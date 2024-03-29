Тур: 27. Стадион: Эштадиу да Луш. Главный судья: Мальейру Элдер
0'
25' Желтая карточкаПий Джуниор
0:0
26' Не забитый пенальтиДи Мария Анхель
31' Желтая карточкаНогейра Хуго
45' Желтая карточкаЭрнандес Эктор
45' Желтая карточкаОтаменди Николас
56' Желтая карточкаРибейру Рубен
62' Желтая карточкаГимарайнш Рикарду
63' Undefined phrase: football_event_Кабрал Артур
64' Желтая карточкаСоуза Бернардо
65' Желтая карточкаГуззу Рафаэл
0:0
66' Не забитый пенальтиКабрал Артур
1:0
68' ГолНевеш Жоау
90' Желтая карточкаФернандеш Вашку
90'+7
Ход матча
25'
26'
0:0
31'
45'
45'
56'
63'
64'
65'
66'
0:0
68'
1:0
90'
Прогноз на матч от Liveresult
44
Араужу
Томаш
61
Флорентину
87
Невеш
Жоау
27
Силва
Рафа
3
Ногейра
40
Пий
Джуниор
14
Эссугу
Дариу
80
Гуззу
Рафаэл
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
44 Араужу ТомашЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
61 ФлорентинуПолузащитник
-
87 Невеш ЖоауПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Силва РафаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
10 Кекчю ОркунПолузащитник
-
14 Бернат ХуанПолузащитник
-
20 Мариу ЖоауПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Шмидт Роджер
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
-
3 НогейраЗащитник
- Защитник
-
40 Пий ДжуниорЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Эссугу ДариуПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
80 Гуззу РафаэлНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Пинью ПедроПолузащитник
- Полузащитник
-
70 Морим ЭдерПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Жоао Морено
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Бенфика
Шавиш
7 матчей
100%
7 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
7 побед 0 ничьих 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
200%
0 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
9 матчей
77.8%
11.1%
11.1%
7 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
44.4%
55.6%
4 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
77.8%
22.2%
7 побед 0 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
15
7
Голов в среднем за матч
3.75
1.4
Среднее время на гол
24
64
Всего голов
3
1
Голов в среднем за матч
0.6
0.25
Среднее время на гол
150
360
Всего голов
18
8
Голов в среднем за матч
2
0.89
Тотал матчей
2.5
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
45
101
Бомбардиры внутри турнира
Бенфика
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Силва Рафа
|12
|0.44
|Ди Мария Анхель
|8 (1)
|0.3
|Муса Петар
|5
|0.19
|Кабрал Артур
|5
|0.19
|Леонардо Маркос
|5
|0.19
|Нерес Давид
|4
|0.15
|Кекчю Оркун
|3
|0.11
|Тенгстедт Каспер
|3
|0.11
|Невеш Жоау
|3
|0.11
|Мариу Жоау
|3 (1)
|0.11
|Эурснес Фредрик
|2
|0.07
|Отаменди Николас
|2
|0.07
|Говейя Тьягу
|2
|0.07
|Силва Антониу
|2
|0.07
|Бах Александр
|1
|0.04
|Родригес Фелипе II
|0
|0
Шавиш
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эрнандес Эктор II
|13 (4)
|0.48
|Алвес Даниэль
|2
|0.07
|Гуззу Рафаэл
|2
|0.07
|Коррея Жоау
|1
|0.04
|Виктор Пауло
|1
|0.04
|Круз Сандру
