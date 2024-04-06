Тур: 28. Стадион: Эштадиу ду Риу Аве. Главный судья: Коррейя Густаво
3:0
Конец матча
0'
24' Желтая карточкаШаброль Тиджани
1:0
30' ГолТейшейра Жоау II
40' Желтая карточкаПинту Алекс
2:0
43' ПенальтиЯкубу Абдул-Азиз
58' Желтая карточкаНету Мартим
61' Вторая желтая карточкаШаброль Тиджани
3:0
63' ГолЖока
77' Желтая карточкаКоштинья
90' Желтая карточкаГомеш Витор
90'+4
Ход матча
24'
30'
1:0
40'
43'
2:0
58'
61'
63'
3:0
77'
84'
86'
90'
18
Жонатан
Луис
20
Коштинья
14
Жока
42
Эндрю
67
Пинту
Алекс
26
Рубен
Мигель
25
Тиба
Педру
76
Нету
Мартим
77
Мурило
Коста
29
Депу
- Основной состав
-
18 Жонатан ЛуисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 КоштиньяПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 ЖокаНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
28 Са ЭлдерЗащитник
- Полузащитник
-
15 Адриен СилваПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Граса ЖоауПолузащитник
-
11 Эмбало УмаруНападающий
-
70 Зе МануэльНападающий
-
Главный тренер: Фрейре Луиш
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Основной состав
-
42 ЭндрюВратарь
-
67 Пинту АлексЗащитник
- Защитник
-
26 РубенЗащитник
- Защитник
-
25 Тиба ПедруПолузащитник
-
76 Нету МартимПолузащитник
-
77 Мурило КостаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 ДепуНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Гбане МориПолузащитник
- Нападающий
-
70 Коррея ФелишНападающий
-
Главный тренер: Кампелос Витор
История личных встреч
Риу Аве
Жил Висенте
11 матчей
81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
72.7%
63.6%
8 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
45.5%
27.3%
27.2%
5 побед 3 ничьи 0 побед
13 матчей
46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 7 побед
Первый тайм
46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 3 победы
Второй тайм
61.5%
38.5%
0 побед 8 ничьих 8 побед
24 матча
37.5%
33.3%
29.2%
9 побед 8 ничьих 7 побед
Первый тайм
33.3%
54.2%
12.5%
8 побед 13 ничьих 3 победы
Второй тайм
20.8%
45.8%
33.4%
5 побед 11 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
14
13
Голов в среднем за матч
1.27
1
Среднее время на гол
70
90
Всего голов
14
9
Голов в среднем за матч
1.08
0.82
Среднее время на гол
83
110
Всего голов
28
22
Голов в среднем за матч
1.17
0.92
Тотал матчей
2.5
20
Больше 83%
Меньше 17%
4
14
Больше 58%
Меньше 42%
10
8
Больше 33%
Меньше 67%
16
4
Больше 17%
Меньше 83%
20
2
Больше 8%
Меньше 92%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
23
Среднее время на гол
77
98
Бомбардиры внутри турнира
Риу Аве
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Боатенг Эммануль II
|6
|0.21
|Якубу Абдул-Азиз
|5 (4)
|0.18
|Коштинья
|2 (2)
|0.07
|Жока
|2
|0.07
|Зе Мануэль
|2
|0.07
|Сантос Адерлан
|2
|0.07
|Руиз Леонардо
|2 (1)
|0.07
|Роналдо Фабио
|1
|0.04
|Тейшейра Жоау II
|1
|0.04
|Родригеш Гонсалу
|1
|0.04
|Эмбало Умару
|1
|0.04
|Перейра Андре
|1
|0.04
|Нобрега Мигел
|1
|0.04
|Эрнани Жорже
|0
|0
|Жосуэ Са
|0
|0
|Алвес Савио
|0
|0
Жил Висенте
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Домингес Максим
|6 (1)
|0.21
|Мурило Коста
|4 (2)
|0.14
|Коррея Фелиш
