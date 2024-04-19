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  3. Дания
  4. Суперлига Дании 2023-2024
Тур: 26. Стадион: . Главный судья: Jens Grabski Maae
Раннерс
 
Позже
Оденсе

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0
Лучшие коэффициенты
Раннерс
Ничья
Оденсе
1.83
4.30
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4.60
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Все Коэффициенты
1
Карлгрен
Патрик
7
Каллесеэ
Миккель
4
Даммерс
Вессель
3
Хег
Даниэль
27
Ольсен
Оливер
28
Кулибали
Лассо
8
Энггаард
Мэдс
6
Бьёркенгрен
Йон
21
Эйджийри
Эрнест
77
Фусейни
Мохаммед
II
90
Одей
Стивен
16
Ресхольт-Мюра
Вильяр
28
Tobias
Slotsager
25
Хеландер
Филип
29
Гомес
Джеймс
20
Овюсу
Лерой
2
Микельсон
Николас
6
Кёлер
Свен
22
Хаяль
Рами
17
Luca
Kjerrumgaard
30
Фенгер
Макс
9
Кадри
Башким
Раннерс
4-4-2
Оденсе
3-4-2-1

История личных встреч

Раннерс
Оденсе

26 матчей

65.4%
34.6%
17 побед 9 ничьих 0 побед

Первый тайм

46.2%
30.8%
23%
12 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

53.8%
42.3%
3.9%
14 побед 11 ничьих 0 побед

26 матчей

23.1%
76.9%
0 побед 6 ничьих 20 побед

Первый тайм

46.2%
53.8%
0 побед 12 ничьих 20 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 13 ничьих 14 побед

52 матча

32.7%
28.8%
38.5%
17 побед 15 ничьих 20 побед

Первый тайм

23.1%
38.5%
38.4%
12 побед 20 ничьих 20 побед

Второй тайм

26.9%
46.2%
26.9%
14 побед 24 ничьи 14 побед

История матчей

СД
0:1
СД
2:2
СД
0:0
СД
2:2
К
1:2
К
0:2
СД
1:2
СД
1:1
СД
2:1
ТМК
0:1
СД
2:1
СД
2:0
СД
2:1
СД
0:0
СД
1:0
СД
1:0
СД
1:0
СД
1:1
СД
3:0
СД
4:1
СД
3:1
СД
2:0
СД
1:1
СД
4:0
СД
1:0
СД
3:0
СД
3:0
СД
0:1
СД
1:1
СД
2:3
СД
0:2
СД
3:0
СД
0:2
СД
2:1
СД
1:1
СД
1:1
СД
0:0
СД
3:2
СД
0:1
ТМС
1:0
СЛ
1:2
СЛ
1:0
СЛ
1:1
СЛ
1:3
К
1:2
СЛ
1:1
СЛ
1:0
СЛ
0:0
СЛ
3:1
СЛ
2:1
СЛ
0:2
СЛ
0:0

Голы

Всего голов

34
24

Голов в среднем за матч

1.42
0.86

Среднее время на гол

63
105

Всего голов

35
24

Голов в среднем за матч

1.25
1

Среднее время на гол

72
90

Всего голов

69
48

Голов в среднем за матч

1.33
0.92

Тотал матчей

2.5
47
Больше 90%
Меньше 10%
5
36
Больше 69%
Меньше 31%
16
22
Больше 42%
Меньше 58%
30
9
Больше 17%
Меньше 83%
43
3
Больше 6%
Меньше 94%
49

Среднее время на гол

67
97

Бомбардиры внутри турнира

Раннерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фусейни Мохаммед II 7 0.28
Нордли Симен Болькан 5 (1) 0.2
Одей Стивен 4 0.16
Бундгаард Филип 4 (2) 0.16
Хег Даниэль 2 0.08
Копплин Бьорн 2 0.08
Ольсен Оливер 1 0.04
Эйджийри Эрнест 1 0.04
Бьёркенгрен Йон 1 0.04
Даммерс Вессель 1 0.04
Hugo Andersson2 1 0.04
Каллесеэ Миккель 0 0
Эгхо Марвин 0 0
Педерсен Миккель 0 0
Энггаард Мэдс 0 0
Tammer Bany Odeh 0 0
Оденсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Don Deedson Louicius 8 0.32
Кадри Башким 7 (1) 0.28
Хаяль Рами 2 (1) 0.08
Микельсон Николас 2 0.08
Буя Турай Мохамед 1 0.04
Манне Аласана 1 0.04
Тонгья Франко 1 0.04
Фенгер Макс 1 0.04
Tobias Slotsager 1 0.04
Charly Horneman 1 0.04
Сельвен Йоханнес 1 0.04
Кёлер Свен 0 0
Bjoern Paulsen 0 0
Nicklas Mouritzen 0 0
Овюсу Лерой 0 0
Aske Adelgaard 0 0

