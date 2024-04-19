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  3. Дания
  4. Суперлига Дании 2023-2024
Тур: 26. Стадион: . Зрители: 5251 Главный судья: Jens Grabski Maae
Раннерс
2:2
Конец матча
Оденсе
0'
29' Желтая карточка
Кёлер Свен
32' Желтая карточка
Фусейни Мохаммед
50' Желтая карточка
Даммерс Вессель
0:1
60' Гол
Хаяль Рами
64' Желтая карточка
Бьёркенгрен Йон
74' Желтая карточка
Хаяль Рами
1:1
75' Гол
Фусейни Мохаммед
81' Желтая карточка
Кулибали Лассо
87' Желтая карточка
Ольсен Оливер
1:2
88' Гол
Хеландер Филип
2:2
90' Гол
Энггаард Мэдс
90' Желтая карточка
Mike Themsen
90'+7

Ход матча

29'
 
Кёлер Свен
32'
Фусейни Мохаммед
 
46'
 
Nicklas Mouritzen
Гомес Джеймс
50'
Даммерс Вессель
 
58'
 
Charly Horneman
Овюсу Лерой
58'
 
Don Deedson Louicius
Luca Kjerrumgaard
60'
0:1
Хаяль Рами
(Микельсон Николас)
64'
Бьёркенгрен Йон
 
68'
Mike Themsen
Эйджийри Эрнест
 
74'
 
Хаяль Рами
75'
Браянац Муамер
Одей Стивен
 
75'
Фусейни Мохаммед
(Ольсен Оливер)
1:1
79'
 
Трибулл Том
Кёлер Свен
81'
Кулибали Лассо
 
87'
Ольсен Оливер
 
88'
1:2
Хеландер Филип
90'
Hugo Andersson2
Ольсен Оливер
 
90'
Копплин Бьорн
Кулибали Лассо
 
90'
Энггаард Мэдс
(Hugo Andersson2)
2:2
90'
Mike Themsen
 

Статистика матча

  • 2 Голы 2
  • 5 Удары по воротам 4
  • 3 Удары в створ 6
  • 2 Угловые 6
  • 7 Офсайды 2
  • 15 Нарушения правил 12
  • 6 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 246 Количество передач 241
  • 58 Владение мячом, % 42

Владение мячом

1
Карлгрен
Патрик
7
Каллесеэ
Миккель
4
Даммерс
Вессель
3
Хег
Даниэль
27
Ольсен
Оливер
28
Кулибали
Лассо
8
Энггаард
Мэдс
6
Бьёркенгрен
Йон
21
Эйджийри
Эрнест
77
Фусейни
Мохаммед
II
90
Одей
Стивен
16
Ресхольт-Мюра
Вильяр
28
Tobias
Slotsager
29
Гомес
Джеймс
25
Хеландер
Филип
20
Овюсу
Лерой
2
Микельсон
Николас
6
Кёлер
Свен
22
Хаяль
Рами
30
Фенгер
Макс
17
Luca
Kjerrumgaard
9
Кадри
Башким
Раннерс
4-4-2
Оденсе
3-4-2-1

История личных встреч

Раннерс
Оденсе

26 матчей

65.4%
34.6%
17 побед 9 ничьих 0 побед

Первый тайм

46.2%
30.8%
23%
12 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

53.8%
42.3%
3.9%
14 побед 11 ничьих 0 побед

26 матчей

23.1%
76.9%
0 побед 6 ничьих 20 побед

Первый тайм

46.2%
53.8%
0 побед 12 ничьих 20 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 13 ничьих 14 побед

52 матча

32.7%
28.8%
38.5%
17 побед 15 ничьих 20 побед

Первый тайм

23.1%
38.5%
38.4%
12 побед 20 ничьих 20 побед

Второй тайм

26.9%
46.2%
26.9%
14 побед 24 ничьи 14 побед

История матчей

СД
0:1
СД
2:2
СД
0:0
СД
2:2
К
1:2
К
0:2
СД
1:2
СД
1:1
СД
2:1
ТМК
0:1
СД
2:1
СД
2:0
СД
2:1
СД
0:0
СД
1:0
СД
1:0
СД
1:0
СД
1:1
СД
3:0
СД
4:1
СД
3:1
СД
2:0
СД
1:1
СД
4:0
СД
1:0
СД
3:0
СД
3:0
СД
0:1
СД
1:1
СД
2:3
СД
0:2
СД
3:0
СД
0:2
СД
2:1
СД
1:1
СД
1:1
СД
0:0
СД
3:2
СД
0:1
ТМС
1:0
СЛ
1:2
СЛ
1:0
СЛ
1:1
СЛ
1:3
К
1:2
СЛ
1:1
СЛ
1:0
СЛ
0:0
СЛ
3:1
СЛ
2:1
СЛ
0:2
СЛ
0:0