|4
|0.14
|Тиба Педру
|3 (1)
|0.11
|Перейра Габриэл
|3
|0.11
|Депу
|3
|0.11
|Фудзимото Канья
|2 (1)
|0.07
|Роко Батурина
|2
|0.07
|Шаброль Тиджани
|2
|0.07
|Алипур Али
|2 (1)
|0.07
|Мигель Монтейру
|1
|0.04
|Фильо Жозе Карлос
|1
|0.04
|Рубен Мигель
|1
|0.04
|Уилсон Роан
|1
|0.04
|Лучано Томас
|1
|0.04
|Нету Мартим
|0
|0
|Бута Леонарду
|0
|0
|Зе Карлос
|0
|0
Карточки
Риу Аве
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Боатенг Эммануль II
|7
|2
|Граса Жоау
|8
|0
|Сантос Адерлан
|6
|1
|Панталон Ренато
|6
|1
|Жосуэ Са
|6
|0
|Идрисси Амин
|6
|0
|Нобрега Мигел
|6
|0
|Коштинья
|4
|0
|Luis Freire
|4
|0
|Патрик II
|3
|0
|Гомеш Витор
|3
|0
|Жонатан Луис
|3
|0
|Перейра Андре
|3
|0
|Танлонго Матео
|3
|0
|Роналдо Фабио
|3
|0
|Жока
|2
|0
|Родригеш Гонсалу
|2
|0
|Адриен Силва
|1
|0
|Руиз Леонардо
|1
|0
|Монтейру Андре
|1
|0
|Тейшейра Жоау II
|1
|0
|Эмбало Умару
|1
|0
|Алвес Савио
|1
|0
|Вентура Бруну
|1
|0
Жил Висенте
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Перейра Габриэл
|8
|0
|Тиба Педру
|7
|0
|Фильо Жозе Карлос
|6
|0
|Нету Мартим
|6
|0
|Гбане Мори
|6
|0
|Шаброль Тиджани
|4
|1
|Домингес Максим
|5
|0
|Рубен Мигель
|4
|0
|Коррея Фелиш
|4
|0
|Бута Леонарду
|3
|0
|Депу
|1
|1
|Пинту Алекс
|2
|0
|Мурило Коста
|2
|0
|Хавьер Марлон
|2
|0
|Алипур Али
|1
|0
|Кастильо Хесус
|1
|0
|Лучано Томас
|1
|0
Результаты матчей
Риу Аве
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
14% (2)
71% (10)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
Жил Висенте
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
10
8
Риу Аве
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
21% (3)
64% (9)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
Жил Висенте
15.4%
84.6%
2 победы 11 поражений
Первый тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
21% (3)
64% (9)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
5
Волевые победы
13
6
Упущенные победы
5
21
Риу Аве
78.6%
21.4%
11 побед 3 поражения
Первый тайм
18% (5)
68% (19)
14% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (12)
39% (11)
18% (5)
Жил Висенте
23.8%
76.2%
5 побед 16 поражений
Первый тайм
18% (5)
46% (13)
36% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (6)
32% (9)
46% (13)
Сухие победы
8
2
Сухие поражения
1
9
Волевые победы
13
7
Упущенные победы
15
29
Голы по времени матча
Забито
20
13
6 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 7
9 Забивали первыми 4
17 Не забивали 20
1
5%
0
0%
1-15
1
5%
1
8%
16-30
4
20%
5
38%
31-45
4
20%
3
23%
46-60
5
25%
2
15%
61-75
5
25%
2
15%
76-90
Пропущено
18
27
8 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 17
4 Пропускали первыми 9
7 Не пропускали 12
4
22%
2
7%
1-15
1
6%
2
7%
16-30
3
17%
6
22%
31-45
3
17%
7
26%
46-60
1
6%
3
11%
61-75
6
33%
7
26%
76-90
Забито
8
24
5 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 16
5 Забивали первыми 8
21 Не забивали 16
4
50%
4
17%
1-15
1
13%
1
4%
16-30
0
0%
3
13%
31-45
3
38%
4
17%
46-60
0
0%
6
25%
61-75
0
0%
6
25%
76-90
Пропущено
18
16
6 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 9
2
11%
1
6%
1-15
3
17%
1
6%
16-30
1
6%
1
6%
31-45
2
11%
4
25%
46-60
5
28%
3
19%
61-75
5
28%
6
38%
76-90
Забито
28
37
11 В 1-м тайме 14
17 Во 2-м тайме 23