Карточки

Раннерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Энггаард Мэдс 7 0
Даммерс Вессель 4 1
Ольсен Оливер 5 0
Бьёркенгрен Йон 3 0
Карлгрен Патрик 2 0
Каллесеэ Миккель 2 0
Одей Стивен 2 0
Hugo Andersson2 2 0
Занден Оливер 2 0
Кулибали Лассо 2 0
Альбек Мадс 1 0
Хег Даниэль 1 0
Бабаян Эдгар 1 0
Фусейни Мохаммед II 1 0
Педерсен Миккель 1 0
Нордли Симен Болькан 1 0
Бундгаард Филип 1 0
Jeppe Kudsk 1 0
Tammer Bany Odeh 1 0
William Kaastrup 1 0
Оденсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кёлер Свен 8 0
Трибулл Том 4 1
Манне Аласана 5 0
Don Deedson Louicius 5 0
Хаяль Рами 4 0
Хеландер Филип 3 0
Tobias Slotsager 3 0
Andreas Alm 1 1
Кадри Башким 2 0
Bjoern Paulsen 2 0
Овюсу Лерой 2 0
Мустафич Ален 2 0
Гомес Джеймс 2 0
Aske Adelgaard 2 0
Nicklas Mouritzen 1 0
Микельсон Николас 1 0
Бернат Ханс Кристиан 1 0
Фенгер Макс 1 0
Буя Турай Мохамед 1 0
Charly Horneman 1 0
Markus Gustav Jensen 1 0

Результаты матчей

Раннерс
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Оденсе
100%
10 побед 0 поражений
Первый тайм
54% (7)
38% (5)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
62% (8)
31% (4)
8% (1)

Сухие победы

3
5

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

8
5
Раннерс
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)
Оденсе
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (6)
50% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
58% (7)
25% (3)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

13
22

Упущенные победы

16
4
Раннерс
52.9%
47.1%
9 побед 8 поражений
Первый тайм
36% (9)
36% (9)
28% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (9)
32% (8)
32% (8)
Оденсе
88.9%
11.1%
16 побед 2 поражения
Первый тайм
52% (13)
44% (11)
4% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (10)
44% (11)
16% (4)

Сухие победы

6
8

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

16
25

Упущенные победы

24
9

Голы по времени матча

Забито

16
17
10 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 8
17 Не забивали 15
4
25%
4
24%
1-15
2
13%
2
12%
16-30
4
25%
1
6%
31-45
5
31%
4
24%
46-60
0
0%
2
12%
61-75
1
6%
4
24%
76-90

Пропущено

18
10
6 В 1-м тайме 1
12 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 7
1
6%
0
0%
1-15
2
11%
1
10%
16-30
3
17%
0
0%
31-45
2
11%
4
40%
46-60
4
22%
1
10%
61-75
6
33%
4
40%
76-90

Забито

18
9
7 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 2
15 Не забивали 17
4
22%
2
22%
1-15
2
11%
1
11%
16-30
1
6%
3
33%
31-45
5
28%
1
11%
46-60
2
11%
2
22%
61-75
4
22%
0
0%
76-90

Пропущено

23
26
12 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 11
13 Не пропускали 13
2
9%
6
23%
1-15
7
30%
5
19%
16-30
3
13%
2
8%
31-45
3
13%
3
12%
46-60
5
22%
3
12%
61-75
3
13%
7
27%
76-90

Забито

34
26
17 В 1-м тайме 13
17 Во 2-м тайме 13
13 Забивали первыми 10
7 Не забивали 7
8
24%
6
23%
1-15
4
12%
3
12%
16-30
5
15%
4
15%
31-45
10
29%
29%
5
19%
46-60
2
6%
4
15%
61-75
5
15%
4
15%
76-90

Пропущено

41
36
18 В 1-м тайме 14
23 Во 2-м тайме 22
11 Пропускали первыми 13
22 Не пропускали 20
3
7%
6
17%
1-15
9
22%
6
17%
16-30
6
15%
2
6%
31-45
5
12%
7
19%
46-60
9
22%
4
11%
61-75
9
22%
11
31%
76-90

Результаты последних матчей

Раннерс
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Вайле - Раннерс 1:2 Видовре - Раннерс 1:3 Раннерс - Люнгбю 6:2 Норшелланн - Раннерс 1:1
Раннерс - Мидтьюлланн 0:1 Виборг - Раннерс 3:0 Раннерс - Люнгбю 1:0 Видовре - Раннерс 1:3 Сириус - Раннерс 0:3 Хальмстад - Раннерс 0:1 Раннерс - Венсюссель 4:0 Раннерс - Ольборг 0:4 Раннерс - Хобро 3:0 Раннерс - Вайле 0:0 Раннерс - Оденсе 0:1 Силькеборг - Раннерс 1:1 Раннерс - Копенгаген 2:4 Раннерс - Брондбю 0:1 АГФ Орхус - Раннерс 2:1 Раннерс - Брондбю 2:2
Оденсе
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Оденсе - Виборг 1:3 Люнгбю - Оденсе 0:0 Оденсе - Вайле 0:1 Оденсе - Копенгаген 0:2
Вайле - Оденсе 0:1 АГФ Орхус - Оденсе 1:1 Оденсе - Брондбю 0:3 Виборг - Оденсе 1:2 Оденсе - Сиэтл Саундерс 2:1 Оденсе - Даллас 0:0 Пардубице - Оденсе 2:1 Эльфсборг - Оденсе 3:3 Б-93 - Оденсе 3:3 Колдинг - Оденсе 3:2 Оденсе - Норшелланн 1:1 Раннерс - Оденсе 0:1 Оденсе - Видовре 0:2 Люнгбю - Оденсе 2:2 Фредерисия - Оденсе 3:1 Силькеборг - Оденсе 0:0

