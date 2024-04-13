Тур: 29. Стадион: Драгау. Главный судья: Коррейя Густаво
Прогноз на матч от Liveresult
99
Кошта
Диогу
15
Санчес
Хорхе
97
Зе
Педро
11
Пепе
VI
17
Хайме
Иван
30
Эванилсон
31
Жуниор
Луис
22
Сантос
Натан
16
Де
Хас
Юстин
28
Юссуф
Зейду
20
Са
Гуштаву
29
Кадис
Хондер
- Основной состав
-
99 Кошта ДиогуВратарь
- Защитник
-
97 Зе ПедроЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Пепе АкиноПолузащитник
-
17 Хайме ИванПолузащитник
-
30 ЭванилсонНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
55 Мендеш ЖоауЗащитник
-
73 Браш ГабриэлЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Лодер ДэнниНападающий
-
22 Варела Алан
-
Главный тренер: Консейсау Сержиу
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
31 Жуниор ЛуисВратарь
-
22 Сантос НатанЗащитник
-
16 Де Хас ЮстинЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Юссуф ЗейдуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Са ГуштавуПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Кадис ХондерНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Добре АлексПолузащитник
- Нападающий
-
11 Аранда ОскарНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Арманду Эвангелишта
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Порту
Фамаликан
10 матчей
100%
10 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
60%
20%
20%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
70%
20%
10%
7 побед 2 ничьи 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
200%
0 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
12 матчей
83.3%
16.7%
10 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
6 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
58.3%
16.7%
25%
7 побед 2 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
16
16
Голов в среднем за матч
3.2
2.29
Среднее время на гол
28
39
Всего голов
8
6
Голов в среднем за матч
1.14
1.2
Среднее время на гол
78
75
Всего голов
24
22
Голов в среднем за матч
2
1.83
Тотал матчей
2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
6
Больше 50%
Меньше 50%
6
5
Больше 42%
Меньше 58%
7
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
Среднее время на гол
45
49
Бомбардиры внутри турнира
Порту
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эванилсон
|11 (2)
|0.39
|Галено Вандерсон
|7 (1)
|0.25
|Консейсау Франсишку
|4
|0.14
|Венделл Боргес
|4
|0.14
|Мартинес Антонио III
|4
|0.14
|Пепе VI
|3
|0.11
|Тареми Мехди
|3 (1)
|0.11
|Варела Алан
|2
|0.07
|Эуштакиу Стивен
|2
|0.07
|Мариу Жоау III
|2
|0.07
|Маркано Иван
|2
|0.07
|Кардозу Фабиу
|1
|0.04
|Лодер Дэнни
|1
|0.04
|Пепе Кеплер
|1
|0.04
|Нико Гонсалес
|1
|0.04
|Зе Педро
|1
|0.04
|Хайме Иван
|1
|0.04
|Занузи Зайду
|1
|0.04
|Санчес Хорхе
|0
|0
|Боржеш Гонсалу
|0
|0
|Мендеш Жоау
|0
|0
|Груйич Марко
|0
|0
|Франко Андре
|0
|0
Фамаликан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кадис Хондер
|11 (3)
|0.41
|Шикинью
|5
|0.19
|Са Гуштаву
|2
|0.07
|Отавио Эдмилсон
|2
|0.07
|Фонсека Тео
|2
|0.07
|Моура Франсишку
|1
|0.04
|Винисиос Маркос
|1
|0.04
|Риччели
|1
|0.04
