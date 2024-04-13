Тур: 29. Стадион: Афонсу Энрикеш. Главный судья: Сильва Дэвид
1:1
Конец матча
0'
0:1
9' ГолДуарте Бруно
17' Желтая карточкаФернандеш Жорже
20' Undefined phrase: football_event_Мендеш Жоао Педро Морейра
41' Желтая карточкаФалькао Клаудио
66' Желтая карточкаДуарте Бруно
89' Желтая карточкаПастор
90' Желтая карточкаМатеус де Андраде
1:1
90' ГолФернандеш Жорже
90' Желтая карточкаГашпар Бруну
90'+10
Ход матча
9'
0:1
17'
41'
66'
89'
90'
90'
90'
14
Варела
Бруну
76
Гашпар
Бруну
10
Силва
Тьягу
11
Силва
Жота
28
Пастор
77
Матиаш
Марку
- Основной состав
-
14 Варела БрунуВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
76 Гашпар БрунуПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Силва ТьягуПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Силва ЖотаНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
27 Шарлес СилваВратарь
- Защитник
-
21 Андре АндреПолузащитник
-
28 Феррейра ЗеПолузащитник
-
77 Сантуш НунуПолузащитник
-
22 Буцке АдрианНападающий
- Нападающий
-
-
52 Alberto Baio
-
Главный тренер: Пачеко Альваро
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
-
28 ПасторЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
77 Матиаш МаркуНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
31 Талоша ЖоауЗащитник
-
50 Серука АндреЗащитник
-
7 ЭлвисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Кошта РуиНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Мота Жозе
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Витория Гимарайнш
Фаренсе
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
4
Голов в среднем за матч
2
2
Среднее время на гол
45
45
Всего голов
3
2
Голов в среднем за матч
1.5
2
Среднее время на гол
60
45
Всего голов
5
6
Голов в среднем за матч
1.67
2
Тотал матчей
3.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
Среднее время на гол
54
45
Бомбардиры внутри турнира
Витория Гимарайнш
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Силва Жота
|11
|0.38
|Силва Андре III
|10
|0.34
|Мендеш Жоао Педро Морейра
|7
|0.24
|Силва Тьягу
|5 (4)
|0.17
|Сантуш Нуну III
|1
|0.03
|Гашпар Бруну
|1
|0.03
|Силва Даниэл
|1
|0.03
|Оливейра Нелсон
|1
|0.03
|Фернандеш Жорже
|1
|0.03
|Рибейро Томас
|1
|0.03
|Хэндель Томаш
|1
|0.03
|Да Луз Нелсон
|1
|0.03
|Силва Ману
|1
|0.03
|Сафира Алиссон
|1 (1)
|0.03
|Мангаш Рикарду
|0
|0
Фаренсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дуарте Бруно
|11 (3)
|0.38
|Беллуми Мохамед
|5
|0.17
|Фалькао Клаудио
|4
|0.14
|Матеус де Андраде
|4 (1)
|0.14
|Кошта Руи
|3
|0.1
|Исидоро Фабрисио
|3
|0.1
|Зе Луиш Жозе
|2
|0.07
|Мускат Зак
|2
|0.07
|Элвис
|1
|0.03
|Матиаш Марку
|1
|0.03
|Барбоза Рафаэл II
|1
|0.03
|Гонсалвеш Витор
|1
|0.03
|Пастор
|0
|0
|Понде Кристиан
|0
|0
|Талоша Жоау
|0
|0
Карточки
Витория Гимарайнш
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Силва Тьягу
|7
|0
|Рибейро Томас
|7
|0
|Андре Андре
|6
|0
|Мендеш Жоао Педро Морейра
|4
|1
|Гашпар Бруну
|5
|0
|Фернандеш Жорже
|5
|0
|Силва Ману
|5
|0
|Силва Жота
|5
|0
|Сантуш Нуну III
|3
|1
|Оливейра Нелсон