|1
|0.04
|Соуза Бернардо
|1
|0.04
|Рибейру Рубен
|1
|0.04
|Витория Стивен
|1
|0.04
|Ланга Бруну
|1
|0.04
|Пинью Педро
|1
|0.04
|Нвакали Келечи
|0
|0
|Санка Леандру
|0
|0
|Абасс Исса
|0
|0
Карточки
Бенфика
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Отаменди Николас
|9
|1
|Флорентину
|6
|0
|Кекчю Оркун
|5
|0
|Силва Антониу
|5
|0
|Ди Мария Анхель
|3
|0
|Мариу Жоау
|3
|0
|Силва Рафа
|3
|0
|Невеш Жоау
|3
|0
|Муса Петар
|1
|1
|Родригес Фелипе II
|2
|0
|Бах Александр
|2
|0
|Кабрал Артур
|2
|0
|Эурснес Фредрик
|1
|0
|Шикинью Франциску
|1
|0
|Трубин Анатолий
|1
|0
|Журасек Давид
|1
|0
Шавиш
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ногейра
|6
|3
|Виктор Пауло
|8
|0
|Рибейру Рубен
|6
|1
|Гимарайнш Рикарду
|7
|0
|Витория Стивен
|4
|1
|Ланга Бруну
|4
|1
|Фернандеш Вашку
|5
|0
|Коррея Жоау
|5
|0
|Ногейра Хуго
|5
|0
|Родригеш Бруну
|4
|0
|Пий Джуниор
|4
|0
|Морену Жоау
|2
|1
|Нвакали Келечи
|3
|0
|Карраса Моура
|1
|1
|Гуззу Рафаэл
|2
|0
|Эрнандес Эктор II
|2
|0
|Теофилус Тибанг
|2
|0
|Санка Леандру
|2
|0
|Круз Сандру
|2
|0
|Эссугу Дариу
|2
|0
|Ламейраш Рубен
|1
|0
|Педру Жоау II
|1
|0
|Абасс Исса
|1
|0
|Морим Эдер
|1
|0
|Соуза Бернардо
|1
|0
|Силла Хабиб
|1
|0
|Пинью Педро
|1
|0
Результаты матчей
Бенфика
100%
12 побед 0 поражений
Первый тайм
43% (6)
50% (7)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
79% (11)
14% (2)
7% (1)
Шавиш
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
54% (7)
46% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
15% (2)
38% (5)
Сухие победы
8
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
2
6
Бенфика
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
8% (1)
38% (5)
54% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Шавиш
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
0% (0)
57% (8)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
21% (3)
50% (7)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
5
7
Волевые победы
8
21
Упущенные победы
22
11
Бенфика
60.9%
39.1%
14 побед 9 поражений
Первый тайм
26% (7)
44% (12)
30% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
52% (14)
26% (7)
22% (6)
Шавиш
40%
60%
8 побед 12 поражений
Первый тайм
26% (7)
52% (14)
22% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (10)
19% (5)
44% (12)
Сухие победы
9
3
Сухие поражения
5
7
Волевые победы
13
21
Упущенные победы
24
17
Голы по времени матча
Забито
36
8
14 В 1-м тайме 2
22 Во 2-м тайме 6
10 Забивали первыми 3
13 Не забивали 21
2
6%
1
13%
1-15
4
11%
1
13%
16-30
8
22%
0
0%
31-45
6
17%
2
25%
46-60
6
17%
2
25%
61-75
10
28%
2
25%
76-90
Пропущено
7
29
4 В 1-м тайме 17
3 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 10
7 Не пропускали 12
2
29%
7
24%
1-15
1
14%
4
14%
16-30
1
14%
6
21%
31-45
2
29%
4
14%
46-60
0
0%
5
17%
61-75
1
14%
3
10%
76-90
Забито
24
17
11 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 10
9 Забивали первыми 2
16 Не забивали 17
3
13%
1
6%
1-15
3
13%
4
24%
16-30
5
21%
2
12%
31-45
4
17%
4
24%
46-60
3
13%
2
12%
61-75
6
25%
4
24%
76-90
Пропущено
15
28
4 В 1-м тайме 14
11 Во 2-м тайме 14
3 Пропускали первыми 10
7 Не пропускали 12
0
0%
2
7%
1-15
2
13%
6
21%
16-30
2
13%
6
21%
