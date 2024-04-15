Тур: 29. Стадион: Стадион Визелы. Главный судья: Пиньейру Жоау
Ход матча
29'
0:1
82
Силва
Томаш
3
Ногейра
40
Пий
Джуниор
77
Коррея
Жоау
80
Гуззу
Рафаэл
14
Эссугу
Дариу
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
82 Силва ТомашПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
25 Эшковал ЖоауЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
34 Ортис ПедроПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Amadou Ba-Sy
-
Главный тренер: Де ла Баррера Рубен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
3 НогейраЗащитник
- Защитник
-
40 Пий ДжуниорЗащитник
-
77 Коррея ЖоауПолузащитник
- Полузащитник
-
80 Гуззу РафаэлПолузащитник
-
14 Эссугу ДариуПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Пинью ПедроПолузащитник
-
70 Морим ЭдерПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Жоао Морено
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
История личных встреч
Визела
Шавиш
3 матча
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
100%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
6 матчей
83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 1 победа
Первый тайм
16.7%
83.3%
1 победа 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
4
Голов в среднем за матч
1
1.33
Среднее время на гол
90
67
Всего голов
5
3
Голов в среднем за матч
1.67
1
Среднее время на гол
54
90
Всего голов
8
7
Голов в среднем за матч
1.33
1.17
Тотал матчей
2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
Среднее время на гол
67
77
Бомбардиры внутри турнира
Визела
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эссанд Самюэль
|13
|0.45
|Гарсия Самуэль
|3 (2)
|0.1
|Соро Альберто
|3
|0.1
|Петров Сава
|2
|0.07
|Лебеденко Орест
|1
|0.03
|Морейра Нуну
|1
|0.03
|Сан-Луи Дилан
|1
|0.03
|Перейра Матеус
|1
|0.03
|Ейенга-Локило Джейсон
|1
|0.03
|Оливейра Уго
|0
|0
|Кина Домингуш
|0
|0
|Лакава Матиас
|0
|0
|Силва Томаш
|0
|0
|Эшковал Жоау
|0
|0
|Мендес Алексис
|0
|0
|Жардел
|0
|0
|Наскименто Диого
|0
|0
Шавиш
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эрнандес Эктор II
|14 (5)
|0.48
|Алвес Даниэль
|2
|0.07
|Коррея Жоау
|2
|0.07
|Гуззу Рафаэл
|2
|0.07
|Виктор Пауло
|1
|0.03
|Круз Сандру
|1
|0.03
|Соуза Бернардо
|1
|0.03
|Рибейру Рубен
|1
|0.03
|Витория Стивен
|1
|0.03
|Ланга Бруну
|1
|0.03
|Пинью Педро
|1
|0.03
|Нвакали Келечи
|0
|0
|Санка Леандру
|0
|0
|Абасс Исса
|0
|0
|Гимарайнш Рикарду
|0
|0
Карточки
Визела
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Перейра Матеус
|10
|0
|Лакава Матиас
|4
|2
|Эшковал Жоау
|7
|0
|Ортис Педро
|6
|0
|Гарсия Самуэль
|5
|0
|Оливейра Андерсон
|4
|0
|Эссанд Самюэль
|4
|0
|Наскименто Диого
|4
|0
|Буснич Александар
|3
|0
|Соро Альберто
|3
|0
|Петров Сава
|1
|1
|Силва Томаш
|1
|1
|Кошта Бруну
|2
|0
|Бустаманте Рафаэль
|2
|0
|Сан-Луи Дилан
|1
|0
|Вилсон Бруно
|1
|0
|Бунтиц Фабиян
|1
|0
|Лебеденко Орест
|1
|0
|Мендес Алексис
|1
|0
|Гонсалвеш Жота
|1
|0
|Авуду Абдул
|1
|0
|Морейра Нуну
|1
|0
Шавиш
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ногейра
|6
|3
|Виктор Пауло
|8
|0
|Рибейру Рубен
|6
|1
|Гимарайнш Рикарду
|7
|0
|Витория Стивен
|4
|1
|Ланга Бруну
|4
|1
|Фернандеш Вашку
|5
|0
|Коррея Жоау
|5
|0
|Ногейра Хуго
|5
|0
|Родригеш Бруну
|4
|0
|Пий Джуниор
|4
|0
|Морену Жоау
|2
|1
|Карраса Моура
|2
|1
|Гуззу Рафаэл
|3
|0
|Нвакали Келечи
|3
|0
|Эссугу Дариу
|3
|0
|Эрнандес Эктор II
|2
|0
|Теофилус Тибанг
|2
|0
|Санка Леандру
|2
|0
|Круз Сандру
|2
|0
|Ламейраш Рубен
|1
|0
|Педру Жоау II
|1
|0
|Абасс Исса
|1
|0
|Морим Эдер
|1
|0
|Соуза Бернардо
|1
|0
|Силла Хабиб
|1
|0
|Пинью Педро
|1
|0
Результаты матчей
Визела
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
7% (1)
43% (6)
50% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
Шавиш
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (7)
43% (6)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
14% (2)
36% (5)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
11
6
Визела
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
36% (5)
50% (7)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Шавиш
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
0% (0)
57% (8)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
21% (3)
