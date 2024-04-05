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  3. Португалия
  4. Примейра-лига 2023-2024
Тур: 28. Стадион: . Главный судья: Василица Янку
Фаренсе
2:0
Конец матча
Боавишта
0'
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Беллуми Мохамед
1:0
28' Гол
Фалькао Клаудио
2:0
39' Гол
Дуарте Бруно
53' Желтая карточка
Сассо Венсан
62' Желтая карточка
Исидоро Фабрисио
78' Желтая карточка
Росси Игор
78' Желтая карточка
Сантос Луис
79' Желтая карточка
Дуарте Бруно
90' Желтая карточка
Макута Гайус
90'+7
33
Вельо
Рикардо
28
Пастор
37
Силва
Гонсалу
3
Росси
Игор
12
Оливейра
Талис
14
Исидоро
Фабрисио
29
Фалькао
Клаудио
8
Барбоза
Рафаэл
II
62
Беллуми
Мохамед
9
Дуарте
Бруно
77
Матиаш
Марку
99
Гонсалвеш
Жуан
II
5
Авазьем
Чидозье
26
Абаскаль
Родриго
20
Феррейра
Филипе
79
Мальейру
Педро
18
Вукотич
Илия
6
Камара
Ибраима
III
70
Онимаэчи
Сопуручукву
Бруно
8
Лоуренсу
Бруну
II
9
Боженик
Роберт
80
Берна
Фаренсе
4-3-3
Боавишта
3-4-3

История личных встреч

Фаренсе
Боавишта

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

История матчей

ПЛ
1:3
ПЛ
0:1
ПЛ
3:1

Голы

Всего голов

3
4

Голов в среднем за матч

3
2

Среднее время на гол

30
45

Всего голов

4
5

Голов в среднем за матч

1.33
1.67

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1

Среднее время на гол

67
54

Бомбардиры внутри турнира

Фаренсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дуарте Бруно 10 (3) 0.36
Беллуми Мохамед 5 0.18
Фалькао Клаудио 4 0.14
Матеус де Андраде 4 (1) 0.14
Кошта Руи 3 0.11
Исидоро Фабрисио 3 0.11
Зе Луиш Жозе 2 0.07
Мускат Зак 2 0.07
Элвис 1 0.04
Матиаш Марку 1 0.04
Барбоза Рафаэл II 1 0.04
Гонсалвеш Витор 1 0.04
Понде Кристиан 0 0
Пастор 0 0
Талоша Жоау 0 0
Боавишта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Боженик Роберт 8 0.29
Мораиш Тиагу 6 (1) 0.21
Агра Салвадор 3 0.11
Лоуренсу Бруну II 3 (2) 0.11
Рейзиньо Мигель 2 0.07
Макута Гайус 2 0.07
Мальейру Педро 2 0.07
Сассо Венсан 2 0.07
Тавареш Мартим 1 0.04
Вукотич Илия 1 0.04
Абаскаль Родриго 1 0.04
Сантос Луис 0 0
Феррейра Филипе 0 0
Де Сантис Джериел 0 0
Онимаэчи Сопуручукву Бруно 0 0

Карточки

Фаренсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фалькао Клаудио 9 0
Исидоро Фабрисио 6 1
Мускат Зак 5 1
Пастор 6 0
Матеус де Андраде 4 1
Касерес Факундо 4 1
Матиаш Марку 4 0
Дуарте Бруно 4 0
Силва Гонсалу 2 1
Росси Игор 3 0
Жорж Артур 3 0
Талоша Жоау 3 0
Беллуми Мохамед 3 0
Зе Луиш Жозе 2 0
Кошта Руи 2 0
Вельо Рикардо 2 0
Дельгадо Франсиско 1 0
Барбоза Рафаэл II 1 0
Боавишта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Перес Себастьян 11 1
Макута Гайус 7 0
Мораиш Тиагу 3 2
Мальейру Педро 6 0
Агра Салвадор 5 0
Абаскаль Родриго 5 0
Рейзиньо Мигель 5 0
Авазьем Чидозье 4 0
Боженик Роберт 4 0
Гонсалвеш Жуан II 4 0
Пети Арманду 2 1
Лоуренсу Бруну II 2 1
Сассо Венсан 3 0
Вукотич Илия 3 0
Феррейра Филипе 3 0
Онимаэчи Сопуручукву Бруно 3 0
Камара Ибраима III 1 1
Сантос Луис 2 0
Де Сантис Джериел 2 0
Берна 2 0
Тавареш Мартим 1 0

