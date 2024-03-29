Тур: 27. Стадион: Муниципал де Барселуш. Зрители: 4255 Главный судья: Нарсису Андре
1:2
Конец матча
0'
22' Желтая карточкаШикинью
0:1
45' ПенальтиКадис Хондер
63' Желтая карточкаРубен
0:2
68' ГолШикинью
1:2
72' ГолМурило Коста
75' Желтая карточкаДе Хас Юстин
84' Желтая карточкаСантос Натан
1:2
86' Не забитый пенальтиМурило Коста
90'+7
Ход матча
22'
45'
0:1
59'
63'
68'
0:2
72'
1:2
75'
84'
86'
1:2
Прогноз на матч от Liveresult
42
Эндрю
67
Пинту
Алекс
26
Рубен
Мигель
24
Гбане
Мори
76
Нету
Мартим
77
Мурило
Коста
70
Коррея
Фелиш
31
Жуниор
Луис
22
Сантос
Натан
16
Де
Хас
Юстин
15
Риччели
28
Юссуф
Зейду
10
Шикинью
20
Са
Гуштаву
29
Кадис
Хондер
- Основной состав
-
42 ЭндрюВратарь
-
67 Пинту АлексЗащитник
- Защитник
-
26 РубенЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Гбане МориПолузащитник
-
76 Нету МартимПолузащитник
-
77 Мурило КостаНападающий
- Нападающий
-
70 Коррея ФелишНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
29 ДепуЗащитник
-
35 Силва ФелипеЗащитник
- Защитник
-
14 Уилсон РоанПолузащитник
-
25 Тиба ПедруПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Кампелос Витор
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
31 Жуниор ЛуисВратарь
-
22 Сантос НатанЗащитник
-
16 Де Хас ЮстинЗащитник
-
15 РиччелиЗащитник
- Защитник
-
28 Юссуф ЗейдуПолузащитник
- Полузащитник
-
10 ШикиньюПолузащитник
-
20 Са ГуштавуПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Кадис ХондерНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Аранда ОскарНападающий
-
-
Главный тренер: Арманду Эвангелишта
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Жил Висенте
Фамаликан
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
60%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
40%
5 побед 2 ничьи 0 побед
10 матчей
20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед
Первый тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Второй тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 5 побед
15 матчей
20%
26.7%
53.3%
3 победы 4 ничьи 8 побед
Первый тайм
20%
40%
40%
3 победы 6 ничьих 6 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
5 побед 5 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
7
8
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
12
11
Голов в среднем за матч
1.5
1.57
Среднее время на гол
60
57
Всего голов
19
19
Голов в среднем за матч
1.27
1.27
Тотал матчей
2.5
14
Больше 93%
Меньше 7%
1
11
Больше 73%
Меньше 27%
4
8
Больше 53%
Меньше 47%
7
5
Больше 33%
Меньше 67%
10
Среднее время на гол
71
71
Бомбардиры внутри турнира
Жил Висенте
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Домингес Максим
|6 (1)
|0.22
|Мурило Коста
|4 (2)
|0.15
|Коррея Фелиш
|4
|0.15
|Тиба Педру
|3 (1)
|0.11
|Перейра Габриэл
|3
|0.11
|Депу
|3
|0.11
|Фудзимото Канья
|2 (1)
|0.07
|Роко Батурина
|2
|0.07
|Шаброль Тиджани
|2
|0.07
|Алипур Али
|2 (1)
|0.07
|Мигель Монтейру
|1
|0.04
|Фильо Жозе Карлос
|1
|0.04
|Рубен Мигель
|1
|0.04
|Уилсон Роан
|1
|0.04
|Лучано Томас
|1
|0.04
|Нету Мартим
|0
|0
|Бута Леонарду
|0
