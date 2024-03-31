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  3. Португалия
  4. Примейра-лига 2023-2024
Тур: 27. Стадион: . Главный судья: Мело Фабио
Визела
0:4
Конец матча
Каса Пия
0'
18' Желтая карточка
Нето Анжело
0:1
25' Гол
Нето Анжело
27' Желтая карточка
Наскименто Диого
40' Желтая карточка
Сеговия Теласко
41' Желтая карточка
Батишта Рикарду
54' Желтая карточка
Соро Альберто
0:2
57' Гол
Кардозо Фелиппе
63' Желтая карточка
Варела Фернанду
65' Желтая карточка
Тчамба Дуплекс
0:3
70' Гол
Кардозо Фелиппе
76' Вторая желтая карточка
Тчамба Дуплекс
0:4
90' Гол
Ларрасабаль Гаиска
90'+4

Ход матча

18'
 
Нето Анжело
25'
0:1
Нето Анжело
(Лело Леонардо)
27'
Наскименто Диого
 
40'
 
Сеговия Теласко
41'
 
Батишта Рикарду
46'
Соро Альберто
Наскименто Диого
 
46'
Кошта Бруну
Лебеденко Орест
 
46'
Петров Сава
Ортис Педро
 
54'
Соро Альберто
 
57'
0:2
Кардозо Фелиппе
(Кастро Пабло)
62'
 
Жушту Самуэл
Сеговия Теласко
63'
 
Варела Фернанду
65'
 
Тчамба Дуплекс
67'
Оливейра Андерсон
Перейра Матеус
 
67'
Кина Домингуш
Ейенга-Локило Джейсон
 
70'
0:3
Кардозо Фелиппе
(Жушту Самуэл)
76'
 
Тчамба Дуплекс
78'
 
Сома Юки
Морейра Нуну
78'
 
Бенаисса-Яхия Фаэм
Нето Анжело
83'
 
Нунеш Жоау
Кастро Пабло
84'
 
Лакксимикант Андре
Кардозо Фелиппе
90'
0:4
Ларрасабаль Гаиска
Прогнозы 115
Визела 59.1% (68)
X 33.9% (39)
Каса Пия 7% (8)
Все прогнозы
97
Бунтиц
Фабиян
82
Силва
Томаш
4
Гонсалвеш
Жота
25
Эшковал
Жоау
19
Лебеденко
Орест
90
Наскименто
Диого
34
Ортис
Педро
20
Гарсия
Самуэль
75
Ейенга-Локило
Джейсон
99
Эссанд
Самюэль
6
Перейра
Матеус
33
Батишта
Рикарду
15
Варела
Фернанду
19
Золотич
Нермин
2
Тчамба
Дуплекс
72
Ларрасабаль
Гаиска
21
Сеговия
Теласко
8
Нето Анжело
5
Лело
Леонардо
80
Кастро
Пабло
30
Кардозо
Фелиппе
7
Морейра
Нуну
Визела
4-3-3
Каса Пия
3-4-3

История личных встреч

Визела
Каса Пия

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

300%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

16.7%
83.3%
1 победа 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ПЛ
0:1
ПЛ
3:1
ПЛ
0:1
ПВЛ
3:1
ПВЛ
1:1
К
1:3

Голы

Всего голов

6
6

Голов в среднем за матч

3
1.5

Среднее время на гол

30
60

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

0.5
1

Среднее время на гол

180
90

Всего голов

8
8

Голов в среднем за матч

1.33
1.33

Тотал матчей

2.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
3
Больше 50%
Меньше 50%
3

Среднее время на гол

67
67

Бомбардиры внутри турнира

Визела
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эссанд Самюэль 13 0.48
Гарсия Самуэль 3 (2) 0.11
Соро Альберто 3 0.11
Лебеденко Орест 1 0.04
Морейра Нуну 1 0.04
Сан-Луи Дилан 1 0.04
Перейра Матеус 1 0.04
Петров Сава 1 0.04
Оливейра Уго 0 0
Кина Домингуш 0 0
Лакава Матиас 0 0
Силва Томаш 0 0
Эшковал Жоау 0 0
Мендес Алексис 0 0
Жардел 0 0
Наскименто Диого 0 0
Каса Пия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Афонсо Клейтон Мишель 8 (1) 0.3
Кардозо Фелиппе 5 0.19
Кастро Пабло 3 0.11
Сома Юки 2 0.07
Ларрасабаль Гаиска 2 0.07
Андраде Фернандо 2 (1) 0.07
Нето Анжело 1 0.04
Диас Тиаго 1 0.04
Жушту Самуэл 1 0.04
Нунеш Жоау 1 0.04
Годвин Савиур 1 (1) 0.04
Бриту Рафаэл 0 0
Лело Леонардо 0 0
Варела Фернанду 0 0
Ламейраш Рубен 0 0
Лакксимикант Андре 0 0
Бени 0 0

