Тур: 27. Стадион: Стадион Визелы. Главный судья: Мело Фабио
0'
18' Желтая карточкаНето Анжело
0:1
25' ГолНето Анжело
27' Желтая карточкаНаскименто Диого
40' Желтая карточкаСеговия Теласко
41' Желтая карточкаБатишта Рикарду
54' Желтая карточкаСоро Альберто
0:2
57' ГолКардозо Фелиппе
63' Желтая карточкаВарела Фернанду
65' Желтая карточкаТчамба Дуплекс
0:3
70' ГолКардозо Фелиппе
76' Вторая желтая карточкаТчамба Дуплекс
0:4
90' ГолЛаррасабаль Гаиска
90'+4
Ход матча
18'
25'
0:1
27'
40'
41'
54'
57'
0:2
63'
65'
70'
0:3
76'
78'
90'
82
Силва
Томаш
25
Эшковал
Жоау
34
Ортис
Педро
80
Кастро
Пабло
- Основной состав
- Вратарь
-
82 Силва ТомашЗащитник
- Защитник
-
25 Эшковал ЖоауЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
34 Ортис ПедроПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Кошта БрунуПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Де ла Баррера Рубен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
80 Кастро ПаблоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
68 Паэс ЛукасВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Диас ТиагоПолузащитник
-
96 Жушту СамуэлПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Сома ЮкиНападающий
-
Главный тренер: Донсало Сантос
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Визела
Каса Пия
5 матчей
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
300%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
16.7%
83.3%
1 победа 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
6
6
Голов в среднем за матч
3
1.5
Среднее время на гол
30
60
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
0.5
1
Среднее время на гол
180
90
Всего голов
8
8
Голов в среднем за матч
1.33
1.33
Тотал матчей
2.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
Среднее время на гол
67
67
Бомбардиры внутри турнира
Визела
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эссанд Самюэль
|13
|0.48
|Гарсия Самуэль
|3 (2)
|0.11
|Соро Альберто
|3
|0.11
|Лебеденко Орест
|1
|0.04
|Морейра Нуну
|1
|0.04
|Сан-Луи Дилан
|1
|0.04
|Перейра Матеус
|1
|0.04
|Петров Сава
|1
|0.04
|Оливейра Уго
|0
|0
|Кина Домингуш
|0
|0
|Лакава Матиас
|0
|0
|Силва Томаш
|0
|0
|Эшковал Жоау
|0
|0
|Мендес Алексис
|0
|0
|Жардел
|0
|0
|Наскименто Диого
|0
|0
Каса Пия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Афонсо Клейтон Мишель
|8 (1)
|0.3
|Кардозо Фелиппе
|5
|0.19
|Кастро Пабло
|3
|0.11
|Сома Юки
|2
|0.07
|Ларрасабаль Гаиска
|2
|0.07
|Андраде Фернандо
|2 (1)
|0.07
|Нето Анжело
|1
|0.04
|Диас Тиаго
|1
|0.04
|Жушту Самуэл
|1
|0.04
|Нунеш Жоау
|1
|0.04
|Годвин Савиур
|1 (1)
|0.04
|Бриту Рафаэл
|0
|0
|Лело Леонардо
|0
|0
|Варела Фернанду
|0
|0
|Ламейраш Рубен
|0
|0
|Лакксимикант Андре
|0
|0
|Бени
|0
|0
Карточки
Визела
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Перейра Матеус
|10
|0
|Лакава Матиас
|4
|2
|Эшковал Жоау
|7
|0
|Ортис Педро
|6
|0
|Гарсия Самуэль
|5
|0
|Оливейра Андерсон
|4
|0
|Эссанд Самюэль
|4
|0
|Наскименто Диого
|4
|0
|Соро Альберто
|3
|0
|Петров Сава
|1
|1
|Силва Томаш
|1
|1
|Кошта Бруну
|2
|0
|Буснич Александар
|2
|0
|Морейра Нуну
|2
|0
|Бустаманте Рафаэль
|2
|0
|Сан-Луи Дилан
|1
|0
|Вилсон Бруно
|1
|0
|Бунтиц Фабиян
|1
|0
|Лебеденко Орест
|1
|0
|Мендес Алексис
|1
|0
|Гонсалвеш Жота
|1
|0
|Авуду Абдул
|1
|0
Каса Пия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нето Анжело
|10
|0
|Кастро Пабло
|5
|1
|Кардозо Фелиппе
|5
|0
|Бени
|5
|0
|Тчамба Дуплекс
|3
|1
|Афонсо Клейтон Мишель
|4
|0
|Батишта Рикарду
|2
|1
|Ларрасабаль Гаиска
|3
|0
|Варела Фернанду
|2
|0
|Фернандеш Вашку
|2
|0
|Морейра Педру
|2
|0
|Золотич Нермин
|2
|0
|Жералдеш Андре
|2
|0
|Ламейраш Рубен
|2
|0
|Сеговия Теласко
|2
|0
|Нунеш Жоау
|1
|0
|Сома Юки
|1
|0
|Диас Тиаго
|1
|0
|Серобян Артур
|1
|0
|Жушту Самуэл
|1
|0
Результаты матчей
Визела
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
7% (1)
43% (6)
50% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
Каса Пия
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
23% (3)
69% (9)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
Сухие победы
1
4
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
11
4
Визела
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
Каса Пия
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
7% (1)
50% (7)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
