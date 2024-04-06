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  4. Примейра-лига 2023-2024
Тур: 28. Стадион: . Главный судья: Joao Goncalves
Брага
0:0
Первый тайм: 23'
Арока
0'
9' Желтая карточка
Монтеро Франcиско

Ход матча

9'
 
Монтеро Франcиско
Прогнозы 123
Брага 96.7% (119)
X 2.4% (3)
Арока 0.8% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Матеус
Лима
2
Гомес
Виктор
5
Сатчи
Сердар
4
Ньякате
Сику
17
Мендес
Юсафат
11
Фернандеш
Рожер
16
Саласар
Родриго
28
Моутинью
Жоау
7
Брума
Арминду
9
Руис
Абель
23
Банза
Симон
12
Де
Арруабаррена
Игнасио
22
Милованов
Богдан
3
Бамбу
Робсон
4
Монтеро
Франcиско
26
Веверсон
89
Сантуш
Педру
5
Симау
Давид
10
Джейсон
23
Гонсалес
Кристо
2
Силла
Морлей
19
Мухика
Рафаэль
Брага
4-4-2
Арока
4-2-3-1

История личных встреч

Брага
Арока

14 матчей

85.7%
14.3%
12 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
8 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

71.4%
14.3%
14.3%
10 побед 2 ничьи 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

166.7%
0 побед 5 ничьих 0 побед

17 матчей

70.6%
23.5%
5.9%
12 побед 4 ничьи 1 победа

Первый тайм

47.1%
47.1%
5.8%
8 побед 8 ничьих 1 победа

Второй тайм

58.8%
41.2%
10 побед 7 ничьих 0 побед

История матчей

ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:6
ТМК
3:2
ПЛ
1:0
ПЛ
0:6
ПЛ
3:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
К
2:0
ПЛ
0:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:2
К
2:0
ПЛ
0:1
КЛ
0:4

Голы

Всего голов

17
19

Голов в среднем за матч

1.89
2.38

Среднее время на гол

47
37

Всего голов

2
5

Голов в среднем за матч

0.25
0.56

Среднее время на гол

360
162

Всего голов

19
24

Голов в среднем за матч

1.12
1.41

Тотал матчей

2.5
15
Больше 88%
Меньше 12%
2
11
Больше 65%
Меньше 35%
6
6
Больше 35%
Меньше 65%
11
6
Больше 35%
Меньше 65%
11
3
Больше 18%
Меньше 82%
14
2
Больше 12%
Меньше 88%
15

Среднее время на гол

80
63

Бомбардиры внутри турнира

Брага
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Банза Симон 21 (3) 0.75
Орта Рикарду 7 0.25
Джало Альваро 6 0.21
Брума Арминду 5 0.18
Руис Абель 4 0.14
Саласар Родриго 3 0.11
Али Мохамед Альмоатасембеллах 3 (2) 0.11
Фернандеш Рожер 2 0.07
Орта Андре 2 0.07
Борха Кристиан 1 0.04
Пицци Луиш 1 0.04
Моутинью Жоау 1 0.04
Лопеш Рони 1 0.04
Карвалью Витор 1 0.04
Н'Дур Шер 1 0.04
Сатчи Сердар 0 0
Мендес Юсафат 0 0
Гомес Виктор 0 0
Паулу Оливейра 0 0
Арока
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мухика Рафаэль 16 0.57
Гонсалес Кристо 12 (2) 0.43
Джейсон 6 0.21
Силла Морлей 3 0.11
Эшгаю Тьягу 2 0.07
Букия Андре 1 0.04
Монтеро Франcиско 1 0.04
Сантуш Педру 1 0.04
Роша Матиас 1 0.04
Симау Давид 0 0
Галович Нино 0 0
Лаваль Юсуф 0 0
Веверсон 0 0
Куарежма 0 0