|Де Хас Юстин
|1
|0.04
|Аранда Оскар
|1
|0.04
|Данхо Флориан
|1
|0.04
|Родригеш Афонсу
|1
|0.04
|Родригес Хосе Луис
|0
|0
|Юссуф Зейду
|0
|0
|Соареш Филипе
|0
|0
|Топич Мирко
|0
|0
Карточки
Порту
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Консейсау Франсишку
|9
|1
|Венделл Боргес
|6
|1
|Пепе Кеплер
|4
|2
|Кардозу Фабиу
|4
|2
|Нико Гонсалес
|7
|0
|Карму Давид
|5
|1
|Варела Алан
|6
|0
|Пепе VI
|4
|1
|Мариу Жоау III
|5
|0
|Эванилсон
|5
|0
|Консейсау Сержиу
|3
|0
|Тареми Мехди
|3
|0
|Мартинес Антонио III
|3
|0
|Галено Вандерсон
|3
|0
|Санчес Хорхе
|3
|0
|Эуштакиу Стивен
|2
|0
|Боржеш Гонсалу
|2
|0
|Кошта Диогу
|0
|1
|Маркано Иван
|1
|0
|Зе Педро
|1
|0
|Груйич Марко
|1
|0
|Лодер Дэнни
|1
|0
|Франко Андре
|1
|0
|Geraldo Wendel2
|1
|0
Фамаликан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шикинью
|8
|1
|Юссуф Зейду
|7
|1
|Риччели
|5
|2
|Кадис Хондер
|6
|1
|Сантос Натан
|7
|0
|Ассунсао Густаво
|5
|1
|Отавио Эдмилсон
|6
|0
|Моура Франсишку
|6
|0
|Топич Мирко
|6
|0
|Де Хас Юстин
|5
|0
|Кастро Пабло
|3
|1
|Михай Энеа
|4
|0
|Агиррегабириа Мартин
|4
|0
|Са Гуштаву
|4
|0
|Родригес Хосе Луис
|2
|1
|Соуза Жоау Педру
|1
|1
|Жуниор Луис
|2
|0
|Аранда Оскар
|2
|0
|Соареш Филипе
|1
|0
|Лакукс Том
|1
|0
|Араухо Перейра
|1
|0
|Винисиос Маркос
|1
|0
|Родригеш Афонсу
|1
|0
Результаты матчей
Порту
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (9)
29% (4)
7% (1)
Фамаликан
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
Сухие победы
6
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
3
8
Порту
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
Фамаликан
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
36% (5)
50% (7)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
7
8
Упущенные победы
20
14
Порту
58.3%
41.7%
14 побед 10 поражений
Первый тайм
29% (8)
46% (13)
25% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (12)
36% (10)
21% (6)
Фамаликан
35.3%
64.7%
6 побед 11 поражений
Первый тайм
26% (7)
41% (11)
33% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (7)
41% (11)
33% (9)
Сухие победы
9
2
Сухие поражения
5
7
Волевые победы
10
10
Упущенные победы
23
22
Голы по времени матча
Забито
31
14
12 В 1-м тайме 7
19 Во 2-м тайме 7
11 Забивали первыми 7
16 Не забивали 19
7
23%
3
21%
1-15
2
6%
1
7%
16-30
3
10%
3
21%
31-45
7
23%
2
14%
46-60
4
13%
3
21%
61-75
8
26%
2
14%
76-90
Пропущено
6
16
3 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 11
0
0%
1
6%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
50%
5
31%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
1
17%
5
31%
61-75
2
33%
4
25%
76-90
Забито
22
16
11 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 6
17 Не забивали 17
3
14%
2
13%
1-15
3
14%
3
19%
16-30
5
23%
5
31%
31-45
3
14%
1
6%
46-60
2
9%
3
19%
61-75
6
27%
2
13%
76-90
Пропущено
13
16
5 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 9
2
15%
4
25%
1-15
3
23%
1
6%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
5
38%
2
13%
46-60
2
15%
3
19%
61-75
1
8%
4
25%
76-90
Забито
53
30
23 В 1-м тайме 17
30 Во 2-м тайме 13
18 Забивали первыми 13
5 Не забивали 9
10
19%
5
17%
1-15
5
9%
4
13%
16-30
8
