Тур: 28. Стадион: Мунисипал де Риу Майор. Зрители: 1391 Главный судья: Ногейра Мигель
Ход матча
63'
72'
83'
Прогноз на матч от Liveresult
80
Кастро
Пабло
13
Бассо
Жоау
5
Волней
79
Пина
Вагнер
7
Виниций
78
Араужу
Тьягу
10
Гитан
Рафик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
80 Кастро ПаблоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
68 Паэс ЛукасВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Диас ТиагоПолузащитник
-
96 Жушту СамуэлПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Сома ЮкиНападающий
-
Главный тренер: Alexandre Santana
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Бассо ЖоауЗащитник
-
5 ВолнейЗащитник
- Защитник
-
79 Пина ВагнерПолузащитник
-
7 ВиницийПолузащитник
- Полузащитник
-
78 Араужу ТьягуПолузащитник
-
10 Гитан РафикНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
23 Алвару ПедруЗащитник
-
48 Коста МишелПолузащитник
-
64 Ндиайе МорПолузащитник
- Нападающий
-
20 Карлос ЖоаоНападающий
-
33 Маркеш ЖоаоНападающий
-
-
Главный тренер: Сеабра Вашку
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
История личных встреч
Каса Пия
Эшторил
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
300%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
0.67
0.5
Среднее время на гол
135
180
Всего голов
11
5
Голов в среднем за матч
2.75
1.67
Среднее время на гол
32
54
Всего голов
13
7
Голов в среднем за матч
1.86
1
Тотал матчей
2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
48
90
Бомбардиры внутри турнира
Каса Пия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Афонсо Клейтон Мишель
|8 (1)
|0.29
|Кардозо Фелиппе
|5
|0.18
|Кастро Пабло
|3
|0.11
|Сома Юки
|2
|0.07
|Ларрасабаль Гаиска
|2
|0.07
|Андраде Фернандо
|2 (1)
|0.07
|Нето Анжело
|1
|0.04
|Диас Тиаго
|1
|0.04
|Жушту Самуэл
|1
|0.04
|Нунеш Жоау
|1
|0.04
|Годвин Савиур
|1 (1)
|0.04
|Бриту Рафаэл
|0
|0
|Лело Леонардо
|0
|0
|Варела Фернанду
|0
|0
|Ламейраш Рубен
|0
|0
|Лакксимикант Андре
|0
|0
|Бени
|0
|0
Эшторил
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Маркес Алехандро
|9 (1)
|0.32
|Кассиано Диас
|7 (1)
|0.25
|Гомес Родриго II
|5
|0.18
|Маркеш Жоао
|5
|0.18
|Гитан Рафик
|5
|0.18
|Холсгров Джордан
|2
|0.07
|Араужу Тьягу
|2
|0.07
|Тавареш Эриберту
|2
|0.07
|Парра Рауль
|1
|0.04
|Мангала Эльяким
|1
|0.04
|Виниций
|1
|0.04
|Карлос Жоао III
|1
|0.04
|Витал Бернардо
|1
|0.04
|Фернандеш Матеуш
|1
|0.04
|Волней
|0
|0
Карточки
Каса Пия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нето Анжело
|10
|0
|Кастро Пабло
|6
|1
|Кардозо Фелиппе
|5
|0
|Бени
|5
|0
|Тчамба Дуплекс
|3
|1
|Афонсо Клейтон Мишель
|4
|0
|Батишта Рикарду
|2
|1
|Ларрасабаль Гаиска
|3
|0
|Варела Фернанду
|2
|0
|Фернандеш Вашку
|2
|0
|Морейра Педру
|2
|0
|Золотич Нермин
|2
|0
|Жералдеш Андре
|2
|0
|Ламейраш Рубен
|2
|0
|Сеговия Теласко
|2
|0
|Нунеш Жоау
|1
|0
|Сома Юки
|1
|0
|Диас Тиаго
|1
|0
|Серобян Артур
|1
|0
|Морейра Нуну
|1
|0
|Жушту Самуэл
|1
|0
Эшторил
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Маркеш Жоао
|8
|0
|Холсгров Джордан
|6
|1
|Витал Бернардо
|5
|1
|Гомес Родриго II
|5
|1
|Фернандеш Матеуш
|6
|0
|Алвару Педру
|5
|0
|Тавареш Эриберту
|4
|0
|Карлос Жоао III
|4
|0
|Волней
|4
|0
|Араужу Тьягу
|4
|0
|Мангала Эльяким
|3
|0
|Карне Марсело
|3
|0
|Маркес Алехандро
|3
|0
|Пина Вагнер
|3
|0
|Кассиано Диас
|2
|0
|Бассо Жоау
|2
|0
|Ндиайе Мор
|2
|0
|Виниций
|2
|0
|Вашку Сеабра
|2
|0
|Фигейра Даниэль
|1
|0
|Парра Рауль
|1
|0
Результаты матчей
Каса Пия
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
7% (1)
71% (10)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
Эшторил
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
29% (4)
57% (8)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
4
7
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
4
21
Каса Пия
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
7% (1)
43% (6)
Эшторил
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
7% (1)
50% (7)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
4
1
Волевые победы
21
14
Упущенные победы
19
19
Каса Пия
38.1%
61.9%
8 побед 13 поражений
Первый тайм
18% (5)
50% (14)
32% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (9)
25% (7)
43% (12)
Эшторил
30.4%
69.6%
7 побед 16 поражений
Первый тайм
18% (5)
50% (14)
32% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (6)
29% (8)
50% (14)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
8
8
Волевые победы
21
14
Упущенные победы
23
40
Голы по времени матча
Забито
6
22
1 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 16
3 Забивали первыми 5
22 Не забивали 16
1
17%
3
14%
1-15
0
0%
3
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
33%
4
18%
46-60
2
33%
5
23%
61-75
1
17%
7
32%
76-90
Пропущено
14
30
4 В 1-м тайме 15
10 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 12
1
7%
4
13%
1-15
1
7%
4
13%
16-30
2
14%
7
23%
31-45
2
14%
8
27%
46-60
5
36%
2
7%
61-75
3
21%
5
17%
76-90
Забито
21
24
10 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 17
6 Забивали первыми 10
18 Не забивали 15
2
10%
4
17%
1-15
5
24%
1
4%
16-30
3
14%
2
8%
31-45
2
10%
6
25%
46-60
2
10%
6
25%
61-75
7
33%
5
21%
76-90
Пропущено
25
16
11 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 7
4
16%
3
19%
1-15
3
12%
2
13%
16-30
4
16%
4
25%
31-45
3
12%
1
6%
46-60
4
16%
3
19%
61-75
7
28%
3
19%
76-90
Забито
27
46
11 В 1-м тайме 13
16 Во 2-м тайме 33
9 Забивали первыми 15
12 Не забивали 3
3
11%
7
15%
1-15
5
19%
4
9%
16-30
3
11%
2
4%
31-45
4
15%
10
22%
46-60
4
15%
11
24%
61-75
8
30%
30%
12
26%
76-90
Пропущено
39
46
15 В 1-м тайме 24
24 Во 2-м тайме 22
15 Пропускали первыми 12
18 Не пропускали 19
5
13%
7
15%
1-15
4
10%
6
13%
16-30
6
15%
11
24%
31-45
5
13%
9
20%
46-60
9
23%
5
11%
61-75
10
26%
8
17%
76-90
Результаты последних матчей
Каса Пия
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Визела - Каса Пия 0:4 Каса Пия - Бенфика 0:1 Эштрела - Каса Пия 3:1 Каса Пия - Жил Висенте 0:0
Витория Гимарайнш - Каса Пия 0:2 Каса Пия - Арока 1:0 Риу Аве - Каса Пия 1:0 Каса Пия - Боавишта 0:0 Спортинг Л - Каса Пия 8:0 Каса Пия - Фаренсе 1:3 Каса Пия - Фамаликан 0:2 Морейренсе - Каса Пия 1:4 Каса Пия - Брага 1:3 Шавиш - Каса Пия 1:3 Порту - Каса Пия 3:1 Каса Пия - Портимоненсе 1:0 Насьонал Мадейра - Каса Пия 0:0 Эшторил - Каса Пия 4:0 Каса Пия - Визела 0:1 Брага - Каса Пия 1:1
Эшторил
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Эшторил - Порту 1:0 Эшторил - Портимоненсе 1:0 Бенфика - Эшторил 3:1 Эшторил - Витория Гимарайнш 1:3
Визела - Эшторил 3:3 Эшторил - Жил Висенте 1:3 Боавишта - Эшторил 2:1 Эшторил - Эштрела 1:0 Риу Аве - Эшторил 1:1 Брага - Эшторил 1:1 Бенфика - Эшторил 1:1 Эшторил - Арока 1:2 Эшторил - Морейренсе 1:3 Эшторил - Порту 0:4 Спортинг Л - Эшторил 5:1 Эшторил - Фаренсе 4:0 Фамаликан - Эшторил 1:1 Эшторил - Шавиш 4:0 Эшторил - Порту 3:1 Брага - Эшторил 3:1
Результаты матчей
Каса Пия
Эшторил
Точный счет
0:0
4 раза 29%
0:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:0
3 раза 21%
1:3
3 раза 21%
4:0
3 раза 21%
1:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
Точное количество голов
0
8 раз 57%
1
6 раз 43%
1
8 раз 57%
4
3 раза 21%
2
2 раза 14%
0
1 раз 7%
Точный счет
1:1
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
8:0
1 раз 7%
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
5:3
1 раз 7%
Точное количество голов
1
5 раз 36%
0
4 раза 29%
3
2 раза 14%
4
2 раза 14%
2
1 раз 7%
1
8 раз 57%
3
3 раза 21%
0
2 раза 14%
2
1 раз 7%
Точный счет
0:0
4 раза 14%
0:1
4 раза 14%
1:0
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
1:3
3 раза 11%
0:2
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
8:0
1 раз 4%
1:0
4 раза 14%
1:3
3 раза 11%
4:0
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
5:3
1 раз 4%
Точное количество голов
0
12 раз 43%
1
11 раз 39%
3
2 раза 7%
4
2 раза 7%
2
1 раз 4%
1
16 раз 57%
0
3 раза 11%
2
3 раза 11%
3
3 раза 11%
4
3 раза 11%
Тоталы голов в матче
Каса Пия
Эшторил
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
68
Больше Меньше
131
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
122
59
410
410
311
212
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1612
Больше Меньше
253
523
919
424
622
226
325
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|27
|23
|2
|2
|79 - 27
|71
|2.
