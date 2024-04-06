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  3. Португалия
  4. Примейра-лига 2023-2024
Тур: 28. Стадион: . Главный судья: Коррейя Густаво
Риу Аве
2:0
Второй тайм: 63'
Жил Висенте
0'
24' Желтая карточка
Шаброль Тиджани
1:0
30' Гол
Тейшейра Жоау II
40' Желтая карточка
Пинту Алекс
2:0
43' Пенальти
Якубу Абдул-Азиз
58' Желтая карточка
Нету Мартим
62' Вторая желтая карточка
Шаброль Тиджани

Ход матча

24'
 
Шаброль Тиджани
30'
Тейшейра Жоау II
(Жока)
1:0
40'
 
Пинту Алекс
43'
Якубу Абдул-Азиз
2:0
46'
 
Домингес Максим
Мурило Коста
46'
 
Фильо Жозе Карлос
Пинту Алекс
58'
 
Нету Мартим
62'
 
Шаброль Тиджани
Прогнозы 120
Риу Аве 59.2% (71)
X 31.7% (38)
Жил Висенте 9.2% (11)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Риу Аве
Ничья
Жил Висенте
3.00
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3.98
9.23
Все Коэффициенты
18
Жонатан
Луис
42
Панталон
Ренато
33
Сантос
Адерлан
4
Патрик
II
20
Коштинья
5
Танлонго
Матео
7
Тейшейра
Жоау
II
27
Врусаи
Мариус
14
Жока
81
Якубу
Абдул-Азиз
77
Роналдо
Фабио
42
Эндрю
67
Пинту
Алекс
13
Перейра
Габриэл
26
Рубен
Мигель
23
Бута
Леонарду
25
Тиба
Педру
76
Нету
Мартим
77
Мурило
Коста
10
Фудзимото
Канья
7
Шаброль
Тиджани
29
Депу
Риу Аве
3-4-3
Жил Висенте
4-2-3-1

История личных встреч

Риу Аве
Жил Висенте

11 матчей

81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

72.7%
63.6%
8 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

45.5%
27.3%
27.2%
5 побед 3 ничьи 0 побед

13 матчей

46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 7 побед

Первый тайм

46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

61.5%
38.5%
0 побед 8 ничьих 8 побед

24 матча

37.5%
33.3%
29.2%
9 побед 8 ничьих 7 побед

Первый тайм

33.3%
54.2%
12.5%
8 побед 13 ничьих 3 победы

Второй тайм

20.8%
45.8%
33.4%
5 побед 11 ничьих 8 побед

История матчей

ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
2:2
ПЛ
0:2
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
КЛ
0:1
ПЛ
1:0
ТМК
0:3
ТМК
3:1
ПЛ
0:0
К
5:2
ПЛ
0:0
ПЛ
1:2
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
ПЛ
0:1
ПЛ
0:0
КЛ
1:1
ПЛ
2:0
КЛ
0:0
К
3:2
ТМС
1:0
ГЛ
1:1

Голы

Всего голов

14
13

Голов в среднем за матч

1.27
1

Среднее время на гол

70
90

Всего голов

14
9

Голов в среднем за матч

1.08
0.82

Среднее время на гол

83
110

Всего голов

28
22

Голов в среднем за матч

1.17
0.92

Тотал матчей

2.5
20
Больше 83%
Меньше 17%
4
14
Больше 58%
Меньше 42%
10
8
Больше 33%
Меньше 67%
16
4
Больше 17%
Меньше 83%
20
2
Больше 8%
Меньше 92%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
23

Среднее время на гол

77
98

Бомбардиры внутри турнира

Риу Аве
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Боатенг Эммануль II 6 0.21
Якубу Абдул-Азиз 5 (4) 0.18
Коштинья 2 (2) 0.07
Зе Мануэль 2 0.07
Сантос Адерлан 2 0.07
Руиз Леонардо 2 (1) 0.07
Жока 1 0.04
Роналдо Фабио 1 0.04
Тейшейра Жоау II 1 0.04
Родригеш Гонсалу 1 0.04
Эмбало Умару 1 0.04
Перейра Андре 1 0.04
Нобрега Мигел 1 0.04
Эрнани Жорже 0 0
Жосуэ Са 0 0
Алвес Савио 0 0
Жил Висенте
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Домингес Максим 6 (1) 0.21
Мурило Коста 4 (2) 0.14
Коррея Фелиш 4 0.14
Тиба Педру 3 (1) 0.11
Перейра Габриэл 3 0.11
Депу 3 0.11
Фудзимото Канья 2 (1) 0.07
Роко Батурина 2 0.07
Шаброль Тиджани 2 0.07
Алипур Али 2 (1) 0.07
Мигель Монтейру 1 0.04
Фильо Жозе Карлос 1 0.04
Рубен Мигель 1 0.04
Уилсон Роан 1 0.04
Лучано Томас 1 0.04
Нету Мартим 0 0
Бута Леонарду 0 0
Зе Карлос 0 0

