Тур: 28. Стадион: Жозе Алваладе.
Позже
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Главный тренер: Аморим Рубен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
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Главный тренер: Шмидт Роджер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Спортинг Л
Бенфика
20 матчей
65%
35%
13 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
10 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
60%
40%
12 побед 8 ничьих 0 побед
27 матчей
18.5%
81.5%
0 побед 5 ничьих 22 победы
Первый тайм
37%
63%
0 побед 10 ничьих 17 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 9 ничьих 18 побед
47 матчей
27.7%
25.5%
46.8%
13 побед 12 ничьих 22 победы
Первый тайм
21.3%
42.6%
36.1%
10 побед 20 ничьих 17 побед
Второй тайм
25.5%
36.2%
38.3%
12 побед 17 ничьих 18 побед
История матчей
Голы
Всего голов
26
31
Голов в среднем за матч
1.18
1.24
Среднее время на гол
76
72
Всего голов
44
32
Голов в среднем за матч
1.76
1.45
Среднее время на гол
51
61
Всего голов
70
63
Голов в среднем за матч
1.49
1.34
Тотал матчей
2.5
45
Больше 96%
Меньше 4%
2
39
Больше 83%
Меньше 17%
8
22
Больше 47%
Меньше 53%
25
12
Больше 26%
Меньше 74%
35
7
Больше 15%
Меньше 85%
40
4
Больше 9%
Меньше 91%
43
3
Больше 6%
Меньше 94%
44
1
Больше 2%
Меньше 98%
46
Среднее время на гол
60
67
Бомбардиры внутри турнира
Спортинг Л
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дьёкереш Виктор
|22 (4)
|0.85
|Паулинью Жуан
|12
|0.46
|Педру Гонсалвеш
|9
|0.35
|Тринкан Франсишку
|6
|0.23
|Сантуш Нуну II
|4
|0.15
|Эдвардс Маркус
|4
|0.15
|Коатес Себастьян
|4
|0.15
|Катамо Джени
|3
|0.12
|Юлманд Мортен
|3
|0.12
|Браганса Даниэл
|3
|0.12
|Морита Хидемаса
|2
|0.08
|Диоманде Усман
|1
|0.04
|Куарежма Эдуарду
|1
|0.04
|Инасиу Гонсалу
|1
|0.04
|Матеус Рейс
|0
|0
|Эсгаю Рикарду
|0
|0
Бенфика
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Силва Рафа
|12
|0.44
|Ди Мария Анхель
|8 (1)
|0.3
|Муса Петар
|5
|0.19
|Кабрал Артур
|5
|0.19
|Леонардо Маркос
|5
|0.19
|Нерес Давид
|4
|0.15
|Кекчю Оркун
|3
|0.11
|Тенгстедт Каспер
|3
|0.11
|Невеш Жоау
|3
|0.11
|Мариу Жоау
|3 (1)
|0.11
|Эурснес Фредрик
|2
|0.07
|Отаменди Николас
|2
|0.07
|Говейя Тьягу
|2
|0.07
|Силва Антониу
|2
|0.07
|Бах Александр
|1
|0.04
|Родригес Фелипе II
|0
|0
Карточки
Спортинг Л
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Юлманд Мортен
|8
|0
|Инасиу Гонсалу
|6
|1
|Диоманде Усман
|5
|1
|Коатес Себастьян
|6
|0
|Эсгаю Рикарду
|4
|0
|Сантуш Нуну II
|4
|0
|Эдвардс Маркус
|4
|0
|Педру Гонсалвеш
|4
|0
|Нету Луиш
|3
|0
|Сент-Жюст Йерри
|3
|0
|Дьёкереш Виктор
|3
|0
|Морита Хидемаса
|3
|0
|Матеус Рейс
|2
|0
|Куарежма Эдуарду
|2
|0
|Аморим Рубен
|1
|0
|Адан Антонио
|1
|0
|Браганса Даниэл
|1
|0
|Катамо Джени
|1
|0
Бенфика
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Отаменди Николас
|9
|1
|Флорентину
|6
|0
|Кекчю Оркун
|5
|0
|Силва Антониу
|5
|0
|Ди Мария Анхель
|3
|0
|Мариу Жоау
|3
|0
|Силва Рафа
|3
|0
|Невеш Жоау
|3
|0
|Муса Петар
|1
|1
|Родригес Фелипе II
|2
|0
|Бах Александр
|2
|0
|Кабрал Артур
|2
|0
|Эурснес Фредрик
|1
|0
|Шикинью Франциску
|1
|0
|Трубин Анатолий
|1
|0
|Журасек Давид
|1
|0
Результаты матчей
Спортинг Л
100%
13 побед 0 поражений
Первый тайм
69% (9)
31% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
62% (8)
31% (4)
8% (1)
Бенфика
100%
0 побед 12 поражений
Первый тайм
7% (1)
50% (7)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
14% (2)
79% (11)
Сухие победы
6
0
Сухие поражения
0
8
Волевые победы
12
5
Упущенные победы
0
4
Спортинг Л
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
0% (0)
31% (4)
69% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Бенфика
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
54% (7)
38% (5)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Сухие победы
0
5
Сухие поражения
4
1
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
28
36
Спортинг Л
62.5%
37.5%
15 побед 9 поражений
Первый тайм
35% (9)
31% (8)
35% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (11)
35% (9)
23% (6)
Бенфика
39.1%
60.9%
9 побед 14 поражений
Первый тайм
30% (8)
44% (12)
26% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (6)
26% (7)
52% (14)
Сухие победы
6
5
Сухие поражения
4
9
Волевые победы
17
5
Упущенные победы
28
40
Голы по времени матча
Забито
44
24
19 В 1-м тайме 11
25 Во 2-м тайме 13
11 Забивали первыми 9
13 Не забивали 16
7
16%
3
13%
1-15
6
14%
3
13%
16-30
6
14%
5
21%
31-45
7
16%
4
17%
46-60
8
18%
3
13%
61-75
10
23%
6
25%
76-90
Пропущено
12
15
4 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 11
2 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 7
1
8%
0
0%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
3
25%
2
13%
31-45
5
42%
3
20%
46-60
1
8%
4
27%
61-75
2
17%
4
27%
76-90
Забито
31
36
16 В 1-м тайме 14
15 Во 2-м тайме 22
10 Забивали первыми 10
13 Не забивали 13
3
10%
2
6%
1-15
5
16%
4
11%
16-30
8
26%
8
22%
31-45
5
16%
6
17%
46-60
3
10%
6
17%
61-75
7
23%
10
28%
76-90
Пропущено
16
7
6 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 7
2
13%
2
29%
1-15
1
6%
1
14%
16-30
3
19%
1
14%
31-45
2
13%
2
29%
46-60
4
25%
0
0%
61-75
4
25%
1
14%
76-90
Забито
75
60
35 В 1-м тайме 25
40 Во 2-м тайме 35
21 Забивали первыми 19
0 Не забивали 2
10
13%
5
8%
1-15
11
15%
7
12%
16-30
14
19%
13
22%
31-45
12
16%
10
17%
46-60
11
15%
9
15%
61-75
17
23%
16
27%
76-90
Пропущено
28
22
10 В 1-м тайме 8
18 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 7
16 Не пропускали 14
3
11%
2
9%
1-15
1
4%
3
14%
16-30
6
21%
3
14%
31-45
7
25%
5
23%
46-60
5
18%
4
18%
61-75
6
21%
5
23%
76-90
Результаты последних матчей
Спортинг Л
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Бенфика - Спортинг Л 2:2 Эштрела - Спортинг Л 1:2 Спортинг Л - Боавишта 6:1 Аталанта - Спортинг Л 2:1
Арока - Спортинг Л 0:3 Спортинг Л - Аталанта 1:1 Спортинг Л - Фаренсе 3:2 Спортинг Л - Бенфика 2:1 Риу Аве - Спортинг Л 3:3 Спортинг Л - Янг Бойз 1:1 Морейренсе - Спортинг Л 0:2 Янг Бойз - Спортинг Л 1:3 Спортинг Л - Брага 5:0 Униан Лейрия - Спортинг Л 0:3 Спортинг Л - Каса Пия 8:0 Брага - Спортинг Л 1:0 Визела - Спортинг Л 2:5 Шавиш - Спортинг Л 0:3 Спортинг Л - Тондела 4:0 Спортинг Л - Эшторил 5:1
Бенфика
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Бенфика - Спортинг Л 2:2 Бенфика - Шавиш 1:0 Каса Пия - Бенфика 0:1 Рейнджерс - Бенфика 0:1
Бенфика - Эшторил 3:1 Бенфика - Рейнджерс 2:2 Порту - Бенфика 5:0 Спортинг Л - Бенфика 2:1 Бенфика - Портимоненсе 4:0 Тулуза - Бенфика 0:0 Бенфика - Визела 6:1 Бенфика - Тулуза 2:1 Витория Гимарайнш - Бенфика 2:2 Визела - Бенфика 1:2 Бенфика - Жил Висенте 3:0 Эштрела - Бенфика 1:4 Бенфика - Эшторил 1:1 Бенфика - Боавишта 2:0 Бенфика - Риу Аве 4:1 Бенфика - Брага 3:2
Результаты матчей
Спортинг Л
Бенфика
Точный счет
3:2
3 раза 23%
2:0
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%
8:0
1 раз 8%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
4:0
2 раза 14%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
Точное количество голов
3
5 раз 38%
2
3 раза 23%
5
2 раза 15%
1
1 раз 8%
6
1 раз 8%
8
1 раз 8%
1
4 раза 29%
2
3 раза 21%
3
3 раза 21%
4
3 раза 21%
6
1 раз 7%
Точный счет
1:2
3 раза 23%
0:2
2 раза 15%
0:3
2 раза 15%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
2:5
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
0:1
3 раза 23%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
Точное количество голов
2
6 раз 46%
3
4 раза 31%
1
2 раза 15%
5
1 раз 8%
2
4 раза 31%
1
3 раза 23%
3
3 раза 23%
0
2 раза 15%
4
1 раз 8%
Точный счет
3:2
4 раза 15%
1:2
3 раза 12%
0:2
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
0:3
2 раза 8%
6:1
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
2:5
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
8:0
1 раз 4%
0:1
3 раза 11%
3:0
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
Точное количество голов
2
9 раз 35%
3
9 раз 35%
1
3 раза 12%
5
3 раза 12%
6
1 раз 4%
8
1 раз 4%
1
7 раз 26%
2
7 раз 26%
3
6 раз 22%
4
4 раза 15%
0
2 раза 7%
6
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Спортинг Л
Бенфика
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
121
Больше Меньше
104
94
77
49
410
49
113
211
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
85
58
49
112
112
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
233
Больше Меньше
189
1412
1116
521
522
521
126
224
126
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|26
|22
|2
|2
|77 - 26
|68
|2.
|Заявка
|27
|21
|4
|2
|61 - 21
|67
|3.
|Заявка
|27
|18
|4
|5
|50 - 19
|58
|4.
|Заявка
|27
|17
|5
|5
|60 - 37
|56
|5.
|Заявка
|27
|16
|5
|6
|42 - 27
|53
|6.
|Заявка
|27
|12
|6
|9
|28 - 28
|42
|7.
|Заявка
|27
|11
|4
|12
|45 - 38
|37
|8.
|Заявка
|26
|7
|10
|9
|26 - 31
|31
|9.
|Заявка
|27
|8
|6
|13
|27 - 39
|30
|10.
|Заявка
|27
|7
|8
|12
|33 - 51
|29
|11.
|Заявка
|27
|8
|4
|15
|43 - 49
|28
|12.
|Заявка
|27
|7
|7
|13
|36 - 41
|28
|13.
|Заявка
|27
|7
|6
|14
|35 - 40
|27
|14.
|Заявка
|27
|6
|8
|13
|27 - 41
|26
|15.
|Заявка
|27
|4
|14
|9
|26 - 35
|26
|16.
|Заявка
|27
|6
|5
|16
|27 - 58
|23
|17.
|Заявка
|27
|4
|9
|14
|26 - 56
|21
|18.
|Заявка
|27
|4
|7
|16
|25 - 57
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|13
|0
|0
|46 - 10
|39
|2.
|Заявка
|14
|12
|2
|0
|37 - 6
|38
|3.
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|28 - 6
|32
|4.
|Заявка
|14
|10
|1
|3
|27 - 14
|31
|5.
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|27 - 12
|27
|6.
|Заявка
|14
|7
|1
|6
|24 - 16
|22
|7.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|15 - 14
|21
|8.
|Заявка
|14
|5
|6
|3
|24 - 16
|21
|9.
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|23 - 22
|20
|10.
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|18 - 17
|18
|11.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|13 - 14
|17
|12.
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|19 - 22
|17
|13.
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|17 - 26
|17
|14.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|17 - 15
|16
|15.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|14 - 25
|13
|16.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|17 - 28
|12
|17.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|6 - 14
|10
|18.
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|15 - 30
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|31 - 16
|29
|2.
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|24 - 15
|29
|3.
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|33 - 25
|29
|4.
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|22 - 13
|26
|5.
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|15 - 13
|22
|6.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|13 - 14
|21
|7.
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|21 - 25
|20
|8.
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|22 - 16
|17
|9.
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|13 - 17
|14
|10.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|16 - 25
|12
|11.
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|11 - 26
|11
|12.
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|18 - 25
|11
|13.
|Заявка
|13
|3
|1
|9
|13 - 33
|10
|14.
|Заявка
|13
|1
|6
|6
|8 - 19
|9
|15.
|Заявка
|14
|0
|8
|6
|8 - 18
|8
|16.
|Заявка
|13
|2
|1
|10
|12 - 25
|7
|17.
|Заявка
|14
|1
|4
|9
|8 - 29
|7
|18.
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|19 - 33
|6
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- — Зона вылета
|Спортинг Л
|Дьёкереш Виктор
|22 (10)
|Брага
|Банза Симон
|21 (4)
|Арока
|Мухика Рафаэль
|16 (3)
|Шавиш
|Эрнандес Эктор II
|13 (1)
|Визела
|Эссанд Самюэль
|13
|Боавишта
|Перес Себастьян
|1 11
|Шавиш
|Ногейра
|3 6
|Бенфика
|Отаменди Николас
|1 9
|Порту
|Консейсау Франсишку
|1 9
|Каса Пия
|Кастро Пабло
|2 7
Прогнозы на матч Спортинг Л - Бенфика
Исход игры
Спортинг Л
54.5% (24)
Ничья
29.5% (13)
Бенфика
15.9% (7)
Тотал 2.5
Больше
73.81% (31)
Меньше
26.19% (11)
Обе команды забьют
Да
90.48% (38)
Нет
9.52% (4)
Популярный счёт
2:1 Спортинг Л
43.2% (19)
1:1 Ничья
15.9% (7)
1:2 Бенфика
13.6% (6)
2:2 Ничья
11.4% (5)
1:0 Спортинг Л
9.1% (4)
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