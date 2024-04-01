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  3. Португалия
  4. Примейра-лига 2023-2024
Тур: 27. Стадион: . Главный судья: Перейра Клаудиу
Портимоненсе
3:5
Конец матча
Брага
0'
0:1
3' Гол
Брума Арминду
1:1
18' Пенальти
Энрике Педро
1:2
30' Гол
Фернандеш Рожер
38' Желтая карточка
Гомес Виктор
1:3
49' Гол
Банза Симон
1:4
61' Пенальти
Банза Симон
1:5
69' Гол
Брума Арминду
2:5
71' Гол
Перейра Илдеберту
3:5
86' Гол
Фукуи Тайчи
90'+8

Ход матча

3'
0:1
Брума Арминду
(Фернандеш Рожер)
18'
Энрике Педро
1:1
30'
1:2
Фернандеш Рожер
(Саласар Родриго)
38'
 
Гомес Виктор
49'
1:3
Банза Симон
(Руис Абель)
61'
1:4
Банза Симон
62'
Кассама Мидана
Релвас Филипе
 
62'
Мартинш Родригу
Перейра Илдеберту
 
62'
Фукуи Тайчи
Денер Клементе
 
69'
1:5
Брума Арминду
(Фернандеш Рожер)
70'
 
Джало Альваро
Фернандеш Рожер
70'
 
Н'Дур Шер
Саласар Родриго
71'
Перейра Илдеберту
(Фукуи Тайчи)
2:5
78'
 
Матос Нуно
Гомес Виктор
78'
 
Пицци Луиш
Руис Абель
79'
Мвуэ Стив
Эштрела Паулу
 
84'
Кошта Гонсалу
Сек Мустафа
 
86'
Фукуи Тайчи
3:5
89'
 
Лопеш Рони
Брума Арминду
Прогнозы 122
Портимоненсе 2.5% (3)
X 3.3% (4)
Брага 94.3% (115)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
32
Накамура
Косукэ
44
Энрике
Педро
VI
43
Алемао
22
Релвас
Филипе
27
Гуга
13
Денер
Клементе
20
Эштрела
Паулу
25
Нонока
14
Сек
Мустафа
77
Варела
Хелио
85
Кассама
Мидана
1
Матеус
Лима
2
Гомес
Виктор
5
Сатчи
Сердар
4
Ньякате
Сику
17
Мендес
Юсафат
11
Фернандеш
Рожер
16
Саласар
Родриго
28
Моутинью
Жоау
7
Брума
Арминду
9
Руис
Абель
23
Банза
Симон
Портимоненсе
3-5-2
Брага
4-4-2

История личных встреч

Портимоненсе
Брага

4 матча

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

125%
100%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
100%
3 победы 4 ничьи 0 побед

17 матчей

5.9%
94.1%
0 побед 1 ничья 16 побед

Первый тайм

11.8%
88.2%
0 побед 2 ничьи 10 побед

Второй тайм

11.8%
88.2%
0 побед 2 ничьи 12 побед

21 матч

4.8%
19%
76.2%
1 победа 4 ничьи 16 побед

Первый тайм

23.8%
28.6%
47.6%
5 побед 6 ничьих 10 побед

Второй тайм

14.3%
28.6%
57.1%
3 победы 6 ничьих 12 побед

История матчей

К
1:4
ПЛ
6:1
ПЛ
4:1
ПЛ
1:2
ТМК
2:0
ПЛ
1:2
ПЛ
3:0
ТМК
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
2:1
ПЛ
3:1
ПЛ
0:1
ТМК
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
КЛ
2:2
ПЛ
2:1
КЛ
1:0
ПЛ
0:3
ПЛ
3:1