Карточки

Риу Аве
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Боатенг Эммануль II 7 2
Граса Жоау 8 0
Сантос Адерлан 6 1
Панталон Ренато 6 1
Жосуэ Са 6 0
Идрисси Амин 6 0
Нобрега Мигел 6 0
Luis Freire 4 0
Патрик II 3 0
Жонатан Луис 3 0
Перейра Андре 3 0
Коштинья 3 0
Танлонго Матео 3 0
Роналдо Фабио 3 0
Гомеш Витор 2 0
Жока 2 0
Родригеш Гонсалу 2 0
Адриен Силва 1 0
Руиз Леонардо 1 0
Монтейру Андре 1 0
Тейшейра Жоау II 1 0
Эмбало Умару 1 0
Алвес Савио 1 0
Вентура Бруну 1 0
Жил Висенте
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Перейра Габриэл 8 0
Тиба Педру 7 0
Фильо Жозе Карлос 6 0
Нету Мартим 6 0
Гбане Мори 6 0
Шаброль Тиджани 4 1
Домингес Максим 5 0
Рубен Мигель 4 0
Коррея Фелиш 4 0
Бута Леонарду 3 0
Депу 1 1
Пинту Алекс 2 0
Мурило Коста 2 0
Хавьер Марлон 2 0
Алипур Али 1 0
Кастильо Хесус 1 0
Лучано Томас 1 0

Результаты матчей

Риу Аве
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
8% (1)
77% (10)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Жил Висенте
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

10
8
Риу Аве
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
21% (3)
64% (9)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
Жил Висенте
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
23% (3)
62% (8)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

13
6

Упущенные победы

5
21
Риу Аве
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
15% (4)
70% (19)
15% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (11)
41% (11)
19% (5)
Жил Висенте
25%
75%
5 побед 15 поражений
Первый тайм
19% (5)
48% (13)
33% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (6)
33% (9)
44% (12)

Сухие победы

7
2

Сухие поражения

1
8

Волевые победы

13
7

Упущенные победы

15
29

Голы по времени матча

Забито

17
13
4 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 4
17 Не забивали 19
1
6%
0
0%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
3
18%
5
38%
31-45
4
24%
3
23%
46-60
4
24%
2
15%
61-75
5
29%
29%
2
15%
76-90

Пропущено

18
24
8 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 16
4 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 11
4
22%
2
8%
1-15
1
6%
1
4%
16-30
3
17%
5
21%
31-45
3
17%
7
29%
29%
46-60
1
6%
2
8%
61-75
6
33%
7
29%
29%
76-90

Забито

8
24
5 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 16
5 Забивали первыми 8
20 Не забивали 15
4
50%
4
17%
1-15
1
13%
1
4%
16-30
0
0%
3
13%
31-45
3
38%
4
17%
46-60
0
0%
6
25%
61-75
0
0%
6
25%
76-90

Пропущено

18
16
6 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 9
2
11%
1
6%
1-15
3
17%
1
6%
16-30
1
6%
1
6%
31-45
2
11%
4
25%
46-60
5
28%
3
19%
61-75
5
28%
6
38%
76-90

Забито

25
37
9 В 1-м тайме 14
16 Во 2-м тайме 23
13 Забивали первыми 12
10 Не забивали 7
5
20%
4
11%
1-15
1
4%
2
5%
16-30
3
12%
8
22%
31-45
7
28%
7
19%
46-60
4
16%
8
22%
61-75
5
20%
8
22%
76-90

Пропущено

36
40
14 В 1-м тайме 11
22 Во 2-м тайме 29
9 Пропускали первыми 13
17 Не пропускали 20
6
17%
3
8%
1-15
4
11%
2
5%
16-30
4
11%
6
15%
31-45
5
14%
11
28%
46-60
6
17%
5
13%
61-75
11
31%
13
33%
76-90