|0
|Зе Карлос
|0
|0
Фамаликан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кадис Хондер
|10 (3)
|0.38
|Шикинью
|4
|0.15
|Са Гуштаву
|2
|0.08
|Отавио Эдмилсон
|2
|0.08
|Фонсека Тео
|2
|0.08
|Моура Франсишку
|1
|0.04
|Винисиос Маркос
|1
|0.04
|Де Хас Юстин
|1
|0.04
|Аранда Оскар
|1
|0.04
|Florian Danho
|1
|0.04
|Родригеш Афонсу
|1
|0.04
|Родригес Хосе Луис
|0
|0
|Юссуф Зейду
|0
|0
|Риччели
|0
|0
|Топич Мирко
|0
|0
Карточки
Жил Висенте
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Перейра Габриэл
|8
|0
|Тиба Педру
|7
|0
|Фильо Жозе Карлос
|6
|0
|Гбане Мори
|6
|0
|Домингес Максим
|5
|0
|Нету Мартим
|5
|0
|Рубен Мигель
|4
|0
|Коррея Фелиш
|4
|0
|Шаброль Тиджани
|3
|0
|Бута Леонарду
|3
|0
|Депу
|1
|1
|Мурило Коста
|2
|0
|Хавьер Марлон
|2
|0
|Алипур Али
|1
|0
|Пинту Алекс
|1
|0
|Кастильо Хесус
|1
|0
|Лучано Томас
|1
|0
Фамаликан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шикинью
|7
|1
|Юссуф Зейду
|6
|1
|Риччели
|4
|2
|Сантос Натан
|7
|0
|Кадис Хондер
|5
|1
|Ассунсао Густаво
|5
|1
|Кастро Пабло
|3
|2
|Топич Мирко
|6
|0
|Де Хас Юстин
|5
|0
|Моура Франсишку
|5
|0
|Отавио Эдмилсон
|4
|0
|Михай Энеа
|4
|0
|Агиррегабириа Мартин
|4
|0
|Са Гуштаву
|4
|0
|Родригес Хосе Луис
|1
|1
|Соуза Жоау Педру
|1
|1
|Жуниор Луис
|2
|0
|Аранда Оскар
|2
|0
|Соареш Филипе
|1
|0
|Лакукс Том
|1
|0
|Араухо Перейра
|1
|0
|Винисиос Маркос
|1
|0
|Родригеш Афонсу
|1
|0
Результаты матчей
Жил Висенте
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Фамаликан
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
10
8
Жил Висенте
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
62% (8)
23% (3)
15% (2)
Фамаликан
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
36% (5)
50% (7)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
23
8
Упущенные победы
5
11
Жил Висенте
75%
25%
15 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (9)
48% (13)
19% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (12)
33% (9)
22% (6)
Фамаликан
37.5%
62.5%
6 побед 10 поражений
Первый тайм
27% (7)
42% (11)
31% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (6)
42% (11)
35% (9)
Сухие победы
8
2
Сухие поражения
2
7
Волевые победы
26
10
Упущенные победы
15
19
Голы по времени матча
Забито
24
14
8 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 7
15 Не забивали 18
4
17%
3
21%
1-15
1
4%
1
7%
16-30
3
13%
3
21%
31-45
4
17%
2
14%
46-60
6
25%
3
21%
61-75
6
25%
2
14%
76-90
Пропущено
16
16
3 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 11
1
6%
1
6%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
1
6%
5
31%
31-45
4
25%
1
6%
46-60
3
19%
5
31%
61-75
6
38%
4
25%
76-90
Забито
13
13
6 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 5
19 Не забивали 17
0
0%
1
8%
1-15
1
8%
3
23%
16-30
5
38%
4
31%
31-45
3
23%
1
8%
46-60
2
15%
3
23%
61-75
2
15%
1
8%
76-90
Пропущено
24
14
8 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 8
2
8%
4
29%
1-15
1
4%
1
7%
16-30
5
21%
2
14%
31-45
7
29%
29%
1
7%
46-60
2
8%
3
21%
61-75
7
29%
29%
3
21%
76-90
Забито
37
27
14 В 1-м тайме 15
23 Во 2-м тайме 12
12 Забивали первыми 12
7 Не забивали 9
4
11%
4
15%
1-15
2
5%
4
15%
