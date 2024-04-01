Тур: 27. Стадион: Мунисипал-ди-Портиман. Главный судья: Перейра Клаудиу
3:5
Конец матча
0'
0:1
3' ГолБрума Арминду
1:1
18' ПенальтиЭнрике Педро
1:2
30' ГолФернандеш Рожер
38' Желтая карточкаГомес Виктор
1:3
49' ГолБанза Симон
1:4
61' ПенальтиБанза Симон
1:5
69' ГолБрума Арминду
2:5
71' ГолПерейра Илдеберту
3:5
86' ГолФукуи Тайчи
90'+8
Ход матча
3'
0:1
18'
1:1
30'
38'
49'
1:3
61'
1:4
69'
1:5
71'
2:5
78'
86'
3:5
Прогноз на матч от Liveresult
43
Алемао
27
Гуга
25
Нонока
14
Сек
Мустафа
77
Варела
Хелио
23
Банза
Симон
- Основной состав
- Вратарь
-
44 Энрике ПедроЗащитник
-
43 АлемаоЗащитник
- Защитник
-
27 ГугаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 НонокаПолузащитник
-
14 Сек МустафаПолузащитник
-
77 Варела ХелиоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Формига ИгорПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Сержиу Паулу
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
23 Банза СимонНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
62 Матос НуноЗащитник
-
10 Н'Дур ШерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Лопеш РониПолузащитник
-
22 Пицци ЛуишПолузащитник
-
Главный тренер: Жорже Артур
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Портимоненсе
Брага
4 матча
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
125%
100%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
100%
3 победы 4 ничьи 0 побед
17 матчей
5.9%
94.1%
0 побед 1 ничья 16 побед
Первый тайм
11.8%
88.2%
0 побед 2 ничьи 10 побед
Второй тайм
11.8%
88.2%
0 побед 2 ничьи 12 побед
21 матч
4.8%
19%
76.2%
1 победа 4 ничьи 16 побед
Первый тайм
23.8%
28.6%
47.6%
5 побед 6 ничьих 10 побед
Второй тайм
14.3%
28.6%
57.1%
3 победы 6 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
8
8
Голов в среднем за матч
0.73
0.8
Среднее время на гол
123
112
Всего голов
28
17
Голов в среднем за матч
2.8
1.55
Среднее время на гол
32
58
Всего голов
36
25
Голов в среднем за матч
1.71
1.19
Тотал матчей
2.5
20
Больше 95%
Меньше 5%
1
17
Больше 81%
Меньше 19%
4
13
Больше 62%
Меньше 38%
8
6
Больше 29%
Меньше 71%
15
3
Больше 14%
Меньше 86%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
Среднее время на гол
52
75
Бомбардиры внутри турнира
Портимоненсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Карлинос
|6 (3)
|0.22
|Варела Хелио
|5
|0.19
|Каррильо Рони
|4
|0.15
|Энрике Педро VI
|3 (1)
|0.11
|Джаспер Силвестер
|2
|0.07
|Релвас Филипе
|2
|0.07
|Денер Клементе
|1
|0.04
|Гуга
|1
|0.04
|Перейра Илдеберту
|1
|0.04
|Фукуи Тайчи
|1
|0.04
|Кампос Луан
|1
|0.04
|Кошта Гонсалу
|0
|0
|Аморим Рилдо
|0
|0
|Эштрела Паулу
|0
|0
|Формига Игор
|0
|0
Брага
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Банза Симон
|21 (3)
|0.78
|Орта Рикарду
|7
|0.26
|Джало Альваро
|6
|0.22
|Брума Арминду
|5
|0.19
|Руис Абель
|4
|0.15
|Саласар Родриго
|3
|0.11
|Али Мохамед Альмоатасембеллах
|3 (2)
|0.11
|Фернандеш Рожер
|2
|0.07
|Орта Андре
|2
|0.07
|Борха Кристиан
|1
|0.04
|Пицци Луиш
|1
|0.04
|Моутинью Жоау
|1
|0.04
|Лопеш Рони
|1
|0.04
|Карвалью Витор
|1
|0.04
|Н'Дур Шер
|1
|0.04
|Сатчи Сердар
|0
|0
|Мендес Юсафат
