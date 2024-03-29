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  4. Примейра-лига 2023-2024
Тур: 27. Стадион: . Главный судья: Вериссиму Фабиу
Эштрела
1:1
Первый тайм: 40'
Спортинг Л
0'
1:0
16' Гол
Букка Лионель
22' Желтая карточка
Матеус Рейс
1:1
23' Гол
Паулинью Жуан
31' Желтая карточка
Кордейру Леонарду
37' Желтая карточка
Алосио

Ход матча

16'
Букка Лионель
1:0
22'
 
Матеус Рейс
23'
1:1
Паулинью Жуан
(Тринкан Франсишку)
31'
Кордейру Леонарду
 
37'
Алосио
 
Прогнозы 119
Эштрела 0.8% (1)
X 1.7% (2)
Спортинг Л 97.5% (116)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
30
Брижидо
Бруно
4
Гаспар
Киалонга
13
Лопеш
Мигел
3
Фонсека
Диогу
31
Нану
Гомеш
6
Алосио
22
Кордейру
Леонарду
28
Лима
Рубен
8
Лео
Родригес
29
Кикаш
26
Букка
Лионель
12
Израэль
Франко
3
Сент-Жюст
Йерри
26
Диоманде
Усман
2
Матеус
Рейс
21
Катамо
Джени
5
Морита
Хидемаса
23
Браганса
Даниэл
11
Сантуш
Нуну
II
17
Тринкан
Франсишку
9
Дьёкереш
Виктор
20
Паулинью
Жуан
Эштрела
3-4-3
Спортинг Л
3-4-3

История личных встреч

Эштрела
Спортинг Л

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

ПЛ
3:2
ТМК
4:1

Голы

Всего голов

7
0

Голов в среднем за матч

3.5
0

Среднее время на гол

25
0

Всего голов

7
3

Голов в среднем за матч

3.5
1.5

Среднее время на гол

25
60

Бомбардиры внутри турнира

Эштрела
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лео Родригес 5 (1) 0.19
Кикаш 5 0.19
Андре Силва 3 0.11
Тавареш Роналду 3 0.11
Кордейру Леонарду 2 0.07
Фелипе Жан 1 0.04
Перейра Рональд 1 0.04
Алосио 1 0.04
Н'До Режис 1 0.04
Букка Лионель 1 0.04
Гаспар Киалонга 1 0.04
Алмейда Фелипе 0 0
Мансур 0 0
Пиньо Родриго 0 0
Ндур Алиун 0 0
Сантос Хеверттон 0 0
Спортинг Л
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дьёкереш Виктор 22 (4) 0.85
Паулинью Жуан 12 0.46
Педру Гонсалвеш 9 0.35
Тринкан Франсишку 6 0.23
Эдвардс Маркус 4 0.15
Коатес Себастьян 4 0.15
Сантуш Нуну II 3 0.12
Катамо Джени 3 0.12
Юлманд Мортен 3 0.12
Браганса Даниэл 3 0.12
Морита Хидемаса 2 0.08
Диоманде Усман 1 0.04
Куарежма Эдуарду 1 0.04
Инасиу Гонсалу 1 0.04
Матеус Рейс 0 0
Эсгаю Рикарду 0 0

Карточки

Эштрела
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гаспар Киалонга 7 0
Алосио 6 0
Виера Серхио 2 2
Кордейру Леонарду 5 0
Мансур 3 1
Н'До Режис 3 1
Кикаш 4 0
Перейра Рональд 4 0
Лопеш Мигел 2 1
Рейш Жоау 3 0
Лео Родригес 3 0
Омурва Джонстон 3 0
Сантос Хеверттон 1 1
Лима Рубен 2 0
Андре Силва 2 0
Тавареш Роналду 2 0
Букка Лионель 2 0
Дида Нельсон 0 1
Алмейда Фелипе 1 0
Мендеш Педру II 1 0
Са Педру 1 0
Ндур Алиун 1 0
Варела Нилтон 1 0
Спортинг Л
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Юлманд Мортен 8 0
Инасиу Гонсалу 6 1
Диоманде Усман 5 1
Коатес Себастьян 6 0
Эсгаю Рикарду 4 0
Сантуш Нуну II 4 0
Эдвардс Маркус 4 0
Педру Гонсалвеш 4 0
Нету Луиш 3 0
Сент-Жюст Йерри 3 0
Дьёкереш Виктор 3 0
Морита Хидемаса 3 0
Матеус Рейс 2 0
Куарежма Эдуарду 2 0
Аморим Рубен 1 0
Адан Антонио 1 0
Браганса Даниэл 1 0
Катамо Джени 1 0

