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  3. Португалия
  4. Примейра-лига 2023-2024
Тур: 29. Стадион: . Главный судья: Вериссиму Фабиу
Эшторил
0:1
Конец матча
Брага
0'
0:1
64' Гол
Джало Альваро
86' Желтая карточка
Карвалью Витор
90'+5

Ход матча

64'
0:1
Джало Альваро
(Борха Кристиан)
69'
 
Руис Абель
Банза Симон
69'
 
Саласар Родриго
Брума Арминду
72'
Маркес Алехандро
Кассиано Диас
 
72'
Маркеш Жоао
Тавареш Эриберту
 
73'
 
Лопеш Рони
Джало Альваро
84'
Парра Рауль
Бассо Жоау
 
84'
Гарсия Фабрисиу
Пина Вагнер
 
85'
Карлос Жоао
Фернандеш Матеуш
 
86'
 
Карвалью Витор
90'
 
Мендес Юсафат
Борха Кристиан
90'
 
Фонте Жозе
Орта Рикарду
Прогнозы 116
Эшторил 3.4% (4)
X 6.9% (8)
Брага 89.7% (104)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
31
Карне
Марсело
3
Витал
Бернардо
13
Бассо
Жоау
23
Алвару
Педру
79
Пина
Вагнер
78
Араужу
Тьягу
7
Виниций
82
Фернандеш
Матеуш
10
Гитан
Рафик
91
Тавареш
Эриберту
11
Кассиано
Диас
1
Матеус
Лима
2
Гомес
Виктор
15
Паулу
Оливейра
4
Ньякате
Сику
26
Борха
Кристиан
28
Моутинью
Жоау
18
Карвалью
Витор
14
Джало
Альваро
21
Орта
Рикарду
7
Брума
Арминду
23
Банза
Симон
Эшторил
3-4-2-1
Брага
4-2-3-1

История личных встреч

Эшторил
Брага

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
100%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед

16 матчей

6.3%
93.7%
0 побед 1 ничья 15 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 4 ничьи 10 побед

Второй тайм

18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 12 побед

20 матчей

15%
10%
75%
3 победы 2 ничьи 15 побед

Первый тайм

10%
40%
50%
2 победы 8 ничьих 10 побед

Второй тайм

10%
30%
60%
2 победы 6 ничьих 12 побед

История матчей

КЛ
1:1
ПЛ
3:1
ПЛ
4:1
ПЛ
0:2
ПЛ
0:0
ПЛ
2:0
КЛ
3:1
ПЛ
0:6
ПЛ
6:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:3
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:2
ПЛ
2:1
ПЛ
2:1
КЛ
1:2
ПЛ
3:2
ПЛ
2:1
ПЛ
3:0

Голы

Всего голов

7
8

Голов в среднем за матч

0.78
0.73

Среднее время на гол

115
123

Всего голов

30
17

Голов в среднем за матч

2.73
1.89

Среднее время на гол

33
47

Всего голов

37
25

Голов в среднем за матч

1.85
1.25

Тотал матчей

2.5
19
Больше 95%
Меньше 5%
1
18
Больше 90%
Меньше 10%
2
12
Больше 60%
Меньше 40%
8
7
Больше 35%
Меньше 65%
13
4
Больше 20%
Меньше 80%
16
2
Больше 10%
Меньше 90%
18

Среднее время на гол

48
72

Бомбардиры внутри турнира

Эшторил
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Маркес Алехандро 9 (1) 0.31
Кассиано Диас 7 (1) 0.24
Гомес Родриго II 5 0.17
Маркеш Жоао 5 0.17
Гитан Рафик 5 0.17
Холсгров Джордан 2 0.07
Араужу Тьягу 2 0.07
Тавареш Эриберту 2 0.07
Парра Рауль 1 0.03
Мангала Эльяким 1 0.03
Виниций 1 0.03
Карлос Жоао III 1 0.03
Витал Бернардо 1 0.03
Фернандеш Матеуш 1 0.03
Волней 0 0
Брага
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Банза Симон 21 (3) 0.72
Орта Рикарду 7 0.24
Джало Альваро 7 0.24
Брума Арминду 5 0.17
Руис Абель 4 0.14
Саласар Родриго 3 0.1
Али Мохамед Альмоатасембеллах 3 (2) 0.1
Фернандеш Рожер 2 0.07
Орта Андре 2 0.07
Борха Кристиан 1 0.03
Пицци Луиш 1 0.03
Моутинью Жоау 1 0.03
Лопеш Рони 1 0.03
Карвалью Витор 1 0.03
Н'Дур Шер 1 0.03
Сатчи Сердар 0 0
Мендес Юсафат 0 0
Гомес Виктор 0 0
Паулу Оливейра 0 0

