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  4. Примейра-лига 2023-2024
Тур: 29. Стадион: . Главный судья: Сильва Дэвид
Витория Гимарайнш
0:1
Второй тайм: 48'
Фаренсе
0'
0:1
9' Гол
Дуарте Бруно
18' Желтая карточка
Фернандеш Жорже
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Мендеш Жоао Педро Морейра
40' Желтая карточка
Фалькао Клаудио

Ход матча

9'
0:1
Дуарте Бруно
(Пастор)
18'
Фернандеш Жорже
 
20'
Мендеш Жоао Педро Морейра
 
40'
 
Фалькао Клаудио
44'
Оливейра Нелсон
Мендеш Жоао Педро Морейра
 
46'
Андре Андре
Рибейро Томас
 
46'
Сантуш Нуну
Cesar Andrade Lima Kaio
 
Прогнозы 118
Витория Гимарайнш 94.1% (111)
X 4.2% (5)
Фаренсе 1.7% (2)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Витория Гимарайнш
Ничья
Фаренсе
4.20
6.60
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Все Коэффициенты
14
Варела
Бруну
44
Фернандеш
Жорже
24
Боревкович
Тони
4
Рибейро
Томас
76
Гашпар
Бруну
8
Хэндель
Томаш
10
Силва
Тьягу
72
Фрейтас
Афонсо
11
Силва
Жота
37
Cesar
Andrade
Lima
Kaio
17
Мендеш
Жоао
Педро
Морейра
33
Вельо
Рикардо
28
Пастор
37
Силва
Гонсалу
3
Росси
Игор
12
Оливейра
Талис
5
Касерес
Факундо
29
Фалькао
Клаудио
8
Барбоза
Рафаэл
II
62
Беллуми
Мохамед
9
Дуарте
Бруно
77
Матиаш
Марку
Витория Гимарайнш
3-4-3
Фаренсе
4-3-3

История личных встреч

Витория Гимарайнш
Фаренсе

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

История матчей

ПЛ
1:2
ПЛ
2:2
ПЛ
2:2

Голы

Всего голов

2
4

Голов в среднем за матч

2
2

Среднее время на гол

45
45

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

1.5
2

Среднее время на гол

60
45

Всего голов

5
6

Голов в среднем за матч

1.67
2

Тотал матчей

3.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1

Среднее время на гол

54
45

Бомбардиры внутри турнира

Витория Гимарайнш
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Силва Жота 11 0.38
Силва Андре III 10 0.34
Мендеш Жоао Педро Морейра 7 0.24
Силва Тьягу 5 (4) 0.17
Гашпар Бруну 1 0.03
Сантуш Нуну III 1 0.03
Силва Даниэл 1 0.03
Оливейра Нелсон 1 0.03
Рибейро Томас 1 0.03
Хэндель Томаш 1 0.03
Да Луз Нелсон 1 0.03
Силва Ману 1 0.03
Сафира Алиссон 1 (1) 0.03
Мангаш Рикарду 0 0
Фернандеш Жорже 0 0
Фаренсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дуарте Бруно 11 (3) 0.38
Беллуми Мохамед 5 0.17
Фалькао Клаудио 4 0.14
Матеус де Андраде 4 (1) 0.14
Кошта Руи 3 0.1
Исидоро Фабрисио 3 0.1
Зе Луиш Жозе 2 0.07
Мускат Зак 2 0.07
Элвис 1 0.03
Матиаш Марку 1 0.03
Барбоза Рафаэл II 1 0.03
Гонсалвеш Витор 1 0.03
Пастор 0 0
Понде Кристиан 0 0
Талоша Жоау 0 0

Карточки

Витория Гимарайнш
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Силва Тьягу 7 0
Рибейро Томас 7 0
Андре Андре 6 0
Мендеш Жоао Педро Морейра 4 1
Фернандеш Жорже 5 0
Силва Ману 5 0
Силва Жота 5 0
Сантуш Нуну III 3 1
Оливейра Нелсон 4 0
Гашпар Бруну 4 0
Хэндель Томаш 4 0
Феррейра Зе 4 0
Силва Андре III 3 0
Фрейтас Афонсо 3 0
Боревкович Тони 1 1
Варела Бруну 2 0
Мангаш Рикарду 2 0
Cesar Andrade Lima Kaio 2 0
Вильянуэва Микель 1 0
Шарлес Силва 1 0
Силва Даниэл 1 0
Да Луз Нелсон 1 0
Мигель Магальяеш 1 0
Пачеко Альваро 1 0
Фаренсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фалькао Клаудио 10 0
Исидоро Фабрисио 6 1
Мускат Зак 5 1
Пастор 6 0
Матеус де Андраде 4 1
Касерес Факундо 4 1
Матиаш Марку 4 0
Дуарте Бруно 4 0
Силва Гонсалу 2 1
Росси Игор 3 0
Жорж Артур 3 0
Талоша Жоау 3 0
Беллуми Мохамед 3 0
Зе Луиш Жозе 2 0
Кошта Руи 2 0
Вельо Рикардо 2 0
Дельгадо Франсиско 1 0
Барбоза Рафаэл II 1 0

