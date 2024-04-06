Тур: 28. Стадион: Муниципальный 22 июня. Главный судья: Bruno Vieira
0'
1:0
8' ГолШикинью
11' Желтая карточкаШикинью
20' Желтая карточкаРодригес Хосе Луис
2:0
43' ГолРиччели
47' Желтая карточкаБуснич Александар
2:1
55' ГолЕйенга-Локило Джейсон
Ход матча
8'
1:0
11'
55'
31
Жуниор
Луис
22
Сантос
Натан
15
Риччели
20
Са
Гуштаву
28
Юссуф
Зейду
29
Кадис
Хондер
10
Шикинью
82
Силва
Томаш
25
Эшковал
Жоау
- Основной состав
-
31 Жуниор ЛуисВратарь
-
22 Сантос НатанЗащитник
-
15 РиччелиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Са ГуштавуПолузащитник
-
28 Юссуф ЗейдуПолузащитник
- Нападающий
-
29 Кадис ХондерНападающий
-
10 ШикиньюНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Добре АлексПолузащитник
- Полузащитник
-
95 Фонсека ТеоПолузащитник
-
11 Аранда ОскарНападающий
-
Главный тренер: Арманду Эвангелишта
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
-
82 Силва ТомашЗащитник
- Защитник
-
25 Эшковал ЖоауЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Рашид ОсамаПолузащитник
-
34 Ортис ПедроПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Де ла Баррера Рубен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Фамаликан
Визела
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
133.3%
33.3%
4 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
5 матчей
80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
8 матчей
25%
62.5%
12.5%
2 победы 5 ничьих 1 победа
Первый тайм
50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
12.5%
62.5%
25%
1 победа 5 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
5
4
Голов в среднем за матч
1.67
0.8
Среднее время на гол
54
112
Всего голов
5
2
Голов в среднем за матч
1
0.67
Среднее время на гол
90
135
Всего голов
10
6
Голов в среднем за матч
1.25
0.75
Тотал матчей
2.5
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
72
120
Бомбардиры внутри турнира
Фамаликан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кадис Хондер
|10 (3)
|0.37
|Шикинью
|5
|0.19
|Са Гуштаву
|2
|0.07
|Отавио Эдмилсон
|2
|0.07
|Фонсека Тео
|2
|0.07
|Моура Франсишку
|1
|0.04
|Винисиос Маркос
|1
|0.04
|Риччели
|1
|0.04
|Де Хас Юстин
|1
|0.04
|Аранда Оскар
|1
|0.04
|Данхо Флориан
|1
|0.04
|Родригеш Афонсу
|1
|0.04
|Родригес Хосе Луис
|0
|0
|Юссуф Зейду
|0
|0
|Топич Мирко
|0
|0
Визела
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эссанд Самюэль
|13
|0.46
|Гарсия Самуэль
|3 (2)
|0.11
|Соро Альберто
|3
|0.11
|Лебеденко Орест
|1
|0.04
|Морейра Нуну
|1
|0.04
|Сан-Луи Дилан
|1
|0.04
|Перейра Матеус
|1
|0.04
|Петров Сава
|1
|0.04
|Оливейра Уго
|0
|0
|Кина Домингуш
|0
|0
|Лакава Матиас
|0
|0
|Силва Томаш
|0
|0
|Эшковал Жоау
|0
|0
|Мендес Алексис
|0
|0
|Жардел
|0
|0
|Наскименто Диого
|0
|0
Карточки
Фамаликан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шикинью
|8
|1
|Юссуф Зейду
|6
|1
|Риччели
|4
|2
|Сантос Натан
|7
|0
|Кадис Хондер
|5
|1
|Ассунсао Густаво
|5
|1
|Топич Мирко
|6
|0
|Де Хас Юстин
|5
|0
|Моура Франсишку
|5
|0
|Отавио Эдмилсон
|4
|0
|Михай Энеа
|4
|0
|Агиррегабириа Мартин
|4
|0
|Са Гуштаву
|4
|0
|Родригес Хосе Луис
|2
|1
|Соуза Жоау Педру
|1
|1
|Жуниор Луис
|2
|0
|Аранда Оскар
|2
|0
|Соареш Филипе
|1
|0
|Лакукс Том
|1
|0
|Араухо Перейра
|1
|0
|Винисиос Маркос
|1
|0
|Родригеш Афонсу
|1
|0
Визела
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Перейра Матеус
|10
|0
|Лакава Матиас
|4
|2
|Эшковал Жоау
|7
|0
|Ортис Педро
|6
|0
|Гарсия Самуэль
|5
|0
|Оливейра Андерсон
|4
|0
|Эссанд Самюэль
|4
|0
|Наскименто Диого
|4
|0
|Соро Альберто
|3
|0
|Петров Сава
|1
|1
|Силва Томаш
|1
|1
|Кошта Бруну
|2
|0
|Буснич Александар
|2
|0
|Бустаманте Рафаэль
|2
|0
|Сан-Луи Дилан
|1
|0
|Вилсон Бруно
|1
|0
|Бунтиц Фабиян
|1
|0
|Лебеденко Орест
|1
|0
|Мендес Алексис
|1
|0
|Гонсалвеш Жота
|1
|0
|Авуду Абдул
|1
|0
|Морейра Нуну
|1
|0
Результаты матчей
Фамаликан
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
Визела
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (7)
43% (6)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
6
9
Фамаликан
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
36% (5)
14% (2)
Визела
