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  4. Примейра-лига 2023-2024
Тур: 28. Стадион: . Главный судья: Ногейра Мигель
Каса Пия
0:0
Первый тайм: 44'
Эшторил
0'
Прогнозы 120
Каса Пия 35.8% (43)
X 50% (60)
Эшторил 14.2% (17)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Каса Пия
Ничья
Эшторил
3.35
3.05
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
33
Батишта
Рикарду
3
Нунеш
Жоау
15
Варела
Фернанду
19
Золотич
Нермин
72
Ларрасабаль
Гаиска
8
Нето Анжело
21
Сеговия
Теласко
5
Лело
Леонардо
80
Кастро
Пабло
30
Кардозо
Фелиппе
7
Морейра
Нуну
31
Карне
Марсело
13
Бассо
Жоау
5
Волней
22
Мангала
Эльяким
79
Пина
Вагнер
7
Виниций
82
Фернандеш
Матеуш
78
Араужу
Тьягу
10
Гитан
Рафик
11
Кассиано
Диас
21
Гомес
Родриго
II
Каса Пия
3-4-3
Эшторил
3-4-3

История личных встреч

Каса Пия
Эшторил

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

300%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

История матчей

ПЛ
4:0
ПЛ
2:2
ПЛ
2:0
ПВЛ
1:1
ПВЛ
0:2
ПВЛ
4:1
ПВЛ
0:1

Голы

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

0.67
0.5

Среднее время на гол

135
180

Всего голов

11
5

Голов в среднем за матч

2.75
1.67

Среднее время на гол

32
54

Всего голов

13
7

Голов в среднем за матч

1.86
1

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

48
90

Бомбардиры внутри турнира

Каса Пия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Афонсо Клейтон Мишель 8 (1) 0.29
Кардозо Фелиппе 5 0.18
Кастро Пабло 3 0.11
Сома Юки 2 0.07
Ларрасабаль Гаиска 2 0.07
Андраде Фернандо 2 (1) 0.07
Нето Анжело 1 0.04
Диас Тиаго 1 0.04
Жушту Самуэл 1 0.04
Нунеш Жоау 1 0.04
Годвин Савиур 1 (1) 0.04
Бриту Рафаэл 0 0
Лело Леонардо 0 0
Варела Фернанду 0 0
Ламейраш Рубен 0 0
Лакксимикант Андре 0 0
Бени 0 0
Эшторил
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Маркес Алехандро 9 (1) 0.32
Кассиано Диас 7 (1) 0.25
Гомес Родриго II 5 0.18
Маркеш Жоао 5 0.18
Гитан Рафик 5 0.18
Холсгров Джордан 2 0.07
Араужу Тьягу 2 0.07
Тавареш Эриберту 2 0.07
Парра Рауль 1 0.04
Мангала Эльяким 1 0.04
Виниций 1 0.04
Карлос Жоао III 1 0.04
Витал Бернардо 1 0.04
Фернандеш Матеуш 1 0.04
Волней 0 0

Карточки

Каса Пия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нето Анжело 10 0
Кастро Пабло 6 1
Кардозо Фелиппе 5 0
Бени 5 0
Тчамба Дуплекс 3 1
Афонсо Клейтон Мишель 4 0
Батишта Рикарду 2 1
Ларрасабаль Гаиска 3 0
Варела Фернанду 2 0
Фернандеш Вашку 2 0
Морейра Педру 2 0
Золотич Нермин 2 0
Жералдеш Андре 2 0
Ламейраш Рубен 2 0
Сеговия Теласко 2 0
Нунеш Жоау 1 0
Сома Юки 1 0
Диас Тиаго 1 0
Серобян Артур 1 0
Морейра Нуну 1 0
Жушту Самуэл 1 0
Эшторил
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маркеш Жоао 8 0
Холсгров Джордан 6 1
Витал Бернардо 5 1
Гомес Родриго II 5 1
Алвару Педру 5 0
Фернандеш Матеуш 5 0
Тавареш Эриберту 4 0
Карлос Жоао III 4 0
Волней 4 0
Араужу Тьягу 4 0
Мангала Эльяким 3 0
Карне Марсело 3 0
Маркес Алехандро 3 0
Пина Вагнер 3 0
Кассиано Диас 2 0
Ндиайе Мор 2 0
Виниций 2 0
Вашку Сеабра 2 0
Бассо Жоау 1 0
Фигейра Даниэль 1 0
Парра Рауль 1 0

