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  3. Португалия
  4. Примейра-лига 2023-2024
Тур: 30. Стадион: . Главный судья: Bruno Vieira
Риу Аве
1:1
Конец матча
Арока
0'
1:0
36' Гол
Жока
42' Желтая карточка
Силла Морлей
45' Желтая карточка
Нобрега Мигел
1:1
47' Гол
Мухика Рафаэль
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Коштинья
70' Желтая карточка
Танлонго Матео
78' Желтая карточка
Веверсон
90' Желтая карточка
Зе Мануэль
90' Желтая карточка
Бамбу Робсон
90'+7

Ход матча

36'
Жока
(Тейшейра Жоау II)
1:0
42'
 
Силла Морлей
45'
Нобрега Мигел
 
47'
1:1
Мухика Рафаэль
(Силла Морлей)
59'
Коштинья
 
70'
Танлонго Матео
 
72'
Эмбало Умару
Роналдо Фабио
 
72'
Боатенг Эммануль
Врусаи Мариус
 
74'
 
Куасси Эбуэ
Симау Давид
75'
Адриен Силва
Танлонго Матео
 
78'
 
Веверсон
82'
 
Витиньо Виктор
Силла Морлей
85'
Зе Мануэль
Жока
 
85'
Граса Жоау
Тейшейра Жоау II
 
88'
 
Трецца Альфонсо
Джейсон
88'
 
Морейра Педру
Сантуш Педру
90'
Зе Мануэль
 
90'
 
Бамбу Робсон
Прогнозы 114
Риу Аве 42.1% (48)
X 42.1% (48)
Арока 15.8% (18)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
18
Жонатан
Луис
3
Нобрега
Мигел
4
Патрик
II
33
Сантос
Адерлан
20
Коштинья
5
Танлонго
Матео
7
Тейшейра
Жоау
II
27
Врусаи
Мариус
14
Жока
81
Якубу
Абдул-Азиз
77
Роналдо
Фабио
12
Де
Арруабаррена
Игнасио
22
Милованов
Богдан
3
Бамбу
Робсон
4
Монтеро
Франcиско
26
Веверсон
89
Сантуш
Педру
5
Симау
Давид
10
Джейсон
23
Гонсалес
Кристо
2
Силла
Морлей
19
Мухика
Рафаэль
Риу Аве
3-4-3
Арока
4-2-3-1

История личных встреч

Риу Аве
Арока

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

71.4%
14.3%
14.3%
5 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

71.4%
14.3%
14.3%
5 побед 1 ничья 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 4 победы

14 матчей

42.9%
21.4%
35.7%
6 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

35.7%
35.7%
28.6%
5 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

35.7%
35.7%
28.6%
5 побед 5 ничьих 4 победы

История матчей

ПЛ
2:2
КЛ
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
КЛ
0:1
ПЛ
3:0
ПЛ
0:2
ПЛ
0:0
ПЛ
3:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
К
2:1

Голы

Всего голов

9
7

Голов в среднем за матч

1.8
0.78

Среднее время на гол

50
115

Всего голов

8
4

Голов в среднем за матч

0.89
0.8

Среднее время на гол

101
112

Всего голов

17
11

Голов в среднем за матч

1.21
0.79

Тотал матчей

2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
8
Больше 57%
Меньше 43%
6
5
Больше 36%
Меньше 64%
9
2
Больше 14%
Меньше 86%
12

Среднее время на гол

74
114

Бомбардиры внутри турнира

Риу Аве
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Боатенг Эммануль II 6 0.2
Якубу Абдул-Азиз 5 (4) 0.17
Жока 3 0.1
Сантос Адерлан 3 0.1
Коштинья 2 (2) 0.07
Зе Мануэль 2 0.07
Руиз Леонардо 2 (1) 0.07
Роналдо Фабио 1 0.03
Тейшейра Жоау II 1 0.03
Родригеш Гонсалу 1 0.03
Врусаи Мариус 1 0.03
Эмбало Умару 1 0.03
Перейра Андре 1 0.03
Нобрега Мигел 1 0.03
Эрнани Жорже 0 0
Жосуэ Са 0 0
Алвес Савио 0 0
Арока
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мухика Рафаэль 20 0.67
Гонсалес Кристо 12 (2) 0.4
Джейсон 6 0.2
Силла Морлей 3 0.1
Эшгаю Тьягу 2 0.07
Букия Андре 1 0.03
Монтеро Франcиско 1 0.03
Веверсон 1 0.03
Сантуш Педру 1 0.03
Роша Матиас 1 0.03
Симау Давид 0 0
Галович Нино 0 0
Лаваль Юсуф 0 0
Куарежма 0 0