|0
|0
|Гомес Виктор
|0
|0
|Паулу Оливейра
|0
|0
Карточки
Портимоненсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Денер Клементе
|10
|0
|Карлинос
|9
|0
|Энрике Педро VI
|7
|1
|Алемао
|7
|0
|Нонока
|6
|0
|Варела Хелио
|6
|0
|Кошта Гонсалу
|4
|1
|Гуга
|5
|0
|Релвас Филипе
|4
|0
|Сержиу Паулу
|3
|0
|Аморим Рилдо
|3
|0
|Каррильо Рони
|1
|1
|Кассама Мидана
|1
|1
|Перейра Илдеберту
|2
|0
|Сек Мустафа
|2
|0
|Формига Игор
|2
|0
|Джаспер Силвестер
|2
|0
|Зиньо
|1
|0
|Маурисио Жозе
|1
|0
|Силвестре Винисиус
|1
|0
|Кампос Луан
|1
|0
Брага
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Моутинью Жоау
|6
|1
|Фонте Жозе
|7
|0
|Карвалью Витор
|6
|0
|Руис Абель
|5
|0
|Сатчи Сердар
|5
|0
|Джало Альваро
|5
|0
|Жорж Артур
|3
|1
|Ньякате Сику
|3
|1
|Паулу Оливейра
|4
|0
|Саласар Родриго
|4
|0
|Орта Рикарду
|3
|0
|Матеус Лима
|3
|0
|Борха Кристиан
|2
|0
|Брума Арминду
|2
|0
|Банза Симон
|2
|0
|Гомес Виктор
|1
|0
|Пицци Луиш
|1
|0
|Али Мохамед Альмоатасембеллах
|1
|0
|Фернандеш Рожер
|1
|0
|Мендес Юсафат
|1
|0
Результаты матчей
Портимоненсе
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
14% (2)
36% (5)
50% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
Брага
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
38% (5)
54% (7)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
1
12
Упущенные победы
11
4
Портимоненсе
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
69% (9)
23% (3)
8% (1)
Брага
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (9)
21% (3)
14% (2)
Сухие победы
7
2
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
27
3
Упущенные победы
12
25
Портимоненсе
54.5%
45.5%
12 побед 10 поражений
Первый тайм
26% (7)
33% (9)
41% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (12)
30% (8)
26% (7)
Брага
50%
50%
11 побед 11 поражений
Первый тайм
33% (9)
33% (9)
33% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (10)
30% (8)
33% (9)
Сухие победы
9
3
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
28
15
Упущенные победы
23
29
Голы по времени матча
Забито
15
33
6 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 24
4 Забивали первыми 8
16 Не забивали 16
2
13%
3
9%
1-15
1
7%
3
9%
16-30
3
20%
3
9%
31-45
2
13%
6
18%
46-60
4
27%
7
21%
61-75
3
20%
11
33%
76-90
Пропущено
24
25
11 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 15
9 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 11
5
21%
2
8%
1-15
4
17%
3
12%
16-30
2
8%
5
20%
31-45
5
21%
4
16%
46-60
3
13%
7
28%
61-75
5
21%
4
16%
76-90
Забито
16
26
10 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 20
6 Забивали первыми 8
20 Не забивали 15
3
19%
2
8%
1-15
3
19%
1
4%
16-30
4
25%
3
12%
31-45
0
0%
9
35%
46-60
1
6%
1
4%
61-75
5
31%
10
38%
76-90
Пропущено
30
13
7 В 1-м тайме 6
23 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 11
3
10%
3
23%
1-15
3
10%
3
23%
16-30
1
3%
0
0%
31-45
11
37%
1
8%
46-60
3
10%
3
23%
61-75
9
30%
3
23%
76-90
Забито
31
59
16 В 1-м тайме 15
15 Во 2-м тайме 44
10 Забивали первыми 16
9 Не забивали 4
5
16%
5
8%
1-15
4
13%
4
7%
16-30
7
23%
6
10%
31-45
2
6%
15
25%
46-60
5
16%
8
14%
61-75
8
26%
21
36%
76-90
Пропущено
54
38
18 В 1-м тайме 16
36 Во 2-м тайме 22
16 Пропускали первыми 10
23 Не пропускали 22
8
15%
5
13%
1-15
7
13%
6
16%
16-30
3
6%
5
13%
31-45
16
30%
30%
5
13%
46-60
6
11%
10
26%
61-75
14
26%
7
18%
76-90
Результаты последних матчей
Портимоненсе
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Эшторил - Портимоненсе 1:0 Портимоненсе - Порту 0:3 Портимоненсе - Визела 0:0 Бенфика - Портимоненсе 4:0
Портимоненсе - Витория Гимарайнш 1:1 Эштрела - Портимоненсе 3:0 Портимоненсе - Арока 1:2 Боавишта - Портимоненсе 1:4 Портимоненсе - Жил Висенте 0:2 Портимоненсе - Фаренсе 1:0 Риу Аве - Портимоненсе 2:0 Портимоненсе - Спортинг Л 1:2 Морейренсе - Портимоненсе 5:2 Портимоненсе - Фамаликан 1:1 Каса Пия - Портимоненсе 1:0 Портимоненсе - Брага 1:4 Портимоненсе - Шавиш 2:1 Брага - Портимоненсе 6:1 Портимоненсе - Эшторил 1:0 Спортинг Ковилья - Портимоненсе 1:4
Брага
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Брага - Жил Висенте 2:1 Риу Аве - Брага 0:0 Брага - Эштрела 3:0 Боавишта - Брага 0:4
Карабах - Брага 2:3 Брага - Фаренсе 2:1 Брага - Карабах 2:4 Спортинг Л - Брага 5:0 Брага - Морейренсе 1:0 Брага - Шавиш 1:1 Брага - Эшторил 1:1 Брага - Спортинг Л 1:0 Фамаликан - Брага 1:2 Порту - Брага 2:0 Бенфика - Брага 3:2 Брага - Витория Гимарайнш 1:1 Каса Пия - Брага 1:3 Насьонал Мадейра - Брага 1:3 Брага - Бенфика 0:1 Наполи - Брага 2:0
Результаты матчей
Портимоненсе
Брага
Точный счет
1:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:5
1 раз 7%
1:1
3 раза 23%
2:1
3 раза 23%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
9 раз 64%
0
3 раза 21%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
1
5 раз 38%
2
3 раза 23%
3
2 раза 15%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%
6
1 раз 8%
Точный счет
1:0
3 раза 23%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%
1:3
2 раза 14%
2:4
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
3:5
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
Точное количество голов
0
7 раз 54%
1
2 раза 15%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
3
4 раза 29%
0
3 раза 21%
4
3 раза 21%
1
2 раза 14%
2
1 раз 7%
5
1 раз 7%
Точный счет
1:0
5 раз 19%
1:1
4 раза 15%
1:2
3 раза 11%
1:4
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
3:5
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
2:1
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
3:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
2:4
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
3:5
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
Точное количество голов
1
11 раз 41%
0
10 раз 37%
2
3 раза 11%
3
2 раза 7%
4
1 раз 4%
1
7 раз 26%
3
6 раз 22%
0
4 раза 15%
2
4 раза 15%
4
4 раза 15%
5
1 раз 4%
6
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Портимоненсе
Брага
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
121
212
76
113
49
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
67
Больше Меньше
113
49
95
211
86
112
410
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1710
Больше Меньше
234
621
1611
324
1215
126
621
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|26
|22
|2
|2
|77 - 26
|68
|2.
|Заявка
|27
|21
|4
|2
|61 - 21
|67
|3.
|Заявка
|27
|18
|4
|5
|50 - 19
|58
|4.
|Заявка
|27
|17
|5
|5
|60 - 37
|56
|5.