Карточки

Брага
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Моутинью Жоау 6 1
Фонте Жозе 7 0
Карвалью Витор 6 0
Руис Абель 5 0
Сатчи Сердар 5 0
Джало Альваро 5 0
Жорж Артур 3 1
Ньякате Сику 3 1
Паулу Оливейра 4 0
Саласар Родриго 4 0
Орта Рикарду 3 0
Матеус Лима 3 0
Борха Кристиан 2 0
Брума Арминду 2 0
Банза Симон 2 0
Гомес Виктор 1 0
Пицци Луиш 1 0
Али Мохамед Альмоатасембеллах 1 0
Фернандеш Рожер 1 0
Мендес Юсафат 1 0
Арока
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Силла Морлей 7 0
Симау Давид 5 1
Сантуш Педру 6 0
Монтеро Франcиско 6 0
Трецца Альфонсо 6 0
Куасси Эбуэ 4 1
Мухика Рафаэль 4 1
Джейсон 4 0
Де Арруабаррена Игнасио 4 0
Эшгаю Тьягу 4 0
Милованов Богдан 2 1
Галович Нино 3 0
Гонсалес Кристо 3 0
Фернандес Рафаэль 1 1
Daniel Ramos 1 1
Бускетс Ориоль 2 0
Веверсон 2 0
Роша Матиас 0 1
Daniel Sousa 0 1
Морейра Педру 1 0
Куарежма 1 0

Результаты матчей

Брага
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
38% (5)
8% (1)
Арока
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
43% (6)
21% (3)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)

Сухие победы

2
6

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

7
4

Упущенные победы

4
5
Брага
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
21% (3)
64% (9)
Арока
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

10
11

Упущенные победы

32
21
Брага
50%
50%
11 побед 11 поражений
Первый тайм
33% (9)
33% (9)
33% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (9)
30% (8)
37% (10)
Арока
47.8%
52.2%
11 побед 12 поражений
Первый тайм
33% (9)
30% (8)
37% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (8)
44% (12)
26% (7)

Сухие победы

4
7

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

17
15

Упущенные победы

36
26

Голы по времени матча

Забито

26
22
6 В 1-м тайме 9
20 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 4
15 Не забивали 18
2
8%
3
14%
1-15
1
4%
1
5%
16-30
3
12%
5
23%
31-45
9
35%
7
32%
46-60
1
4%
2
9%
61-75
10
38%
4
18%
76-90

Пропущено

13
16
6 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 12
3
23%
4
25%
1-15
3
23%
2
13%
16-30
0
0%
4
25%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
3
23%
4
25%
61-75
3
23%
2
13%
76-90

Забито

33
21
9 В 1-м тайме 9
24 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 4
16 Не забивали 19
3
9%
2
10%
1-15
3
9%
3
14%
16-30
3
9%
4
19%
31-45
6
18%
3
14%
46-60
7
21%
4
19%
61-75
11
33%
5
24%
76-90

Пропущено

25
24
10 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 13
2
8%
5
21%
1-15
3
12%
2
8%
16-30
5
20%
3
13%
31-45
4
16%
5
21%
46-60
7
28%
2
8%
61-75
4
16%
7
29%
29%
76-90

Забито

59
43
15 В 1-м тайме 18
44 Во 2-м тайме 25
16 Забивали первыми 8
4 Не забивали 10
5
8%
5
12%
1-15
4
7%
4
9%
16-30
6
10%
9
21%
31-45
15
25%
10
23%
46-60
8
14%
6
14%
61-75
21
36%
9
21%
76-90

Пропущено

38
40
16 В 1-м тайме 20
22 Во 2-м тайме 20
10 Пропускали первыми 19
22 Не пропускали 25
5
13%
9
23%
1-15
6
16%
4
10%
16-30
5
13%
7
18%
31-45
5
13%
5
13%
46-60
10
26%
6
15%
61-75
7
18%
9
23%
76-90

Результаты последних матчей

Брага
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Портимоненсе - Брага 3:5 Брага - Жил Висенте 2:1 Риу Аве - Брага 0:0 Брага - Эштрела 3:0
Боавишта - Брага 0:4 Карабах - Брага 2:3 Брага - Фаренсе 2:1 Брага - Карабах 2:4 Спортинг Л - Брага 5:0 Брага - Морейренсе 1:0 Брага - Шавиш 1:1 Брага - Эшторил 1:1 Брага - Спортинг Л 1:0 Фамаликан - Брага 1:2 Порту - Брага 2:0 Бенфика - Брага 3:2 Брага - Витория Гимарайнш 1:1 Каса Пия - Брага 1:3 Насьонал Мадейра - Брага 1:3 Брага - Бенфика 0:1
Арока
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
Арока - Фаренсе 2:1 Морейренсе - Арока 1:0 Арока - Спортинг Л 0:3 Шавиш - Арока 1:5
Арока - Фамаликан 3:2 Каса Пия - Арока 1:0 Арока - Порту 3:2 Портимоненсе - Арока 1:2 Арока - Визела 5:0 Эшторил - Арока 1:2 Витория Гимарайнш - Арока 2:1 Визела - Арока 1:0 Арока - Бенфика 0:3 Эштрела - Арока 1:4 Арока - Жил Висенте 3:0 Арока - Риу Аве 2:2 Боавишта - Арока 0:4 Арока - Боавишта 2:2 Арока - Брага 0:1 Фаренсе - Арока 2:0

Результаты матчей

Брага
Арока

Точный счет

1:1
3 раза 23%
2:1
3 раза 23%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%
0:1
3 раза 21%
0:3
2 раза 14%
3:2
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
5 раз 38%
2
3 раза 23%
3
2 раза 15%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%
6
1 раз 8%
0
6 раз 43%
3
3 раза 21%
2
2 раза 14%
1
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%

Точный счет

1:3
2 раза 14%
2:4
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
3:5
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
1:0
3 раза 23%
1:2
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:4
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%

Точное количество голов

3
4 раза 29%
0
3 раза 21%
4
3 раза 21%
1
2 раза 14%
2
1 раз 7%
5
1 раз 7%
0
4 раза 31%
1
3 раза 23%
2
3 раза 23%
4
2 раза 15%
5
1 раз 8%

Точный счет

2:1
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
3:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
2:4
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
3:5
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
0:1
3 раза 11%
1:0
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
0:3
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%

Точное количество голов

1
7 раз 26%
3
6 раз 22%
0
4 раза 15%
2
4 раза 15%
4
4 раза 15%
5
1 раз 4%
6
1 раз 4%
0
10 раз 37%
2
5 раз 19%
1
4 раза 15%
3
3 раза 11%
4
3 раза 11%
5
2 раза 7%

Тоталы голов в матче

Брага
Арока

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
1
0.5
Больше Меньше
8
6
7
6
1.5
7
7
4
9
2.5
5
9
2
11
3.5
2
12
1
12
4.5
1
13
1
12
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
9
4
9
5
1.5
6
7
8
6
2.5
3
10
4
10
3.5
3
10
1
13
4.5
1
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
4
0.5
Больше Меньше
17
10
16
11
1.5
13
14
12
15
2.5
8
19
6
21
3.5
5
22
2
25
4.5
2
25
1
26
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 26 22 2 2 77 - 26 68
2.
Бенфика
 Заявка 27 21 4 2 61 - 21 67
3.
Порту
 Заявка 27 18 4 5 50 - 19 58
4.
Брага
 0:0 Заявка 28 17 6 5 60 - 37 57
5.
Витория Гимарайнш
 Заявка 27 16 5 6 42 - 27 53
6.
Морейренсе
 Заявка 27 12 6 9 28 - 28 42
7.
Арока
 0:0 Заявка 28 11 5 12 45 - 38 38
8.
Фамаликан
 Заявка 27 8 10 9 29 - 33 34
9.
Каса Пия
 Заявка 27 8 6 13 27 - 39 30
10.
Фаренсе
 Заявка 28 8 6 14 37 - 40 30
11.
Боавишта
 Заявка 28 7 8 13 33 - 53 29
12.
Риу Аве
 Заявка 28 5 14 9 29 - 35 29
13.
Эшторил
 Заявка 27 8 4 15 43 - 49 28
14.
Жил Висенте
 Заявка 28 7 7 14 36 - 44 28
15.
Эштрела
 Заявка 27 6 8 13 27 - 41 26
16.
Портимоненсе
 Заявка 27 6 5 16 27 - 58 23
17.
Визела
 Заявка 28 4 9 15 28 - 59 21
18.
Шавиш
 Заявка 27 4 7 16 25 - 57 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 13 13 0 0 46 - 10 39
2.
Бенфика
 Заявка 14 12 2 0 37 - 6 38
3.
Порту
 Заявка 13 10 2 1 28 - 6 32
4.
Витория Гимарайнш
 Заявка 14 10 1 3 27 - 14 31
5.
Брага
 0:0 Заявка 14 8 4 2 27 - 12 28
6.
Эшторил
 Заявка 14 7 1 6 24 - 16 22
7.
Морейренсе
 Заявка 13 6 3 4 15 - 14 21
8.
Жил Висенте
 Заявка 14 5 6 3 24 - 16 21
9.
Риу Аве
 Заявка 14 5 6 3 21 - 17 21
10.
Фамаликан
 Заявка 13 5 5 3 16 - 16 20
11.
Арока
 0:0 Заявка 14 6 2 6 23 - 22 20
12.
Фаренсе
 Заявка 14 5 4 5 19 - 15 19
13.
Эштрела
 Заявка 14 5 2 7 19 - 22 17
14.
Боавишта
 Заявка 14 4 5 5 17 - 26 17
15.
Портимоненсе
 Заявка 14 3 4 7 14 - 25 13
16.
Шавиш
 Заявка 13 3 3 7 17 - 28 12
17.
Каса Пия
 Заявка 13 2 4 7 6 - 14 10
18.
Визела
 Заявка 14 2 4 8 15 - 30 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 13 9 2 2 31 - 16 29
2.
Бенфика
 Заявка 13 9 2 2 24 - 15 29
3.
Брага
 0:0 Заявка 14 9 2 3 33 - 25 29
4.
Порту
 Заявка 14 8 2 4 22 - 13 26
5.
Витория Гимарайнш
 Заявка 13 6 4 3 15 - 13 22
6.
Морейренсе
 Заявка 14 6 3 5 13 - 14 21
7.
Каса Пия
 Заявка 14 6 2 6 21 - 25 20
8.
Арока
 0:0 Заявка 14 5 3 6 22 - 16 18
9.
Фамаликан
 Заявка 14 3 5 6 13 - 17 14
10.
Боавишта
 Заявка 14 3 3 8 16 - 27 12
11.
Фаренсе
 Заявка 14 3 2 9 18 - 25 11
12.
Визела
 Заявка 14 2 5 7 13 - 29 11
13.
Портимоненсе
 Заявка 13 3 1 9 13 - 33 10
14.
Эштрела
 Заявка 13 1 6 6 8 - 19 9
15.
Риу Аве
 Заявка 14 0 8 6 8 - 18 8
16.
Жил Висенте
 Заявка 14 2 1 11 12 - 28 7
17.
Шавиш
 Заявка 14 1 4 9 8 - 29 7
18.
Эшторил
 Заявка 13 1 3 9 19 - 33 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
  • — Выход в 3-ий квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА
  • — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА
  • — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 22 (10)
Брага Банза Симон 21 (4)
Арока Мухика Рафаэль 16 (3)
Шавиш Эрнандес Эктор II 13 (1)
Визела Эссанд Самюэль 13
Весь список

Топ нарушителей
Боавишта Перес Себастьян 1 11
Шавиш Ногейра 3 6
Бенфика Отаменди Николас 1 9
Порту Консейсау Франсишку 1 9
Каса Пия Кастро Пабло 2 7
Весь список
  • Первый тайм
  • 9'
    Монтеро Франcиско совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
  • 1'
    Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 69% завершится победой Брага.
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Прогнозы 123
Брага 96.7% (119)
X 2.4% (3)
Арока 0.8% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Брага
Ничья
Арока
1.48
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6.60
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6.84
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Брага 0:0 Арока

Исход игры
Брага
96.7% (118)
Ничья
2.5% (3)
Арока
0.8% (1)
Тотал 2.5
Больше
52.17% (60)
Меньше
47.83% (55)
Обе команды забьют
Да
50.43% (58)
Нет
49.57% (57)
Популярный счёт
2:1 Брага
42.6% (52)
2:0 Брага
28.7% (35)
1:0 Брага
14.8% (18)
3:1 Брага
3.3% (4)
3:0 Брага
3.3% (4)
1:1 Ничья
1.6% (2)
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