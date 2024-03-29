  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Португалия
  4. Примейра-лига 2023-2024
Тур: 27. Стадион: . Главный судья: Мальейру Элдер
Бенфика
1:0
Конец матча
Шавиш
0'
25' Желтая карточка
Пий Джуниор
0:0
26' Не забитый пенальти
Ди Мария Анхель
31' Желтая карточка
Ногейра Хуго
45' Желтая карточка
Эрнандес Эктор
45' Желтая карточка
Отаменди Николас
56' Желтая карточка
Рибейру Рубен
62' Желтая карточка
Гимарайнш Рикарду
63' Undefined phrase: football_event_
Кабрал Артур
64' Желтая карточка
Соуза Бернардо
65' Желтая карточка
Гуззу Рафаэл
0:0
66' Не забитый пенальти
Кабрал Артур
1:0
68' Гол
Невеш Жоау
90' Желтая карточка
Фернандеш Вашку
90'+7

Ход матча

25'
 
Пий Джуниор
26'
Ди Мария Анхель
0:0
31'
 
Ногейра Хуго
45'
 
Эрнандес Эктор
45'
Отаменди Николас
 
56'
 
Рибейру Рубен
62'
 
Гимарайнш Рикарду
63'
Кабрал Артур
 
64'
 
Соуза Бернардо
65'
 
Гуззу Рафаэл
66'
Кабрал Артур
0:0
68'
Невеш Жоау
(Ди Мария Анхель)
1:0
72'
 
Пинью Педро
Рибейру Рубен
73'
 
Санка Леандру
Эссугу Дариу
73'
 
Морим Эдер
Гуззу Рафаэл
74'
Леонардо Маркос
Кабрал Артур
 
82'
 
Виктор Пауло
Соуза Бернардо
82'
Мариу Жоау
Ди Мария Анхель
 
82'
Кекчю Оркун
Нерес Давид
 
82'
 
Алвес Даниэль
Гимарайнш Рикарду
90'
 
Фернандеш Вашку
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 118
Бенфика 97.5% (115)
X 0.8% (1)
Шавиш 1.7% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Трубин
Анатолий
6
Бах
Александр
44
Араужу
Томаш
30
Отаменди
Николас
8
Эурснес
Фредрик
61
Флорентину
87
Невеш
Жоау
11
Ди
Мария
Анхель
27
Силва
Рафа
7
Нерес
Давид
9
Кабрал
Артур
1
Ногейра
Хуго
3
Ногейра
13
Фернандеш
Вашку
40
Пий
Джуниор
27
Карраса
Моура
21
Гимарайнш
Рикарду
14
Эссугу
Дариу
7
Соуза
Бернардо
20
Рибейру
Рубен
23
Эрнандес
Эктор
II
80
Гуззу
Рафаэл
Бенфика
4-2-3-1
Шавиш
3-4-3

История личных встреч

Бенфика
Шавиш

7 матчей

100%
7 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
7 побед 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

200%
0 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

9 матчей

77.8%
11.1%
11.1%
7 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

44.4%
55.6%
4 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

77.8%
22.2%
7 побед 0 ничьих 2 победы

История матчей

ПЛ
0:2
ПЛ
1:0
ПЛ
5:0
ПЛ
4:0
ПЛ
2:2
ПЛ
3:0
ПЛ
0:1
ПЛ
3:1
ПЛ
0:2

Голы

Всего голов

15
7

Голов в среднем за матч

3.75
1.4

Среднее время на гол

24
64

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

0.6
0.25

Среднее время на гол

150
360

Всего голов

18
8

Голов в среднем за матч

2
0.89

Тотал матчей

2.5
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

45
101

Бомбардиры внутри турнира

Бенфика
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Силва Рафа 12 0.44
Ди Мария Анхель 8 (1) 0.3
Муса Петар 5 0.19
Кабрал Артур 5 0.19
Леонардо Маркос 5 0.19
Нерес Давид 4 0.15
Кекчю Оркун 3 0.11
Тенгстедт Каспер 3 0.11
Невеш Жоау 3 0.11
Мариу Жоау 3 (1) 0.11
Эурснес Фредрик 2 0.07
Отаменди Николас 2 0.07
Говейя Тьягу 2 0.07
Силва Антониу 2 0.07
Бах Александр 1 0.04
Родригес Фелипе II 0 0
Шавиш
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эрнандес Эктор II 13 (4) 0.48
Алвес Даниэль 2 0.07
Гуззу Рафаэл 2 0.07
Коррея Жоау 1 0.04
Виктор Пауло 1 0.04
Круз Сандру 1 0.04
Соуза Бернардо 1 0.04
Рибейру Рубен 1 0.04
Витория Стивен 1 0.04
Ланга Бруну 1 0.04
Пинью Педро 1 0.04
Нвакали Келечи 0 0
Санка Леандру 0 0
Абасс Исса 0 0