14 Забивали первыми 12
10 Не забивали 8
5
18%
4
11%
1-15
2
7%
2
5%
16-30
4
14%
8
22%
31-45
7
25%
7
19%
46-60
5
18%
8
22%
61-75
5
18%
8
22%
76-90
Пропущено
36
43
14 В 1-м тайме 13
22 Во 2-м тайме 30
9 Пропускали первыми 14
17 Не пропускали 21
6
17%
3
7%
1-15
4
11%
3
7%
16-30
4
11%
7
16%
31-45
5
14%
11
26%
46-60
6
17%
6
14%
61-75
11
31%
13
30%
76-90
Результаты последних матчей
Риу Аве
(20 матчей)
15%
60%
25%
3 победы 12 ничьих 5 поражений
Боавишта - Риу Аве 0:0 Фаренсе - Риу Аве 1:1 Риу Аве - Брага 0:0 Морейренсе - Риу Аве 0:0
Риу Аве - Спортинг Л 3:3 Фамаликан - Риу Аве 2:1 Риу Аве - Каса Пия 1:0 Порту - Риу Аве 0:0 Риу Аве - Эшторил 1:1 Шавиш - Риу Аве 0:0 Бенфика - Риу Аве 4:1 Риу Аве - Портимоненсе 2:0 Витория Гимарайнш - Риу Аве 1:0 Риу Аве - Визела 1:1 Арока - Риу Аве 2:2 Риу Аве - Эштрела 1:1 Жил Висенте - Риу Аве 1:1 Риу Аве - Боавишта 2:0 Риу Аве - Фаренсе 3:4 Торренше - Риу Аве 2:1
Жил Висенте
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Жил Висенте - Фамаликан 1:2 Брага - Жил Висенте 2:1 Жил Висенте - Шавиш 0:0 Каса Пия - Жил Висенте 0:0
Жил Висенте - Порту 1:1 Эшторил - Жил Висенте 1:3 Жил Висенте - Визела 0:1 Витория Гимарайнш - Жил Висенте 3:1 Бенфика - Жил Висенте 3:0 Жил Висенте - Витория Гимарайнш 1:0 Портимоненсе - Жил Висенте 0:2 Жил Висенте - Эштрела 1:1 Жил Висенте - Амаранти 3:1 Фаренсе - Жил Висенте 1:0 Жил Висенте - Боавишта 1:0 Арока - Жил Висенте 3:0 Жил Висенте - Морейренсе 1:1 Спортинг Л - Жил Висенте 3:1 Серпа - Жил Висенте 0:1 Жил Висенте - Риу Аве 1:1
Результаты матчей
Риу Аве
Жил Висенте
Точный счет
1:1
4 раза 29%
2:0
3 раза 21%
0:0
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
1:1
4 раза 29%
1:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
5:3
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 43%
2
3 раза 21%
3
3 раза 21%
0
2 раза 14%
1
7 раз 50%
0
2 раза 14%
2
2 раза 14%
5
2 раза 14%
3
1 раз 7%
Точный счет
0:0
4 раза 29%
1:1
3 раза 21%
2:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
2:1
3 раза 21%
3:0
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
Точное количество голов
0
7 раз 50%
1
6 раз 43%
2
1 раз 7%
0
6 раз 43%
1
5 раз 36%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
Точный счет
1:1
7 раз 25%
0:0
5 раз 18%
2:0
5 раз 18%
1:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
0:4
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
1:0
4 раза 14%
1:1
4 раза 14%
2:1
3 раза 11%
3:0
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
5:3
1 раз 4%
Точное количество голов
1
12 раз 43%
0
9 раз 32%
2
4 раза 14%
3
3 раза 11%
1
12 раз 43%
0
8 раз 29%
2
4 раза 14%
3
2 раза 7%
5
2 раза 7%
Тоталы голов в матче
Риу Аве
Жил Висенте
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
122
Больше Меньше
122
68
59
311
311
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
77
Больше Меньше
86
113
311
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
199
Больше Меньше
208
721
820
325
424
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|26
|22
|2
|2
|77 - 26
|68
|2.
|Заявка
|27
|21
|4
|2
|61 - 21
|67
|3.
|Заявка
|27
|18
|4
|5
|50 - 19
|58
|4.
|0:0 Заявка
|28
|17
|6
|5
|60 - 37
|57
|5.
|Заявка
|27
|16
|5
|6
|42 - 27
|53
|6.