Карточки

Риу Аве
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Боатенг Эммануль II 7 2
Граса Жоау 8 0
Сантос Адерлан 6 1
Панталон Ренато 6 1
Нобрега Мигел 7 0
Жосуэ Са 6 0
Идрисси Амин 6 0
Патрик II 4 0
Коштинья 4 0
Танлонго Матео 4 0
Luis Freire 4 0
Гомеш Витор 3 0
Жонатан Луис 3 0
Перейра Андре 3 0
Роналдо Фабио 3 0
Жока 2 0
Родригеш Гонсалу 2 0
Адриен Силва 1 0
Зе Мануэль 1 0
Руиз Леонардо 1 0
Монтейру Андре 1 0
Тейшейра Жоау II 1 0
Эмбало Умару 1 0
Алвес Савио 1 0
Вентура Бруну 1 0
Арока
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Симау Давид 7 1
Силла Морлей 8 0
Монтеро Франcиско 8 0
Сантуш Педру 7 0
Трецца Альфонсо 6 0
Куасси Эбуэ 4 1
Мухика Рафаэль 4 1
Джейсон 4 0
Де Арруабаррена Игнасио 4 0
Эшгаю Тьягу 4 0
Веверсон 4 0
Милованов Богдан 2 1
Галович Нино 3 0
Гонсалес Кристо 3 0
Фернандес Рафаэль 1 1
Daniel Ramos 1 1
Бускетс Ориоль 2 0
Роша Матиас 0 1
Daniel Sousa 0 1
Морейра Педру 1 0
Бамбу Робсон 1 0
Куарежма 1 0

Результаты матчей

Риу Аве
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (3)
67% (10)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
Арока
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
40% (6)
20% (3)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)

Сухие победы

5
6

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
5

Упущенные победы

11
6
Риу Аве
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
20% (3)
67% (10)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
47% (7)
13% (2)
Арока
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
47% (7)
13% (2)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

13
11

Упущенные победы

7
23
Риу Аве
78.6%
21.4%
11 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (6)
67% (20)
13% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (12)
40% (12)
20% (6)
Арока
48%
52%
12 побед 13 поражений
Первый тайм
33% (10)
27% (8)
40% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (11)
40% (12)
23% (7)

Сухие победы

8
8

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

13
16

Упущенные победы

18
29

Голы по времени матча

Забито

21
25
7 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 15
10 Забивали первыми 4
18 Не забивали 19
1
5%
3
12%
1-15
1
5%
1
4%
16-30
5
24%
6
24%
31-45
4
19%
8
32%
46-60
5
24%
2
8%
61-75
5
24%
5
20%
76-90

Пропущено

19
18
8 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 11
8 Не пропускали 14
4
21%
4
22%
1-15
1
5%
3
17%
16-30
3
16%
5
28%
31-45
4
21%
0
0%
46-60
1
5%
4
22%
61-75
6
32%
2
11%
76-90

Забито

10
23
6 В 1-м тайме 11
4 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 5
22 Не забивали 21
5
50%
2
9%
1-15
1
10%
4
17%
16-30
0
0%
5
22%
31-45
3
30%
3
13%
46-60
0
0%
4
17%
61-75
1
10%
5
22%
76-90

Пропущено

20
25
7 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 15
5 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 14
2
10%
5
20%
1-15
3
15%
2
8%
16-30
2
10%
3
12%
31-45
2
10%
6
24%
46-60
5
25%
2
8%
61-75
6
30%
7
28%
76-90

Забито

31
48
13 В 1-м тайме 21
18 Во 2-м тайме 27
16 Забивали первыми 9
10 Не забивали 10
6
19%
5
10%
1-15
2
6%
5
10%
16-30
5
16%
11
23%
31-45
7
23%
11
23%
46-60
5
16%
6
13%
61-75
6
19%
10
21%
76-90

Пропущено

39
43
15 В 1-м тайме 22
24 Во 2-м тайме 21
9 Пропускали первыми 21
19 Не пропускали 28
6
15%
9
21%
1-15
4
10%
5
12%
16-30
5
13%
8
19%
31-45
6
15%
6
14%
46-60
6
15%
6
14%
61-75
12
31%
9
21%
76-90

