Тур: 28. Стадион: Брага Мунисипал. Главный судья: Joao Goncalves
0'
9' Желтая карточкаМонтеро Франcиско
0:1
29' Гол в свои воротаСатчи Сердар
0:2
34' ГолМухика Рафаэль
45' Желтая карточкаМоутинью Жоау
46' Желтая карточкаСимау Давид
62' Желтая карточкаСантуш Педру
0:3
89' ГолМухика Рафаэль
90'+4
Ход матча
29'
0:1
34'
45'
46'
46'
46'
62'
89'
0:3
Прогноз на матч от Liveresult
23
Банза
Симон
26
Веверсон
89
Сантуш
Педру
10
Джейсон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
23 Банза СимонНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
10 Н'Дур ШерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Лопеш РониПолузащитник
-
21 Орта РикардуПолузащитник
-
22 Пицци ЛуишПолузащитник
-
Главный тренер: Rui Duarte
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 ВеверсонЗащитник
-
89 Сантуш ПедруПолузащитник
- Полузащитник
-
10 ДжейсонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 ТиагоВратарь
-
6 КуарежмаЗащитник
-
13 Роша МатиасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Пуче МигельНападающий
-
Главный тренер: Соуза Даниэль
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Не уточняется
История личных встреч
Брага
Арока
14 матчей
85.7%
14.3%
12 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
8 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
71.4%
14.3%
14.3%
10 побед 2 ничьи 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
166.7%
0 побед 5 ничьих 0 побед
17 матчей
70.6%
23.5%
5.9%
12 побед 4 ничьи 1 победа
Первый тайм
47.1%
47.1%
5.8%
8 побед 8 ничьих 1 победа
Второй тайм
58.8%
41.2%
10 побед 7 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
17
19
Голов в среднем за матч
1.89
2.38
Среднее время на гол
47
37
Всего голов
2
5
Голов в среднем за матч
0.25
0.56
Среднее время на гол
360
162
Всего голов
19
24
Голов в среднем за матч
1.12
1.41
Тотал матчей
2.5
15
Больше 88%
Меньше 12%
2
11
Больше 65%
Меньше 35%
6
6
Больше 35%
Меньше 65%
11
6
Больше 35%
Меньше 65%
11
3
Больше 18%
Меньше 82%
14
2
Больше 12%
Меньше 88%
15
Среднее время на гол
80
63
Бомбардиры внутри турнира
Брага
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Банза Симон
|21 (3)
|0.75
|Орта Рикарду
|7
|0.25
|Джало Альваро
|6
|0.21
|Брума Арминду
|5
|0.18
|Руис Абель
|4
|0.14
|Саласар Родриго
|3
|0.11
|Али Мохамед Альмоатасембеллах
|3 (2)
|0.11
|Фернандеш Рожер
|2
|0.07
|Орта Андре
|2
|0.07
|Борха Кристиан
|1
|0.04
|Пицци Луиш
|1
|0.04
|Моутинью Жоау
|1
|0.04
|Лопеш Рони
|1
|0.04
|Карвалью Витор
|1
|0.04
|Н'Дур Шер
|1
|0.04
|Сатчи Сердар
|0
|0
|Мендес Юсафат
|0
|0
|Гомес Виктор
|0
|0
|Паулу Оливейра
|0
|0
Арока
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мухика Рафаэль
|18
|0.64
|Гонсалес Кристо
|12 (2)
|0.43
|Джейсон
|6
|0.21
|Силла Морлей
|3
|0.11
|Эшгаю Тьягу
|2
|0.07
|Букия Андре
|1
|0.04
|Монтеро Франcиско
|1
|0.04
|Сантуш Педру
|1
|0.04
|Роша Матиас
|1
|0.04
|Симау Давид
|0
|0
|Галович Нино
|0
|0
|Лаваль Юсуф
|0
|0
|Веверсон
|0
|0
|Куарежма
|0
|0
Карточки
Брага
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Моутинью Жоау
|7
|1
|Фонте Жозе
|7
|0
|Карвалью Витор
|6
|0
