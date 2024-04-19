Тур: 30. Стадион: Эштадиу ду Риу Аве. Главный судья: Bruno Vieira
Ход матча
36'
1:0
43'
Прогноз на матч от Liveresult
18
Жонатан
Луис
20
Коштинья
14
Жока
26
Веверсон
89
Сантуш
Педру
10
Джейсон
- Основной состав
-
18 Жонатан ЛуисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 КоштиньяПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 ЖокаНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
28 Са ЭлдерЗащитник
- Полузащитник
-
15 Адриен СилваПолузащитник
-
21 Граса ЖоауПолузащитник
-
11 Эмбало УмаруНападающий
- Нападающий
-
70 Зе МануэльНападающий
-
Главный тренер: Фрейре Луиш
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 ВеверсонЗащитник
-
89 Сантуш ПедруПолузащитник
- Полузащитник
-
10 ДжейсонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
6 КуарежмаЗащитник
-
13 Роша МатиасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Пуче МигельНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Соуза Даниэль
История личных встреч
Риу Аве
Арока
7 матчей
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
71.4%
14.3%
14.3%
5 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
71.4%
14.3%
14.3%
5 побед 1 ничья 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 4 победы
14 матчей
42.9%
21.4%
35.7%
6 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
35.7%
35.7%
28.6%
5 побед 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
35.7%
35.7%
28.6%
5 побед 5 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
9
7
Голов в среднем за матч
1.8
0.78
Среднее время на гол
50
115
Всего голов
8
4
Голов в среднем за матч
0.89
0.8
Среднее время на гол
101
112
Всего голов
17
11
Голов в среднем за матч
1.21
0.79
Тотал матчей
2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
8
Больше 57%
Меньше 43%
6
5
Больше 36%
Меньше 64%
9
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
Среднее время на гол
74
114
Бомбардиры внутри турнира
Риу Аве
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Боатенг Эммануль II
|6
|0.2
|Якубу Абдул-Азиз
|5 (4)
|0.17
|Жока
|3
|0.1
|Сантос Адерлан
|3
|0.1
|Коштинья
|2 (2)
|0.07
|Зе Мануэль
|2
|0.07
|Руиз Леонардо
|2 (1)
|0.07
|Роналдо Фабио
|1
|0.03
|Тейшейра Жоау II
|1
|0.03
|Родригеш Гонсалу
|1
|0.03
|Врусаи Мариус
|1
|0.03
|Эмбало Умару
|1
|0.03
|Перейра Андре
|1
|0.03
|Нобрега Мигел
|1
|0.03
|Эрнани Жорже
|0
|0
|Жосуэ Са
|0
|0
|Алвес Савио
|0
|0
Арока
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мухика Рафаэль
|19
|0.63
|Гонсалес Кристо
|12 (2)
|0.4
|Джейсон
|6
|0.2
|Силла Морлей
|3
|0.1
|Эшгаю Тьягу
|2
|0.07
|Букия Андре
|1
|0.03
|Монтеро Франcиско
|1
|0.03
|Веверсон
|1
|0.03
|Сантуш Педру
|1
|0.03
|Роша Матиас
|1
|0.03
|Симау Давид
|0
|0
|Галович Нино
|0
|0
|Лаваль Юсуф
|0
|0
|Куарежма
|0
|0
Карточки
Риу Аве
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Боатенг Эммануль II
|7
|2
|Граса Жоау
|8
|0
|Сантос Адерлан
|6
|1
|Панталон Ренато
|6
|1
|Жосуэ Са
|6
|0
|Идрисси Амин
|6
|0
|Нобрега Мигел
|6
|0
|Патрик II