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
10
25
Упущенные победы
12
8
Фамаликан
62.5%
37.5%
10 побед 6 поражений
Первый тайм
31% (8)
42% (11)
27% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (9)
42% (11)
23% (6)
Визела
55.6%
44.4%
10 побед 8 поражений
Первый тайм
33% (9)
48% (13)
19% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (9)
37% (10)
30% (8)
Сухие победы
7
5
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
12
25
Упущенные победы
18
17
Голы по времени матча
Забито
13
11
8 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 4
17 Не забивали 18
1
8%
2
18%
1-15
3
23%
0
0%
16-30
4
31%
0
0%
31-45
1
8%
4
36%
46-60
3
23%
3
27%
61-75
1
8%
2
18%
76-90
Пропущено
14
26
7 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 9
4
29%
4
15%
1-15
1
7%
6
23%
16-30
2
14%
2
8%
31-45
1
7%
4
15%
46-60
3
21%
4
15%
61-75
3
21%
6
23%
76-90
Забито
14
14
7 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 4
18 Не забивали 18
3
21%
2
14%
1-15
1
7%
1
7%
16-30
3
21%
1
7%
31-45
2
14%
2
14%
46-60
3
21%
4
29%
61-75
2
14%
4
29%
76-90
Пропущено
16
31
6 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 18
6 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 11
1
6%
2
6%
1-15
0
0%
4
13%
16-30
5
31%
7
23%
31-45
1
6%
5
16%
46-60
5
31%
4
13%
61-75
4
25%
9
29%
29%
76-90
Забито
27
25
15 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 19
12 Забивали первыми 8
9 Не забивали 9
4
15%
4
16%
1-15
4
15%
1
4%
16-30
7
26%
1
4%
31-45
3
11%
6
24%
46-60
6
22%
7
28%
61-75
3
11%
6
24%
76-90
Пропущено
30
57
13 В 1-м тайме 25
17 Во 2-м тайме 32
11 Пропускали первыми 15
19 Не пропускали 20
5
17%
6
11%
1-15
1
3%
10
18%
16-30
7
23%
9
16%
31-45
2
7%
9
16%
46-60
8
27%
8
14%
61-75
7
23%
15
26%
76-90
Результаты последних матчей
Фамаликан
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Жил Висенте - Фамаликан 1:2 Фамаликан - Эштрела 0:0 Витория Гимарайнш - Фамаликан 1:0 Фамаликан - Боавишта 1:1
Арока - Фамаликан 3:2 Фамаликан - Риу Аве 2:1 Фаренсе - Фамаликан 1:1 Морейренсе - Фамаликан 1:0 Фамаликан - Брага 1:2 Каса Пия - Фамаликан 0:2 Фамаликан - Шавиш 2:2 Бенфика - Фамаликан 3:0 Фамаликан - Эшторил 1:1 Портимоненсе - Фамаликан 1:1 Фамаликан - Порту 0:3 Бенфика - Фамаликан 2:0 Камаша - Фамаликан 0:5 Визела - Фамаликан 0:0 Фамаликан - Жил Висенте 3:1 Эштрела - Фамаликан 1:0
Визела
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Визела - Каса Пия 0:4 Порту - Визела 4:1 Визела - Фаренсе 2:1 Портимоненсе - Визела 0:0
Визела - Эшторил 3:3 Бенфика - Визела 6:1 Жил Висенте - Визела 0:1 Визела - Бенфика 1:2 Визела - Витория Гимарайнш 0:1 Арока - Визела 5:0 Визела - Спортинг Л 2:5 Визела - Боавишта 1:4 Визела - Арока 1:0 Эштрела - Визела 1:1 Визела - Морейренсе 0:0 Риу Аве - Визела 1:1 Визела - Брага 1:3 Шавиш - Визела 2:1 Визела - Эштрела 2:1 Визела - Фамаликан 0:0
Результаты матчей
Фамаликан
Визела
Точный счет
0:0
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
0:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 50%
0
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
0
5 раз 36%
1
4 раза 29%
2
4 раза 29%
3
1 раз 7%
Точный счет
1:0
4 раза 29%
1:1
3 раза 21%
1:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
0:0
2 раза 15%
0:1
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
6 раз 43%
2
5 раз 36%
1
3 раза 21%
1
7 раз 54%
0
4 раза 31%
2
2 раза 15%
Точный счет
1:0
6 раз 23%
1:1
5 раз 19%
0:0
3 раза 12%
1:2
3 раза 12%
2:2
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
0:0
4 раза 15%
0:1
3 раза 11%
2:2
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
5:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
2:5
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
Точное количество голов
0
9 раз 35%
1
9 раз 35%
2
7 раз 27%
3
1 раз 4%
1
11 раз 41%
0
9 раз 33%
2
6 раз 22%
3
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Фамаликан
Визела
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
95
39
59
111
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
86
Больше Меньше
94
59
211
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
179
Больше Меньше
189
818
720
125
126
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|26
|22
|2
|2
|77 - 26
|68
|2.