22
13
Упущенные победы
6
3
Визела
44.4%
55.6%
8 побед 10 поражений
Первый тайм
19% (5)
48% (13)
33% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (8)
37% (10)
33% (9)
Каса Пия
61.9%
38.1%
13 побед 8 поражений
Первый тайм
33% (9)
48% (13)
19% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (12)
22% (6)
33% (9)
Сухие победы
3
8
Сухие поражения
5
6
Волевые победы
23
15
Упущенные победы
17
7
Голы по времени матча
Забито
14
21
4 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 6
18 Не забивали 17
2
14%
2
10%
1-15
1
7%
5
24%
16-30
1
7%
3
14%
31-45
2
14%
2
10%
46-60
4
29%
2
10%
61-75
4
29%
7
33%
76-90
Пропущено
31
25
13 В 1-м тайме 11
18 Во 2-м тайме 14
8 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 10
2
6%
4
16%
1-15
4
13%
3
12%
16-30
7
23%
4
16%
31-45
5
16%
3
12%
46-60
4
13%
4
16%
61-75
9
29%
29%
7
28%
76-90
Забито
11
6
2 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
18 Не забивали 21
2
18%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
4
36%
2
33%
46-60
3
27%
2
33%
61-75
2
18%
1
17%
76-90
Пропущено
26
14
12 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 8
4
15%
1
7%
1-15
6
23%
1
7%
16-30
2
8%
2
14%
31-45
4
15%
2
14%
46-60
4
15%
5
36%
61-75
6
23%
3
21%
76-90
Забито
25
27
6 В 1-м тайме 11
19 Во 2-м тайме 16
8 Забивали первыми 9
9 Не забивали 11
4
16%
3
11%
1-15
1
4%
5
19%
16-30
1
4%
3
11%
31-45
6
24%
4
15%
46-60
7
28%
4
15%
61-75
6
24%
8
30%
30%
76-90
Пропущено
57
39
25 В 1-м тайме 15
32 Во 2-м тайме 24
15 Пропускали первыми 15
20 Не пропускали 18
6
11%
5
13%
1-15
10
18%
4
10%
16-30
9
16%
6
15%
31-45
9
16%
5
13%
46-60
8
14%
9
23%
61-75
15
26%
10
26%
76-90
Результаты последних матчей
Визела
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Порту - Визела 4:1 Визела - Фаренсе 2:1 Портимоненсе - Визела 0:0 Визела - Эшторил 3:3
Бенфика - Визела 6:1 Жил Висенте - Визела 0:1 Визела - Бенфика 1:2 Визела - Витория Гимарайнш 0:1 Арока - Визела 5:0 Визела - Спортинг Л 2:5 Визела - Боавишта 1:4 Визела - Арока 1:0 Эштрела - Визела 1:1 Визела - Морейренсе 0:0 Риу Аве - Визела 1:1 Визела - Брага 1:3 Шавиш - Визела 2:1 Визела - Эштрела 2:1 Визела - Фамаликан 0:0 Каса Пия - Визела 0:1
Каса Пия
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Каса Пия - Бенфика 0:1 Эштрела - Каса Пия 3:1 Каса Пия - Жил Висенте 0:0 Витория Гимарайнш - Каса Пия 0:2
Каса Пия - Арока 1:0 Риу Аве - Каса Пия 1:0 Каса Пия - Боавишта 0:0 Спортинг Л - Каса Пия 8:0 Каса Пия - Фаренсе 1:3 Каса Пия - Фамаликан 0:2 Морейренсе - Каса Пия 1:4 Каса Пия - Брага 1:3 Шавиш - Каса Пия 1:3 Порту - Каса Пия 3:1 Каса Пия - Портимоненсе 1:0 Насьонал Мадейра - Каса Пия 0:0 Эшторил - Каса Пия 4:0 Каса Пия - Визела 0:1 Брага - Каса Пия 1:1 Бенфика - Каса Пия 1:1
Результаты матчей
Визела
Каса Пия
Точный счет
0:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
0:0
3 раза 23%
0:1
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
1:3
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 36%
1
4 раза 29%
2
4 раза 29%
3
1 раз 7%
0
7 раз 54%
1
6 раз 46%
Точный счет
0:0
2 раза 15%
0:1
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%
1:1
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
8:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 54%
0
4 раза 31%
2
2 раза 15%
1
5 раз 36%
0
4 раза 29%
3
2 раза 14%
4
2 раза 14%
2
1 раз 7%
Точный счет
0:0
4 раза 15%
0:1
3 раза 11%
2:2
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
5:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
2:5
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
0:1
4 раза 15%
0:0
3 раза 11%
1:0
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
1:3
3 раза 11%
0:2
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
8:0
1 раз 4%
Точное количество голов
1
11 раз 41%
0
9 раз 33%
2
6 раз 22%
3
1 раз 4%
0
11 раз 41%
1
11 раз 41%
3
2 раза 7%
4
2 раза 7%
2
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Визела
Каса Пия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
95
Больше Меньше
67
59
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
94
Больше Меньше
104
211
59
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
189
Больше Меньше
1611
720
522
126
423
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|26
|22
|2
|2
|77 - 26
|68
|2.