16-30
8
22%
7
26%
31-45
7
19%
3
11%
46-60
8
22%
6
22%
61-75
8
22%
3
11%
76-90
Пропущено
40
30
11 В 1-м тайме 13
29 Во 2-м тайме 17
13 Пропускали первыми 11
20 Не пропускали 19
3
8%
5
17%
1-15
2
5%
1
3%
16-30
6
15%
7
23%
31-45
11
28%
2
7%
46-60
5
13%
8
27%
61-75
13
33%
7
23%
76-90
Результаты последних матчей
Жил Висенте
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Брага - Жил Висенте 2:1 Жил Висенте - Шавиш 0:0 Каса Пия - Жил Висенте 0:0 Жил Висенте - Порту 1:1
Эшторил - Жил Висенте 1:3 Жил Висенте - Визела 0:1 Витория Гимарайнш - Жил Висенте 3:1 Бенфика - Жил Висенте 3:0 Жил Висенте - Витория Гимарайнш 1:0 Портимоненсе - Жил Висенте 0:2 Жил Висенте - Эштрела 1:1 Жил Висенте - Амаранти 3:1 Фаренсе - Жил Висенте 1:0 Жил Висенте - Боавишта 1:0 Арока - Жил Висенте 3:0 Жил Висенте - Морейренсе 1:1 Спортинг Л - Жил Висенте 3:1 Серпа - Жил Висенте 0:1 Жил Висенте - Риу Аве 1:1 Фамаликан - Жил Висенте 3:1
Фамаликан
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Фамаликан - Эштрела 0:0 Витория Гимарайнш - Фамаликан 1:0 Фамаликан - Боавишта 1:1 Арока - Фамаликан 3:2
Фамаликан - Риу Аве 2:1 Фаренсе - Фамаликан 1:1 Морейренсе - Фамаликан 1:0 Фамаликан - Брага 1:2 Каса Пия - Фамаликан 0:2 Фамаликан - Шавиш 2:2 Бенфика - Фамаликан 3:0 Фамаликан - Эшторил 1:1 Портимоненсе - Фамаликан 1:1 Фамаликан - Порту 0:3 Бенфика - Фамаликан 2:0 Камаша - Фамаликан 0:5 Визела - Фамаликан 0:0 Фамаликан - Жил Висенте 3:1 Эштрела - Фамаликан 1:0 Фамаликан - Витория Гимарайнш 1:3
Результаты матчей
Жил Висенте
Фамаликан
Точный счет
1:1
4 раза 29%
1:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
5:3
1 раз 7%
0:0
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
7 раз 50%
0
2 раза 14%
2
2 раза 14%
5
2 раза 14%
3
1 раз 7%
1
6 раз 50%
0
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
Точный счет
2:1
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
1:0
4 раза 29%
1:1
3 раза 21%
1:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
Точное количество голов
0
5 раз 38%
1
5 раз 38%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
0
6 раз 43%
2
5 раз 36%
1
3 раза 21%
Точный счет
1:0
4 раза 15%
1:1
4 раза 15%
2:1
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
5:3
1 раз 4%
1:0
6 раз 23%
1:1
5 раз 19%
0:0
3 раза 12%
1:2
3 раза 12%
2:2
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
Точное количество голов
1
12 раз 44%
0
7 раз 26%
2
4 раза 15%
3
2 раза 7%
5
2 раза 7%
0
9 раз 35%
1
9 раз 35%
2
7 раз 27%
3
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Жил Висенте
Фамаликан
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
122
Больше Меньше
93
59
39
311
111
212
212
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
85
Больше Меньше
86
310
59
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
207
Больше Меньше
179
819
818
423
125
225
225
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|27
|21
|4
|2
|61 - 21
|67
|2.
|1:1 Заявка
|26
|21
|3
|2
|76 - 26
|66
|3.
|Заявка
|26
|18
|4
|4
|50 - 18
|58
|4.
|Заявка
|26
|16
|5
|5
|55 - 34
|53
|5.
|Заявка
|26
|15
|5
|6
|41 - 27
|50
|6.
|Заявка
|26
|12
|6
|8
|28 - 27
|42
|7.
