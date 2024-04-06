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  2. Матчи
  3. Португалия
  4. Примейра-лига 2023-2024
Тур: 28. Стадион: . Главный судья: Диаш Артур Соареш
Спортинг Л
1:1
Перерыв
Бенфика
0'
1:0
1' Гол
Катамо Джени
4' Желтая карточка
Катамо Джени
28' Желтая карточка
Отаменди Николас
28' Желтая карточка
Юлманд Мортен
40' Желтая карточка
Нерес Давид
45' Желтая карточка
Бах Александр
1:1
45' Гол
Бах Александр

Ход матча

1'
Катамо Джени
1:0
4'
Катамо Джени
 
28'
 
Отаменди Николас
28'
Юлманд Мортен
 
40'
 
Нерес Давид
45'
 
Бах Александр
45'
1:1
Бах Александр
(Ди Мария Анхель)
Прогнозы 123
Спортинг Л 64.2% (79)
X 25.2% (31)
Бенфика 10.6% (13)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Ничья
Бенфика
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
12
Израэль
Франко
3
Сент-Жюст
Йерри
4
Коатес
Себастьян
25
Инасиу
Гонсалу
21
Катамо
Джени
42
Юлманд
Мортен
5
Морита
Хидемаса
2
Матеус
Рейс
17
Тринкан
Франсишку
9
Дьёкереш
Виктор
8
Педру
Гонсалвеш
1
Трубин
Анатолий
6
Бах
Александр
4
Силва
Антониу
30
Отаменди
Николас
8
Эурснес
Фредрик
61
Флорентину
87
Невеш
Жоау
7
Нерес
Давид
27
Силва
Рафа
11
Ди
Мария
Анхель
19
Тенгстедт
Каспер
Спортинг Л
3-4-3
Бенфика
4-2-3-1

История личных встреч

Спортинг Л
Бенфика

20 матчей

65%
35%
13 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
10 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
40%
12 побед 8 ничьих 0 побед

27 матчей

18.5%
81.5%
0 побед 5 ничьих 22 победы

Первый тайм

37%
63%
0 побед 10 ничьих 17 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 9 ничьих 18 побед

47 матчей

27.7%
25.5%
46.8%
13 побед 12 ничьих 22 победы

Первый тайм

21.3%
42.6%
36.1%
10 побед 20 ничьих 17 побед

Второй тайм

25.5%
36.2%
38.3%
12 побед 17 ничьих 18 побед

История матчей

К
2:2
К
2:1
ПЛ
2:1
ПЛ
2:2
ПЛ
2:2
ПЛ
0:2
КЛ
1:2
ПЛ
1:3
ПЛ
4:3
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
0:2
С
5:0
К
1:0
К
2:1
ПЛ
2:4
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
0:1
К
2:1
ПЛ
0:3
С
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
К
4:3
ПЛ
1:1
ТМС
1:2
ПЛ
2:0
ПЛ
1:3
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
КЛ
2:1
ПЛ
0:2
ПЛ
2:0
ПЛ
2:0
КЛ
1:4
ПЛ
0:0
КЛ
1:1
ПЛ
3:2
ПЛ
2:0
ТМС
0:2
К
5:3
ПЛ
1:1

Голы

Всего голов

26
31

Голов в среднем за матч

1.18
1.24

Среднее время на гол

76
72

Всего голов

44
32

Голов в среднем за матч

1.76
1.45

Среднее время на гол

51
61

Всего голов

70
63

Голов в среднем за матч

1.49
1.34

Тотал матчей

2.5
45
Больше 96%
Меньше 4%
2
39
Больше 83%
Меньше 17%
8
22
Больше 47%
Меньше 53%
25
12
Больше 26%
Меньше 74%
35
7
Больше 15%
Меньше 85%
40
4
Больше 9%
Меньше 91%
43
3
Больше 6%
Меньше 94%
44
1
Больше 2%
Меньше 98%
46

