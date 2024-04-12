Тур: 29. Стадион: Муниципал де Барселуш. Главный судья: Оливейра Мануэл
0:4
Конец матча
0'
0:1
7' ГолТринкан Франсишку
0:2
11' ГолДиоманде Усман
0:3
31' ГолТринкан Франсишку
0:4
38' Гол в свои воротаЭндрю
49' Желтая карточкаДомингес Максим
51' Желтая карточкаБоас Кико Вилас
90'+3
Ход матча
7'
11'
31'
38'
0:4
46'
49'
51'
Прогноз на матч от Liveresult
42
Эндрю
26
Рубен
Мигель
24
Гбане
Мори
25
Тиба
Педру
77
Мурило
Коста
76
Нету
Мартим
29
Депу
21
Катамо
Джени
- Основной состав
-
42 ЭндрюВратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 РубенЗащитник
- Защитник
-
24 Гбане МориПолузащитник
-
25 Тиба ПедруПолузащитник
-
77 Мурило КостаПолузащитник
-
76 Нету МартимПолузащитник
- Полузащитник
-
29 ДепуНападающий
- Запасные игроки
-
12 Араужо БрианВратарь
- Защитник
- Защитник
-
67 Пинту АлексЗащитник
- Полузащитник
-
14 Уилсон РоанПолузащитник
-
70 Коррея ФелишПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Carlos Cunha
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Катамо ДжениПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
51 Пинту ДиогуВратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Нету ЛуишЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Аморим Рубен
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
История личных встреч
Жил Висенте
Спортинг Л
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
75%
100%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед
15 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 15 побед
Первый тайм
26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 8 побед
Второй тайм
13.3%
86.7%
0 побед 2 ничьи 12 побед
19 матчей
15.8%
5.3%
78.9%
3 победы 1 ничья 15 побед
Первый тайм
15.8%
42.1%
42.1%
3 победы 8 ничьих 8 побед
Второй тайм
15.8%
21.1%
63.1%
3 победы 4 ничьи 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
8
8
Голов в среднем за матч
0.89
0.8
Среднее время на гол
101
112
Всего голов
27
17
Голов в среднем за матч
2.7
1.89
Среднее время на гол
33
47
Всего голов
35
25
Голов в среднем за матч
1.84
1.32
Тотал матчей
2.5
18
Больше 95%
Меньше 5%
1
17
Больше 89%
Меньше 11%
2
12
Больше 63%
Меньше 37%
7
8
Больше 42%
Меньше 58%
11
3
Больше 16%
Меньше 84%
16
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
Среднее время на гол
48
68
Бомбардиры внутри турнира
Жил Висенте
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Домингес Максим
|6 (1)
|0.21
|Мурило Коста
|4 (2)
|0.14
|Коррея Фелиш
|4
|0.14
|Тиба Педру
|3 (1)
|0.1
|Перейра Габриэл
|3
|0.1
|Депу
|3
|0.1
|Фудзимото Канья
|2 (1)
|0.07
|Роко Батурина
|2
|0.07
|Шаброль Тиджани
|2
|0.07
|Алипур Али
|2 (1)
|0.07
|Мигель Монтейру
|1
|0.03
|Фильо Жозе Карлос
|1
|0.03
|Рубен Мигель
|1
|0.03
|Уилсон Роан
|1
|0.03
|Лучано Томас
|1
|0.03
|Нету Мартим
|0
|0
|Бута Леонарду
|0
|0
|Зе Карлос
|0
|0
Спортинг Л
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дьёкереш Виктор
|22 (4)
|0.79
|Паулинью Жуан
|12
|0.43
|Педру Гонсалвеш
|9
|0.32
|Тринкан Франсишку
|8
|0.29
|Катамо Джени
|5
|0.18
|Сантуш Нуну II
|4
|0.14
|Эдвардс Маркус
|4
|0.14
|Коатес Себастьян
|4
|0.14
|Юлманд Мортен
|3
|0.11
|Браганса Даниэл
