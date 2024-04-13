Тур: 29. Стадион: Антонио Коимбра де Мота. Главный судья: Вериссиму Фабиу
0'
Прогноз на матч от Liveresult
13
Бассо
Жоау
23
Алвару
Педру
79
Пина
Вагнер
78
Араужу
Тьягу
7
Виниций
10
Гитан
Рафик
21
Орта
Рикарду
23
Банза
Симон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
13 Бассо ЖоауЗащитник
-
23 Алвару ПедруЗащитник
-
79 Пина ВагнерЗащитник
-
78 Араужу ТьягуЗащитник
-
7 ВиницийПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Гитан РафикПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
5 ВолнейЗащитник
- Защитник
-
48 Коста МишелПолузащитник
- Нападающий
-
20 Карлос ЖоаоНападающий
-
33 Маркеш ЖоаоНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Сеабра Вашку
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Орта РикардуПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Банза СимонНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Н'Дур ШерПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Лопеш РониПолузащитник
-
22 Пицци ЛуишПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Rui Duarte
История личных встреч
Эшторил
Брага
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
100%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед
16 матчей
6.3%
93.7%
0 побед 1 ничья 15 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 4 ничьи 10 побед
Второй тайм
18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 12 побед
20 матчей
15%
10%
75%
3 победы 2 ничьи 15 побед
Первый тайм
10%
40%
50%
2 победы 8 ничьих 10 побед
Второй тайм
10%
30%
60%
2 победы 6 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
7
8
Голов в среднем за матч
0.78
0.73
Среднее время на гол
115
123
Всего голов
30
17
Голов в среднем за матч
2.73
1.89
Среднее время на гол
33
47
Всего голов
37
25
Голов в среднем за матч
1.85
1.25
Тотал матчей
2.5
19
Больше 95%
Меньше 5%
1
18
Больше 90%
Меньше 10%
2
12
Больше 60%
Меньше 40%
8
7
Больше 35%
Меньше 65%
13
4
Больше 20%
Меньше 80%
16
2
Больше 10%
Меньше 90%
18
Среднее время на гол
48
72
Бомбардиры внутри турнира
Эшторил
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Маркес Алехандро
|9 (1)
|0.31
|Кассиано Диас
|7 (1)
|0.24
|Гомес Родриго II
|5
|0.17
|Маркеш Жоао
|5
|0.17
|Гитан Рафик
|5
|0.17
|Холсгров Джордан
|2
|0.07
|Араужу Тьягу
|2
|0.07
|Тавареш Эриберту
|2
|0.07
|Парра Рауль
|1
|0.03
|Мангала Эльяким
|1
|0.03
|Виниций
|1
|0.03
|Карлос Жоао III
|1
|0.03
|Витал Бернардо
|1
|0.03
|Фернандеш Матеуш
|1
|0.03
|Волней
|0
|0
Брага
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Банза Симон
|21 (3)
|0.72
|Орта Рикарду
|7
|0.24
|Джало Альваро
|6
|0.21
|Брума Арминду
|5
|0.17
|Руис Абель
|4
|0.14
|Саласар Родриго
|3
|0.1
|Али Мохамед Альмоатасембеллах
|3 (2)
|0.1
|Фернандеш Рожер
|2
|0.07
|Орта Андре
|2
|0.07
|Борха Кристиан
|1
|0.03
|Пицци Луиш
|1
|0.03
|Моутинью Жоау
|1
|0.03
|Лопеш Рони
|1
|0.03
|Карвалью Витор
|1
|0.03
|Н'Дур Шер
|1
|0.03
|Сатчи Сердар
|0
|0
|Мендес Юсафат
|0
|0
|Гомес Виктор
|0
|0
|Паулу Оливейра
|0
|0
Карточки
Эшторил
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Маркеш Жоао