Карточки

Визела
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Перейра Матеус 10 0
Лакава Матиас 4 2
Эшковал Жоау 7 0
Ортис Педро 6 0
Гарсия Самуэль 5 0
Оливейра Андерсон 4 0
Эссанд Самюэль 4 0
Наскименто Диого 4 0
Соро Альберто 3 0
Петров Сава 1 1
Силва Томаш 1 1
Кошта Бруну 2 0
Буснич Александар 2 0
Морейра Нуну 2 0
Бустаманте Рафаэль 2 0
Сан-Луи Дилан 1 0
Вилсон Бруно 1 0
Бунтиц Фабиян 1 0
Лебеденко Орест 1 0
Мендес Алексис 1 0
Гонсалвеш Жота 1 0
Авуду Абдул 1 0
Каса Пия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нето Анжело 10 0
Кастро Пабло 5 1
Кардозо Фелиппе 5 0
Бени 5 0
Тчамба Дуплекс 3 1
Афонсо Клейтон Мишель 4 0
Батишта Рикарду 2 1
Ларрасабаль Гаиска 3 0
Варела Фернанду 2 0
Фернандеш Вашку 2 0
Морейра Педру 2 0
Золотич Нермин 2 0
Жералдеш Андре 2 0
Ламейраш Рубен 2 0
Сеговия Теласко 2 0
Нунеш Жоау 1 0
Сома Юки 1 0
Диас Тиаго 1 0
Серобян Артур 1 0
Жушту Самуэл 1 0

Результаты матчей

Визела
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
7% (1)
43% (6)
50% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
Каса Пия
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
23% (3)
69% (9)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)

Сухие победы

1
4

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

11
4
Визела
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
Каса Пия
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
7% (1)
50% (7)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

22
13

Упущенные победы

6
3
Визела
44.4%
55.6%
8 побед 10 поражений
Первый тайм
19% (5)
48% (13)
33% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (8)
37% (10)
33% (9)
Каса Пия
61.9%
38.1%
13 побед 8 поражений
Первый тайм
33% (9)
48% (13)
19% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (12)
22% (6)
33% (9)

Сухие победы

3
8

Сухие поражения

5
6

Волевые победы

23
15

Упущенные победы

17
7

Голы по времени матча

Забито

14
21
4 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 6
18 Не забивали 17
2
14%
2
10%
1-15
1
7%
5
24%
16-30
1
7%
3
14%
31-45
2
14%
2
10%
46-60
4
29%
2
10%
61-75
4
29%
7
33%
76-90

Пропущено

31
25
13 В 1-м тайме 11
18 Во 2-м тайме 14
8 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 10
2
6%
4
16%
1-15
4
13%
3
12%
16-30
7
23%
4
16%
31-45
5
16%
3
12%
46-60
4
13%
4
16%
61-75
9
29%
29%
7
28%
76-90

Забито

11
6
2 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
18 Не забивали 21
2
18%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
4
36%
2
33%
46-60
3
27%
2
33%
61-75
2
18%
1
17%
76-90

Пропущено

26
14
12 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 8
4
15%
1
7%
1-15
6
23%
1
7%
16-30
2
8%
2
14%
31-45
4
15%
2
14%
46-60
4
15%
5
36%
61-75
6
23%
3
21%
76-90

Забито

25
27
6 В 1-м тайме 11
19 Во 2-м тайме 16
8 Забивали первыми 9
9 Не забивали 11
4
16%
3
11%
1-15
1
4%
5
19%
16-30
1
4%
3
11%
31-45
6
24%
4
15%
46-60
7
28%
4
15%
61-75
6
24%
8
30%
30%
76-90

Пропущено

57
39
25 В 1-м тайме 15
32 Во 2-м тайме 24
15 Пропускали первыми 15
20 Не пропускали 18
6
11%
5
13%
1-15
10
18%
4
10%
16-30
9
16%
6
15%
31-45
9
16%
5
13%
46-60
8
14%
9
23%
61-75
15
26%
10
26%
76-90

