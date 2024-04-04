  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Португалия
  4. Примейра-лига 2023-2024
Тур: 28. Стадион: .
Спортинг Л
 
Позже
Бенфика
Прогнозы 44
Спортинг Л 54.5% (24)
X 29.5% (13)
Бенфика 15.9% (7)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Спортинг Л
Ничья
Бенфика
3.65
Реклама, betboom.ru
3.83
3.77
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Спортинг Л
Бенфика

История личных встреч

Спортинг Л
Бенфика

20 матчей

65%
35%
13 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
10 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
40%
12 побед 8 ничьих 0 побед

27 матчей

18.5%
81.5%
0 побед 5 ничьих 22 победы

Первый тайм

37%
63%
0 побед 10 ничьих 17 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 9 ничьих 18 побед

47 матчей

27.7%
25.5%
46.8%
13 побед 12 ничьих 22 победы

Первый тайм

21.3%
42.6%
36.1%
10 побед 20 ничьих 17 побед

Второй тайм

25.5%
36.2%
38.3%
12 побед 17 ничьих 18 побед

История матчей

К
2:2
К
2:1
ПЛ
2:1
ПЛ
2:2
ПЛ
2:2
ПЛ
0:2
КЛ
1:2
ПЛ
1:3
ПЛ
4:3
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
0:2
С
5:0
К
1:0
К
2:1
ПЛ
2:4
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
0:1
К
2:1
ПЛ
0:3
С
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
К
4:3
ПЛ
1:1
ТМС
1:2
ПЛ
2:0
ПЛ
1:3
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
КЛ
2:1
ПЛ
0:2
ПЛ
2:0
ПЛ
2:0
КЛ
1:4
ПЛ
0:0
КЛ
1:1
ПЛ
3:2
ПЛ
2:0
ТМС
0:2
К
5:3
ПЛ
1:1

Голы

Всего голов

26
31

Голов в среднем за матч

1.18
1.24

Среднее время на гол

76
72

Всего голов

44
32

Голов в среднем за матч

1.76
1.45

Среднее время на гол

51
61

Всего голов

70
63

Голов в среднем за матч

1.49
1.34

Тотал матчей

2.5
45
Больше 96%
Меньше 4%
2
39
Больше 83%
Меньше 17%
8
22
Больше 47%
Меньше 53%
25
12
Больше 26%
Меньше 74%
35
7
Больше 15%
Меньше 85%
40
4
Больше 9%
Меньше 91%
43
3
Больше 6%
Меньше 94%
44
1
Больше 2%
Меньше 98%
46

Среднее время на гол

60
67

Бомбардиры внутри турнира

Спортинг Л
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дьёкереш Виктор 22 (4) 0.85
Паулинью Жуан 12 0.46
Педру Гонсалвеш 9 0.35
Тринкан Франсишку 6 0.23
Сантуш Нуну II 4 0.15
Эдвардс Маркус 4 0.15
Коатес Себастьян 4 0.15
Катамо Джени 3 0.12
Юлманд Мортен 3 0.12
Браганса Даниэл 3 0.12
Морита Хидемаса 2 0.08
Диоманде Усман 1 0.04
Куарежма Эдуарду 1 0.04
Инасиу Гонсалу 1 0.04
Матеус Рейс 0 0
Эсгаю Рикарду 0 0
Бенфика
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Силва Рафа 12 0.44
Ди Мария Анхель 8 (1) 0.3
Муса Петар 5 0.19
Кабрал Артур 5 0.19
Леонардо Маркос 5 0.19
Нерес Давид 4 0.15
Кекчю Оркун 3 0.11
Тенгстедт Каспер 3 0.11
Невеш Жоау 3 0.11
Мариу Жоау 3 (1) 0.11
Эурснес Фредрик 2 0.07
Отаменди Николас 2 0.07
Говейя Тьягу 2 0.07
Силва Антониу 2 0.07
Бах Александр 1 0.04
Родригес Фелипе II 0 0

