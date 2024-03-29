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  3. Португалия
  4. Примейра-лига 2023-2024
Тур: 27. Стадион: . Зрители: 4255 Главный судья: Нарсису Андре
Жил Висенте
1:2
Конец матча
Фамаликан
0'
22' Желтая карточка
Шикинью
0:1
45' Пенальти
Кадис Хондер
63' Желтая карточка
Рубен
0:2
68' Гол
Шикинью
1:2
72' Гол
Мурило Коста
75' Желтая карточка
Де Хас Юстин
84' Желтая карточка
Сантос Натан
1:2
86' Не забитый пенальти
Мурило Коста
90'+7

Ход матча

22'
 
Шикинью
45'
0:1
Кадис Хондер
59'
Шаброль Тиджани
Гбане Мори
 
59'
Фудзимото Канья
Коррея Фелиш
 
59'
Тиба Педру
Домингес Максим
 
59'
Депу
Алипур Али
 
60'
 
Соареш Филипе
Са Гуштаву
63'
Рубен
 
68'
0:2
Шикинью
(Топич Мирко)
72'
Мурило Коста
(Тиба Педру)
1:2
74'
 
Родригес Хосе Луис
Шикинью
74'
 
Ассунсао Густаво
Юссуф Зейду
75'
 
Де Хас Юстин
83'
Фильо Жозе Карлос
Пинту Алекс
 
84'
 
Сантос Натан
86'
Мурило Коста
1:2
90'
 
Florian Danho
Кадис Хондер
Прогнозы 112
Жил Висенте 66.1% (74)
X 33.9% (38)
Фамаликан 0% (0)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
42
Эндрю
67
Пинту
Алекс
13
Перейра
Габриэл
26
Рубен
Мигель
23
Бута
Леонарду
8
Домингес
Максим
24
Гбане
Мори
76
Нету
Мартим
77
Мурило
Коста
9
Алипур
Али
70
Коррея
Фелиш
31
Жуниор
Луис
22
Сантос
Натан
16
Де
Хас
Юстин
15
Риччели
74
Моура
Франсишку
28
Юссуф
Зейду
8
Топич
Мирко
10
Шикинью
20
Са
Гуштаву
77
Винисиос
Маркос
29
Кадис
Хондер
Жил Висенте
4-3-3
Фамаликан
4-2-3-1

История личных встреч

Жил Висенте
Фамаликан

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
60%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
40%
5 побед 2 ничьи 0 побед

10 матчей

20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Второй тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 5 побед

15 матчей

20%
26.7%
53.3%
3 победы 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

20%
40%
40%
3 победы 6 ничьих 6 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
5 побед 5 ничьих 5 побед

История матчей

ПЛ
3:1
ПЛ
0:1
ПЛ
0:0
ПЛ
2:2
ПЛ
4:0
ПЛ
0:3
ПЛ
0:1
ПЛ
1:3
ПЛ
2:1
ПВЛ
2:0
ПВЛ
1:2
ПВЛ
0:2
ПВЛ
1:0
ПВЛ
2:2
ПВЛ
1:1

Голы

Всего голов

7
8

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

12
11

Голов в среднем за матч

1.5
1.57

Среднее время на гол

60
57

Всего голов

19
19

Голов в среднем за матч

1.27
1.27

Тотал матчей

2.5
14
Больше 93%
Меньше 7%
1
11
Больше 73%
Меньше 27%
4
8
Больше 53%
Меньше 47%
7
5
Больше 33%
Меньше 67%
10

Среднее время на гол

71
71

Бомбардиры внутри турнира

Жил Висенте
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Домингес Максим 6 (1) 0.22
Мурило Коста 4 (2) 0.15
Коррея Фелиш 4 0.15
Тиба Педру 3 (1) 0.11
Перейра Габриэл 3 0.11
Депу 3 0.11
Фудзимото Канья 2 (1) 0.07
Роко Батурина 2 0.07
Шаброль Тиджани 2 0.07
Алипур Али 2 (1) 0.07
Мигель Монтейру 1 0.04
Фильо Жозе Карлос 1 0.04
Рубен Мигель 1 0.04
Уилсон Роан 1 0.04
Лучано Томас 1 0.04
Нету Мартим 0 0
Бута Леонарду 0 0
Зе Карлос 0 0
Фамаликан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кадис Хондер 10 (3) 0.38
Шикинью 4 0.15
Са Гуштаву 2 0.08
Отавио Эдмилсон 2 0.08
Фонсека Тео 2 0.08
Моура Франсишку 1 0.04
Винисиос Маркос 1 0.04
Де Хас Юстин 1 0.04
Аранда Оскар 1 0.04
Florian Danho 1 0.04
Родригеш Афонсу 1 0.04
Родригес Хосе Луис 0 0
Юссуф Зейду 0 0
Риччели 0 0
Топич Мирко 0 0

Карточки

Жил Висенте
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Перейра Габриэл 8 0
Тиба Педру 7 0
Фильо Жозе Карлос 6 0
Гбане Мори 6 0
Домингес Максим 5 0
Нету Мартим 5 0
Рубен Мигель 4 0
Коррея Фелиш 4 0
Шаброль Тиджани 3 0
Бута Леонарду 3 0
Депу 1 1
Мурило Коста 2 0
Хавьер Марлон 2 0
Алипур Али 1 0
Пинту Алекс 1 0
Кастильо Хесус 1 0
Лучано Томас 1 0
Фамаликан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шикинью 7 1
Юссуф Зейду 6 1
Риччели 4 2
Сантос Натан 7 0
Кадис Хондер 5 1
Ассунсао Густаво 5 1
Кастро Пабло 3 2
Топич Мирко 6 0
Де Хас Юстин 5 0
Моура Франсишку 5 0
Отавио Эдмилсон 4 0
Михай Энеа 4 0
Агиррегабириа Мартин 4 0
Са Гуштаву 4 0
Родригес Хосе Луис 1 1
Соуза Жоау Педру 1 1
Жуниор Луис 2 0
Аранда Оскар 2 0
Соареш Филипе 1 0
Лакукс Том 1 0
Араухо Перейра 1 0
Винисиос Маркос 1 0
Родригеш Афонсу 1 0

Результаты матчей

Жил Висенте
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Фамаликан
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

10
8
Жил Висенте
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
62% (8)
23% (3)
15% (2)
Фамаликан
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
36% (5)
50% (7)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

23
8

Упущенные победы

5
11
Жил Висенте
75%
25%
15 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (9)
48% (13)
19% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (12)
33% (9)
22% (6)
Фамаликан
37.5%
62.5%
6 побед 10 поражений
Первый тайм
27% (7)
42% (11)
31% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (6)
42% (11)
35% (9)

Сухие победы

8
2

Сухие поражения

2
7

Волевые победы

26
10

Упущенные победы

15
19

Голы по времени матча

Забито

24
14
8 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 7
15 Не забивали 18
4
17%
3
21%
1-15
1
4%
1
7%
16-30
3
13%
3
21%
31-45
4
17%
2
14%
46-60
6
25%
3
21%
61-75
6
25%
2
14%
76-90

Пропущено

16
16
3 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 11
1
6%
1
6%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
1
6%
5
31%
31-45
4
25%
1
6%
46-60
3
19%
5
31%
61-75
6
38%
4
25%
76-90

Забито

13
13
6 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 5
19 Не забивали 17
0
0%
1
8%
1-15
1
8%
3
23%
16-30
5
38%
4
31%
31-45
3
23%
1
8%
46-60
2
15%
3
23%
61-75
2
15%
1
8%
76-90

Пропущено

24
14
8 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 8
2
8%
4
29%
1-15
1
4%
1
7%
16-30
5
21%
2
14%
31-45
7
29%
29%
1
7%
46-60
2
8%
3
21%
61-75
7
29%
29%
3
21%
76-90

Забито

37
27
14 В 1-м тайме 15
23 Во 2-м тайме 12
12 Забивали первыми 12
7 Не забивали 9
4
11%
4
15%
1-15
2
5%
4
15%
16-30
8
22%
7
26%
31-45
7
19%
3
11%
46-60
8
22%
6
22%
61-75
8
22%
3
11%
76-90

Пропущено

40
30
11 В 1-м тайме 13
29 Во 2-м тайме 17
13 Пропускали первыми 11
20 Не пропускали 19
3
8%
5
17%
1-15
2
5%
1
3%
16-30
6
15%
7
23%
31-45
11
28%
2
7%
46-60
5
13%
8
27%
61-75
13
33%
7
23%
76-90

Результаты последних матчей

Жил Висенте
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Брага - Жил Висенте 2:1 Жил Висенте - Шавиш 0:0 Каса Пия - Жил Висенте 0:0 Жил Висенте - Порту 1:1
Эшторил - Жил Висенте 1:3 Жил Висенте - Визела 0:1 Витория Гимарайнш - Жил Висенте 3:1 Бенфика - Жил Висенте 3:0 Жил Висенте - Витория Гимарайнш 1:0 Портимоненсе - Жил Висенте 0:2 Жил Висенте - Эштрела 1:1 Жил Висенте - Амаранти 3:1 Фаренсе - Жил Висенте 1:0 Жил Висенте - Боавишта 1:0 Арока - Жил Висенте 3:0 Жил Висенте - Морейренсе 1:1 Спортинг Л - Жил Висенте 3:1 Серпа - Жил Висенте 0:1 Жил Висенте - Риу Аве 1:1 Фамаликан - Жил Висенте 3:1
Фамаликан
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Фамаликан - Эштрела 0:0 Витория Гимарайнш - Фамаликан 1:0 Фамаликан - Боавишта 1:1 Арока - Фамаликан 3:2
Фамаликан - Риу Аве 2:1 Фаренсе - Фамаликан 1:1 Морейренсе - Фамаликан 1:0 Фамаликан - Брага 1:2 Каса Пия - Фамаликан 0:2 Фамаликан - Шавиш 2:2 Бенфика - Фамаликан 3:0 Фамаликан - Эшторил 1:1 Портимоненсе - Фамаликан 1:1 Фамаликан - Порту 0:3 Бенфика - Фамаликан 2:0 Камаша - Фамаликан 0:5 Визела - Фамаликан 0:0 Фамаликан - Жил Висенте 3:1 Эштрела - Фамаликан 1:0 Фамаликан - Витория Гимарайнш 1:3

Результаты матчей

Жил Висенте
Фамаликан

Точный счет

1:1
4 раза 29%
1:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
5:3
1 раз 7%
0:0
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
7 раз 50%
0
2 раза 14%
2
2 раза 14%
5
2 раза 14%
3
1 раз 7%
1
6 раз 50%
0
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%

Точный счет

2:1
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
1:0
4 раза 29%
1:1
3 раза 21%
1:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%

Точное количество голов

0
5 раз 38%
1
5 раз 38%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
0
6 раз 43%
2
5 раз 36%
1
3 раза 21%

Точный счет

1:0
4 раза 15%
1:1
4 раза 15%
2:1
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
5:3
1 раз 4%
1:0
6 раз 23%
1:1
5 раз 19%
0:0
3 раза 12%
1:2
3 раза 12%
2:2
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%

Точное количество голов

1
12 раз 44%
0
7 раз 26%
2
4 раза 15%
3
2 раза 7%
5
2 раза 7%
0
9 раз 35%
1
9 раз 35%
2
7 раз 27%
3
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Жил Висенте
Фамаликан