Результаты матчей

Раннерс
Оденсе

Точный счет

1:0
3 раза 25%
0:1
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
6:2
1 раз 8%
1:2
4 раза 31%
0:2
2 раза 15%
0:3
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
6
1 раз 8%
1
7 раз 54%
0
5 раз 38%
2
1 раз 8%

Точный счет

1:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
1:3
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
0:1
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
1:1
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%

Точное количество голов

2
4 раза 31%
1
4 раза 31%
0
3 раза 23%
3
2 раза 15%
1
6 раз 50%
2
3 раза 25%
0
2 раза 17%
5
1 раз 8%

Точный счет

2:2
4 раза 16%
1:0
4 раза 16%
1:1
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
6:2
1 раз 4%
1:2
6 раз 24%
0:1
4 раза 16%
1:1
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
0:3
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
1:3
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%

Точное количество голов

1
8 раз 32%
0
7 раз 28%
2
7 раз 28%
3
2 раза 8%
6
1 раз 4%
1
13 раз 52%
0
7 раз 28%
2
4 раза 16%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Раннерс
Оденсе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
0.5
Больше Меньше
8
5
4
8
1.5
1
12
1
11
2.5
1
11
3.5
1
11
4.5
1
11
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
10
2
6
7
1.5
4
8
2
11
2.5
1
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
7
0.5
Больше Меньше
18
7
10
15
1.5
5
20
3
22
2.5
1
24
1
24
3.5
1
24
1
24
4.5
1
24
1
24
5.5

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мидтьюлланн
 25 16 4 5 48 - 28 52
2.
Брондбю
 25 15 7 3 49 - 24 52
3.
Копенгаген
 25 14 4 7 49 - 29 46
4.
Норшелланн
 25 13 7 5 41 - 24 46
5.
АГФ Орхус
 25 9 11 5 30 - 26 38
6.
Силькеборг
 25 8 5 12 31 - 36 29

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Раннерс
 25 8 8 9 34 - 41 32
2.
Виборг
 25 8 6 11 31 - 40 30
3.
Оденсе
 25 6 7 12 26 - 36 25
4.
Люнгбю
 25 6 7 12 30 - 46 25
5.
Вайле
 25 5 8 12 22 - 29 23
6.
Видовре
 25 2 6 17 20 - 52 12

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мидтьюлланн
 13 8 3 2 26 - 12 27
2.
Норшелланн
 12 7 4 1 22 - 10 25
3.
Брондбю
 12 7 3 2 24 - 11 24
4.
Копенгаген
 12 7 1 4 23 - 11 22
5.
АГФ Орхус
 13 5 4 4 16 - 17 19
6.
Силькеборг
 13 5 3 5 17 - 15 18

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Виборг
 12 6 3 3 20 - 15 21
2.
Люнгбю
 13 4 6 3 20 - 17 18
3.
Раннерс
 12 4 4 4 16 - 18 16
4.
Вайле
 13 3 4 6 13 - 14 13
5.
Оденсе
 13 0 3 10 9 - 26 3
6.
Видовре
 12 0 2 10 9 - 30 2

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брондбю
 13 8 4 1 25 - 13 28
2.
Мидтьюлланн
 12 8 1 3 22 - 16 25
3.
Копенгаген
 13 7 3 3 26 - 18 24
4.
Норшелланн
 13 6 3 4 19 - 14 21
5.
АГФ Орхус
 12 4 7 1 14 - 9 19
6.
Силькеборг
 12 3 2 7 14 - 21 11

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Оденсе
 12 6 4 2 17 - 10 22
2.
Раннерс
 13 4 4 5 18 - 23 16
3.
Вайле
 12 2 4 6 9 - 15 10
4.
Видовре
 13 2 4 7 11 - 22 10
5.
Виборг
 13 2 3 8 11 - 25 9
6.
Люнгбю
 12 2 1 9 10 - 29 7

Топ бомбардиров
Мидтьюлланн Гуэ-Сон Чо 11 (2)
Брондбю Валлис Николай 10 (6)
АГФ Орхус Мортенсен Патрик 10 (3)
Силькеборг Линд Александр 10 (2)
Люнгбю Гудьонсен Андри 10
Весь список

Топ нарушителей
Вайле Альбентоса Рауль 10
Видовре Геммер Йонас 9
АГФ Орхус Поульсен Николай 8
Оденсе Кёлер Свен 8
Виборг Ибрагим Саид 1 6
Весь список
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Cepheus Park Randers. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Раннерс
Ничья
Оденсе
1.83
4.30
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4.60
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