Результаты матчей

Фаренсе
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
36% (5)
21% (3)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
64% (9)
14% (2)
Боавишта
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
57% (8)
29% (4)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

1
4

Упущенные победы

6
6
Фаренсе
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
36% (5)
14% (2)
Боавишта
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
36% (5)
50% (7)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

18
17

Упущенные победы

13
15
Фаренсе
63.6%
36.4%
14 побед 8 поражений
Первый тайм
32% (9)
32% (9)
36% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (10)
50% (14)
14% (4)
Боавишта
40%
60%
8 побед 12 поражений
Первый тайм
39% (11)
39% (11)
21% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (8)
32% (9)
39% (11)

Сухие победы

8
3

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

19
21

Упущенные победы

19
21

Голы по времени матча

Забито

19
15
12 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 3
18 Не забивали 20
1
5%
3
20%
1-15
4
21%
4
27%
16-30
7
37%
2
13%
31-45
5
26%
1
7%
46-60
0
0%
3
20%
61-75
2
11%
2
13%
76-90

Пропущено

15
28
8 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 16
6 Пропускали первыми 10
8 Не пропускали 13
2
13%
2
7%
1-15
3
20%
4
14%
16-30
3
20%
6
21%
31-45
2
13%
5
18%
46-60
1
7%
4
14%
61-75
4
27%
7
25%
76-90

Забито

19
17
10 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 3
18 Не забивали 18
1
5%
4
24%
1-15
3
16%
3
18%
16-30
6
32%
1
6%
31-45
2
11%
2
12%
46-60
2
11%
2
12%
61-75
5
26%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

24
26
8 В 1-м тайме 15
16 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 10
14 Не пропускали 12
3
13%
2
8%
1-15
2
8%
7
27%
16-30
3
13%
6
23%
31-45
4
17%
1
4%
46-60
5
21%
5
19%
61-75
7
29%
29%
5
19%
76-90

Забито

38
32
22 В 1-м тайме 17
16 Во 2-м тайме 15
12 Забивали первыми 6
8 Не забивали 10
2
5%
7
22%
1-15
7
18%
7
22%
16-30
13
34%
3
9%
31-45
7
18%
3
9%
46-60
2
5%
5
16%
61-75
7
18%
7
22%
76-90

Пропущено

39
54
16 В 1-м тайме 27
23 Во 2-м тайме 27
14 Пропускали первыми 20
22 Не пропускали 25
5
13%
4
7%
1-15
5
13%
11
20%
16-30
6
15%
12
22%
31-45
6
15%
6
11%
46-60
6
15%
9
17%
61-75
11
28%
12
22%
76-90

Результаты последних матчей

Фаренсе
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Арока - Фаренсе 2:1 Фаренсе - Риу Аве 1:1 Визела - Фаренсе 2:1 Спортинг Л - Фаренсе 3:2
Фаренсе - Морейренсе 0:1 Брага - Фаренсе 2:1 Фаренсе - Фамаликан 1:1 Шавиш - Фаренсе 1:1 Фаренсе - Порту 1:3 Каса Пия - Фаренсе 1:3 Портимоненсе - Фаренсе 1:0 Фаренсе - Жил Висенте 1:0 Эшторил - Фаренсе 4:0 Фаренсе - Эштрела 0:0 Бенфика - Фаренсе 1:1 Фаренсе - Витория Гимарайнш 1:2 Боавишта - Фаренсе 1:3 Фаренсе - Арока 2:0 Спортинг Л - Фаренсе 4:2 Риу Аве - Фаренсе 3:4
Боавишта
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Боавишта - Риу Аве 0:0 Спортинг Л - Боавишта 6:1 Боавишта - Морейренсе 1:0 Фамаликан - Боавишта 1:1
Боавишта - Брага 0:4 Шавиш - Боавишта 2:1 Боавишта - Эшторил 2:1 Каса Пия - Боавишта 0:0 Боавишта - Портимоненсе 1:4 Бенфика - Боавишта 2:0 Визела - Боавишта 1:4 Боавишта - Порту 1:1 Жил Висенте - Боавишта 1:0 Боавишта - Витория Гимарайнш 1:1 Эштрела - Боавишта 3:1 Боавишта - Арока 0:4 Арока - Боавишта 2:2 Мальорка - Боавишта 4:1 Боавишта - Фаренсе 1:3 Риу Аве - Боавишта 2:0

Результаты матчей

Фаренсе
Боавишта

Точный счет

0:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
1:1
3 раза 21%
0:4
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
5 раз 36%
0
4 раза 29%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%
1
6 раз 43%
0
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Точный счет

2:1
4 раза 29%
1:0
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
3:2
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
2:0
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
1:4
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 43%
0
4 раза 29%
3
2 раза 14%
2
1 раз 7%
4
1 раз 7%
1
6 раз 43%
0
5 раз 36%
4
2 раза 14%
2
1 раз 7%

Точный счет

1:0
4 раза 14%
1:1
4 раза 14%
2:1
4 раза 14%
1:3
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
1:1
5 раз 18%
1:4
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
0:4
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
11 раз 39%
0
8 раз 29%
2
4 раза 14%
3
3 раза 11%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
1
12 раз 43%
0
9 раз 32%
2
3 раза 11%
4
3 раза 11%
3
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Фаренсе
Боавишта

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
10
4
5
9
1.5
4
10
2
12
2.5
2
12
1
13
3.5
1
13
1
13
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
9
5
4
10
1.5
3
11
3
11
2.5
2
12
1
13
3.5
2
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
8
0.5
Больше Меньше
19
9
9
19
1.5
7
21
5
23
2.5
4
24
2
26
3.5
3
25
1
27
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 26 22 2 2 77 - 26 68
2.
Бенфика
 Заявка 27 21 4 2 61 - 21 67
3.
Порту
 Заявка 27 18 4 5 50 - 19 58
4.
Брага
 Заявка 27 17 5 5 60 - 37 56
5.
Витория Гимарайнш
 Заявка 27 16 5 6 42 - 27 53
6.
Морейренсе
 Заявка 27 12 6 9 28 - 28 42
7.
Арока
 Заявка 27 11 4 12 45 - 38 37
8.
Фамаликан
 Заявка 26 7 10 9 26 - 31 31
9.
Каса Пия
 Заявка 27 8 6 13 27 - 39 30
10.
Фаренсе
 Заявка 28 8 6 14 37 - 40 30
11.
Боавишта
 Заявка 28 7 8 13 33 - 53 29
12.
Эшторил
 Заявка 27 8 4 15 43 - 49 28
13.
Жил Висенте
 Заявка 27 7 7 13 36 - 41 28
14.
Эштрела
 Заявка 27 6 8 13 27 - 41 26
15.
Риу Аве
 Заявка 27 4 14 9 26 - 35 26
16.
Портимоненсе
 Заявка 27 6 5 16 27 - 58 23
17.
Визела
 Заявка 27 4 9 14 26 - 56 21
18.
Шавиш
 Заявка 27 4 7 16 25 - 57 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 13 13 0 0 46 - 10 39
2.
Бенфика
 Заявка 14 12 2 0 37 - 6 38
3.
Порту
 Заявка 13 10 2 1 28 - 6 32
4.
Витория Гимарайнш
 Заявка 14 10 1 3 27 - 14 31
5.
Брага
 Заявка 13 8 3 2 27 - 12 27
6.
Эшторил
 Заявка 14 7 1 6 24 - 16 22
7.
Морейренсе
 Заявка 13 6 3 4 15 - 14 21
8.
Жил Висенте
 Заявка 14 5 6 3 24 - 16 21
9.
Арока
 Заявка 14 6 2 6 23 - 22 20
10.
Фаренсе
 Заявка 14 5 4 5 19 - 15 19
11.
Риу Аве
 Заявка 13 4 6 3 18 - 17 18
12.
Фамаликан
 Заявка 12 4 5 3 13 - 14 17
13.
Эштрела
 Заявка 14 5 2 7 19 - 22 17
14.
Боавишта
 Заявка 14 4 5 5 17 - 26 17
15.
Портимоненсе
 Заявка 14 3 4 7 14 - 25 13
16.
Шавиш
 Заявка 13 3 3 7 17 - 28 12
17.
Каса Пия
 Заявка 13 2 4 7 6 - 14 10
18.
Визела
 Заявка 14 2 4 8 15 - 30 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 13 9 2 2 31 - 16 29
2.
Бенфика
 Заявка 13 9 2 2 24 - 15 29
3.
Брага
 Заявка 14 9 2 3 33 - 25 29
4.
Порту
 Заявка 14 8 2 4 22 - 13 26
5.
Витория Гимарайнш
 Заявка 13 6 4 3 15 - 13 22
6.
Морейренсе
 Заявка 14 6 3 5 13 - 14 21
7.
Каса Пия
 Заявка 14 6 2 6 21 - 25 20
8.
Арока
 Заявка 13 5 2 6 22 - 16 17
9.
Фамаликан
 Заявка 14 3 5 6 13 - 17 14
10.
Боавишта
 Заявка 14 3 3 8 16 - 27 12
11.
Визела
 Заявка 13 2 5 6 11 - 26 11
12.
Фаренсе
 Заявка 14 3 2 9 18 - 25 11
13.
Портимоненсе
 Заявка 13 3 1 9 13 - 33 10
14.
Эштрела
 Заявка 13 1 6 6 8 - 19 9
15.
Риу Аве
 Заявка 14 0 8 6 8 - 18 8
16.
Жил Висенте
 Заявка 13 2 1 10 12 - 25 7
17.
Шавиш
 Заявка 14 1 4 9 8 - 29 7
18.
Эшторил
 Заявка 13 1 3 9 19 - 33 6
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  • — Выход в плей-офф
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 22 (10)
Брага Банза Симон 21 (4)
Арока Мухика Рафаэль 16 (3)
Шавиш Эрнандес Эктор II 13 (1)
Визела Эссанд Самюэль 13
Весь список

Топ нарушителей
Боавишта Перес Себастьян 1 11
Шавиш Ногейра 3 6
Бенфика Отаменди Николас 1 9
Порту Консейсау Франсишку 1 9
Каса Пия Кастро Пабло 2 7
Весь список
  • Второй тайм
  • 97'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 94'
    Макута Гайус - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
  • 93'
    Тактическая замена. Матиаш Марку уходит с поля и его заменяет Мускат Зак
  • 80'
    Тактическая замена. Бруно Дуарте уходит с поля и его заменяет Зе Луиш Жозе
  • 80'
    Тактическая замена. Барбоза Рафаэл II уходит с поля и его заменяет Матеус де Андраде
  • 79'
    Бруно Дуарте получает желтую карточку за толчок соперника.
  • 78'
    Сантос Луис грубо сыграл, и арбитр предупредил его желтой
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 50'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 39'
      Беллуми Мохамед сделал результативную передачу.
    • 39'
      Г О О О О О О Л - Бруно Дуарте из команды Фаренсе с близкого расстояния головой расстреливает ворота.
    • 28'
      Г О О О О О О Л - Фалькао Клаудио из команды Фаренсе головой вбивает мяч в сетку.
    • 13'
      Бруно Дуарте сделал результативную передачу.
    • 13'
      Г О О О О О Л! Фаренсе забивает! Беллуми Мохамед отличился.
    • 1'
      Судья начинает матч
    Прогнозы 125
    Фаренсе 40.8% (51)
    X 36.8% (46)
    Боавишта 22.4% (28)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Фаренсе 2:0 Боавишта

    Исход игры
    Фаренсе
    40.8% (51)
    Ничья
    36.8% (46)
    Боавишта
    22.4% (28)
    Тотал 2.5
    Больше
    31.67% (38)
    Меньше
    68.33% (82)
    Обе команды забьют
    Да
    66.67% (80)
    Нет
    33.33% (40)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    33.6% (42)
    1:0 Фаренсе
    22.4% (28)
    2:1 Фаренсе
    14.4% (18)
    1:2 Боавишта
    13.6% (17)
    0:1 Боавишта
    4% (5)
    0:2 Боавишта
    3.2% (4)
    0:0 Ничья
    1.6% (2)
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