Результаты матчей

Каса Пия
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
8% (1)
69% (9)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
Эшторил
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
29% (4)
57% (8)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

4
7

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

4
21
Каса Пия
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
7% (1)
43% (6)
Эшторил
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
8% (1)
46% (6)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

4
1

Волевые победы

21
14

Упущенные победы

19
19
Каса Пия
38.1%
61.9%
8 побед 13 поражений
Первый тайм
19% (5)
48% (13)
33% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (9)
22% (6)
44% (12)
Эшторил
30.4%
69.6%
7 побед 16 поражений
Первый тайм
19% (5)
48% (13)
33% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (6)
26% (7)
52% (14)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

8
8

Волевые победы

21
14

Упущенные победы

23
40

Голы по времени матча

Забито

6
22
1 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 16
3 Забивали первыми 5
21 Не забивали 15
1
17%
3
14%
1-15
0
0%
3
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
33%
4
18%
46-60
2
33%
5
23%
61-75
1
17%
7
32%
76-90

Пропущено

14
30
4 В 1-м тайме 15
10 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 12
1
7%
4
13%
1-15
1
7%
4
13%
16-30
2
14%
7
23%
31-45
2
14%
8
27%
46-60
5
36%
2
7%
61-75
3
21%
5
17%
76-90

Забито

21
24
10 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 17
6 Забивали первыми 10
17 Не забивали 14
2
10%
4
17%
1-15
5
24%
1
4%
16-30
3
14%
2
8%
31-45
2
10%
6
25%
46-60
2
10%
6
25%
61-75
7
33%
5
21%
76-90

Пропущено

25
16
11 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 7
4
16%
3
19%
1-15
3
12%
2
13%
16-30
4
16%
4
25%
31-45
3
12%
1
6%
46-60
4
16%
3
19%
61-75
7
28%
3
19%
76-90

Забито

27
46
11 В 1-м тайме 13
16 Во 2-м тайме 33
9 Забивали первыми 15
11 Не забивали 2
3
11%
7
15%
1-15
5
19%
4
9%
16-30
3
11%
2
4%
31-45
4
15%
10
22%
46-60
4
15%
11
24%
61-75
8
30%
30%
12
26%
76-90

Пропущено

39
46
15 В 1-м тайме 24
24 Во 2-м тайме 22
15 Пропускали первыми 12
18 Не пропускали 19
5
13%
7
15%
1-15
4
10%
6
13%
16-30
6
15%
11
24%
31-45
5
13%
9
20%
46-60
9
23%
5
11%
61-75
10
26%
8
17%
76-90

Результаты последних матчей

Каса Пия
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Визела - Каса Пия 0:4 Каса Пия - Бенфика 0:1 Эштрела - Каса Пия 3:1 Каса Пия - Жил Висенте 0:0
Витория Гимарайнш - Каса Пия 0:2 Каса Пия - Арока 1:0 Риу Аве - Каса Пия 1:0 Каса Пия - Боавишта 0:0 Спортинг Л - Каса Пия 8:0 Каса Пия - Фаренсе 1:3 Каса Пия - Фамаликан 0:2 Морейренсе - Каса Пия 1:4 Каса Пия - Брага 1:3 Шавиш - Каса Пия 1:3 Порту - Каса Пия 3:1 Каса Пия - Портимоненсе 1:0 Насьонал Мадейра - Каса Пия 0:0 Эшторил - Каса Пия 4:0 Каса Пия - Визела 0:1 Брага - Каса Пия 1:1
Эшторил
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Эшторил - Порту 1:0 Эшторил - Портимоненсе 1:0 Бенфика - Эшторил 3:1 Эшторил - Витория Гимарайнш 1:3
Визела - Эшторил 3:3 Эшторил - Жил Висенте 1:3 Боавишта - Эшторил 2:1 Эшторил - Эштрела 1:0 Риу Аве - Эшторил 1:1 Брага - Эшторил 1:1 Бенфика - Эшторил 1:1 Эшторил - Арока 1:2 Эшторил - Морейренсе 1:3 Эшторил - Порту 0:4 Спортинг Л - Эшторил 5:1 Эшторил - Фаренсе 4:0 Фамаликан - Эшторил 1:1 Эшторил - Шавиш 4:0 Эшторил - Порту 3:1 Брага - Эшторил 3:1

Результаты матчей

Каса Пия
Эшторил

Точный счет

0:0
3 раза 23%
0:1
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
1:3
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:0
3 раза 21%
1:3
3 раза 21%
4:0
3 раза 21%
1:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%

Точное количество голов

0
7 раз 54%
1
6 раз 46%
1
8 раз 57%
4
3 раза 21%
2
2 раза 14%
0
1 раз 7%

Точный счет

1:1
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
8:0
1 раз 7%
1:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
5:3
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 36%
0
4 раза 29%
3
2 раза 14%
4
2 раза 14%
2
1 раз 7%
1
8 раз 62%
3
3 раза 23%
0
1 раз 8%
2
1 раз 8%

Точный счет

0:1
4 раза 15%
0:0
3 раза 11%
1:0
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
1:3
3 раза 11%
0:2
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
8:0
1 раз 4%
1:0
4 раза 15%
1:3
3 раза 11%
4:0
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
5:3
1 раз 4%

Точное количество голов

0
11 раз 41%
1
11 раз 41%
3
2 раза 7%
4
2 раза 7%
2
1 раз 4%
1
16 раз 59%
2
3 раза 11%
3
3 раза 11%
4
3 раза 11%
0
2 раза 7%

Тоталы голов в матче

Каса Пия
Эшторил

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
7
0.5
Больше Меньше
13
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
12
1
5
9
1.5
4
9
4
10
2.5
3
10
2
12
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
11
0.5
Больше Меньше
25
2
5
22
1.5
9
18
4
23
2.5
6
21
2
25
3.5
3
24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 27 23 2 2 79 - 27 71
2.
Бенфика
 Заявка 28 21 4 3 62 - 23 67
3.
Порту
 Заявка 28 18 4 6 51 - 21 58
4.
Брага
 Заявка 28 17 5 6 60 - 40 56
5.
Витория Гимарайнш
 Заявка 28 17 5 6 44 - 28 56
6.
Морейренсе
 Заявка 28 12 7 9 30 - 30 43
7.
Арока
 Заявка 28 12 4 12 48 - 38 40
8.
Фамаликан
 Заявка 27 8 10 9 29 - 33 34
9.
Каса Пия
 0:0 Заявка 28 8 7 13 27 - 39 31
10.
Фаренсе
 Заявка 28 8 6 14 37 - 40 30
11.
Эшторил
 0:0 Заявка 28 8 5 15 43 - 49 29
12.
Боавишта
 Заявка 28 7 8 13 33 - 53 29
13.
Риу Аве
 Заявка 28 5 14 9 29 - 35 29
14.
Жил Висенте
 Заявка 28 7 7 14 36 - 44 28
15.
Эштрела
 Заявка 28 6 9 13 29 - 43 27
16.
Портимоненсе
 Заявка 28 7 5 16 30 - 60 26
17.
Визела
 Заявка 28 4 9 15 28 - 59 21
18.
Шавиш
 Заявка 28 4 7 17 27 - 60 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 14 14 0 0 48 - 11 42
2.
Бенфика
 Заявка 14 12 2 0 37 - 6 38
3.
Порту
 Заявка 14 10 2 2 29 - 8 32
4.
Витория Гимарайнш
 Заявка 14 10 1 3 27 - 14 31
5.
Брага
 Заявка 14 8 3 3 27 - 15 27
6.
Эшторил
 0:0 Заявка 14 7 1 6 24 - 16 22
7.
Морейренсе
 Заявка 14 6 4 4 17 - 16 22
8.
Жил Висенте