|8
|0
|Холсгров Джордан
|6
|1
|Витал Бернардо
|5
|1
|Гомес Родриго II
|5
|1
|Фернандеш Матеуш
|6
|0
|Алвару Педру
|5
|0
|Тавареш Эриберту
|4
|0
|Карлос Жоао III
|4
|0
|Волней
|4
|0
|Араужу Тьягу
|4
|0
|Мангала Эльяким
|3
|0
|Карне Марсело
|3
|0
|Маркес Алехандро
|3
|0
|Пина Вагнер
|3
|0
|Кассиано Диас
|2
|0
|Бассо Жоау
|2
|0
|Ндиайе Мор
|2
|0
|Виниций
|2
|0
|Вашку Сеабра
|2
|0
|Фигейра Даниэль
|1
|0
|Парра Рауль
|1
|0
Брага
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Моутинью Жоау
|7
|1
|Фонте Жозе
|7
|0
|Карвалью Витор
|6
|0
|Руис Абель
|5
|0
|Сатчи Сердар
|5
|0
|Джало Альваро
|5
|0
|Жорж Артур
|3
|1
|Ньякате Сику
|3
|1
|Паулу Оливейра
|4
|0
|Саласар Родриго
|4
|0
|Орта Рикарду
|3
|0
|Матеус Лима
|3
|0
|Борха Кристиан
|2
|0
|Брума Арминду
|2
|0
|Банза Симон
|2
|0
|Гомес Виктор
|1
|0
|Пицци Луиш
|1
|0
|Али Мохамед Альмоатасембеллах
|1
|0
|Фернандеш Рожер
|1
|0
|Мендес Юсафат
|1
|0
Результаты матчей
Эшторил
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
29% (4)
14% (2)
Брага
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
36% (5)
50% (7)
Сухие победы
7
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
0
12
Упущенные победы
7
4
Эшторил
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
43% (6)
50% (7)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
Брага
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (9)
21% (3)
14% (2)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
25
5
Упущенные победы
6
25
Эшторил
69.6%
30.4%
16 побед 7 поражений
Первый тайм
32% (9)
50% (14)
18% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (14)
29% (8)
21% (6)
Брага
52.2%
47.8%
12 побед 11 поражений
Первый тайм
36% (10)
32% (9)
32% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (11)
29% (8)
32% (9)
Сухие победы
8
4
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
25
17
Упущенные победы
13
29
Голы по времени матча
Забито
24
33
7 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 24
10 Забивали первыми 8
15 Не забивали 17
4
17%
3
9%
1-15
1
4%
3
9%
16-30
2
8%
3
9%
31-45
6
25%
6
18%
46-60
6
25%
7
21%
61-75
5
21%
11
33%
76-90
Пропущено
16
25
9 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 15
4 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 11
3
19%
2
8%
1-15
2
13%
3
12%
16-30
4
25%
5
20%
31-45
1
6%
4
16%
46-60
3
19%
7
28%
61-75
3
19%
4
16%
76-90
Забито
22
27
6 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 20
5 Забивали первыми 9
16 Не забивали 15
3
14%
2
7%
1-15
3
14%
2
7%
16-30
0
0%
3
11%
31-45
4
18%
9
33%
46-60
5
23%
1
4%
61-75
7
32%
10
37%
76-90
Пропущено
30
15
15 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 12
4
13%
3
20%
1-15
4
13%
3
20%
16-30
7
23%
1
7%
31-45
8
27%
1
7%
46-60
2
7%
3
20%
61-75
5
17%
4
27%
76-90
Забито
46
60
13 В 1-м тайме 16
33 Во 2-м тайме 44
15 Забивали первыми 17
3 Не забивали 4
7
15%
5
8%
1-15
4
9%
5
8%
16-30
2
4%
6
10%
31-45
10
22%
15
25%
46-60
11
24%
8
13%
61-75
12
26%
21
35%
76-90
Пропущено
46
40
24 В 1-м тайме 17
22 Во 2-м тайме 23
12 Пропускали первыми 10
19 Не пропускали 23
7
15%
5
13%
1-15
6
13%
6
15%
16-30
11
24%
6
15%
31-45
9
20%
5
13%
46-60
5
11%
10
25%
61-75
8
17%
8
20%
76-90
Результаты последних матчей
Эшторил
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Каса Пия - Эшторил 0:0 Эшторил - Порту 1:0 Эшторил - Портимоненсе 1:0 Бенфика - Эшторил 3:1
Эшторил - Витория Гимарайнш 1:3 Визела - Эшторил 3:3 Эшторил - Жил Висенте 1:3 Боавишта - Эшторил 2:1 Эшторил - Эштрела 1:0 Риу Аве - Эшторил 1:1 Брага - Эшторил 1:1 Бенфика - Эшторил 1:1 Эшторил - Арока 1:2 Эшторил - Морейренсе 1:3 Эшторил - Порту 0:4 Спортинг Л - Эшторил 5:1 Эшторил - Фаренсе 4:0 Фамаликан - Эшторил 1:1 Эшторил - Шавиш 4:0 Эшторил - Порту 3:1
Брага
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Брага - Арока 0:3 Портимоненсе - Брага 3:5 Брага - Жил Висенте 2:1 Риу Аве - Брага 0:0
Брага - Эштрела 3:0 Боавишта - Брага 0:4 Карабах - Брага 2:3 Брага - Фаренсе 2:1 Брага - Карабах 2:4 Спортинг Л - Брага 5:0 Брага - Морейренсе 1:0 Брага - Шавиш 1:1 Брага - Эшторил 1:1 Брага - Спортинг Л 1:0 Фамаликан - Брага 1:2 Порту - Брага 2:0 Бенфика - Брага 3:2 Брага - Витория Гимарайнш 1:1 Каса Пия - Брага 1:3 Насьонал Мадейра - Брага 1:3
Результаты матчей
Эшторил
Брага
Точный счет
1:0
3 раза 21%
1:3
3 раза 21%
4:0
3 раза 21%
1:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
1:1
3 раза 21%
2:1
3 раза 21%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
8 раз 57%
4
3 раза 21%
2
2 раза 14%
0
1 раз 7%
1
5 раз 36%
2
3 раза 21%
0
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%
6
1 раз 7%
Точный счет
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
5:3
1 раз 7%
1:3
2 раза 14%
2:4
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
3:5
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
8 раз 57%
3
3 раза 21%
0
2 раза 14%
2
1 раз 7%
3
4 раза 29%
0
3 раза 21%
4
3 раза 21%
1
2 раза 14%
2
1 раз 7%
5
1 раз 7%
Точный счет
1:0
4 раза 14%
1:3
3 раза 11%
4:0
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
5:3
1 раз 4%
2:1
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
2:4
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
5:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
3:5
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
0:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
Точное количество голов
1
16 раз 57%
0
3 раза 11%
2
3 раза 11%
3
3 раза 11%
4
3 раза 11%
1
7 раз 25%
3
6 раз 21%
0
5 раз 18%
2
4 раза 14%
4
4 раза 14%
5
1 раз 4%
6
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Эшторил
Брага
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
131
Больше Меньше
122
59
77
311
410
311
212
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
122
Больше Меньше
113
410
95
311
86
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
253
Больше Меньше
235
919
1612
622
1216
325
622
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|28
|24
|2
|2
|83 - 27
|74
|2.
|Заявка
|28
|21
|4
|3
|62 - 23
|67
|3.
|Заявка
|29
|18
|5
|6
|53 - 23
|59
|4.
|0:0 Заявка
|29
|17
|6
|6
|60 - 40
|57
|5.
|Заявка
|29
|17
|6
|6
|45 - 29
|57
|6.
|Заявка
|28
|12
|7
|9
|30 - 30
|43
|7.
|Заявка
|28
|12
|4
|12
|48 - 38
|40
|8.
|Заявка
|28
|8
|11
|9
|31 - 35
|35
|9.
|Заявка
|28
|8
|7
|13
|27 - 39
|31
|10.