Результаты последних матчей

Визела
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Порту - Визела 4:1 Визела - Фаренсе 2:1 Портимоненсе - Визела 0:0 Визела - Эшторил 3:3
Бенфика - Визела 6:1 Жил Висенте - Визела 0:1 Визела - Бенфика 1:2 Визела - Витория Гимарайнш 0:1 Арока - Визела 5:0 Визела - Спортинг Л 2:5 Визела - Боавишта 1:4 Визела - Арока 1:0 Эштрела - Визела 1:1 Визела - Морейренсе 0:0 Риу Аве - Визела 1:1 Визела - Брага 1:3 Шавиш - Визела 2:1 Визела - Эштрела 2:1 Визела - Фамаликан 0:0 Каса Пия - Визела 0:1
Каса Пия
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Каса Пия - Бенфика 0:1 Эштрела - Каса Пия 3:1 Каса Пия - Жил Висенте 0:0 Витория Гимарайнш - Каса Пия 0:2
Каса Пия - Арока 1:0 Риу Аве - Каса Пия 1:0 Каса Пия - Боавишта 0:0 Спортинг Л - Каса Пия 8:0 Каса Пия - Фаренсе 1:3 Каса Пия - Фамаликан 0:2 Морейренсе - Каса Пия 1:4 Каса Пия - Брага 1:3 Шавиш - Каса Пия 1:3 Порту - Каса Пия 3:1 Каса Пия - Портимоненсе 1:0 Насьонал Мадейра - Каса Пия 0:0 Эшторил - Каса Пия 4:0 Каса Пия - Визела 0:1 Брага - Каса Пия 1:1 Бенфика - Каса Пия 1:1

Результаты матчей

Визела
Каса Пия

Точный счет

0:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
0:0
3 раза 23%
0:1
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
1:3
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 36%
1
4 раза 29%
2
4 раза 29%
3
1 раз 7%
0
7 раз 54%
1
6 раз 46%

Точный счет

0:0
2 раза 15%
0:1
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%
1:1
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
8:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 54%
0
4 раза 31%
2
2 раза 15%
1
5 раз 36%
0
4 раза 29%
3
2 раза 14%
4
2 раза 14%
2
1 раз 7%

Точный счет

0:0
4 раза 15%
0:1
3 раза 11%
2:2
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
5:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
2:5
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
0:1
4 раза 15%
0:0
3 раза 11%
1:0
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
1:3
3 раза 11%
0:2
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
8:0
1 раз 4%