Результаты матчей

Витория Гимарайнш
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
29% (4)
57% (8)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (9)
21% (3)
14% (2)
Фаренсе
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
43% (6)
21% (3)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
64% (9)
21% (3)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

6
4

Упущенные победы

3
8
Витория Гимарайнш
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
7% (1)
43% (6)
50% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
Фаренсе
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
36% (5)
50% (7)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

5
12

Упущенные победы

16
15
Витория Гимарайнш
56.5%
43.5%
13 побед 10 поражений
Первый тайм
18% (5)
50% (14)
32% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (15)
32% (9)
14% (4)
Фаренсе
36.4%
63.6%
8 побед 14 поражений
Первый тайм
36% (10)
32% (9)
32% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (4)
50% (14)
36% (10)

Сухие победы

9
2

Сухие поражения

3
8

Волевые победы

11
16

Упущенные победы

19
23

Голы по времени матча

Забито

26
19
9 В 1-м тайме 10
17 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 6
16 Не забивали 18
2
8%
1
5%
1-15
1
4%
3
16%
16-30
6
23%
6
32%
31-45
3
12%
2
11%
46-60
8
31%
2
11%
61-75
6
23%
5
26%
76-90

Пропущено

15
24
9 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 16
6 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 14
3
20%
3
13%
1-15
2
13%
2
8%
16-30
4
27%
3
13%
31-45
2
13%
4
17%
46-60
0
0%
5
21%
61-75
4
27%
7
29%
29%
76-90

Забито

17
19
12 В 1-м тайме 12
5 Во 2-м тайме 7
9 Забивали первыми 6
17 Не забивали 18
4
24%
1
5%
1-15
5
29%
29%
4
21%
16-30
3
18%
7
37%
31-45
0
0%
5
26%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
4
24%
2
11%
76-90

Пропущено

14
15
5 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 8
1
7%
2
13%
1-15
1
7%
3
20%
16-30
3
21%
3
20%
31-45
3
21%
2
13%
46-60
2
14%
1
7%
61-75
4
29%
4
27%
76-90

Забито

43
38
21 В 1-м тайме 22
22 Во 2-м тайме 16
17 Забивали первыми 12
5 Не забивали 8
6
14%
2
5%
1-15
6
14%
7
18%
16-30
9
21%
13
34%
31-45
3
7%
7
18%
46-60
9
21%
2
5%
61-75
10
23%
7
18%
76-90

Пропущено

29
39
14 В 1-м тайме 16
15 Во 2-м тайме 23
10 Пропускали первыми 14
19 Не пропускали 22
4
14%
5
13%
1-15
3
10%
5
13%
16-30
7
24%
6
15%
31-45
5
17%
6
15%
46-60
2
7%
6
15%
61-75
8
28%
11
28%
76-90

