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  3. Португалия
  4. Примейра-лига 2023-2024
Тур: 29. Стадион: . Главный судья: Пиньейру Жоау
Визела
0:1
Конец матча
Шавиш
0'
0:1
29' Гол в свои ворота
Гонсалвеш Жота
59' Желтая карточка
Кина Домингуш
59' Желтая карточка
Гуззу Рафаэл
60' Желтая карточка
Лебеденко Орест
69' Желтая карточка
Гонсалвеш Жота
90' Желтая карточка
Морим Эдер
90'+8

Ход матча

29'
0:1
Гонсалвеш Жота
30'
Наскименто Диого
Буснич Александар
 
46'
Кина Домингуш
Петров Сава
 
59'
Кина Домингуш
 
59'
 
Гуззу Рафаэл
60'
Лебеденко Орест
 
62'
Ейенга-Локило Джейсон
Лебеденко Орест
 
69'
Гонсалвеш Жота
 
72'
Amadou Ba-Sy
Соро Альберто
 
74'
 
Санка Леандру
Коррея Жоау
77'
 
Виктор Пауло
Эрнандес Эктор
77'
 
Морим Эдер
Нвакали Келечи
89'
 
Алвес Даниэль
Рибейру Рубен
89'
 
Пинью Педро
Гуззу Рафаэл
90'
 
Морим Эдер
Прогнозы 115
Визела 64.3% (74)
X 33.9% (39)
Шавиш 1.7% (2)
Все прогнозы
1
Руберто
Франческо
82
Силва
Томаш
4
Гонсалвеш
Жота
5
Оливейра
Андерсон
19
Лебеденко
Орест
29
Соро
Альберто
22
Буснич
Александар
20
Гарсия
Самуэль
6
Перейра
Матеус
99
Эссанд
Самюэль
9
Петров
Сава
1
Ногейра
Хуго
27
Карраса
Моура
3
Ногейра
13
Фернандеш
Вашку
40
Пий
Джуниор
28
Нвакали
Келечи
14
Эссугу
Дариу
80
Гуззу
Рафаэл
20
Рибейру
Рубен
23
Эрнандес
Эктор
II
77
Коррея
Жоау
Визела
4-4-2
Шавиш
4-3-3

История личных встреч

Визела
Шавиш

3 матча

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
100%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

6 матчей

83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 1 победа

Первый тайм

16.7%
83.3%
1 победа 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы

История матчей

ПЛ
2:1
ПЛ
0:0
КЛ
2:2
ПЛ
1:1
ПВЛ
2:2
ПВЛ
1:1

Голы

Всего голов

3
4

Голов в среднем за матч

1
1.33

Среднее время на гол

90
67

Всего голов

5
3

Голов в среднем за матч

1.67
1

Среднее время на гол

54
90

Всего голов

8
7

Голов в среднем за матч

1.33
1.17

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
2
Больше 33%
Меньше 67%
4

Среднее время на гол

67
77

Бомбардиры внутри турнира

Визела
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эссанд Самюэль 13 0.45
Гарсия Самуэль 3 (2) 0.1
Соро Альберто 3 0.1
Петров Сава 2 0.07
Лебеденко Орест 1 0.03
Морейра Нуну 1 0.03
Сан-Луи Дилан 1 0.03
Перейра Матеус 1 0.03
Ейенга-Локило Джейсон 1 0.03
Оливейра Уго 0 0
Кина Домингуш 0 0
Лакава Матиас 0 0
Силва Томаш 0 0
Эшковал Жоау 0 0
Мендес Алексис 0 0
Жардел 0 0
Наскименто Диого 0 0
Шавиш
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эрнандес Эктор II 14 (5) 0.48
Алвес Даниэль 2 0.07
Коррея Жоау 2 0.07
Гуззу Рафаэл 2 0.07
Виктор Пауло 1 0.03
Круз Сандру 1 0.03
Соуза Бернардо 1 0.03
Рибейру Рубен 1 0.03
Витория Стивен 1 0.03
Ланга Бруну 1 0.03
Пинью Педро 1 0.03
Нвакали Келечи 0 0
Санка Леандру 0 0
Абасс Исса 0 0
Гимарайнш Рикарду 0 0

