Тур: 26. Стадион: Cepheus Park Randers. Зрители: 5251 Главный судья: Jens Grabski Maae
0'
29' Желтая карточкаКёлер Свен
32' Желтая карточкаФусейни Мохаммед
50' Желтая карточкаДаммерс Вессель
0:1
60' ГолХаяль Рами
64' Желтая карточкаБьёркенгрен Йон
74' Желтая карточкаХаяль Рами
1:1
75' ГолФусейни Мохаммед
81' Желтая карточкаКулибали Лассо
87' Желтая карточкаОльсен Оливер
1:2
88' ГолХеландер Филип
2:2
90' ГолЭнггаард Мэдс
90' Желтая карточкаMike Themsen
90'+7
Ход матча
29'
32'
50'
60'
0:1
64'
74'
75'
81'
87'
88'
1:2
90'
2:2
90'
Статистика матча
-
2 Голы 2
-
5 Удары по воротам 4
-
3 Удары в створ 6
-
2 Угловые 6
-
7 Офсайды 2
-
15 Нарушения правил 12
-
6 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 4
-
246 Количество передач 241
-
58 Владение мячом, % 42
Владение мячом
90
Одей
Стивен
29
Гомес
Джеймс
20
Овюсу
Лерой
22
Хаяль
Рами
30
Фенгер
Макс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
90 Одей СтивенНападающий
- Запасные игроки
-
25 Снорре ОскарВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
24 Sabil Hansen
-
30 Mike Themsen
-
50 Max Andersen
-
Главный тренер: Rasmus Bertelsen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
29 Гомес ДжеймсЗащитник
- Защитник
-
20 Овюсу ЛеройЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Хаяль РамиПолузащитник
-
30 Фенгер МаксПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
15 Трибулл ТомПолузащитник
-
-
-
-
18 Max Ejdum
-
-
-
Главный тренер: Soeren Krogh
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Раннерс
Оденсе
26 матчей
65.4%
34.6%
17 побед 9 ничьих 0 побед
Первый тайм
46.2%
30.8%
23%
12 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
53.8%
42.3%
3.9%
14 побед 11 ничьих 0 побед
26 матчей
23.1%
76.9%
0 побед 6 ничьих 20 побед
Первый тайм
46.2%
53.8%
0 побед 12 ничьих 20 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 13 ничьих 14 побед
52 матча
32.7%
28.8%
38.5%
17 побед 15 ничьих 20 побед
Первый тайм
23.1%
38.5%
38.4%
12 побед 20 ничьих 20 побед
Второй тайм
26.9%
46.2%
26.9%
14 побед 24 ничьи 14 побед
История матчей
Голы
Всего голов
34
24
Голов в среднем за матч
1.42
0.86
Среднее время на гол
63
105
Всего голов
35
24
Голов в среднем за матч
1.25
1
Среднее время на гол
72
90
Всего голов
69
48
Голов в среднем за матч
1.33
0.92
Тотал матчей
2.5
47
Больше 90%
Меньше 10%
5
36
Больше 69%
Меньше 31%
16
22
Больше 42%
Меньше 58%
30
9
Больше 17%
Меньше 83%
43
3
Больше 6%
Меньше 94%
49
Среднее время на гол
67
97
Бомбардиры внутри турнира
Раннерс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фусейни Мохаммед II
|8
|0.31
|Нордли Симен Болькан
|5 (1)
|0.19
|Одей Стивен
|4
|0.15
|Бундгаард Филип
|4 (2)
|0.15
|Хег Даниэль
|2
|0.08
|Копплин Бьорн
|2
|0.08
|Ольсен Оливер
|1
|0.04
|Эйджийри Эрнест
|1
|0.04
|Бьёркенгрен Йон
|1
|0.04
|Hugo Andersson2
|1
|0.04
|Энггаард Мэдс
|1
|0.04
|Даммерс Вессель
|1
|0.04
|Каллесеэ Миккель
|0
|0
|Эгхо Марвин
|0
|0
|Педерсен Миккель
|0
|0
|Tammer Bany Odeh
|0
|0
Оденсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Don Deedson Louicius
|8
|0.31
|Кадри Башким
|7 (1)
|0.27
|Хаяль Рами
|3 (1)
|0.12
|Микельсон Николас
|2
|0.08
|Буя Турай Мохамед
|1
|0.04
|Хеландер Филип
|1
|0.04
|Манне Аласана
|1
|0.04
|Тонгья Франко
|1
|0.04
|Фенгер Макс
|1
|0.04
|Tobias Slotsager
|1
|0.04
|Charly Horneman
|1
|0.04
|Сельвен Йоханнес
|1
|0.04
|Кёлер Свен
|0
|0
|Bjoern Paulsen
|0
|0
|Nicklas Mouritzen
|0
|0
|Овюсу Лерой
|0
|0
|Aske Adelgaard
|0
|0
Карточки