Результаты последних матчей

Риу Аве
(20 матчей)
20%
65%
15%
4 победы 13 ничьих 3 поражения
Эштрела - Риу Аве 2:2 Риу Аве - Жил Висенте 3:0 Боавишта - Риу Аве 0:0 Фаренсе - Риу Аве 1:1
Риу Аве - Брага 0:0 Морейренсе - Риу Аве 0:0 Риу Аве - Спортинг Л 3:3 Фамаликан - Риу Аве 2:1 Риу Аве - Каса Пия 1:0 Порту - Риу Аве 0:0 Риу Аве - Эшторил 1:1 Шавиш - Риу Аве 0:0 Бенфика - Риу Аве 4:1 Риу Аве - Портимоненсе 2:0 Витория Гимарайнш - Риу Аве 1:0 Риу Аве - Визела 1:1 Арока - Риу Аве 2:2 Риу Аве - Эштрела 1:1 Жил Висенте - Риу Аве 1:1 Риу Аве - Боавишта 2:0
Арока
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Арока - Боавишта 2:1 Брага - Арока 0:3 Арока - Фаренсе 2:1 Морейренсе - Арока 1:0
Арока - Спортинг Л 0:3 Шавиш - Арока 1:5 Арока - Фамаликан 3:2 Каса Пия - Арока 1:0 Арока - Порту 3:2 Портимоненсе - Арока 1:2 Арока - Визела 5:0 Эшторил - Арока 1:2 Витория Гимарайнш - Арока 2:1 Визела - Арока 1:0 Арока - Бенфика 0:3 Эштрела - Арока 1:4 Арока - Жил Висенте 3:0 Арока - Риу Аве 2:2 Боавишта - Арока 0:4 Арока - Боавишта 2:2

Результаты матчей

Риу Аве
Арока

Точный счет

1:1
5 раз 33%
2:0
3 раза 20%
0:0
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
0:1
3 раза 20%
0:3
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 47%
2
3 раза 20%
3
3 раза 20%
0
2 раза 13%
0
6 раз 40%
2
3 раза 20%
3
3 раза 20%
1
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%

Точный счет

0:0
4 раза 27%
1:1
3 раза 20%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
1:0
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%

Точное количество голов

0
7 раз 47%
1
6 раз 40%
2
2 раза 13%
0
4 раза 27%
1
4 раза 27%
2
3 раза 20%
4
2 раза 13%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%

Точный счет

1:1
8 раз 27%
0:0
5 раз 17%
2:0
5 раз 17%
1:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
0:4
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
2:1
4 раза 13%
0:1
3 раза 10%
0:3
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
1:2
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%

Точное количество голов

1
13 раз 43%
0
9 раз 30%
2
5 раз 17%
3
3 раза 10%
0
10 раз 33%
2
6 раз 20%
1
5 раз 17%
3
4 раза 13%
4
3 раза 10%
5
2 раза 7%

Тоталы голов в матче

Риу Аве
Арока

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
2
0.5
Больше Меньше
9
6
6
9
1.5
8
7
3
12
2.5
5
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
7
0.5
Больше Меньше
11
4
2
13
1.5
7
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
9
0.5
Больше Меньше
20
10
8
22
1.5
15
15
3
27
2.5
9
21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 29 25 2 2 84 - 27 77
2.
Бенфика
 Заявка 29 22 4 3 65 - 23 70
3.
Порту
 Заявка 29 18 5 6 53 - 23 59
4.
Брага
 Заявка 29 18 5 6 61 - 40 59
5.
Витория Гимарайнш
 Заявка 29 17 6 6 45 - 29 57
6.
Арока
 Заявка 30 13 5 12 51 - 40 44
7.
Морейренсе
 Заявка 29 12 7 10 30 - 33 43
8.
Фамаликан
 Заявка 29 8 11 10 31 - 36 35
9.
Каса Пия
 Заявка 29 8 8 13 29 - 41 32
10.
Фаренсе
 Заявка 29 8 7 14 38 - 41 31
11.
Риу Аве
 Заявка 30 5 16 9 32 - 38 31
12.
Эшторил
 Заявка 29 8 5 16 43 - 50 29
13.
Боавишта
 Заявка 29 7 8 14 34 - 55 29
14.
Жил Висенте
 Заявка 29 7 7 15 36 - 48 28
15.
Эштрела
 Заявка 29 6 10 13 31 - 45 28
16.
Портимоненсе
 Заявка 29 7 6 16 32 - 62 27
17.
Шавиш
 Заявка 29 5 7 17 28 - 60 22
18.
Визела
 Заявка 29 4 9 16 28 - 60 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 14 14 0 0 48 - 11 42
2.
Бенфика
 Заявка 15 13 2 0 40 - 6 41
3.
Порту
 Заявка 15 10 3 2 31 - 10 33
4.
Витория Гимарайнш
 Заявка 15 10 2 3 28 - 15 32
5.
Брага
 Заявка 14 8 3 3 27 - 15 27
6.
Арока
 Заявка 15 7 2 6 25 - 23 23
7.
Морейренсе
 Заявка 14 6 4 4 17 - 16 22
8.
Эшторил
 Заявка 15 7 1 7 24 - 17 22
9.
Риу Аве
 Заявка 15 5 7 3 22 - 18 22
10.
Жил Висенте
 Заявка 15 5 6 4 24 - 20 21
11.
Фамаликан
 Заявка 14 5 5 4 16 - 17 20
12.
Фаренсе
 Заявка 14 5 4 5 19 - 15 19
13.
Эштрела
 Заявка 15 5 3 7 21 - 24 18
14.
Боавишта
 Заявка 14 4 5 5 17 - 26 17
15.
Портимоненсе
 Заявка 15 3 5 7 16 - 27 14
16.
Шавиш
 Заявка 14 3 3 8 19 - 31 12
17.
Каса Пия
 Заявка 14 2 5 7 6 - 14 11
18.
Визела
 Заявка 15 2 4 9 15 - 31 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 15 11 2 2 36 - 16 35
2.
Брага
 Заявка 15 10 2 3 34 - 25 32
3.
Бенфика
 Заявка 14 9 2 3 25 - 17 29
4.
Порту
 Заявка 14 8 2 4 22 - 13 26
5.
Витория Гимарайнш
 Заявка 14 7 4 3 17 - 14 25
6.
Арока
 Заявка 15 6 3 6 26 - 17 21
7.
Морейренсе
 Заявка 15 6 3 6 13 - 17 21
8.
Каса Пия
 Заявка 15 6 3 6 23 - 27 21
9.
Фамаликан
 Заявка 15 3 6 6 15 - 19 15
10.
Портимоненсе
 Заявка 14 4 1 9 16 - 35 13
11.
Фаренсе
 Заявка 15 3 3 9 19 - 26 12
12.
Боавишта
 Заявка 15 3 3 9 17 - 29 12
13.
Визела
 Заявка 14 2 5 7 13 - 29 11
14.
Эштрела
 Заявка 14 1 7 6 10 - 21 10
15.
Шавиш
 Заявка 15 2 4 9 9 - 29 10
16.
Риу Аве
 Заявка 15 0 9 6 10 - 20 9
17.
Жил Висенте
 Заявка 14 2 1 11 12 - 28 7
18.
Эшторил
 Заявка 14 1 4 9 19 - 33 7
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  • — Выход в плей-офф
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 22 (10)
Брага Банза Симон 21 (4)
Арока Мухика Рафаэль 20 (3)
Шавиш Эрнандес Эктор II 14 (1)
Визела Эссанд Самюэль 13
Весь список

Топ нарушителей
Боавишта Перес Себастьян 2 12
Бенфика Отаменди Николас 1 10
Шавиш Ногейра 3 6
Порту Консейсау Франсишку 1 9
Каса Пия Кастро Пабло 2 7
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 47'
      Морлайе Силла сделал результативную передачу.
    • 47'
      Г О О О О Л - Мухика Рафаэль левой ногой классно пробил с лета. Отличный удар!
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 45'
      Нобрега Мигел получает желтую карточку за толчок соперника.
    • 42'
      Морлайе Силла - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
    • 36'
      Тейшейра Жоау II сделал результативную передачу.
    • 36'
      Г О О О О Л - Отличный черпачок правой ногой сделал Жока из команды Риу Аве.
    • 1'
      Судья начинает матч
    Прогнозы 114
    Риу Аве 42.1% (48)
    X 42.1% (48)
    Арока 15.8% (18)
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    Где смотреть матч Риу Аве 1:1 Арока онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Риу Аве 1:1 Арока

    Исход игры
    Риу Аве
    42.1% (48)
    Ничья
    42.1% (48)
    Арока
    15.8% (18)
    Тотал 2.5
    Больше
    28.83% (32)
    Меньше
    71.17% (79)
    Обе команды забьют
    Да
    68.47% (76)
    Нет
    31.53% (35)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    39.5% (45)
    1:0 Риу Аве
    23.7% (27)
    2:1 Риу Аве
    15.8% (18)
    1:2 Арока
    11.4% (13)
    2:0 Риу Аве
    1.8% (2)
    0:0 Ничья
    1.8% (2)
    0:1 Арока
    1.8% (2)
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