|Заявка
|26
|10
|4
|12
|43 - 37
|34
|8.
|Заявка
|26
|7
|10
|9
|26 - 31
|31
|9.
|Заявка
|26
|7
|7
|12
|33 - 51
|28
|10.
|Заявка
|27
|7
|7
|13
|36 - 41
|28
|11.
|Заявка
|26
|7
|6
|13
|34 - 38
|27
|12.
|Заявка
|26
|7
|6
|13
|23 - 39
|27
|13.
|1:1 Заявка
|27
|6
|9
|12
|27 - 40
|27
|14.
|Заявка
|26
|7
|4
|15
|42 - 49
|25
|15.
|Заявка
|26
|4
|13
|9
|26 - 35
|25
|16.
|Заявка
|26
|6
|5
|15
|24 - 53
|23
|17.
|Заявка
|26
|4
|9
|13
|26 - 52
|21
|18.
|Заявка
|27
|4
|7
|16
|25 - 57
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1 Заявка
|13
|13
|0
|0
|46 - 10
|39
|2.
|Заявка
|14
|12
|2
|0
|37 - 6
|38
|3.
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|28 - 6
|32
|4.
|Заявка
|13
|9
|1
|3
|26 - 14
|28
|5.
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|27 - 12
|27
|6.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|15 - 14
|21
|7.
|Заявка
|14
|5
|6
|3
|24 - 16
|21
|8.
|Заявка
|13
|6
|1
|6
|23 - 16
|19
|9.
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|18 - 17
|18
|10.
|1:1 Заявка
|14
|5
|3
|6
|19 - 21
|18
|11.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|13 - 14
|17
|12.
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|21 - 21
|17
|13.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|17 - 15
|16
|14.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|17 - 26
|16
|15.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|11 - 20
|13
|16.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|17 - 28
|12
|17.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|6 - 14
|10
|18.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|15 - 26
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|24 - 15
|29
|2.
|1:1 Заявка
|13
|8
|3
|2
|30 - 16
|27
|3.
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|22 - 12
|26
|4.
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|28 - 22
|26
|5.
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|15 - 13
|22
|6.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|13 - 13
|21
|7.
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|22 - 16
|17
|8.
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|17 - 25
|17
|9.
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|13 - 17
|14
|10.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|16 - 25
|12
|11.
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|17 - 23
|11
|12.
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|11 - 26
|11
|13.
|Заявка
|13
|3
|1
|9
|13 - 33
|10
|14.
|1:1 Заявка
|13
|1
|6
|6
|8 - 19
|9
|15.
|Заявка
|13
|2
|1
|10
|12 - 25
|7
|16.
|Заявка
|13
|0
|7
|6
|8 - 18
|7
|17.
|Заявка
|14
|1
|4
|9
|8 - 29
|7
|18.
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|19 - 33
|6
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
- — Выход в 3-ий квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА
- — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА
- — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф
- — Зона вылета
|Спортинг Л
|Дьёкереш Виктор
|22 (10)
|Брага
|Банза Симон
|19 (4)
|Арока
|Мухика Рафаэль
|16 (2)
|Шавиш
|Эрнандес Эктор II
|13 (1)
|Визела
|Эссанд Самюэль
|13
|Боавишта
|Перес Себастьян
|1 11
|Шавиш
|Ногейра
|3 6
|Бенфика
|Отаменди Николас
|1 9
|Каса Пия
|Кастро Пабло
|2 7
|Визела
|Перейра Матеус
|10
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Жил Висенте 1:2 Фамаликан
Исход игры
Жил Висенте
66.1% (74)
Ничья
33.9% (38)
Фамаликан
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
27.03% (30)
Меньше
72.97% (81)
Обе команды забьют
Да
55.86% (62)
Нет
44.14% (49)
Популярный счёт
1:0 Жил Висенте
40.2% (45)
1:1 Ничья
28.6% (32)
2:1 Жил Висенте
23.2% (26)
2:2 Ничья
2.7% (3)
0:0 Ничья
2.7% (3)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!