Карточки

Спортинг Л
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Юлманд Мортен 8 0
Инасиу Гонсалу 6 1
Диоманде Усман 5 1
Коатес Себастьян 6 0
Эсгаю Рикарду 4 0
Сантуш Нуну II 4 0
Эдвардс Маркус 4 0
Педру Гонсалвеш 4 0
Нету Луиш 3 0
Сент-Жюст Йерри 3 0
Дьёкереш Виктор 3 0
Морита Хидемаса 3 0
Матеус Рейс 2 0
Куарежма Эдуарду 2 0
Аморим Рубен 1 0
Адан Антонио 1 0
Браганса Даниэл 1 0
Катамо Джени 1 0
Бенфика
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Отаменди Николас 9 1
Флорентину 6 0
Кекчю Оркун 5 0
Силва Антониу 5 0
Ди Мария Анхель 3 0
Мариу Жоау 3 0
Силва Рафа 3 0
Невеш Жоау 3 0
Муса Петар 1 1
Родригес Фелипе II 2 0
Бах Александр 2 0
Кабрал Артур 2 0
Эурснес Фредрик 1 0
Шикинью Франциску 1 0
Трубин Анатолий 1 0
Журасек Давид 1 0

Результаты матчей

Спортинг Л
100%
13 побед 0 поражений
Первый тайм
69% (9)
31% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
62% (8)
31% (4)
8% (1)
Бенфика
100%
0 побед 12 поражений
Первый тайм
7% (1)
50% (7)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
14% (2)
79% (11)

Сухие победы

6
0

Сухие поражения

0
8

Волевые победы

12
5

Упущенные победы

0
4
Спортинг Л
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
0% (0)
31% (4)
69% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Бенфика
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
54% (7)
38% (5)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)

Сухие победы

0
5

Сухие поражения

4
1

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

28
36
Спортинг Л
62.5%
37.5%
15 побед 9 поражений
Первый тайм
35% (9)
31% (8)
35% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (11)
35% (9)
23% (6)
Бенфика
39.1%
60.9%
9 побед 14 поражений
Первый тайм
30% (8)
44% (12)
26% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (6)
26% (7)
52% (14)

Сухие победы

6
5

Сухие поражения

4
9

Волевые победы

17
5

Упущенные победы

28
40

Голы по времени матча

Забито

44
24
19 В 1-м тайме 11
25 Во 2-м тайме 13
11 Забивали первыми 9
13 Не забивали 16
7
16%
3
13%
1-15
6
14%
3
13%
16-30
6
14%
5
21%
31-45
7
16%
4
17%
46-60
8
18%
3
13%
61-75
10
23%
6
25%
76-90

Пропущено

12
15
4 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 11
2 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 7
1
8%
0
0%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
3
25%
2
13%
31-45
5
42%
3
20%
46-60
1
8%
4
27%
61-75
2
17%
4
27%
76-90

Забито

31
36
16 В 1-м тайме 14
15 Во 2-м тайме 22
10 Забивали первыми 10
13 Не забивали 13
3
10%
2
6%
1-15
5
16%
4
11%
16-30
8
26%
8
22%
31-45
5
16%
6
17%
46-60
3
10%
6
17%
61-75
7
23%
10
28%
76-90

Пропущено

16
7
6 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 7
2
13%
2
29%
1-15
1
6%
1
14%
16-30
3
19%
1
14%
31-45
2
13%
2
29%
46-60
4
25%
0
0%
61-75
4
25%
1
14%
76-90

Забито

75
60
35 В 1-м тайме 25
40 Во 2-м тайме 35
21 Забивали первыми 19
0 Не забивали 2
10
13%
5
8%
1-15
11
15%
7
12%
16-30
14
19%
13
22%
31-45
12
16%
10
17%
46-60
11
15%
9
15%
61-75
17
23%
16
27%
76-90

Пропущено

28
22
10 В 1-м тайме 8
18 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 7
16 Не пропускали 14
3
11%
2
9%
1-15
1
4%
3
14%
16-30
6
21%
3
14%
31-45
7
25%
5
23%
46-60
5
18%
4
18%
61-75
6
21%
5
23%
76-90

