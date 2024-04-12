Тур: 29. Стадион: Муниципал де Барселуш. Главный судья: Оливейра Мануэл
0:2
Первый тайм: 25'
Ход матча
7'
11'
Прогноз на матч от Liveresult
42
Эндрю
26
Рубен
Мигель
24
Гбане
Мори
25
Тиба
Педру
77
Мурило
Коста
76
Нету
Мартим
29
Депу
21
Катамо
Джени
- Основной состав
-
42 ЭндрюВратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 РубенЗащитник
- Защитник
-
24 Гбане МориПолузащитник
-
25 Тиба ПедруПолузащитник
-
77 Мурило КостаПолузащитник
-
76 Нету МартимПолузащитник
- Полузащитник
-
29 ДепуНападающий
- Запасные игроки
-
12 Араужо БрианВратарь
- Защитник
- Защитник
-
67 Пинту АлексЗащитник
- Полузащитник
-
14 Уилсон РоанПолузащитник
-
70 Коррея ФелишПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Carlos Cunha
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Катамо ДжениПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
51 Пинту ДиогуВратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Нету ЛуишЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Аморим Рубен
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
История личных встреч
Жил Висенте
Спортинг Л
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
75%
100%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед
15 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 15 побед
Первый тайм
26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 8 побед
Второй тайм
13.3%
86.7%
0 побед 2 ничьи 12 побед
19 матчей
15.8%
5.3%
78.9%
3 победы 1 ничья 15 побед
Первый тайм
15.8%
42.1%
42.1%
3 победы 8 ничьих 8 побед
Второй тайм
15.8%
21.1%
63.1%
3 победы 4 ничьи 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
8
8
Голов в среднем за матч
0.89
0.8
Среднее время на гол
101
112
Всего голов
27
17
Голов в среднем за матч
2.7
1.89
Среднее время на гол
33
47
Всего голов
35
25
Голов в среднем за матч
1.84
1.32
Тотал матчей
2.5
18
Больше 95%
Меньше 5%
1
17
Больше 89%
Меньше 11%
2
12
Больше 63%
Меньше 37%
7
8
Больше 42%
Меньше 58%
11
3
Больше 16%
Меньше 84%
16
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
Среднее время на гол
48
68
Бомбардиры внутри турнира
Жил Висенте
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Домингес Максим
|6 (1)
|0.21
|Мурило Коста
|4 (2)
|0.14
|Коррея Фелиш
|4
|0.14
|Тиба Педру
|3 (1)
|0.1
|Перейра Габриэл
|3
|0.1
|Депу
|3
|0.1
|Фудзимото Канья
|2 (1)
|0.07
|Роко Батурина
|2
|0.07
|Шаброль Тиджани
|2
|0.07
|Алипур Али
|2 (1)
|0.07
|Мигель Монтейру
|1
|0.03
|Фильо Жозе Карлос
|1
|0.03
|Рубен Мигель
|1
|0.03
|Уилсон Роан
|1
|0.03
|Лучано Томас
|1
|0.03
|Нету Мартим
|0
|0
|Бута Леонарду
|0
|0
|Зе Карлос
|0
|0
Спортинг Л
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дьёкереш Виктор
|22 (4)
|0.79
|Паулинью Жуан
|12
|0.43
|Педру Гонсалвеш
|9
|0.32
|Тринкан Франсишку
|7
|0.25
|Катамо Джени
|5
|0.18
|Сантуш Нуну II
|4
|0.14
|Эдвардс Маркус
|4
|0.14
|Коатес Себастьян
|4
|0.14
|Юлманд Мортен
|3
|0.11
|Браганса Даниэл
|3
|0.11
|Морита Хидемаса
|2
|0.07
|Диоманде Усман
|2
|0.07
|Куарежма Эдуарду
|1
|0.04
|Инасиу Гонсалу
|1
|0.04
|Матеус Рейс
|0
|0
|Эсгаю Рикарду
|0
|0
Карточки
Жил Висенте
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Перейра Габриэл
|8
|0
|Тиба Педру
|7
|0
|Фильо Жозе Карлос
|6
|0
|Нету Мартим
|6
|0
|Гбане Мори
|6
|0
|Шаброль Тиджани
|4
|1
|Домингес Максим
|5
|0
|Рубен Мигель
|4
|0
|Коррея Фелиш
|4
|0
|Бута Леонарду
|3
|0
|Депу
|1
|1
|Пинту Алекс
|2
|0
|Мурило Коста
|2
|0
|Хавьер Марлон
|2
|0
|Алипур Али
|1
|0
|Кастильо Хесус
|1
|0
|Лучано Томас
|1
|0
Спортинг Л
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Юлманд Мортен
|9
|0
|Инасиу Гонсалу
|6
|1
|Диоманде Усман
|5
|1
|Коатес Себастьян
|6
|0
|Сантуш Нуну II
|5
|0
|Эсгаю Рикарду
|4
|0
|Эдвардс Маркус
|4
|0
|Педру Гонсалвеш
|4
|0
|Нету Луиш
|3
|0
|Сент-Жюст Йерри
|3
|0
|Дьёкереш Виктор
|3
|0
|Морита Хидемаса
|3
|0
|Матеус Рейс
|2
|0
|Куарежма Эдуарду
|2
|0
|Катамо Джени
|2
|0
|Аморим Рубен
|1
|0
|Адан Антонио
|1
|0
|Паулинью Жуан
|1
|0
|Браганса Даниэл
|1
|0
Результаты матчей
Жил Висенте
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Спортинг Л
100%
0 побед 14 поражений
Первый тайм
0% (0)
36% (5)
64% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
29% (4)
64% (9)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
1
6
Волевые победы
3
7
Упущенные победы
10
7
Жил Висенте
84.6%
15.4%
11 побед 2 поражения
Первый тайм
36% (5)
50% (7)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (9)
21% (3)
14% (2)
Спортинг Л
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
69% (9)
31% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
26
0
Упущенные победы
5
46
Жил Висенте
76.2%
23.8%
16 побед 5 поражений
Первый тайм
36% (10)
46% (13)
18% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (13)
32% (9)
21% (6)
Спортинг Л
36%
64%
9 побед 16 поражений
Первый тайм
33% (9)
33% (9)
33% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (6)
33% (9)
44% (12)
Сухие победы
9
4
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
29
7
Упущенные победы
15
53
Голы по времени матча
Забито
24
31
8 В 1-м тайме 16
16 Во 2-м тайме 15
8 Забивали первыми 10
16 Не забивали 14
4
17%
3
10%
1-15
1
4%
5
16%
16-30
3
13%
8
26%
31-45
4
17%
5
16%
46-60
6
25%
3
10%
61-75
6
25%
7
23%
76-90
Пропущено
16
16
3 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 9
1
6%
2
13%
1-15
1
6%
1
6%
16-30
1
6%
3
19%
31-45
4
25%
2
13%
46-60
3
19%
4
25%
61-75
6
38%
4
25%
76-90
Забито
13
46
6 В 1-м тайме 20
7 Во 2-м тайме 26
4 Забивали первыми 12
20 Не забивали 13
0
0%
8
17%
1-15
1
8%
6
13%
16-30
5
38%
6
13%
31-45
3
23%
7
15%
46-60
2
15%
8
17%
61-75
2
15%
11
24%
76-90
Пропущено
27
13
10 В 1-м тайме 5
17 Во 2-м тайме 8
9 Пропускали первыми 2
12 Не пропускали 8
2
7%
1
8%
1-15
2
7%
0
0%
16-30
6
22%
4
31%
31-45
7
26%
5
38%
46-60
3
11%
1
8%
61-75
7
26%
2
15%
76-90
Забито
37
77
14 В 1-м тайме 36
23 Во 2-м тайме 41
12 Забивали первыми 22
8 Не забивали 0
4
11%
11
14%
1-15
2
5%
11
14%
16-30
8
22%
14
18%
31-45
7
19%
12
16%
46-60
8
22%
11
14%
61-75
8
22%
18
23%
76-90
Пропущено
43
29
13 В 1-м тайме 11
30 Во 2-м тайме 18
14 Пропускали первыми 5
21 Не пропускали 17
3
7%
3
10%
1-15
3
7%
1
3%
16-30
7
16%
7
24%
31-45
11
26%
7
24%
46-60
6
14%
5
17%
61-75
13
30%
6
21%
76-90
Результаты последних матчей
Жил Висенте
