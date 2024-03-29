Тур: 27. Стадион: Эстадио Жозе Гомеш. Главный судья: Вериссиму Фабиу
1:1
Первый тайм: 40'
0'
1:0
16' ГолБукка Лионель
22' Желтая карточкаМатеус Рейс
1:1
23' ГолПаулинью Жуан
31' Желтая карточкаКордейру Леонарду
37' Желтая карточкаАлосио
Ход матча
16'
1:0
22'
23'
37'
Прогноз на матч от Liveresult
13
Лопеш
Мигел
31
Нану
Гомеш
6
Алосио
28
Лима
Рубен
29
Кикаш
21
Катамо
Джени
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
13 Лопеш МигелЗащитник
- Защитник
-
31 Нану ГомешПолузащитник
-
6 АлосиоПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Лима РубенПолузащитник
- Нападающий
-
29 КикашНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
70 МансурЗащитник
-
21 Са ПедруПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Андре СилваНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Виера Серхио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Катамо ДжениПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Сантуш НунуПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
51 Пинту ДиогуВратарь
-
13 Нету ЛуишЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Аморим Рубен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Эштрела
Спортинг Л
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
7
0
Голов в среднем за матч
3.5
0
Среднее время на гол
25
0
Всего голов
7
3
Голов в среднем за матч
3.5
1.5
Среднее время на гол
25
60
Бомбардиры внутри турнира
Эштрела
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лео Родригес
|5 (1)
|0.19
|Кикаш
|5
|0.19
|Андре Силва
|3
|0.11
|Тавареш Роналду
|3
|0.11
|Кордейру Леонарду
|2
|0.07
|Фелипе Жан
|1
|0.04
|Перейра Рональд
|1
|0.04
|Алосио
|1
|0.04
|Н'До Режис
|1
|0.04
|Букка Лионель
|1
|0.04
|Гаспар Киалонга
|1
|0.04
|Алмейда Фелипе
|0
|0
|Мансур
|0
|0
|Пиньо Родриго
|0
|0
|Ндур Алиун
|0
|0
|Сантос Хеверттон
|0
|0
Спортинг Л
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дьёкереш Виктор
|22 (4)
|0.85
|Паулинью Жуан
|12
|0.46
|Педру Гонсалвеш
|9
|0.35
|Тринкан Франсишку
|6
|0.23
|Эдвардс Маркус
|4
|0.15
|Коатес Себастьян
|4
|0.15
|Сантуш Нуну II
|3
|0.12
|Катамо Джени
|3
|0.12
|Юлманд Мортен
|3
|0.12
|Браганса Даниэл
|3
|0.12
|Морита Хидемаса
|2
|0.08
|Диоманде Усман
|1
|0.04
|Куарежма Эдуарду
|1
|0.04
|Инасиу Гонсалу
|1
|0.04
|Матеус Рейс
|0
|0
|Эсгаю Рикарду
|0
|0
Карточки
Эштрела
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гаспар Киалонга
|7
|0
|Алосио
|6
|0
|Виера Серхио
|2
|2
|Кордейру Леонарду
|5
|0
|Мансур
|3
|1
|Н'До Режис
|3
|1
|Кикаш
|4
|0
|Перейра Рональд
|4
|0
|Лопеш Мигел
|2
|1
|Рейш Жоау
|3
|0
|Лео Родригес
|3
|0
|Омурва Джонстон
|3
|0
|Сантос Хеверттон
|1
|1
|Лима Рубен
|2
|0
|Андре Силва
|2
|0
|Тавареш Роналду
|2
|0
|Букка Лионель
|2
|0
|Дида Нельсон
|0
|1
|Алмейда Фелипе
|1
|0
|Мендеш Педру II
|1
|0
|Са Педру
|1
|0
|Ндур Алиун
|1
|0
|Варела Нилтон
|1
|0
Спортинг Л
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Юлманд Мортен
|8
|0
|Инасиу Гонсалу
|6
|1
|Диоманде Усман
|5
|1
|Коатес Себастьян
|6
|0
|Эсгаю Рикарду
|4
|0
|Сантуш Нуну II
|4
|0
|Эдвардс Маркус
|4
|0
|Педру Гонсалвеш
|4
|0
|Нету Луиш
|3
|0
|Сент-Жюст Йерри
|3
|0
|Дьёкереш Виктор
|3
|0
|Морита Хидемаса
|3
|0
|Матеус Рейс
|2
|0
|Куарежма Эдуарду
|2
|0
|Аморим Рубен
|1
|0
|Адан Антонио
|1
|0
|Браганса Даниэл
|1
|0
|Катамо Джени
|1
|0
Результаты матчей
Эштрела
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
Спортинг Л
100%
0 побед 13 поражений
Первый тайм
0% (0)
31% (4)
69% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
31% (4)
62% (8)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
5
6
Упущенные победы
6
7
Эштрела
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
31% (4)
62% (8)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
Спортинг Л
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
67% (8)
33% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
14
0
Упущенные победы
5
44
Эштрела
61.1%
38.9%
11 побед 7 поражений
Первый тайм
27% (7)
54% (14)
19% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (10)
35% (9)
27% (7)
Спортинг Л
34.8%
65.2%
8 побед 15 поражений
Первый тайм
32% (8)
32% (8)
36% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (6)
32% (8)
44% (11)
Сухие победы
7
4
Сухие поражения
4
6
Волевые победы
19
6
Упущенные победы
11
51
Голы по времени матча
Забито
16
29
6 В 1-м тайме 14
10 Во 2-м тайме 15
7 Забивали первыми 10
16 Не забивали 13
3
19%
3
10%
1-15
2
13%
4
14%
16-30
1
6%
7
24%
31-45
3
19%
5
17%
46-60
3
19%
3
10%
61-75
4
25%
7
24%
76-90
Пропущено
22
15
7 В 1-м тайме 5
15 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 2
12 Не пропускали 8
3
14%
2
13%
1-15
2
9%
0
0%
16-30
2
9%
3
20%
31-45
4
18%
2
13%
46-60
3
14%
4
27%
61-75
8
36%
4
27%
76-90
Забито
7
44
2 В 1-м тайме 19
5 Во 2-м тайме 25
3 Забивали первыми 11
21 Не забивали 12
1
14%
7
16%
1-15
0
0%
6
14%
16-30
1
14%
6
14%
31-45
2
29%
7
16%
46-60
1
14%
8
18%
61-75
2
29%
10
23%
76-90
Пропущено
20
12
5 В 1-м тайме 4
15 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 2
10 Не пропускали 7
2
10%
1
8%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
15%
3
25%
31-45
3
15%
5
42%
46-60
1
5%
1
8%
61-75
11
55%
2
17%
76-90
Забито
23
73
8 В 1-м тайме 33
15 Во 2-м тайме 40
10 Забивали первыми 21
11 Не забивали 0
4
17%
10
14%
1-15
2
9%
10
14%
16-30
2
9%
13
18%
31-45
5
22%
12
16%
46-60
4
17%
11
15%
61-75
6
26%
17
23%
76-90
Пропущено
42
27
12 В 1-м тайме 9
30 Во 2-м тайме 18
14 Пропускали первыми 4
22 Не пропускали 15
5
12%
3
11%
1-15
2
5%
0
0%
16-30
5
12%
6
22%
31-45
7
17%
7
26%
46-60
4
10%
5
19%
61-75
19
45%
6
22%
76-90
Результаты последних матчей
Эштрела
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Фамаликан - Эштрела 0:0 Эштрела - Каса Пия 3:1 Брага - Эштрела 3:0 Эштрела - Шавиш 1:1
Порту - Эштрела 2:0 Эштрела - Портимоненсе 3:0 Эшторил - Эштрела 1:0 Эштрела - Бенфика 1:4 Витория Гимарайнш - Эштрела 3:0 Жил Висенте - Эштрела 1:1 Эштрела - Визела 1:1 Эштрела - Арока 1:4 Фаренсе - Эштрела 0:0 Эштрела - Боавишта 3:1 Риу Аве - Эштрела 1:1 Визела - Эштрела 2:1 Эштрела - Морейренсе 0:1 Спортинг Л - Эштрела 3:2 Эштрела - Фамаликан 1:0 Вила Меа - Эштрела 0:1
Спортинг Л
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Спортинг Л - Боавишта 6:1 Аталанта - Спортинг Л 2:1 Арока - Спортинг Л 0:3 Спортинг Л - Аталанта 1:1
Спортинг Л - Фаренсе 3:2 Спортинг Л - Бенфика 2:1 Риу Аве - Спортинг Л 3:3 Спортинг Л - Янг Бойз 1:1 Морейренсе - Спортинг Л 0:2 Янг Бойз - Спортинг Л 1:3 Спортинг Л - Брага 5:0 Униан Лейрия - Спортинг Л 0:3 Спортинг Л - Каса Пия 8:0 Брага - Спортинг Л 1:0 Визела - Спортинг Л 2:5 Шавиш - Спортинг Л 0:3 Спортинг Л - Тондела 4:0 Спортинг Л - Эшторил 5:1 Портимоненсе - Спортинг Л 1:2 Тондела - Спортинг Л 1:2
Результаты матчей
Эштрела
Спортинг Л
Точный счет
0:1
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
1:4
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
3 раза 23%
2:0
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%
8:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 38%
0
3 раза 23%
3
3 раза 23%
2
2 раза 15%
3
5 раз 38%
2
3 раза 23%
5
2 раза 15%
1
1 раз 8%
6
1 раз 8%
8
1 раз 8%
Точный счет
1:1
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
0:2
2 раза 17%
0:3
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
2:5
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
Точное количество голов
0
7 раз 54%
1
4 раза 31%
2
2 раза 15%
2
5 раз 42%
3
4 раза 33%
1
2 раза 17%
5
1 раз 8%
Точный счет
1:1
5 раз 19%
0:1
4 раза 15%
3:0
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
1:4
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:2
4 раза 16%
0:2
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
0:3
2 раза 8%
6:1
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
2:5
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
8:0
1 раз 4%
Точное количество голов
0
10 раз 38%
1
9 раз 35%
2
4 раза 15%
3
3 раза 12%
3
9 раз 36%
2
8 раз 32%
1
3 раза 12%
5
3 раза 12%
6
1 раз 4%
8
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Эштрела
Спортинг Л
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
58
121
310
94
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
67
Больше Меньше
211
102
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1610
Больше Меньше
719
223
323
1411
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|27
|21
|4
|2
|61 - 21
|67
|2.
|1:1 Заявка
|26
|21
|3
|2
|76 - 26
|66
|3.
|Заявка
|26
|18
|4
|4
|50 - 18
|58
|4.
|Заявка
|26
|16
|5
|5
|55 - 34
|53
|5.
|Заявка
|26
|15
|5
|6
|41 - 27
|50
|6.
|Заявка
|26
|12
|6
|8
|28 - 27
|42
|7.
|Заявка
|26
|10
|4
|12
|43 - 37
|34
|8.
|Заявка
|26
|7
|10
|9
|26 - 31
|31
|9.
|Заявка
|26
|7
|7
|12
|33 - 51
|28
|10.
|Заявка
|27
|7
|7
|13
|36 - 41
|28
|11.
|Заявка
|26
|7
|6
|13
|34 - 38
|27
|12.
|Заявка
|26
|7
|6
|13
|23 - 39
|27
|13.
|1:1 Заявка
|27
|6
|9
|12
|27 - 40
|27
|14.
|Заявка
|26
|7
|4
|15
|42 - 49
|25
|15.
|Заявка
|26
|4
|13
|9
|26 - 35
|25
|16.
|Заявка
|26
|6
|5
|15
|24 - 53
|23
|17.
|Заявка
|26
|4
|9
|13
|26 - 52
|21
|18.
|Заявка
|27
|4
|7
|16
|25 - 57
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1 Заявка
|13
|13
|0
|0
|46 - 10
|39
|2.
|Заявка
|14
|12
|2
|0
|37 - 6
|38
|3.
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|28 - 6
|32
|4.
|Заявка
|13
|9
|1
|3
|26 - 14
|28
|5.
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|27 - 12
|27
|6.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|15 - 14
|21
|7.
|Заявка
|14
|5
|6
|3
|24 - 16
|21
|8.
|Заявка
|13
|6
|1
|6
|23 - 16
|19
|9.
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|18 - 17
|18
|10.
|1:1 Заявка
|14
|5
|3
|6
|19 - 21
|18
|11.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|13 - 14
|17
|12.
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|21 - 21
|17
|13.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|17 - 15
|16
|14.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|17 - 26
|16
|15.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|11 - 20
|13
|16.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|17 - 28
|12
|17.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|6 - 14
|10
|18.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|15 - 26
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|24 - 15
|29
|2.
|1:1 Заявка
|13
|8
|3
|2
|30 - 16
|27
|3.
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|22 - 12
|26
|4.
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|28 - 22
|26
|5.
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|15 - 13
|22
|6.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|13 - 13
|21
|7.
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|22 - 16
|17
|8.
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|17 - 25
|17
|9.
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|13 - 17
|14
|10.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|16 - 25
|12
|11.
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|17 - 23
|11
|12.
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|11 - 26
|11
|13.
|Заявка
|13
|3
|1
|9
|13 - 33
|10
|14.
|1:1 Заявка
|13
|1
|6
|6
|8 - 19
|9
|15.
|Заявка
|13
|2
|1
|10
|12 - 25
|7
|16.
|Заявка
|13
|0
|7
|6
|8 - 18
|7
|17.
|Заявка
|14
|1
|4
|9
|8 - 29
|7
|18.
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|19 - 33
|6
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
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- — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф
- — Зона вылета
|Спортинг Л
|Дьёкереш Виктор
|22 (10)
|Брага
|Банза Симон
|19 (4)
|Арока
|Мухика Рафаэль
|16 (2)
|Шавиш
|Эрнандес Эктор II
|13 (1)
|Визела
|Эссанд Самюэль
|13
|Боавишта
|Перес Себастьян
|1 11
|Шавиш
|Ногейра
|3 6
|Бенфика
|Отаменди Николас
|1 9
|Каса Пия
|Кастро Пабло
|2 7
|Визела
|Перейра Матеус
|10
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Эштрела 1:1 Спортинг Л
Исход игры
Эштрела
0.8% (1)
Ничья
1.7% (2)
Спортинг Л
97.5% (116)
Тотал 2.5
Больше
60.53% (69)
Меньше
39.47% (45)
Обе команды забьют
Да
55.26% (63)
Нет
44.74% (51)
Популярный счёт
1:2 Спортинг Л
31.1% (37)
0:2 Спортинг Л
29.4% (35)
1:3 Спортинг Л
16.8% (20)
0:1 Спортинг Л
7.6% (9)
0:3 Спортинг Л
4.2% (5)
1:4 Спортинг Л
3.4% (4)
0:4 Спортинг Л
1.7% (2)
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