Раннерс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Энггаард Мэдс
|7
|0
|Даммерс Вессель
|5
|1
|Ольсен Оливер
|6
|0
|Бьёркенгрен Йон
|4
|0
|Кулибали Лассо
|3
|0
|Карлгрен Патрик
|2
|0
|Фусейни Мохаммед II
|2
|0
|Каллесеэ Миккель
|2
|0
|Одей Стивен
|2
|0
|Hugo Andersson2
|2
|0
|Занден Оливер
|2
|0
|Альбек Мадс
|1
|0
|Хег Даниэль
|1
|0
|Бабаян Эдгар
|1
|0
|Педерсен Миккель
|1
|0
|Нордли Симен Болькан
|1
|0
|Бундгаард Филип
|1
|0
|Jeppe Kudsk
|1
|0
|Tammer Bany Odeh
|1
|0
|William Kaastrup
|1
|0
|Mike Themsen
|1
|0
Оденсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кёлер Свен
|9
|0
|Трибулл Том
|4
|1
|Манне Аласана
|5
|0
|Хаяль Рами
|5
|0
|Don Deedson Louicius
|5
|0
|Хеландер Филип
|3
|0
|Tobias Slotsager
|3
|0
|Andreas Alm
|1
|1
|Кадри Башким
|2
|0
|Bjoern Paulsen
|2
|0
|Овюсу Лерой
|2
|0
|Мустафич Ален
|2
|0
|Гомес Джеймс
|2
|0
|Aske Adelgaard
|2
|0
|Nicklas Mouritzen
|1
|0
|Микельсон Николас
|1
|0
|Бернат Ханс Кристиан
|1
|0
|Фенгер Макс
|1
|0
|Буя Турай Мохамед
|1
|0
|Charly Horneman
|1
|0
|Markus Gustav Jensen
|1
|0
Результаты матчей
Раннерс
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Оденсе
100%
10 побед 0 поражений
Первый тайм
54% (7)
38% (5)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
62% (8)
31% (4)
8% (1)
Сухие победы
3
5
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
3
3
Упущенные победы
10
7
Раннерс
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)
Оденсе
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
46% (6)
54% (7)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
62% (8)
23% (3)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
13
22
Упущенные победы
16
4
Раннерс
52.9%
47.1%
9 побед 8 поражений
Первый тайм
35% (9)
38% (10)
27% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (9)
35% (9)
31% (8)
Оденсе
88.9%
11.1%
16 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (13)
46% (12)
4% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (10)
46% (12)
15% (4)
Сухие победы
6
8
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
16
25
Упущенные победы
26
11
Голы по времени матча
Забито
18
19
10 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 9
17 Не забивали 15
4
22%
4
21%
1-15
2
11%
2
11%
16-30
4
22%
1
5%
31-45
5
28%
5
26%
46-60
1
6%
2
11%
61-75
2
11%
5
26%
76-90
Пропущено
20
12
6 В 1-м тайме 1
14 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 2
10 Не пропускали 8
1
5%
0
0%
1-15
2
10%
1
8%
16-30
3
15%
0
0%
31-45
3
15%
4
33%
46-60
4
20%
2
17%
61-75
7
35%
5
42%
76-90
Забито
18
9
7 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 2
16 Не забивали 18
4
22%
2
22%
1-15
2
11%
1
11%
16-30
1
6%
3
33%
31-45
5
28%
1
11%
46-60
2
11%
2
22%
61-75
4
22%
0
0%
76-90
Пропущено
23
26
12 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 11
13 Не пропускали 13
2
9%
6
23%
1-15
7
30%
5
19%
16-30
3
13%
2
8%
31-45
3
13%
3
12%
46-60
5
22%
3
12%
61-75
3
13%
7
27%
76-90
Забито
36
28
17 В 1-м тайме 13
19 Во 2-м тайме 15
13 Забивали первыми 11
7 Не забивали 7
8
22%
6
21%
1-15
4
11%
3
11%
16-30
5
14%
4
14%
31-45
10
28%
6
21%
46-60
3
8%
4
14%
61-75
6
17%
5
18%
76-90
Пропущено
43
38
18 В 1-м тайме 14
25 Во 2-м тайме 24
12 Пропускали первыми 13
23 Не пропускали 21
3
7%
6
16%
1-15
9
21%
6
16%
16-30
6
14%
2
5%
31-45
6
14%
7
18%
46-60
9
21%
5
13%
61-75
10
23%
12
32%
76-90
Результаты последних матчей
Раннерс
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Вайле - Раннерс 1:2 Видовре - Раннерс 1:3 Раннерс - Люнгбю 6:2 Норшелланн - Раннерс 1:1