Карточки

Эшторил
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маркеш Жоао 8 0
Холсгров Джордан 6 1
Витал Бернардо 5 1
Гомес Родриго II 5 1
Фернандеш Матеуш 6 0
Алвару Педру 5 0
Тавареш Эриберту 4 0
Карлос Жоао III 4 0
Волней 4 0
Араужу Тьягу 4 0
Мангала Эльяким 3 0
Карне Марсело 3 0
Маркес Алехандро 3 0
Пина Вагнер 3 0
Кассиано Диас 2 0
Бассо Жоау 2 0
Ндиайе Мор 2 0
Виниций 2 0
Вашку Сеабра 2 0
Фигейра Даниэль 1 0
Парра Рауль 1 0
Брага
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Моутинью Жоау 7 1
Фонте Жозе 7 0
Карвалью Витор 7 0
Руис Абель 5 0
Сатчи Сердар 5 0
Джало Альваро 5 0
Жорж Артур 3 1
Ньякате Сику 3 1
Паулу Оливейра 4 0
Саласар Родриго 4 0
Орта Рикарду 3 0
Матеус Лима 3 0
Борха Кристиан 2 0
Брума Арминду 2 0
Банза Симон 2 0
Гомес Виктор 1 0
Пицци Луиш 1 0
Али Мохамед Альмоатасембеллах 1 0
Фернандеш Рожер 1 0
Мендес Юсафат 1 0

Результаты матчей

Эшторил
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
20% (3)
53% (8)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
27% (4)
20% (3)
Брага
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
36% (5)
50% (7)

Сухие победы

7
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

0
12

Упущенные победы

7
4
Эшторил
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
43% (6)
50% (7)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
Брага
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (10)
20% (3)
13% (2)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

25
5

Упущенные победы

6
25
Эшторил
66.7%
33.3%
16 побед 8 поражений
Первый тайм
31% (9)
52% (15)
17% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (14)
28% (8)
24% (7)
Брага
54.2%
45.8%
13 побед 11 поражений
Первый тайм
34% (10)
34% (10)
31% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (12)
28% (8)
31% (9)

Сухие победы

8
5

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

25
17

Упущенные победы

13
29

Голы по времени матча

Забито

24
34
7 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 25
10 Забивали первыми 9
16 Не забивали 17
4
17%
3
9%
1-15
1
4%
3
9%
16-30
2
8%
3
9%
31-45
6
25%
6
18%
46-60
6
25%
8
24%
61-75
5
21%
11
32%
76-90

Пропущено

17
25
9 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 15
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 11
3
18%
2
8%
1-15
2
12%
3
12%
16-30
4
24%
5
20%
31-45
1
6%
4
16%
46-60
4
24%
7
28%
61-75
3
18%
4
16%
76-90

Забито

22
27
6 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 20
5 Забивали первыми 9
17 Не забивали 16
3
14%
2
7%
1-15
3
14%
2
7%
16-30
0
0%
3
11%
31-45
4
18%
9
33%
46-60
5
23%
1
4%
61-75
7
32%
10
37%
76-90

Пропущено

30
15
15 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 12
4
13%
3
20%
1-15
4
13%
3
20%
16-30
7
23%
1
7%
31-45
8
27%
1
7%
46-60
2
7%
3
20%
61-75
5
17%
4
27%
76-90

Забито

46
61
13 В 1-м тайме 16
33 Во 2-м тайме 45
15 Забивали первыми 18
4 Не забивали 4
7
15%
5
8%
1-15
4
9%
5
8%
16-30
2
4%
6
10%
31-45
10
22%
15
25%
46-60
11
24%
9
15%
61-75
12
26%
21
34%
76-90

Пропущено

47
40
24 В 1-м тайме 17
23 Во 2-м тайме 23
13 Пропускали первыми 10
20 Не пропускали 23
7
15%
5
13%
1-15
6
13%
6
15%
16-30
11
23%
6
15%
31-45
9
19%
5
13%
46-60
6
13%
10
25%
61-75
8
17%
8
20%
76-90