Голы

Всего голов

34
24

Голов в среднем за матч

1.42
0.86

Среднее время на гол

63
105

Всего голов

35
24

Голов в среднем за матч

1.25
1

Среднее время на гол

72
90

Всего голов

69
48

Голов в среднем за матч

1.33
0.92

Тотал матчей

2.5
47
Больше 90%
Меньше 10%
5
36
Больше 69%
Меньше 31%
16
22
Больше 42%
Меньше 58%
30
9
Больше 17%
Меньше 83%
43
3
Больше 6%
Меньше 94%
49

Среднее время на гол

67
97

Бомбардиры внутри турнира

Раннерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фусейни Мохаммед II 8 0.31
Нордли Симен Болькан 5 (1) 0.19
Одей Стивен 4 0.15
Бундгаард Филип 4 (2) 0.15
Хег Даниэль 2 0.08
Копплин Бьорн 2 0.08
Ольсен Оливер 1 0.04
Эйджийри Эрнест 1 0.04
Бьёркенгрен Йон 1 0.04
Hugo Andersson2 1 0.04
Энггаард Мэдс 1 0.04
Даммерс Вессель 1 0.04
Каллесеэ Миккель 0 0
Эгхо Марвин 0 0
Педерсен Миккель 0 0
Tammer Bany Odeh 0 0
Оденсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Don Deedson Louicius 8 0.31
Кадри Башким 7 (1) 0.27
Хаяль Рами 3 (1) 0.12
Микельсон Николас 2 0.08
Буя Турай Мохамед 1 0.04
Хеландер Филип 1 0.04
Манне Аласана 1 0.04
Тонгья Франко 1 0.04
Фенгер Макс 1 0.04
Tobias Slotsager 1 0.04
Charly Horneman 1 0.04
Сельвен Йоханнес 1 0.04
Кёлер Свен 0 0
Bjoern Paulsen 0 0
Nicklas Mouritzen 0 0
Овюсу Лерой 0 0
Aske Adelgaard 0 0

Карточки

Раннерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Энггаард Мэдс 7 0
Даммерс Вессель 5 1
Ольсен Оливер 6 0
Бьёркенгрен Йон 4 0
Кулибали Лассо 3 0
Карлгрен Патрик 2 0
Фусейни Мохаммед II 2 0
Каллесеэ Миккель 2 0
Одей Стивен 2 0
Hugo Andersson2 2 0
Занден Оливер 2 0
Альбек Мадс 1 0
Хег Даниэль 1 0
Бабаян Эдгар 1 0
Педерсен Миккель 1 0
Нордли Симен Болькан 1 0
Бундгаард Филип 1 0
Jeppe Kudsk 1 0
Tammer Bany Odeh 1 0
William Kaastrup 1 0
Mike Themsen 1 0
Оденсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кёлер Свен 9 0
Трибулл Том 4 1
Манне Аласана 5 0
Хаяль Рами 5 0
Don Deedson Louicius 5 0
Хеландер Филип 3 0
Tobias Slotsager 3 0
Andreas Alm 1 1
Кадри Башким 2 0
Bjoern Paulsen 2 0
Овюсу Лерой 2 0
Мустафич Ален 2 0
Гомес Джеймс 2 0
Aske Adelgaard 2 0
Nicklas Mouritzen 1 0
Микельсон Николас 1 0
Бернат Ханс Кристиан 1 0
Фенгер Макс 1 0
Буя Турай Мохамед 1 0
Charly Horneman 1 0
Markus Gustav Jensen 1 0

Результаты матчей

Раннерс
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Оденсе
100%
10 побед 0 поражений
Первый тайм
54% (7)
38% (5)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
62% (8)
31% (4)
8% (1)

Сухие победы

3
5

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

10
7
Раннерс
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)
Оденсе
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
46% (6)
54% (7)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
62% (8)
23% (3)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

13
22

Упущенные победы

16
4
Раннерс
52.9%
47.1%
9 побед 8 поражений
Первый тайм
35% (9)
38% (10)
27% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (9)
35% (9)
31% (8)
Оденсе
88.9%
11.1%
16 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (13)
46% (12)
4% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (10)
46% (12)
15% (4)