Карточки

Бенфика
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Отаменди Николас 9 1
Флорентину 6 0
Кекчю Оркун 5 0
Силва Антониу 5 0
Ди Мария Анхель 3 0
Мариу Жоау 3 0
Силва Рафа 3 0
Невеш Жоау 3 0
Муса Петар 1 1
Родригес Фелипе II 2 0
Бах Александр 2 0
Кабрал Артур 2 0
Эурснес Фредрик 1 0
Шикинью Франциску 1 0
Трубин Анатолий 1 0
Журасек Давид 1 0
Шавиш
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ногейра 6 3
Виктор Пауло 8 0
Рибейру Рубен 6 1
Гимарайнш Рикарду 7 0
Витория Стивен 4 1
Ланга Бруну 4 1
Фернандеш Вашку 5 0
Коррея Жоау 5 0
Ногейра Хуго 5 0
Родригеш Бруну 4 0
Пий Джуниор 4 0
Морену Жоау 2 1
Нвакали Келечи 3 0
Карраса Моура 1 1
Гуззу Рафаэл 2 0
Эрнандес Эктор II 2 0
Теофилус Тибанг 2 0
Санка Леандру 2 0
Круз Сандру 2 0
Эссугу Дариу 2 0
Ламейраш Рубен 1 0
Педру Жоау II 1 0
Абасс Исса 1 0
Морим Эдер 1 0
Соуза Бернардо 1 0
Силла Хабиб 1 0
Пинью Педро 1 0

Результаты матчей

Бенфика
100%
12 побед 0 поражений
Первый тайм
43% (6)
50% (7)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
79% (11)
14% (2)
7% (1)
Шавиш
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
54% (7)
46% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
15% (2)
38% (5)

Сухие победы

8
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

2
6
Бенфика
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
8% (1)
38% (5)
54% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Шавиш
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
0% (0)
57% (8)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
21% (3)
50% (7)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

5
7

Волевые победы

8
21

Упущенные победы

22
11
Бенфика
60.9%
39.1%
14 побед 9 поражений
Первый тайм
26% (7)
44% (12)
30% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
52% (14)
26% (7)
22% (6)
Шавиш
40%
60%
8 побед 12 поражений
Первый тайм
26% (7)
52% (14)
22% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (10)
19% (5)
44% (12)

Сухие победы

9
3

Сухие поражения

5
7

Волевые победы

13
21

Упущенные победы

24
17

Голы по времени матча

Забито

36
8
14 В 1-м тайме 2
22 Во 2-м тайме 6
10 Забивали первыми 3
13 Не забивали 21
2
6%
1
13%
1-15
4
11%
1
13%
16-30
8
22%
0
0%
31-45
6
17%
2
25%
46-60
6
17%
2
25%
61-75
10
28%
2
25%
76-90

Пропущено

7
29
4 В 1-м тайме 17
3 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 10
7 Не пропускали 12
2
29%
7
24%
1-15
1
14%
4
14%
16-30
1
14%
6
21%
31-45
2
29%
4
14%
46-60
0
0%
5
17%
61-75
1
14%
3
10%
76-90

Забито

24
17
11 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 10
9 Забивали первыми 2
16 Не забивали 17
3
13%
1
6%
1-15
3
13%
4
24%
16-30
5
21%
2
12%
31-45
4
17%
4
24%
46-60
3
13%
2
12%
61-75
6
25%
4
24%
76-90

Пропущено

15
28
4 В 1-м тайме 14
11 Во 2-м тайме 14
3 Пропускали первыми 10
7 Не пропускали 12
0
0%
2
7%
1-15
2
13%
6
21%
16-30
2
13%
6
21%
31-45
3
20%
7
25%
46-60
4
27%
2
7%
61-75
4
27%
5
18%
76-90

Забито

60
25
25 В 1-м тайме 9
35 Во 2-м тайме 16
19 Забивали первыми 5
2 Не забивали 11
5
8%
2
8%
1-15
7
12%
5
20%
16-30
13
22%
2
8%
31-45
10
17%
6
24%
46-60
9
15%
4
16%
61-75
16
27%
6
24%
76-90

Пропущено

22
57
8 В 1-м тайме 31
14 Во 2-м тайме 26
7 Пропускали первыми 20
14 Не пропускали 24
2
9%
9
16%
1-15
3
14%
10
18%
16-30
3
14%
12
21%
31-45
5
23%
11
19%
46-60
4
18%
7
12%
61-75
5
23%
8
14%
76-90

