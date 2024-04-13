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  4. Примейра-лига 2023-2024
Тур: 29. Стадион: . Главный судья: Коррейя Густаво
Порту
 
Позже
Фамаликан
Прогнозы 121
Порту 100% (121)
X 0% (0)
Фамаликан 0% (0)
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Фамаликан
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
99
Кошта
Диогу
15
Санчес
Хорхе
97
Зе
Педро
31
Отавио
Эдмилсон
18
Венделл
Боргес
8
Груйич
Марко
16
Нико
Гонсалес
10
Консейсау
Франсишку
11
Пепе
VI
17
Хайме
Иван
30
Эванилсон
31
Жуниор
Луис
22
Сантос
Натан
16
Де
Хас
Юстин
4
Михай
Энеа
74
Моура
Франсишку
28
Юссуф
Зейду
8
Топич
Мирко
7
Родригес
Хосе
Луис
20
Са
Гуштаву
77
Винисиос
Маркос
29
Кадис
Хондер
Порту
4-2-3-1
Фамаликан
4-2-3-1

История личных встреч

Порту
Фамаликан

10 матчей

100%
10 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

60%
20%
20%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

70%
20%
10%
7 побед 2 ничьи 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

200%
0 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

12 матчей

83.3%
16.7%
10 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
6 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

58.3%
16.7%
25%
7 побед 2 ничьи 3 победы

История матчей

ПЛ
0:3
ПЛ
2:4
К
3:2
К
1:2
ПЛ
4:1
ПЛ
3:1
ПЛ
1:2
ПЛ
3:2
ПЛ
1:4
ПЛ
2:1
ПЛ
3:0
КЛ
1:0

Голы

Всего голов

16
16

Голов в среднем за матч

3.2
2.29

Среднее время на гол

28
39

Всего голов

8
6

Голов в среднем за матч

1.14
1.2

Среднее время на гол

78
75

Всего голов

24
22

Голов в среднем за матч

2
1.83

Тотал матчей

2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
6
Больше 50%
Меньше 50%
6
5
Больше 42%
Меньше 58%
7
1
Больше 8%
Меньше 92%
11

Среднее время на гол

45
49

Бомбардиры внутри турнира

Порту
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эванилсон 11 (2) 0.39
Галено Вандерсон 7 (1) 0.25
Консейсау Франсишку 4 0.14
Венделл Боргес 4 0.14
Мартинес Антонио III 4 0.14
Пепе VI 3 0.11
Тареми Мехди 3 (1) 0.11
Варела Алан 2 0.07
Эуштакиу Стивен 2 0.07
Мариу Жоау III 2 0.07
Маркано Иван 2 0.07
Кардозу Фабиу 1 0.04
Лодер Дэнни 1 0.04
Пепе Кеплер 1 0.04
Нико Гонсалес 1 0.04
Зе Педро 1 0.04
Хайме Иван 1 0.04
Занузи Зайду 1 0.04
Санчес Хорхе 0 0
Боржеш Гонсалу 0 0
Мендеш Жоау 0 0
Груйич Марко 0 0
Франко Андре 0 0
Фамаликан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кадис Хондер 11 (3) 0.41
Шикинью 5 0.19
Са Гуштаву 2 0.07
Отавио Эдмилсон 2 0.07
Фонсека Тео 2 0.07
Моура Франсишку 1 0.04
Винисиос Маркос 1 0.04
Риччели 1 0.04
Де Хас Юстин 1 0.04
Аранда Оскар 1 0.04
Данхо Флориан 1 0.04
Родригеш Афонсу 1 0.04
Родригес Хосе Луис 0 0
Юссуф Зейду 0 0
Соареш Филипе 0 0
Топич Мирко 0 0