|Заявка
|27
|21
|4
|2
|61 - 21
|67
|3.
|Заявка
|27
|18
|4
|5
|50 - 19
|58
|4.
|Заявка
|26
|16
|5
|5
|55 - 34
|53
|5.
|Заявка
|27
|16
|5
|6
|42 - 27
|53
|6.
|Заявка
|27
|12
|6
|9
|28 - 28
|42
|7.
|Заявка
|27
|11
|4
|12
|45 - 38
|37
|8.
|Заявка
|26
|7
|10
|9
|26 - 31
|31
|9.
|Заявка
|27
|8
|6
|13
|27 - 39
|30
|10.
|Заявка
|27
|7
|8
|12
|33 - 51
|29
|11.
|Заявка
|27
|8
|4
|15
|43 - 49
|28
|12.
|Заявка
|27
|7
|7
|13
|36 - 41
|28
|13.
|Заявка
|27
|7
|6
|14
|35 - 40
|27
|14.
|Заявка
|27
|6
|8
|13
|27 - 41
|26
|15.
|Заявка
|27
|4
|14
|9
|26 - 35
|26
|16.
|Заявка
|26
|6
|5
|15
|24 - 53
|23
|17.
|Заявка
|27
|4
|9
|14
|26 - 56
|21
|18.
|Заявка
|27
|4
|7
|16
|25 - 57
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|13
|0
|0
|46 - 10
|39
|2.
|Заявка
|14
|12
|2
|0
|37 - 6
|38
|3.
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|28 - 6
|32
|4.
|Заявка
|14
|10
|1
|3
|27 - 14
|31
|5.
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|27 - 12
|27
|6.
|Заявка
|14
|7
|1
|6
|24 - 16
|22
|7.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|15 - 14
|21
|8.
|Заявка
|14
|5
|6
|3
|24 - 16
|21
|9.
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|23 - 22
|20
|10.
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|18 - 17
|18
|11.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|13 - 14
|17
|12.
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|19 - 22
|17
|13.
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|17 - 26
|17
|14.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|17 - 15
|16
|15.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|11 - 20
|13
|16.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|17 - 28
|12
|17.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|6 - 14
|10
|18.
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|15 - 30
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|31 - 16
|29
|2.
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|24 - 15
|29
|3.
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|28 - 22
|26
|4.
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|22 - 13
|26
|5.
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|15 - 13
|22
|6.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|13 - 14
|21
|7.
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|21 - 25
|20
|8.
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|22 - 16
|17
|9.
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|13 - 17
|14
|10.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|16 - 25
|12
|11.
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|11 - 26
|11
|12.
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|18 - 25
|11
|13.
|Заявка
|13
|3
|1
|9
|13 - 33
|10
|14.
|Заявка
|13
|1
|6
|6
|8 - 19
|9
|15.
|Заявка
|14
|0
|8
|6
|8 - 18
|8
|16.
|Заявка
|13
|2
|1
|10
|12 - 25
|7
|17.
|Заявка
|14
|1
|4
|9
|8 - 29
|7
|18.
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|19 - 33
|6
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- — Зона вылета
|Спортинг Л
|Дьёкереш Виктор
|22 (10)
|Брага
|Банза Симон
|19 (4)
|Арока
|Мухика Рафаэль
|16 (3)
|Шавиш
|Эрнандес Эктор II
|13 (1)
|Визела
|Эссанд Самюэль
|13
|Боавишта
|Перес Себастьян
|1 11
|Шавиш
|Ногейра
|3 6
|Бенфика
|Отаменди Николас
|1 9
|Порту
|Консейсау Франсишку
|1 9
|Каса Пия
|Кастро Пабло
|2 7
Прогнозы на матч Визела 0:4 Каса Пия
Исход игры
Визела
59.1% (68)
Ничья
33.9% (39)
Каса Пия
7% (8)
Тотал 2.5
Больше
28.95% (33)
Меньше
71.05% (81)
Обе команды забьют
Да
57.89% (66)
Нет
42.11% (48)
Популярный счёт
1:0 Визела
31.3% (36)
1:1 Ничья
28.7% (33)
2:1 Визела
22.6% (26)
2:0 Визела
4.3% (5)
0:1 Каса Пия
3.5% (4)
1:2 Каса Пия
2.6% (3)
0:0 Ничья
2.6% (3)
2:2 Ничья
1.7% (2)
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