Результаты последних матчей

Спортинг Л
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Бенфика - Спортинг Л 2:2 Эштрела - Спортинг Л 1:2 Спортинг Л - Боавишта 6:1 Аталанта - Спортинг Л 2:1
Арока - Спортинг Л 0:3 Спортинг Л - Аталанта 1:1 Спортинг Л - Фаренсе 3:2 Спортинг Л - Бенфика 2:1 Риу Аве - Спортинг Л 3:3 Спортинг Л - Янг Бойз 1:1 Морейренсе - Спортинг Л 0:2 Янг Бойз - Спортинг Л 1:3 Спортинг Л - Брага 5:0 Униан Лейрия - Спортинг Л 0:3 Спортинг Л - Каса Пия 8:0 Брага - Спортинг Л 1:0 Визела - Спортинг Л 2:5 Шавиш - Спортинг Л 0:3 Спортинг Л - Тондела 4:0 Спортинг Л - Эшторил 5:1
Бенфика
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Бенфика - Спортинг Л 2:2 Бенфика - Шавиш 1:0 Каса Пия - Бенфика 0:1 Рейнджерс - Бенфика 0:1
Бенфика - Эшторил 3:1 Бенфика - Рейнджерс 2:2 Порту - Бенфика 5:0 Спортинг Л - Бенфика 2:1 Бенфика - Портимоненсе 4:0 Тулуза - Бенфика 0:0 Бенфика - Визела 6:1 Бенфика - Тулуза 2:1 Витория Гимарайнш - Бенфика 2:2 Визела - Бенфика 1:2 Бенфика - Жил Висенте 3:0 Эштрела - Бенфика 1:4 Бенфика - Эшторил 1:1 Бенфика - Боавишта 2:0 Бенфика - Риу Аве 4:1 Бенфика - Брага 3:2

Результаты матчей

Спортинг Л
Бенфика

Точный счет

3:2
3 раза 23%
2:0
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%
8:0
1 раз 8%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
4:0
2 раза 14%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%

Точное количество голов

3
5 раз 38%
2
3 раза 23%
5
2 раза 15%
1
1 раз 8%
6
1 раз 8%
8
1 раз 8%
1
4 раза 29%
2
3 раза 21%
3
3 раза 21%
4
3 раза 21%
6
1 раз 7%

Точный счет

1:2
3 раза 23%
0:2
2 раза 15%
0:3
2 раза 15%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
2:5
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
0:1
3 раза 23%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%

Точное количество голов

2
6 раз 46%
3
4 раза 31%
1
2 раза 15%
5
1 раз 8%
2
4 раза 31%
1
3 раза 23%
3
3 раза 23%
0
2 раза 15%
4
1 раз 8%

Точный счет

3:2
4 раза 15%
1:2
3 раза 12%
0:2
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
0:3
2 раза 8%
6:1
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
2:5
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
8:0
1 раз 4%
0:1
3 раза 11%
3:0
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%

Точное количество голов

2
9 раз 35%
3
9 раз 35%
1
3 раза 12%
5
3 раза 12%
6
1 раз 4%
8
1 раз 4%
1
7 раз 26%
2
7 раз 26%
3
6 раз 22%
4
4 раза 15%
0
2 раза 7%
6
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Спортинг Л
Бенфика