|4
|0
|Хэндель Томаш
|4
|0
|Феррейра Зе
|4
|0
|Силва Андре III
|3
|0
|Фрейтас Афонсо
|3
|0
|Боревкович Тони
|1
|1
|Варела Бруну
|2
|0
|Мангаш Рикарду
|2
|0
|Cesar Andrade Lima Kaio
|2
|0
|Вильянуэва Микель
|1
|0
|Шарлес Силва
|1
|0
|Силва Даниэл
|1
|0
|Да Луз Нелсон
|1
|0
|Мигель Магальяеш
|1
|0
|Пачеко Альваро
|1
|0
Фаренсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фалькао Клаудио
|10
|0
|Исидоро Фабрисио
|6
|1
|Пастор
|7
|0
|Мускат Зак
|5
|1
|Матеус де Андраде
|5
|1
|Касерес Факундо
|4
|1
|Дуарте Бруно
|5
|0
|Матиаш Марку
|4
|0
|Силва Гонсалу
|2
|1
|Росси Игор
|3
|0
|Жорж Артур
|3
|0
|Талоша Жоау
|3
|0
|Беллуми Мохамед
|3
|0
|Зе Луиш Жозе
|2
|0
|Кошта Руи
|2
|0
|Вельо Рикардо
|2
|0
|Дельгадо Франсиско
|1
|0
|Барбоза Рафаэл II
|1
|0
Результаты матчей
Витория Гимарайнш
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
27% (4)
53% (8)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (10)
20% (3)
13% (2)
Фаренсе
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
43% (6)
21% (3)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
64% (9)
21% (3)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
6
4
Упущенные победы
4
9
Витория Гимарайнш
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
7% (1)
43% (6)
50% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
Фаренсе
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
33% (5)
53% (8)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
5
12
Упущенные победы
16
15
Витория Гимарайнш
56.5%
43.5%
13 побед 10 поражений
Первый тайм
17% (5)
48% (14)
34% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (16)
31% (9)
14% (4)
Фаренсе
36.4%
63.6%
8 побед 14 поражений
Первый тайм
38% (11)
31% (9)
31% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (4)
48% (14)
38% (11)
Сухие победы
9
2
Сухие поражения
3
8
Волевые победы
11
16
Упущенные победы
20
24
Голы по времени матча
Забито
27
20
9 В 1-м тайме 11
18 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 7
16 Не забивали 18
2
7%
2
10%
1-15
1
4%
3
15%
16-30
6
22%
6
30%
31-45
3
11%
2
10%
46-60
8
30%
30%
2
10%
61-75
7
26%
5
25%
76-90
Пропущено
16
25
10 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 17
7 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 15
4
25%
3
12%
1-15
2
13%
2
8%
16-30
4
25%
3
12%
31-45
2
13%
4
16%
46-60
0
0%
5
20%
61-75
4
25%
8
32%
76-90
Забито
17
19
12 В 1-м тайме 12
5 Во 2-м тайме 7
9 Забивали первыми 6
18 Не забивали 19
4
24%
1
5%
1-15
5
29%
29%
4
21%
16-30
3
18%
7
37%
31-45
0
0%
5
26%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
4
24%
2
11%
76-90
Пропущено
14
15
5 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 8
1
7%
2
13%
1-15
1
7%
3
20%
16-30
3
21%
3
20%
31-45
3
21%
2
13%
46-60
2
14%
1
7%
61-75
4
29%
4
27%
76-90
Забито
44
39
21 В 1-м тайме 23
23 Во 2-м тайме 16
17 Забивали первыми 13
5 Не забивали 8
6
14%
3
8%
1-15
6
14%
7
18%
16-30
9
20%
13
33%
31-45
3
7%
7
18%
46-60
9
20%
2
5%
61-75
11
25%
7
18%
76-90
Пропущено
30
40
15 В 1-м тайме 16
15 Во 2-м тайме 24
11 Пропускали первыми 14
20 Не пропускали 23
5
17%
5
13%
1-15
3
10%
5
13%
16-30
7
23%
6
15%
31-45
5
17%