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Риу Аве - Жил Висенте 3:0 Жил Висенте - Фамаликан 1:2 Брага - Жил Висенте 2:1 Жил Висенте - Шавиш 0:0
Каса Пия - Жил Висенте 0:0 Жил Висенте - Порту 1:1 Эшторил - Жил Висенте 1:3 Жил Висенте - Визела 0:1 Витория Гимарайнш - Жил Висенте 3:1 Бенфика - Жил Висенте 3:0 Жил Висенте - Витория Гимарайнш 1:0 Портимоненсе - Жил Висенте 0:2 Жил Висенте - Эштрела 1:1 Жил Висенте - Амаранти 3:1 Фаренсе - Жил Висенте 1:0 Жил Висенте - Боавишта 1:0 Арока - Жил Висенте 3:0 Жил Висенте - Морейренсе 1:1 Спортинг Л - Жил Висенте 3:1 Серпа - Жил Висенте 0:1
Спортинг Л
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Спортинг Л - Бенфика 2:1 Бенфика - Спортинг Л 2:2 Эштрела - Спортинг Л 1:2 Спортинг Л - Боавишта 6:1
Аталанта - Спортинг Л 2:1 Арока - Спортинг Л 0:3 Спортинг Л - Аталанта 1:1 Спортинг Л - Фаренсе 3:2 Спортинг Л - Бенфика 2:1 Риу Аве - Спортинг Л 3:3 Спортинг Л - Янг Бойз 1:1 Морейренсе - Спортинг Л 0:2 Янг Бойз - Спортинг Л 1:3 Спортинг Л - Брага 5:0 Униан Лейрия - Спортинг Л 0:3 Спортинг Л - Каса Пия 8:0 Брага - Спортинг Л 1:0 Визела - Спортинг Л 2:5 Шавиш - Спортинг Л 0:3 Спортинг Л - Тондела 4:0
Результаты матчей
Жил Висенте
Спортинг Л
Точный счет
1:1
4 раза 29%
1:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
5:3
1 раз 7%
3:2
3 раза 21%
2:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
8:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 50%
0
2 раза 14%
2
2 раза 14%
5
2 раза 14%
3
1 раз 7%
3
5 раз 36%
2
4 раза 29%
5
2 раза 14%
1
1 раз 7%
6
1 раз 7%
8
1 раз 7%
Точный счет
2:1
3 раза 21%
3:0
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
1:2
3 раза 23%
0:2
2 раза 15%
0:3
2 раза 15%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
2:5
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
Точное количество голов
0
6 раз 43%
1
5 раз 36%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
2
6 раз 46%
3
4 раза 31%
1
2 раза 15%
5
1 раз 8%
Точный счет
1:0
4 раза 14%
1:1
4 раза 14%
2:1
3 раза 11%
3:0
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
5:3
1 раз 4%
3:2
4 раза 15%
1:2
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
0:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
6:1
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
2:5
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
8:0
1 раз 4%
Точное количество голов
1
12 раз 43%
0
8 раз 29%
2
4 раза 14%
3
2 раза 7%
5
2 раза 7%
2
10 раз 37%
3
9 раз 33%
1
3 раза 11%
5
3 раза 11%
6
1 раз 4%
8
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Жил Висенте
Спортинг Л
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
122
Больше Меньше
59
131
311
95
212
410
212
410
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
86
Больше Меньше
311
112
113
58
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
208
Больше Меньше
820
243
424
1413
226
522
226
522
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0 Заявка
|28
|24
|2
|2
|81 - 27
|74
|2.
|Заявка
|28
|21
|4
|3
|62 - 23
|67
|3.
|Заявка
|28
|18
|4
|6
|51 - 21
|58
|4.
|Заявка
|28
|17
|5
|6
|60 - 40
|56
|5.
|Заявка
|28
|17
|5
|6
|44 - 28
|56
|6.
|Заявка
|28
|12
|7
|9
|30 - 30
|43
|7.