Карточки

Порту
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Консейсау Франсишку 9 1
Венделл Боргес 6 1
Пепе Кеплер 4 2
Кардозу Фабиу 4 2
Нико Гонсалес 7 0
Карму Давид 5 1
Варела Алан 6 0
Пепе VI 4 1
Мариу Жоау III 5 0
Эванилсон 5 0
Консейсау Сержиу 3 0
Тареми Мехди 3 0
Мартинес Антонио III 3 0
Галено Вандерсон 3 0
Санчес Хорхе 3 0
Эуштакиу Стивен 2 0
Боржеш Гонсалу 2 0
Кошта Диогу 0 1
Маркано Иван 1 0
Зе Педро 1 0
Груйич Марко 1 0
Лодер Дэнни 1 0
Франко Андре 1 0
Geraldo Wendel2 1 0
Фамаликан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шикинью 8 1
Юссуф Зейду 7 1
Риччели 5 2
Кадис Хондер 6 1
Сантос Натан 7 0
Ассунсао Густаво 5 1
Отавио Эдмилсон 6 0
Моура Франсишку 6 0
Топич Мирко 6 0
Де Хас Юстин 5 0
Кастро Пабло 3 1
Михай Энеа 4 0
Агиррегабириа Мартин 4 0
Са Гуштаву 4 0
Родригес Хосе Луис 2 1
Соуза Жоау Педру 1 1
Жуниор Луис 2 0
Аранда Оскар 2 0
Соареш Филипе 1 0
Лакукс Том 1 0
Араухо Перейра 1 0
Винисиос Маркос 1 0
Родригеш Афонсу 1 0

Результаты матчей

Порту
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (9)
29% (4)
7% (1)
Фамаликан
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)

Сухие победы

6
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

3
8
Порту
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
Фамаликан
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
36% (5)
50% (7)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

7
8

Упущенные победы

20
14
Порту
58.3%
41.7%
14 побед 10 поражений
Первый тайм
29% (8)
46% (13)
25% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (12)
36% (10)
21% (6)
Фамаликан
35.3%
64.7%
6 побед 11 поражений
Первый тайм
26% (7)
41% (11)
33% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (7)
41% (11)
33% (9)

Сухие победы

9
2

Сухие поражения

5
7

Волевые победы

10
10

Упущенные победы

23
22

Голы по времени матча

Забито

31
14
12 В 1-м тайме 7
19 Во 2-м тайме 7
11 Забивали первыми 7
16 Не забивали 19
7
23%
3
21%
1-15
2
6%
1
7%
16-30
3
10%
3
21%
31-45
7
23%
2
14%
46-60
4
13%
3
21%
61-75
8
26%
2
14%
76-90

Пропущено

6
16
3 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 11
0
0%
1
6%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
50%
5
31%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
1
17%
5
31%
61-75
2
33%
4
25%
76-90

Забито

22
16
11 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 6
17 Не забивали 17
3
14%
2
13%
1-15
3
14%
3
19%
16-30
5
23%
5
31%
31-45
3
14%
1
6%
46-60
2
9%
3
19%
61-75
6
27%
2
13%
76-90

Пропущено

13
16
5 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 9
2
15%
4
25%
1-15
3
23%
1
6%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
5
38%
2
13%
46-60
2
15%
3
19%
61-75
1
8%
4
25%
76-90

Забито

53
30
23 В 1-м тайме 17
30 Во 2-м тайме 13
18 Забивали первыми 13
5 Не забивали 9
10
19%
5
17%
1-15
5
9%
4
13%
16-30
8
15%
8
27%
31-45
10
19%
3
10%
46-60
6
11%
6
20%
61-75
14
26%
4
13%
76-90

Пропущено

19
32
8 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 19
9 Пропускали первыми 11
16 Не пропускали 20
2
11%
5
16%
1-15
3
16%
1
3%
16-30
3
16%
7
22%
31-45
5
26%
3
9%
46-60
3
16%
8
25%
61-75
3
16%
8
25%
76-90