Голы

Всего голов

8
8

Голов в среднем за матч

0.73
0.8

Среднее время на гол

123
112

Всего голов

28
17

Голов в среднем за матч

2.8
1.55

Среднее время на гол

32
58

Всего голов

36
25

Голов в среднем за матч

1.71
1.19

Тотал матчей

2.5
20
Больше 95%
Меньше 5%
1
17
Больше 81%
Меньше 19%
4
13
Больше 62%
Меньше 38%
8
6
Больше 29%
Меньше 71%
15
3
Больше 14%
Меньше 86%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
20

Среднее время на гол

52
75

Бомбардиры внутри турнира

Портимоненсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Карлинос 6 (3) 0.22
Варела Хелио 5 0.19
Каррильо Рони 4 0.15
Энрике Педро VI 3 (1) 0.11
Джаспер Силвестер 2 0.07
Релвас Филипе 2 0.07
Денер Клементе 1 0.04
Гуга 1 0.04
Перейра Илдеберту 1 0.04
Фукуи Тайчи 1 0.04
Кампос Луан 1 0.04
Кошта Гонсалу 0 0
Аморим Рилдо 0 0
Эштрела Паулу 0 0
Формига Игор 0 0
Брага
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Банза Симон 21 (3) 0.78
Орта Рикарду 7 0.26
Джало Альваро 6 0.22
Брума Арминду 5 0.19
Руис Абель 4 0.15
Саласар Родриго 3 0.11
Али Мохамед Альмоатасембеллах 3 (2) 0.11
Фернандеш Рожер 2 0.07
Орта Андре 2 0.07
Борха Кристиан 1 0.04
Пицци Луиш 1 0.04
Моутинью Жоау 1 0.04
Лопеш Рони 1 0.04
Карвалью Витор 1 0.04
Н'Дур Шер 1 0.04
Сатчи Сердар 0 0
Мендес Юсафат 0 0
Гомес Виктор 0 0
Паулу Оливейра 0 0

Карточки

Портимоненсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Денер Клементе 10 0
Карлинос 9 0
Энрике Педро VI 7 1
Алемао 7 0
Нонока 6 0
Варела Хелио 6 0
Кошта Гонсалу 4 1
Гуга 5 0
Релвас Филипе 4 0
Сержиу Паулу 3 0
Аморим Рилдо 3 0
Каррильо Рони 1 1
Кассама Мидана 1 1
Перейра Илдеберту 2 0
Сек Мустафа 2 0
Формига Игор 2 0
Джаспер Силвестер 2 0
Зиньо 1 0
Маурисио Жозе 1 0
Силвестре Винисиус 1 0
Кампос Луан 1 0
Брага
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Моутинью Жоау 6 1
Фонте Жозе 7 0
Карвалью Витор 6 0
Руис Абель 5 0
Сатчи Сердар 5 0
Джало Альваро 5 0
Жорж Артур 3 1
Ньякате Сику 3 1
Паулу Оливейра 4 0
Саласар Родриго 4 0
Орта Рикарду 3 0
Матеус Лима 3 0
Борха Кристиан 2 0
Брума Арминду 2 0
Банза Симон 2 0
Гомес Виктор 1 0
Пицци Луиш 1 0
Али Мохамед Альмоатасембеллах 1 0
Фернандеш Рожер 1 0
Мендес Юсафат 1 0

Результаты матчей

Портимоненсе
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
14% (2)
36% (5)
50% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
Брага
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
38% (5)
54% (7)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

1
12

Упущенные победы

11
4
Портимоненсе
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
69% (9)
23% (3)
8% (1)
Брага
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (9)
21% (3)
14% (2)

Сухие победы

7
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

27
3

Упущенные победы

12
25
Портимоненсе
54.5%
45.5%
12 побед 10 поражений
Первый тайм
26% (7)
33% (9)
41% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (12)
30% (8)
26% (7)
Брага
50%
50%
11 побед 11 поражений
Первый тайм
33% (9)
33% (9)
33% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (10)
30% (8)
33% (9)