Результаты последних матчей

Витория Гимарайнш
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Порту - Витория Гимарайнш 1:2 Витория Гимарайнш - Порту 0:1 Витория Гимарайнш - Морейренсе 1:0 Шавиш - Витория Гимарайнш 1:2
Витория Гимарайнш - Фамаликан 1:0 Эшторил - Витория Гимарайнш 1:3 Витория Гимарайнш - Каса Пия 0:2 Портимоненсе - Витория Гимарайнш 1:1 Витория Гимарайнш - Бенфика 2:2 Витория Гимарайнш - Жил Висенте 3:1 Визела - Витория Гимарайнш 0:1 Жил Висенте - Витория Гимарайнш 1:0 Витория Гимарайнш - Эштрела 3:0 Витория Гимарайнш - Арока 2:1 Витория Гимарайнш - Пенафьел 1:0 Брага - Витория Гимарайнш 1:1 Витория Гимарайнш - Риу Аве 1:0 Боавишта - Витория Гимарайнш 1:1 Витория Гимарайнш - Спортинг Л 3:2 Фаренсе - Витория Гимарайнш 1:2
Фаренсе
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Фаренсе - Боавишта 2:0 Арока - Фаренсе 2:1 Фаренсе - Риу Аве 1:1 Визела - Фаренсе 2:1
Спортинг Л - Фаренсе 3:2 Фаренсе - Морейренсе 0:1 Брага - Фаренсе 2:1 Фаренсе - Фамаликан 1:1 Шавиш - Фаренсе 1:1 Фаренсе - Порту 1:3 Каса Пия - Фаренсе 1:3 Портимоненсе - Фаренсе 1:0 Фаренсе - Жил Висенте 1:0 Эшторил - Фаренсе 4:0 Фаренсе - Эштрела 0:0 Бенфика - Фаренсе 1:1 Фаренсе - Витория Гимарайнш 1:2 Боавишта - Фаренсе 1:3 Фаренсе - Арока 2:0 Спортинг Л - Фаренсе 4:2

Результаты матчей

Витория Гимарайнш
Фаренсе

Точный счет

1:0
3 раза 21%
1:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
3:2
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
0:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
5 раз 36%
2
4 раза 29%
3
3 раза 21%
0
1 раз 7%
5
1 раз 7%
1
5 раз 36%
0
4 раза 29%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%

Точный счет

1:1
3 раза 21%
1:2
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
2:1
4 раза 29%
1:0
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
3:2
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
5 раз 36%
0
4 раза 29%
2
3 раза 21%
3
2 раза 14%
1
6 раз 43%
0
4 раза 29%
3
2 раза 14%
2
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Точный счет

1:0
5 раз 18%
1:2
5 раз 18%
1:1
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
1:0
4 раза 14%
1:1
4 раза 14%
2:1
4 раза 14%
1:3
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%