|3
|0.11
|Морита Хидемаса
|2
|0.07
|Диоманде Усман
|2
|0.07
|Куарежма Эдуарду
|1
|0.04
|Инасиу Гонсалу
|1
|0.04
|Матеус Рейс
|0
|0
|Эсгаю Рикарду
|0
|0
Карточки
Жил Висенте
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Перейра Габриэл
|8
|0
|Тиба Педру
|7
|0
|Фильо Жозе Карлос
|6
|0
|Домингес Максим
|6
|0
|Нету Мартим
|6
|0
|Гбане Мори
|6
|0
|Шаброль Тиджани
|4
|1
|Рубен Мигель
|4
|0
|Коррея Фелиш
|4
|0
|Бута Леонарду
|3
|0
|Депу
|1
|1
|Пинту Алекс
|2
|0
|Мурило Коста
|2
|0
|Хавьер Марлон
|2
|0
|Алипур Али
|1
|0
|Кастильо Хесус
|1
|0
|Лучано Томас
|1
|0
|Боас Кико Вилас
|1
|0
Спортинг Л
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Юлманд Мортен
|9
|0
|Инасиу Гонсалу
|6
|1
|Диоманде Усман
|5
|1
|Коатес Себастьян
|6
|0
|Сантуш Нуну II
|5
|0
|Эсгаю Рикарду
|4
|0
|Эдвардс Маркус
|4
|0
|Педру Гонсалвеш
|4
|0
|Нету Луиш
|3
|0
|Сент-Жюст Йерри
|3
|0
|Дьёкереш Виктор
|3
|0
|Морита Хидемаса
|3
|0
|Матеус Рейс
|2
|0
|Куарежма Эдуарду
|2
|0
|Катамо Джени
|2
|0
|Аморим Рубен
|1
|0
|Адан Антонио
|1
|0
|Паулинью Жуан
|1
|0
|Браганса Даниэл
|1
|0
Результаты матчей
Жил Висенте
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Спортинг Л
100%
0 побед 14 поражений
Первый тайм
0% (0)
36% (5)
64% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
29% (4)
64% (9)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
1
6
Волевые победы
3
7
Упущенные победы
10
7
Жил Висенте
84.6%
15.4%
11 побед 2 поражения
Первый тайм
36% (5)
50% (7)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (9)
21% (3)
14% (2)
Спортинг Л
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
69% (9)
31% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
26
0
Упущенные победы
5
46
Жил Висенте
76.2%
23.8%
16 побед 5 поражений
Первый тайм
36% (10)
46% (13)
18% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (13)
32% (9)
21% (6)
Спортинг Л
36%
64%
9 побед 16 поражений
Первый тайм
33% (9)
33% (9)
33% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (6)
33% (9)
44% (12)
Сухие победы
9
4
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
29
7
Упущенные победы
15
53
Голы по времени матча
Забито
24
31
8 В 1-м тайме 16
16 Во 2-м тайме 15
8 Забивали первыми 10
16 Не забивали 14
4
17%
3
10%
1-15
1
4%
5
16%
16-30
3
13%
8
26%
31-45
4
17%
5
16%
46-60
6
25%
3
10%
61-75
6
25%
7
23%
76-90
Пропущено
16
16
3 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 9
1
6%
2
13%
1-15
1
6%
1
6%
16-30
1
6%
3
19%
31-45
4
25%
2
13%
46-60
3
19%
4
25%
61-75
6
38%
4
25%
76-90
Забито
13
46
6 В 1-м тайме 20
7 Во 2-м тайме 26
4 Забивали первыми 12
20 Не забивали 13
0
0%
8
17%
1-15
1
8%
6
13%
16-30
5
38%
6
13%
31-45
3
23%
7
15%
46-60
2
15%
8
17%
61-75
2
15%
11
24%
76-90
Пропущено
27
13
10 В 1-м тайме 5
17 Во 2-м тайме 8
9 Пропускали первыми 2
12 Не пропускали 8
2
7%
1
8%
1-15
2
7%
0
0%
16-30
6
22%
4
31%
31-45
7
26%
5
38%
46-60
3
11%
1
8%
61-75
7
26%
2
15%
76-90
Забито
37
77
14 В 1-м тайме 36
23 Во 2-м тайме 41
12 Забивали первыми 22
8 Не забивали 0
4
11%
11
14%
1-15
2
5%
11
14%
16-30
8
22%
14
18%
31-45
7
19%
12
16%
46-60
8
22%
11
14%
61-75
8
22%
18
23%
76-90
Пропущено
43
29
13 В 1-м тайме 11
30 Во 2-м тайме 18
14 Пропускали первыми 5
21 Не пропускали 17
3
7%
3
10%
1-15
3