Среднее время на гол

60
67

Бомбардиры внутри турнира

Спортинг Л
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дьёкереш Виктор 22 (4) 0.81
Паулинью Жуан 12 0.44
Педру Гонсалвеш 9 0.33
Тринкан Франсишку 6 0.22
Сантуш Нуну II 4 0.15
Эдвардс Маркус 4 0.15
Катамо Джени 4 0.15
Коатес Себастьян 4 0.15
Юлманд Мортен 3 0.11
Браганса Даниэл 3 0.11
Морита Хидемаса 2 0.07
Диоманде Усман 1 0.04
Куарежма Эдуарду 1 0.04
Инасиу Гонсалу 1 0.04
Матеус Рейс 0 0
Эсгаю Рикарду 0 0
Бенфика
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Силва Рафа 12 0.43
Ди Мария Анхель 8 (1) 0.29
Муса Петар 5 0.18
Кабрал Артур 5 0.18
Леонардо Маркос 5 0.18
Нерес Давид 4 0.14
Кекчю Оркун 3 0.11
Тенгстедт Каспер 3 0.11
Невеш Жоау 3 0.11
Мариу Жоау 3 (1) 0.11
Эурснес Фредрик 2 0.07
Отаменди Николас 2 0.07
Говейя Тьягу 2 0.07
Силва Антониу 2 0.07
Бах Александр 1 0.04
Родригес Фелипе II 0 0

Карточки

Спортинг Л
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Юлманд Мортен 9 0
Инасиу Гонсалу 6 1
Диоманде Усман 5 1
Коатес Себастьян 6 0
Эсгаю Рикарду 4 0
Сантуш Нуну II 4 0
Эдвардс Маркус 4 0
Педру Гонсалвеш 4 0
Нету Луиш 3 0
Сент-Жюст Йерри 3 0
Дьёкереш Виктор 3 0
Морита Хидемаса 3 0
Матеус Рейс 2 0
Куарежма Эдуарду 2 0
Катамо Джени 2 0
Аморим Рубен 1 0
Адан Антонио 1 0
Браганса Даниэл 1 0
Бенфика
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Отаменди Николас 10 1
Флорентину 6 0
Кекчю Оркун 5 0
Силва Антониу 5 0
Ди Мария Анхель 3 0
Мариу Жоау 3 0
Силва Рафа 3 0
Невеш Жоау 3 0
Муса Петар 1 1
Родригес Фелипе II 2 0
Бах Александр 2 0
Кабрал Артур 2 0
Эурснес Фредрик 1 0
Шикинью Франциску 1 0
Трубин Анатолий 1 0
Журасек Давид 1 0

Результаты матчей

Спортинг Л
100%
13 побед 0 поражений
Первый тайм
69% (9)
31% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
62% (8)
31% (4)
8% (1)
Бенфика
100%
0 побед 12 поражений
Первый тайм
7% (1)
50% (7)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
14% (2)
79% (11)

Сухие победы

6
0

Сухие поражения

0
8

Волевые победы

12
5

Упущенные победы

0
4
Спортинг Л
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
0% (0)
31% (4)
69% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Бенфика
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
54% (7)
38% (5)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)

Сухие победы

0
5

Сухие поражения

4
1

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

28
36
Спортинг Л
62.5%
37.5%
15 побед 9 поражений
Первый тайм
35% (9)
31% (8)
35% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (11)
35% (9)
23% (6)
Бенфика
39.1%
60.9%
9 побед 14 поражений
Первый тайм
30% (8)
44% (12)
26% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (6)
26% (7)
52% (14)

Сухие победы

6
5

Сухие поражения

4
9

Волевые победы

17
5

Упущенные победы

28
40

Голы по времени матча

Забито

44
24
19 В 1-м тайме 11
25 Во 2-м тайме 13
11 Забивали первыми 9
13 Не забивали 16
7
16%
3
13%
1-15
6
14%
3
13%
16-30
6
14%
5
21%
31-45
7
16%
4
17%
46-60
8
18%
3
13%
61-75
10
23%
6
25%
76-90

Пропущено

12
15
4 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 11
2 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 7
1
8%
0
0%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
3
25%
2
13%
31-45
5
42%
3
20%
46-60
1
8%
4
27%
61-75
2
17%
4
27%
76-90