Результаты матчей

Эштрела
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
Спортинг Л
100%
0 побед 13 поражений
Первый тайм
0% (0)
31% (4)
69% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
31% (4)
62% (8)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

5
6

Упущенные победы

6
7
Эштрела
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
31% (4)
62% (8)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
Спортинг Л
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
67% (8)
33% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

14
0

Упущенные победы

5
44
Эштрела
61.1%
38.9%
11 побед 7 поражений
Первый тайм
27% (7)
54% (14)
19% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (10)
35% (9)
27% (7)
Спортинг Л
34.8%
65.2%
8 побед 15 поражений
Первый тайм
32% (8)
32% (8)
36% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (6)
32% (8)
44% (11)

Сухие победы

7
4

Сухие поражения

4
6

Волевые победы

19
6

Упущенные победы

11
51

Голы по времени матча

Забито

16
29
6 В 1-м тайме 14
10 Во 2-м тайме 15
7 Забивали первыми 10
16 Не забивали 13
3
19%
3
10%
1-15
2
13%
4
14%
16-30
1
6%
7
24%
31-45
3
19%
5
17%
46-60
3
19%
3
10%
61-75
4
25%
7
24%
76-90

Пропущено

22
15
7 В 1-м тайме 5
15 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 2
12 Не пропускали 8
3
14%
2
13%
1-15
2
9%
0
0%
16-30
2
9%
3
20%
31-45
4
18%
2
13%
46-60
3
14%
4
27%
61-75
8
36%
4
27%
76-90

Забито

7
44
2 В 1-м тайме 19
5 Во 2-м тайме 25
3 Забивали первыми 11
21 Не забивали 12
1
14%
7
16%
1-15
0
0%
6
14%
16-30
1
14%
6
14%
31-45
2
29%
7
16%
46-60
1
14%
8
18%
61-75
2
29%
10
23%
76-90

Пропущено

20
12
5 В 1-м тайме 4
15 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 2
10 Не пропускали 7
2
10%
1
8%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
15%
3
25%
31-45
3
15%
5
42%
46-60
1
5%
1
8%
61-75
11
55%
2
17%
76-90

Забито

23
73
8 В 1-м тайме 33
15 Во 2-м тайме 40
10 Забивали первыми 21
11 Не забивали 0
4
17%
10
14%
1-15
2
9%
10
14%
16-30
2
9%
13
18%
31-45
5
22%
12
16%
46-60
4
17%
11
15%
61-75
6
26%
17
23%
76-90

Пропущено

42
27
12 В 1-м тайме 9
30 Во 2-м тайме 18
14 Пропускали первыми 4
22 Не пропускали 15
5
12%
3
11%
1-15
2
5%
0
0%
16-30
5
12%
6
22%
31-45
7
17%
7
26%
46-60
4
10%
5
19%
61-75
19
45%
6
22%
76-90

Результаты последних матчей

Эштрела
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Фамаликан - Эштрела 0:0 Эштрела - Каса Пия 3:1 Брага - Эштрела 3:0 Эштрела - Шавиш 1:1
Порту - Эштрела 2:0 Эштрела - Портимоненсе 3:0 Эшторил - Эштрела 1:0 Эштрела - Бенфика 1:4 Витория Гимарайнш - Эштрела 3:0 Жил Висенте - Эштрела 1:1 Эштрела - Визела 1:1 Эштрела - Арока 1:4 Фаренсе - Эштрела 0:0 Эштрела - Боавишта 3:1 Риу Аве - Эштрела 1:1 Визела - Эштрела 2:1 Эштрела - Морейренсе 0:1 Спортинг Л - Эштрела 3:2 Эштрела - Фамаликан 1:0 Вила Меа - Эштрела 0:1
Спортинг Л
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Спортинг Л - Боавишта 6:1 Аталанта - Спортинг Л 2:1 Арока - Спортинг Л 0:3 Спортинг Л - Аталанта 1:1
Спортинг Л - Фаренсе 3:2 Спортинг Л - Бенфика 2:1 Риу Аве - Спортинг Л 3:3 Спортинг Л - Янг Бойз 1:1 Морейренсе - Спортинг Л 0:2 Янг Бойз - Спортинг Л 1:3 Спортинг Л - Брага 5:0 Униан Лейрия - Спортинг Л 0:3 Спортинг Л - Каса Пия 8:0 Брага - Спортинг Л 1:0 Визела - Спортинг Л 2:5 Шавиш - Спортинг Л 0:3 Спортинг Л - Тондела 4:0 Спортинг Л - Эшторил 5:1 Портимоненсе - Спортинг Л 1:2 Тондела - Спортинг Л 1:2