Карточки

Визела
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Перейра Матеус 10 0
Лакава Матиас 4 2
Эшковал Жоау 7 0
Ортис Педро 6 0
Гарсия Самуэль 5 0
Оливейра Андерсон 4 0
Эссанд Самюэль 4 0
Наскименто Диого 4 0
Буснич Александар 3 0
Соро Альберто 3 0
Петров Сава 1 1
Силва Томаш 1 1
Кошта Бруну 2 0
Лебеденко Орест 2 0
Гонсалвеш Жота 2 0
Бустаманте Рафаэль 2 0
Сан-Луи Дилан 1 0
Вилсон Бруно 1 0
Бунтиц Фабиян 1 0
Мендес Алексис 1 0
Кина Домингуш 1 0
Авуду Абдул 1 0
Морейра Нуну 1 0
Шавиш
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ногейра 6 3
Виктор Пауло 8 0
Рибейру Рубен 6 1
Гимарайнш Рикарду 7 0
Витория Стивен 4 1
Ланга Бруну 4 1
Фернандеш Вашку 5 0
Коррея Жоау 5 0
Ногейра Хуго 5 0
Гуззу Рафаэл 4 0
Родригеш Бруну 4 0
Пий Джуниор 4 0
Морену Жоау 2 1
Карраса Моура 2 1
Нвакали Келечи 3 0
Эссугу Дариу 3 0
Эрнандес Эктор II 2 0
Теофилус Тибанг 2 0
Санка Леандру 2 0
Круз Сандру 2 0
Морим Эдер 2 0
Ламейраш Рубен 1 0
Педру Жоау II 1 0
Абасс Исса 1 0
Соуза Бернардо 1 0
Силла Хабиб 1 0
Пинью Педро 1 0

Результаты матчей

Визела
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
7% (1)
40% (6)
53% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
Шавиш
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (7)
43% (6)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
14% (2)
36% (5)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

4
0

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

12
6
Визела
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
36% (5)
50% (7)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Шавиш
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
7% (1)
53% (8)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
27% (4)
47% (7)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
7

Волевые победы

25
24

Упущенные победы

6
11
Визела
45%
55%
9 побед 11 поражений
Первый тайм
21% (6)
45% (13)
34% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (8)
38% (11)
34% (10)
Шавиш
45.5%
54.5%
10 побед 12 поражений
Первый тайм
28% (8)
48% (14)
24% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (11)
21% (6)
41% (12)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

6
7

Волевые победы

26
25

Упущенные победы

18
17

Голы по времени матча

Забито

15
8
5 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 3
19 Не забивали 23
2
13%
1
13%
1-15
2
13%
1
13%
16-30
1
7%
0
0%
31-45
2
13%
2
25%
46-60
4
27%
2
25%
61-75
4
27%
2
25%
76-90

Пропущено

31
30
13 В 1-м тайме 18
18 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 11
11 Не пропускали 13
2
6%
7
23%
1-15
4
13%
5
17%
16-30
7
23%
6
20%
31-45
5
16%
4
13%
46-60
4
13%
5
17%
61-75
9
29%
29%
3
10%
76-90

Забито

13
19
2 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 3
19 Не забивали 18
2
15%
1
5%
1-15
0
0%
5
26%
16-30
0
0%
2
11%
31-45
5
38%
4
21%
46-60
3
23%
2
11%
61-75
3
23%
5
26%
76-90

Пропущено

29
31
14 В 1-м тайме 14
15 Во 2-м тайме 17
8 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 13
5
17%
2
6%
1-15
6
21%
6
19%
16-30
3
10%
6
19%
31-45
4
14%
7
23%
46-60
4
14%
3
10%
61-75
7
24%
7
23%
76-90

Забито

28
27
7 В 1-м тайме 10
21 Во 2-м тайме 17
9 Забивали первыми 6
9 Не забивали 12
4
14%
2
7%
1-15
2
7%
6
22%
16-30
1
4%
2
7%
31-45
7
25%
6
22%
46-60
7
25%
4
15%
61-75
7
25%
7
26%
76-90

Пропущено

60
61
27 В 1-м тайме 32
33 Во 2-м тайме 29
16 Пропускали первыми 21
21 Не пропускали 26
7
12%
9
15%
1-15
10
17%
11
18%
16-30
10
17%
12
20%
31-45
9
15%
11
18%
46-60
8
13%
8
13%
61-75
16
27%
10
16%
76-90

Результаты последних матчей

Визела
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Фамаликан - Визела 3:2 Визела - Каса Пия 0:4 Порту - Визела 4:1 Визела - Фаренсе 2:1
Портимоненсе - Визела 0:0 Визела - Эшторил 3:3 Бенфика - Визела 6:1 Жил Висенте - Визела 0:1 Визела - Бенфика 1:2 Визела - Витория Гимарайнш 0:1 Арока - Визела 5:0 Визела - Спортинг Л 2:5 Визела - Боавишта 1:4 Визела - Арока 1:0 Эштрела - Визела 1:1 Визела - Морейренсе 0:0 Риу Аве - Визела 1:1 Визела - Брага 1:3 Шавиш - Визела 2:1 Визела - Эштрела 2:1
Шавиш
(20 матчей)
10%
30%
60%
2 победы 6 ничьих 12 поражений
Шавиш - Портимоненсе 2:3 Бенфика - Шавиш 1:0 Шавиш - Витория Гимарайнш 1:2 Жил Висенте - Шавиш 0:0
Шавиш - Арока 1:5 Эштрела - Шавиш 1:1 Шавиш - Боавишта 2:1 Морейренсе - Шавиш 1:0 Шавиш - Фаренсе 1:1 Брага - Шавиш 1:1 Шавиш - Риу Аве 0:0 Шавиш - Спортинг Л 0:3 Фамаликан - Шавиш 2:2 Порту - Шавиш 1:0 Шавиш - Каса Пия 1:3 Эшторил - Шавиш 4:0 Шавиш - Визела 2:1 Портимоненсе - Шавиш 2:1 Шавиш - Бенфика 0:2 Витория Гимарайнш - Шавиш 5:0

Результаты матчей

Визела
Шавиш

Точный счет

0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
1:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 40%
1
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
1 раз 7%
2
5 раз 36%
1
5 раз 36%
0
3 раза 21%
4
1 раз 7%

Точный счет

0:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
3:2
2 раза 14%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
1:0
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
5:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 50%
0
4 раза 29%
2
3 раза 21%
0
8 раз 53%
1
5 раз 33%
2
2 раза 13%

Точный счет

0:0
4 раза 14%
0:1
4 раза 14%
2:2
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
5:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
1:1
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
5:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:3
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%

Точное количество голов

1
11 раз 38%
0
10 раз 34%
2
7 раз 24%
3
1 раз 3%
0
11 раз 38%
1
10 раз 34%
2
7 раз 24%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Визела
Шавиш

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
6
0.5
Больше Меньше
11
3
5
10
1.5
6
8
1
14
2.5
1
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
7
8
3
11
1.5
2
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
10
0.5
Больше Меньше
18
11
8
21
1.5
8
21
1
28
2.5
1
28
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 28 24 2 2 83 - 27 74
2.
Бенфика
 Заявка 29 22 4 3 65 - 23 70
3.
Порту
 Заявка 29 18 5 6 53 - 23 59
4.
Брага
 Заявка 29 18 5 6 61 - 40 59
5.
Витория Гимарайнш
 Заявка 29 17 6 6 45 - 29 57
6.
Арока
 Заявка 29 13 4 12 50 - 39 43
7.
Морейренсе
 Заявка 29 12 7 10 30 - 33 43
8.
Фамаликан
 Заявка 28 8 11 9 31 - 35 35
9.
Каса Пия
 Заявка 29 8 8 13 29 - 41 32
10.
Фаренсе
 Заявка 29 8 7 14 38 - 41 31
11.
Риу Аве
 Заявка 29 5 15 9 31 - 37 30
12.
Эшторил
 Заявка 29 8 5 16 43 - 50 29
13.
Боавишта
 Заявка 29 7 8 14 34 - 55 29
14.
Жил Висенте
 Заявка 29 7 7 15 36 - 48 28
15.
Эштрела
 Заявка 29 6 10 13 31 - 45 28
16.
Портимоненсе
 Заявка 29 7 6 16 32 - 62 27
17.
Шавиш
 Заявка 29 5 7 17 28 - 60 22
18.
Визела
 Заявка 29 4 9 16 28 - 60 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 14 14 0 0 48 - 11 42
2.
Бенфика
 Заявка 15 13 2 0 40 - 6 41
3.
Порту
 Заявка 15 10 3 2 31 - 10 33
4.
Витория Гимарайнш
 Заявка 15 10 2 3 28 - 15 32
5.
Брага
 Заявка 14 8 3 3 27 - 15 27
6.
Арока
 Заявка 15 7 2 6 25 - 23 23
7.
Морейренсе
 Заявка 14 6 4 4 17 - 16 22
8.
Эшторил
 Заявка 15 7 1 7 24 - 17 22
9.
Риу Аве
 Заявка 14 5 6 3 21 - 17 21
10.
Жил Висенте
 Заявка 15 5 6 4 24 - 20 21
11.
Фамаликан
 Заявка 13 5 5 3 16 - 16 20
12.
Фаренсе
 Заявка 14 5 4 5 19 - 15 19
13.
Эштрела
 Заявка 15 5 3 7 21 - 24 18
14.
Боавишта
 Заявка 14 4 5 5 17 - 26 17
15.
Портимоненсе
 Заявка 15 3 5 7 16 - 27 14
16.
Шавиш
 Заявка 14 3 3 8 19 - 31 12
17.
Каса Пия
 Заявка 14 2 5 7 6 - 14 11
18.
Визела
 Заявка 15 2 4 9 15 - 31 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 14 10 2 2 35 - 16 32
2.
Брага
 Заявка 15 10 2 3 34 - 25 32
3.
Бенфика
 Заявка 14 9 2 3 25 - 17 29
4.
Порту
 Заявка 14 8 2 4 22 - 13 26
5.
Витория Гимарайнш
 Заявка 14 7 4 3 17 - 14 25
6.
Морейренсе
 Заявка 15 6 3 6 13 - 17 21
7.
Каса Пия
 Заявка 15 6 3 6 23 - 27 21
8.
Арока
 Заявка 14 6 2 6 25 - 16 20
9.
Фамаликан
 Заявка 15 3 6 6 15 - 19 15
10.
Портимоненсе
 Заявка 14 4 1 9 16 - 35 13
11.
Фаренсе
 Заявка 15 3 3 9 19 - 26 12
12.
Боавишта
 Заявка 15 3 3 9 17 - 29 12
13.
Визела
 Заявка 14 2 5 7 13 - 29 11
14.
Эштрела
 Заявка 14 1 7 6 10 - 21 10
15.
Шавиш
 Заявка 15 2 4 9 9 - 29 10
16.
Риу Аве
 Заявка 15 0 9 6 10 - 20 9
17.
Жил Висенте
 Заявка 14 2 1 11 12 - 28 7
18.
Эшторил
 Заявка 14 1 4 9 19 - 33 7
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 22 (10)
Брага Банза Симон 21 (4)
Арока Мухика Рафаэль 19 (3)
Шавиш Эрнандес Эктор II 14 (1)
Визела Эссанд Самюэль 13
Весь список

Топ нарушителей
Боавишта Перес Себастьян 2 12
Бенфика Отаменди Николас 1 10
Шавиш Ногейра 3 6
Порту Консейсау Франсишку 1 9
Каса Пия Кастро Пабло 2 7
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 52'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 30'
      Буснич Александар получил травму и заменен. Наскименто Диого выходит на поле.
    • 29'
      Г О О О О Л - Жота Гонсалвеш уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
    • 1'
      Судья начинает матч
    Прогнозы 115
    Визела 64.3% (74)
    X 33.9% (39)
    Шавиш 1.7% (2)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Визела 0:1 Шавиш онлайн

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    Прогнозы на матч Визела 0:1 Шавиш

    Исход игры
    Визела
    64.3% (74)
    Ничья
    33.9% (39)
    Шавиш
    1.7% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    23.89% (27)
    Меньше
    76.11% (86)
    Обе команды забьют
    Да
    53.1% (60)
    Нет
    46.9% (53)
    Популярный счёт
    1:0 Визела
    40.9% (47)
    1:1 Ничья
    28.7% (33)
    2:1 Визела
    20.9% (24)
    0:0 Ничья
    3.5% (4)
    1:2 Шавиш
    1.7% (2)
    2:0 Визела
    1.7% (2)
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