50% (7)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
7
Волевые победы
25
24
Упущенные победы
6
11
Визела
47.4%
52.6%
9 побед 10 поражений
Первый тайм
21% (6)
46% (13)
32% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (8)
36% (10)
36% (10)
Шавиш
42.9%
57.1%
9 побед 12 поражений
Первый тайм
25% (7)
50% (14)
25% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (11)
18% (5)
43% (12)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
5
7
Волевые победы
26
24
Упущенные победы
17
17
Голы по времени матча
Забито
14
8
4 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 3
19 Не забивали 22
2
14%
1
13%
1-15
1
7%
1
13%
16-30
1
7%
0
0%
31-45
2
14%
2
25%
46-60
4
29%
2
25%
61-75
4
29%
2
25%
76-90
Пропущено
31
29
13 В 1-м тайме 17
18 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 12
2
6%
7
24%
1-15
4
13%
4
14%
16-30
7
23%
6
21%
31-45
5
16%
4
14%
46-60
4
13%
5
17%
61-75
9
29%
29%
3
10%
76-90
Забито
13
19
2 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 3
18 Не забивали 17
2
15%
1
5%
1-15
0
0%
5
26%
16-30
0
0%
2
11%
31-45
5
38%
4
21%
46-60
3
23%
2
11%
61-75
3
23%
5
26%
76-90
Пропущено
29
31
14 В 1-м тайме 14
15 Во 2-м тайме 17
8 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 13
5
17%
2
6%
1-15
6
21%
6
19%
16-30
3
10%
6
19%
31-45
4
14%
7
23%
46-60
4
14%
3
10%
61-75
7
24%
7
23%
76-90
Забито
27
27
6 В 1-м тайме 10
21 Во 2-м тайме 17
8 Забивали первыми 6
9 Не забивали 11
4
15%
2
7%
1-15
1
4%
6
22%
16-30
1
4%
2
7%
31-45
7
26%
6
22%
46-60
7
26%
4
15%
61-75
7
26%
7
26%
76-90
Пропущено
60
60
27 В 1-м тайме 31
33 Во 2-м тайме 29
16 Пропускали первыми 20
21 Не пропускали 25
7
12%
9
15%
1-15
10
17%
10
17%
16-30
10
17%
12
20%
31-45
9
15%
11
18%
46-60
8
13%
8
13%
61-75
16
27%
10
17%
76-90
Результаты последних матчей
Визела
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Фамаликан - Визела 3:2 Визела - Каса Пия 0:4 Порту - Визела 4:1 Визела - Фаренсе 2:1
Портимоненсе - Визела 0:0 Визела - Эшторил 3:3 Бенфика - Визела 6:1 Жил Висенте - Визела 0:1 Визела - Бенфика 1:2 Визела - Витория Гимарайнш 0:1 Арока - Визела 5:0 Визела - Спортинг Л 2:5 Визела - Боавишта 1:4 Визела - Арока 1:0 Эштрела - Визела 1:1 Визела - Морейренсе 0:0 Риу Аве - Визела 1:1 Визела - Брага 1:3 Шавиш - Визела 2:1 Визела - Эштрела 2:1
Шавиш
(20 матчей)
10%
30%
60%
2 победы 6 ничьих 12 поражений
Шавиш - Портимоненсе 2:3 Бенфика - Шавиш 1:0 Шавиш - Витория Гимарайнш 1:2 Жил Висенте - Шавиш 0:0
Шавиш - Арока 1:5 Эштрела - Шавиш 1:1 Шавиш - Боавишта 2:1 Морейренсе - Шавиш 1:0 Шавиш - Фаренсе 1:1 Брага - Шавиш 1:1 Шавиш - Риу Аве 0:0 Шавиш - Спортинг Л 0:3 Фамаликан - Шавиш 2:2 Порту - Шавиш 1:0 Шавиш - Каса Пия 1:3 Эшторил - Шавиш 4:0 Шавиш - Визела 2:1 Портимоненсе - Шавиш 2:1 Шавиш - Бенфика 0:2 Витория Гимарайнш - Шавиш 5:0
Результаты матчей
Визела
Шавиш
Точный счет
0:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
1:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
Точное количество голов
0
5 раз 36%
1
4 раза 29%
2
4 раза 29%
3
1 раз 7%
2
5 раз 36%
1
5 раз 36%
0
3 раза 21%
4
1 раз 7%
Точный счет
0:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
3:2
2 раза 14%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
1:0
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
5:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 50%
0
4 раза 29%
2
3 раза 21%
0
8 раз 57%
1
4 раза 29%
2
2 раза 14%
Точный счет
0:0
4 раза 14%
0:1
3 раза 11%
2:2
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
5:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
2:5
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
1:0
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
5:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
1:5
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
Точное количество голов
1
11 раз 39%
0
9 раз 32%
2
7 раз 25%
3
1 раз 4%
0
11 раз 39%
1
9 раз 32%
2
7 раз 25%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Визела
Шавиш
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
95
Больше Меньше
113
59
68
113
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
68
311
212
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
199
Больше Меньше
1711
820
820
127
127
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|28
|24
|2
|2
|83 - 27
|74
|2.