|Заявка
|27
|12
|6
|9
|28 - 28
|42
|7.
|0:0 Заявка
|28
|11
|5
|12
|45 - 38
|38
|8.
|Заявка
|27
|8
|10
|9
|29 - 33
|34
|9.
|Заявка
|27
|8
|6
|13
|27 - 39
|30
|10.
|Заявка
|28
|8
|6
|14
|37 - 40
|30
|11.
|Заявка
|28
|7
|8
|13
|33 - 53
|29
|12.
|Заявка
|28
|5
|14
|9
|29 - 35
|29
|13.
|Заявка
|27
|8
|4
|15
|43 - 49
|28
|14.
|Заявка
|28
|7
|7
|14
|36 - 44
|28
|15.
|Заявка
|27
|6
|8
|13
|27 - 41
|26
|16.
|Заявка
|27
|6
|5
|16
|27 - 58
|23
|17.
|Заявка
|28
|4
|9
|15
|28 - 59
|21
|18.
|Заявка
|27
|4
|7
|16
|25 - 57
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|13
|0
|0
|46 - 10
|39
|2.
|Заявка
|14
|12
|2
|0
|37 - 6
|38
|3.
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|28 - 6
|32
|4.
|Заявка
|14
|10
|1
|3
|27 - 14
|31
|5.
|0:0 Заявка
|14
|8
|4
|2
|27 - 12
|28
|6.
|Заявка
|14
|7
|1
|6
|24 - 16
|22
|7.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|15 - 14
|21
|8.
|Заявка
|14
|5
|6
|3
|24 - 16
|21
|9.
|Заявка
|14
|5
|6
|3
|21 - 17
|21
|10.
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|16 - 16
|20
|11.
|0:0 Заявка
|14
|6
|2
|6
|23 - 22
|20
|12.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|19 - 15
|19
|13.
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|19 - 22
|17
|14.
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|17 - 26
|17
|15.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|14 - 25
|13
|16.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|17 - 28
|12
|17.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|6 - 14
|10
|18.
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|15 - 30
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|31 - 16
|29
|2.
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|24 - 15
|29
|3.
|0:0 Заявка
|14
|9
|2
|3
|33 - 25
|29
|4.
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|22 - 13
|26
|5.
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|15 - 13
|22
|6.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|13 - 14
|21
|7.
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|21 - 25
|20
|8.
|0:0 Заявка
|14
|5
|3
|6
|22 - 16
|18
|9.
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|13 - 17
|14
|10.
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|16 - 27
|12
|11.
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|18 - 25
|11
|12.
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|13 - 29
|11
|13.
|Заявка
|13
|3
|1
|9
|13 - 33
|10
|14.
|Заявка
|13
|1
|6
|6
|8 - 19
|9
|15.
|Заявка
|14
|0
|8
|6
|8 - 18
|8
|16.
|Заявка
|14
|2
|1
|11
|12 - 28
|7
|17.
|Заявка
|14
|1
|4
|9
|8 - 29
|7
|18.
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|19 - 33
|6
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- — Зона вылета
|Спортинг Л
|Дьёкереш Виктор
|22 (10)
|Брага
|Банза Симон
|21 (4)
|Арока
|Мухика Рафаэль
|16 (3)
|Шавиш
|Эрнандес Эктор II
|13 (1)
|Визела
|Эссанд Самюэль
|13
|Боавишта
|Перес Себастьян
|1 11
|Шавиш
|Ногейра
|3 6
|Бенфика
|Отаменди Николас
|1 9
|Порту
|Консейсау Франсишку
|1 9
|Каса Пия
|Кастро Пабло
|2 7
Прогнозы на матч Риу Аве 3:0 Жил Висенте
Исход игры
Риу Аве
59.2% (71)
Ничья
31.7% (38)
Жил Висенте
9.2% (11)
Тотал 2.5
Больше
27.83% (32)
Меньше
72.17% (83)
Обе команды забьют
Да
55.65% (64)
Нет
44.35% (51)
Популярный счёт
1:0 Риу Аве
35.8% (43)
1:1 Ничья
26.7% (32)
2:1 Риу Аве
19.2% (23)
1:2 Жил Висенте
5.8% (7)
0:0 Ничья
4.2% (5)
2:0 Риу Аве
1.7% (2)
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