Тур: 28. Стадион: Сан Луиш. Главный судья: Василица Янку
0'
13' Undefined phrase: football_event_Беллуми Мохамед
1:0
28' ГолФалькао Клаудио
2:0
39' ГолДуарте Бруно
Ход матча
13'
28'
1:0
39'
2:0
Прогноз на матч от Liveresult
28
Пастор
77
Матиаш
Марку
- Основной состав
- Вратарь
-
28 ПасторЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
77 Матиаш МаркуНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
31 Талоша ЖоауЗащитник
-
7 ЭлвисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Кошта РуиНападающий
-
91 Зе Луиш ЖозеНападающий
-
-
Главный тренер: Мота Жозе
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Вукотич ИлияПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
80 БернаНападающий
- Запасные игроки
-
76 Соуза ТомеВратарь
-
90 Мачадо ТьягоВратарь
-
23 Сассо ВенсанЗащитник
-
11 Сантос ЛуисПолузащитник
- Полузащитник
-
42 Макута ГайусПолузащитник
-
13 Ватай МасакиНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Пайва Рикарду
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Фаренсе
Боавишта
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
3
4
Голов в среднем за матч
3
2
Среднее время на гол
30
45
Всего голов
4
5
Голов в среднем за матч
1.33
1.67
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
Среднее время на гол
67
54
Бомбардиры внутри турнира
Фаренсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дуарте Бруно
|10 (3)
|0.36
|Беллуми Мохамед
|5
|0.18
|Фалькао Клаудио
|4
|0.14
|Матеус де Андраде
|4 (1)
|0.14
|Кошта Руи
|3
|0.11
|Исидоро Фабрисио
|3
|0.11
|Зе Луиш Жозе
|2
|0.07
|Мускат Зак
|2
|0.07
|Элвис
|1
|0.04
|Матиаш Марку
|1
|0.04
|Барбоза Рафаэл II
|1
|0.04
|Гонсалвеш Витор
|1
|0.04
|Понде Кристиан
|0
|0
|Пастор
|0
|0
|Талоша Жоау
|0
|0
Боавишта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Боженик Роберт
|8
|0.29
|Мораиш Тиагу
|6 (1)
|0.21
|Агра Салвадор
|3
|0.11
|Лоуренсу Бруну II
|3 (2)
|0.11
|Рейзиньо Мигель
|2
|0.07
|Макута Гайус
|2
|0.07
|Мальейру Педро
|2
|0.07
|Сассо Венсан
|2
|0.07
|Тавареш Мартим
|1
|0.04
|Вукотич Илия
|1
|0.04
|Абаскаль Родриго
|1
|0.04
|Сантос Луис
|0
|0
|Феррейра Филипе
|0
|0
|Де Сантис Джериел
|0
|0
|Онимаэчи Сопуручукву Бруно
|0
|0
Карточки
Фаренсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фалькао Клаудио
|9
|0
|Мускат Зак
|5
|1
|Исидоро Фабрисио
|5
|1
|Пастор
|6
|0
|Матеус де Андраде
|4
|1
|Касерес Факундо
|4
|1
|Матиаш Марку
|4
|0
|Силва Гонсалу
|2
|1
|Жорж Артур
|3
|0
|Талоша Жоау
|3
|0
|Дуарте Бруно
|3
|0
|Беллуми Мохамед
|3
|0
|Зе Луиш Жозе
|2
|0
|Росси Игор
|2
|0
|Кошта Руи
|2
|0
|Вельо Рикардо
|2
|0
|Дельгадо Франсиско
|1
|0
|Барбоза Рафаэл II
|1
|0
Боавишта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Перес Себастьян
|11
|1
|Мораиш Тиагу
|3
|2
|Макута Гайус
|6
|0
|Мальейру Педро
|6
|0
|Агра Салвадор
|5
|0
|Абаскаль Родриго
|5
|0
|Рейзиньо Мигель
|5
|0
|Авазьем Чидозье
|4
|0
|Боженик Роберт
|4
|0
|Гонсалвеш Жуан II
|4
|0
|Пети Арманду
|2
|1
|Лоуренсу Бруну II
|2
|1
|Вукотич Илия
|3
|0
|Феррейра Филипе
|3
|0
|Онимаэчи Сопуручукву Бруно
|3
|0
|Камара Ибраима III
|1
|1
|Сассо Венсан
|2
|0
|Де Сантис Джериел
|2
|0
|Берна
|2
|0
|Сантос Луис
|1
|0
|Тавареш Мартим
|1
|0
Результаты матчей
Фаренсе
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
62% (8)
15% (2)
Боавишта
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
57% (8)
29% (4)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
1
4
Упущенные победы
6
6
Фаренсе
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
36% (5)
14% (2)
Боавишта
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
31% (4)
54% (7)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
18
17
Упущенные победы
13
15
Фаренсе
61.9%
38.1%
13 побед 8 поражений
Первый тайм
30% (8)
33% (9)
37% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (10)
48% (13)
15% (4)
Боавишта
42.1%
57.9%
8 побед 11 поражений
Первый тайм
41% (11)
41% (11)
19% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (8)
30% (8)
41% (11)
Сухие победы
7
3