Точное количество голов

1
10 раз 36%
2
7 раз 25%
0
5 раз 18%
3
5 раз 18%
5
1 раз 4%
1
11 раз 39%
0
8 раз 29%
2
4 раза 14%
3
3 раза 11%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Витория Гимарайнш
Фаренсе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
1
0.5
Больше Меньше
10
4
8
6
1.5
5
9
4
10
2.5
2
12
1
13
3.5
1
13
1
13
4.5
1
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
10
4
5
9
1.5
4
10
2
12
2.5
3
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
5
0.5
Больше Меньше
20
8
13
15
1.5
9
19
6
22
2.5
5
23
1
27
3.5
2
26
1
27
4.5
1
27
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 28 24 2 2 83 - 27 74
2.
Бенфика
 Заявка 28 21 4 3 62 - 23 67
3.
Порту
 Заявка 28 18 4 6 51 - 21 58
4.
Брага
 Заявка 28 17 5 6 60 - 40 56
5.
Витория Гимарайнш
 0:1 Заявка 29 17 5 7 44 - 29 56
6.
Морейренсе
 Заявка 28 12 7 9 30 - 30 43
7.
Арока
 Заявка 28 12 4 12 48 - 38 40
8.
Фамаликан
 Заявка 27 8 10 9 29 - 33 34
9.
Фаренсе
 1:0 Заявка 29 9 6 14 38 - 40 33
10.
Каса Пия
 Заявка 28 8 7 13 27 - 39 31
11.
Эшторил
 Заявка 28 8 5 15 43 - 49 29
12.
Боавишта
 Заявка 28 7 8 13 33 - 53 29
13.
Риу Аве
 Заявка 28 5 14 9 29 - 35 29
14.
Жил Висенте
 Заявка 29 7 7 15 36 - 48 28
15.
Эштрела
 Заявка 28 6 9 13 29 - 43 27
16.
Портимоненсе
 Заявка 28 7 5 16 30 - 60 26
17.
Визела
 Заявка 28 4 9 15 28 - 59 21
18.
Шавиш
 Заявка 28 4 7 17 27 - 60 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 14 14 0 0 48 - 11 42
2.
Бенфика
 Заявка 14 12 2 0 37 - 6 38
3.
Порту
 Заявка 14 10 2 2 29 - 8 32
4.
Витория Гимарайнш
 0:1 Заявка 15 10 1 4 27 - 15 31
5.
Брага
 Заявка 14 8 3 3 27 - 15 27
6.
Эшторил
 Заявка 14 7 1 6 24 - 16 22
7.
Морейренсе
 Заявка 14 6 4 4 17 - 16 22
8.
Риу Аве
 Заявка 14 5 6 3 21 - 17 21
9.
Жил Висенте
 Заявка 15 5 6 4 24 - 20 21
10.
Фамаликан
 Заявка 13 5 5 3 16 - 16 20
11.
Арока
 Заявка 14 6 2 6 23 - 22 20
12.
Фаренсе
 1:0 Заявка 14 5 4 5 19 - 15 19
13.
Эштрела
 Заявка 14 5 2 7 19 - 22 17
14.
Боавишта
 Заявка 14 4 5 5 17 - 26 17
15.
Портимоненсе
 Заявка 14 3 4 7 14 - 25 13
16.
Шавиш
 Заявка 14 3 3 8 19 - 31 12
17.
Каса Пия
 Заявка 14 2 5 7 6 - 14 11
18.
Визела
 Заявка 14 2 4 8 15 - 30 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 14 10 2 2 35 - 16 32
2.
Брага
 Заявка 14 9 2 3 33 - 25 29
3.
Бенфика
 Заявка 14 9 2 3 25 - 17 29
4.
Порту
 Заявка 14 8 2 4 22 - 13 26
5.
Витория Гимарайнш
 0:1 Заявка 14 7 4 3 17 - 14 25
6.
Морейренсе
 Заявка 14 6 3 5 13 - 14 21
7.
Арока
 Заявка 14 6 2 6 25 - 16 20
8.
Каса Пия
 Заявка 14 6 2 6 21 - 25 20
9.
Фамаликан
 Заявка 14 3 5 6 13 - 17 14
10.
Фаренсе
 1:0 Заявка 15 4 2 9 19 - 25 14
11.
Портимоненсе
 Заявка 14 4 1 9 16 - 35 13
12.
Боавишта
 Заявка 14 3 3 8 16 - 27 12
13.
Визела
 Заявка 14 2 5 7 13 - 29 11
14.
Эштрела
 Заявка 14 1 7 6 10 - 21 10
15.
Риу Аве
 Заявка 14 0 8 6 8 - 18 8
16.
Жил Висенте
 Заявка 14 2 1 11 12 - 28 7
17.
Эшторил
 Заявка 14 1 4 9 19 - 33 7
18.
Шавиш
 Заявка 14 1 4 9 8 - 29 7
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
  • — Выход в 3-ий квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА
  • — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА
  • — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 22 (10)
Брага Банза Симон 21 (4)
Арока Мухика Рафаэль 18 (3)
Шавиш Эрнандес Эктор II 14 (1)
Визела Эссанд Самюэль 13
Весь список

Топ нарушителей
Боавишта Перес Себастьян 1 11
Бенфика Отаменди Николас 1 10
Шавиш Ногейра 3 6
Порту Консейсау Франсишку 1 9
Каса Пия Кастро Пабло 2 7
Весь список
  • Второй тайм
  • 46'
    Тактическая замена. Кайо уходит с поля и его заменяет Сантуш Нуну III
  • 46'
    Тактическая замена. Рибейро Томас уходит с поля и его заменяет Андре Андре
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 18'
    Фернандеш Жорже тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку
  • 9'
    Пастор сделал результативную передачу.
  • 9'
    ГОООООЛ - Бруно Дуарте Фаренсе забивает ударом головой
  • 1'
    Судья начинает матч
  • 59 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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Прогнозы 118
Витория Гимарайнш 94.1% (111)
X 4.2% (5)
Фаренсе 1.7% (2)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Витория Гимарайнш
Ничья
Фаренсе
4.20
6.60
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Прогнозы на матч Витория Гимарайнш 0:1 Фаренсе

Исход игры
Витория Гимарайнш
94.1% (111)
Ничья
4.2% (5)
Фаренсе
1.7% (2)
Тотал 2.5
Больше
48.25% (55)
Меньше
51.75% (59)
Обе команды забьют
Да
50% (57)
Нет
50% (57)
Популярный счёт
2:1 Витория Гимарайнш
43.2% (51)
2:0 Витория Гимарайнш
23.7% (28)
1:0 Витория Гимарайнш
23.7% (28)
1:1 Ничья
1.7% (2)
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Витория Гимарайнш
Фаренсе
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