6
15%
46-60
2
7%
6
15%
61-75
8
27%
12
30%
76-90
Результаты последних матчей
Витория Гимарайнш
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Порту - Витория Гимарайнш 1:2 Витория Гимарайнш - Порту 0:1 Витория Гимарайнш - Морейренсе 1:0 Шавиш - Витория Гимарайнш 1:2
Витория Гимарайнш - Фамаликан 1:0 Эшторил - Витория Гимарайнш 1:3 Витория Гимарайнш - Каса Пия 0:2 Портимоненсе - Витория Гимарайнш 1:1 Витория Гимарайнш - Бенфика 2:2 Витория Гимарайнш - Жил Висенте 3:1 Визела - Витория Гимарайнш 0:1 Жил Висенте - Витория Гимарайнш 1:0 Витория Гимарайнш - Эштрела 3:0 Витория Гимарайнш - Арока 2:1 Витория Гимарайнш - Пенафьел 1:0 Брага - Витория Гимарайнш 1:1 Витория Гимарайнш - Риу Аве 1:0 Боавишта - Витория Гимарайнш 1:1 Витория Гимарайнш - Спортинг Л 3:2 Фаренсе - Витория Гимарайнш 1:2
Фаренсе
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Фаренсе - Боавишта 2:0 Арока - Фаренсе 2:1 Фаренсе - Риу Аве 1:1 Визела - Фаренсе 2:1
Спортинг Л - Фаренсе 3:2 Фаренсе - Морейренсе 0:1 Брага - Фаренсе 2:1 Фаренсе - Фамаликан 1:1 Шавиш - Фаренсе 1:1 Фаренсе - Порту 1:3 Каса Пия - Фаренсе 1:3 Портимоненсе - Фаренсе 1:0 Фаренсе - Жил Висенте 1:0 Эшторил - Фаренсе 4:0 Фаренсе - Эштрела 0:0 Бенфика - Фаренсе 1:1 Фаренсе - Витория Гимарайнш 1:2 Боавишта - Фаренсе 1:3 Фаренсе - Арока 2:0 Спортинг Л - Фаренсе 4:2
Результаты матчей
Витория Гимарайнш
Фаренсе
Точный счет
1:0
3 раза 20%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
0:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 40%
2
4 раза 27%
3
3 раза 20%
0
1 раз 7%
5
1 раз 7%
1
5 раз 36%
0
4 раза 29%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%
Точный счет
1:1
3 раза 21%
1:2
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
2:1
4 раза 27%
1:0
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
1:3
2 раза 13%
3:2
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
5 раз 36%
0
4 раза 29%
2
3 раза 21%
3
2 раза 14%
1
7 раз 47%
0
4 раза 27%
3
2 раза 13%
2
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Точный счет
1:0
5 раз 17%
1:2
5 раз 17%
1:1
4 раза 14%
0:1
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
1:1
5 раз 17%
1:0
4 раза 14%
2:1
4 раза 14%
1:3
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
Точное количество голов
1
11 раз 38%
2
7 раз 24%
0
5 раз 17%
3
5 раз 17%
5
1 раз 3%
1
12 раз 41%
0
8 раз 28%
2
4 раза 14%
3
3 раза 10%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Витория Гимарайнш
Фаренсе
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
141
Больше Меньше
104
87
59
411
212
114
113
114
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
114
59
411
212
312
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
245
Больше Меньше
218
1316
920
623
524
128
227
128
128
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|28
|24
|2
|2
|83 - 27
|74
|2.
|Заявка
|28
|21
|4
|3
|62 - 23
|67
|3.
|1:1 Заявка
|29
|18
|5
|6
|52 - 22
|59
|4.
|Заявка
|29
|17
|6
|6
|45 - 29
|57
|5.
|Заявка
|28
|17
|5
|6
|60 - 40
|56
|6.
|Заявка
|28
|12
|7
|9
|30 - 30
|43
|7.
|Заявка
|28
|12
|4
|12
|48 - 38
|40
|8.
|1:1 Заявка
|28
|8
|11
|9
|30 - 34
|35
|9.