31-45
3
20%
7
25%
46-60
4
27%
2
7%
61-75
4
27%
5
18%
76-90
Забито
60
25
25 В 1-м тайме 9
35 Во 2-м тайме 16
19 Забивали первыми 5
2 Не забивали 11
5
8%
2
8%
1-15
7
12%
5
20%
16-30
13
22%
2
8%
31-45
10
17%
6
24%
46-60
9
15%
4
16%
61-75
16
27%
6
24%
76-90
Пропущено
22
57
8 В 1-м тайме 31
14 Во 2-м тайме 26
7 Пропускали первыми 20
14 Не пропускали 24
2
9%
9
16%
1-15
3
14%
10
18%
16-30
3
14%
12
21%
31-45
5
23%
11
19%
46-60
4
18%
7
12%
61-75
5
23%
8
14%
76-90
Результаты последних матчей
Бенфика
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Каса Пия - Бенфика 0:1 Рейнджерс - Бенфика 0:1 Бенфика - Эшторил 3:1 Бенфика - Рейнджерс 2:2
Порту - Бенфика 5:0 Спортинг Л - Бенфика 2:1 Бенфика - Портимоненсе 4:0 Тулуза - Бенфика 0:0 Бенфика - Визела 6:1 Бенфика - Тулуза 2:1 Витория Гимарайнш - Бенфика 2:2 Визела - Бенфика 1:2 Бенфика - Жил Висенте 3:0 Эштрела - Бенфика 1:4 Бенфика - Эшторил 1:1 Бенфика - Боавишта 2:0 Бенфика - Риу Аве 4:1 Бенфика - Брага 3:2 Арока - Бенфика 0:3 Бенфика - Фамаликан 3:0
Шавиш
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Шавиш - Витория Гимарайнш 1:2 Жил Висенте - Шавиш 0:0 Шавиш - Арока 1:5 Эштрела - Шавиш 1:1
Шавиш - Боавишта 2:1 Морейренсе - Шавиш 1:0 Шавиш - Фаренсе 1:1 Брага - Шавиш 1:1 Шавиш - Риу Аве 0:0 Шавиш - Спортинг Л 0:3 Фамаликан - Шавиш 2:2 Порту - Шавиш 1:0 Шавиш - Каса Пия 1:3 Эшторил - Шавиш 4:0 Шавиш - Визела 2:1 Портимоненсе - Шавиш 2:1 Шавиш - Бенфика 0:2 Витория Гимарайнш - Шавиш 5:0 Канелас - Шавиш 0:0 Шавиш - Жил Висенте 4:2
Результаты матчей
Бенфика
Шавиш
Точный счет
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
4:0
2 раза 14%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
1:2
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
4 раза 29%
2
3 раза 21%
3
3 раза 21%
4
3 раза 21%
6
1 раз 7%
1
5 раз 38%
2
4 раза 31%
0
3 раза 23%
4
1 раз 8%
Точный счет
0:1
3 раза 23%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
1:0
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
5:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
2
4 раза 31%
1
3 раза 23%
3
3 раза 23%
0
2 раза 15%
4
1 раз 8%
0
8 раз 57%
1
4 раза 29%
2
2 раза 14%
Точный счет
0:1
3 раза 11%
3:0
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
1:0
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
5:0
2 раза 7%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
Точное количество голов
1
7 раз 26%
2
7 раз 26%
3
6 раз 22%
4
4 раза 15%
0
2 раза 7%
6
1 раз 4%
0
11 раз 41%
1
9 раз 33%
2
6 раз 22%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Бенфика
Шавиш
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
58
77
112
410
112
113
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
68
85
212
49
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
252
Больше Меньше
1611
189
720
1116
126
522
126
126
126
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|27
|21
|4
|2
|61 - 21
|67
|2.
|1:1 Заявка
|26
|21
|3
|2
|76 - 26
|66
|3.
|Заявка
|26
|18
|4
|4
|50 - 18
|58
|4.
|Заявка
|26
|16
|5
|5
|55 - 34
|53
|5.
|Заявка
|26
|15
|5
|6
|41 - 27
|50
|6.
|Заявка
|26
|12
|6
|8
|28 - 27
|42
|7.
|Заявка
|26
|10
|4
|12
|43 - 37
|34
|8.