Результаты последних матчей

Порту
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Порту - Витория Гимарайнш 1:2 Витория Гимарайнш - Порту 0:1 Эшторил - Порту 1:0 Порту - Визела 4:1
Арсенал - Порту 1:0 Портимоненсе - Порту 0:3 Порту - Бенфика 5:0 Санта-Клара - Порту 1:2 Жил Висенте - Порту 1:1 Порту - Арсенал 1:0 Порту - Эштрела 2:0 Арока - Порту 3:2 Порту - Риу Аве 0:0 Фаренсе - Порту 1:3 Порту - Морейренсе 5:0 Порту - Брага 2:0 Эшторил - Порту 0:4 Боавишта - Порту 1:1 Порту - Шавиш 1:0 Порту - Лейшоэш 2:1
Фамаликан
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Фамаликан - Визела 3:2 Жил Висенте - Фамаликан 1:2 Фамаликан - Эштрела 0:0 Витория Гимарайнш - Фамаликан 1:0
Фамаликан - Боавишта 1:1 Арока - Фамаликан 3:2 Фамаликан - Риу Аве 2:1 Фаренсе - Фамаликан 1:1 Морейренсе - Фамаликан 1:0 Фамаликан - Брага 1:2 Каса Пия - Фамаликан 0:2 Фамаликан - Шавиш 2:2 Бенфика - Фамаликан 3:0 Фамаликан - Эшторил 1:1 Портимоненсе - Фамаликан 1:1 Фамаликан - Порту 0:3 Бенфика - Фамаликан 2:0 Камаша - Фамаликан 0:5 Визела - Фамаликан 0:0 Фамаликан - Жил Висенте 3:1

Результаты матчей

Порту
Фамаликан

Точный счет

1:0
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
5:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
0:0
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
4 раза 29%
2
4 раза 29%
0
2 раза 14%
5
2 раза 14%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
1
6 раз 46%
0
3 раза 23%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%

Точный счет

1:2
3 раза 21%
0:3
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
1:0
4 раза 29%
1:1
3 раза 21%
1:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%

Точное количество голов

2
5 раз 36%
0
3 раза 21%
1
3 раза 21%
3
3 раза 21%
0
6 раз 43%
2
5 раз 36%
1
3 раза 21%

Точный счет

1:2
4 раза 14%
1:0
4 раза 14%
1:1
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
5:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
1:0
6 раз 22%
1:1
5 раз 19%
0:0
3 раза 11%
1:2
3 раза 11%
2:2
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%

Точное количество голов

2
9 раз 32%
1
7 раз 25%
0
5 раз 18%
3
4 раза 14%
5
2 раза 7%
4
1 раз 4%
0
9 раз 33%
1
9 раз 33%
2
7 раз 26%
3
2 раза 7%