Результаты матчей

Эштрела
Спортинг Л

Точный счет

0:1
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
1:4
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
3 раза 23%
2:0
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%
8:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 38%
0
3 раза 23%
3
3 раза 23%
2
2 раза 15%
3
5 раз 38%
2
3 раза 23%
5
2 раза 15%
1
1 раз 8%
6
1 раз 8%
8
1 раз 8%

Точный счет

1:1
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
0:2
2 раза 17%
0:3
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
2:5
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%

Точное количество голов

0
7 раз 54%
1
4 раза 31%
2
2 раза 15%
2
5 раз 42%
3
4 раза 33%
1
2 раза 17%
5
1 раз 8%

Точный счет

1:1
5 раз 19%
0:1
4 раза 15%
3:0
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
1:4
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:2
4 раза 16%
0:2
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
0:3
2 раза 8%
6:1
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
2:5
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
8:0
1 раз 4%

Точное количество голов

0
10 раз 38%
1
9 раз 35%
2
4 раза 15%
3
3 раза 12%
3
9 раз 36%
2
8 раз 32%
1
3 раза 12%
5
3 раза 12%
6
1 раз 4%
8
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Эштрела
Спортинг Л

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
5
8
1.5
12
1
3
10
2.5
9
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
7
0.5
Больше Меньше
2
11
1.5
10
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
10
0.5
Больше Меньше
7
19
1.5
22
3
3
23
2.5
14
11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 Заявка 27 21 4 2 61 - 21 67
2.
Спортинг Л
 1:1 Заявка 26 21 3 2 76 - 26 66
3.
Порту
 Заявка 26 18 4 4 50 - 18 58
4.
Брага
 Заявка 26 16 5 5 55 - 34 53
5.
Витория Гимарайнш
 Заявка 26 15 5 6 41 - 27 50
6.
Морейренсе
 Заявка 26 12 6 8 28 - 27 42
7.
Арока
 Заявка 26 10 4 12 43 - 37 34
8.
Фамаликан
 Заявка 26 7 10 9 26 - 31 31
9.
Боавишта
 Заявка 26 7 7 12 33 - 51 28
10.
Жил Висенте
 Заявка 27 7 7 13 36 - 41 28
11.
Фаренсе
 Заявка 26 7 6 13 34 - 38 27
12.
Каса Пия
 Заявка 26 7 6 13 23 - 39 27
13.
Эштрела
 1:1 Заявка 27 6 9 12 27 - 40 27
14.
Эшторил
 Заявка 26 7 4 15 42 - 49 25
15.
Риу Аве
 Заявка 26 4 13 9 26 - 35 25
16.
Портимоненсе
 Заявка 26 6 5 15 24 - 53 23
17.
Визела
 Заявка 26 4 9 13 26 - 52 21
18.
Шавиш
 Заявка 27 4 7 16 25 - 57 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 1:1 Заявка 13 13 0 0 46 - 10 39
2.
Бенфика
 Заявка 14 12 2 0 37 - 6 38
3.
Порту
 Заявка 13 10 2 1 28 - 6 32
4.
Витория Гимарайнш
 Заявка 13 9 1 3 26 - 14 28
5.
Брага
 Заявка 13 8 3 2 27 - 12 27
6.
Морейренсе
 Заявка 13 6 3 4 15 - 14 21
7.
Жил Висенте
 Заявка 14 5 6 3 24 - 16 21
8.
Эшторил
 Заявка 13 6 1 6 23 - 16 19
9.
Риу Аве
 Заявка 13 4 6 3 18 - 17 18
10.
Эштрела
 1:1 Заявка 14 5 3 6 19 - 21 18
11.
Фамаликан
 Заявка 12 4 5 3 13 - 14 17
12.
Арока
 Заявка 13 5 2 6 21 - 21 17
13.
Фаренсе