|Заявка
|27
|21
|4
|2
|61 - 21
|67
|3.
|Заявка
|27
|18
|4
|5
|50 - 19
|58
|4.
|Заявка
|27
|17
|5
|5
|60 - 37
|56
|5.
|Заявка
|27
|16
|5
|6
|42 - 27
|53
|6.
|Заявка
|27
|12
|6
|9
|28 - 28
|42
|7.
|Заявка
|27
|11
|4
|12
|45 - 38
|37
|8.
|2:1 Заявка
|27
|8
|10
|9
|28 - 32
|34
|9.
|Заявка
|27
|8
|6
|13
|27 - 39
|30
|10.
|Заявка
|28
|8
|6
|14
|37 - 40
|30
|11.
|Заявка
|28
|7
|8
|13
|33 - 53
|29
|12.
|2:0 Заявка
|28
|5
|14
|9
|28 - 35
|29
|13.
|Заявка
|27
|8
|4
|15
|43 - 49
|28
|14.
|0:2 Заявка
|28
|7
|7
|14
|36 - 43
|28
|15.
|Заявка
|27
|6
|8
|13
|27 - 41
|26
|16.
|Заявка
|27
|6
|5
|16
|27 - 58
|23
|17.
|1:2 Заявка
|28
|4
|9
|15
|27 - 58
|21
|18.
|Заявка
|27
|4
|7
|16
|25 - 57
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|13
|0
|0
|46 - 10
|39
|2.
|Заявка
|14
|12
|2
|0
|37 - 6
|38
|3.
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|28 - 6
|32
|4.
|Заявка
|14
|10
|1
|3
|27 - 14
|31
|5.
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|27 - 12
|27
|6.
|Заявка
|14
|7
|1
|6
|24 - 16
|22
|7.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|15 - 14
|21
|8.
|0:2 Заявка
|14
|5
|6
|3
|24 - 16
|21
|9.
|2:0 Заявка
|14
|5
|6
|3
|20 - 17
|21
|10.
|2:1 Заявка
|13
|5
|5
|3
|15 - 15
|20
|11.
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|23 - 22
|20
|12.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|19 - 15
|19
|13.
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|19 - 22
|17
|14.
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|17 - 26
|17
|15.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|14 - 25
|13
|16.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|17 - 28
|12
|17.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|6 - 14
|10
|18.
|1:2 Заявка
|14
|2
|4
|8
|15 - 30
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|31 - 16
|29
|2.
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|24 - 15
|29
|3.
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|33 - 25
|29
|4.
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|22 - 13
|26
|5.
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|15 - 13
|22
|6.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|13 - 14
|21
|7.
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|21 - 25
|20
|8.
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|22 - 16
|17
|9.
|2:1 Заявка
|14
|3
|5
|6
|13 - 17
|14
|10.
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|16 - 27
|12
|11.
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|18 - 25
|11
|12.
|1:2 Заявка
|14
|2
|5
|7
|12 - 28
|11
|13.
|Заявка
|13
|3
|1
|9
|13 - 33
|10
|14.
|Заявка
|13
|1
|6
|6
|8 - 19
|9
|15.
|2:0 Заявка
|14
|0
|8
|6
|8 - 18
|8
|16.
|0:2 Заявка
|14
|2
|1
|11
|12 - 27
|7
|17.
|Заявка
|14
|1
|4
|9
|8 - 29
|7
|18.
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|19 - 33
|6
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- — Зона вылета
|Спортинг Л
|Дьёкереш Виктор
|22 (10)
|Брага
|Банза Симон
|21 (4)
|Арока
|Мухика Рафаэль
|16 (3)
|Шавиш
|Эрнандес Эктор II
|13 (1)
|Визела
|Эссанд Самюэль
|13
|Боавишта
|Перес Себастьян
|1 11
|Шавиш
|Ногейра
|3 6
|Бенфика
|Отаменди Николас
|1 9
|Порту
|Консейсау Франсишку
|1 9
|Каса Пия
|Кастро Пабло
|2 7
Прогнозы на матч Фамаликан 2:1 Визела
Исход игры
Фамаликан
73.1% (87)
Ничья
20.2% (24)
Визела
6.7% (8)
Тотал 2.5
Больше
20% (23)
Меньше
80% (92)
Обе команды забьют
Да
36.52% (42)
Нет
63.48% (73)
Популярный счёт
1:0 Фамаликан
47.9% (57)
1:1 Ничья
16.8% (20)
2:1 Фамаликан
15.1% (18)
2:0 Фамаликан
6.7% (8)
1:2 Визела
3.4% (4)
0:0 Ничья
3.4% (4)
0:1 Визела
2.5% (3)
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