|Заявка
|29
|22
|4
|3
|65 - 23
|70
|3.
|Заявка
|29
|18
|5
|6
|53 - 23
|59
|4.
|Заявка
|29
|18
|5
|6
|61 - 40
|59
|5.
|Заявка
|29
|17
|6
|6
|45 - 29
|57
|6.
|Заявка
|29
|13
|4
|12
|50 - 39
|43
|7.
|Заявка
|29
|12
|7
|10
|30 - 33
|43
|8.
|Заявка
|28
|8
|11
|9
|31 - 35
|35
|9.
|Заявка
|29
|8
|8
|13
|29 - 41
|32
|10.
|Заявка
|29
|8
|7
|14
|38 - 41
|31
|11.
|Заявка
|29
|5
|15
|9
|31 - 37
|30
|12.
|Заявка
|29
|8
|5
|16
|43 - 50
|29
|13.
|Заявка
|29
|7
|8
|14
|34 - 55
|29
|14.
|Заявка
|29
|7
|7
|15
|36 - 48
|28
|15.
|Заявка
|29
|6
|10
|13
|31 - 45
|28
|16.
|Заявка
|29
|7
|6
|16
|32 - 62
|27
|17.
|1:0 Заявка
|29
|5
|7
|17
|28 - 60
|22
|18.
|0:1 Заявка
|29
|4
|9
|16
|28 - 60
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|14
|0
|0
|48 - 11
|42
|2.
|Заявка
|15
|13
|2
|0
|40 - 6
|41
|3.
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|31 - 10
|33
|4.
|Заявка
|15
|10
|2
|3
|28 - 15
|32
|5.
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|27 - 15
|27
|6.
|Заявка
|15
|7
|2
|6
|25 - 23
|23
|7.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|17 - 16
|22
|8.
|Заявка
|15
|7
|1
|7
|24 - 17
|22
|9.
|Заявка
|14
|5
|6
|3
|21 - 17
|21
|10.
|Заявка
|15
|5
|6
|4
|24 - 20
|21
|11.
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|16 - 16
|20
|12.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|19 - 15
|19
|13.
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|21 - 24
|18
|14.
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|17 - 26
|17
|15.
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|16 - 27
|14
|16.
|1:0 Заявка
|14
|3
|3
|8
|19 - 31
|12
|17.
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|6 - 14
|11
|18.
|0:1 Заявка
|15
|2
|4
|9
|15 - 31
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|10
|2
|2
|35 - 16
|32
|2.
|Заявка
|15
|10
|2
|3
|34 - 25
|32
|3.
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|25 - 17
|29
|4.
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|22 - 13
|26
|5.
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|17 - 14
|25
|6.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|13 - 17
|21
|7.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|23 - 27
|21
|8.
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|25 - 16
|20
|9.
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|15 - 19
|15
|10.
|Заявка
|14
|4
|1
|9
|16 - 35
|13
|11.
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|19 - 26
|12
|12.
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|17 - 29
|12
|13.
|0:1 Заявка
|14
|2
|5
|7
|13 - 29
|11
|14.
|Заявка
|14
|1
|7
|6
|10 - 21
|10
|15.
|1:0 Заявка
|15
|2
|4
|9
|9 - 29
|10
|16.
|Заявка
|15
|0
|9
|6
|10 - 20
|9
|17.
|Заявка
|14
|2
|1
|11
|12 - 28
|7
|18.
|Заявка
|14
|1
|4
|9
|19 - 33
|7
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- — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги конференций
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- — Зона вылета
|Спортинг Л
|Дьёкереш Виктор
|22 (10)
|Брага
|Банза Симон
|21 (4)
|Арока
|Мухика Рафаэль
|19 (3)
|Шавиш
|Эрнандес Эктор II
|14 (1)
|Визела
|Эссанд Самюэль
|13
|Боавишта
|Перес Себастьян
|2 12
|Бенфика
|Отаменди Николас
|1 10
|Шавиш
|Ногейра
|3 6
|Порту
|Консейсау Франсишку
|1 9
|Каса Пия
|Кастро Пабло
|2 7
Прогнозы на матч Визела 0:1 Шавиш
Исход игры
Визела
64.3% (74)
Ничья
33.9% (39)
Шавиш
1.7% (2)
Тотал 2.5
Больше
23.89% (27)
Меньше
76.11% (86)
Обе команды забьют
Да
53.1% (60)
Нет
46.9% (53)
Популярный счёт
1:0 Визела
40.9% (47)
1:1 Ничья
28.7% (33)
2:1 Визела
20.9% (24)
0:0 Ничья
3.5% (4)
1:2 Шавиш
1.7% (2)
2:0 Визела
1.7% (2)
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