
112
111
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
84
Больше Меньше
94
48
58
210
310
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
178
Больше Меньше
187
916
1213
322
817
124
223
124
124
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|25
|16
|4
|5
|48 - 28
|52
|2.
|25
|15
|7
|3
|49 - 24
|52
|3.
|25
|14
|4
|7
|49 - 29
|46
|4.
|25
|13
|7
|5
|41 - 24
|46
|5.
|25
|9
|11
|5
|30 - 26
|38
|6.
|25
|8
|5
|12
|31 - 36
|29
Группа вылета
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|8
|3
|2
|26 - 12
|27
|2.
|12
|7
|4
|1
|22 - 10
|25
|3.
|12
|7
|3
|2
|24 - 11
|24
|4.
|12
|7
|1
|4
|23 - 11
|22
|5.
|13
|5
|4
|4
|16 - 17
|19
|6.
|13
|5
|3
|5
|17 - 15
|18
Группа вылета
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|8
|4
|1
|25 - 13
|28
|2.
|12
|8
|1
|3
|22 - 16
|25
|3.
|13
|7
|3
|3
|26 - 18
|24
|4.
|13
|6
|3
|4
|19 - 14
|21
|5.
|12
|4
|7
|1
|14 - 9
|19
|6.
|12
|3
|2
|7
|14 - 21
|11
Группа вылета
|Мидтьюлланн
|Гуэ-Сон Чо
|11 (2)
|Брондбю
|Валлис Николай
|10 (6)
|АГФ Орхус
|Мортенсен Патрик
|10 (3)
|Силькеборг
|Линд Александр
|10 (2)
|Люнгбю
|Гудьонсен Андри
|10
|Вайле
|Альбентоса Рауль
|10
|Видовре
|Геммер Йонас
|9
|АГФ Орхус
|Поульсен Николай
|8
|Оденсе
|Кёлер Свен
|8
|Виборг
|Ибрагим Саид
|1 6