15%
8
27%
31-45
10
19%
3
10%
46-60
6
11%
6
20%
61-75
14
26%
4
13%
76-90
Пропущено
19
32
8 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 19
9 Пропускали первыми 11
16 Не пропускали 20
2
11%
5
16%
1-15
3
16%
1
3%
16-30
3
16%
7
22%
31-45
5
26%
3
9%
46-60
3
16%
8
25%
61-75
3
16%
8
25%
76-90
Результаты последних матчей
Порту
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Порту - Витория Гимарайнш 1:2 Витория Гимарайнш - Порту 0:1 Эшторил - Порту 1:0 Порту - Визела 4:1
Арсенал - Порту 1:0 Портимоненсе - Порту 0:3 Порту - Бенфика 5:0 Санта-Клара - Порту 1:2 Жил Висенте - Порту 1:1 Порту - Арсенал 1:0 Порту - Эштрела 2:0 Арока - Порту 3:2 Порту - Риу Аве 0:0 Фаренсе - Порту 1:3 Порту - Морейренсе 5:0 Порту - Брага 2:0 Эшторил - Порту 0:4 Боавишта - Порту 1:1 Порту - Шавиш 1:0 Порту - Лейшоэш 2:1
Фамаликан
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Фамаликан - Визела 3:2 Жил Висенте - Фамаликан 1:2 Фамаликан - Эштрела 0:0 Витория Гимарайнш - Фамаликан 1:0
Фамаликан - Боавишта 1:1 Арока - Фамаликан 3:2 Фамаликан - Риу Аве 2:1 Фаренсе - Фамаликан 1:1 Морейренсе - Фамаликан 1:0 Фамаликан - Брага 1:2 Каса Пия - Фамаликан 0:2 Фамаликан - Шавиш 2:2 Бенфика - Фамаликан 3:0 Фамаликан - Эшторил 1:1 Портимоненсе - Фамаликан 1:1 Фамаликан - Порту 0:3 Бенфика - Фамаликан 2:0 Камаша - Фамаликан 0:5 Визела - Фамаликан 0:0 Фамаликан - Жил Висенте 3:1
Результаты матчей
Порту
Фамаликан
Точный счет
1:0
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
5:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
0:0
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
4 раза 29%
2
4 раза 29%
0
2 раза 14%
5
2 раза 14%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
1
6 раз 46%
0
3 раза 23%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
Точный счет
1:2
3 раза 21%
0:3
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
1:0
4 раза 29%
1:1
3 раза 21%
1:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
Точное количество голов
2
5 раз 36%
0
3 раза 21%
1
3 раза 21%
3
3 раза 21%
0
6 раз 43%
2
5 раз 36%
1
3 раза 21%
Точный счет
1:2
4 раза 14%
1:0
4 раза 14%
1:1
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
5:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
1:0
6 раз 22%
1:1
5 раз 19%
0:0
3 раза 11%
1:2
3 раза 11%
2:2
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
Точное количество голов
2
9 раз 32%
1
7 раз 25%
0
5 раз 18%
3
4 раза 14%
5
2 раза 7%
4
1 раз 4%
0
9 раз 33%
1
9 раз 33%
2
7 раз 26%
3
2 раза 7%
Тоталы голов в матче
Порту
Фамаликан
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
122
Больше Меньше
103
86
49
410
211
311
212
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
86
86
59
311
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
235
Больше Меньше
189
1612
918
721
225
325
226
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|28
|24
|2
|2
|83 - 27
|74
|2.
|Заявка
|28
|21
|4
|3
|62 - 23
|67
|3.
|Заявка
|28
|18
|4
|6
|51 - 21
|58
|4.
|Заявка
|29
|17
|6
|6
|45 - 29
|57
|5.
|Заявка
|28
|17
|5
|6
|60 - 40
|56
|6.
|Заявка
|28
|12
|7
|9
|30 - 30
|43
|7.
|Заявка
|28
|12
|4
|12
|48 - 38
|40
|8.