Результаты последних матчей

Эшторил
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Каса Пия - Эшторил 0:0 Эшторил - Порту 1:0 Эшторил - Портимоненсе 1:0 Бенфика - Эшторил 3:1
Эшторил - Витория Гимарайнш 1:3 Визела - Эшторил 3:3 Эшторил - Жил Висенте 1:3 Боавишта - Эшторил 2:1 Эшторил - Эштрела 1:0 Риу Аве - Эшторил 1:1 Брага - Эшторил 1:1 Бенфика - Эшторил 1:1 Эшторил - Арока 1:2 Эшторил - Морейренсе 1:3 Эшторил - Порту 0:4 Спортинг Л - Эшторил 5:1 Эшторил - Фаренсе 4:0 Фамаликан - Эшторил 1:1 Эшторил - Шавиш 4:0 Эшторил - Порту 3:1
Брага
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Брага - Арока 0:3 Портимоненсе - Брага 3:5 Брага - Жил Висенте 2:1 Риу Аве - Брага 0:0
Брага - Эштрела 3:0 Боавишта - Брага 0:4 Карабах - Брага 2:3 Брага - Фаренсе 2:1 Брага - Карабах 2:4 Спортинг Л - Брага 5:0 Брага - Морейренсе 1:0 Брага - Шавиш 1:1 Брага - Эшторил 1:1 Брага - Спортинг Л 1:0 Фамаликан - Брага 1:2 Порту - Брага 2:0 Бенфика - Брага 3:2 Брага - Витория Гимарайнш 1:1 Каса Пия - Брага 1:3 Насьонал Мадейра - Брага 1:3

Результаты матчей

Эшторил
Брага

Точный счет

1:0
3 раза 20%
1:3
3 раза 20%
4:0
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
1:1
3 раза 21%
2:1
3 раза 21%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
8 раз 53%
4
3 раза 20%
0
2 раза 13%
2
2 раза 13%
1
5 раз 36%
2
3 раза 21%
0
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%
6
1 раз 7%

Точный счет

1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
5:3
1 раз 7%
0:1
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
2:4
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
3:5
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
8 раз 57%
3
3 раза 21%
0
2 раза 14%
2
1 раз 7%
3
4 раза 27%
0
3 раза 20%
1
3 раза 20%
4
3 раза 20%
2
1 раз 7%
5
1 раз 7%

Точный счет

1:0
4 раза 14%
0:1
3 раза 10%
1:3
3 раза 10%
4:0
3 раза 10%
1:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%
2:1
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
0:1
3 раза 10%
2:4
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
5:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
3:5
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
16 раз 55%
0
4 раза 14%
2
3 раза 10%
3
3 раза 10%
4
3 раза 10%
1
8 раз 28%
3
6 раз 21%
0
5 раз 17%
2
4 раза 14%
4
4 раза 14%
5
1 раз 3%
6
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Эшторил
Брага

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
2
0.5
Больше Меньше
12
2
5
10
1.5
7
7
3
12
2.5
4
10
3
12
3.5
2
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
2
0.5
Больше Меньше
12
3
4
10
1.5
9
6
3
11
2.5
8
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
25
4
0.5
Больше Меньше
24
5
9
20
1.5
16
13
6
23
2.5
12
17
3
26
3.5
6
23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 28 24 2 2 83 - 27 74
2.
Бенфика
 Заявка 28 21 4 3 62 - 23 67
3.
Порту
 Заявка 29 18 5 6 53 - 23 59
4.
Брага
 Заявка 29 18 5 6 61 - 40 59
5.
Витория Гимарайнш
 Заявка 29 17 6 6 45 - 29 57
6.
Морейренсе
 Заявка 28 12 7 9 30 - 30 43
7.
Арока
 Заявка 28 12 4 12 48 - 38 40
8.
Фамаликан
 Заявка 28 8 11 9 31 - 35 35
9.
Каса Пия
 Заявка 28 8 7 13 27 - 39 31
10.
Фаренсе
 Заявка 29 8 7 14 38 - 41 31
11.
Боавишта
 Заявка 28 7 8 13 33 - 53 29
12.
Риу Аве
 Заявка 28 5 14 9 29 - 35 29
13.
Эшторил
 Заявка 29 8 5 16 43 - 50 29
14.
Жил Висенте
 Заявка 29 7 7 15 36 - 48 28
15.
Эштрела
 Заявка 28 6 9 13 29 - 43 27
16.
Портимоненсе
 Заявка 28 7 5 16 30 - 60 26
17.
Визела
 Заявка 28 4 9 15 28 - 59 21
18.
Шавиш
 Заявка 28 4 7 17 27 - 60 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 14 14 0 0 48 - 11 42
2.
Бенфика
 Заявка 14 12 2 0 37 - 6 38
3.
Порту
 Заявка 15 10 3 2 31 - 10 33
4.
Витория Гимарайнш
 Заявка 15 10 2 3 28 - 15 32
5.
Брага
 Заявка 14 8 3 3 27 - 15 27
6.
Морейренсе
 Заявка 14 6 4 4 17 - 16 22
7.
Эшторил
 Заявка 15 7 1 7 24 - 17 22
8.
Риу Аве
 Заявка 14 5 6 3 21 - 17 21
9.
Жил Висенте
 Заявка 15 5 6 4 24 - 20 21
10.
Фамаликан
 Заявка 13 5 5 3 16 - 16 20
11.
Арока
 Заявка 14 6 2 6 23 - 22 20
12.
Фаренсе
 Заявка 14 5 4 5 19 - 15 19
13.
Эштрела
 Заявка 14 5 2 7 19 - 22 17
14.
Боавишта
 Заявка 14 4 5 5 17 - 26 17
15.
Портимоненсе
 Заявка 14 3 4 7 14 - 25 13
16.
Шавиш
 Заявка 14 3 3 8 19 - 31 12
17.
Каса Пия
 Заявка 14 2 5 7 6 - 14 11
18.
Визела
 Заявка 14 2 4 8 15 - 30 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 14 10 2 2 35 - 16 32
2.
Брага
 Заявка 15 10 2 3 34 - 25 32
3.
Бенфика
 Заявка 14 9 2 3 25 - 17 29
4.
Порту
 Заявка 14 8 2 4 22 - 13 26
5.
Витория Гимарайнш
 Заявка 14 7 4 3 17 - 14 25
6.
Морейренсе
 Заявка 14 6 3 5 13 - 14 21
7.
Арока
 Заявка 14 6 2 6 25 - 16 20
8.
Каса Пия
 Заявка 14 6 2 6 21 - 25 20
9.
Фамаликан
 Заявка 15 3 6 6 15 - 19 15
10.
Портимоненсе
 Заявка 14 4 1 9 16 - 35 13
11.
Боавишта
 Заявка 14 3 3 8 16 - 27 12
12.
Фаренсе
 Заявка 15 3 3 9 19 - 26 12
13.
Визела
 Заявка 14 2 5 7 13 - 29 11
14.
Эштрела
 Заявка 14 1 7 6 10 - 21 10
15.
Риу Аве
 Заявка 14 0 8 6 8 - 18 8
16.
Жил Висенте
 Заявка 14 2 1 11 12 - 28 7
17.
Эшторил
 Заявка 14 1 4 9 19 - 33 7
18.
Шавиш
 Заявка 14 1 4 9 8 - 29 7
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 22 (10)
Брага Банза Симон 21 (4)
Арока Мухика Рафаэль 18 (3)
Шавиш Эрнандес Эктор II 14 (1)
Визела Эссанд Самюэль 13
Весь список

Топ нарушителей
Боавишта Перес Себастьян 1 11
Бенфика Отаменди Николас 1 10
Шавиш Ногейра 3 6
Порту Консейсау Франсишку 1 9
Каса Пия Кастро Пабло 2 7
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 1'
      Судья начинает матч
    Прогнозы 116
    Эшторил 3.4% (4)
    X 6.9% (8)
    Брага 89.7% (104)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Эшторил 0:1 Брага

    Исход игры
    Эшторил
    3.4% (4)
    Ничья
    6.9% (8)
    Брага
    89.7% (104)
    Тотал 2.5
    Больше
    74.78% (86)
    Меньше
    25.22% (29)
    Обе команды забьют
    Да
    80% (92)
    Нет
    20% (23)
    Популярный счёт
    1:2 Брага
    65.5% (76)
    0:1 Брага
    12.9% (15)
    1:1 Ничья
    6% (7)
    1:3 Брага
    6% (7)
    0:2 Брага
    4.3% (5)
    2:1 Эшторил
    1.7% (2)
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