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
1
1.5
Больше Меньше
10
4
9
4
2.5
7
7
4
9
3.5
4
10
4
9
4.5
1
13
2
11
5.5
1
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
1.5
Больше Меньше
8
5
5
8
2.5
4
9
1
12
3.5
1
12
1
12
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
3
1.5
Больше Меньше
18
9
14
12
2.5
11
16
5
21
3.5
5
22
5
21
4.5
1
26
2
24
5.5
1
26
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 26 22 2 2 77 - 26 68
2.
Бенфика
 Заявка 27 21 4 2 61 - 21 67
3.
Порту
 Заявка 27 18 4 5 50 - 19 58
4.
Брага
 Заявка 27 17 5 5 60 - 37 56
5.
Витория Гимарайнш
 Заявка 27 16 5 6 42 - 27 53
6.
Морейренсе
 Заявка 27 12 6 9 28 - 28 42
7.
Арока
 Заявка 27 11 4 12 45 - 38 37
8.
Фамаликан
 Заявка 26 7 10 9 26 - 31 31
9.
Каса Пия
 Заявка 27 8 6 13 27 - 39 30
10.
Боавишта
 Заявка 27 7 8 12 33 - 51 29
11.
Эшторил
 Заявка 27 8 4 15 43 - 49 28
12.
Жил Висенте
 Заявка 27 7 7 13 36 - 41 28
13.
Фаренсе
 Заявка 27 7 6 14 35 - 40 27
14.
Эштрела
 Заявка 27 6 8 13 27 - 41 26
15.
Риу Аве
 Заявка 27 4 14 9 26 - 35 26
16.
Портимоненсе
 Заявка 27 6 5 16 27 - 58 23
17.
Визела
 Заявка 27 4 9 14 26 - 56 21
18.
Шавиш
 Заявка 27 4 7 16 25 - 57 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 13 13 0 0 46 - 10 39
2.
Бенфика
 Заявка 14 12 2 0 37 - 6 38
3.
Порту
 Заявка 13 10 2 1 28 - 6 32
4.
Витория Гимарайнш
 Заявка 14 10 1 3 27 - 14 31
5.
Брага
 Заявка 13 8 3 2 27 - 12 27
6.
Эшторил
 Заявка 14 7 1 6 24 - 16 22
7.
Морейренсе
 Заявка 13 6 3 4 15 - 14 21
8.
Жил Висенте
 Заявка 14 5 6 3 24 - 16 21
9.
Арока
 Заявка 14 6 2 6 23 - 22 20
10.
Риу Аве
 Заявка 13 4 6 3 18 - 17 18
11.
Фамаликан
 Заявка 12 4 5 3 13 - 14 17
12.
Эштрела
 Заявка 14 5 2 7 19 - 22 17
13.
Боавишта
 Заявка 14 4 5 5 17 - 26 17
14.
Фаренсе
 Заявка 13 4 4 5 17 - 15 16
15.
Портимоненсе
 Заявка 14 3 4 7 14 - 25 13
16.
Шавиш
 Заявка 13 3 3 7 17 - 28 12
17.
Каса Пия
 Заявка 13 2 4 7 6 - 14 10
18.
Визела
 Заявка 14 2 4 8 15 - 30 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 13 9 2 2 31 - 16 29
2.
Бенфика
 Заявка 13 9 2 2 24 - 15 29
3.
Брага
 Заявка 14 9 2 3 33 - 25 29
4.
Порту
 Заявка 14 8 2 4 22 - 13 26
5.
Витория Гимарайнш
 Заявка 13 6 4 3 15 - 13 22
6.
Морейренсе
 Заявка 14 6 3 5 13 - 14 21
7.
Каса Пия
 Заявка 14 6 2 6 21 - 25 20
8.
Арока
 Заявка 13 5 2 6 22 - 16 17
9.
Фамаликан
 Заявка 14 3 5 6 13 - 17 14
10.
Боавишта
 Заявка 13 3 3 7 16 - 25 12
11.
Визела
 Заявка 13 2 5 6 11 - 26 11
12.
Фаренсе
 Заявка 14 3 2 9 18 - 25 11
13.
Портимоненсе
 Заявка 13 3 1 9 13 - 33 10
14.
Эштрела
 Заявка 13 1 6 6 8 - 19 9
15.
Риу Аве
 Заявка 14 0 8 6 8 - 18 8
16.
Жил Висенте
 Заявка 13 2 1 10 12 - 25 7
17.
Шавиш
 Заявка 14 1 4 9 8 - 29 7
18.
Эшторил
 Заявка 13 1 3 9 19 - 33 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
  • — Выход в 3-ий квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА
  • — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА
  • — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 22 (10)
Брага Банза Симон 21 (4)
Арока Мухика Рафаэль 16 (3)
Шавиш Эрнандес Эктор II 13 (1)
Визела Эссанд Самюэль 13
Весь список

Топ нарушителей
Боавишта Перес Себастьян 1 11
Шавиш Ногейра 3 6
Бенфика Отаменди Николас 1 9
Порту Консейсау Франсишку 1 9
Каса Пия Кастро Пабло 2 7
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Спортинг Л - Бенфика от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 6 апреля 2024, осталось 2 дня 14 часов 22 минуты.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 43.2% пользователей.
    Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
    BetBoom
    ПОСТАВИТЬ
    • Прогнозы 44
    Спортинг Л 54.5% (24)
    X 29.5% (13)
    Бенфика 15.9% (7)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Спортинг Л
    Ничья
    Бенфика
    3.65
    Реклама, betboom.ru
    3.83
    3.77
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Спортинг Л - Бенфика онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Прогнозы на матч Спортинг Л - Бенфика

    Исход игры
    Спортинг Л
    54.5% (24)
    Ничья
    29.5% (13)
    Бенфика
    15.9% (7)
    Тотал 2.5
    Больше
    73.81% (31)
    Меньше
    26.19% (11)
    Обе команды забьют
    Да
    90.48% (38)
    Нет
    9.52% (4)
    Популярный счёт
    2:1 Спортинг Л
    43.2% (19)
    1:1 Ничья
    15.9% (7)
    1:2 Бенфика
    13.6% (6)
    2:2 Ничья
    11.4% (5)
    1:0 Спортинг Л
    9.1% (4)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Спортинг Л
    Бенфика
    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (15) Обзор Играть
    4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
    5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный