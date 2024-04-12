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  3. Португалия
  4. Примейра-лига 2023-2024
Тур: 29. Стадион: . Главный судья: Оливейра Мануэл
Жил Висенте
0:4
Конец матча
Спортинг Л
0'
0:1
7' Гол
Тринкан Франсишку
0:2
11' Гол
Диоманде Усман
0:3
31' Гол
Тринкан Франсишку
0:4
38' Гол в свои ворота
Эндрю
49' Желтая карточка
Домингес Максим
51' Желтая карточка
Боас Кико Вилас
90'+3

Ход матча

7'
0:1
Тринкан Франсишку
11'
0:2
Диоманде Усман
(Педру Гонсалвеш)
31'
0:3
Тринкан Франсишку
(Браганса Даниэл)
38'
0:4
Эндрю
46'
Фудзимото Канья
Нету Мартим
 
46'
Алипур Али
Тиба Педру
 
46'
Коррея Фелиш
Мурило Коста
 
49'
Домингес Максим
 
51'
Боас Кико Вилас
 
61'
 
Эдвардс Маркус
Педру Гонсалвеш
61'
Бута Леонарду
Боас Кико Вилас
 
61'
 
Коатес Себастьян
Инасиу Гонсалу
70'
 
Паулинью Жуан
Тринкан Франсишку
70'
 
Фреснеда Иван
Катамо Джени
73'
Valdemiro Pinto Domingos Miro
Домингес Максим
 
78'
 
Коба Куандреди
Браганса Даниэл
Прогнозы 119
Жил Висенте 2.5% (3)
X 0.8% (1)
Спортинг Л 96.6% (115)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
42
Эндрю
2
Фильо
Жозе
Карлос
13
Перейра
Габриэл
26
Рубен
Мигель
5
Боас
Кико
Вилас
24
Гбане
Мори
25
Тиба
Педру
77
Мурило
Коста
76
Нету
Мартим
8
Домингес
Максим
29
Депу
12
Израэль
Франко
72
Куарежма
Эдуарду
26
Диоманде
Усман
25
Инасиу
Гонсалу
47
Эсгаю
Рикарду
5
Морита
Хидемаса
23
Браганса
Даниэл
21
Катамо
Джени
17
Тринкан
Франсишку
9
Дьёкереш
Виктор
8
Педру
Гонсалвеш
Жил Висенте
4-2-3-1
Спортинг Л
3-4-3

История личных встреч

Жил Висенте
Спортинг Л

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

75%
100%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед

15 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 15 побед

Первый тайм

26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Второй тайм

13.3%
86.7%
0 побед 2 ничьи 12 побед

19 матчей

15.8%
5.3%
78.9%
3 победы 1 ничья 15 побед

Первый тайм

15.8%
42.1%
42.1%
3 победы 8 ничьих 8 побед

Второй тайм

15.8%
21.1%
63.1%
3 победы 4 ничьи 12 побед

История матчей

ПЛ
3:1
ПЛ
0:0
ПЛ
3:1
ПЛ
4:1
ПЛ
0:3
ПЛ
1:2
ПЛ
3:1
ПЛ
2:1
КЛ
0:2
ПЛ
3:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:4
ПЛ
2:0
ПЛ
0:2
ПЛ
2:3
ПЛ
2:1
ПЛ
2:0
КЛ
0:1
ПЛ
6:1

Голы

Всего голов

8
8

Голов в среднем за матч

0.89
0.8

Среднее время на гол

101
112

Всего голов

27
17

Голов в среднем за матч

2.7
1.89

Среднее время на гол

33
47

Всего голов

35
25

Голов в среднем за матч

1.84
1.32

Тотал матчей

2.5
18
Больше 95%
Меньше 5%
1
17
Больше 89%
Меньше 11%
2
12
Больше 63%
Меньше 37%
7
8
Больше 42%
Меньше 58%
11
3
Больше 16%
Меньше 84%
16
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
18

Среднее время на гол

48
68

Бомбардиры внутри турнира

Жил Висенте
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Домингес Максим 6 (1) 0.21
Мурило Коста 4 (2) 0.14
Коррея Фелиш 4 0.14
Тиба Педру 3 (1) 0.1
Перейра Габриэл 3 0.1
Депу 3 0.1
Фудзимото Канья 2 (1) 0.07
Роко Батурина 2 0.07
Шаброль Тиджани 2 0.07
Алипур Али 2 (1) 0.07
Мигель Монтейру 1 0.03
Фильо Жозе Карлос 1 0.03
Рубен Мигель 1 0.03
Уилсон Роан 1 0.03
Лучано Томас 1 0.03
Нету Мартим 0 0
Бута Леонарду 0 0
Зе Карлос 0 0
Спортинг Л
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дьёкереш Виктор 22 (4) 0.79
Паулинью Жуан 12 0.43
Педру Гонсалвеш 9 0.32
Тринкан Франсишку 8 0.29
Катамо Джени 5 0.18
Сантуш Нуну II 4 0.14
Эдвардс Маркус 4 0.14
Коатес Себастьян 4 0.14
Юлманд Мортен 3 0.11
Браганса Даниэл 3 0.11
Морита Хидемаса 2 0.07
Диоманде Усман 2 0.07
Куарежма Эдуарду 1 0.04
Инасиу Гонсалу 1 0.04
Матеус Рейс 0 0
Эсгаю Рикарду 0 0

Карточки

Жил Висенте
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Перейра Габриэл 8 0
Тиба Педру 7 0
Фильо Жозе Карлос 6 0
Домингес Максим 6 0
Нету Мартим 6 0
Гбане Мори 6 0
Шаброль Тиджани 4 1
Рубен Мигель 4 0
Коррея Фелиш 4 0
Бута Леонарду 3 0
Депу 1 1
Пинту Алекс 2 0
Мурило Коста 2 0
Хавьер Марлон 2 0
Алипур Али 1 0
Кастильо Хесус 1 0
Лучано Томас 1 0
Боас Кико Вилас 1 0
Спортинг Л
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Юлманд Мортен 9 0
Инасиу Гонсалу 6 1
Диоманде Усман 5 1
Коатес Себастьян 6 0
Сантуш Нуну II 5 0
Эсгаю Рикарду 4 0
Эдвардс Маркус 4 0
Педру Гонсалвеш 4 0
Нету Луиш 3 0
Сент-Жюст Йерри 3 0
Дьёкереш Виктор 3 0
Морита Хидемаса 3 0
Матеус Рейс 2 0
Куарежма Эдуарду 2 0
Катамо Джени 2 0
Аморим Рубен 1 0
Адан Антонио 1 0
Паулинью Жуан 1 0
Браганса Даниэл 1 0

Результаты матчей

Жил Висенте
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Спортинг Л
100%
0 побед 14 поражений
Первый тайм
0% (0)
36% (5)
64% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
29% (4)
64% (9)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

3
7

Упущенные победы

10
7
Жил Висенте
84.6%
15.4%
11 побед 2 поражения
Первый тайм
36% (5)
50% (7)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (9)
21% (3)
14% (2)
Спортинг Л
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
69% (9)
31% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

26
0

Упущенные победы

5
46
Жил Висенте
76.2%
23.8%
16 побед 5 поражений
Первый тайм
36% (10)
46% (13)
18% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (13)
32% (9)
21% (6)
Спортинг Л
36%
64%
9 побед 16 поражений
Первый тайм
33% (9)
33% (9)
33% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (6)
33% (9)
44% (12)

Сухие победы

9
4

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

29
7

Упущенные победы

15
53

Голы по времени матча

Забито

24
31
8 В 1-м тайме 16
16 Во 2-м тайме 15
8 Забивали первыми 10
16 Не забивали 14
4
17%
3
10%
1-15
1
4%
5
16%
16-30
3
13%
8
26%
31-45
4
17%
5
16%
46-60
6
25%
3
10%
61-75
6
25%
7
23%
76-90

Пропущено

16
16
3 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 9
1
6%
2
13%
1-15
1
6%
1
6%
16-30
1
6%
3
19%
31-45
4
25%
2
13%
46-60
3
19%
4
25%
61-75
6
38%
4
25%
76-90

Забито

13
46
6 В 1-м тайме 20
7 Во 2-м тайме 26
4 Забивали первыми 12
20 Не забивали 13
0
0%
8
17%
1-15
1
8%
6
13%
16-30
5
38%
6
13%
31-45
3
23%
7
15%
46-60
2
15%
8
17%
61-75
2
15%
11
24%
76-90

Пропущено

27
13
10 В 1-м тайме 5
17 Во 2-м тайме 8
9 Пропускали первыми 2
12 Не пропускали 8
2
7%
1
8%
1-15
2
7%
0
0%
16-30
6
22%
4
31%
31-45
7
26%
5
38%
46-60
3
11%
1
8%
61-75
7
26%
2
15%
76-90

Забито

37
77
14 В 1-м тайме 36
23 Во 2-м тайме 41
12 Забивали первыми 22
8 Не забивали 0
4
11%
11
14%
1-15
2
5%
11
14%
16-30
8
22%
14
18%
31-45
7
19%
12
16%
46-60
8
22%
11
14%
61-75
8
22%
18
23%
76-90

Пропущено

43
29
13 В 1-м тайме 11
30 Во 2-м тайме 18
14 Пропускали первыми 5
21 Не пропускали 17
3
7%
3
10%
1-15
3
7%
1
3%
16-30
7
16%
7
24%
31-45
11
26%
7
24%
46-60
6
14%
5
17%
61-75
13
30%
6
21%
76-90

Результаты последних матчей

Жил Висенте
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Риу Аве - Жил Висенте 3:0 Жил Висенте - Фамаликан 1:2 Брага - Жил Висенте 2:1 Жил Висенте - Шавиш 0:0
Каса Пия - Жил Висенте 0:0 Жил Висенте - Порту 1:1 Эшторил - Жил Висенте 1:3 Жил Висенте - Визела 0:1 Витория Гимарайнш - Жил Висенте 3:1 Бенфика - Жил Висенте 3:0 Жил Висенте - Витория Гимарайнш 1:0 Портимоненсе - Жил Висенте 0:2 Жил Висенте - Эштрела 1:1 Жил Висенте - Амаранти 3:1 Фаренсе - Жил Висенте 1:0 Жил Висенте - Боавишта 1:0 Арока - Жил Висенте 3:0 Жил Висенте - Морейренсе 1:1 Спортинг Л - Жил Висенте 3:1 Серпа - Жил Висенте 0:1
Спортинг Л
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Спортинг Л - Бенфика 2:1 Бенфика - Спортинг Л 2:2 Эштрела - Спортинг Л 1:2 Спортинг Л - Боавишта 6:1
Аталанта - Спортинг Л 2:1 Арока - Спортинг Л 0:3 Спортинг Л - Аталанта 1:1 Спортинг Л - Фаренсе 3:2 Спортинг Л - Бенфика 2:1 Риу Аве - Спортинг Л 3:3 Спортинг Л - Янг Бойз 1:1 Морейренсе - Спортинг Л 0:2 Янг Бойз - Спортинг Л 1:3 Спортинг Л - Брага 5:0 Униан Лейрия - Спортинг Л 0:3 Спортинг Л - Каса Пия 8:0 Брага - Спортинг Л 1:0 Визела - Спортинг Л 2:5 Шавиш - Спортинг Л 0:3 Спортинг Л - Тондела 4:0

Результаты матчей

Жил Висенте
Спортинг Л

Точный счет

1:1
4 раза 29%
1:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
5:3
1 раз 7%
3:2
3 раза 21%
2:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
8:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 50%
0
2 раза 14%
2
2 раза 14%
5
2 раза 14%
3
1 раз 7%
3
5 раз 36%
2
4 раза 29%
5
2 раза 14%
1
1 раз 7%
6
1 раз 7%
8
1 раз 7%

Точный счет

2:1
3 раза 21%
3:0
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
1:2
3 раза 23%
0:2
2 раза 15%
0:3
2 раза 15%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
2:5
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%

Точное количество голов

0
6 раз 43%
1
5 раз 36%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
2
6 раз 46%
3
4 раза 31%
1
2 раза 15%
5
1 раз 8%

Точный счет

1:0
4 раза 14%
1:1
4 раза 14%
2:1
3 раза 11%
3:0
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
5:3
1 раз 4%
3:2
4 раза 15%
1:2
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
0:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
6:1
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
2:5
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
8:0
1 раз 4%

Точное количество голов

1
12 раз 43%
0
8 раз 29%
2
4 раза 14%
3
2 раза 7%
5
2 раза 7%
2
10 раз 37%
3
9 раз 33%
1
3 раза 11%
5
3 раза 11%
6
1 раз 4%
8
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Жил Висенте
Спортинг Л