Сухие победы

6
8

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

16
25

Упущенные победы

26
11

Голы по времени матча

Забито

18
19
10 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 9
17 Не забивали 15
4
22%
4
21%
1-15
2
11%
2
11%
16-30
4
22%
1
5%
31-45
5
28%
5
26%
46-60
1
6%
2
11%
61-75
2
11%
5
26%
76-90

Пропущено

20
12
6 В 1-м тайме 1
14 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 2
10 Не пропускали 8
1
5%
0
0%
1-15
2
10%
1
8%
16-30
3
15%
0
0%
31-45
3
15%
4
33%
46-60
4
20%
2
17%
61-75
7
35%
5
42%
76-90

Забито

18
9
7 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 2
16 Не забивали 18
4
22%
2
22%
1-15
2
11%
1
11%
16-30
1
6%
3
33%
31-45
5
28%
1
11%
46-60
2
11%
2
22%
61-75
4
22%
0
0%
76-90

Пропущено

23
26
12 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 11
13 Не пропускали 13
2
9%
6
23%
1-15
7
30%
5
19%
16-30
3
13%
2
8%
31-45
3
13%
3
12%
46-60
5
22%
3
12%
61-75
3
13%
7
27%
76-90

Забито

36
28
17 В 1-м тайме 13
19 Во 2-м тайме 15
13 Забивали первыми 11
7 Не забивали 7
8
22%
6
21%
1-15
4
11%
3
11%
16-30
5
14%
4
14%
31-45
10
28%
6
21%
46-60
3
8%
4
14%
61-75
6
17%
5
18%
76-90

Пропущено

43
38
18 В 1-м тайме 14
25 Во 2-м тайме 24
12 Пропускали первыми 13
23 Не пропускали 21
3
7%
6
16%
1-15
9
21%
6
16%
16-30
6
14%
2
5%
31-45
6
14%
7
18%
46-60
9
21%
5
13%
61-75
10
23%
12
32%
76-90

Результаты последних матчей

Раннерс
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Вайле - Раннерс 1:2 Видовре - Раннерс 1:3 Раннерс - Люнгбю 6:2 Норшелланн - Раннерс 1:1
Раннерс - Мидтьюлланн 0:1 Виборг - Раннерс 3:0 Раннерс - Люнгбю 1:0 Видовре - Раннерс 1:3 Сириус - Раннерс 0:3 Хальмстад - Раннерс 0:1 Раннерс - Венсюссель 4:0 Раннерс - Ольборг 0:4 Раннерс - Хобро 3:0 Раннерс - Вайле 0:0 Раннерс - Оденсе 0:1 Силькеборг - Раннерс 1:1 Раннерс - Копенгаген 2:4 Раннерс - Брондбю 0:1 АГФ Орхус - Раннерс 2:1 Раннерс - Брондбю 2:2
Оденсе
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Оденсе - Виборг 1:3 Люнгбю - Оденсе 0:0 Оденсе - Вайле 0:1 Оденсе - Копенгаген 0:2
Вайле - Оденсе 0:1 АГФ Орхус - Оденсе 1:1 Оденсе - Брондбю 0:3 Виборг - Оденсе 1:2 Оденсе - Сиэтл Саундерс 2:1 Оденсе - Даллас 0:0 Пардубице - Оденсе 2:1 Эльфсборг - Оденсе 3:3 Б-93 - Оденсе 3:3 Колдинг - Оденсе 3:2 Оденсе - Норшелланн 1:1 Раннерс - Оденсе 0:1 Оденсе - Видовре 0:2 Люнгбю - Оденсе 2:2 Фредерисия - Оденсе 3:1 Силькеборг - Оденсе 0:0

Результаты матчей

Раннерс
Оденсе

Точный счет

1:0
3 раза 23%
2:2
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
6:2
1 раз 8%
1:2
4 раза 31%
0:2
2 раза 15%
0:3
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
4 раза 31%
1
4 раза 31%
2
4 раза 31%
6
1 раз 8%
1
7 раз 54%
0
5 раз 38%
2
1 раз 8%

Точный счет

1:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
1:3
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
0:1
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
1:1
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%

Точное количество голов

2
4 раза 31%
1
4 раза 31%
0
3 раза 23%
3
2 раза 15%
1
6 раз 46%
2
4 раза 31%
0
2 раза 15%
5
1 раз 8%

Точный счет

2:2
5 раз 19%
1:0
4 раза 15%
1:1
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
6:2
1 раз 4%
1:2
6 раз 23%
0:1
4 раза 15%
1:1
3 раза 12%
2:2
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
0:3
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
1:3
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%