Результаты последних матчей

Риу Аве
(20 матчей)
15%
60%
25%
3 победы 12 ничьих 5 поражений
Боавишта - Риу Аве 0:0 Фаренсе - Риу Аве 1:1 Риу Аве - Брага 0:0 Морейренсе - Риу Аве 0:0
Риу Аве - Спортинг Л 3:3 Фамаликан - Риу Аве 2:1 Риу Аве - Каса Пия 1:0 Порту - Риу Аве 0:0 Риу Аве - Эшторил 1:1 Шавиш - Риу Аве 0:0 Бенфика - Риу Аве 4:1 Риу Аве - Портимоненсе 2:0 Витория Гимарайнш - Риу Аве 1:0 Риу Аве - Визела 1:1 Арока - Риу Аве 2:2 Риу Аве - Эштрела 1:1 Жил Висенте - Риу Аве 1:1 Риу Аве - Боавишта 2:0 Риу Аве - Фаренсе 3:4 Торренше - Риу Аве 2:1
Жил Висенте
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Жил Висенте - Фамаликан 1:2 Брага - Жил Висенте 2:1 Жил Висенте - Шавиш 0:0 Каса Пия - Жил Висенте 0:0
Жил Висенте - Порту 1:1 Эшторил - Жил Висенте 1:3 Жил Висенте - Визела 0:1 Витория Гимарайнш - Жил Висенте 3:1 Бенфика - Жил Висенте 3:0 Жил Висенте - Витория Гимарайнш 1:0 Портимоненсе - Жил Висенте 0:2 Жил Висенте - Эштрела 1:1 Жил Висенте - Амаранти 3:1 Фаренсе - Жил Висенте 1:0 Жил Висенте - Боавишта 1:0 Арока - Жил Висенте 3:0 Жил Висенте - Морейренсе 1:1 Спортинг Л - Жил Висенте 3:1 Серпа - Жил Висенте 0:1 Жил Висенте - Риу Аве 1:1

Результаты матчей

Риу Аве
Жил Висенте

Точный счет

1:1
4 раза 31%
2:0
3 раза 23%
0:0
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
1:1
4 раза 29%
1:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
5:3
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 46%
2
3 раза 23%
0
2 раза 15%
3
2 раза 15%
1
7 раз 50%
0
2 раза 14%
2
2 раза 14%
5
2 раза 14%
3
1 раз 7%

Точный счет

0:0
4 раза 29%
1:1
3 раза 21%
2:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
2:1
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
7 раз 50%
1
6 раз 43%
2
1 раз 7%
0
5 раз 38%
1
5 раз 38%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%

Точный счет

1:1
7 раз 26%
0:0
5 раз 19%
2:0
5 раз 19%
1:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
0:4
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
1:0
4 раза 15%
1:1
4 раза 15%
2:1
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
5:3
1 раз 4%

Точное количество голов

1
12 раз 44%
0
9 раз 33%
2
4 раза 15%
3
2 раза 7%
1
12 раз 44%
0
7 раз 26%
2
4 раза 15%
3
2 раза 7%
5
2 раза 7%