Результаты последних матчей

Бенфика
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Каса Пия - Бенфика 0:1 Рейнджерс - Бенфика 0:1 Бенфика - Эшторил 3:1 Бенфика - Рейнджерс 2:2
Порту - Бенфика 5:0 Спортинг Л - Бенфика 2:1 Бенфика - Портимоненсе 4:0 Тулуза - Бенфика 0:0 Бенфика - Визела 6:1 Бенфика - Тулуза 2:1 Витория Гимарайнш - Бенфика 2:2 Визела - Бенфика 1:2 Бенфика - Жил Висенте 3:0 Эштрела - Бенфика 1:4 Бенфика - Эшторил 1:1 Бенфика - Боавишта 2:0 Бенфика - Риу Аве 4:1 Бенфика - Брага 3:2 Арока - Бенфика 0:3 Бенфика - Фамаликан 3:0
Шавиш
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Шавиш - Витория Гимарайнш 1:2 Жил Висенте - Шавиш 0:0 Шавиш - Арока 1:5 Эштрела - Шавиш 1:1
Шавиш - Боавишта 2:1 Морейренсе - Шавиш 1:0 Шавиш - Фаренсе 1:1 Брага - Шавиш 1:1 Шавиш - Риу Аве 0:0 Шавиш - Спортинг Л 0:3 Фамаликан - Шавиш 2:2 Порту - Шавиш 1:0 Шавиш - Каса Пия 1:3 Эшторил - Шавиш 4:0 Шавиш - Визела 2:1 Портимоненсе - Шавиш 2:1 Шавиш - Бенфика 0:2 Витория Гимарайнш - Шавиш 5:0 Канелас - Шавиш 0:0 Шавиш - Жил Висенте 4:2

Результаты матчей

Бенфика
Шавиш

Точный счет

1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
4:0
2 раза 14%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
1:2
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
4 раза 29%
2
3 раза 21%
3
3 раза 21%
4
3 раза 21%
6
1 раз 7%
1
5 раз 38%
2
4 раза 31%
0
3 раза 23%
4
1 раз 8%

Точный счет

0:1
3 раза 23%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
1:0
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
5:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

2
4 раза 31%
1
3 раза 23%
3
3 раза 23%
0
2 раза 15%
4
1 раз 8%
0
8 раз 57%
1
4 раза 29%
2
2 раза 14%

Точный счет

0:1
3 раза 11%
3:0
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
1:0
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
5:0
2 раза 7%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%

Точное количество голов

1
7 раз 26%
2
7 раз 26%
3
6 раз 22%
4
4 раза 15%
0
2 раза 7%
6
1 раз 4%
0
11 раз 41%
1
9 раз 33%
2
6 раз 22%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Бенфика
Шавиш