|Заявка
|29
|8
|7
|14
|38 - 41
|31
|11.
|0:0 Заявка
|29
|8
|6
|15
|43 - 49
|30
|12.
|Заявка
|28
|7
|8
|13
|33 - 53
|29
|13.
|Заявка
|28
|5
|14
|9
|29 - 35
|29
|14.
|Заявка
|29
|7
|7
|15
|36 - 48
|28
|15.
|Заявка
|28
|6
|9
|13
|29 - 43
|27
|16.
|Заявка
|28
|7
|5
|16
|30 - 60
|26
|17.
|Заявка
|28
|4
|9
|15
|28 - 59
|21
|18.
|Заявка
|28
|4
|7
|17
|27 - 60
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|14
|0
|0
|48 - 11
|42
|2.
|Заявка
|14
|12
|2
|0
|37 - 6
|38
|3.
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|31 - 10
|33
|4.
|Заявка
|15
|10
|2
|3
|28 - 15
|32
|5.
|0:0 Заявка
|14
|8
|3
|3
|27 - 15
|27
|6.
|0:0 Заявка
|15
|7
|2
|6
|24 - 16
|23
|7.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|17 - 16
|22
|8.
|Заявка
|14
|5
|6
|3
|21 - 17
|21
|9.
|Заявка
|15
|5
|6
|4
|24 - 20
|21
|10.
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|16 - 16
|20
|11.
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|23 - 22
|20
|12.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|19 - 15
|19
|13.
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|19 - 22
|17
|14.
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|17 - 26
|17
|15.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|14 - 25
|13
|16.
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|19 - 31
|12
|17.
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|6 - 14
|11
|18.
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|15 - 30
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|10
|2
|2
|35 - 16
|32
|2.
|0:0 Заявка
|15
|9
|3
|3
|33 - 25
|30
|3.
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|25 - 17
|29
|4.
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|22 - 13
|26
|5.
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|17 - 14
|25
|6.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|13 - 14
|21
|7.
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|25 - 16
|20
|8.
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|21 - 25
|20
|9.
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|15 - 19
|15
|10.
|Заявка
|14
|4
|1
|9
|16 - 35
|13
|11.
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|16 - 27
|12
|12.
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|19 - 26
|12
|13.
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|13 - 29
|11
|14.
|Заявка
|14
|1
|7
|6
|10 - 21
|10
|15.
|Заявка
|14
|0
|8
|6
|8 - 18
|8
|16.
|Заявка
|14
|2
|1
|11
|12 - 28
|7
|17.
|0:0 Заявка
|14
|1
|4
|9
|19 - 33
|7
|18.
|Заявка
|14
|1
|4
|9
|8 - 29
|7
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
- — Выход в 3-ий квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА
- — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА
- — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф
- — Зона вылета
|Спортинг Л
|Дьёкереш Виктор
|22 (10)
|Брага
|Банза Симон
|21 (4)
|Арока
|Мухика Рафаэль
|18 (3)
|Шавиш
|Эрнандес Эктор II
|14 (1)
|Визела
|Эссанд Самюэль
|13
|Боавишта
|Перес Себастьян
|1 11
|Бенфика
|Отаменди Николас
|1 10
|Шавиш
|Ногейра
|3 6
|Порту
|Консейсау Франсишку
|1 9
|Каса Пия
|Кастро Пабло
|2 7
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Эшторил 0:0 Брага
Исход игры
Эшторил
3.4% (4)
Ничья
6.9% (8)
Брага
89.7% (104)
Тотал 2.5
Больше
74.78% (86)
Меньше
25.22% (29)
Обе команды забьют
Да
80% (92)
Нет
20% (23)
Популярный счёт
1:2 Брага
65.5% (76)
0:1 Брага
12.9% (15)
1:1 Ничья
6% (7)
1:3 Брага
6% (7)
0:2 Брага
4.3% (5)
2:1 Эшторил
1.7% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!