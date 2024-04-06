С правого края чужой штрафной площадки то ли пробивал, то ли навешивал у "Спортинга" Йерри Сент-Жюст. Мяч отправился за лицевую линию.

Александр Бах рядом со своей штрафной площадкой уронил Франсишку Тринкана, за что нарушителю была предъявлена жёлтая карточка.

Заброс со стандарта пошёл у "Спортинга" на правый край вратарской, откуда Себастьян Коатес неудачно пробил мимо ближнего угла створа.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:1! АЛЕКСАНДР БАХ! Йерри Сент-Жюст на правом фланге обороны сфолил против Давида Нереса. С назначенного штрафного слева навесил Анхель ди Мария, а Александр Бах замкнул дальнюю штангу головой с рикошетом от газона.

Свисток на перерыв в лиссабонском дерби. 1:1. Сверхбыстрый гол "Спортинга" и поздний гол "Бенфики" в первом тайме обеспечили такой счёт на табло к уходу команд в раздевалки.

Ещё один угловой "Бенфика" заработала на правом флаге. Обкладывают корнерами "орлы" "драконов".

Пенальти хотели гости в чужие ворота (за руку вроде), но арбитр посчитал иначе, и Франко Израэль поймал несильный удар головой от соперника.

Давид Нерес получил жёлтую карточку за накладку впереди на левом фланге на ногу выносившего мяч вперёд Йерри Сент-Жюста.

Повтор крупным планом сейчас дают, и там видно, что в недавнем эпизоде мяч попал частично в руку Гонсалу Инасиу в штрафной площади "Спортинга". Обошлось там без пенальти.

Анатолий Трубин, выбивая мяч из своей вратарской, попал игровым снарядом в Виктора Дьёкереша, от которого мяч отскочил за лицевую линию, но не в ворота. Курьёзный гол мог бы родиться.

Виктор Дьёкереш теперь хотел пенальти в ворота "Бенфики". Слева в чужой штрафной площади наткнулся он на Николаса Отаменди и Антониу Силву. Те сразу показали, что не фолили. И рефери был такого же мнения.

Ну что, немножко времени ещё есть у "Бенфики" на гол в раздевалку. И у "Спортинга", кстати, тоже.

Каспер Тенгстедт поборолся на правом фланге атаки "орлов" с Себастьяном Коатесом. Аут получился в пользу "Спортинга".

Педру Гонсалвеш нанёс прямой удар с близкого штрафного, но не удалось ему попасть в ворота, недалеко от створа получилось.

Против Давида Нереса были нарушены правила в центральном круге. Игрок "Бенфики" не спешил потом подняться с газона.

Анхель ди Мария делал добивание из центральной зоны из-за пределов штрафной площади - выше створа. Намекали гости на гандбол со стороны хозяев, но там максимум штрафной удар мог быть, не пенальти.

Анхель ди Мария пробил из зоны правого инсайда, заработал угловой удар и побежал влево исполнять его, а по пути отмахнулся от соперника.

Решил арбитр устное внушение сделать для аргентинца. Тот покивал головой вверх-вниз для проформы, типа согласился.

То был с левого фланга корнер у гостей, а теперь с правого. Анхель ди Мария умеет забивать напрямую с углового, и сейчас пытался сделать так, но не попал в створ.

Рефери старается не разгонять сильно страсти. Понятно, что таком матче есть большой риск того, что поведение футболистов выйдет из-под контроля.

Анхель ди Мария осуществил подачу справа со штрафного удара, а Гонсалу Инасиу головой выбил мяч на угловой.

Куски пластиковых сидений полетели на поле. Ну а чего вы хотели? Это же лиссабонское дерби, здесь бывает и похлеще.

Уже после углового "Бенфики" пробивал по воротам Давид Нерес с линии штрафной с правого полуфланга и послал мяч значительно выше цели.

27' И ещё Мортену Юлманду из "Спортинга" досталось предупреждение по схожей причине.

27' В обороне у "Бенфики" сфолил Жоау Невеш перед штрафной "Спортинга", а жёлтую карточку за неспортивное поведение получил Николас Отаменди.