Сухие победы

9
3

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

28
15

Упущенные победы

23
29

Голы по времени матча

Забито

15
33
6 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 24
4 Забивали первыми 8
16 Не забивали 16
2
13%
3
9%
1-15
1
7%
3
9%
16-30
3
20%
3
9%
31-45
2
13%
6
18%
46-60
4
27%
7
21%
61-75
3
20%
11
33%
76-90

Пропущено

24
25
11 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 15
9 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 11
5
21%
2
8%
1-15
4
17%
3
12%
16-30
2
8%
5
20%
31-45
5
21%
4
16%
46-60
3
13%
7
28%
61-75
5
21%
4
16%
76-90

Забито

16
26
10 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 20
6 Забивали первыми 8
20 Не забивали 15
3
19%
2
8%
1-15
3
19%
1
4%
16-30
4
25%
3
12%
31-45
0
0%
9
35%
46-60
1
6%
1
4%
61-75
5
31%
10
38%
76-90

Пропущено

30
13
7 В 1-м тайме 6
23 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 11
3
10%
3
23%
1-15
3
10%
3
23%
16-30
1
3%
0
0%
31-45
11
37%
1
8%
46-60
3
10%
3
23%
61-75
9
30%
3
23%
76-90

Забито

31
59
16 В 1-м тайме 15
15 Во 2-м тайме 44
10 Забивали первыми 16
9 Не забивали 4
5
16%
5
8%
1-15
4
13%
4
7%
16-30
7
23%
6
10%
31-45
2
6%
15
25%
46-60
5
16%
8
14%
61-75
8
26%
21
36%
76-90

Пропущено

54
38
18 В 1-м тайме 16
36 Во 2-м тайме 22
16 Пропускали первыми 10
23 Не пропускали 22
8
15%
5
13%
1-15
7
13%
6
16%
16-30
3
6%
5
13%
31-45
16
30%
30%
5
13%
46-60
6
11%
10
26%
61-75
14
26%
7
18%
76-90

Результаты последних матчей

Портимоненсе
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Эшторил - Портимоненсе 1:0 Портимоненсе - Порту 0:3 Портимоненсе - Визела 0:0 Бенфика - Портимоненсе 4:0
Портимоненсе - Витория Гимарайнш 1:1 Эштрела - Портимоненсе 3:0 Портимоненсе - Арока 1:2 Боавишта - Портимоненсе 1:4 Портимоненсе - Жил Висенте 0:2 Портимоненсе - Фаренсе 1:0 Риу Аве - Портимоненсе 2:0 Портимоненсе - Спортинг Л 1:2 Морейренсе - Портимоненсе 5:2 Портимоненсе - Фамаликан 1:1 Каса Пия - Портимоненсе 1:0 Портимоненсе - Брага 1:4 Портимоненсе - Шавиш 2:1 Брага - Портимоненсе 6:1 Портимоненсе - Эшторил 1:0 Спортинг Ковилья - Портимоненсе 1:4
Брага
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Брага - Жил Висенте 2:1 Риу Аве - Брага 0:0 Брага - Эштрела 3:0 Боавишта - Брага 0:4
Карабах - Брага 2:3 Брага - Фаренсе 2:1 Брага - Карабах 2:4 Спортинг Л - Брага 5:0 Брага - Морейренсе 1:0 Брага - Шавиш 1:1 Брага - Эшторил 1:1 Брага - Спортинг Л 1:0 Фамаликан - Брага 1:2 Порту - Брага 2:0 Бенфика - Брага 3:2 Брага - Витория Гимарайнш 1:1 Каса Пия - Брага 1:3 Насьонал Мадейра - Брага 1:3 Брага - Бенфика 0:1 Наполи - Брага 2:0

Результаты матчей

Портимоненсе
Брага

Точный счет

1:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:5
1 раз 7%
1:1
3 раза 23%
2:1
3 раза 23%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
9 раз 64%
0
3 раза 21%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
1
5 раз 38%
2
3 раза 23%
3
2 раза 15%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%
6
1 раз 8%