|Заявка
|27
|8
|10
|9
|29 - 33
|34
|9.
|Заявка
|28
|8
|7
|13
|27 - 39
|31
|10.
|Заявка
|29
|8
|7
|14
|38 - 41
|31
|11.
|Заявка
|28
|8
|5
|15
|43 - 49
|29
|12.
|Заявка
|28
|7
|8
|13
|33 - 53
|29
|13.
|Заявка
|28
|5
|14
|9
|29 - 35
|29
|14.
|Заявка
|29
|7
|7
|15
|36 - 48
|28
|15.
|Заявка
|28
|6
|9
|13
|29 - 43
|27
|16.
|Заявка
|28
|7
|5
|16
|30 - 60
|26
|17.
|Заявка
|28
|4
|9
|15
|28 - 59
|21
|18.
|Заявка
|28
|4
|7
|17
|27 - 60
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|14
|0
|0
|48 - 11
|42
|2.
|Заявка
|14
|12
|2
|0
|37 - 6
|38
|3.
|Заявка
|14
|10
|2
|2
|29 - 8
|32
|4.
|Заявка
|15
|10
|2
|3
|28 - 15
|32
|5.
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|27 - 15
|27
|6.
|Заявка
|14
|7
|1
|6
|24 - 16
|22
|7.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|17 - 16
|22
|8.
|Заявка
|14
|5
|6
|3
|21 - 17
|21
|9.
|Заявка
|15
|5
|6
|4
|24 - 20
|21
|10.
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|16 - 16
|20
|11.
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|23 - 22
|20
|12.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|19 - 15
|19
|13.
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|19 - 22
|17
|14.
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|17 - 26
|17
|15.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|14 - 25
|13
|16.
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|19 - 31
|12
|17.
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|6 - 14
|11
|18.
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|15 - 30
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|10
|2
|2
|35 - 16
|32
|2.
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|33 - 25
|29
|3.
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|25 - 17
|29
|4.
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|22 - 13
|26
|5.
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|17 - 14
|25
|6.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|13 - 14
|21
|7.
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|25 - 16
|20
|8.
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|21 - 25
|20
|9.
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|13 - 17
|14
|10.
|Заявка
|14
|4
|1
|9
|16 - 35
|13
|11.
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|16 - 27
|12
|12.
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|19 - 26
|12
|13.
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|13 - 29
|11
|14.
|Заявка
|14
|1
|7
|6
|10 - 21
|10
|15.
|Заявка
|14
|0
|8
|6
|8 - 18
|8
|16.
|Заявка
|14
|2
|1
|11
|12 - 28
|7
|17.
|Заявка
|14
|1
|4
|9
|19 - 33
|7
|18.
|Заявка
|14
|1
|4
|9
|8 - 29
|7
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- — Зона вылета
|Спортинг Л
|Дьёкереш Виктор
|22 (10)
|Брага
|Банза Симон
|21 (4)
|Арока
|Мухика Рафаэль
|18 (3)
|Шавиш
|Эрнандес Эктор II
|14 (1)
|Визела
|Эссанд Самюэль
|13
|Боавишта
|Перес Себастьян
|1 11
|Бенфика
|Отаменди Николас
|1 10
|Шавиш
|Ногейра
|3 6
|Порту
|Консейсау Франсишку
|1 9
|Каса Пия
|Кастро Пабло
|2 7
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Порту - Фамаликан
Исход игры
Порту
100% (120)
Ничья
0% (0)
Фамаликан
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
39.13% (45)
Меньше
60.87% (70)
Обе команды забьют
Да
29.57% (34)
Нет
70.43% (81)
Популярный счёт
2:0 Порту
49.2% (59)
2:1 Порту
15.8% (19)
3:1 Порту
11.7% (14)
1:0 Порту
9.2% (11)
3:0 Порту
7.5% (9)
4:0 Порту
1.7% (2)
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