 Заявка 13 4 4 5 17 - 15 16
14.
Боавишта
 Заявка 13 4 4 5 17 - 26 16
15.
Портимоненсе
 Заявка 13 3 4 6 11 - 20 13
16.
Шавиш
 Заявка 13 3 3 7 17 - 28 12
17.
Каса Пия
 Заявка 13 2 4 7 6 - 14 10
18.
Визела
 Заявка 13 2 4 7 15 - 26 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 Заявка 13 9 2 2 24 - 15 29
2.
Спортинг Л
 1:1 Заявка 13 8 3 2 30 - 16 27
3.
Порту
 Заявка 13 8 2 3 22 - 12 26
4.
Брага
 Заявка 13 8 2 3 28 - 22 26
5.
Витория Гимарайнш
 Заявка 13 6 4 3 15 - 13 22
6.
Морейренсе
 Заявка 13 6 3 4 13 - 13 21
7.
Арока
 Заявка 13 5 2 6 22 - 16 17
8.
Каса Пия
 Заявка 13 5 2 6 17 - 25 17
9.
Фамаликан
 Заявка 14 3 5 6 13 - 17 14
10.
Боавишта
 Заявка 13 3 3 7 16 - 25 12
11.
Фаренсе
 Заявка 13 3 2 8 17 - 23 11
12.
Визела
 Заявка 13 2 5 6 11 - 26 11
13.
Портимоненсе
 Заявка 13 3 1 9 13 - 33 10
14.
Эштрела
 1:1 Заявка 13 1 6 6 8 - 19 9
15.
Жил Висенте
 Заявка 13 2 1 10 12 - 25 7
16.
Риу Аве
 Заявка 13 0 7 6 8 - 18 7
17.
Шавиш
 Заявка 14 1 4 9 8 - 29 7
18.
Эшторил
 Заявка 13 1 3 9 19 - 33 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
  • — Выход в 3-ий квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА
  • — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА
  • — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 22 (10)
Брага Банза Симон 19 (4)
Арока Мухика Рафаэль 16 (2)
Шавиш Эрнандес Эктор II 13 (1)
Визела Эссанд Самюэль 13
Весь список

Топ нарушителей
Боавишта Перес Себастьян 1 11
Шавиш Ногейра 3 6
Бенфика Отаменди Николас 1 9
Каса Пия Кастро Пабло 2 7
Визела Перейра Матеус 10
Весь список
  • Первый тайм
  • 37'
    Алосио из команды Эштрела получает желтую после опасной игры.
  • 31'
    Кордейру Леонарду - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
  • 23'
    Тринкан Франсишку сделал результативную передачу.
  • 23'
    ГОООООЛ - Паулинью Жуан Спортинг Л забивает ударом головой
  • 22'
    Матеус Рейс совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
  • 16'
    Г О О О О О О Л - Букка Лионель из команды Эштрела с близкого расстояния головой расстреливает ворота.
  • 1'
    Судья начинает матч
  • 69 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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Прогнозы 119
Эштрела 0.8% (1)
X 1.7% (2)
Спортинг Л 97.5% (116)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Эштрела
Ничья
Спортинг Л
9.80
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6.20
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1.37
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Эштрела 1:1 Спортинг Л

Исход игры
Эштрела
0.8% (1)
Ничья
1.7% (2)
Спортинг Л
97.5% (116)
Тотал 2.5
Больше
60.53% (69)
Меньше
39.47% (45)
Обе команды забьют
Да
55.26% (63)
Нет
44.74% (51)
Популярный счёт
1:2 Спортинг Л
31.1% (37)
0:2 Спортинг Л
29.4% (35)
1:3 Спортинг Л
16.8% (20)
0:1 Спортинг Л
7.6% (9)
0:3 Спортинг Л
4.2% (5)
1:4 Спортинг Л
3.4% (4)
0:4 Спортинг Л
1.7% (2)
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