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
2
0.5
Больше Меньше
9
3
5
9
1.5
3
9
3
11
2.5
1
11
2
12
3.5
2
12
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
5
0.5
Больше Меньше
8
6
3
10
1.5
5
9
1
12
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
7
0.5
Больше Меньше
17
9
8
19
1.5
8
18
4
23
2.5
1
25
2
25
3.5
2
25
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 Заявка 27 21 4 2 61 - 21 67
2.
Спортинг Л
 1:1 Заявка 26 21 3 2 76 - 26 66
3.
Порту
 Заявка 26 18 4 4 50 - 18 58
4.
Брага
 Заявка 26 16 5 5 55 - 34 53
5.
Витория Гимарайнш
 Заявка 26 15 5 6 41 - 27 50
6.
Морейренсе
 Заявка 26 12 6 8 28 - 27 42
7.
Арока
 Заявка 26 10 4 12 43 - 37 34
8.
Фамаликан
 Заявка 26 7 10 9 26 - 31 31
9.
Боавишта
 Заявка 26 7 7 12 33 - 51 28
10.
Жил Висенте
 Заявка 27 7 7 13 36 - 41 28
11.
Фаренсе
 Заявка 26 7 6 13 34 - 38 27
12.
Каса Пия
 Заявка 26 7 6 13 23 - 39 27
13.
Эштрела
 1:1 Заявка 27 6 9 12 27 - 40 27
14.
Эшторил
 Заявка 26 7 4 15 42 - 49 25
15.
Риу Аве
 Заявка 26 4 13 9 26 - 35 25
16.
Портимоненсе
 Заявка 26 6 5 15 24 - 53 23
17.
Визела
 Заявка 26 4 9 13 26 - 52 21
18.
Шавиш
 Заявка 27 4 7 16 25 - 57 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 1:1 Заявка 13 13 0 0 46 - 10 39
2.
Бенфика
 Заявка 14 12 2 0 37 - 6 38
3.
Порту
 Заявка 13 10 2 1 28 - 6 32
4.
Витория Гимарайнш
 Заявка 13 9 1 3 26 - 14 28
5.
Брага
 Заявка 13 8 3 2 27 - 12 27
6.
Морейренсе
 Заявка 13 6 3 4 15 - 14 21
7.
Жил Висенте
 Заявка 14 5 6 3 24 - 16 21
8.
Эшторил
 Заявка 13 6 1 6 23 - 16 19
9.
Риу Аве
 Заявка 13 4 6 3 18 - 17 18
10.
Эштрела
 1:1 Заявка 14 5 3 6 19 - 21 18
11.
Фамаликан
 Заявка 12 4 5 3 13 - 14 17
12.
Арока
 Заявка 13 5 2 6 21 - 21 17
13.
Фаренсе
 Заявка 13 4 4 5 17 - 15 16
14.
Боавишта
 Заявка 13 4 4 5 17 - 26 16
15.
Портимоненсе
 Заявка 13 3 4 6 11 - 20 13
16.
Шавиш
 Заявка 13 3 3 7 17 - 28 12
17.
Каса Пия
 Заявка 13 2 4 7 6 - 14 10
18.
Визела
 Заявка 13 2 4 7 15 - 26 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 Заявка 13 9 2 2 24 - 15 29
2.
Спортинг Л
 1:1 Заявка 13 8 3 2 30 - 16 27
3.
Порту
 Заявка 13 8 2 3 22 - 12 26
4.
Брага
 Заявка 13 8 2 3 28 - 22 26
5.
Витория Гимарайнш
 Заявка 13 6 4 3 15 - 13 22
6.
Морейренсе
 Заявка 13 6 3 4 13 - 13 21
7.
Арока
 Заявка 13 5 2 6 22 - 16 17
8.
Каса Пия
 Заявка 13 5 2 6 17 - 25 17
9.
Фамаликан
 Заявка 14 3 5 6 13 - 17 14
10.
Боавишта
 Заявка 13 3 3 7 16 - 25 12
11.
Фаренсе
 Заявка 13 3 2 8 17 - 23 11
12.
Визела
 Заявка 13 2 5 6 11 - 26 11
13.
Портимоненсе
 Заявка 13 3 1 9 13 - 33 10
14.
Эштрела
 1:1 Заявка 13 1 6 6 8 - 19 9
15.
Жил Висенте
 Заявка 13 2 1 10 12 - 25 7
16.
Риу Аве
 Заявка 13 0 7 6 8 - 18 7
17.
Шавиш
 Заявка 14 1 4 9 8 - 29 7
18.
Эшторил
 Заявка 13 1 3 9 19 - 33 6
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 22 (10)
Брага Банза Симон 19 (4)
Арока Мухика Рафаэль 16 (2)
Шавиш Эрнандес Эктор II 13 (1)
Визела Эссанд Самюэль 13
Весь список

Топ нарушителей
Боавишта Перес Себастьян 1 11
Шавиш Ногейра 3 6
Бенфика Отаменди Николас 1 9
Каса Пия Кастро Пабло 2 7
Визела Перейра Матеус 10
Весь список
  • Второй тайм
  • 97'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 90'
    Тактическая замена. Кадис Хондер уходит с поля и его заменяет Florian Danho
  • 86'
    ОН НЕ ЗАБИВАЕТ – Мурило Коста бьет пенальти, но мяч идет мимо ворот
  • 84'
    Сантос Натан совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
  • 83'
    Тактическая замена. Пинту Алекс уходит с поля и его заменяет Зе Карлош
  • 75'
    Джастин Де Хаас получил желтую карточку от судьи
  • 74'
    Тактическая замена. Юссуф Зейду уходит с поля и его заменяет Ассунсао Густаво
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 51'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 49'
      Г О О О О О Л - Кадис Хондер из команды Фамаликан забивает пенальти правой ногой! Удар был по центру, но Эндрю прыгнул вправо!
    • 22'
      Шикинью совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
    • 1'
      Судья начинает матч
    Прогнозы 112
    Жил Висенте 66.1% (74)
    X 33.9% (38)
    Фамаликан 0% (0)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Жил Висенте 1:2 Фамаликан

    Исход игры
    Жил Висенте
    66.1% (74)
    Ничья
    33.9% (38)
    Фамаликан
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    27.03% (30)
    Меньше
    72.97% (81)
    Обе команды забьют
    Да
    55.86% (62)
    Нет
    44.14% (49)
    Популярный счёт
    1:0 Жил Висенте
    40.2% (45)
    1:1 Ничья
    28.6% (32)
    2:1 Жил Висенте
    23.2% (26)
    2:2 Ничья
    2.7% (3)
    0:0 Ничья
    2.7% (3)
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