|Заявка
|27
|16
|5
|6
|42 - 27
|53
|6.
|Заявка
|27
|12
|6
|9
|28 - 28
|42
|7.
|Заявка
|27
|11
|4
|12
|45 - 38
|37
|8.
|Заявка
|26
|7
|10
|9
|26 - 31
|31
|9.
|Заявка
|27
|8
|6
|13
|27 - 39
|30
|10.
|Заявка
|27
|7
|8
|12
|33 - 51
|29
|11.
|Заявка
|27
|8
|4
|15
|43 - 49
|28
|12.
|Заявка
|27
|7
|7
|13
|36 - 41
|28
|13.
|Заявка
|27
|7
|6
|14
|35 - 40
|27
|14.
|Заявка
|27
|6
|8
|13
|27 - 41
|26
|15.
|Заявка
|27
|4
|14
|9
|26 - 35
|26
|16.
|Заявка
|27
|6
|5
|16
|27 - 58
|23
|17.
|Заявка
|27
|4
|9
|14
|26 - 56
|21
|18.
|Заявка
|27
|4
|7
|16
|25 - 57
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|13
|0
|0
|46 - 10
|39
|2.
|Заявка
|14
|12
|2
|0
|37 - 6
|38
|3.
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|28 - 6
|32
|4.
|Заявка
|14
|10
|1
|3
|27 - 14
|31
|5.
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|27 - 12
|27
|6.
|Заявка
|14
|7
|1
|6
|24 - 16
|22
|7.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|15 - 14
|21
|8.
|Заявка
|14
|5
|6
|3
|24 - 16
|21
|9.
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|23 - 22
|20
|10.
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|18 - 17
|18
|11.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|13 - 14
|17
|12.
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|19 - 22
|17
|13.
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|17 - 26
|17
|14.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|17 - 15
|16
|15.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|14 - 25
|13
|16.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|17 - 28
|12
|17.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|6 - 14
|10
|18.
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|15 - 30
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|31 - 16
|29
|2.
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|24 - 15
|29
|3.
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|33 - 25
|29
|4.
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|22 - 13
|26
|5.
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|15 - 13
|22
|6.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|13 - 14
|21
|7.
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|21 - 25
|20
|8.
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|22 - 16
|17
|9.
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|13 - 17
|14
|10.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|16 - 25
|12
|11.
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|11 - 26
|11
|12.
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|18 - 25
|11
|13.
|Заявка
|13
|3
|1
|9
|13 - 33
|10
|14.
|Заявка
|13
|1
|6
|6
|8 - 19
|9
|15.
|Заявка
|14
|0
|8
|6
|8 - 18
|8
|16.
|Заявка
|13
|2
|1
|10
|12 - 25
|7
|17.
|Заявка
|14
|1
|4
|9
|8 - 29
|7
|18.
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|19 - 33
|6
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- — Зона вылета
|Спортинг Л
|Дьёкереш Виктор
|22 (10)
|Брага
|Банза Симон
|21 (4)
|Арока
|Мухика Рафаэль
|16 (3)
|Шавиш
|Эрнандес Эктор II
|13 (1)
|Визела
|Эссанд Самюэль
|13
|Боавишта
|Перес Себастьян
|1 11
|Шавиш
|Ногейра
|3 6
|Бенфика
|Отаменди Николас
|1 9
|Порту
|Консейсау Франсишку
|1 9
|Каса Пия
|Кастро Пабло
|2 7
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Портимоненсе 3:5 Брага
Исход игры
Портимоненсе
2.5% (3)
Ничья
3.3% (4)
Брага
94.3% (115)
Тотал 2.5
Больше
55.46% (66)
Меньше
44.54% (53)
Обе команды забьют
Да
57.98% (69)
Нет
42.02% (50)
Популярный счёт
1:2 Брага
45.1% (55)
0:2 Брага
23.8% (29)
0:1 Брага
14.8% (18)
1:3 Брага
6.6% (8)
1:1 Ничья
3.3% (4)
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