|Заявка
|28
|21
|4
|3
|62 - 23
|67
|3.
|Заявка
|28
|18
|4
|6
|51 - 21
|58
|4.
|Заявка
|28
|17
|5
|6
|60 - 40
|56
|5.
|Заявка
|28
|17
|5
|6
|44 - 28
|56
|6.
|Заявка
|28
|12
|7
|9
|30 - 30
|43
|7.
|Заявка
|28
|12
|4
|12
|48 - 38
|40
|8.
|Заявка
|27
|8
|10
|9
|29 - 33
|34
|9.
|Заявка
|28
|8
|7
|13
|27 - 39
|31
|10.
|Заявка
|28
|8
|6
|14
|37 - 40
|30
|11.
|Заявка
|28
|8
|5
|15
|43 - 49
|29
|12.
|Заявка
|28
|7
|8
|13
|33 - 53
|29
|13.
|Заявка
|28
|5
|14
|9
|29 - 35
|29
|14.
|Заявка
|28
|7
|7
|14
|36 - 44
|28
|15.
|Заявка
|28
|6
|9
|13
|29 - 43
|27
|16.
|Заявка
|28
|7
|5
|16
|30 - 60
|26
|17.
|Заявка
|28
|4
|9
|15
|28 - 59
|21
|18.
|Заявка
|28
|4
|7
|17
|27 - 60
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|14
|0
|0
|48 - 11
|42
|2.
|Заявка
|14
|12
|2
|0
|37 - 6
|38
|3.
|Заявка
|14
|10
|2
|2
|29 - 8
|32
|4.
|Заявка
|14
|10
|1
|3
|27 - 14
|31
|5.
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|27 - 15
|27
|6.
|Заявка
|14
|7
|1
|6
|24 - 16
|22
|7.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|17 - 16
|22
|8.
|Заявка
|14
|5
|6
|3
|24 - 16
|21
|9.
|Заявка
|14
|5
|6
|3
|21 - 17
|21
|10.
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|16 - 16
|20
|11.
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|23 - 22
|20
|12.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|19 - 15
|19
|13.
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|19 - 22
|17
|14.
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|17 - 26
|17
|15.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|14 - 25
|13
|16.
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|19 - 31
|12
|17.
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|6 - 14
|11
|18.
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|15 - 30
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|31 - 16
|29
|2.
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|33 - 25
|29
|3.
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|25 - 17
|29
|4.
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|22 - 13
|26
|5.
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|17 - 14
|25
|6.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|13 - 14
|21
|7.
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|25 - 16
|20
|8.
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|21 - 25
|20
|9.
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|13 - 17
|14
|10.
|Заявка
|14
|4
|1
|9
|16 - 35
|13
|11.
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|16 - 27
|12
|12.
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|18 - 25
|11
|13.
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|13 - 29
|11
|14.
|Заявка
|14
|1
|7
|6
|10 - 21
|10
|15.
|Заявка
|14
|0
|8
|6
|8 - 18
|8
|16.
|Заявка
|14
|2
|1
|11
|12 - 28
|7
|17.
|Заявка
|14
|1
|4
|9
|19 - 33
|7
|18.
|Заявка
|14
|1
|4
|9
|8 - 29
|7
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- — Зона вылета
|Спортинг Л
|Дьёкереш Виктор
|22 (10)
|Брага
|Банза Симон
|21 (4)
|Арока
|Мухика Рафаэль
|18 (3)
|Шавиш
|Эрнандес Эктор II
|14 (1)
|Визела
|Эссанд Самюэль
|13
|Боавишта
|Перес Себастьян
|1 11
|Бенфика
|Отаменди Николас
|1 10
|Шавиш
|Ногейра
|3 6
|Порту
|Консейсау Франсишку
|1 9
|Каса Пия
|Кастро Пабло
|2 7
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Каса Пия 0:0 Эшторил
Исход игры
Каса Пия
35.8% (43)
Ничья
50% (60)
Эшторил
14.2% (17)
Тотал 2.5
Больше
22.61% (26)
Меньше
77.39% (89)
Обе команды забьют
Да
67.83% (78)
Нет
32.17% (37)
Популярный счёт
1:1 Ничья
43.3% (52)
1:0 Каса Пия
20% (24)
2:1 Каса Пия
12.5% (15)
1:2 Эшторил
6.7% (8)
0:1 Эшторил
5% (6)
0:0 Ничья
3.3% (4)
0:2 Эшторил
1.7% (2)
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