|Заявка
|28
|12
|4
|12
|48 - 38
|40
|8.
|Заявка
|27
|8
|10
|9
|29 - 33
|34
|9.
|Заявка
|28
|8
|7
|13
|27 - 39
|31
|10.
|Заявка
|28
|8
|6
|14
|37 - 40
|30
|11.
|Заявка
|28
|8
|5
|15
|43 - 49
|29
|12.
|Заявка
|28
|7
|8
|13
|33 - 53
|29
|13.
|Заявка
|28
|5
|14
|9
|29 - 35
|29
|14.
|0:2 Заявка
|29
|7
|7
|15
|36 - 46
|28
|15.
|Заявка
|28
|6
|9
|13
|29 - 43
|27
|16.
|Заявка
|28
|7
|5
|16
|30 - 60
|26
|17.
|Заявка
|28
|4
|9
|15
|28 - 59
|21
|18.
|Заявка
|28
|4
|7
|17
|27 - 60
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0 Заявка
|14
|14
|0
|0
|48 - 11
|42
|2.
|Заявка
|14
|12
|2
|0
|37 - 6
|38
|3.
|Заявка
|14
|10
|2
|2
|29 - 8
|32
|4.
|Заявка
|14
|10
|1
|3
|27 - 14
|31
|5.
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|27 - 15
|27
|6.
|Заявка
|14
|7
|1
|6
|24 - 16
|22
|7.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|17 - 16
|22
|8.
|Заявка
|14
|5
|6
|3
|21 - 17
|21
|9.
|0:2 Заявка
|15
|5
|6
|4
|24 - 18
|21
|10.
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|16 - 16
|20
|11.
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|23 - 22
|20
|12.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|19 - 15
|19
|13.
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|19 - 22
|17
|14.
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|17 - 26
|17
|15.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|14 - 25
|13
|16.
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|19 - 31
|12
|17.
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|6 - 14
|11
|18.
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|15 - 30
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0 Заявка
|14
|10
|2
|2
|33 - 16
|32
|2.
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|33 - 25
|29
|3.
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|25 - 17
|29
|4.
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|22 - 13
|26
|5.
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|17 - 14
|25
|6.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|13 - 14
|21
|7.
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|25 - 16
|20
|8.
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|21 - 25
|20
|9.
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|13 - 17
|14
|10.
|Заявка
|14
|4
|1
|9
|16 - 35
|13
|11.
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|16 - 27
|12
|12.
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|18 - 25
|11
|13.
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|13 - 29
|11
|14.
|Заявка
|14
|1
|7
|6
|10 - 21
|10
|15.
|Заявка
|14
|0
|8
|6
|8 - 18
|8
|16.
|0:2 Заявка
|14
|2
|1
|11
|12 - 28
|7
|17.
|Заявка
|14
|1
|4
|9
|19 - 33
|7
|18.
|Заявка
|14
|1
|4
|9
|8 - 29
|7
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- — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф
- — Зона вылета
|Спортинг Л
|Дьёкереш Виктор
|22 (10)
|Брага
|Банза Симон
|21 (4)
|Арока
|Мухика Рафаэль
|18 (3)
|Шавиш
|Эрнандес Эктор II
|14 (1)
|Визела
|Эссанд Самюэль
|13
|Боавишта
|Перес Себастьян
|1 11
|Бенфика
|Отаменди Николас
|1 10
|Шавиш
|Ногейра
|3 6
|Порту
|Консейсау Франсишку
|1 9
|Каса Пия
|Кастро Пабло
|2 7
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Жил Висенте 0:2 Спортинг Л
Исход игры
Жил Висенте
2.6% (3)
Ничья
0.9% (1)
Спортинг Л
96.6% (113)
Тотал 2.5
Больше
66.36% (73)
Меньше
33.64% (37)
Обе команды забьют
Да
60.91% (67)
Нет
39.09% (43)
Популярный счёт
1:2 Спортинг Л
47% (55)
0:2 Спортинг Л
24.8% (29)
1:3 Спортинг Л
8.5% (10)
0:1 Спортинг Л
6.8% (8)
0:3 Спортинг Л
5.1% (6)
2:1 Жил Висенте
1.7% (2)
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