|4
|0
|Коштинья
|4
|0
|Luis Freire
|4
|0
|Гомеш Витор
|3
|0
|Жонатан Луис
|3
|0
|Перейра Андре
|3
|0
|Танлонго Матео
|3
|0
|Роналдо Фабио
|3
|0
|Жока
|2
|0
|Родригеш Гонсалу
|2
|0
|Адриен Силва
|1
|0
|Руиз Леонардо
|1
|0
|Монтейру Андре
|1
|0
|Тейшейра Жоау II
|1
|0
|Эмбало Умару
|1
|0
|Алвес Савио
|1
|0
|Вентура Бруну
|1
|0
Арока
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Симау Давид
|7
|1
|Монтеро Франcиско
|8
|0
|Сантуш Педру
|7
|0
|Силла Морлей
|7
|0
|Трецца Альфонсо
|6
|0
|Куасси Эбуэ
|4
|1
|Мухика Рафаэль
|4
|1
|Джейсон
|4
|0
|Де Арруабаррена Игнасио
|4
|0
|Эшгаю Тьягу
|4
|0
|Милованов Богдан
|2
|1
|Галович Нино
|3
|0
|Гонсалес Кристо
|3
|0
|Веверсон
|3
|0
|Фернандес Рафаэль
|1
|1
|Daniel Ramos
|1
|1
|Бускетс Ориоль
|2
|0
|Роша Матиас
|0
|1
|Daniel Sousa
|0
|1
|Морейра Педру
|1
|0
|Куарежма
|1
|0
Результаты матчей
Риу Аве
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
14% (2)
71% (10)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
Арока
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
40% (6)
20% (3)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
Сухие победы
5
6
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
0
5
Упущенные победы
10
5
Риу Аве
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
20% (3)
67% (10)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
47% (7)
13% (2)
Арока
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
50% (7)
14% (2)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
13
11
Упущенные победы
7
23
Риу Аве
78.6%
21.4%
11 побед 3 поражения
Первый тайм
17% (5)
69% (20)
14% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (12)
41% (12)
17% (5)
Арока
48%
52%
12 побед 13 поражений
Первый тайм
34% (10)
28% (8)
38% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (10)
41% (12)
24% (7)
Сухие победы
8
8
Сухие поражения
1
6
Волевые победы
13
16
Упущенные победы
17
28
Голы по времени матча
Забито
20
24
6 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 14
9 Забивали первыми 4
18 Не забивали 19
1
5%
3
13%
1-15
1
5%
1
4%
16-30
4
20%
6
25%
31-45
4
20%
7
29%
29%
46-60
5
25%
2
8%
61-75
5
25%
5
21%
76-90
Пропущено
18
17
8 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 10
7 Не пропускали 13
4
22%
4
24%
1-15
1
6%
3
18%
16-30
3
17%
4
24%
31-45
3
17%
0
0%
46-60
1
6%
4
24%
61-75
6
33%
2
12%
76-90
Забито
10
23
6 В 1-м тайме 11
4 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 5
21 Не забивали 20
5
50%
2
9%
1-15
1
10%
4
17%
16-30
0
0%
5
22%
31-45
3
30%
3
13%
46-60
0
0%
4
17%
61-75
1
10%
5
22%
76-90
Пропущено
20
25
7 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 15
5 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 14
2
10%
5
20%
1-15
3
15%
2
8%
16-30
2
10%
3
12%
31-45
2
10%
6
24%
46-60
5
25%
2
8%
61-75
6
30%
7
28%
76-90
Забито
30
47
12 В 1-м тайме 21
18 Во 2-м тайме 26
15 Забивали первыми 9
10 Не забивали 10
6
20%
5
11%
1-15
2
7%
5
11%
16-30
4
13%
11
23%
31-45
7
23%
10
21%
46-60
5
17%
6
13%
61-75
6
20%
10
21%
76-90
Пропущено
38
42
15 В 1-м тайме 21
23 Во 2-м тайме 21
9 Пропускали первыми 20
18 Не пропускали 27
6
16%
9
21%
1-15
4
11%
5
12%
16-30
5
13%
7
17%
31-45
5
13%
6
14%
46-60
6
16%
6
14%
61-75
12
32%
9
21%
76-90
Результаты последних матчей
Риу Аве
(20 матчей)
20%
65%
15%
4 победы 13 ничьих 3 поражения
Эштрела - Риу Аве 2:2 Риу Аве - Жил Висенте 3:0 Боавишта - Риу Аве 0:0 Фаренсе - Риу Аве 1:1
Риу Аве - Брага 0:0 Морейренсе - Риу Аве 0:0 Риу Аве - Спортинг Л 3:3 Фамаликан - Риу Аве 2:1 Риу Аве - Каса Пия 1:0 Порту - Риу Аве 0:0 Риу Аве - Эшторил 1:1 Шавиш - Риу Аве 0:0 Бенфика - Риу Аве 4:1 Риу Аве - Портимоненсе 2:0 Витория Гимарайнш - Риу Аве 1:0 Риу Аве - Визела 1:1 Арока - Риу Аве 2:2 Риу Аве - Эштрела 1:1 Жил Висенте - Риу Аве 1:1 Риу Аве - Боавишта 2:0
Арока
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Арока - Боавишта 2:1 Брага - Арока 0:3 Арока - Фаренсе 2:1 Морейренсе - Арока 1:0
Арока - Спортинг Л 0:3 Шавиш - Арока 1:5 Арока - Фамаликан 3:2 Каса Пия - Арока 1:0 Арока - Порту 3:2 Портимоненсе - Арока 1:2 Арока - Визела 5:0 Эшторил - Арока 1:2 Витория Гимарайнш - Арока 2:1 Визела - Арока 1:0 Арока - Бенфика 0:3 Эштрела - Арока 1:4 Арока - Жил Висенте 3:0 Арока - Риу Аве 2:2 Боавишта - Арока 0:4 Арока - Боавишта 2:2
Результаты матчей
Риу Аве
Арока
Точный счет
1:1
4 раза 29%
2:0
3 раза 21%
0:0
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
0:1
3 раза 20%
0:3
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 43%
2
3 раза 21%
3
3 раза 21%
0
2 раза 14%
0
6 раз 40%
2
3 раза 20%
3
3 раза 20%
1
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
Точный счет
0:0
4 раза 27%
1:1
3 раза 20%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
1:0
3 раза 21%
1:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
Точное количество голов
0
7 раз 47%
1
6 раз 40%
2
2 раза 13%
0
4 раза 29%
1
3 раза 21%
2
3 раза 21%
4
2 раза 14%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%
Точный счет
1:1
7 раз 24%
0:0
5 раз 17%
2:0
5 раз 17%
1:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
0:4
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
2:1
4 раза 14%
0:1
3 раза 10%
0:3
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
1:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
Точное количество голов
1
12 раз 41%
0
9 раз 31%
2
5 раз 17%
3
3 раза 10%
0
10 раз 34%
2
6 раз 21%
1
4 раза 14%
3
4 раза 14%
4
3 раза 10%
5
2 раза 7%
Тоталы голов в матче
Риу Аве
Арока
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
122
Больше Меньше
96
68
87
311
510
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
87
Больше Меньше
104
213
77
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
209
Больше Меньше
1910
821
1514
326
920
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|29
|25
|2
|2
|84 - 27
|77
|2.
|Заявка
|29
|22
|4
|3
|65 - 23
|70
|3.
|Заявка
|29
|18
|5
|6
|53 - 23
|59
|4.
|Заявка
|29
|18
|5
|6
|61 - 40
|59
|5.
|Заявка
|29
|17
|6
|6
|45 - 29
|57
|6.
|Заявка
|29
|12
|7
|10
|30 - 33
|43
|7.
|0:1 Заявка
|30
|13
|4
|13
|50 - 40
|43
|8.
|Заявка
|29
|8
|11
|10
|31 - 36
|35
|9.
|1:0 Заявка
|30
|6
|15
|9
|32 - 37
|33
|10.