Тоталы голов в матче

Риу Аве
Жил Висенте

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
12
2
5
8
1.5
5
9
2
11
2.5
3
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
7
0.5
Больше Меньше
8
5
1
13
1.5
3
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
9
0.5
Больше Меньше
20
7
6
21
1.5
8
19
2
25
2.5
4
23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 26 22 2 2 77 - 26 68
2.
Бенфика
 Заявка 27 21 4 2 61 - 21 67
3.
Порту
 Заявка 27 18 4 5 50 - 19 58
4.
Брага
 Заявка 27 17 5 5 60 - 37 56
5.
Витория Гимарайнш
 Заявка 27 16 5 6 42 - 27 53
6.
Морейренсе
 Заявка 27 12 6 9 28 - 28 42
7.
Арока
 Заявка 27 11 4 12 45 - 38 37
8.
Фамаликан
 2:1 Заявка 27 8 10 9 28 - 32 34
9.
Каса Пия
 Заявка 27 8 6 13 27 - 39 30
10.
Фаренсе
 Заявка 28 8 6 14 37 - 40 30
11.
Боавишта
 Заявка 28 7 8 13 33 - 53 29
12.
Риу Аве
 2:0 Заявка 28 5 14 9 28 - 35 29
13.
Эшторил
 Заявка 27 8 4 15 43 - 49 28
14.
Жил Висенте
 0:2 Заявка 28 7 7 14 36 - 43 28
15.
Эштрела
 Заявка 27 6 8 13 27 - 41 26
16.
Портимоненсе
 Заявка 27 6 5 16 27 - 58 23
17.
Визела
 1:2 Заявка 28 4 9 15 27 - 58 21
18.
Шавиш
 Заявка 27 4 7 16 25 - 57 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 13 13 0 0 46 - 10 39
2.
Бенфика
 Заявка 14 12 2 0 37 - 6 38
3.
Порту
 Заявка 13 10 2 1 28 - 6 32
4.
Витория Гимарайнш
 Заявка 14 10 1 3 27 - 14 31
5.
Брага
 Заявка 13 8 3 2 27 - 12 27
6.
Эшторил
 Заявка 14 7 1 6 24 - 16 22
7.
Морейренсе
 Заявка 13 6 3 4 15 - 14 21
8.
Жил Висенте
 0:2 Заявка 14 5 6 3 24 - 16 21
9.
Риу Аве
 2:0 Заявка 14 5 6 3 20 - 17 21
10.
Фамаликан
 2:1 Заявка 13 5 5 3 15 - 15 20
11.
Арока
 Заявка 14 6 2 6 23 - 22 20
12.
Фаренсе
 Заявка 14 5 4 5 19 - 15 19
13.
Эштрела
 Заявка 14 5 2 7 19 - 22 17
14.
Боавишта
 Заявка 14 4 5 5 17 - 26 17
15.
Портимоненсе
 Заявка 14 3 4 7 14 - 25 13
16.
Шавиш
 Заявка 13 3 3 7 17 - 28 12
17.
Каса Пия
 Заявка 13 2 4 7 6 - 14 10
18.
Визела
 1:2 Заявка 14 2 4 8 15 - 30 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 13 9 2 2 31 - 16 29
2.
Бенфика
 Заявка 13 9 2 2 24 - 15 29
3.
Брага
 Заявка 14 9 2 3 33 - 25 29
4.
Порту
 Заявка 14 8 2 4 22 - 13 26
5.
Витория Гимарайнш
 Заявка 13 6 4 3 15 - 13 22
6.
Морейренсе
 Заявка 14 6 3 5 13 - 14 21
7.
Каса Пия
 Заявка 14 6 2 6 21 - 25 20
8.
Арока
 Заявка 13 5 2 6 22 - 16 17
9.
Фамаликан
 2:1 Заявка 14 3 5 6 13 - 17 14
10.
Боавишта
 Заявка 14 3 3 8 16 - 27 12
11.
Фаренсе
 Заявка 14 3 2 9 18 - 25 11
12.
Визела
 1:2 Заявка 14 2 5 7 12 - 28 11
13.
Портимоненсе
 Заявка 13 3 1 9 13 - 33 10
14.
Эштрела
 Заявка 13 1 6 6 8 - 19 9
15.
Риу Аве
 2:0 Заявка 14 0 8 6 8 - 18 8
16.
Жил Висенте
 0:2 Заявка 14 2 1 11 12 - 27 7
17.
Шавиш
 Заявка 14 1 4 9 8 - 29 7
18.
Эшторил
 Заявка 13 1 3 9 19 - 33 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
  • — Выход в 3-ий квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА
  • — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА
  • — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 22 (10)
Брага Банза Симон 21 (4)
Арока Мухика Рафаэль 16 (3)
Шавиш Эрнандес Эктор II 13 (1)
Визела Эссанд Самюэль 13
Весь список

Топ нарушителей
Боавишта Перес Себастьян 1 11
Шавиш Ногейра 3 6
Бенфика Отаменди Николас 1 9
Порту Консейсау Франсишку 1 9
Каса Пия Кастро Пабло 2 7
Весь список
  • Второй тайм
  • 62'
    Шаброль Тиджани получает вторую желтую карточку. Удаление.
  • 58'
    Нету Мартим получил желтую карточку от судьи
  • 46'
    Тактическая замена. Пинту Алекс уходит с поля и его заменяет Зе Карлош
  • 46'
    Тактическая замена. Мурило Коста уходит с поля и его заменяет Домингес Максим
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 43'
    Г О О О О О Л - Якубу Абдул-Азиз из команды Риу Аве забивает с точки! Удар был нанесен правой ногой! Эндрю прыгнул не в ту сторону.
  • 40'
    Пинту Алекс получил желтую карточку от судьи
  • 30'
    Жока сделал результативную передачу.
  • 30'
    Г О О О О Л - Тейшейра Жоау II забивает с левой ноги!
  • 24'
    Шаброль Тиджани получил желтую карточку от судьи
  • 1'
    Судья начинает матч
  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:0 – на это поставили 35.8% пользователей.
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Прогнозы 120
Риу Аве 59.2% (71)
X 31.7% (38)
Жил Висенте 9.2% (11)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Риу Аве
Ничья
Жил Висенте
3.00
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3.98
9.23
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Риу Аве 2:0 Жил Висенте онлайн

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Прогнозы на матч Риу Аве 2:0 Жил Висенте

Исход игры
Риу Аве
59.2% (71)
Ничья
31.7% (38)
Жил Висенте
9.2% (11)
Тотал 2.5
Больше
27.83% (32)
Меньше
72.17% (83)
Обе команды забьют
Да
55.65% (64)
Нет
44.35% (51)
Популярный счёт
1:0 Риу Аве
35.8% (43)
1:1 Ничья
26.7% (32)
2:1 Риу Аве
19.2% (23)
1:2 Жил Висенте
5.8% (7)
0:0 Ничья
4.2% (5)
2:0 Риу Аве
1.7% (2)
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