Забито

31
36
16 В 1-м тайме 14
15 Во 2-м тайме 22
10 Забивали первыми 10
13 Не забивали 13
3
10%
2
6%
1-15
5
16%
4
11%
16-30
8
26%
8
22%
31-45
5
16%
6
17%
46-60
3
10%
6
17%
61-75
7
23%
10
28%
76-90

Пропущено

16
7
6 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 7
2
13%
2
29%
1-15
1
6%
1
14%
16-30
3
19%
1
14%
31-45
2
13%
2
29%
46-60
4
25%
0
0%
61-75
4
25%
1
14%
76-90

Забито

75
60
35 В 1-м тайме 25
40 Во 2-м тайме 35
21 Забивали первыми 19
0 Не забивали 2
10
13%
5
8%
1-15
11
15%
7
12%
16-30
14
19%
13
22%
31-45
12
16%
10
17%
46-60
11
15%
9
15%
61-75
17
23%
16
27%
76-90

Пропущено

28
22
10 В 1-м тайме 8
18 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 7
16 Не пропускали 14
3
11%
2
9%
1-15
1
4%
3
14%
16-30
6
21%
3
14%
31-45
7
25%
5
23%
46-60
5
18%
4
18%
61-75
6
21%
5
23%
76-90

Результаты последних матчей

Спортинг Л
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Бенфика - Спортинг Л 2:2 Эштрела - Спортинг Л 1:2 Спортинг Л - Боавишта 6:1 Аталанта - Спортинг Л 2:1
Арока - Спортинг Л 0:3 Спортинг Л - Аталанта 1:1 Спортинг Л - Фаренсе 3:2 Спортинг Л - Бенфика 2:1 Риу Аве - Спортинг Л 3:3 Спортинг Л - Янг Бойз 1:1 Морейренсе - Спортинг Л 0:2 Янг Бойз - Спортинг Л 1:3 Спортинг Л - Брага 5:0 Униан Лейрия - Спортинг Л 0:3 Спортинг Л - Каса Пия 8:0 Брага - Спортинг Л 1:0 Визела - Спортинг Л 2:5 Шавиш - Спортинг Л 0:3 Спортинг Л - Тондела 4:0 Спортинг Л - Эшторил 5:1
Бенфика
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Бенфика - Спортинг Л 2:2 Бенфика - Шавиш 1:0 Каса Пия - Бенфика 0:1 Рейнджерс - Бенфика 0:1
Бенфика - Эшторил 3:1 Бенфика - Рейнджерс 2:2 Порту - Бенфика 5:0 Спортинг Л - Бенфика 2:1 Бенфика - Портимоненсе 4:0 Тулуза - Бенфика 0:0 Бенфика - Визела 6:1 Бенфика - Тулуза 2:1 Витория Гимарайнш - Бенфика 2:2 Визела - Бенфика 1:2 Бенфика - Жил Висенте 3:0 Эштрела - Бенфика 1:4 Бенфика - Эшторил 1:1 Бенфика - Боавишта 2:0 Бенфика - Риу Аве 4:1 Бенфика - Брага 3:2

Результаты матчей

Спортинг Л
Бенфика

Точный счет

3:2
3 раза 23%
2:0
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%
8:0
1 раз 8%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
4:0
2 раза 14%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%

Точное количество голов

3
5 раз 38%
2
3 раза 23%
5
2 раза 15%
1
1 раз 8%
6
1 раз 8%
8
1 раз 8%
1
4 раза 29%
2
3 раза 21%
3
3 раза 21%
4
3 раза 21%
6
1 раз 7%

Точный счет

1:2
3 раза 23%
0:2
2 раза 15%
0:3
2 раза 15%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
2:5
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
0:1
3 раза 23%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%

Точное количество голов

2
6 раз 46%
3
4 раза 31%
1
2 раза 15%
5
1 раз 8%
2
4 раза 31%
1
3 раза 23%
3
3 раза 23%
0
2 раза 15%
4
1 раз 8%

Точный счет

3:2
4 раза 15%
1:2
3 раза 12%
0:2
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
0:3
2 раза 8%
6:1
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
2:5
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
8:0
1 раз 4%
0:1
3 раза 11%
3:0
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%

Точное количество голов

2
9 раз 35%
3
9 раз 35%
1
3 раза 12%
5
3 раза 12%
6
1 раз 4%
8
1 раз 4%
1
7 раз 26%
2
7 раз 26%
3
6 раз 22%
4
4 раза 15%
0
2 раза 7%
6
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Спортинг Л
Бенфика

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
1
1.5
Больше Меньше
10
4
9
4
2.5
7
7
4
9
3.5
4
10
4
9
4.5
1
13
2
11
5.5
1
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
1.5
Больше Меньше
8
5
5
8
2.5
4
9
1
12
3.5
1
12
1
12
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
3
1.5
Больше Меньше
18
9
14
12
2.5
11
16
5
21
3.5
5
22
5
21
4.5
1
26
2
24
5.5
1
26
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 1:1 Заявка 27 22 3 2 78 - 27 69
2.
Бенфика
 1:1 Заявка 28 21 5 2 62 - 22 68
3.
Порту
 Заявка 27 18 4 5 50 - 19 58
4.
Брага
 Заявка 28 17 5 6 60 - 40 56
5.
Витория Гимарайнш
 Заявка 27 16 5 6 42 - 27 53
6.
Морейренсе
 Заявка 27 12 6 9 28 - 28 42
7.
Арока
 Заявка 28 12 4 12 48 - 38 40
8.
Фамаликан
 Заявка 27 8 10 9 29 - 33 34
9.
Каса Пия
 Заявка 27 8 6 13 27 - 39 30
10.
Фаренсе
 Заявка 28 8 6 14 37 - 40 30
11.
Боавишта
 Заявка 28 7 8 13 33 - 53 29
12.
Риу Аве
 Заявка 28 5 14 9 29 - 35 29
13.
Эшторил
 Заявка 27 8 4 15 43 - 49 28
14.
Жил Висенте
 Заявка 28 7 7 14 36 - 44 28
15.
Эштрела
 Заявка 27 6 8 13 27 - 41 26
16.
Портимоненсе
 Заявка 27 6 5 16 27 - 58 23
17.
Визела
 Заявка 28 4 9 15 28 - 59 21
18.
Шавиш
 Заявка 27 4 7 16 25 - 57 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 1:1 Заявка 14 13 1 0 47 - 11 40
2.
Бенфика
 1:1 Заявка 14 12 2 0 37 - 6 38
3.
Порту
 Заявка 13 10 2 1 28 - 6 32
4.
Витория Гимарайнш
 Заявка 14 10 1 3 27 - 14 31
5.
Брага
 Заявка 14 8 3 3 27 - 15 27
6.
Эшторил
 Заявка 14 7 1 6 24 - 16 22
7.
Морейренсе
 Заявка 13 6 3 4 15 - 14 21
8.
Жил Висенте
 Заявка 14 5 6 3 24 - 16 21
9.
Риу Аве
 Заявка 14 5 6 3 21 - 17 21
10.
Фамаликан
 Заявка 13 5 5 3 16 - 16 20
11.
Арока
 Заявка 14 6 2 6 23 - 22 20
12.
Фаренсе
 Заявка 14 5 4 5 19 - 15 19
13.
Эштрела
 Заявка 14 5 2 7 19 - 22 17
14.
Боавишта
 Заявка 14 4 5 5 17 - 26 17
15.
Портимоненсе
 Заявка 14 3 4 7 14 - 25 13
16.
Шавиш
 Заявка 13 3 3 7 17 - 28 12
17.
Каса Пия
 Заявка 13 2 4 7 6 - 14 10
18.
Визела
 Заявка 14 2 4 8 15 - 30 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 1:1 Заявка 14 9 3 2 25 - 16 30
2.
Спортинг Л
 1:1 Заявка 13 9 2 2 31 - 16 29
3.
Брага
 Заявка 14 9 2 3 33 - 25 29
4.
Порту
 Заявка 14 8 2 4 22 - 13 26
5.
Витория Гимарайнш
 Заявка 13 6 4 3 15 - 13 22
6.
Морейренсе
 Заявка 14 6 3 5 13 - 14 21
7.
Арока
 Заявка 14 6 2 6 25 - 16 20
8.
Каса Пия
 Заявка 14 6 2 6 21 - 25 20
9.
Фамаликан
 Заявка 14 3 5 6 13 - 17 14
10.
Боавишта
 Заявка 14 3 3 8 16 - 27 12
11.
Фаренсе
 Заявка 14 3 2 9 18 - 25 11
12.
Визела
 Заявка 14 2 5 7 13 - 29 11
13.
Портимоненсе
 Заявка 13 3 1 9 13 - 33 10
14.
Эштрела
 Заявка 13 1 6 6 8 - 19 9
15.
Риу Аве
 Заявка 14 0 8 6 8 - 18 8
16.
Жил Висенте
 Заявка 14 2 1 11 12 - 28 7
17.
Шавиш
 Заявка 14 1 4 9 8 - 29 7
18.
Эшторил
 Заявка 13 1 3 9 19 - 33 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
  • — Выход в 3-ий квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА
  • — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА
  • — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 22 (10)
Брага Банза Симон 21 (4)
Арока Мухика Рафаэль 18 (3)
Шавиш Эрнандес Эктор II 13 (1)
Визела Эссанд Самюэль 13
Весь список

Топ нарушителей
Боавишта Перес Себастьян 1 11
Бенфика Отаменди Николас 1 10
Шавиш Ногейра 3 6
Порту Консейсау Франсишку 1 9
Каса Пия Кастро Пабло 2 7
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  • Первый тайм
  • Свисток
    Свисток на перерыв в лиссабонском дерби. 1:1. Сверхбыстрый гол "Спортинга" и поздний гол "Бенфики" в первом тайме обеспечили такой счёт на табло к уходу команд в раздевалки.
  • Видеоповтор
    45'
    Система видеопроверки гола работает... Мяч засчитан. 1:1.
  • Описание гола
    45'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:1! АЛЕКСАНДР БАХ!
    Йерри Сент-Жюст на правом фланге обороны сфолил против Давида Нереса. С назначенного штрафного слева навесил Анхель ди Мария, а Александр Бах замкнул дальнюю штангу головой с рикошетом от газона.
  • Опасный момент
    45'
    Заброс со стандарта пошёл у "Спортинга" на правый край вратарской, откуда Себастьян Коатес неудачно пробил мимо ближнего угла створа.
  • Желтая карточка
    45'
    Александр Бах рядом со своей штрафной площадкой уронил Франсишку Тринкана, за что нарушителю была предъявлена жёлтая карточка.
  • Дополнительное время
    45'
    +2 минуты к первому тайму.
  • 45'
    С правого края чужой штрафной площадки то ли пробивал, то ли навешивал у "Спортинга" Йерри Сент-Жюст. Мяч отправился за лицевую линию.
  • 44'
    Каспер Тенгстедт поборолся на правом фланге атаки "орлов" с Себастьяном Коатесом. Аут получился в пользу "Спортинга".
  • 43'
    Ну что, немножко времени ещё есть у "Бенфики" на гол в раздевалку. И у "Спортинга", кстати, тоже.
  • Судья
    42'
    Виктор Дьёкереш теперь хотел пенальти в ворота "Бенфики". Слева в чужой штрафной площади наткнулся он на Николаса Отаменди и Антониу Силву. Те сразу показали, что не фолили. И рефери был такого же мнения.
  • Опасный момент
    41'
    Анатолий Трубин, выбивая мяч из своей вратарской, попал игровым снарядом в Виктора Дьёкереша, от которого мяч отскочил за лицевую линию, но не в ворота. Курьёзный гол мог бы родиться.
  • 40'
    Повтор крупным планом сейчас дают, и там видно, что в недавнем эпизоде мяч попал частично в руку Гонсалу Инасиу в штрафной площади "Спортинга". Обошлось там без пенальти.
  • Желтая карточка
    40'
    Давид Нерес получил жёлтую карточку за накладку впереди на левом фланге на ногу выносившего мяч вперёд Йерри Сент-Жюста.
  • Судья
    39'
    Пенальти хотели гости в чужие ворота (за руку вроде), но арбитр посчитал иначе, и Франко Израэль поймал несильный удар головой от соперника.
  • Угловой
    38'
    Ещё один угловой "Бенфика" заработала на правом флаге. Обкладывают корнерами "орлы" "драконов".
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 37'
      Уже после углового "Бенфики" пробивал по воротам Давид Нерес с линии штрафной с правого полуфланга и послал мяч значительно выше цели.
    • 37'
      Куски пластиковых сидений полетели на поле. Ну а чего вы хотели? Это же лиссабонское дерби, здесь бывает и похлеще.
    • Угловой
      36'
      Анхель ди Мария осуществил подачу справа со штрафного удара, а Гонсалу Инасиу головой выбил мяч на угловой.
    • 34'
      Рефери старается не разгонять сильно страсти. Понятно, что таком матче есть большой риск того, что поведение футболистов выйдет из-под контроля.
    • Угловой
      33'
      То был с левого фланга корнер у гостей, а теперь с правого. Анхель ди Мария умеет забивать напрямую с углового, и сейчас пытался сделать так, но не попал в створ.
    • Судья
      32'
      Решил арбитр устное внушение сделать для аргентинца. Тот покивал головой вверх-вниз для проформы, типа согласился.
    • Угловой
      31'
      Анхель ди Мария пробил из зоны правого инсайда, заработал угловой удар и побежал влево исполнять его, а по пути отмахнулся от соперника.
    • Судья
      30'
      Анхель ди Мария делал добивание из центральной зоны из-за пределов штрафной площади - выше створа. Намекали гости на гандбол со стороны хозяев, но там максимум штрафной удар мог быть, не пенальти.
    • Фол, нарушение
      29'
      Против Давида Нереса были нарушены правила в центральном круге. Игрок "Бенфики" не спешил потом подняться с газона.
    • Опасный момент
      28'
      Педру Гонсалвеш нанёс прямой удар с близкого штрафного, но не удалось ему попасть в ворота, недалеко от створа получилось.
    • Желтая карточка
      27'
      И ещё Мортену Юлманду из "Спортинга" досталось предупреждение по схожей причине.
    • Желтая карточка
      27'
      В обороне у "Бенфики" сфолил Жоау Невеш перед штрафной "Спортинга", а жёлтую карточку за неспортивное поведение получил Николас Отаменди.
    • 25'
      Виктор Дьёкереш продрался к левому углу вратарской и прострелил на ближнюю штангу, откуда его партнёр несильно покатил мяч в руки Анатолия Трубина. 
    • 24'
      Нет, обошлось без навеса. На своей половине поля "Бенфика" раскатывает мяч. "Орлы" не боятся оказаться под двойным прессингом - со стороны трибун и непосредственно от соперников.
    • Фол, нарушение
      23'
      Дважды арбитр мог назначать штрафной удар в пользу "Бенфики", а на третий раз сделал это. Ближе к правому флангу была ситуация. Можно навесить с такого стандарта.
    • 22'
      Вот сейчас прямо непрекращающийся свист со стороны фанатов "Спортинга", пока владеет мячом "Бенфика" на чужой половине и аут зарабатывает.
    • 21'
      Давид Нерес пришёл на левый фланг атаки "Бенфики", откуда пустился в штрафную площадь "Спортинга", где утратил мяч без нарушения правил в его адрес.
    • Фол, нарушение
      20'
      Подали хозяева корнер с правого фланга и нарушили правила в атаке. "Бенфика" решила разыграть мяч от своих ворот, делается это под оглушительный свист трибун "Жозе Алваладе".
    • Угловой
      19'
      Педру Гонсалвеш пробил примерно с линии штрафной площади с левого полуфланга - после рикошета мяч взмыл высоко в воздух и отправился на угловой.
    • Судья
      18'
      Жоау Невеш столкнулся с Джени Катамо, тот остался лежать на газоне. Арбитр не зафиксировал фола, а трибуны зашлись громким свистом.
    • 17'
      "Драконы" действуют в эконом-режиме после быстрого забитого гола, пока довольствуются они добытом рано минимумом.
    • 16'
      Это, конечно, очень принципиальный матч. Противостояние таких монстров - самый сок чемпионата Португалии.
    • 15'
      Метил Давид Нерес справа кручёным ударом в дальнюю девятку. Получилось не так страшно для Франко Израэля, который поймал мяч намертво.
    • 14'
      Давид Нерес с правого фланга сместился чуть к центру и отдал низом диагональный пас на Анхеля ди Марию, но чересчур сильный, и мяч выкатился за лицевую линию.
    • 13'
      "Бенфика" сейчас мяч контролирует в середине поля. Оно и понятно, ведь именно ей надо отыгрываться.
    • Опасный момент
      12'
      И вот уже в атаке Рафа Силва, мощно лупит с шестнадцати метров из центральной зоны и направляет мяч выше перекладины.
    • Фол, нарушение
      12'
      В центральном круге роняют Рафу Силву, и тот не тратит время, поднимается, а "Бенфика" быстро разыгрывает штрафной удар.
    • Фол, нарушение
      10'
      Мелкие фолы совершаются. Конкретно сейчас Йерри Сент-Жюст нарушает правила против Анхеля ди Марии на фланге в центральной трети поля.
    • 9'
      "Бенфику" сегодня поражение никак не устроит - в таком случае она отстанет от "Спортинга" в таблице на четыре балла.
    • 8'
      Сам же Анхель ди Мария исполнил корнер с левого фланга у "Бенфики", но не привело это дело к возникновению опасного момента у ворот "Спортинга".
    • Угловой
      7'
      Анхель ди Мария слева вошёл в штрафную площадь "Спортинга" и попробовал выполнить передачу в центр, а мяч срикошетил от защитника на угловой.
    • Угловой
      6'
      Угловой удар заработала "Бенфика" на левом фланге. Стандарт был исполнен весьма плохо. Пошла низовая доставка на ближний край вратарской, откуда случился вынос.
    • Желтая карточка
      5'
      Показали титр, где написано, что Джени Катамо получил жёлтую карточку. Стоит полагать, что за симуляцию. Ну или за неспортивное поведение.
    • Судья
      4'
      Джени Катамо справа в чужой штрафной площади приблизился к лицевой линии и рухнул на газон, а арбитр не увидел повода назначить пенальти.
    • 3'
      Сегодняшний матч имеет очень важное значение в контексте борьбы за золото в чемпионате Португалии.
    • 2'
      Вот так: на первой же минуте открывает счёт "Спортинг". На своём стадионе и стены помогают, так сказать. Но играть ещё долго.
    • Описание гола
      1'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:0! ДЖЕНИ КАТАМО!
      Педру Гонсалвеш пошёл в дриблинг с левого фланга вдоль лицевой линии и прострелил, мяч отскочил от ноги Антониу Силвы, Анатолий Трубин коснулся его рукой, а на дальней штанге сферу загнал в ворота Джени Катамо.
    • 1'
      "Спортинг" играет в зелёно-бело-чёрной форме, а у "Бенфики" красно-белая экипировка.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался.
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    • Первый тайм
    • 50'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 48'
      Ди Мария Анхель сделал результативную передачу.
    • 48'
      ГОООООЛ - Бах Александр Бенфика забивает ударом головой
    • 46'
      Бах Александр - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
    • 40'
      Нерес Давид совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
    • 28'
      Юлманд Мортен получает желтую карточку за неспортивное поведение
    • 28'
      Отаменди Николас получает желтую карточку за неспортивное поведение
    • 4'
      Катамо Джени получает желтую карточку за нырок
    • 1'
      Г О О О О Л - Катамо Джени первый реагирует на отскок и посылает его в ворота левой ногой!
    • 1'
      Судья начинает матч
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Спортинг Л 1:1 Бенфика

    Исход игры
    Спортинг Л
    64.2% (79)
    Ничья
    25.2% (31)
    Бенфика
    10.6% (13)
    Тотал 2.5
    Больше
    70.09% (82)
    Меньше
    29.91% (35)
    Обе команды забьют
    Да
    87.18% (102)
    Нет
    12.82% (15)
    Популярный счёт
    2:1 Спортинг Л
    48.8% (60)
    1:1 Ничья
    16.3% (20)
    1:0 Спортинг Л
    9.8% (12)
    2:2 Ничья
    7.3% (9)
    1:2 Бенфика
    6.5% (8)
    3:1 Спортинг Л
    2.4% (3)
    2:0 Спортинг Л
    1.6% (2)
    2:3 Бенфика
    1.6% (2)
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