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
19
21
Упущенные победы
19
21
Голы по времени матча
Забито
17
15
10 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 3
18 Не забивали 19
1
6%
3
20%
1-15
3
18%
4
27%
16-30
6
35%
2
13%
31-45
5
29%
29%
1
7%
46-60
0
0%
3
20%
61-75
2
12%
2
13%
76-90
Пропущено
15
26
8 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 16
6 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 12
2
13%
2
8%
1-15
3
20%
3
12%
16-30
3
20%
5
19%
31-45
2
13%
5
19%
46-60
1
7%
4
15%
61-75
4
27%
7
27%
76-90
Забито
19
17
10 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 3
17 Не забивали 17
1
5%
4
24%
1-15
3
16%
3
18%
16-30
6
32%
1
6%
31-45
2
11%
2
12%
46-60
2
11%
2
12%
61-75
5
26%
5
29%
29%
76-90
Пропущено
24
26
8 В 1-м тайме 15
16 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 10
14 Не пропускали 12
3
13%
2
8%
1-15
2
8%
7
27%
16-30
3
13%
6
23%
31-45
4
17%
1
4%
46-60
5
21%
5
19%
61-75
7
29%
29%
5
19%
76-90
Забито
36
32
20 В 1-м тайме 17
16 Во 2-м тайме 15
11 Забивали первыми 6
8 Не забивали 9
2
6%
7
22%
1-15
6
17%
7
22%
16-30
12
33%
3
9%
31-45
7
19%
3
9%
46-60
2
6%
5
16%
61-75
7
19%
7
22%
76-90
Пропущено
39
52
16 В 1-м тайме 25
23 Во 2-м тайме 27
14 Пропускали первыми 19
22 Не пропускали 24
5
13%
4
8%
1-15
5
13%
10
19%
16-30
6
15%
11
21%
31-45
6
15%
6
12%
46-60
6
15%
9
17%
61-75
11
28%
12
23%
76-90
Результаты последних матчей
Фаренсе
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Арока - Фаренсе 2:1 Фаренсе - Риу Аве 1:1 Визела - Фаренсе 2:1 Спортинг Л - Фаренсе 3:2
Фаренсе - Морейренсе 0:1 Брага - Фаренсе 2:1 Фаренсе - Фамаликан 1:1 Шавиш - Фаренсе 1:1 Фаренсе - Порту 1:3 Каса Пия - Фаренсе 1:3 Портимоненсе - Фаренсе 1:0 Фаренсе - Жил Висенте 1:0 Эшторил - Фаренсе 4:0 Фаренсе - Эштрела 0:0 Бенфика - Фаренсе 1:1 Фаренсе - Витория Гимарайнш 1:2 Боавишта - Фаренсе 1:3 Фаренсе - Арока 2:0 Спортинг Л - Фаренсе 4:2 Риу Аве - Фаренсе 3:4
Боавишта
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Боавишта - Риу Аве 0:0 Спортинг Л - Боавишта 6:1 Боавишта - Морейренсе 1:0 Фамаликан - Боавишта 1:1
Боавишта - Брага 0:4 Шавиш - Боавишта 2:1 Боавишта - Эшторил 2:1 Каса Пия - Боавишта 0:0 Боавишта - Портимоненсе 1:4 Бенфика - Боавишта 2:0 Визела - Боавишта 1:4 Боавишта - Порту 1:1 Жил Висенте - Боавишта 1:0 Боавишта - Витория Гимарайнш 1:1 Эштрела - Боавишта 3:1 Боавишта - Арока 0:4 Арока - Боавишта 2:2 Мальорка - Боавишта 4:1 Боавишта - Фаренсе 1:3 Риу Аве - Боавишта 2:0
Результаты матчей
Фаренсе
Боавишта
Точный счет
0:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
1:1
3 раза 21%
0:4
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
5 раз 38%
0
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%
1
6 раз 43%
0
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Точный счет
2:1
4 раза 29%
1:0
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
3:2
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
1:1
2 раза 15%
1:4
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 43%
0
4 раза 29%
3
2 раза 14%
2
1 раз 7%
4
1 раз 7%
1
6 раз 46%
0
4 раза 31%
4
2 раза 15%
2
1 раз 8%
Точный счет
1:0
4 раза 15%
1:1
4 раза 15%
2:1
4 раза 15%
1:3
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
1:1
5 раз 19%
1:4
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
0:4
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
Точное количество голов
1
11 раз 41%
0
8 раз 30%
2
3 раза 11%
3
3 раза 11%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
1
12 раз 44%
0
8 раз 30%
2
3 раза 11%
4
3 раза 11%
3
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Фаренсе
Боавишта
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
94
Больше Меньше
104
49
410
211
212
112
113
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
94
410
310
311
211
113
211
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
198
Больше Меньше
198
819
720
522
423
225
324
126
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|26
|22
|2
|2
|77 - 26
|68
|2.
|Заявка
|27
|21
|4
|2
|61 - 21
|67
|3.
|Заявка
|27
|18
|4
|5
|50 - 19
|58
|4.
|Заявка
|27
|17
|5
|5
|60 - 37
|56
|5.
|Заявка
|27
|16
|5
|6
|42 - 27
|53
|6.
|Заявка
|27
|12
|6
|9
|28 - 28
|42
|7.
|Заявка
|27
|11
|4
|12
|45 - 38
|37
|8.
|Заявка
|26
|7
|10
|9
|26 - 31
|31
|9.
|Заявка
|27
|8
|6
|13
|27 - 39
|30
|10.
|2:0 Заявка
|28
|8
|6
|14
|37 - 40
|30
|11.
|0:2 Заявка
|28
|7
|8
|13
|33 - 53
|29
|12.
|Заявка
|27
|8
|4
|15
|43 - 49
|28
|13.
|Заявка
|27
|7
|7
|13
|36 - 41
|28
|14.
|Заявка
|27
|6
|8
|13
|27 - 41
|26
|15.
|Заявка
|27
|4
|14
|9
|26 - 35
|26
|16.
|Заявка
|27
|6
|5
|16
|27 - 58
|23
|17.
|Заявка
|27
|4
|9
|14
|26 - 56
|21
|18.
|Заявка
|27
|4
|7
|16
|25 - 57
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|13
|0
|0
|46 - 10
|39
|2.
|Заявка
|14
|12
|2
|0
|37 - 6
|38
|3.
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|28 - 6
|32
|4.
|Заявка
|14
|10
|1
|3
|27 - 14
|31
|5.
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|27 - 12
|27
|6.
|Заявка
|14
|7
|1
|6
|24 - 16
|22
|7.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|15 - 14
|21
|8.
|Заявка
|14
|5
|6
|3
|24 - 16
|21
|9.
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|23 - 22
|20
|10.
|2:0 Заявка
|14
|5
|4
|5
|19 - 15
|19
|11.
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|18 - 17
|18
|12.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|13 - 14
|17
|13.
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|19 - 22
|17
|14.
|0:2 Заявка
|14
|4
|5
|5
|17 - 26
|17
|15.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|14 - 25
|13
|16.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|17 - 28
|12
|17.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|6 - 14
|10
|18.
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|15 - 30
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|31 - 16
|29
|2.
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|24 - 15
|29
|3.
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|33 - 25
|29
|4.
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|22 - 13
|26
|5.
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|15 - 13
|22
|6.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|13 - 14
|21
|7.
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|21 - 25
|20
|8.
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|22 - 16
|17
|9.
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|13 - 17
|14
|10.
|0:2 Заявка
|14
|3
|3
|8
|16 - 27
|12
|11.
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|11 - 26
|11
|12.
|2:0 Заявка
|14
|3
|2
|9
|18 - 25
|11
|13.
|Заявка
|13
|3
|1
|9
|13 - 33
|10
|14.
|Заявка
|13
|1
|6
|6
|8 - 19
|9
|15.
|Заявка
|14
|0
|8
|6
|8 - 18
|8
|16.
|Заявка
|13
|2
|1
|10
|12 - 25
|7
|17.
|Заявка
|14
|1
|4
|9
|8 - 29
|7
|18.
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|19 - 33
|6
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- — Зона вылета
|Спортинг Л
|Дьёкереш Виктор
|22 (10)
|Брага
|Банза Симон
|21 (4)
|Арока
|Мухика Рафаэль
|16 (3)
|Шавиш
|Эрнандес Эктор II
|13 (1)
|Визела
|Эссанд Самюэль
|13
|Боавишта
|Перес Себастьян
|1 11
|Шавиш
|Ногейра
|3 6
|Бенфика
|Отаменди Николас
|1 9
|Порту
|Консейсау Франсишку
|1 9
|Каса Пия
|Кастро Пабло
|2 7
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Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Фаренсе 2:0 Боавишта
Исход игры
Фаренсе
40.8% (51)
Ничья
36.8% (46)
Боавишта
22.4% (28)
Тотал 2.5
Больше
31.67% (38)
Меньше
68.33% (82)
Обе команды забьют
Да
66.67% (80)
Нет
33.33% (40)
Популярный счёт
1:1 Ничья
33.6% (42)
1:0 Фаренсе
22.4% (28)
2:1 Фаренсе
14.4% (18)
1:2 Боавишта
13.6% (17)
0:1 Боавишта
4% (5)
0:2 Боавишта
3.2% (4)
0:0 Ничья
1.6% (2)
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