Точный счет

1:0
3 раза 23%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%
1:3
2 раза 14%
2:4
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
3:5
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
7 раз 54%
1
2 раза 15%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
3
4 раза 29%
0
3 раза 21%
4
3 раза 21%
1
2 раза 14%
2
1 раз 7%
5
1 раз 7%

Точный счет

1:0
5 раз 19%
1:1
4 раза 15%
1:2
3 раза 11%
1:4
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
3:5
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
2:1
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
3:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
2:4
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
3:5
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
11 раз 41%
0
10 раз 37%
2
3 раза 11%
3
2 раза 7%
4
1 раз 4%
1
7 раз 26%
3
6 раз 22%
0
4 раза 15%
2
4 раза 15%
4
4 раза 15%
5
1 раз 4%
6
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Портимоненсе
Брага

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
12
1
2
12
1.5
7
6
1
13
2.5
4
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
7
0.5
Больше Меньше
11
3
4
9
1.5
9
5
2
11
2.5
8
6
1
12
3.5
4
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
10
0.5
Больше Меньше
23
4
6
21
1.5
16
11
3
24
2.5
12
15
1
26
3.5
6
21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 26 22 2 2 77 - 26 68
2.
Бенфика
 Заявка 27 21 4 2 61 - 21 67
3.
Порту
 Заявка 27 18 4 5 50 - 19 58
4.
Брага
 Заявка 27 17 5 5 60 - 37 56
5.
Витория Гимарайнш
 Заявка 27 16 5 6 42 - 27 53
6.
Морейренсе
 Заявка 27 12 6 9 28 - 28 42
7.
Арока
 Заявка 27 11 4 12 45 - 38 37
8.
Фамаликан
 Заявка 26 7 10 9 26 - 31 31
9.
Каса Пия
 Заявка 27 8 6 13 27 - 39 30
10.
Боавишта
 Заявка 27 7 8 12 33 - 51 29
11.
Эшторил
 Заявка 27 8 4 15 43 - 49 28
12.
Жил Висенте
 Заявка 27 7 7 13 36 - 41 28
13.
Фаренсе
 Заявка 27 7 6 14 35 - 40 27
14.
Эштрела
 Заявка 27 6 8 13 27 - 41 26
15.
Риу Аве
 Заявка 27 4 14 9 26 - 35 26
16.
Портимоненсе
 Заявка 27 6 5 16 27 - 58 23
17.
Визела
 Заявка 27 4 9 14 26 - 56 21
18.
Шавиш
 Заявка 27 4 7 16 25 - 57 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 13 13 0 0 46 - 10 39
2.
Бенфика
 Заявка 14 12 2 0 37 - 6 38
3.
Порту
 Заявка 13 10 2 1 28 - 6 32
4.
Витория Гимарайнш
 Заявка 14 10 1 3 27 - 14 31
5.
Брага
 Заявка 13 8 3 2 27 - 12 27
6.
Эшторил
 Заявка 14 7 1 6 24 - 16 22
7.
Морейренсе
 Заявка 13 6 3 4 15 - 14 21
8.
Жил Висенте
 Заявка 14 5 6 3 24 - 16 21
9.
Арока
 Заявка 14 6 2 6 23 - 22 20
10.
Риу Аве
 Заявка 13 4 6 3 18 - 17 18
11.
Фамаликан
 Заявка 12 4 5 3 13 - 14 17
12.
Эштрела
 Заявка 14 5 2 7 19 - 22 17
13.
Боавишта
 Заявка 14 4 5 5 17 - 26 17
14.
Фаренсе
 Заявка 13 4 4 5 17 - 15 16
15.
Портимоненсе
 Заявка 14 3 4 7 14 - 25 13
16.
Шавиш
 Заявка 13 3 3 7 17 - 28 12
17.
Каса Пия
 Заявка 13 2 4 7 6 - 14 10
18.
Визела
 Заявка 14 2 4 8 15 - 30 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 13 9 2 2 31 - 16 29
2.
Бенфика
 Заявка 13 9 2 2 24 - 15 29
3.
Брага
 Заявка 14 9 2 3 33 - 25 29
4.
Порту
 Заявка 14 8 2 4 22 - 13 26
5.
Витория Гимарайнш
 Заявка 13 6 4 3 15 - 13 22
6.
Морейренсе
 Заявка 14 6 3 5 13 - 14 21
7.
Каса Пия
 Заявка 14 6 2 6 21 - 25 20
8.
Арока
 Заявка 13 5 2 6 22 - 16 17
9.
Фамаликан
 Заявка 14 3 5 6 13 - 17 14
10.
Боавишта
 Заявка 13 3 3 7 16 - 25 12
11.
Визела
 Заявка 13 2 5 6 11 - 26 11
12.
Фаренсе
 Заявка 14 3 2 9 18 - 25 11
13.
Портимоненсе
 Заявка 13 3 1 9 13 - 33 10
14.
Эштрела
 Заявка 13 1 6 6 8 - 19 9
15.
Риу Аве
 Заявка 14 0 8 6 8 - 18 8
16.
Жил Висенте
 Заявка 13 2 1 10 12 - 25 7
17.
Шавиш
 Заявка 14 1 4 9 8 - 29 7
18.
Эшторил
 Заявка 13 1 3 9 19 - 33 6
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 22 (10)
Брага Банза Симон 21 (4)
Арока Мухика Рафаэль 16 (3)
Шавиш Эрнандес Эктор II 13 (1)
Визела Эссанд Самюэль 13
Весь список

Топ нарушителей
Боавишта Перес Себастьян 1 11
Шавиш Ногейра 3 6
Бенфика Отаменди Николас 1 9
Порту Консейсау Франсишку 1 9
Каса Пия Кастро Пабло 2 7
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 62'
      Тактическая замена. Релвас Филипе уходит с поля и его заменяет Мартинш Родригу
    • 61'
      Г О О О О О Л - Банза Симон из команды Брага забивает с точки! Удар был нанесен правой ногой! Косуке Накамура прыгнул не в ту сторону.
    • 49'
      Руис Абель сделал результативную передачу.
    • 49'
      ГОООООЛ - Банза Симон Брага забивает ударом головой
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 50'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 38'
      Гомес Виктор получил желтую карточку от судьи
    • 30'
      Саласар Родриго сделал результативную передачу.
    • 30'
      Г О О О О Л - Фернандеш Рожер забивает с левой ноги!
    • 18'
      'Г О О О О О Л - Энрике Педро VI из команды Портимоненсе забивает с пенальти! Он пробил правой. Матеус был близок к тому, чтобы отразить мяч.'
    • 3'
      Фернандеш Рожер сделал результативную передачу.
    • 3'
      Г О О О О Л - Брума Арминду правой ногой классно пробил с лета. Отличный удар!
    • 1'
      Судья начинает матч
    Прогнозы 122
    Портимоненсе 2.5% (3)
    X 3.3% (4)
    Брага 94.3% (115)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Портимоненсе 3:5 Брага

    Исход игры
    Портимоненсе
    2.5% (3)
    Ничья
    3.3% (4)
    Брага
    94.3% (115)
    Тотал 2.5
    Больше
    55.46% (66)
    Меньше
    44.54% (53)
    Обе команды забьют
    Да
    57.98% (69)
    Нет
    42.02% (50)
    Популярный счёт
    1:2 Брага
    45.1% (55)
    0:2 Брага
    23.8% (29)
    0:1 Брага
    14.8% (18)
    1:3 Брага
    6.6% (8)
    1:1 Ничья
    3.3% (4)
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