|Заявка
|28
|8
|7
|13
|27 - 39
|31
|10.
|Заявка
|29
|8
|7
|14
|38 - 41
|31
|11.
|Заявка
|28
|8
|5
|15
|43 - 49
|29
|12.
|Заявка
|28
|7
|8
|13
|33 - 53
|29
|13.
|Заявка
|28
|5
|14
|9
|29 - 35
|29
|14.
|Заявка
|29
|7
|7
|15
|36 - 48
|28
|15.
|Заявка
|28
|6
|9
|13
|29 - 43
|27
|16.
|Заявка
|28
|7
|5
|16
|30 - 60
|26
|17.
|Заявка
|28
|4
|9
|15
|28 - 59
|21
|18.
|Заявка
|28
|4
|7
|17
|27 - 60
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|14
|0
|0
|48 - 11
|42
|2.
|Заявка
|14
|12
|2
|0
|37 - 6
|38
|3.
|1:1 Заявка
|15
|10
|3
|2
|30 - 9
|33
|4.
|Заявка
|15
|10
|2
|3
|28 - 15
|32
|5.
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|27 - 15
|27
|6.
|Заявка
|14
|7
|1
|6
|24 - 16
|22
|7.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|17 - 16
|22
|8.
|Заявка
|14
|5
|6
|3
|21 - 17
|21
|9.
|Заявка
|15
|5
|6
|4
|24 - 20
|21
|10.
|1:1 Заявка
|13
|5
|5
|3
|16 - 16
|20
|11.
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|23 - 22
|20
|12.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|19 - 15
|19
|13.
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|19 - 22
|17
|14.
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|17 - 26
|17
|15.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|14 - 25
|13
|16.
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|19 - 31
|12
|17.
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|6 - 14
|11
|18.
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|15 - 30
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|10
|2
|2
|35 - 16
|32
|2.
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|33 - 25
|29
|3.
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|25 - 17
|29
|4.
|1:1 Заявка
|14
|8
|2
|4
|22 - 13
|26
|5.
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|17 - 14
|25
|6.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|13 - 14
|21
|7.
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|25 - 16
|20
|8.
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|21 - 25
|20
|9.
|1:1 Заявка
|15
|3
|6
|6
|14 - 18
|15
|10.
|Заявка
|14
|4
|1
|9
|16 - 35
|13
|11.
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|16 - 27
|12
|12.
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|19 - 26
|12
|13.
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|13 - 29
|11
|14.
|Заявка
|14
|1
|7
|6
|10 - 21
|10
|15.
|Заявка
|14
|0
|8
|6
|8 - 18
|8
|16.
|Заявка
|14
|2
|1
|11
|12 - 28
|7
|17.
|Заявка
|14
|1
|4
|9
|19 - 33
|7
|18.
|Заявка
|14
|1
|4
|9
|8 - 29
|7
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- — Зона вылета
|Спортинг Л
|Дьёкереш Виктор
|22 (10)
|Брага
|Банза Симон
|21 (4)
|Арока
|Мухика Рафаэль
|18 (3)
|Шавиш
|Эрнандес Эктор II
|14 (1)
|Визела
|Эссанд Самюэль
|13
|Боавишта
|Перес Себастьян
|1 11
|Бенфика
|Отаменди Николас
|1 10
|Шавиш
|Ногейра
|3 6
|Порту
|Консейсау Франсишку
|1 9
|Каса Пия
|Кастро Пабло
|2 7
Прогнозы на матч Витория Гимарайнш 1:1 Фаренсе
Исход игры
Витория Гимарайнш
94.1% (111)
Ничья
4.2% (5)
Фаренсе
1.7% (2)
Тотал 2.5
Больше
48.25% (55)
Меньше
51.75% (59)
Обе команды забьют
Да
50% (57)
Нет
50% (57)
Популярный счёт
2:1 Витория Гимарайнш
43.2% (51)
2:0 Витория Гимарайнш
23.7% (28)
1:0 Витория Гимарайнш
23.7% (28)
1:1 Ничья
1.7% (2)
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