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
1.5
Больше Меньше
5
8
7
7
2.5
1
12
4
10
3.5
1
12
1
13
4.5
1
13
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
6
8
8
5
1.5
2
12
4
9
2.5
1
12
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
25
2
0.5
Больше Меньше
16
11
18
9
1.5
7
20
11
16
2.5
1
26
5
22
3.5
1
26
1
26
4.5
1
26
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 Заявка 27 21 4 2 61 - 21 67
2.
Спортинг Л
 1:1 Заявка 26 21 3 2 76 - 26 66
3.
Порту
 Заявка 26 18 4 4 50 - 18 58
4.
Брага
 Заявка 26 16 5 5 55 - 34 53
5.
Витория Гимарайнш
 Заявка 26 15 5 6 41 - 27 50
6.
Морейренсе
 Заявка 26 12 6 8 28 - 27 42
7.
Арока
 Заявка 26 10 4 12 43 - 37 34
8.
Фамаликан
 Заявка 26 7 10 9 26 - 31 31
9.
Боавишта
 Заявка 26 7 7 12 33 - 51 28
10.
Жил Висенте
 Заявка 27 7 7 13 36 - 41 28
11.
Фаренсе
 Заявка 26 7 6 13 34 - 38 27
12.
Каса Пия
 Заявка 26 7 6 13 23 - 39 27
13.
Эштрела
 1:1 Заявка 27 6 9 12 27 - 40 27
14.
Эшторил
 Заявка 26 7 4 15 42 - 49 25
15.
Риу Аве
 Заявка 26 4 13 9 26 - 35 25
16.
Портимоненсе
 Заявка 26 6 5 15 24 - 53 23
17.
Визела
 Заявка 26 4 9 13 26 - 52 21
18.
Шавиш
 Заявка 27 4 7 16 25 - 57 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 1:1 Заявка 13 13 0 0 46 - 10 39
2.
Бенфика
 Заявка 14 12 2 0 37 - 6 38
3.
Порту
 Заявка 13 10 2 1 28 - 6 32
4.
Витория Гимарайнш
 Заявка 13 9 1 3 26 - 14 28
5.
Брага
 Заявка 13 8 3 2 27 - 12 27
6.
Морейренсе
 Заявка 13 6 3 4 15 - 14 21
7.
Жил Висенте
 Заявка 14 5 6 3 24 - 16 21
8.
Эшторил
 Заявка 13 6 1 6 23 - 16 19
9.
Риу Аве
 Заявка 13 4 6 3 18 - 17 18
10.
Эштрела
 1:1 Заявка 14 5 3 6 19 - 21 18
11.
Фамаликан
 Заявка 12 4 5 3 13 - 14 17
12.
Арока
 Заявка 13 5 2 6 21 - 21 17
13.
Фаренсе
 Заявка 13 4 4 5 17 - 15 16
14.
Боавишта
 Заявка 13 4 4 5 17 - 26 16
15.
Портимоненсе
 Заявка 13 3 4 6 11 - 20 13
16.
Шавиш
 Заявка 13 3 3 7 17 - 28 12
17.
Каса Пия
 Заявка 13 2 4 7 6 - 14 10
18.
Визела
 Заявка 13 2 4 7 15 - 26 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 Заявка 13 9 2 2 24 - 15 29
2.
Спортинг Л
 1:1 Заявка 13 8 3 2 30 - 16 27
3.
Порту
 Заявка 13 8 2 3 22 - 12 26
4.
Брага
 Заявка 13 8 2 3 28 - 22 26
5.
Витория Гимарайнш
 Заявка 13 6 4 3 15 - 13 22
6.
Морейренсе
 Заявка 13 6 3 4 13 - 13 21
7.
Арока
 Заявка 13 5 2 6 22 - 16 17
8.
Каса Пия
 Заявка 13 5 2 6 17 - 25 17
9.
Фамаликан
 Заявка 14 3 5 6 13 - 17 14
10.
Боавишта
 Заявка 13 3 3 7 16 - 25 12
11.
Фаренсе
 Заявка 13 3 2 8 17 - 23 11
12.
Визела
 Заявка 13 2 5 6 11 - 26 11
13.
Портимоненсе
 Заявка 13 3 1 9 13 - 33 10
14.
Эштрела
 1:1 Заявка 13 1 6 6 8 - 19 9
15.
Жил Висенте
 Заявка 13 2 1 10 12 - 25 7
16.
Риу Аве
 Заявка 13 0 7 6 8 - 18 7
17.
Шавиш
 Заявка 14 1 4 9 8 - 29 7
18.
Эшторил
 Заявка 13 1 3 9 19 - 33 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
  • — Выход в 3-ий квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА
  • — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА
  • — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 22 (10)
Брага Банза Симон 19 (4)
Арока Мухика Рафаэль 16 (2)
Шавиш Эрнандес Эктор II 13 (1)
Визела Эссанд Самюэль 13
Весь список

Топ нарушителей
Боавишта Перес Себастьян 1 11
Шавиш Ногейра 3 6
Бенфика Отаменди Николас 1 9
Каса Пия Кастро Пабло 2 7
Визела Перейра Матеус 10
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 63'
      ОН ПРОМАЗАЛ - Кабрал Артур пробил пенальти, но вратарь отбил в поле.
    • 62'
      Гимарайнш Рикарду получает желтую карточку за неспортивное поведение
    • 56'
      Рибейру Рубен - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 51'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 48'
      Отаменди Николас из команды Бенфика получает желтую после опасной игры.
    • 45'
      Эрнандес Эктор II из команды Шавиш получает желтую после опасной игры.
    • 31'
      Судье надоело, что Ногейра Хуго тянет время и он наказал его горчичником
    • 26'
      СПАСЕНО - Ди Мария Анхель пробил пенальти, но Уго Ногейра отбивает!
    • 25'
      Пий Джуниор совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
    • 1'
      Судья начинает матч
    Прогнозы 118
    Бенфика 97.5% (115)
    X 0.8% (1)
    Шавиш 1.7% (2)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Бенфика 1:0 Шавиш онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Бенфика 1:0 Шавиш

    Исход игры
    Бенфика
    97.5% (115)
    Ничья
    0.8% (1)
    Шавиш
    1.7% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    53.57% (60)
    Меньше
    46.43% (52)
    Обе команды забьют
    Да
    16.96% (19)
    Нет
    83.04% (93)
    Популярный счёт
    2:0 Бенфика
    42.4% (50)
    3:0 Бенфика
    30.5% (36)
    2:1 Бенфика
    8.5% (10)
    3:1 Бенфика
    5.1% (6)
    4:0 Бенфика
    2.5% (3)
    4:1 Бенфика
    1.7% (2)
    1:0 Бенфика
    1.7% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный