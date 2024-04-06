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  3. Португалия
  4. Примейра-лига 2023-2024
Тур: 28. Стадион: . Главный судья: Bruno Vieira
Фамаликан
2:1
Второй тайм: 58'
Визела
0'
1:0
8' Гол
Шикинью
11' Желтая карточка
Шикинью
20' Желтая карточка
Родригес Хосе Луис
2:0
43' Гол
Риччели
47' Желтая карточка
Буснич Александар
2:1
55' Гол
Ейенга-Локило Джейсон

Ход матча

8'
Шикинью
(Са Гуштаву)
1:0
11'
Шикинью
 
20'
Родригес Хосе Луис
 
43'
Риччели
(Шикинью)
2:0
46'
 
Оливейра Андерсон
Эшковал Жоау
47'
 
Буснич Александар
55'
2:1
Ейенга-Локило Джейсон
Прогнозы 119
Фамаликан 73.1% (87)
X 20.2% (24)
Визела 6.7% (8)
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Фамаликан
Ничья
Визела
1.78
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Все Коэффициенты
31
Жуниор
Луис
22
Сантос
Натан
15
Риччели
74
Моура
Франсишку
4
Михай
Энеа
8
Топич
Мирко
20
Са
Гуштаву
28
Юссуф
Зейду
7
Родригес
Хосе
Луис
29
Кадис
Хондер
10
Шикинью
97
Бунтиц
Фабиян
82
Силва
Томаш
4
Гонсалвеш
Жота
25
Эшковал
Жоау
19
Лебеденко
Орест
75
Ейенга-Локило
Джейсон
22
Буснич
Александар
20
Гарсия
Самуэль
17
Лакава
Матиас
9
Петров
Сава
99
Эссанд
Самюэль
Фамаликан
4-3-3
Визела
4-4-2

История личных встреч

Фамаликан
Визела

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

133.3%
33.3%
4 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

5 матчей

80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

8 матчей

25%
62.5%
12.5%
2 победы 5 ничьих 1 победа

Первый тайм

50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

12.5%
62.5%
25%
1 победа 5 ничьих 2 победы

История матчей

ПЛ
0:0
ПЛ
0:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПВЛ
2:0
ПВЛ
3:2
ВД
1:1

Голы

Всего голов

5
4

Голов в среднем за матч

1.67
0.8

Среднее время на гол

54
112

Всего голов

5
2

Голов в среднем за матч

1
0.67

Среднее время на гол

90
135

Всего голов

10
6

Голов в среднем за матч

1.25
0.75

Тотал матчей

2.5
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

72
120

Бомбардиры внутри турнира

Фамаликан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кадис Хондер 10 (3) 0.37
Шикинью 5 0.19
Са Гуштаву 2 0.07
Отавио Эдмилсон 2 0.07
Фонсека Тео 2 0.07
Моура Франсишку 1 0.04
Винисиос Маркос 1 0.04
Риччели 1 0.04
Де Хас Юстин 1 0.04
Аранда Оскар 1 0.04
Данхо Флориан 1 0.04
Родригеш Афонсу 1 0.04
Родригес Хосе Луис 0 0
Юссуф Зейду 0 0
Топич Мирко 0 0
Визела
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эссанд Самюэль 13 0.46
Гарсия Самуэль 3 (2) 0.11
Соро Альберто 3 0.11
Лебеденко Орест 1 0.04
Морейра Нуну 1 0.04
Сан-Луи Дилан 1 0.04
Перейра Матеус 1 0.04
Петров Сава 1 0.04
Оливейра Уго 0 0
Кина Домингуш 0 0
Лакава Матиас 0 0
Силва Томаш 0 0
Эшковал Жоау 0 0
Мендес Алексис 0 0
Жардел 0 0
Наскименто Диого 0 0

Карточки

Фамаликан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шикинью 8 1
Юссуф Зейду 6 1
Риччели 4 2
Сантос Натан 7 0
Кадис Хондер 5 1
Ассунсао Густаво 5 1
Топич Мирко 6 0
Де Хас Юстин 5 0
Моура Франсишку 5 0
Отавио Эдмилсон 4 0
Михай Энеа 4 0
Агиррегабириа Мартин 4 0
Са Гуштаву 4 0
Родригес Хосе Луис 2 1
Соуза Жоау Педру 1 1
Жуниор Луис 2 0
Аранда Оскар 2 0
Соареш Филипе 1 0
Лакукс Том 1 0
Араухо Перейра 1 0
Винисиос Маркос 1 0
Родригеш Афонсу 1 0
Визела
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Перейра Матеус 10 0
Лакава Матиас 4 2
Эшковал Жоау 7 0
Ортис Педро 6 0
Гарсия Самуэль 5 0
Оливейра Андерсон 4 0
Эссанд Самюэль 4 0
Наскименто Диого 4 0
Соро Альберто 3 0
Петров Сава 1 1
Силва Томаш 1 1
Кошта Бруну 2 0
Буснич Александар 2 0
Бустаманте Рафаэль 2 0
Сан-Луи Дилан 1 0
Вилсон Бруно 1 0
Бунтиц Фабиян 1 0
Лебеденко Орест 1 0
Мендес Алексис 1 0
Гонсалвеш Жота 1 0
Авуду Абдул 1 0
Морейра Нуну 1 0

Результаты матчей

Фамаликан
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
Визела
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (7)
43% (6)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

6
9
Фамаликан
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
36% (5)
14% (2)
Визела
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

10
25

Упущенные победы

12
8
Фамаликан
62.5%
37.5%
10 побед 6 поражений
Первый тайм
31% (8)
42% (11)
27% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (9)
42% (11)
23% (6)
Визела
55.6%
44.4%
10 побед 8 поражений
Первый тайм
33% (9)
48% (13)
19% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (9)
37% (10)
30% (8)

Сухие победы

7
5

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

12
25

Упущенные победы

18
17

Голы по времени матча

Забито

13
11
8 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 4
17 Не забивали 18
1
8%
2
18%
1-15
3
23%
0
0%
16-30
4
31%
0
0%
31-45
1
8%
4
36%
46-60
3
23%
3
27%
61-75
1
8%
2
18%
76-90

Пропущено

14
26
7 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 9
4
29%
4
15%
1-15
1
7%
6
23%
16-30
2
14%
2
8%
31-45
1
7%
4
15%
46-60
3
21%
4
15%
61-75
3
21%
6
23%
76-90

Забито

14
14
7 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 4
18 Не забивали 18
3
21%
2
14%
1-15
1
7%
1
7%
16-30
3
21%
1
7%
31-45
2
14%
2
14%
46-60
3
21%
4
29%
61-75
2
14%
4
29%
76-90

Пропущено

16
31
6 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 18
6 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 11
1
6%
2
6%
1-15
0
0%
4
13%
16-30
5
31%
7
23%
31-45
1
6%
5
16%
46-60
5
31%
4
13%
61-75
4
25%
9
29%
29%
76-90

Забито

27
25
15 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 19
12 Забивали первыми 8
9 Не забивали 9
4
15%
4
16%
1-15
4
15%
1
4%
16-30
7
26%
1
4%
31-45
3
11%
6
24%
46-60
6
22%
7
28%
61-75
3
11%
6
24%
76-90

Пропущено

30
57
13 В 1-м тайме 25
17 Во 2-м тайме 32
11 Пропускали первыми 15
19 Не пропускали 20
5
17%
6
11%
1-15
1
3%
10
18%
16-30
7
23%
9
16%
31-45
2
7%
9
16%
46-60
8
27%
8
14%
61-75
7
23%
15
26%
76-90

Результаты последних матчей

Фамаликан
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Жил Висенте - Фамаликан 1:2 Фамаликан - Эштрела 0:0 Витория Гимарайнш - Фамаликан 1:0 Фамаликан - Боавишта 1:1
Арока - Фамаликан 3:2 Фамаликан - Риу Аве 2:1 Фаренсе - Фамаликан 1:1 Морейренсе - Фамаликан 1:0 Фамаликан - Брага 1:2 Каса Пия - Фамаликан 0:2 Фамаликан - Шавиш 2:2 Бенфика - Фамаликан 3:0 Фамаликан - Эшторил 1:1 Портимоненсе - Фамаликан 1:1 Фамаликан - Порту 0:3 Бенфика - Фамаликан 2:0 Камаша - Фамаликан 0:5 Визела - Фамаликан 0:0 Фамаликан - Жил Висенте 3:1 Эштрела - Фамаликан 1:0
Визела
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Визела - Каса Пия 0:4 Порту - Визела 4:1 Визела - Фаренсе 2:1 Портимоненсе - Визела 0:0
Визела - Эшторил 3:3 Бенфика - Визела 6:1 Жил Висенте - Визела 0:1 Визела - Бенфика 1:2 Визела - Витория Гимарайнш 0:1 Арока - Визела 5:0 Визела - Спортинг Л 2:5 Визела - Боавишта 1:4 Визела - Арока 1:0 Эштрела - Визела 1:1 Визела - Морейренсе 0:0 Риу Аве - Визела 1:1 Визела - Брага 1:3 Шавиш - Визела 2:1 Визела - Эштрела 2:1 Визела - Фамаликан 0:0

Результаты матчей

Фамаликан
Визела

Точный счет

0:0
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
0:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 50%
0
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
0
5 раз 36%
1
4 раза 29%
2
4 раза 29%
3
1 раз 7%

Точный счет

1:0
4 раза 29%
1:1
3 раза 21%
1:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
0:0
2 раза 15%
0:1
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
6 раз 43%
2
5 раз 36%
1
3 раза 21%
1
7 раз 54%
0
4 раза 31%
2
2 раза 15%

Точный счет

1:0
6 раз 23%
1:1
5 раз 19%
0:0
3 раза 12%
1:2
3 раза 12%
2:2
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
0:0
4 раза 15%
0:1
3 раза 11%
2:2
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
5:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
2:5
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%

Точное количество голов

0
9 раз 35%
1
9 раз 35%
2
7 раз 27%
3
1 раз 4%
1
11 раз 41%
0
9 раз 33%
2
6 раз 22%
3
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Фамаликан
Визела

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
9
5
3
9
1.5
5
9
1
11
2.5
1
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
6
0.5
Больше Меньше
9
4
5
9
1.5
2
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
9
0.5
Больше Меньше
18
9
8
18
1.5
7
20
1
25
2.5
1
26
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 26 22 2 2 77 - 26 68
2.
Бенфика
 Заявка 27 21 4 2 61 - 21 67
3.
Порту
 Заявка 27 18 4 5 50 - 19 58
4.
Брага
 Заявка 27 17 5 5 60 - 37 56
5.
Витория Гимарайнш
 Заявка 27 16 5 6 42 - 27 53
6.
Морейренсе
 Заявка 27 12 6 9 28 - 28 42
7.
Арока
 Заявка 27 11 4 12 45 - 38 37
8.
Фамаликан
 2:1 Заявка 27 8 10 9 28 - 32 34
9.
Каса Пия
 Заявка 27 8 6 13 27 - 39 30
10.
Фаренсе
 Заявка 28 8 6 14 37 - 40 30
11.
Боавишта
 Заявка 28 7 8 13 33 - 53 29
12.
Риу Аве
 2:0 Заявка 28 5 14 9 28 - 35 29
13.
Эшторил
 Заявка 27 8 4 15 43 - 49 28
14.
Жил Висенте
 0:2 Заявка 28 7 7 14 36 - 43 28
15.
Эштрела
 Заявка 27 6 8 13 27 - 41 26
16.
Портимоненсе
 Заявка 27 6 5 16 27 - 58 23
17.
Визела
 1:2 Заявка 28 4 9 15 27 - 58 21
18.
Шавиш
 Заявка 27 4 7 16 25 - 57 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 13 13 0 0 46 - 10 39
2.
Бенфика
 Заявка 14 12 2 0 37 - 6 38
3.
Порту
 Заявка 13 10 2 1 28 - 6 32
4.
Витория Гимарайнш
 Заявка 14 10 1 3 27 - 14 31
5.
Брага
 Заявка 13 8 3 2 27 - 12 27
6.
Эшторил
 Заявка 14 7 1 6 24 - 16 22
7.
Морейренсе
 Заявка 13 6 3 4 15 - 14 21
8.
Жил Висенте
 0:2 Заявка 14 5 6 3 24 - 16 21
9.
Риу Аве
 2:0 Заявка 14 5 6 3 20 - 17 21
10.
Фамаликан
 2:1 Заявка 13 5 5 3 15 - 15 20
11.
Арока
 Заявка 14 6 2 6 23 - 22 20
12.
Фаренсе
 Заявка 14 5 4 5 19 - 15 19
13.
Эштрела
 Заявка 14 5 2 7 19 - 22 17
14.
Боавишта
 Заявка 14 4 5 5 17 - 26 17
15.
Портимоненсе
 Заявка 14 3 4 7 14 - 25 13
16.
Шавиш
 Заявка 13 3 3 7 17 - 28 12
17.
Каса Пия
 Заявка 13 2 4 7 6 - 14 10
18.
Визела
 1:2 Заявка 14 2 4 8 15 - 30 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 13 9 2 2 31 - 16 29
2.
Бенфика
 Заявка 13 9 2 2 24 - 15 29
3.
Брага
 Заявка 14 9 2 3 33 - 25 29
4.
Порту
 Заявка 14 8 2 4 22 - 13 26
5.
Витория Гимарайнш
 Заявка 13 6 4 3 15 - 13 22
6.
Морейренсе
 Заявка 14 6 3 5 13 - 14 21
7.
Каса Пия
 Заявка 14 6 2 6 21 - 25 20
8.
Арока
 Заявка 13 5 2 6 22 - 16 17
9.
Фамаликан
 2:1 Заявка 14 3 5 6 13 - 17 14
10.
Боавишта
 Заявка 14 3 3 8 16 - 27 12
11.
Фаренсе
 Заявка 14 3 2 9 18 - 25 11
12.
Визела
 1:2 Заявка 14 2 5 7 12 - 28 11
13.
Портимоненсе
 Заявка 13 3 1 9 13 - 33 10
14.
Эштрела
 Заявка 13 1 6 6 8 - 19 9
15.
Риу Аве
 2:0 Заявка 14 0 8 6 8 - 18 8
16.
Жил Висенте
 0:2 Заявка 14 2 1 11 12 - 27 7
17.
Шавиш
 Заявка 14 1 4 9 8 - 29 7
18.
Эшторил
 Заявка 13 1 3 9 19 - 33 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
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  • — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 22 (10)
Брага Банза Симон 21 (4)
Арока Мухика Рафаэль 16 (3)
Шавиш Эрнандес Эктор II 13 (1)
Визела Эссанд Самюэль 13
Весь список

Топ нарушителей
Боавишта Перес Себастьян 1 11
Шавиш Ногейра 3 6
Бенфика Отаменди Николас 1 9
Порту Консейсау Франсишку 1 9
Каса Пия Кастро Пабло 2 7
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 43'
    Шикинью сделал результативную передачу.
  • 43'
    ГОООООЛ - Риччели Фамаликан забивает ударом головой
  • 20'
    Родригес Хосе Луис получил желтую карточку от судьи
  • 11'
    Шикинью получил желтую карточку от судьи
  • 8'
    Са Гуштаву сделал результативную передачу.
  • 8'
    Г О О О О Л - Шикинью левой ногой классно пробил с лета. Отличный удар!
  • 1'
    Судья начинает матч
Прогнозы 119
Фамаликан 73.1% (87)
X 20.2% (24)
Визела 6.7% (8)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Фамаликан
Ничья
Визела
1.78
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Прогнозы на матч Фамаликан 2:1 Визела

Исход игры
Фамаликан
73.1% (87)
Ничья
20.2% (24)
Визела
6.7% (8)
Тотал 2.5
Больше
20% (23)
Меньше
80% (92)
Обе команды забьют
Да
36.52% (42)
Нет
63.48% (73)
Популярный счёт
1:0 Фамаликан
47.9% (57)
1:1 Ничья
16.8% (20)
2:1 Фамаликан
15.1% (18)
2:0 Фамаликан
6.7% (8)
1:2 Визела
3.4% (4)
0:0 Ничья
3.4% (4)
0:1 Визела
2.5% (3)
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