7%
1
3%
16-30
7
16%
7
24%
31-45
11
26%
7
24%
46-60
6
14%
5
17%
61-75
13
30%
6
21%
76-90
Результаты последних матчей
Жил Висенте
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Риу Аве - Жил Висенте 3:0 Жил Висенте - Фамаликан 1:2 Брага - Жил Висенте 2:1 Жил Висенте - Шавиш 0:0
Каса Пия - Жил Висенте 0:0 Жил Висенте - Порту 1:1 Эшторил - Жил Висенте 1:3 Жил Висенте - Визела 0:1 Витория Гимарайнш - Жил Висенте 3:1 Бенфика - Жил Висенте 3:0 Жил Висенте - Витория Гимарайнш 1:0 Портимоненсе - Жил Висенте 0:2 Жил Висенте - Эштрела 1:1 Жил Висенте - Амаранти 3:1 Фаренсе - Жил Висенте 1:0 Жил Висенте - Боавишта 1:0 Арока - Жил Висенте 3:0 Жил Висенте - Морейренсе 1:1 Спортинг Л - Жил Висенте 3:1 Серпа - Жил Висенте 0:1
Спортинг Л
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Спортинг Л - Бенфика 2:1 Бенфика - Спортинг Л 2:2 Эштрела - Спортинг Л 1:2 Спортинг Л - Боавишта 6:1
Аталанта - Спортинг Л 2:1 Арока - Спортинг Л 0:3 Спортинг Л - Аталанта 1:1 Спортинг Л - Фаренсе 3:2 Спортинг Л - Бенфика 2:1 Риу Аве - Спортинг Л 3:3 Спортинг Л - Янг Бойз 1:1 Морейренсе - Спортинг Л 0:2 Янг Бойз - Спортинг Л 1:3 Спортинг Л - Брага 5:0 Униан Лейрия - Спортинг Л 0:3 Спортинг Л - Каса Пия 8:0 Брага - Спортинг Л 1:0 Визела - Спортинг Л 2:5 Шавиш - Спортинг Л 0:3 Спортинг Л - Тондела 4:0
Результаты матчей
Жил Висенте
Спортинг Л
Точный счет
1:1
4 раза 29%
1:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
5:3
1 раз 7%
3:2
3 раза 21%
2:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
8:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 50%
0
2 раза 14%
2
2 раза 14%
5
2 раза 14%
3
1 раз 7%
3
5 раз 36%
2
4 раза 29%
5
2 раза 14%
1
1 раз 7%
6
1 раз 7%
8
1 раз 7%
Точный счет
2:1
3 раза 21%
3:0
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
1:2
3 раза 23%
0:2
2 раза 15%
0:3
2 раза 15%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
2:5
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
Точное количество голов
0
6 раз 43%
1
5 раз 36%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
2
6 раз 46%
3
4 раза 31%
1
2 раза 15%
5
1 раз 8%
Точный счет
1:0
4 раза 14%
1:1
4 раза 14%
2:1
3 раза 11%
3:0
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
5:3
1 раз 4%
3:2
4 раза 15%
1:2
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
0:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
6:1
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
2:5
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
8:0
1 раз 4%
Точное количество голов
1
12 раз 43%
0
8 раз 29%
2
4 раза 14%
3
2 раза 7%
5
2 раза 7%
2
10 раз 37%
3
9 раз 33%
1
3 раза 11%
5
3 раза 11%
6
1 раз 4%
8
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Жил Висенте
Спортинг Л
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
122
Больше Меньше
59
131
311
95
212
410
212
410
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
86
Больше Меньше
311
112
113
58
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
208
Больше Меньше
820
243
424
1413
226
522
226
522
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|28
|24
|2
|2
|83 - 27
|74
|2.
|Заявка
|28
|21
|4
|3
|62 - 23
|67
|3.
|Заявка
|28
|18
|4
|6
|51 - 21
|58
|4.
|Заявка
|28
|17
|5
|6
|60 - 40
|56
|5.