|Руис Абель
|5
|0
|Сатчи Сердар
|5
|0
|Джало Альваро
|5
|0
|Жорж Артур
|3
|1
|Ньякате Сику
|3
|1
|Паулу Оливейра
|4
|0
|Саласар Родриго
|4
|0
|Орта Рикарду
|3
|0
|Матеус Лима
|3
|0
|Борха Кристиан
|2
|0
|Брума Арминду
|2
|0
|Банза Симон
|2
|0
|Гомес Виктор
|1
|0
|Пицци Луиш
|1
|0
|Али Мохамед Альмоатасембеллах
|1
|0
|Фернандеш Рожер
|1
|0
|Мендес Юсафат
|1
|0
Арока
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Симау Давид
|6
|1
|Сантуш Педру
|7
|0
|Силла Морлей
|7
|0
|Монтеро Франcиско
|7
|0
|Трецца Альфонсо
|6
|0
|Куасси Эбуэ
|4
|1
|Мухика Рафаэль
|4
|1
|Джейсон
|4
|0
|Де Арруабаррена Игнасио
|4
|0
|Эшгаю Тьягу
|4
|0
|Милованов Богдан
|2
|1
|Галович Нино
|3
|0
|Гонсалес Кристо
|3
|0
|Фернандес Рафаэль
|1
|1
|Daniel Ramos
|1
|1
|Бускетс Ориоль
|2
|0
|Веверсон
|2
|0
|Роша Матиас
|0
|1
|Daniel Sousa
|0
|1
|Морейра Педру
|1
|0
|Куарежма
|1
|0
Результаты матчей
Брага
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
36% (5)
14% (2)
Арока
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
43% (6)
21% (3)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Сухие победы
2
6
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
7
5
Упущенные победы
5
5
Брага
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
21% (3)
64% (9)
Арока
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
50% (7)
14% (2)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
10
11
Упущенные победы
32
21
Брага
47.8%
52.2%
11 побед 12 поражений
Первый тайм
32% (9)
32% (9)
36% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (9)
29% (8)
39% (11)
Арока
50%
50%
12 побед 12 поражений
Первый тайм
36% (10)
29% (8)
36% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (9)
43% (12)
25% (7)
Сухие победы
4
8
Сухие поражения
4
6
Волевые победы
17
16
Упущенные победы
37
26
Голы по времени матча
Забито
27
24
7 В 1-м тайме 10
20 Во 2-м тайме 14
9 Забивали первыми 4
15 Не забивали 18
2
7%
3
13%
1-15
2
7%
1
4%
16-30
3
11%
6
25%
31-45
9
33%
7
29%
29%
46-60
1
4%
2
8%
61-75
10
37%
5
21%
76-90
Пропущено
15
17
7 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 13
3
20%
4
24%
1-15
3
20%
3
18%
16-30
1
7%
4
24%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
3
20%
4
24%
61-75
4
27%
2
12%
76-90
Забито
33
21
9 В 1-м тайме 9
24 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 4
17 Не забивали 20
3
9%
2
10%
1-15
3
9%
3
14%
16-30
3
9%
4
19%
31-45
6
18%
3
14%
46-60
7
21%
4
19%
61-75
11
33%
5
24%
76-90
Пропущено
25
24
10 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 13
2
8%
5
21%
1-15
3
12%
2
8%
16-30
5
20%
3
13%
31-45
4
16%
5
21%
46-60
7
28%
2
8%
61-75
4
16%
7
29%
29%
76-90
Забито
60
45
16 В 1-м тайме 19
44 Во 2-м тайме 26
17 Забивали первыми 8
4 Не забивали 10
5
8%
5
11%
1-15
5
8%
4
9%
16-30
6
10%
10
22%
31-45
15
25%
10
22%
46-60
8
13%
6
13%
61-75
21
35%
10
22%
76-90
Пропущено
40
41
17 В 1-м тайме 21
23 Во 2-м тайме 20
10 Пропускали первыми 20
23 Не пропускали 26
5
13%
9
22%
1-15
6
15%
5
12%
16-30
6
15%
7
17%
31-45
5
13%
5
12%
46-60
10
25%
6
15%
61-75
8
20%
9
22%
76-90
Результаты последних матчей
Брага