|Заявка
|26
|7
|10
|9
|26 - 31
|31
|9.
|Заявка
|26
|7
|7
|12
|33 - 51
|28
|10.
|Заявка
|27
|7
|7
|13
|36 - 41
|28
|11.
|Заявка
|26
|7
|6
|13
|34 - 38
|27
|12.
|Заявка
|26
|7
|6
|13
|23 - 39
|27
|13.
|1:1 Заявка
|27
|6
|9
|12
|27 - 40
|27
|14.
|Заявка
|26
|7
|4
|15
|42 - 49
|25
|15.
|Заявка
|26
|4
|13
|9
|26 - 35
|25
|16.
|Заявка
|26
|6
|5
|15
|24 - 53
|23
|17.
|Заявка
|26
|4
|9
|13
|26 - 52
|21
|18.
|Заявка
|27
|4
|7
|16
|25 - 57
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1 Заявка
|13
|13
|0
|0
|46 - 10
|39
|2.
|Заявка
|14
|12
|2
|0
|37 - 6
|38
|3.
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|28 - 6
|32
|4.
|Заявка
|13
|9
|1
|3
|26 - 14
|28
|5.
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|27 - 12
|27
|6.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|15 - 14
|21
|7.
|Заявка
|14
|5
|6
|3
|24 - 16
|21
|8.
|Заявка
|13
|6
|1
|6
|23 - 16
|19
|9.
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|18 - 17
|18
|10.
|1:1 Заявка
|14
|5
|3
|6
|19 - 21
|18
|11.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|13 - 14
|17
|12.
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|21 - 21
|17
|13.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|17 - 15
|16
|14.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|17 - 26
|16
|15.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|11 - 20
|13
|16.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|17 - 28
|12
|17.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|6 - 14
|10
|18.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|15 - 26
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|24 - 15
|29
|2.
|1:1 Заявка
|13
|8
|3
|2
|30 - 16
|27
|3.
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|22 - 12
|26
|4.
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|28 - 22
|26
|5.
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|15 - 13
|22
|6.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|13 - 13
|21
|7.
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|22 - 16
|17
|8.
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|17 - 25
|17
|9.
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|13 - 17
|14
|10.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|16 - 25
|12
|11.
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|17 - 23
|11
|12.
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|11 - 26
|11
|13.
|Заявка
|13
|3
|1
|9
|13 - 33
|10
|14.
|1:1 Заявка
|13
|1
|6
|6
|8 - 19
|9
|15.
|Заявка
|13
|2
|1
|10
|12 - 25
|7
|16.
|Заявка
|13
|0
|7
|6
|8 - 18
|7
|17.
|Заявка
|14
|1
|4
|9
|8 - 29
|7
|18.
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|19 - 33
|6
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- — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф
- — Зона вылета
|Спортинг Л
|Дьёкереш Виктор
|22 (10)
|Брага
|Банза Симон
|19 (4)
|Арока
|Мухика Рафаэль
|16 (2)
|Шавиш
|Эрнандес Эктор II
|13 (1)
|Визела
|Эссанд Самюэль
|13
|Боавишта
|Перес Себастьян
|1 11
|Шавиш
|Ногейра
|3 6
|Бенфика
|Отаменди Николас
|1 9
|Каса Пия
|Кастро Пабло
|2 7
|Визела
|Перейра Матеус
|10
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Бенфика 1:0 Шавиш
Исход игры
Бенфика
97.5% (115)
Ничья
0.8% (1)
Шавиш
1.7% (2)
Тотал 2.5
Больше
53.57% (60)
Меньше
46.43% (52)
Обе команды забьют
Да
16.96% (19)
Нет
83.04% (93)
Популярный счёт
2:0 Бенфика
42.4% (50)
3:0 Бенфика
30.5% (36)
2:1 Бенфика
8.5% (10)
3:1 Бенфика
5.1% (6)
4:0 Бенфика
2.5% (3)
4:1 Бенфика
1.7% (2)
1:0 Бенфика
1.7% (2)
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