|Заявка
|29
|8
|8
|13
|29 - 41
|32
|11.
|Заявка
|29
|8
|7
|14
|38 - 41
|31
|12.
|Заявка
|29
|8
|5
|16
|43 - 50
|29
|13.
|Заявка
|29
|7
|8
|14
|34 - 55
|29
|14.
|Заявка
|29
|7
|7
|15
|36 - 48
|28
|15.
|Заявка
|29
|6
|10
|13
|31 - 45
|28
|16.
|Заявка
|29
|7
|6
|16
|32 - 62
|27
|17.
|Заявка
|29
|5
|7
|17
|28 - 60
|22
|18.
|Заявка
|29
|4
|9
|16
|28 - 60
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|14
|0
|0
|48 - 11
|42
|2.
|Заявка
|15
|13
|2
|0
|40 - 6
|41
|3.
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|31 - 10
|33
|4.
|Заявка
|15
|10
|2
|3
|28 - 15
|32
|5.
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|27 - 15
|27
|6.
|1:0 Заявка
|15
|6
|6
|3
|22 - 17
|24
|7.
|0:1 Заявка
|15
|7
|2
|6
|25 - 23
|23
|8.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|17 - 16
|22
|9.
|Заявка
|15
|7
|1
|7
|24 - 17
|22
|10.
|Заявка
|15
|5
|6
|4
|24 - 20
|21
|11.
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|16 - 17
|20
|12.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|19 - 15
|19
|13.
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|21 - 24
|18
|14.
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|17 - 26
|17
|15.
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|16 - 27
|14
|16.
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|19 - 31
|12
|17.
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|6 - 14
|11
|18.
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|15 - 31
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|11
|2
|2
|36 - 16
|35
|2.
|Заявка
|15
|10
|2
|3
|34 - 25
|32
|3.
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|25 - 17
|29
|4.
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|22 - 13
|26
|5.
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|17 - 14
|25
|6.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|13 - 17
|21
|7.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|23 - 27
|21
|8.
|0:1 Заявка
|15
|6
|2
|7
|25 - 17
|20
|9.
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|15 - 19
|15
|10.
|Заявка
|14
|4
|1
|9
|16 - 35
|13
|11.
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|19 - 26
|12
|12.
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|17 - 29
|12
|13.
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|13 - 29
|11
|14.
|Заявка
|14
|1
|7
|6
|10 - 21
|10
|15.
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|9 - 29
|10
|16.
|1:0 Заявка
|15
|0
|9
|6
|10 - 20
|9
|17.
|Заявка
|14
|2
|1
|11
|12 - 28
|7
|18.
|Заявка
|14
|1
|4
|9
|19 - 33
|7
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
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- — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф
- — Зона вылета
|Спортинг Л
|Дьёкереш Виктор
|22 (10)
|Брага
|Банза Симон
|21 (4)
|Арока
|Мухика Рафаэль
|19 (3)
|Шавиш
|Эрнандес Эктор II
|14 (1)
|Визела
|Эссанд Самюэль
|13
|Боавишта
|Перес Себастьян
|2 12
|Бенфика
|Отаменди Николас
|1 10
|Шавиш
|Ногейра
|3 6
|Порту
|Консейсау Франсишку
|1 9
|Каса Пия
|Кастро Пабло
|2 7
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Риу Аве 1:0 Арока
Исход игры
Риу Аве
42.1% (48)
Ничья
42.1% (48)
Арока
15.8% (18)
Тотал 2.5
Больше
28.83% (32)
Меньше
71.17% (79)
Обе команды забьют
Да
68.47% (76)
Нет
31.53% (35)
Популярный счёт
1:1 Ничья
39.5% (45)
1:0 Риу Аве
23.7% (27)
2:1 Риу Аве
15.8% (18)
1:2 Арока
11.4% (13)
2:0 Риу Аве
1.8% (2)
0:0 Ничья
1.8% (2)
0:1 Арока
1.8% (2)
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