Тоталы голов в матче

Порту
Фамаликан

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
2
0.5
Больше Меньше
10
3
8
6
1.5
4
9
4
10
2.5
2
11
3
11
3.5
2
12
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
8
6
8
6
1.5
5
9
3
11
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
5
0.5
Больше Меньше
18
9
16
12
1.5
9
18
7
21
2.5
2
25
3
25
3.5
2
26
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 28 24 2 2 83 - 27 74
2.
Бенфика
 Заявка 28 21 4 3 62 - 23 67
3.
Порту
 Заявка 28 18 4 6 51 - 21 58
4.
Витория Гимарайнш
 Заявка 29 17 6 6 45 - 29 57
5.
Брага
 Заявка 28 17 5 6 60 - 40 56
6.
Морейренсе
 Заявка 28 12 7 9 30 - 30 43
7.
Арока
 Заявка 28 12 4 12 48 - 38 40
8.
Фамаликан
 Заявка 27 8 10 9 29 - 33 34
9.
Каса Пия
 Заявка 28 8 7 13 27 - 39 31
10.
Фаренсе
 Заявка 29 8 7 14 38 - 41 31
11.
Эшторил
 Заявка 28 8 5 15 43 - 49 29
12.
Боавишта
 Заявка 28 7 8 13 33 - 53 29
13.
Риу Аве
 Заявка 28 5 14 9 29 - 35 29
14.
Жил Висенте
 Заявка 29 7 7 15 36 - 48 28
15.
Эштрела
 Заявка 28 6 9 13 29 - 43 27
16.
Портимоненсе
 Заявка 28 7 5 16 30 - 60 26
17.
Визела
 Заявка 28 4 9 15 28 - 59 21
18.
Шавиш
 Заявка 28 4 7 17 27 - 60 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 14 14 0 0 48 - 11 42
2.
Бенфика
 Заявка 14 12 2 0 37 - 6 38
3.
Порту
 Заявка 14 10 2 2 29 - 8 32
4.
Витория Гимарайнш
 Заявка 15 10 2 3 28 - 15 32
5.
Брага
 Заявка 14 8 3 3 27 - 15 27
6.
Эшторил
 Заявка 14 7 1 6 24 - 16 22
7.
Морейренсе
 Заявка 14 6 4 4 17 - 16 22
8.
Риу Аве
 Заявка 14 5 6 3 21 - 17 21
9.
Жил Висенте
 Заявка 15 5 6 4 24 - 20 21
10.
Фамаликан
 Заявка 13 5 5 3 16 - 16 20
11.
Арока
 Заявка 14 6 2 6 23 - 22 20
12.
Фаренсе
 Заявка 14 5 4 5 19 - 15 19
13.
Эштрела
 Заявка 14 5 2 7 19 - 22 17
14.
Боавишта
 Заявка 14 4 5 5 17 - 26 17
15.
Портимоненсе
 Заявка 14 3 4 7 14 - 25 13
16.
Шавиш
 Заявка 14 3 3 8 19 - 31 12
17.
Каса Пия
 Заявка 14 2 5 7 6 - 14 11
18.
Визела
 Заявка 14 2 4 8 15 - 30 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 14 10 2 2 35 - 16 32
2.
Брага
 Заявка 14 9 2 3 33 - 25 29
3.
Бенфика
 Заявка 14 9 2 3 25 - 17 29
4.
Порту
 Заявка 14 8 2 4 22 - 13 26
5.
Витория Гимарайнш
 Заявка 14 7 4 3 17 - 14 25
6.
Морейренсе
 Заявка 14 6 3 5 13 - 14 21
7.
Арока
 Заявка 14 6 2 6 25 - 16 20
8.
Каса Пия
 Заявка 14 6 2 6 21 - 25 20
9.
Фамаликан
 Заявка 14 3 5 6 13 - 17 14
10.
Портимоненсе
 Заявка 14 4 1 9 16 - 35 13
11.
Боавишта
 Заявка 14 3 3 8 16 - 27 12
12.
Фаренсе
 Заявка 15 3 3 9 19 - 26 12
13.
Визела
 Заявка 14 2 5 7 13 - 29 11
14.
Эштрела
 Заявка 14 1 7 6 10 - 21 10
15.
Риу Аве
 Заявка 14 0 8 6 8 - 18 8
16.
Жил Висенте
 Заявка 14 2 1 11 12 - 28 7
17.
Эшторил
 Заявка 14 1 4 9 19 - 33 7
18.
Шавиш
 Заявка 14 1 4 9 8 - 29 7
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
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  • — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 22 (10)
Брага Банза Симон 21 (4)
Арока Мухика Рафаэль 18 (3)
Шавиш Эрнандес Эктор II 14 (1)
Визела Эссанд Самюэль 13
Весь список

Топ нарушителей
Боавишта Перес Себастьян 1 11
Бенфика Отаменди Николас 1 10
Шавиш Ногейра 3 6
Порту Консейсау Франсишку 1 9
Каса Пия Кастро Пабло 2 7
Весь список
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Порту - Фамаликан

Исход игры
Порту
100% (120)
Ничья
0% (0)
Фамаликан
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
39.13% (45)
Меньше
60.87% (70)
Обе команды забьют
Да
29.57% (34)
Нет
70.43% (81)
Популярный счёт
2:0 Порту
49.2% (59)
2:1 Порту
15.8% (19)
3:1 Порту
11.7% (14)
1:0 Порту
9.2% (11)
3:0 Порту
7.5% (9)
4:0 Порту
1.7% (2)
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