 Заявка 14 5 6 3 24 - 16 21
9.
Риу Аве
 Заявка 14 5 6 3 21 - 17 21
10.
Фамаликан
 Заявка 13 5 5 3 16 - 16 20
11.
Арока
 Заявка 14 6 2 6 23 - 22 20
12.
Фаренсе
 Заявка 14 5 4 5 19 - 15 19
13.
Эштрела
 Заявка 14 5 2 7 19 - 22 17
14.
Боавишта
 Заявка 14 4 5 5 17 - 26 17
15.
Портимоненсе
 Заявка 14 3 4 7 14 - 25 13
16.
Шавиш
 Заявка 14 3 3 8 19 - 31 12
17.
Каса Пия
 0:0 Заявка 14 2 5 7 6 - 14 11
18.
Визела
 Заявка 14 2 4 8 15 - 30 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 13 9 2 2 31 - 16 29
2.
Брага
 Заявка 14 9 2 3 33 - 25 29
3.
Бенфика
 Заявка 14 9 2 3 25 - 17 29
4.
Порту
 Заявка 14 8 2 4 22 - 13 26
5.
Витория Гимарайнш
 Заявка 14 7 4 3 17 - 14 25
6.
Морейренсе
 Заявка 14 6 3 5 13 - 14 21
7.
Арока
 Заявка 14 6 2 6 25 - 16 20
8.
Каса Пия
 0:0 Заявка 14 6 2 6 21 - 25 20
9.
Фамаликан
 Заявка 14 3 5 6 13 - 17 14
10.
Портимоненсе
 Заявка 14 4 1 9 16 - 35 13
11.
Боавишта
 Заявка 14 3 3 8 16 - 27 12
12.
Фаренсе
 Заявка 14 3 2 9 18 - 25 11
13.
Визела
 Заявка 14 2 5 7 13 - 29 11
14.
Эштрела
 Заявка 14 1 7 6 10 - 21 10
15.
Риу Аве
 Заявка 14 0 8 6 8 - 18 8
16.
Жил Висенте
 Заявка 14 2 1 11 12 - 28 7
17.
Эшторил
 0:0 Заявка 14 1 4 9 19 - 33 7
18.
Шавиш
 Заявка 14 1 4 9 8 - 29 7
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
  • — Выход в 3-ий квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА
  • — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА
  • — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 22 (10)
Брага Банза Симон 21 (4)
Арока Мухика Рафаэль 18 (3)
Шавиш Эрнандес Эктор II 14 (1)
Визела Эссанд Самюэль 13
Весь список

Топ нарушителей
Боавишта Перес Себастьян 1 11
Бенфика Отаменди Николас 1 10
Шавиш Ногейра 3 6
Порту Консейсау Франсишку 1 9
Каса Пия Кастро Пабло 2 7
Весь список
  • Первый тайм
  • 1'
    Судья начинает матч
  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:1 – на это поставили 43.3% пользователей.
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Прогнозы 120
Каса Пия 35.8% (43)
X 50% (60)
Эшторил 14.2% (17)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Каса Пия
Ничья
Эшторил
3.35
3.05
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3.05
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Каса Пия 0:0 Эшторил

Исход игры
Каса Пия
35.8% (43)
Ничья
50% (60)
Эшторил
14.2% (17)
Тотал 2.5
Больше
22.61% (26)
Меньше
77.39% (89)
Обе команды забьют
Да
67.83% (78)
Нет
32.17% (37)
Популярный счёт
1:1 Ничья
43.3% (52)
1:0 Каса Пия
20% (24)
2:1 Каса Пия
12.5% (15)
1:2 Эшторил
6.7% (8)
0:1 Эшторил
5% (6)
0:0 Ничья
3.3% (4)
0:2 Эшторил
1.7% (2)
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