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Портимоненсе - Брага 3:5 Брага - Жил Висенте 2:1 Риу Аве - Брага 0:0 Брага - Эштрела 3:0
Боавишта - Брага 0:4 Карабах - Брага 2:3 Брага - Фаренсе 2:1 Брага - Карабах 2:4 Спортинг Л - Брага 5:0 Брага - Морейренсе 1:0 Брага - Шавиш 1:1 Брага - Эшторил 1:1 Брага - Спортинг Л 1:0 Фамаликан - Брага 1:2 Порту - Брага 2:0 Бенфика - Брага 3:2 Брага - Витория Гимарайнш 1:1 Каса Пия - Брага 1:3 Насьонал Мадейра - Брага 1:3 Брага - Бенфика 0:1
Арока
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
Арока - Фаренсе 2:1 Морейренсе - Арока 1:0 Арока - Спортинг Л 0:3 Шавиш - Арока 1:5
Арока - Фамаликан 3:2 Каса Пия - Арока 1:0 Арока - Порту 3:2 Портимоненсе - Арока 1:2 Арока - Визела 5:0 Эшторил - Арока 1:2 Витория Гимарайнш - Арока 2:1 Визела - Арока 1:0 Арока - Бенфика 0:3 Эштрела - Арока 1:4 Арока - Жил Висенте 3:0 Арока - Риу Аве 2:2 Боавишта - Арока 0:4 Арока - Боавишта 2:2 Арока - Брага 0:1 Фаренсе - Арока 2:0
Результаты матчей
Брага
Арока
Точный счет
1:1
3 раза 21%
2:1
3 раза 21%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
0:1
3 раза 21%
0:3
2 раза 14%
3:2
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
5 раз 36%
2
3 раза 21%
0
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%
6
1 раз 7%
0
6 раз 43%
3
3 раза 21%
2
2 раза 14%
1
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
Точный счет
1:3
2 раза 14%
2:4
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
3:5
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
1:0
3 раза 21%
1:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
Точное количество голов
3
4 раза 29%
0
3 раза 21%
4
3 раза 21%
1
2 раза 14%
2
1 раз 7%
5
1 раз 7%
0
4 раза 29%
1
3 раза 21%
2
3 раза 21%
4
2 раза 14%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%
Точный счет
2:1
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
2:4
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
5:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
3:5
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
0:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
0:1
3 раза 11%
0:3
3 раза 11%
1:0
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
1:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
Точное количество голов
1
7 раз 25%
3
6 раз 21%
0
5 раз 18%
2
4 раза 14%
4
4 раза 14%
5
1 раз 4%
6
1 раз 4%
0
10 раз 36%
2
5 раз 18%
1
4 раза 14%
3
4 раза 14%
4
3 раза 11%
5
2 раза 7%
Тоталы голов в матче
Брага
Арока
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
122
Больше Меньше
86
77
77
410
59
212
212
113
113
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
104
95
77
86
410
410
311
113
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
235
Больше Меньше
1810
1612
1414
1216
919
622
523
226
226
127
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1 Заявка
|27
|22
|3
|2
|78 - 27
|69
|2.
|1:1 Заявка
|28
|21
|5
|2
|62 - 22
|68
|3.
|Заявка
|27
|18
|4
|5
|50 - 19
|58
|4.
|Заявка
|28
|17
|5
|6
|60 - 40
|56
|5.
|Заявка
|27
|16
|5
|6
|42 - 27
|53
|6.
|Заявка
|27
|12
|6
|9
|28 - 28
|42
|7.
|Заявка
|28
|12
|4
|12
|48 - 38
|40
|8.
|Заявка
|27
|8
|10
|9
|29 - 33
|34
|9.
|Заявка
|27
|8
|6
|13
|27 - 39
|30
|10.
|Заявка
|28
|8
|6
|14
|37 - 40
|30
|11.
|Заявка
|28
|7
|8
|13
|33 - 53
|29
|12.
|Заявка
|28
|5
|14
|9
|29 - 35
|29
|13.
|Заявка
|27
|8
|4
|15
|43 - 49
|28
|14.
|Заявка
|28
|7
|7
|14
|36 - 44
|28
|15.
|Заявка
|27
|6
|8
|13
|27 - 41
|26
|16.
|Заявка
|27
|6
|5
|16
|27 - 58
|23
|17.
|Заявка
|28
|4
|9
|15
|28 - 59
|21
|18.
|Заявка
|27
|4
|7
|16
|25 - 57
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1 Заявка
|14
|13
|1
|0
|47 - 11
|40
|2.
|1:1 Заявка
|14
|12
|2
|0
|37 - 6
|38
|3.
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|28 - 6
|32
|4.
|Заявка
|14
|10
|1
|3
|27 - 14
|31
|5.
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|27 - 15
|27
|6.
|Заявка
|14
|7
|1
|6
|24 - 16
|22
|7.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|15 - 14
|21
|8.
|Заявка
|14
|5
|6
|3
|24 - 16
|21
|9.
|Заявка
|14
|5
|6
|3
|21 - 17
|21
|10.
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|16 - 16
|20
|11.
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|23 - 22
|20
|12.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|19 - 15
|19
|13.
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|19 - 22
|17
|14.
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|17 - 26
|17
|15.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|14 - 25
|13
|16.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|17 - 28
|12
|17.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|6 - 14
|10
|18.
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|15 - 30
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1 Заявка
|14
|9
|3
|2
|25 - 16
|30
|2.
|1:1 Заявка
|13
|9
|2
|2
|31 - 16
|29
|3.
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|33 - 25
|29
|4.
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|22 - 13
|26
|5.
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|15 - 13
|22
|6.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|13 - 14
|21
|7.
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|25 - 16
|20
|8.
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|21 - 25
|20
|9.
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|13 - 17
|14
|10.
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|16 - 27
|12
|11.
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|18 - 25
|11
|12.
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|13 - 29
|11
|13.
|Заявка
|13
|3
|1
|9
|13 - 33
|10
|14.
|Заявка
|13
|1
|6
|6
|8 - 19
|9
|15.
|Заявка
|14
|0
|8
|6
|8 - 18
|8
|16.
|Заявка
|14
|2
|1
|11
|12 - 28
|7
|17.
|Заявка
|14
|1
|4
|9
|8 - 29
|7
|18.
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|19 - 33
|6
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
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- — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф
- — Зона вылета
|Спортинг Л
|Дьёкереш Виктор
|22 (10)
|Брага
|Банза Симон
|21 (4)
|Арока
|Мухика Рафаэль
|18 (3)
|Шавиш
|Эрнандес Эктор II
|13 (1)
|Визела
|Эссанд Самюэль
|13
|Боавишта
|Перес Себастьян
|1 11
|Бенфика
|Отаменди Николас
|1 10
|Шавиш
|Ногейра
|3 6
|Порту
|Консейсау Франсишку
|1 9
|Каса Пия
|Кастро Пабло
|2 7
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Брага 0:3 Арока
Исход игры
Брага
96.8% (120)
Ничья
2.4% (3)
Арока
0.8% (1)
Тотал 2.5
Больше
51.28% (60)
Меньше
48.72% (57)
Обе команды забьют
Да
49.57% (58)
Нет
50.43% (59)
Популярный счёт
2:1 Брага
41.9% (52)
2:0 Брага
29.8% (37)
1:0 Брага
14.5% (18)
3:1 Брага
3.2% (4)
3:0 Брага
3.2% (4)
1:1 Ничья
1.6% (2)
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