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
2
0.5
Больше Меньше
5
9
1.5
13
1
3
11
2.5
9
5
2
12
3.5
4
10
2
12
4.5
4
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
6
0.5
Больше Меньше
3
11
1.5
11
2
1
13
2.5
5
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
8
0.5
Больше Меньше
8
20
1.5
24
3
4
24
2.5
14
13
2
26
3.5
5
22
2
26
4.5
5
22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 28 24 2 2 83 - 27 74
2.
Бенфика
 Заявка 28 21 4 3 62 - 23 67
3.
Порту
 Заявка 28 18 4 6 51 - 21 58
4.
Брага
 Заявка 28 17 5 6 60 - 40 56
5.
Витория Гимарайнш
 Заявка 28 17 5 6 44 - 28 56
6.
Морейренсе
 Заявка 28 12 7 9 30 - 30 43
7.
Арока
 Заявка 28 12 4 12 48 - 38 40
8.
Фамаликан
 Заявка 27 8 10 9 29 - 33 34
9.
Каса Пия
 Заявка 28 8 7 13 27 - 39 31
10.
Фаренсе
 Заявка 28 8 6 14 37 - 40 30
11.
Эшторил
 Заявка 28 8 5 15 43 - 49 29
12.
Боавишта
 Заявка 28 7 8 13 33 - 53 29
13.
Риу Аве
 Заявка 28 5 14 9 29 - 35 29
14.
Жил Висенте
 Заявка 29 7 7 15 36 - 48 28
15.
Эштрела
 Заявка 28 6 9 13 29 - 43 27
16.
Портимоненсе
 Заявка 28 7 5 16 30 - 60 26
17.
Визела
 Заявка 28 4 9 15 28 - 59 21
18.
Шавиш
 Заявка 28 4 7 17 27 - 60 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 14 14 0 0 48 - 11 42
2.
Бенфика
 Заявка 14 12 2 0 37 - 6 38
3.
Порту
 Заявка 14 10 2 2 29 - 8 32
4.
Витория Гимарайнш
 Заявка 14 10 1 3 27 - 14 31
5.
Брага
 Заявка 14 8 3 3 27 - 15 27
6.
Эшторил
 Заявка 14 7 1 6 24 - 16 22
7.
Морейренсе
 Заявка 14 6 4 4 17 - 16 22
8.
Риу Аве
 Заявка 14 5 6 3 21 - 17 21
9.
Жил Висенте
 Заявка 15 5 6 4 24 - 20 21
10.
Фамаликан
 Заявка 13 5 5 3 16 - 16 20
11.
Арока
 Заявка 14 6 2 6 23 - 22 20
12.
Фаренсе
 Заявка 14 5 4 5 19 - 15 19
13.
Эштрела
 Заявка 14 5 2 7 19 - 22 17
14.
Боавишта
 Заявка 14 4 5 5 17 - 26 17
15.
Портимоненсе
 Заявка 14 3 4 7 14 - 25 13
16.
Шавиш
 Заявка 14 3 3 8 19 - 31 12
17.
Каса Пия
 Заявка 14 2 5 7 6 - 14 11
18.
Визела
 Заявка 14 2 4 8 15 - 30 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 14 10 2 2 35 - 16 32
2.
Брага
 Заявка 14 9 2 3 33 - 25 29
3.
Бенфика
 Заявка 14 9 2 3 25 - 17 29
4.
Порту
 Заявка 14 8 2 4 22 - 13 26
5.
Витория Гимарайнш
 Заявка 14 7 4 3 17 - 14 25
6.
Морейренсе
 Заявка 14 6 3 5 13 - 14 21
7.
Арока
 Заявка 14 6 2 6 25 - 16 20
8.
Каса Пия
 Заявка 14 6 2 6 21 - 25 20
9.
Фамаликан
 Заявка 14 3 5 6 13 - 17 14
10.
Портимоненсе
 Заявка 14 4 1 9 16 - 35 13
11.
Боавишта
 Заявка 14 3 3 8 16 - 27 12
12.
Фаренсе
 Заявка 14 3 2 9 18 - 25 11
13.
Визела
 Заявка 14 2 5 7 13 - 29 11
14.
Эштрела
 Заявка 14 1 7 6 10 - 21 10
15.
Риу Аве
 Заявка 14 0 8 6 8 - 18 8
16.
Жил Висенте
 Заявка 14 2 1 11 12 - 28 7
17.
Эшторил
 Заявка 14 1 4 9 19 - 33 7
18.
Шавиш
 Заявка 14 1 4 9 8 - 29 7
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 22 (10)
Брага Банза Симон 21 (4)
Арока Мухика Рафаэль 18 (3)
Шавиш Эрнандес Эктор II 14 (1)
Визела Эссанд Самюэль 13
Весь список

Топ нарушителей
Боавишта Перес Себастьян 1 11
Бенфика Отаменди Николас 1 10
Шавиш Ногейра 3 6
Порту Консейсау Франсишку 1 9
Каса Пия Кастро Пабло 2 7
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Прогнозы 119
    Жил Висенте 2.5% (3)
    X 0.8% (1)
    Спортинг Л 96.6% (115)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Жил Висенте 0:4 Спортинг Л

    Исход игры
    Жил Висенте
    2.5% (3)
    Ничья
    0.8% (1)
    Спортинг Л
    96.6% (115)
    Тотал 2.5
    Больше
    66.07% (74)
    Меньше
    33.93% (38)
    Обе команды забьют
    Да
    60.71% (68)
    Нет
    39.29% (44)
    Популярный счёт
    1:2 Спортинг Л
    47.1% (56)
    0:2 Спортинг Л
    24.4% (29)
    1:3 Спортинг Л
    8.4% (10)
    0:1 Спортинг Л
    7.6% (9)
    0:3 Спортинг Л
    5% (6)
    2:1 Жил Висенте
    1.7% (2)
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