25' Виктор Дьёкереш продрался к левому углу вратарской и прострелил на ближнюю штангу, откуда его партнёр несильно покатил мяч в руки Анатолия Трубина.

24' Нет, обошлось без навеса. На своей половине поля "Бенфика" раскатывает мяч. "Орлы" не боятся оказаться под двойным прессингом - со стороны трибун и непосредственно от соперников.

23' Дважды арбитр мог назначать штрафной удар в пользу "Бенфики", а на третий раз сделал это. Ближе к правому флангу была ситуация. Можно навесить с такого стандарта.

22' Вот сейчас прямо непрекращающийся свист со стороны фанатов "Спортинга", пока владеет мячом "Бенфика" на чужой половине и аут зарабатывает.

21' Давид Нерес пришёл на левый фланг атаки "Бенфики", откуда пустился в штрафную площадь "Спортинга", где утратил мяч без нарушения правил в его адрес.

20' Подали хозяева корнер с правого фланга и нарушили правила в атаке. "Бенфика" решила разыграть мяч от своих ворот, делается это под оглушительный свист трибун "Жозе Алваладе".

19' Педру Гонсалвеш пробил примерно с линии штрафной площади с левого полуфланга - после рикошета мяч взмыл высоко в воздух и отправился на угловой.

18' Жоау Невеш столкнулся с Джени Катамо, тот остался лежать на газоне. Арбитр не зафиксировал фола, а трибуны зашлись громким свистом.

17' "Драконы" действуют в эконом-режиме после быстрого забитого гола, пока довольствуются они добытом рано минимумом.

16' Это, конечно, очень принципиальный матч. Противостояние таких монстров - самый сок чемпионата Португалии.

15' Метил Давид Нерес справа кручёным ударом в дальнюю девятку. Получилось не так страшно для Франко Израэля, который поймал мяч намертво.

14' Давид Нерес с правого фланга сместился чуть к центру и отдал низом диагональный пас на Анхеля ди Марию, но чересчур сильный, и мяч выкатился за лицевую линию.

13' "Бенфика" сейчас мяч контролирует в середине поля. Оно и понятно, ведь именно ей надо отыгрываться.

12' И вот уже в атаке Рафа Силва, мощно лупит с шестнадцати метров из центральной зоны и направляет мяч выше перекладины.

12' В центральном круге роняют Рафу Силву, и тот не тратит время, поднимается, а "Бенфика" быстро разыгрывает штрафной удар.

10' Мелкие фолы совершаются. Конкретно сейчас Йерри Сент-Жюст нарушает правила против Анхеля ди Марии на фланге в центральной трети поля.

9' "Бенфику" сегодня поражение никак не устроит - в таком случае она отстанет от "Спортинга" в таблице на четыре балла.

8' Сам же Анхель ди Мария исполнил корнер с левого фланга у "Бенфики", но не привело это дело к возникновению опасного момента у ворот "Спортинга".

7' Анхель ди Мария слева вошёл в штрафную площадь "Спортинга" и попробовал выполнить передачу в центр, а мяч срикошетил от защитника на угловой.

6' Угловой удар заработала "Бенфика" на левом фланге. Стандарт был исполнен весьма плохо. Пошла низовая доставка на ближний край вратарской, откуда случился вынос.

5' Показали титр, где написано, что Джени Катамо получил жёлтую карточку. Стоит полагать, что за симуляцию. Ну или за неспортивное поведение.

4' Джени Катамо справа в чужой штрафной площади приблизился к лицевой линии и рухнул на газон, а арбитр не увидел повода назначить пенальти.

3' Сегодняшний матч имеет очень важное значение в контексте борьбы за золото в чемпионате Португалии.

2' Вот так: на первой же минуте открывает счёт "Спортинг". На своём стадионе и стены помогают, так сказать. Но играть ещё долго.

1' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:0! ДЖЕНИ КАТАМО!

Педру Гонсалвеш пошёл в дриблинг с левого фланга вдоль лицевой линии и прострелил, мяч отскочил от ноги Антониу Силвы, Анатолий Трубин коснулся его рукой, а на дальней штанге сферу загнал в ворота Джени Катамо.

1' "Спортинг" играет в зелёно-бело-чёрной форме, а у "Бенфики" красно-белая экипировка.