Раннерс - Мидтьюлланн 0:1 Виборг - Раннерс 3:0 Раннерс - Люнгбю 1:0 Видовре - Раннерс 1:3 Сириус - Раннерс 0:3 Хальмстад - Раннерс 0:1 Раннерс - Венсюссель 4:0 Раннерс - Ольборг 0:4 Раннерс - Хобро 3:0 Раннерс - Вайле 0:0 Раннерс - Оденсе 0:1 Силькеборг - Раннерс 1:1 Раннерс - Копенгаген 2:4 Раннерс - Брондбю 0:1 АГФ Орхус - Раннерс 2:1 Раннерс - Брондбю 2:2
Оденсе
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Оденсе - Виборг 1:3 Люнгбю - Оденсе 0:0 Оденсе - Вайле 0:1 Оденсе - Копенгаген 0:2
Вайле - Оденсе 0:1 АГФ Орхус - Оденсе 1:1 Оденсе - Брондбю 0:3 Виборг - Оденсе 1:2 Оденсе - Сиэтл Саундерс 2:1 Оденсе - Даллас 0:0 Пардубице - Оденсе 2:1 Эльфсборг - Оденсе 3:3 Б-93 - Оденсе 3:3 Колдинг - Оденсе 3:2 Оденсе - Норшелланн 1:1 Раннерс - Оденсе 0:1 Оденсе - Видовре 0:2 Люнгбю - Оденсе 2:2 Фредерисия - Оденсе 3:1 Силькеборг - Оденсе 0:0
Результаты матчей
Раннерс
Оденсе
Точный счет
1:0
3 раза 23%
2:2
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
6:2
1 раз 8%
1:2
4 раза 31%
0:2
2 раза 15%
0:3
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
Точное количество голов
0
4 раза 31%
1
4 раза 31%
2
4 раза 31%
6
1 раз 8%
1
7 раз 54%
0
5 раз 38%
2
1 раз 8%
Точный счет
1:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
1:3
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
0:1
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
1:1
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
Точное количество голов
2
4 раза 31%
1
4 раза 31%
0
3 раза 23%
3
2 раза 15%
1
6 раз 46%
2
4 раза 31%
0
2 раза 15%
5
1 раз 8%
Точный счет
2:2
5 раз 19%
1:0
4 раза 15%
1:1
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
6:2
1 раз 4%
1:2
6 раз 23%
0:1
4 раза 15%
1:1
3 раза 12%
2:2
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
0:3
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
1:3
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
Точное количество голов
2
8 раз 31%
1
8 раз 31%
0
7 раз 27%
3
2 раза 8%
6
1 раз 4%
1
13 раз 50%
0
7 раз 27%
2
5 раз 19%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Раннерс
Оденсе
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
94
Больше Меньше
85
58
112
112
112
112
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
112
67
58
211
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
197
Больше Меньше
197
1115
620
323
125
125
125
125
125
125
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|25
|16
|4
|5
|48 - 28
|52
|2.
|25
|15
|7
|3
|49 - 24
|52
|3.
|25
|14
|4
|7
|49 - 29
|46
|4.
|25
|13
|7
|5
|41 - 24
|46
|5.
|25
|9
|11
|5
|30 - 26
|38
|6.
|25
|8
|5
|12
|31 - 36
|29
Группа вылета
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|8
|3
|2
|26 - 12
|27
|2.
|12
|7
|4
|1
|22 - 10
|25
|3.
|12
|7
|3
|2
|24 - 11
|24
|4.
|12
|7
|1
|4
|23 - 11
|22
|5.
|13
|5
|4
|4
|16 - 17
|19
|6.
|13
|5
|3
|5
|17 - 15
|18
Группа вылета
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|8
|4
|1
|25 - 13
|28
|2.
|12
|8
|1
|3
|22 - 16
|25
|3.
|13
|7
|3
|3
|26 - 18
|24
|4.
|13
|6
|3
|4
|19 - 14
|21
|5.
|12
|4
|7
|1
|14 - 9
|19
|6.
|12
|3
|2
|7
|14 - 21
|11
Группа вылета
|Мидтьюлланн
|Гуэ-Сон Чо
|11 (2)
|Брондбю
|Валлис Николай
|10 (6)
|АГФ Орхус
|Мортенсен Патрик
|10 (3)
|Силькеборг
|Линд Александр
|10 (2)
|Люнгбю
|Гудьонсен Андри
|10
|Вайле
|Альбентоса Рауль
|10
|Видовре
|Геммер Йонас
|9
|Оденсе
|Кёлер Свен
|9
|АГФ Орхус
|Поульсен Николай
|8
|Виборг
|Ибрагим Саид
|1 6