|Заявка
|28
|17
|5
|6
|44 - 28
|56
|6.
|Заявка
|28
|12
|7
|9
|30 - 30
|43
|7.
|Заявка
|28
|12
|4
|12
|48 - 38
|40
|8.
|Заявка
|27
|8
|10
|9
|29 - 33
|34
|9.
|Заявка
|28
|8
|7
|13
|27 - 39
|31
|10.
|Заявка
|28
|8
|6
|14
|37 - 40
|30
|11.
|Заявка
|28
|8
|5
|15
|43 - 49
|29
|12.
|Заявка
|28
|7
|8
|13
|33 - 53
|29
|13.
|Заявка
|28
|5
|14
|9
|29 - 35
|29
|14.
|Заявка
|29
|7
|7
|15
|36 - 48
|28
|15.
|Заявка
|28
|6
|9
|13
|29 - 43
|27
|16.
|Заявка
|28
|7
|5
|16
|30 - 60
|26
|17.
|Заявка
|28
|4
|9
|15
|28 - 59
|21
|18.
|Заявка
|28
|4
|7
|17
|27 - 60
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|14
|0
|0
|48 - 11
|42
|2.
|Заявка
|14
|12
|2
|0
|37 - 6
|38
|3.
|Заявка
|14
|10
|2
|2
|29 - 8
|32
|4.
|Заявка
|14
|10
|1
|3
|27 - 14
|31
|5.
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|27 - 15
|27
|6.
|Заявка
|14
|7
|1
|6
|24 - 16
|22
|7.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|17 - 16
|22
|8.
|Заявка
|14
|5
|6
|3
|21 - 17
|21
|9.
|Заявка
|15
|5
|6
|4
|24 - 20
|21
|10.
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|16 - 16
|20
|11.
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|23 - 22
|20
|12.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|19 - 15
|19
|13.
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|19 - 22
|17
|14.
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|17 - 26
|17
|15.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|14 - 25
|13
|16.
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|19 - 31
|12
|17.
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|6 - 14
|11
|18.
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|15 - 30
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|10
|2
|2
|35 - 16
|32
|2.
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|33 - 25
|29
|3.
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|25 - 17
|29
|4.
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|22 - 13
|26
|5.
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|17 - 14
|25
|6.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|13 - 14
|21
|7.
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|25 - 16
|20
|8.
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|21 - 25
|20
|9.
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|13 - 17
|14
|10.
|Заявка
|14
|4
|1
|9
|16 - 35
|13
|11.
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|16 - 27
|12
|12.
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|18 - 25
|11
|13.
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|13 - 29
|11
|14.
|Заявка
|14
|1
|7
|6
|10 - 21
|10
|15.
|Заявка
|14
|0
|8
|6
|8 - 18
|8
|16.
|Заявка
|14
|2
|1
|11
|12 - 28
|7
|17.
|Заявка
|14
|1
|4
|9
|19 - 33
|7
|18.
|Заявка
|14
|1
|4
|9
|8 - 29
|7
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- — Зона вылета
|Спортинг Л
|Дьёкереш Виктор
|22 (10)
|Брага
|Банза Симон
|21 (4)
|Арока
|Мухика Рафаэль
|18 (3)
|Шавиш
|Эрнандес Эктор II
|14 (1)
|Визела
|Эссанд Самюэль
|13
|Боавишта
|Перес Себастьян
|1 11
|Бенфика
|Отаменди Николас
|1 10
|Шавиш
|Ногейра
|3 6
|Порту
|Консейсау Франсишку
|1 9
|Каса Пия
|Кастро Пабло
|2 7
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Жил Висенте 0:4 Спортинг Л
Исход игры
Жил Висенте
2.5% (3)
Ничья
0.8% (1)
Спортинг Л
96.6% (115)
Тотал 2.5
Больше
66.07% (74)
Меньше
33.93% (38)
Обе команды забьют
Да
60.71% (68)
Нет
39.29% (44)
Популярный счёт
1:2 Спортинг Л
47.1% (56)
0:2 Спортинг Л
24.4% (29)
1:3 Спортинг Л
8.4% (10)
0:1 Спортинг Л
7.6% (9)
0:3 Спортинг Л
5% (6)
2:1 Жил Висенте
1.7% (2)
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