Точное количество голов

1
11 раз 41%
0
9 раз 33%
2
6 раз 22%
3
1 раз 4%
0
11 раз 41%
1
11 раз 41%
3
2 раза 7%
4
2 раза 7%
2
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Визела
Каса Пия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
5
0.5
Больше Меньше
6
7
5
9
1.5
1
13
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
10
4
2
11
1.5
5
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
9
0.5
Больше Меньше
16
11
7
20
1.5
5
22
1
26
2.5
4
23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 26 22 2 2 77 - 26 68
2.
Бенфика
 Заявка 27 21 4 2 61 - 21 67
3.
Порту
 Заявка 27 18 4 5 50 - 19 58
4.
Брага
 Заявка 26 16 5 5 55 - 34 53
5.
Витория Гимарайнш
 Заявка 27 16 5 6 42 - 27 53
6.
Морейренсе
 Заявка 27 12 6 9 28 - 28 42
7.
Арока
 Заявка 27 11 4 12 45 - 38 37
8.
Фамаликан
 Заявка 26 7 10 9 26 - 31 31
9.
Каса Пия
 Заявка 27 8 6 13 27 - 39 30
10.
Боавишта
 Заявка 27 7 8 12 33 - 51 29
11.
Эшторил
 Заявка 27 8 4 15 43 - 49 28
12.
Жил Висенте
 Заявка 27 7 7 13 36 - 41 28
13.
Фаренсе
 Заявка 27 7 6 14 35 - 40 27
14.
Эштрела
 Заявка 27 6 8 13 27 - 41 26
15.
Риу Аве
 Заявка 27 4 14 9 26 - 35 26
16.
Портимоненсе
 Заявка 26 6 5 15 24 - 53 23
17.
Визела
 Заявка 27 4 9 14 26 - 56 21
18.
Шавиш
 Заявка 27 4 7 16 25 - 57 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 13 13 0 0 46 - 10 39
2.
Бенфика
 Заявка 14 12 2 0 37 - 6 38
3.
Порту
 Заявка 13 10 2 1 28 - 6 32
4.
Витория Гимарайнш
 Заявка 14 10 1 3 27 - 14 31
5.
Брага
 Заявка 13 8 3 2 27 - 12 27
6.
Эшторил
 Заявка 14 7 1 6 24 - 16 22
7.
Морейренсе
 Заявка 13 6 3 4 15 - 14 21
8.
Жил Висенте
 Заявка 14 5 6 3 24 - 16 21
9.
Арока
 Заявка 14 6 2 6 23 - 22 20
10.
Риу Аве
 Заявка 13 4 6 3 18 - 17 18
11.
Фамаликан
 Заявка 12 4 5 3 13 - 14 17
12.
Эштрела
 Заявка 14 5 2 7 19 - 22 17
13.
Боавишта
 Заявка 14 4 5 5 17 - 26 17
14.
Фаренсе
 Заявка 13 4 4 5 17 - 15 16
15.
Портимоненсе
 Заявка 13 3 4 6 11 - 20 13
16.
Шавиш
 Заявка 13 3 3 7 17 - 28 12
17.
Каса Пия
 Заявка 13 2 4 7 6 - 14 10
18.
Визела
 Заявка 14 2 4 8 15 - 30 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 13 9 2 2 31 - 16 29
2.
Бенфика
 Заявка 13 9 2 2 24 - 15 29
3.
Брага
 Заявка 13 8 2 3 28 - 22 26
4.
Порту
 Заявка 14 8 2 4 22 - 13 26
5.
Витория Гимарайнш
 Заявка 13 6 4 3 15 - 13 22
6.
Морейренсе
 Заявка 14 6 3 5 13 - 14 21
7.
Каса Пия
 Заявка 14 6 2 6 21 - 25 20
8.
Арока
 Заявка 13 5 2 6 22 - 16 17
9.
Фамаликан
 Заявка 14 3 5 6 13 - 17 14
10.
Боавишта
 Заявка 13 3 3 7 16 - 25 12
11.
Визела
 Заявка 13 2 5 6 11 - 26 11
12.
Фаренсе
 Заявка 14 3 2 9 18 - 25 11
13.
Портимоненсе
 Заявка 13 3 1 9 13 - 33 10
14.
Эштрела
 Заявка 13 1 6 6 8 - 19 9
15.
Риу Аве
 Заявка 14 0 8 6 8 - 18 8
16.
Жил Висенте
 Заявка 13 2 1 10 12 - 25 7
17.
Шавиш
 Заявка 14 1 4 9 8 - 29 7
18.
Эшторил
 Заявка 13 1 3 9 19 - 33 6
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Топ бомбардиров
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 22 (10)
Брага Банза Симон 19 (4)
Арока Мухика Рафаэль 16 (3)
Шавиш Эрнандес Эктор II 13 (1)
Визела Эссанд Самюэль 13
Весь список

Топ нарушителей
Боавишта Перес Себастьян 1 11
Шавиш Ногейра 3 6
Бенфика Отаменди Николас 1 9
Порту Консейсау Франсишку 1 9
Каса Пия Кастро Пабло 2 7
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 41'
      Судье надоело, что Батишта Рикарду тянет время и он наказал его горчичником
    • 40'
      Сеговия Теласко совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
    • 27'
      Наскименто Диого тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку
    Прогнозы 115
    Визела 59.1% (68)
    X 33.9% (39)
    Каса Пия 7% (8)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Визела 0:4 Каса Пия онлайн

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    Прогнозы на матч Визела 0:4 Каса Пия

    Исход игры
    Визела
    59.1% (68)
    Ничья
    33.9% (39)
    Каса Пия
    7% (8)
    Тотал 2.5
    Больше
    28.95% (33)
    Меньше
    71.05% (81)
    Обе команды забьют
    Да
    57.89% (66)
    Нет
    42.11% (48)
    Популярный счёт
    1:0 Визела
    31.3% (36)
    1:1 Ничья
    28.7% (33)
    2:1 Визела
    22.6% (26)
    2:0 Визела
    4.3% (5)
    0:1 Каса Пия
    3.5% (4)
    1:2 Каса Пия
    2.6% (3)
    0:0 Ничья
    2.6% (3)
    2:2 Ничья
    1.7% (2)
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