Точное количество голов

2
8 раз 31%
1
8 раз 31%
0
7 раз 27%
3
2 раза 8%
6
1 раз 4%
1
13 раз 50%
0
7 раз 27%
2
5 раз 19%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Раннерс
Оденсе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
8
5
5
8
1.5
1
12
1
12
2.5
1
12
3.5
1
12
4.5
1
12
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
11
2
6
7
1.5
5
8
2
11
2.5
1
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
7
0.5
Больше Меньше
19
7
11
15
1.5
6
20
3
23
2.5
1
25
1
25
3.5
1
25
1
25
4.5
1
25
1
25
5.5

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мидтьюлланн
 25 16 4 5 48 - 28 52
2.
Брондбю
 25 15 7 3 49 - 24 52
3.
Копенгаген
 25 14 4 7 49 - 29 46
4.
Норшелланн
 25 13 7 5 41 - 24 46
5.
АГФ Орхус
 25 9 11 5 30 - 26 38
6.
Силькеборг
 25 8 5 12 31 - 36 29

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Раннерс
 26 8 9 9 36 - 43 33
2.
Виборг
 25 8 6 11 31 - 40 30
3.
Оденсе
 26 6 8 12 28 - 38 26
4.
Люнгбю
 25 6 7 12 30 - 46 25
5.
Вайле
 25 5 8 12 22 - 29 23
6.
Видовре
 25 2 6 17 20 - 52 12

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мидтьюлланн
 13 8 3 2 26 - 12 27
2.
Норшелланн
 12 7 4 1 22 - 10 25
3.
Брондбю
 12 7 3 2 24 - 11 24
4.
Копенгаген
 12 7 1 4 23 - 11 22
5.
АГФ Орхус
 13 5 4 4 16 - 17 19
6.
Силькеборг
 13 5 3 5 17 - 15 18

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Виборг
 12 6 3 3 20 - 15 21
2.
Люнгбю
 13 4 6 3 20 - 17 18
3.
Раннерс
 13 4 5 4 18 - 20 17
4.
Вайле
 13 3 4 6 13 - 14 13
5.
Оденсе
 13 0 3 10 9 - 26 3
6.
Видовре
 12 0 2 10 9 - 30 2

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брондбю
 13 8 4 1 25 - 13 28
2.
Мидтьюлланн
 12 8 1 3 22 - 16 25
3.
Копенгаген
 13 7 3 3 26 - 18 24
4.
Норшелланн
 13 6 3 4 19 - 14 21
5.
АГФ Орхус
 12 4 7 1 14 - 9 19
6.
Силькеборг
 12 3 2 7 14 - 21 11

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Оденсе
 13 6 5 2 19 - 12 23
2.
Раннерс
 13 4 4 5 18 - 23 16
3.
Вайле
 12 2 4 6 9 - 15 10
4.
Видовре
 13 2 4 7 11 - 22 10
5.
Виборг
 13 2 3 8 11 - 25 9
6.
Люнгбю
 12 2 1 9 10 - 29 7

Топ бомбардиров
Мидтьюлланн Гуэ-Сон Чо 11 (2)
Брондбю Валлис Николай 10 (6)
АГФ Орхус Мортенсен Патрик 10 (3)
Силькеборг Линд Александр 10 (2)
Люнгбю Гудьонсен Андри 10
Весь список

Топ нарушителей
Вайле Альбентоса Рауль 10
Видовре Геммер Йонас 9
Оденсе Кёлер Свен 9
АГФ Орхус Поульсен Николай 8
Виборг Ибрагим Саид 1 6
Весь список
  • Второй тайм
  • 97'
    Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол
  • 97'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 97'
    Сегодняшная посещаемость составляет 5251 болельщиков
  • 97'
    Контроль мяча: Раннерс: 58%, Оденсе: 42%.
  • 96'
    Mike Themsen совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
  • 96'
    Безумный фол. Mike Themsen грубо играет против соперника. Пострадал Кадри Башким
  • 96'
    Хеландер Филип из команды Оденсе перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 94'
      Никлас Мурицен навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 94'
      Хьюго Андерссон ослабляет давление, выбив мяч.
    • 94'
      Оденсе идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 93'
      Оденсе контролирует мяч.
    • 92'
      Хьюго Андерссон сделал результативную передачу.
    • 92'
      Г О О О О Л - Энггаард Мэдс забивает с левой ноги!
    • 92'
      Игрок из команды Раннерс делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
    • 91'
      Дон Дидсон Луисиус из команды Оденсе в офсайде
    • 91'
      Оденсе совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Cepheus Park Randers. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч Раннерс 2:2 Оденсе онлайн

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